أفضل 15 برنامجاً لمكتب المساعدة لفرق تكنولوجيا المعلومات في 2025

يعد الرد على أسئلة العملاء ومخاوفهم جزءًا كبيرًا من إدارة الأعمال الناجحة. من التعامل مع أسئلة المنتجات كمندوب مبيعات إلى توفير الحلول كمدير لحالات تكنولوجيا المعلومات، هناك العشرات من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها دعم عملائك. أحد أكثر الخيارات فعالية هو تنفيذ برنامج مكتب المساعدة.
سنتعمق هنا في ما يجب أن تبحث عنه في برامج مكتب المساعدة ونسلط الضوء على 15 من أفضل الحلول. سواء كنت تبحث عن برامج مكتب المساعدة المدفوعة أو المجانية، ستجد الأداة المثالية لدعم عملائك وخلق تجربة مستخدم لا تُنسى. ✨
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مكتب المساعدة؟
برنامج مكتب المساعدة ضروري لأقسام تكنولوجيا المعلومات, فرق خدمة العملاء والمديرين الذين يتعاملون مع المشاريع مع ملاحظات المستخدمين. ولكن ليست كل الأدوات متساوية، خاصةً إذا كنت تدير مؤسسة كبيرة تحتاج إلى وظائف مخصصة أو فريق صغير يوازن بين الميزانية واحتياجات البرمجيات. 🛠️
إليك بعض الأشياء التي تجعل برامج مكتب المساعدة رائعة:
- /href/ /مدونة؟ ص=69100 الإبلاغ عن التذاكر ومراقبتها /%/href/ : ابحث عن أدوات مكتب المساعدة التي تقدمميزات تتبع المشكلات حتى تتمكن من مراقبة تجربة العميل من اللحظة التي يرفع فيها علامة حمراء إلى اللحظة التي يتم فيها حل المشكلة بنجاح
- قناة متعددة القنوات الدعم: لا شيء أسوأ من التنقل بين عشرات المنصات المختلفة للإجابة على أسئلة العملاء. اختر برنامج مكتب المساعدة الذي يوفر دعمًا متعدد القنوات في منصة واحدة
- قاعدة المعرفة: قاعدة بيانات مركزية للأسئلة الشائعة والحلول للسماح للعملاء بمساعدة أنفسهم دون انتظار وكلاء الدعم
تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد
- الأتمتة: تخلص من عقبة التعامل مع المهام المتكررة باستمرار من خلال جعل برنامج مكتب المساعدة يتولى القيام بها نيابةً عنك
- عمليات التكامل: اختر برنامج مكتب المساعدة الذي يعمل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بشكل منتظم لتحسين تجربة العملاء
- التخصيص: أفضل الأدوات هي تلك التي تلبي احتياجاتك الخاصة. اختر البرنامج الذي يتناسب مع سير عملك
أفضل 15 برنامجاً لمكتب المساعدة لاستخدامها في عام 2024
الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في برنامج مكتب المساعدة، حان الوقت للتحقق من بعض أفضل الأمثلة في هذا المجال. بدءاً من أدوات إدارة علاقات العملاء الكل في واحد المدفوعة والمصممة للمؤسسات الكبيرة إلى الخيارات المختصرة والفعالة للشركات الصغيرة والأشخاص الذين يختارون البرامج المجانية، إليك 15 من أفضل خيارات برامج مكتب المساعدة التي يمكنك تجربتها. 👀
1. انقر فوق
تبسيط الطلبات الداخلية لفرق التصميم أو فرق تكنولوجيا المعلومات لجمع المعلومات الدقيقة المطلوبة في النماذج الخاصة بك
قد يكون ClickUp أكثر شهرة كأداة لإدارة المشاريع، ولكن برنامج مكتب المساعدة وأدوات إدارة خدمة العملاء لدينا فعالة بنفس القدر. إذا كنت بحاجة إلى جمع الملاحظات من عملائك، فانتقل إلى عرض النموذج بواسطة ClickUp .
