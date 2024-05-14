أفضل 10 برامج SaaS CRM لفرق B2B في عام 2025

لبناء والحفاظ على علاقات العملاء والحفاظ عليها في مجال البرمجيات كخدمة الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، فأنت تريد أن تكون الأمور سهلة قدر الإمكان. لكن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) عادةً ليست سهلة.

في الماضي، كانت أنظمة إدارة علاقات العملاء غالباً ما تكون أدوات مصممة خصيصاً ومصممة حسب الطلب، وكان يجب تثبيتها في مقر الشركة. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو رائعاً، إلا أنه يأتي مع الكثير من المشاكل، خاصةً إذا كانت الشركة التي قامت ببنائها لم تعد تعمل.

وكان البديل هو شبكة معقدة من جداول البيانات، وهي ليست مثالية لأي شركة. 🕸️

لحسن الحظ، يوجد الآن الكثير من البرامج كخدمة (SaaS) لإدارة علاقات العملاء في السوق لتبسيط عملية المبيعات وبناء علاقات أفضل مع عملائك. وهي تقوم بكل ذلك من خلال السحابة، مع ما توفره من استقرار وموثوقية وسهولة في الوصول.

قد يكون من الصعب العثور على نظام إدارة علاقات العملاء المناسب لشركتك SaaS. لهذا السبب قمنا بالبحث من أجلك. 🔎

فيما يلي أفضل أدوات SaaS CRM في عام 2024 للتعامل مع جميع معلومات عملائك.

ما هو SaaS CRM؟ ClickUp CRM هو نوع من الأدوات السحابية التي تساعد الشركات على إدارة وتحليل تفاعلاتها وعلاقاتها مع العملاء. وهي تسمح لشركات SaaS بتخزين معلومات العملاء وتنظيمها في موقع مركزي واحد، مما يسهل على فرق المبيعات والمسوقين ودعم العملاء الوصول إليها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء SaaS CRM؟

كل فريق SaaS لديه احتياجات مختلفة، ولكن من المفيد المقارنة بين أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء مع فكرة عن أفضل الأدوات في فئتها.

عندما تقوم بتقييم خيارات منصة إدارة علاقات العملاء لأعمالك SaaS، ضع في اعتبارك:

الميزات: هل تحتوي الأداة على الميزات المحددة التي يجب أن تكون لديك، مثل تسجيل العملاء المحتملين أو أتمتة التسويق؟

هل تحتوي الأداة على الميزات المحددة التي يجب أن تكون لديك، مثل تسجيل العملاء المحتملين أو أتمتة التسويق؟ الوظائف الوظائف : هل تحتاج إلى المبيعات والخدمة والتسويق في مكان واحد؟ أم أن شركتك SaaS تستعين بمصادر خارجية لبعض هذه المجالات؟

: هل تحتاج إلى المبيعات والخدمة والتسويق في مكان واحد؟ أم أن شركتك SaaS تستعين بمصادر خارجية لبعض هذه المجالات؟ التسعير : هل الأداة ميسورة التكلفة؟ هل هناك خيار دفع شهري؟

هل الأداة ميسورة التكلفة؟ هل هناك خيار دفع شهري؟ السرعة : هلأداة SaaS تعمل بسرعة وبدون مشاكل في التحميل، مما يسمح لك بالحفاظ على سير عملياتك الخاصة بسلاسة؟

: هلأداة SaaS تعمل بسرعة وبدون مشاكل في التحميل، مما يسمح لك بالحفاظ على سير عملياتك الخاصة بسلاسة؟ التوافق: هل تتكامل أداة SaaS CRM بشكل جيد مع أدواتك الأخرى؟

هل تتكامل أداة SaaS CRM بشكل جيد مع أدواتك الأخرى؟ القابلية للتوسع: هل يمكن لأداة إدارة علاقات العملاء أن تتوسع معك مع نمو عمليات SaaS الخاصة بك؟

