37 مثالاً على البرمجيات كخدمة يجب أن تعرفها في عام 2024

الأمر كله يتعلق بـ SaaS ' هذه الأيام.

مع التحول الرقمي الذي يسير بسرعة الضوء، يتجه المزيد من الشركات إلى الحلول الإلكترونية وتشغيل أعمالها على البرمجيات كخدمة (SaaS). في الواقع، وفقًا لأحدث تقرير Statista عن مؤسسات SaaS في عام 2024، هناك ما يقرب من 17,000 شركة SaaS في الولايات المتحدة و25,000 شركة في جميع أنحاء العالم (والعدد في ازدياد!). 👏

سواءً كنت تتطلع إلى إضافة المزيد من تطبيقات SaaS إلى مجموعتك التقنية، أو استبدال تطبيقاتك الحالية، أو بدء شركة SaaS، أو ببساطة معرفة المزيد عن SaaS، فقد وصلت إلى المكان الصحيح!

تتضمن الأمثلة الـ 37 التي قمنا بتجميعها 37 مثالاً على البرمجيات كخدمة تفصيلاً لكل أداة، بالإضافة إلى اقتباسات ونصائح من الداخل من خبراء الصناعة لتزويدك بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول منتجات البرمجيات كخدمة هذه. تعرّف على كيفية استمرار نماذج SaaS، سواءً الراسخة أو الناشئة، في إحداث ثورة في مجال البرمجيات من خلال مساعدة الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم.

ما هي البرمجيات كخدمة (SaaS)؟

البرمجيات كخدمة (SaaS) هو نموذج لتوزيع البرمجيات يتيح للعملاء والشركات التفاعل من خلال الأجهزة التي تدعم الويب مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي تدعم الإنترنت، مما يجعل الوصول إلى البيانات السحابية وتخزينها مريحًا للغاية.

ملاحظات سريعة حول SaaS:

يمكن الإشارة إليها أيضًا باسم البرامج المستندة إلى الويب والبرامج عند الطلب والبرامج المستضافة

البرمجيات كخدمة (SaaS) هي واحدة منثلاثة مستويات أساسية من الحوسبة السحابية - المستويات الأخرى هي المنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS)

تشمل فوائد البرمجيات كخدمة زيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وإمكانية الوصول وقابلية التوسع

عادةً ما تكون شركات البرمجيات كخدمة إما شركات بين الشركات (B2B) أو شركات بين الشركات والمستهلكين (B2C)

أكثر أنواع حلول SaaS شيوعًا هي إدارة علاقات العملاء (CRM)، تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، نظام إدارة المحتوى (CMS), برامج إدارة المشاريع ، المبيعات، التسويق، التجارة الإلكترونية

حسنًا، لنتحدث الآن عن سبب كون منصات SaaS هي مستقبل البرمجيات. 🚀

أحدث إحصائيات واتجاهات نمو SaaS

تعد برمجيات SaaS واحدة من أسرع الأسواق نموًا اليوم، حيث نمت من 31.5 مليار دولار في عام 2015 إلى ما يقدر ب 171.9 مليار دولار في عام 2022 -أي حوالي 5 أضعاف النمو في سبع سنوات! 👀

في الوقت الحالي، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة في معظم شركات البرمجيات كخدمة في العالم بحوالي 17,000 شركة، تليها المملكة المتحدة التي تحتل المركز الثاني في السوق مع 2,000 شركة مزودة للبرمجيات كخدمة. بهذا المعدل وبهامش كبير، من المتوقع أن تظل الولايات المتحدة في صدارة أكبر سوق للبرمجيات كخدمة في العالم حتى عام 2025، وستستمر الأسواق الأخرى الرائدة في السوق مثل السوق الأوروبية وأمريكا اللاتينية وآسيا في تحقيق نمو هائل مع استمرار السباق نحو إنشاء تطبيق SaaS الكبير التالي!

عبر انفجار المواضيع

إحصائيات التبني #### الانتقال إلى مكان عمل مدعوم بالبرمجيات كخدمة

وفقًا ل دراسة مجموعة هارفي ناش للتكنولوجيا والمواهب في عام 2021، كشف 73% من 1,724 خبيرًا تقنيًا من 69 دولة أن تطبيقات SaaS تعتبر أهم تقنية في نجاح الأعمال.

تتجه المؤسسات إلى تطبيقات SaaS للمساعدة في تبسيط العمليات التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها المتنامية، وتحسين معدلات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ورضاهم. وفي الواقع، فإن ما يقرب من 99٪ من الشركات و78٪ من الشركات الصغيرة تعتمد على شركة واحدة على الأقل أداة SaaS للمساعدة في تنفيذ الإدارة القائمة على البيانات، وأتمتة الأعمال الروتينية، ومنحهم المرونة التي يحتاجون إليها لتلبية مختلف المتطلبات.