توفر هذه الميزة التخصيص لجمع المعلومات الدقيقة التي تحتاجها لخدمة المستخدمين.
هل تريد أن تقدم للعملاء طريقة سريعة وسهلة لتقديم طلب مساعدة؟ قالب تذكرة مكتب المساعدة الخاص ب ClickUp قد قام بتغطيتك. يضم ست حالات، يمكنك تتبع التقدم المحرز في تذكرة مكتب المساعدة من لحظة استلامك لها حتى يتم حلها. تتيح لك طرق العرض المخصصة تحديد أولويات التذاكر وتصعيدها حسب الحاجة.
ClickUp أفضل الميزات
- مجموعة واسعة من أنواع حقول إدارة المشاريع - بما في ذلك مربعات الاختيار والتسميات والنصوص القصيرة والطويلة - تجعل من السهل جمع جميع أنواع المعلومات باستخدام النماذج
- إنشاء المهام تلقائيًا من النماذج، مما يسهل سير العمل لديك
- إنشاء تسميات مخصصة لتنظيم تذاكر مكتب المساعدة وإضافة علامة أولوية لمعالجة التذاكر العاجلة
- تخصيص واسع النطاق يعني أن نماذجك فريدة حقًا وتعكس المعلومات التي تحتاجها بالضبط
- تحافظ ميزات الأمان والخصوصية على أمان بياناتك وتفي باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الامتثال للوائح مزود خدمة PCI DSS المستوى 1 ولوائح الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية
قيود ClickUp
- عرض النموذج غير متاح في الباقة المجانية
- شعر بعض الأفراد أن منحنى التعلُّم لعدد كبير من الميزات كان مرتفعًا
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)
2. فريق الدعم
عبر دعم الفريق تقدم TeamSupport أدوات برمجية لخدمة العملاء لفهم عملائك بشكل أفضل وتقديم الدعم الذي يحتاجونه. تشمل حلولهم الدردشة المباشرة لفرق المبيعات والتسويق بالإضافة إلى تحليلات البيانات المخصصة. 👩💻
TeamSupport أفضل الميزات
- أدوات مدمجة لمؤشر استغاثة العملاء تساعد في مراقبة ومنع حدوث اضطراب في العملاء
- يتكامل مع أدوات دعم العملاء وفرق العمل، بما في ذلك Slack وSlack وSalesforce وJIRA وHubSpot وAzure DevOps
- تمكّن الميزات الرئيسية لقاعدة بيانات المنتجات من تتبع بيانات العملاء والمنتجات على مستوى التذكرة لحل أسرع وتتبع المشكلات المستنيرة لفرق الدعم
قيود دعم الفريق
- لا توجد نسخة تجريبية مجانية
- تعمل قواعد أتمتة التذاكر على التذكرة مرة واحدة فقط لمنع حدوث حلقات، ولكن هذا يعني كتابة قواعد متعددة يدوياً للتعامل مع تذاكر مكتب المساعدة الأكثر تعقيداً
- لا يحتوي على حلول قوية لإدارة المشاريع مقارنةً بالأدوات المكتبية الأخرى
تسعير TeamSupport
- الدعم الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل
- الدعم المؤسسي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل
- كامل دعم العملاء دعم العملاء الجناح: 119 دولاراً شهرياً لكل وكيل
تقييمات ومراجعات دعم الفريق
- G2: 4.4/5 (أكثر من 840 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 830 تقييم)
3. ديسكبرو
عبر ديسكبرو Deskpro هو برنامج دعم شامل يركّز بيانات العملاء وطلبات المساعدة في مكان واحد - بغض النظر عن المكان الذي يقدم فيه العميل مشكلة ما. تعمل ميزة الدردشة المباشرة المدمجة والدعم متعدد القنوات على تقليل الوقت الذي يستغرقه حل المشكلات والإجابة على الأسئلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة توجيه التذاكر وبروتوكولات إدارة الحوادث لمعالجة مشكلات العملاء وتبسيط إجراءات العمل الداخلية.