كما هو الحال مع أي أداة برمجية، فإن العثور على مزود برنامج SaaS CRM المناسب يبدأ بالنظر في احتياجاتك. إذا كنت بحاجة إلى برنامج CRM يركز على المبيعات، ففكر في برنامج مخصص لإدارة خطوط الأنابيب أو إغلاق الصفقات. أو إذا كنت بحاجة إلى عمليات التسويق وخدمة العملاء في نفس النظام الأساسي، فابحث عن تطبيق يتميز بكليهما. 🙌

## أفضل 10 تطبيقات لإدارة علاقات العملاء SaaS CRM للاستخدام في عام 2024

اعثر على طريقك إلى أفضل إدارة علاقات العملاء للبرمجيات كخدمة بشكل أسرع من خلال دليلنا المنتقى بعناية لأفضل برامج إدارة علاقات العملاء SaaS CRMs لعام 2024.

1. ClickUp

تتبع بسهولة الحالات وتواريخ الإغلاق والاستحقاق والميزانيات وأحجام الحسابات والمزيد في ClickUp CRM في ClickUp

رحّب بنهج أفضل لإدارة علاقات العملاء SaaS CRM مع ClickUp - منصة العمل المتكاملة. ClickUp CRM تسريع نمو العملاء، وتعزيز رضا العملاء، وتقديم الأعمال التجارية Operational Efficiencies .

استخدم ClickUp لتصور خطوط المبيعات والعملاء المحتملين، وتبسيط سير العمل، والعمل مع فريقك لإنشاء تجارب أفضل للعملاء. كل ما تحتاجه هو ClickUp CRM Template للبدء.

استخدم هذا القالب لرؤية علاقاتك مع العملاء في لمحة سريعة عبر أكثر من عشر طرق عرض مختلفة. تتبع التقدم المحرز واعمل في طريقك - سواء كان ذلك باستخدام طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض التقويم أو لوحة كانبان.

قم بقياس التأثير وتتبع القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات والمزيد من خلال أدوات لوحة المعلومات المدمجة لدينا. اطلع على جميع بيانات عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الجديدة.

من السهل إضافة قيم مالية إلى المهام لإبقاء ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح

اخترق الصوامع وعزز التعاون بين فريق التسويق والمبيعات من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع ClickUp. أرسل التحديثات إلى العملاء، وناقش العملاء المحتملين مع أعضاء الفريق، وقم بإعداد العملاء من منصة واحدة.

لا يمنحك ClickUp مكاناً لتخزين بيانات جهات الاتصال فحسب، بل يمنحك مركزاً غنياً بالميزات حيث يمكنك اتخاذ قرارات ذكية حول كيفية استخدامها.

ادمج ميزات إدارة علاقات العملاء مع ميزات إدارة المهام وإدارة الموارد و Enterprise Collaboration Tools لتعزيز تجربة عملك وتحقيق نتائج أفضل. 🤩

ClickUp أفضل الميزات:

إدارة مبسطة للحساب مع المجلدات والقوائم

الحقول المخصصة التي تساعدك على تتبع الطلبات والعملاء المحتملين وتسجيل النقاط والمزيد

تعاون الفريق والدردشة لمناقشة العملاء المحتملين والفرص

مستندات مدمجة لإنشاءProject Reportsوالمقترحات وإجراءات التشغيل الموحدة والمزيد

حقول رقمية تسمح لك بإجمالي قيم العقود والإيرادات والمزيد بسرعة

إدارة مدمجة للمبيعات وخطوط الأنابيب مع تدفقات عمل مخصصة للحالة

تعيين التعليقات إلى أعضاء الفريق والعملاء للحصول على موافقات أسرع

علامات مخصصة تسمح لك بفرز مهامك وتصفيتها وتنظيمها

ربط المهام المتشابهة وإنشاء التبعيات لتعيين ترتيب واضح للعمليات

استخدم بيانات الموقع الجغرافي لفرز الحسابات وفهم مكان تواجدها

قيود ClickUp:

مع وجود العديد من الميزات، قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد في البداية

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في مطابقة التنسيق عند استيراد البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء السابق

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

جرّب إدارة علاقات العملاء من ClickUp

2. بيع زندسك

عبر زندسك Zendesk Sell هو الحل الذي تقدمه الشركة لحل إدارة علاقات العملاء SaaS CRM الحديث. تم تصميم الأداة لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية، والإشراف على خط أنابيب المبيعات الخاص بك، وزيادة إيراداتك.

