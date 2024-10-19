أفضل 15 برنامجاً لمكتب المساعدة لفرق تكنولوجيا المعلومات في 2025

يعد الرد على أسئلة العملاء ومخاوفهم جزءًا كبيرًا من إدارة الأعمال الناجحة. من التعامل مع أسئلة المنتجات كمندوب مبيعات إلى توفير الحلول كمدير لحالات تكنولوجيا المعلومات، هناك العشرات من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها دعم عملائك. أحد أكثر الخيارات فعالية هو تنفيذ برنامج مكتب المساعدة.

سنتعمق هنا في ما يجب أن تبحث عنه في برامج مكتب المساعدة ونسلط الضوء على 15 من أفضل الحلول. سواء كنت تبحث عن برامج مكتب المساعدة المدفوعة أو المجانية، ستجد الأداة المثالية لدعم عملائك وخلق تجربة مستخدم لا تُنسى. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مكتب المساعدة؟

برنامج مكتب المساعدة ضروري لأقسام تكنولوجيا المعلومات, فرق خدمة العملاء والمديرين الذين يتعاملون مع المشاريع مع ملاحظات المستخدمين. ولكن ليست كل الأدوات متساوية، خاصةً إذا كنت تدير مؤسسة كبيرة تحتاج إلى وظائف مخصصة أو فريق صغير يوازن بين الميزانية واحتياجات البرمجيات. 🛠️

إليك بعض الأشياء التي تجعل برامج مكتب المساعدة رائعة:

/href/ /مدونة؟ ص=69100 الإبلاغ عن التذاكر ومراقبتها /%/href/ : ابحث عن أدوات مكتب المساعدة التي تقدم ميزات تتبع المشكلات حتى تتمكن من مراقبة تجربة العميل من اللحظة التي يرفع فيها علامة حمراء إلى اللحظة التي يتم فيها حل المشكلة بنجاح

ابحث عن أدوات مكتب المساعدة التي تقدم ميزات تتبع المشكلات حتى تتمكن من مراقبة تجربة العميل من اللحظة التي يرفع فيها علامة حمراء إلى اللحظة التي يتم فيها حل المشكلة بنجاح قناة متعددة القنوات الدعم: لا شيء أسوأ من التنقل بين عشرات المنصات المختلفة للإجابة على أسئلة العملاء. اختر برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر دعمًا متعدد القنوات في منصة واحدة

لا شيء أسوأ من التنقل بين عشرات المنصات المختلفة للإجابة على أسئلة العملاء. اختر برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر دعمًا متعدد القنوات في منصة واحدة قاعدة المعرفة: قاعدة بيانات مركزية للأسئلة الشائعة والحلول للسماح للعملاء بمساعدة أنفسهم دون انتظار وكلاء الدعم

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

الأتمتة: تخلص من عقبة التعامل مع المهام المتكررة باستمرار من خلال جعل برنامج مكتب المساعدة يتولى القيام بها نيابةً عنك

تخلص من عقبة التعامل مع المهام المتكررة باستمرار من خلال جعل برنامج مكتب المساعدة يتولى القيام بها نيابةً عنك عمليات التكامل: اختر برنامج مكتب المساعدة الذي يعمل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بشكل منتظم لتحسين تجربة العملاء

اختر برنامج مكتب المساعدة الذي يعمل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بشكل منتظم لتحسين تجربة العملاء التخصيص: أفضل الأدوات هي تلك التي تلبي احتياجاتك الخاصة. اختر البرنامج الذي يتناسب مع سير عملك

أفضل 15 برنامجاً لمكتب المساعدة لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في برنامج مكتب المساعدة، حان الوقت للتحقق من بعض أفضل الأمثلة في هذا المجال. بدءاً من أدوات إدارة علاقات العملاء الكل في واحد المدفوعة والمصممة للمؤسسات الكبيرة إلى الخيارات المختصرة والفعالة للشركات الصغيرة والأشخاص الذين يختارون البرامج المجانية، إليك 15 من أفضل خيارات برامج مكتب المساعدة التي يمكنك تجربتها. 👀