أفضل الميزات #### Deskpro
- تحكَّم باستخدام الميزات المحلية واستضف بياناتك على البنية الأساسية لخادمك الخاص، أو اختر خيار السحابة لتخزينها في أحد مراكز البيانات الخاصة بهم
- منصة الخدمة الذاتية تجعل من السهل إنشاء مركز مساعدةقاعدة المعرفة للعملاء للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة وحل المشكلات الشائعة
- قابلة للتخصيص بالكامل لتطوير نظام التذاكر الذي يعمل على تبسيط تجربة العملاء وتحسين رضا العملاء
قيود Deskpro
- هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد على الخوادم، مما يعني أن الموظفين الجدد في مجال تكنولوجيا المعلومات قد يحتاجون إلى دعم إضافي لتشغيله
- إنبرنامج CRM كان به أخطاء في بعض الأحيان، ولكن مركز المساعدة سريع الاستجابة
تسعير #### Deskpro
- الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل وكيل
- المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل
تقييمات ومراجعات برنامج Deskpro
- G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)
4. زوهو ديسك
عبر مكتب زوهو يهدف Zoho Desk إلى جعل خدمة العملاء أسهل مع تعزيز الإنتاجية وإجراء اتصالات لا تُنسى مع المستخدمين النهائيين. سواء أكنت تدير فرق دعم كبيرة أو شركة صغيرة، فإن حل مكتب المساعدة هذا يدير التذاكر وطلبات دعم العملاء عبر قنوات اتصال مختلفة.
تُعد وظيفة تعدد الأقسام مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة بكل قسم أو عبر علامات تجارية مختلفة. 🌻
أفضل ميزات Zoho Desk
- واجهة سهلة الاستخدام وبديهية مما يعني أنه من السهل على جميع أعضاء الفريق الحصول على السرعة ومعالجة تذاكر الدعم
- مدمج فيأدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك روبوت الدردشة الآلية وتحليل المشاعر ومساعد الرد، تقدم رؤية ثاقبة لأعضاء الفريق لتقديم أفضل مساعدة ممكنة
- تعمل الإشعارات الفورية للتغييرات في نشاط التذكرة وأوضاع العمل القابلة للتخصيص على تحسين إنتاجية مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات
قيود Zoho Desk
- إن العدد الهائل من الميزات يعني قضاء الوقت والجهد في تعلم كيفية الاستفادة من الأداة على أفضل وجه لتلبية احتياجات شركتك
- هناك قيود على التذاكر التي تم إنشاؤها عبر واجهة برمجة التطبيقات، وهو ما قد يمثل تحدياً للمؤسسات الكبيرة
تسعير Zoho Desk
- قياسي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
Zoho Desk التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 4,700 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
5. مساعدة الكشافة
عبر مساعدة الكشافة يقدم Help Scout نهجاً مبسطاً لحلول برامج مكتب المساعدة. يتميز ب أتمتة سير العمل الأدوات، ومراكز المعرفة، وصناديق البريد الوارد المشتركة، أصبح التواصل مع المستخدمين وتحسين تفاعلات العملاء أسهل من أي وقت مضى.