يتم تضمين ميزات مثل إدارة جهات الاتصال وإدارة العملاء المحتملين وتتبع النشاط وتوليد العملاء المحتملين والتحليلات. كما ترتبط أداة CRM للبرمجيات كخدمة أيضًا بمنصة Zendesk لمكتب المساعدة، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإدارة العملاء المحتملين وخدمة العملاء بشكل أكثر فعالية. ✅

أفضل ميزات Zendesk Sell:

إمكانية إدارة علاقات العملاء الأساسية مع ميزات تسويقية مضافة

القدرة على تتبع المستخدمين الذين يزورون الموقع بفضل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

عرض جميع معلومات العملاء المحتملين وبيانات العملاء المحتملين في صفحة واحدة

قيود بيع Zendesk Zendesk:

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم أقل حداثة من المنافسين الآخرين

قد تكون هناك بعض التحديات في التكامل مع أنظمة البريد الإلكتروني

تسعير Zendesk Sell:

التجربة المجانية متاحة

فريق البيع: 25 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

25 دولارًا/شهرًا لكل وكيل بيع النمو: 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل

69 دولارًا شهريًا لكل وكيل البيع الاحترافي: 149 دولاراً شهرياً لكل وكيل

149 دولاراً شهرياً لكل وكيل البيع للمؤسسات: يبدأ من 169 دولارًا شهريًا لكل وكيل (اتصل للحصول على أسعار مخصصة)

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk:

G2: 4.2/5 (470+ تقييم)

4.2/5 (470+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. بايبيدرايف

عبر PipedrivePipedrive يروج لنفسه كأول برنامج SaaS CRM مصمم من قبل مندوبي المبيعات. وهو يركز على عرض وإدارة وتحسين إدارة مسارات المبيعات ومسارات المبيعات الخاصة بك.

تساعدك التذكيرات والتنبيهات على تتبع الصفقات, ضوابط المشروع ، ويتم تحديث توقعات المبيعات تلقائيًا بحيث يكون عرضك محدثًا دائمًا. تستخدم المنصة أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي لاقتراح فرص للشركات الناشئة في عملية المبيعات التي ربما لم تفكر فيها. 🤖

أفضل ميزات Pipedrive:

نظرة شمولية لعملية المبيعات بأكملها وخط سير المبيعات

ميزات مفصلة لإعداد التقارير والتحليلات بما في ذلك بيانات العملاء

خيار أتمتة مجالات العمليات، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني

قيود Pipedrive:

هناك خيارات محدودة عندما يتعلق الأمر بإضافة علامات تجارية مخصصة إلى المنصة

يتمنى بعض المستخدمين وجود خيارات دعم أكثر تنوعًا لبرنامج CRM الخاص به

تسعير Pipedrive:

الإصدار التجريبي المجاني متاح

أساسي: 21.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 37.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

37.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive:

G2: 4.2/5 (1,600+ تقييم)

4.2/5 (1,600+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

4. سحابة مبيعات Salesforce Salesforce

عبر فريق المبيعات سحابة المبيعات هي أداة إدارة علاقات العملاء المصممة خصيصًا من قبل Salesforce لتخزين معلومات الاتصال وتحسين إدارة المبيعات.

مثل جميع أدوات إدارة علاقات العملاء الجيدة SaaS CRM، تسهّل Salesforce Sales Cloud تتبع الفرص والعملاء المحتملين والصفقات. تركز الأداة على الكفاءة، مع ميزات مثل الرؤى الذكية، وإدارة التوقعات، و Sales Automation أن Streamlining Processes وسير العمل. ✨

أفضل ميزات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce السحابية:

لوحة تحكم وواجهة سهلة الاستخدام لتتبع دورة المبيعات بأكملها

موجهات لمساعدتك على المتابعة مع العملاء المحتملين في الوقت الأمثل مع ميزات التنبؤ بالمبيعات أيضًا