1. انقر فوق

تبسيط الطلبات الداخلية لفرق التصميم أو فرق تكنولوجيا المعلومات لجمع المعلومات الدقيقة المطلوبة في النماذج الخاصة بك

قد يكون ClickUp أكثر شهرة كأداة لإدارة المشاريع، ولكن برنامج مكتب المساعدة وأدوات إدارة خدمة العملاء لدينا فعالة بنفس القدر. إذا كنت بحاجة إلى جمع الملاحظات من عملائك، فانتقل إلى عرض النموذج بواسطة ClickUp .

توفر هذه الميزة التخصيص لجمع المعلومات الدقيقة التي تحتاجها لخدمة المستخدمين.

هل تريد أن تقدم للعملاء طريقة سريعة وسهلة لتقديم طلب مساعدة؟ قالب تذكرة مكتب المساعدة الخاص ب ClickUp قد قام بتغطيتك. يضم ست حالات، يمكنك تتبع التقدم المحرز في تذكرة مكتب المساعدة من لحظة استلامك لها حتى يتم حلها. تتيح لك طرق العرض المخصصة تحديد أولويات التذاكر وتصعيدها حسب الحاجة.

ClickUp أفضل الميزات

مجموعة واسعة من أنواع حقول إدارة المشاريع - بما في ذلك مربعات الاختيار والتسميات والنصوص القصيرة والطويلة - تجعل من السهل جمع جميع أنواع المعلومات باستخدام النماذج

إنشاء المهام تلقائيًا من النماذج، مما يسهل سير العمل لديك

إنشاء تسميات مخصصة لتنظيم تذاكر مكتب المساعدة وإضافة علامة أولوية لمعالجة التذاكر العاجلة

تخصيص واسع النطاق يعني أن نماذجك فريدة حقًا وتعكس المعلومات التي تحتاجها بالضبط

تحافظ ميزات الأمان والخصوصية على أمان بياناتك وتفي باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الامتثال للوائح مزود خدمة PCI DSS المستوى 1 ولوائح الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية

قيود ClickUp

عرض النموذج غير متاح في الباقة المجانية

شعر بعض الأفراد أن منحنى التعلُّم لعدد كبير من الميزات كان مرتفعًا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. فريق الدعم

عبر دعم الفريق تقدم TeamSupport أدوات برمجية لخدمة العملاء لفهم عملائك بشكل أفضل وتقديم الدعم الذي يحتاجونه. تشمل حلولهم الدردشة المباشرة لفرق المبيعات والتسويق بالإضافة إلى تحليلات البيانات المخصصة. 👩‍💻

TeamSupport أفضل الميزات

أدوات مدمجة لمؤشر استغاثة العملاء تساعد في مراقبة ومنع حدوث اضطراب في العملاء

يتكامل مع أدوات دعم العملاء وفرق العمل، بما في ذلك Slack وSlack وSalesforce وJIRA وHubSpot وAzure DevOps

تمكّن الميزات الرئيسية لقاعدة بيانات المنتجات من تتبع بيانات العملاء والمنتجات على مستوى التذكرة لحل أسرع وتتبع المشكلات المستنيرة لفرق الدعم

قيود دعم الفريق

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

تعمل قواعد أتمتة التذاكر على التذكرة مرة واحدة فقط لمنع حدوث حلقات، ولكن هذا يعني كتابة قواعد متعددة يدوياً للتعامل مع تذاكر مكتب المساعدة الأكثر تعقيداً

لا يحتوي على حلول قوية لإدارة المشاريع مقارنةً بالأدوات المكتبية الأخرى

تسعير TeamSupport

الدعم الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل الدعم المؤسسي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل كامل دعم العملاء دعم العملاء الجناح: 119 دولاراً شهرياً لكل وكيل

تقييمات ومراجعات دعم الفريق

G2: 4.4/5 (أكثر من 840 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 840 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 830 تقييم)

3. ديسكبرو

عبر ديسكبرو Deskpro هو برنامج دعم شامل يركّز بيانات العملاء وطلبات المساعدة في مكان واحد - بغض النظر عن المكان الذي يقدم فيه العميل مشكلة ما. تعمل ميزة الدردشة المباشرة المدمجة والدعم متعدد القنوات على تقليل الوقت الذي يستغرقه حل المشكلات والإجابة على الأسئلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة توجيه التذاكر وبروتوكولات إدارة الحوادث لمعالجة مشكلات العملاء وتبسيط إجراءات العمل الداخلية.