مساعدة الكشافة أفضل الميزات
- يتيح لك برنامج إدارة مكتب المساعدة في الوقت الحقيقي معالجة مشاكل العملاء في دقائق
- عرض ملفات تعريف المستخدمين بسهولة فيقاعدة بيانات العملاءبما في ذلك المحادثات السابقة وسجل الموقع الإلكتروني، حتى يتمكن فريق دعم تكنولوجيا المعلومات لديك من معالجة طلبات الخدمة بالكامل
- استخدم ميزات إعداد التقارير لتتبع مقاييس الفريق وسعادة العملاء من خلال بوابة الخدمة الذاتية البسيطة
قيود كشاف المساعدة
- إن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بصندوق البريد محدودة المعدلات، ويتم احتساب جميع المستخدمين ضمن الحد الأقصى، مما يعني أنه يجب عليك إدارة الاستخدام بشكل أكبر من الأدوات الأخرى
- شعر بعض المستخدمين أن تخطيط منصة المعرفة يمكن أن يكون أكثر سهولة لطلبات الخدمة
تسعير Help Scout
- المعيار: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- إضافي: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- المحترف: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 390 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
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6. سحابة خدمة قوة المبيعات
عبر فريق المبيعات Salesforce هي شركة مشهورة عالميًا في مجال إدارة علاقات العملاء، وتهدف منصة مكتب المساعدة الخاصة بها والمعروفة باسم Service Cloud إلى تبسيط دعم العملاء للشركات. تشمل الميزات الرئيسية الأتمتة الذكية لتقليل التكاليف وتحسين سير العمل بالإضافة إلى إدارة الحوادث لتتبع المخاطر الرئيسية المتعلقة بعلاقة العميل. ✍️
أفضل ميزات سحابة خدمة Salesforce السحابية
- يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في تقليل وقت حل المشكلات وزيادة أداء الفريق ومؤشرات الأداء الرئيسية
- يقوم نظام تذاكر مكتب المساعدة متعدد القنوات بتوجيه جميع طلبات العملاء في منصة واحدة سهلة الإدارة بغض النظر عن المكان الذي طلب فيه العميل المساعدة، سواء كان ذلك من خلال مركز الاتصال أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو قناة التجارة الإلكترونية
- تمكّن أدوات المساعدة عن بُعد وأدوات التصعيد من الاستجابة السريعة للطلبات على أي مستوى خدمة في بوابة الخدمة الذاتية
قيود سحابة خدمة Salesforce السحابية
- العديد من ميزات البرنامج المكتبي هي ميزات إضافية أو تأتي مع حدود، مما يزيد من تكلفة الأداة اعتمادًا على احتياجات مؤسستك
- يمكن أن يكون التنقل أكثر تعقيداً مقارنةً بأدوات دعم العملاء الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع منحنى التعلم
تسعير سحابة خدمة Salesforce السحابية
- المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
- المحترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)
- المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
- غير محدود: 300 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
تقييمات ومراجعات سحابة خدمة Salesforce السحابية
- G2: 4.2/5 (أكثر من 2,200 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)
تحقق من هذه
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7. سيرفيس ناو
عبر سيرفيس ناوسيرفس ناو هي أداة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) تساعد الشركات على تتبُّع التذاكر وإنشاء حلول تحل مشاكل العملاء وتحقق أهداف الشركة. إنها واحدة من أفضل خيارات برامج مكتب المساعدة مع مكتب مساعدة قائم على السحابة، لذلك لا داعي للقلق بشأن صيانة الخوادم أو التعامل مع مشكلات الاستضافة المعقدة.
تقدم الأداة مكتب الخدمة الأتمتة لتقليل الوقت الذي يستغرقه فريقك في أداء المهام المتكررة ورؤى إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. حتى تتمكن من التركيز على خدمة عملائك.