عبر تقرير حالة عمليات البرمجيات كخدمة لعام 2021 عبر BetterCloud 2021

وتظهر الصورة أدناه أحدث تطبيق SaaS إحصائيات التبني (معدل النمو حسب فئة التطبيق) - من المفترض أن يعطيك هذا فكرة عن نوع التطبيقات التي تطبقها الشركات في أعمالها.

نمو فئة البرمجيات كخدمة لعام 2022 عبر SaaSworthy

مع كل هذا الزخم والنمو الإيجابي في السوق، نحن متحمسون لمشاركة بعض مزودي SaaS الرائدين والبارزين في مجال البرمجيات كخدمة اليوم! 🚀

37 أمثلة على البرمجيات كخدمة تحتاج إلى معرفتها في عام 2024

من الشركات الرائدة في السوق إلى المتنافسين القادمين ومن أدوات إدارة المشاريع إلى برنامج CRM ، قمنا بتقليصها إلى 37 من أبرز شركات البرمجيات كخدمة.

تعرّف على ماهية كل أداة من هذه الأدوات، وما الذي تُستخدم فيه، وما الذي يجعلها واحدة من أفضل شركات البرمجيات كخدمة في عام 2024 - هل لنا أن نتعرف على ذلك؟

1. انقر فوق برنامج إدارة المشاريع

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ClickUp هي إحدى أدوات البرمجيات كخدمة الرائدة و الأعلى تقييمًا برنامج إدارة المشاريع في السوق اليوم.

الشركات من جميع الأحجام، من رواد الأعمال المنفردين إلى فرق الشركات ، استخدموا هذه المنصة القائمة على السحابة لتجميع كل أعمالهم في مركز مركزي واحد.

توفر هذه المنصة المتكاملة للإنتاجية في مكان العمل المئات من ميزات قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجات أي مشروع وتفضيلات سير العمل وتتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق SaaS. إن القدرة على تخصيص كل جزء من المنصة هو ما يجعل ClickUp مثالاً مثاليًا للبرمجيات كخدمة.

الميزات الرئيسية

منصة قابلة للتخصيص بالكامل

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص

سير عمل أتمتة الإدارة

المستندات التعاونية واللوحات البيضاء

لوحات المعلومات مع إعداد التقارير في الوقت الفعلي

تتبع الأهداف

قوالب قابلة للتخصيص

خطة مجانية وخطط تسعير ميسورة التكلفة

متوفرة على الهاتف المحمول وأنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا

إمكانيات التكامل

ميزة أخرى ضرورية لنموذج البرمجيات كخدمة هي قدرته على دمج تطبيقاتك، وتنظيم وأتمتة مهام سير العمل المعقدة، وإدارة المشاريع بسهولة، وغير ذلك الكثير، واستبدال البرامج التقليدية بحل أكثر حداثة لإدارة المشاريع.

إن فوائد استخدام ClickUp تتجاوز مجرد زيادة كفاءة العمل وإنشاء عمليات متسقة وقابلة للتطوير - من بين العديد من المزايا الأخرى، تقدم ClickUp أيضًا دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من المنصة.

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2. هبسبوت

برنامج إدارة علاقات العملاء

عبر هبسبوت HubSpot هي شركة رائدة في مجال المبيعات والتسويق وخدمات التسويق و إدارة علاقات العملاء (CRM) جناح. تجعل قدرتها على العمل كمتجر شامل لجميع احتياجات عملك من Hubspot شركة SaaS رائعة.

الميزات الرئيسية

قاعدة بيانات آلية لإدارة علاقات العملاء وسير العمل

تقارير التسويق والمقاييس

إدارة علاقات العملاء SaaS CRM مع رؤى متعمقة حول جهات الاتصال

تحليلات البريد الإلكتروني

لوحات المعلومات

مع أكثر من 113,925 عميلاً (والعدد في ازدياد) منتشرين في أكثر من 120 دولة، لا تزال HubSpot واحدة من أفضل مزودي خدمات البرمجيات كخدمة لأنها توفر مراكز للتسويق والمبيعات والخدمات ونظام إدارة المحتوى والعمليات في مكان واحد.

تساعد هذه المحاور على تبسيط العمليات التجارية، وزيادة المبيعات، ورعاية العملاء المحتملين، وتحسين العمليات، وتقديم أفضل تجربة للعملاء. اعثر على مزيد من المعلومات حول وظائفها في هذا مراجعة HubSpot .