أفضل الميزات #### Deskpro

تحكَّم باستخدام الميزات المحلية واستضف بياناتك على البنية الأساسية لخادمك الخاص، أو اختر خيار السحابة لتخزينها في أحد مراكز البيانات الخاصة بهم

منصة الخدمة الذاتية تجعل من السهل إنشاء مركز مساعدة قاعدة المعرفة للعملاء للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة وحل المشكلات الشائعة

قابلة للتخصيص بالكامل لتطوير نظام التذاكر الذي يعمل على تبسيط تجربة العملاء وتحسين رضا العملاء

قيود Deskpro

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد على الخوادم، مما يعني أن الموظفين الجدد في مجال تكنولوجيا المعلومات قد يحتاجون إلى دعم إضافي لتشغيله

إن برنامج CRM كان به أخطاء في بعض الأحيان، ولكن مركز المساعدة سريع الاستجابة

تسعير #### Deskpro

الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل وكيل

29 دولارًا شهريًا لكل وكيل 59 دولارًا شهريًا لكل وكيل المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات برنامج Deskpro

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. زوهو ديسك

عبر مكتب زوهو يهدف Zoho Desk إلى جعل خدمة العملاء أسهل مع تعزيز الإنتاجية وإجراء اتصالات لا تُنسى مع المستخدمين النهائيين. سواء أكنت تدير فرق دعم كبيرة أو شركة صغيرة، فإن حل مكتب المساعدة هذا يدير التذاكر وطلبات دعم العملاء عبر قنوات اتصال مختلفة.

تُعد وظيفة تعدد الأقسام مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة بكل قسم أو عبر علامات تجارية مختلفة. 🌻

أفضل ميزات Zoho Desk

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية مما يعني أنه من السهل على جميع أعضاء الفريق الحصول على السرعة ومعالجة تذاكر الدعم

مدمج في أدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك روبوت الدردشة الآلية وتحليل المشاعر ومساعد الرد، تقدم رؤية ثاقبة لأعضاء الفريق لتقديم أفضل مساعدة ممكنة

تعمل الإشعارات الفورية للتغييرات في نشاط التذكرة وأوضاع العمل القابلة للتخصيص على تحسين إنتاجية مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات

قيود Zoho Desk

إن العدد الهائل من الميزات يعني قضاء الوقت والجهد في تعلم كيفية الاستفادة من الأداة على أفضل وجه لتلبية احتياجات شركتك

هناك قيود على التذاكر التي تم إنشاؤها عبر واجهة برمجة التطبيقات، وهو ما قد يمثل تحدياً للمؤسسات الكبيرة

تسعير Zoho Desk

قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة يقدم Help Scout نهجاً مبسطاً لحلول برامج مكتب المساعدة. يتميز ب أتمتة سير العمل الأدوات، ومراكز المعرفة، وصناديق البريد الوارد المشتركة، أصبح التواصل مع المستخدمين وتحسين تفاعلات العملاء أسهل من أي وقت مضى.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

يتيح لك برنامج إدارة مكتب المساعدة في الوقت الحقيقي معالجة مشاكل العملاء في دقائق

عرض ملفات تعريف المستخدمين بسهولة في قاعدة بيانات العملاء بما في ذلك المحادثات السابقة وسجل الموقع الإلكتروني، حتى يتمكن فريق دعم تكنولوجيا المعلومات لديك من معالجة طلبات الخدمة بالكامل

استخدم ميزات إعداد التقارير لتتبع مقاييس الفريق وسعادة العملاء من خلال بوابة الخدمة الذاتية البسيطة