سيرفس ناو أفضل الميزات
- تتيح لك التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الحقيقي إدارة المخزون ومعالجة أسئلة العملاء وتبسيط نظام التذاكر عبر الأقسام لزيادة دعم العملاء
- يقلل تحديد الأولويات وتعيين المهام تلقائياً من عدد الخطوات في سير عملك لتسريع وقت الاستجابة
- تقوم لوحة معلومات منصة تكنولوجيا المعلومات بتخزين جميع بياناتك ورؤاك في مكان واحد لتعزيز التعاون والترويجمشاركة الموظفين
- استخدم تذكيرات وإشعارات إدارة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) سهلة الاستخدام للبقاء على اطلاع على مستوى رضا العملاء
قيود خدمة ServiceNow
- إنها ليست كاملةأداة إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريعلذلك ستحتاج إلى استخدامه مع أدوات أخرى
- شعر بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير يمكن أن تكون أكثر قوة لدعم العملاء
ServiceNow التسعير
- اتصل للحصول على أسعار مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك
تقييمات ومراجعات سيرفس ناو
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)
8. زندسك
عبر زندسك Zendesk هي واحدة من أكبر الأسماء عندما يتعلق الأمر بدعم خدمة العملاء. صُممت هذه المنصة لإضفاء طابع شخصي على تفاعلات العملاء، وهي تجمع بين وظائف الذكاء الاصطناعي والرسائل البشرية الحقيقية و أدوات الإنتاجية لمساعدتك إدارة القوى العاملة لديك والتفاعل مع العملاء 🤩
أفضل ميزات Zendesk
- يعمل التوجيه الذكي على أتمتة المهام، وإرسال المستخدمين إلى وكيل خدمة العملاء المناسب في فريقك أو توجيههم إلى بوابة الخدمة الذاتية حيث يحصلون على إجابات سريعة للأسئلة الشائعة
- احصل على رؤى من نظام إدارة المعرفة الخاص بك مع أدوات إعداد التقارير والتحليلات المدمجة
- يعني التكامل مع تطبيقات الأجهزة المحمولة على نظامي iOS وAndroid، بالإضافة إلى الأدوات المستندة إلى الويب، أنه يمكنك استخدام بوابة الخدمة الذاتية في أي مكان تذهب إليه ومع أدوات الإنتاجية الأخرى
- استخدم أداة الويب لتضمين الرسائل في الأدوات مباشرةً على صفحاتك المقصودة، أو استخدم مساحة عمل الوكيل للتعامل مع تذكرة واحدة عبر القنوات
- نظام التأشير المستخدم على نطاق واسع يجعل من السهل التدريب
قيود Zendesk
- لا يمكن تصدير طرق العرض المخصصة من مستخدم إلى آخر، مما يعني أنه سيتعين عليك إعادة إنشائها يدوياً لكل مستخدم
- وجد بعض المستخدمين أن الحصول على المساعدة استغرق وقتاً أطول أو كان أكثر تعقيداً مما توقعوا مقارنة ببرامج المكاتب الأخرى
تسعير Zendesk
- Suite Team: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل
- Suite Growth: 79 دولارًا شهريًا لكل وكيل
- Suite Professional: 99 دولاراً شهرياً لكل وكيل
- Suite Enterprise: اتصل للحصول على أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Zendesk
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,600 تقييم)
9. سبيسووركس
عبر سبايسووركس يوفر Spiceworks حلاً لمكتب المساعدة مستضافاً في السحابة، مما يعني أنك لست مضطراً لقضاء الوقت في إنشاء الخوادم أو صيانتها. استخدم الشاشات، والإشعارات، وخيارات التذاكر المخصصة لتخصيص هذا الحل لتلبية أهداف إدارة العملاء لديك.
يمكنك زيادة رضا عملائك من خلال نظام تذاكر سهل الاستخدام وحل مكتب المساعدة في Spiceworks.
أفضل ميزات Spiceworks
- تعمل حزمة تقنية تكنولوجيا المعلومات المخصصة على تقسيم مؤسستك إلى نظام تذاكر مكتب المساعدة الذي يسهل إدارته سواء كان لديك وكيلي خدمة عملاء أو مئات الوكلاء
- تتيح لك واجهة دعم العملاء البسيطة مساعدة العملاء دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد
- استخدم أداة التتبُّع للحصول على رؤى وإدماجها في تجربة خدمتك للحصول على نظام دعم عملاء أكثر سلاسة
قيود Spiceworks
- شعر بعض المستخدمين في المؤسسات الكبيرة أن الأداة لم يتم تطويرها بشكل كافٍ وستستفيد من الميزات الإضافية
- تقدم مساحة العمل أدواراً محدودة، مما يجعلها صعبة بالنسبة للفرق الأكبر حجماً والأكثر تشتتاً
تسعير Spiceworks
- مجاني لجميع المستخدمين
تقييمات ومراجعات Spiceworks
- G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 540 تقييم)
10. وكيل مباشر
عبر وكيل مباشر LiveAgent هو برنامج لمكتب المساعدة يهدف إلى جعل التفاعل مع العملاء أمراً سهلاً. مع الكثير من الميزات وإمكانيات التتبع، من السهل معالجة طلبات العملاء وتصعيد المشكلات وتقديم الحلول.