الوصول إلى سوق التطبيقات وحلول SaaS لإدارة علاقات العملاء لتحسين عمليات المبيعات وزيادة الاحتفاظ بالعملاء

قيود سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud:

على الرغم من أنه غالبًا ما يتم تمييزه كأفضل إدارة علاقات العملاء، إلا أن هناك مشكلات تتعلق بالتأخر والسرعة في بعض الأحيان

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد بسبب عدد الميزات

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud:

التجربة المجانية متاحة

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) محترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود: 300 دولار/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات سحابة مبيعات Salesforce Salesforce Sales Cloud:

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/70090/بدائل-قوة-المبيعات/ بدائلقواتالمبيعات *%/%href/_

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5. Microsoft Dynamics 365

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365ديناميكيات 365 هي مجموعة أدوات إدارة الأعمال من Microsoft، والتي تتضمن منصة مبيعات مصممة لمنحك رؤية أفضل لرحلة العميل. يتم استخدام أداة دورة المبيعات من قبل مندوبي المبيعات و شركات SaaS للتنبؤ بالمبيعات و استراتيجيات إدارة علاقات العملاء .

تتيح لك ميزة المبيعات في Microsoft Dynamics 365 إدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ بها، وتحليل المقاييس، وتبسيط دورات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي - كل الأدوات التي تحتاجها لكسب عملاء جدد. ⚒️

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365:

التكامل بسلاسة مع Microsoft Office

قابلية التوسع بسهولة لتتناسب مع نمو أعمالك

أدوات متطورة لإعداد التقارير والتحليلات

قيود Microsoft Dynamics 365:

يجد بعض المستخدمين أن خيارات إشراك العملاء غير متوفرة في برنامج إدارة علاقات العملاء

يشعر بعض المستخدمين ببطء النظام في بعض الأحيان، كما ذكر بعض المستخدمين

تسعير Microsoft Dynamics 365:

تتوفر نسخة تجريبية مجانية

المحترفون في المبيعات: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة المبيعات: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sales Premium: 135 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

135 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت مبيعات العلاقات: 162 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

162 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مايكروسوفت مبيعات فيفا: 40 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

مايكروسوفت ديناميكس 365 التقييمات والمراجعات:

G2: 3.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

تحقق من هذه SaaS Management Tools !

6. أوراكل للإعلان وتجربة العملاء

عبر أوراكل يُعد نظام Oracle للإعلانات وتجربة العملاء (CX) هو إجابة عملاق البرمجيات لنظام إدارة علاقات العملاء الحديث. تتميز الحزمة بمجموعة من تطبيقات المبيعات والتسويق والخدمات التي تحافظ على اتصال بياناتك بحيث تستخدمها بشكل أكثر استراتيجية.

تتضمن Oracle Sales ميزات مثل أتمتة المبيعات، وتخطيط المبيعات، وإدارة أداء المبيعات. كما أنها تتصل أيضًا بخدمة Oracle Service وOracle Marketing للحصول على قدرات أفضل بين الفرق. 🙌

أوراكل للإعلان وتجربة العملاء أفضل الميزات:

مزيج من أتمتة التسويق وتجربة العملاء وميزات إدارة علاقات العملاء التقليدية

ميزات التحليلات المتقدمة

خيارات إدارة ومستخدمين قابلة للتخصيص والتكوين بدرجة عالية لفرق المبيعات والتسويق

قيود أوراكل للإعلان وتجربة العملاء:

تتطلب بعض ميزات الحملات الأكثر تعقيدًا أن يكون لديك معرفة متخصصة لاستخدامها على أكمل وجه

يتمنى بعض المستخدمين وجود خيارات تكامل وخيارات واجهة برمجة تطبيقات أفضل لبرنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بها

أسعار أوراكل للإعلان وتجربة العملاء:

اتصل للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات أوراكل للإعلانات وتجربة العملاء:

G2: 3.9/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: غير متوفر

7. NetSuite CRM

عبر نت سويت تتصدر Oracle القائمة مرة أخرى بواحد آخر من أفضل خيارات برامج إدارة علاقات العملاء في السوق. Netsuite هو أداة SaaS CRM تتيح لك بناء علاقات مع العملاء والحفاظ عليها عبر رحلة العميل بأكملها لتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

وهو يتميز بكل ما تتوقع أن تراه في نظام إدارة علاقات العملاء التقليدي، بما في ذلك أتمتة فريق المبيعات وأتمتة التسويق وإدارة خدمة العملاء.