قيود كشاف المساعدة

إن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بصندوق البريد محدودة المعدلات، ويتم احتساب جميع المستخدمين ضمن الحد الأقصى، مما يعني أنه يجب عليك إدارة الاستخدام بشكل أكبر من الأدوات الأخرى

شعر بعض المستخدمين أن تخطيط منصة المعرفة يمكن أن يكون أكثر سهولة لطلبات الخدمة

تسعير Help Scout

المعيار: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم إضافي: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المحترف: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 390 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 390 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

_تحقق من قائمتنا لأفضل بدائل لمساعدة الكشافة

6. سحابة خدمة قوة المبيعات

عبر فريق المبيعات Salesforce هي شركة مشهورة عالميًا في مجال إدارة علاقات العملاء، وتهدف منصة مكتب المساعدة الخاصة بها والمعروفة باسم Service Cloud إلى تبسيط دعم العملاء للشركات. تشمل الميزات الرئيسية الأتمتة الذكية لتقليل التكاليف وتحسين سير العمل بالإضافة إلى إدارة الحوادث لتتبع المخاطر الرئيسية المتعلقة بعلاقة العميل. ✍️

أفضل ميزات سحابة خدمة Salesforce السحابية

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في تقليل وقت حل المشكلات وزيادة أداء الفريق ومؤشرات الأداء الرئيسية

يقوم نظام تذاكر مكتب المساعدة متعدد القنوات بتوجيه جميع طلبات العملاء في منصة واحدة سهلة الإدارة بغض النظر عن المكان الذي طلب فيه العميل المساعدة، سواء كان ذلك من خلال مركز الاتصال أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو قناة التجارة الإلكترونية

تمكّن أدوات المساعدة عن بُعد وأدوات التصعيد من الاستجابة السريعة للطلبات على أي مستوى خدمة في بوابة الخدمة الذاتية

قيود سحابة خدمة Salesforce السحابية

العديد من ميزات البرنامج المكتبي هي ميزات إضافية أو تأتي مع حدود، مما يزيد من تكلفة الأداة اعتمادًا على احتياجات مؤسستك

يمكن أن يكون التنقل أكثر تعقيداً مقارنةً بأدوات دعم العملاء الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع منحنى التعلم

تسعير سحابة خدمة Salesforce السحابية

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المحترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود: 300 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات سحابة خدمة Salesforce السحابية

G2: 4.2/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

تحقق من هذه

_/مراجع/ مدونة؟ p=70090 بدائل قوة المبيعات *%/href/_

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7. سيرفيس ناو

عبر سيرفيس ناوسيرفس ناو هي أداة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) تساعد الشركات على تتبُّع التذاكر وإنشاء حلول تحل مشاكل العملاء وتحقق أهداف الشركة. إنها واحدة من أفضل خيارات برامج مكتب المساعدة مع مكتب مساعدة قائم على السحابة، لذلك لا داعي للقلق بشأن صيانة الخوادم أو التعامل مع مشكلات الاستضافة المعقدة.

تقدم الأداة مكتب الخدمة الأتمتة لتقليل الوقت الذي يستغرقه فريقك في أداء المهام المتكررة ورؤى إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. حتى تتمكن من التركيز على خدمة عملائك.

سيرفس ناو أفضل الميزات

تتيح لك التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الحقيقي إدارة المخزون ومعالجة أسئلة العملاء وتبسيط نظام التذاكر عبر الأقسام لزيادة دعم العملاء

يقلل تحديد الأولويات وتعيين المهام تلقائياً من عدد الخطوات في سير عملك لتسريع وقت الاستجابة

تقوم لوحة معلومات منصة تكنولوجيا المعلومات بتخزين جميع بياناتك ورؤاك في مكان واحد لتعزيز التعاون والترويج مشاركة الموظفين استخدم تذكيرات وإشعارات إدارة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) سهلة الاستخدام للبقاء على اطلاع على مستوى رضا العملاء