يرسل نظام التذاكر المتطور جميع الطلبات إلى صندوق بريد عالمي واحد حتى تتمكن من عرضها والرد عليها دون تبديل المنصات. 📥
LiveAgent أفضل الميزات
- أكثر من 200 عملية تكامل، بما في ذلك Zapier وMagento وWordPress وMailchimp
- يحتوي على 130 ميزة لإصدار التذاكر، مثل المنتديات والدردشة المباشرة ومقالات قاعدة المعرفة
- واجهة المستخدم قابلة للتكيف، لذا قم بتخصيصها لتناسب عملك عن طريق إضافة حقول مخصصة للردود أو التصفية حسب الحالة أو المصدر أو العلامات أو المهام
قيود LiveAgent
- وجد بعض المستخدمين أن الردود التلقائية يمكن تطويرها بشكل أكبر في نظام التذاكر الخاص بهم
- شعر مستخدمون آخرون أن بإمكانهم استخدام برنامج تعليمي يوضح الميزات الشاملة نظراً لوجود الكثير منها
تسعير LiveAgent #### تسعير LiveAgent
- الصغيرة: 9 دولارات شهرياً لكل وكيل (يتم دفعها سنوياً)
- متوسط: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)
- الكبيرة: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم دفعها سنويًا)
- المؤسسات: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)
تقييمات ومراجعات LiveAgent
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)
11. جيرا
عبر جيرا جيرا مشهور برنامج إدارة المشاريع الذي يُستخدم بشكل أساسي لتتبع الأخطاء وتتبع المشكلات وإدارة المشاريع الرشيقة. بمرور الوقت، بدأت العديد من الشركات في استخدام Jira كأداة لدعم العملاء نظرًا لمرونته وسهولة تكامله مع التطبيقات الأخرى.
أفضل ميزات جيرا
- تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتخصيص البرنامج ليناسب احتياجات فريقك
- وظيفة بحث قوية تسمح للمستخدمين بالعثور على أي تذاكر حديثة أو تاريخية بسرعة وسهولة
- تتوفر العديد من الوظائف الإضافية لتحسين وظائف مكتب خدمة Jira
- يتكامل بسهولة مع منتجات أطلسيان الأخرى لتحقيق إنتاجية سلسة
قيود Jira
- قد يتطلب تعقيد الأداة بعض الوقت للتعلم والتكيف معها
- أكثر تكلفة من البدائل الأخرى عند أخذ الإضافات الإضافية في الاعتبار
تسعير جيرا
- مجاني
- قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جيرا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5270 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)
12. مكتب مساعدة ProProfs
عبر بروفس ProProfs Help Desk هو أداة دعم عملاء مليئة بالميزات نمت لتصبح حلاً شاملاً لخدمة العملاء. وهي تتميز بصندوق بريد مشترك يجمع استفسارات العملاء من مختلف القنوات في مكان واحد، مما يسهل عملية الدعم.
أفضل ميزات مكتب المساعدة ProProfs Help Desk
- صندوق الوارد المشترك الذي يسمح للفرق بالتعاون وحل استفسارات العملاء بسلاسة
- قاعدة معرفية مدمجة تقلل من التذاكر الواردة وتعزز الخدمة الذاتية للعملاء
- سهولة إعداد التقارير والتتبع مما يساعد المشرفين على مراقبة أداء الفريق
- يتكامل مع مجموعة كبيرة من الأدوات البرمجية الأخرى لسهولة الاستخدام في مهام سير العمل المختلفة
قيود مكتب مساعدة ProProfs لمكتب المساعدة
- تطبيقات الهاتف المحمول ليست قوية مثل إصدارات سطح المكتب
- قد يحتاج المستخدمون إلى بعض الوقت للتعرف على الواجهة
أسعار مكتب مساعدة ProProfs Help Desk
- مجاني
- مدفوعة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات مكتب مساعدة ProProfs ProProfs Help Desk
- G2: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)
13. ساب
عبر SAP SupportBee هو برنامج مبسط يعتمد على البريد الإلكتروني لمكتب المساعدة يساعد الشركات على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالدعم بشكل أكثر فعالية. ويؤكد على نظام صندوق الوارد المشترك، حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إلى استفسارات العملاء والرد عليها.