أفضل ميزات NetSuite CRM:

لوحات تحكم وتقارير مخصصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة عبر منصة CRM

اختصارات مدمجة للعثور بسرعة على الصفحات التي تستخدمها أكثر من غيرها

سهولة التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

قيود NetSuite CRM:

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من خيارات التخصيص لأوامر المبيعات

أوقات التحميل البطيئة تثير قلق بعض المستخدمين

تسعير NetSuite CRM:

اتصل للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات NetSuite CRM:

G2: 4/5 (2,600+ تقييم)

4/5 (2,600+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,300+ تقييم)

8. شوجرCRM

عبر SugarCRM تمزج SugarCRM بين أدوات المبيعات والخدمة والتسويق لتوفر لك منصة تمكّنك من زيادة الكفاءة وزيادة الإيرادات وخلق تجارب أفضل للعملاء.

على جانب المبيعات، يركز SugarCRM على الفرص المناسبة، ويدير المبيعات وخطوط المبيعات والعملاء المحتملين، ويحسن النتائج باستخدام التنبؤ التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي في حل إدارة علاقات العملاء.

وتؤدي إضافة أدوات الخدمة والتسويق الخاصة بهم إلى إنشاء مكان شامل لإدارة عمليات العملاء والتسويق الخاصة بك.

أفضل ميزات SugarCRM:

قابلة للتخصيص لتتناسب مع احتياجات عملك الفريدة

تتبع رحلة المستخدم بأكملها مع جدول زمني واضح لتفاعلات العملاء

سهولة الاستخدام على الأجهزة المحمولة

قيود SugarCRM:

أفاد بعض المستخدمين أن هناك نقصًا في ميزات CRM المتوقعة

المزيد من ميزات إعداد التقارير المتقدمة ستكون موضع تقدير، كما أفاد بعض المستخدمين

تسعير SugarCRM:

خطة البيع: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا)

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا) خطة الخدمة: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا)

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا) خطة المؤسسات: 85 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى، تُدفع سنويًا)

85 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى، تُدفع سنويًا) خطة السوق: 1,000 دولار شهريًا (لما يصل إلى 10,000 جهة اتصال)

تقييمات ومراجعات SugarCRM:

G2: 3.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. فريش سيلز

عبر فريشوركس Freshsales هي أداة قوية لإدارة علاقات العملاء في المبيعات من Freshworks. تعمل هذه المنصة على تسهيل زيادة الإيرادات والإنتاجية.

يمكنك الحصول على رؤى ذكية للمبيعات وميزات الأتمتة ونظام CRM موحد للمبيعات ودعم العملاء وفرق التسويق.

كما تستفيد Freshsales أيضاً من نظام فريدي للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تحديد أولويات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين من خلال تسجيل العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Freshsales:

احصل على إشعارات حول فرص الصفقات في الوقت الفعلي من العملاء

ميزات مثل التوقيعات الإلكترونية المدمجة تجعل إتمام الصفقات أسرع

سهولة الوصول إلى فريق الدعم

قيود المبيعات الطازجة:

مع وجود العديد من خيارات التصفية، يجد بعض المستخدمين أن التجربة مربكة للغاية

أفاد بعض المستخدمين أن ميزات إدارة علاقات العملاء التقليدية تبدو محدودة

أسعار فريش سيلز:

CRM مجاني: مجانًا

مجانًا النمو: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 83 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فريش سيلز

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. زوهو CRM

عبر زوهو CRM يدّعي Zoho CRM أنه أسرع تطبيق في سوق إدارة علاقات العملاء للمؤسسات، مما يتيح للفرق فرصة استخدام الميزات بسرعة أكبر.

تم تصميم المنصة لمساعدة الفِرق على بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال التجزئة والذكاء التنبؤي ومؤشرات الأداء الرئيسية.