قيود خدمة ServiceNow

إنها ليست كاملة أداة إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لذلك ستحتاج إلى استخدامه مع أدوات أخرى

شعر بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير يمكن أن تكون أكثر قوة لدعم العملاء

ServiceNow التسعير

اتصل للحصول على أسعار مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

8. زندسك

عبر زندسك Zendesk هي واحدة من أكبر الأسماء عندما يتعلق الأمر بدعم خدمة العملاء. صُممت هذه المنصة لإضفاء طابع شخصي على تفاعلات العملاء، وهي تجمع بين وظائف الذكاء الاصطناعي والرسائل البشرية الحقيقية و أدوات الإنتاجية لمساعدتك إدارة القوى العاملة لديك والتفاعل مع العملاء 🤩

أفضل ميزات Zendesk

يعمل التوجيه الذكي على أتمتة المهام، وإرسال المستخدمين إلى وكيل خدمة العملاء المناسب في فريقك أو توجيههم إلى بوابة الخدمة الذاتية حيث يحصلون على إجابات سريعة للأسئلة الشائعة

احصل على رؤى من نظام إدارة المعرفة الخاص بك مع أدوات إعداد التقارير والتحليلات المدمجة

يعني التكامل مع تطبيقات الأجهزة المحمولة على نظامي iOS وAndroid، بالإضافة إلى الأدوات المستندة إلى الويب، أنه يمكنك استخدام بوابة الخدمة الذاتية في أي مكان تذهب إليه ومع أدوات الإنتاجية الأخرى

استخدم أداة الويب لتضمين الرسائل في الأدوات مباشرةً على صفحاتك المقصودة، أو استخدم مساحة عمل الوكيل للتعامل مع تذكرة واحدة عبر القنوات

نظام التأشير المستخدم على نطاق واسع يجعل من السهل التدريب

قيود Zendesk

لا يمكن تصدير طرق العرض المخصصة من مستخدم إلى آخر، مما يعني أنه سيتعين عليك إعادة إنشائها يدوياً لكل مستخدم

وجد بعض المستخدمين أن الحصول على المساعدة استغرق وقتاً أطول أو كان أكثر تعقيداً مما توقعوا مقارنة ببرامج المكاتب الأخرى

تسعير Zendesk

Suite Team: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل

49 دولارًا شهريًا لكل وكيل Suite Growth: 79 دولارًا شهريًا لكل وكيل

79 دولارًا شهريًا لكل وكيل Suite Professional: 99 دولاراً شهرياً لكل وكيل

99 دولاراً شهرياً لكل وكيل Suite Enterprise: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

9. سبيسووركس

عبر سبايسووركس يوفر Spiceworks حلاً لمكتب المساعدة مستضافاً في السحابة، مما يعني أنك لست مضطراً لقضاء الوقت في إنشاء الخوادم أو صيانتها. استخدم الشاشات، والإشعارات، وخيارات التذاكر المخصصة لتخصيص هذا الحل لتلبية أهداف إدارة العملاء لديك.

يمكنك زيادة رضا عملائك من خلال نظام تذاكر سهل الاستخدام وحل مكتب المساعدة في Spiceworks.

أفضل ميزات Spiceworks

تعمل حزمة تقنية تكنولوجيا المعلومات المخصصة على تقسيم مؤسستك إلى نظام تذاكر مكتب المساعدة الذي يسهل إدارته سواء كان لديك وكيلي خدمة عملاء أو مئات الوكلاء

تتيح لك واجهة دعم العملاء البسيطة مساعدة العملاء دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

استخدم أداة التتبُّع للحصول على رؤى وإدماجها في تجربة خدمتك للحصول على نظام دعم عملاء أكثر سلاسة

قيود Spiceworks

شعر بعض المستخدمين في المؤسسات الكبيرة أن الأداة لم يتم تطويرها بشكل كافٍ وستستفيد من الميزات الإضافية

تقدم مساحة العمل أدواراً محدودة، مما يجعلها صعبة بالنسبة للفرق الأكبر حجماً والأكثر تشتتاً

تسعير Spiceworks

مجاني لجميع المستخدمين

تقييمات ومراجعات Spiceworks

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 540 تقييم)

10. وكيل مباشر

عبر وكيل مباشر LiveAgent هو برنامج لمكتب المساعدة يهدف إلى جعل التفاعل مع العملاء أمراً سهلاً. مع الكثير من الميزات وإمكانيات التتبع، من السهل معالجة طلبات العملاء وتصعيد المشكلات وتقديم الحلول.