SupportBee أفضل الميزات
- يتيح نظام التذاكر سهولة تنظيم وتخصيص استفسارات العملاء بسهولة
- التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع تحسين سير عمل الدعم الخاص بك
- فرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على المشغلات المحددة، من المرسل إلى سطور الموضوع
- تسمح ميزات التعاون لأعضاء الفريق المتعددين بالعمل على نفس استفسار العميل
قيود SupportBee #### قيود SupportBee
- أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة البحث قد تكون بطيئة وأحياناً ليست بديهية
- على الرغم من توفير الإحصاءات الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى ميزات إعداد تقارير أكثر قوة لتحليل البيانات
تسعير SupportBee
- بدء التشغيل: 13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات SupportBee
- G2: 4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (25+)
15. HiverHQ
عبر هيفر HiverHQ هو أداة قوية لخدمة العملاء تعمل مباشرةً من حساب Gmail الخاص بك. وهي تعمل كوسيلة سهلة إدارة البريد الإلكتروني حل يبسّط كيفية إدارة وتتبع فرق العمل لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالدعم. يتيح HiverHQ للمستخدمين تفويض رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتتبعها وتحديد أولوياتها دون مغادرة واجهة Gmail.
أفضل ميزات HiverHQ
- وضع علامات على البريد الإلكتروني وتصنيفه لتنظيم ومتابعة استفسارات العملاء بشكل أفضل
- ميزة الكشف عن التصادم لتجنب قيام عدة أعضاء بالرد على نفس الاستفسار
- سير العمل الآلي لإدارة البريد الإلكتروني بكفاءة
- تحليلات مفصلة ووظيفة إعداد التقارير لتتبع أداء الفريق
- يتكامل مع الأدوات الشائعة الأخرى مثل Slack وTrillo وGoogle Workspace
قيود HiverHQ
- يقتصر على استخدام Gmail، وبالتالي قد لا يكون مثاليًا للفرق التي تستخدم عملاء بريد إلكتروني مختلفين.
- يفتقر إلى ميزات الدردشة المباشرة الأصلية أو ميزات الاتصال الهاتفي
تسعير HiverHQ
- الإصدار التجريبي المجاني متاح
- لايت: 15 دولارًا شهريًا
- المحترف: 39 دولارًا شهريًا
- إلايت: 59 دولارًا شهريًا
- أسعار مخصصة متاحة عند الطلب للشركات التي تضم أكثر من 50 مستخدمًا
تقييمات ومراجعات HiverHQ
- G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.6/5(أكثر من 150 تقييم)
## تلبية طلبات العملاء ومساعدة فرق الدعم مع ClickUp
يعد برنامج مكتب المساعدة أحد أفضل الأدوات لتبسيط عملية الإجابة على أسئلة العملاء ومساعدتهم في حل المشكلات. بدءاً من أتمتة إنشاء المهام لطلبات تذاكر العملاء إلى تتبع تجربة مستخدم معين واكتساب نظرة ثاقبة في نهج الدعم الشامل، هذه الأدوات لا تقدر بثمن. جرّب ClickUp اليوم لمساعدة عملائك بشكل أفضل وإنشاء تدفقات عمل لأعضاء فريقك للبقاء على رأس مهامهم.
من تقليل الوقت الذي يستغرقه رفع المشكلات إلى عضو الفريق المناسب إلى صياغة تجربة مستخدم مخصصة، من المؤكد أن أدواتنا ستساعدك على بناء علاقات أفضل مع العملاء. 🙌