كما أنها تعزز الإنتاجية من خلال سير العمل والعمليات وأتمتة الحملات. ✨

أفضل ميزات Zoho CRM:

واجهة ولوحات تحكم سهلة الاستخدام

تخصيص التجربة باستخدام الأتمتة والحقول المخصصة وسير العمل

الوصول إلى جميع تطبيقات Zoho في مكان واحد مع Zoho One

قيود Zoho CRM:

قد يكون هناك منحنى تدريب حاد للمستخدمين الجدد

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون ميزات إعداد التقارير أكثر قوة

تسعير Zoho CRM:

التجربة المجانية متاحة

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم أعلى مستوى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM:

G2: 4/5 (2,400+ تقييم)

4/5 (2,400+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,300 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/69747/undefined/ بدائل زوهو *%/%href/_

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فوائد استخدام إدارة علاقات العملاء SaaS CRM لإدارة بيانات العملاء

يمكن أن يوفر لك استخدام SaaS CRM العديد من المزايا. وتشمل بعض المزايا الرئيسية ما يلي:

بيانات مركزية: مع SaaS CRM، يتم تخزين جميع بيانات العملاء والمبيعات في مكان واحد، ويمكن للجميع في فريقك الوصول إليها.

مع SaaS CRM، يتم تخزين جميع بيانات العملاء والمبيعات في مكان واحد، ويمكن للجميع في فريقك الوصول إليها. تواصل محسّن: القدرة على تتبع التفاعلات والمحادثات مع العملاء، مما يتيح لك تواصلًا وتعاونًا أفضل داخل فريقك.

القدرة على تتبع التفاعلات والمحادثات مع العملاء، مما يتيح لك تواصلًا وتعاونًا أفضل داخل فريقك. عمليات مبسطة: يمكن أن تساعد ميزات الأتمتة في SaaS CRMs في تبسيط المهام اليدوية، مما يوفر الوقت لفريقك للتركيز على مهام أخرى مهمة.

يمكن أن تساعد ميزات الأتمتة في SaaS CRMs في تبسيط المهام اليدوية، مما يوفر الوقت لفريقك للتركيز على مهام أخرى مهمة. رؤى في الوقت الحقيقي: من خلال ميزات إعداد التقارير والتحليلات، يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الحقيقي حول أداء المبيعات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

من خلال ميزات إعداد التقارير والتحليلات، يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الحقيقي حول أداء المبيعات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. زيادة الكفاءة: مع تخزين كل شيء في مكان واحد وميزات الأتمتة، يمكن لإدارة علاقات العملاء SaaS CRM تحسين الكفاءة داخل فريقك.

مع تخزين كل شيء في مكان واحد وميزات الأتمتة، يمكن لإدارة علاقات العملاء SaaS CRM تحسين الكفاءة داخل فريقك. قابلية التوسع: مع نمو أعمالك، يمكن لإدارة علاقات العملاء SaaS CRM أن تتوسع معك، مما يسمح بمزيد من المستخدمين وتخزين البيانات حسب الحاجة.

الفرق بين CRM و SaaS CRM

الفرق الرئيسي بين CRM التقليدي و SaaS CRM هو طريقة التسليم. يتم تثبيت CRMs التقليدية في مكان العمل، مما يتطلب أجهزة وموارد تكنولوجيا المعلومات للتنفيذ. من ناحية أخرى، تعتمد SaaS CRMs على السحابة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التثبيت.

## اكتشف البديل الأفضل لإدارة علاقات العملاء التقليدية لمنصات SaaS

من الواضح أن هناك وفرة من SaaS خيارات إدارة علاقات العملاء هناك. ولكن إذا كنت تبحث عن بديل يركز على المستقبل لإدارة علاقات العملاء SaaS CRM, جرّب ClickUp مجانًا .

تمنحك منصتنا الإنتاجية كل ما يوفره نظام إدارة علاقات العملاء التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على ميزة إضافية تتمثل في إدارة جميع مهامك ومستنداتك وعملائك وتسويقك وأهدافك في مكان واحد. 🤩