يرسل نظام التذاكر المتطور جميع الطلبات إلى صندوق بريد عالمي واحد حتى تتمكن من عرضها والرد عليها دون تبديل المنصات. 📥

LiveAgent أفضل الميزات

أكثر من 200 عملية تكامل، بما في ذلك Zapier وMagento وWordPress وMailchimp

يحتوي على 130 ميزة لإصدار التذاكر، مثل المنتديات والدردشة المباشرة ومقالات قاعدة المعرفة

واجهة المستخدم قابلة للتكيف، لذا قم بتخصيصها لتناسب عملك عن طريق إضافة حقول مخصصة للردود أو التصفية حسب الحالة أو المصدر أو العلامات أو المهام

قيود LiveAgent

وجد بعض المستخدمين أن الردود التلقائية يمكن تطويرها بشكل أكبر في نظام التذاكر الخاص بهم

شعر مستخدمون آخرون أن بإمكانهم استخدام برنامج تعليمي يوضح الميزات الشاملة نظراً لوجود الكثير منها

تسعير LiveAgent #### تسعير LiveAgent

الصغيرة: 9 دولارات شهرياً لكل وكيل (يتم دفعها سنوياً)

9 دولارات شهرياً لكل وكيل (يتم دفعها سنوياً) متوسط: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)

29 دولارًا شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا) الكبيرة: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم دفعها سنويًا)

49 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات LiveAgent

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

11. جيرا

عبر جيرا جيرا مشهور برنامج إدارة المشاريع الذي يُستخدم بشكل أساسي لتتبع الأخطاء وتتبع المشكلات وإدارة المشاريع الرشيقة. بمرور الوقت، بدأت العديد من الشركات في استخدام Jira كأداة لدعم العملاء نظرًا لمرونته وسهولة تكامله مع التطبيقات الأخرى.

أفضل ميزات جيرا

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتخصيص البرنامج ليناسب احتياجات فريقك

وظيفة بحث قوية تسمح للمستخدمين بالعثور على أي تذاكر حديثة أو تاريخية بسرعة وسهولة

تتوفر العديد من الوظائف الإضافية لتحسين وظائف مكتب خدمة Jira

يتكامل بسهولة مع منتجات أطلسيان الأخرى لتحقيق إنتاجية سلسة

قيود Jira

قد يتطلب تعقيد الأداة بعض الوقت للتعلم والتكيف معها

أكثر تكلفة من البدائل الأخرى عند أخذ الإضافات الإضافية في الاعتبار

تسعير جيرا

مجاني

قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5270 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5270 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

12. مكتب مساعدة ProProfs

عبر بروفس ProProfs Help Desk هو أداة دعم عملاء مليئة بالميزات نمت لتصبح حلاً شاملاً لخدمة العملاء. وهي تتميز بصندوق بريد مشترك يجمع استفسارات العملاء من مختلف القنوات في مكان واحد، مما يسهل عملية الدعم.

أفضل ميزات مكتب المساعدة ProProfs Help Desk

صندوق الوارد المشترك الذي يسمح للفرق بالتعاون وحل استفسارات العملاء بسلاسة

قاعدة معرفية مدمجة تقلل من التذاكر الواردة وتعزز الخدمة الذاتية للعملاء

سهولة إعداد التقارير والتتبع مما يساعد المشرفين على مراقبة أداء الفريق

يتكامل مع مجموعة كبيرة من الأدوات البرمجية الأخرى لسهولة الاستخدام في مهام سير العمل المختلفة

قيود مكتب مساعدة ProProfs لمكتب المساعدة

تطبيقات الهاتف المحمول ليست قوية مثل إصدارات سطح المكتب

قد يحتاج المستخدمون إلى بعض الوقت للتعرف على الواجهة

أسعار مكتب مساعدة ProProfs Help Desk

مجاني

مدفوعة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مكتب مساعدة ProProfs ProProfs Help Desk

G2: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

13. ساب

عبر SAP SupportBee هو برنامج مبسط يعتمد على البريد الإلكتروني لمكتب المساعدة يساعد الشركات على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالدعم بشكل أكثر فعالية. ويؤكد على نظام صندوق الوارد المشترك، حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إلى استفسارات العملاء والرد عليها.

SupportBee أفضل الميزات

يتيح نظام التذاكر سهولة تنظيم وتخصيص استفسارات العملاء بسهولة

التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء و أدوات إدارة المشاريع تحسين سير عمل الدعم الخاص بك

فرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على المشغلات المحددة، من المرسل إلى سطور الموضوع

تسمح ميزات التعاون لأعضاء الفريق المتعددين بالعمل على نفس استفسار العميل

قيود SupportBee #### قيود SupportBee

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة البحث قد تكون بطيئة وأحياناً ليست بديهية

على الرغم من توفير الإحصاءات الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى ميزات إعداد تقارير أكثر قوة لتحليل البيانات

تسعير SupportBee

بدء التشغيل: 13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SupportBee

G2: 4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (25+)

15. HiverHQ

عبر هيفر HiverHQ هو أداة قوية لخدمة العملاء تعمل مباشرةً من حساب Gmail الخاص بك. وهي تعمل كوسيلة سهلة إدارة البريد الإلكتروني حل يبسّط كيفية إدارة وتتبع فرق العمل لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالدعم. يتيح HiverHQ للمستخدمين تفويض رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتتبعها وتحديد أولوياتها دون مغادرة واجهة Gmail.

أفضل ميزات HiverHQ

وضع علامات على البريد الإلكتروني وتصنيفه لتنظيم ومتابعة استفسارات العملاء بشكل أفضل

ميزة الكشف عن التصادم لتجنب قيام عدة أعضاء بالرد على نفس الاستفسار

سير العمل الآلي لإدارة البريد الإلكتروني بكفاءة

تحليلات مفصلة ووظيفة إعداد التقارير لتتبع أداء الفريق

يتكامل مع الأدوات الشائعة الأخرى مثل Slack وTrillo وGoogle Workspace

قيود HiverHQ

يقتصر على استخدام Gmail، وبالتالي قد لا يكون مثاليًا للفرق التي تستخدم عملاء بريد إلكتروني مختلفين.

يفتقر إلى ميزات الدردشة المباشرة الأصلية أو ميزات الاتصال الهاتفي

تسعير HiverHQ

الإصدار التجريبي المجاني متاح

متاح لايت: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا المحترف: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا إلايت: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا أسعار مخصصة متاحة عند الطلب للشركات التي تضم أكثر من 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات HiverHQ

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5(أكثر من 150 تقييم)

## تلبية طلبات العملاء ومساعدة فرق الدعم مع ClickUp

يعد برنامج مكتب المساعدة أحد أفضل الأدوات لتبسيط عملية الإجابة على أسئلة العملاء ومساعدتهم في حل المشكلات. بدءاً من أتمتة إنشاء المهام لطلبات تذاكر العملاء إلى تتبع تجربة مستخدم معين واكتساب نظرة ثاقبة في نهج الدعم الشامل، هذه الأدوات لا تقدر بثمن. جرّب ClickUp اليوم لمساعدة عملائك بشكل أفضل وإنشاء تدفقات عمل لأعضاء فريقك للبقاء على رأس مهامهم.

من تقليل الوقت الذي يستغرقه رفع المشكلات إلى عضو الفريق المناسب إلى صياغة تجربة مستخدم مخصصة، من المؤكد أن أدواتنا ستساعدك على بناء علاقات أفضل مع العملاء. 🙌