الميزة المفضلة لدي هي نظام إدارة المحتوى HubSpot CMS، الذي يتيح إمكانات مزامنة البيانات بين منصة CMS وبقية نظام إدارة المحتوى المتكامل. أصعب جزء في إنشاء موقع إلكتروني هو ضمان تطابق حملات التسويق وتوليد العملاء المحتملين. فالحملة غير المترابطة تكون واضحة للغاية ومزعجة للغاية للعميل الجديد أو المحتمل. إن وجود جميع هذه الأدوات التي تديرها HubSpot يعني أن جميع نماذج الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات خدمة العملاء وكل ما بينهما يتم إنشاؤها جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض لتكوين تجربة ورحلة عملاء متناغمة واحدة.

توني دو مدير التسويق في هب سبوت

3. سيلز فورس

برنامج إدارة علاقات العملاء

عبر فريق المبيعات Salesforce هي أداة SaaS رائدة متخصصة في إدارة علاقات العملاء (CRM). وهي مصممة لمساعدة الشركات على التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، وإتمام المزيد من الصفقات، وتقديم أفضل خدمة عملاء.

الميزات الرئيسية

أتمتة العمليات

إدارة الحسابات وجهات الاتصال

إدارة العملاء المحتملين

التقارير ولوحات المعلومات

إدارة خطوط الإنتاج والتنبؤات

يعد تطبيق SaaS هذا أحد تطبيقات الأفضل أداءً لمنصات إدارة علاقات العملاء وتجتذب الشركات في جميع أنحاء العالم بسبب إمكانات الحوسبة السحابية. في الواقع، تُظهر أحدث النتائج أن أكثر من 150,000 شركة تستخدم Salesforce لتوحيد أقسامها وتعزيز العلاقات مع العملاء. 🙌

يمكن لفرق العمل مثل المبيعات والتسويق والدعم استخدام إدارة علاقات العملاء في Salesforce لتتبع العملاء المحتملين بسهولة، والحصول على رؤية أعمق لسوق المستهلكين والبقاء على اتصال معهم طوال رحلة عملائهم .

شاهدت شركتنا ما قبل وبعد SalesForce. ظاهريًا، تبدو أداة SaaS هذه كأي مزود آخر لإدارة علاقات العملاء (وهناك المئات من الأدوات الجيدة الموجودة). ومع ذلك، فقد تفوقت Salesforce على البقية لعدة أسباب، بما في ذلك المرونة، والتركيز على تجربة العملاء، وقدرات الأجهزة المحمولة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وقد استحوذت أداة إدارة علاقات العملاء هذه على شركات وخدمات تكميلية تبقيها في صدارة المنافسة. من تحليلات الذكاء الاصطناعي وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى أدوات الأتمتة والإحصائيات. مع Salesforce، نحن مطمئنون إلى أن أداة إدارة علاقات العملاء لدينا لن تتقادم أبدًا، ونتطلع إلى تحديثات ميزاتها كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ماركوس أورتيز ، مدير مشروع في كلارو آر دي

4. صندوق المتبرعين

برنامج غير ربحي/برنامج إدارة التبرعات

عبر صندوق المتبرعين Donorbox هو برنامج لجمع التبرعات غير الربحية قائم على الحوسبة السحابية تم تصميمه لتعزيز جهود جمع التبرعات.

الميزات الرئيسية

تكامل التطبيق

إدارة الحملات

معالجة المدفوعات

تتبع المساهمات

إدارة مطابقة الهدايا

إدارة علاقات العملاء

قوالب جمع التبرعات

أدى تطبيق SaaS هذا إلى زيادة التبرعات بنسبة تزيد عن 400%، وساعد في جمع تبرعات تزيد عن مليار دولار أمريكي، وأصبح خيارًا رائدًا لجمع التبرعات عبر الإنترنت لأكثر من 50,000 منظمة مثل Make A Wish، ونادي الأولاد والبنات، وغيرها الكثير في 96 دولة!

باستخدام أداة SaaS هذه، يمكن للمتبرعين والمتطوعين التواصل بسهولة وأمان مع المنظمات غير الربحية والأفراد، مما يؤدي إلى ربط المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

يمكن للمنظمات غير الربحية استخدام هذا التطبيق لإنشاء حملات جمع التبرعات عبر الإنترنت وإطلاقها وإدارتها بسهولة، وتلقي التبرعات عبر الإنترنت بأمان عبر PayPal أو Stripe - على الفور، مما يجعلها تجربة خالية من القلق ومفيدة للمتبرعين وطريقة فعالة للمنظمات غير الربحية لإحداث تأثير أكبر في مجتمعهم.

5. سلاك

برنامج مراسلة المؤسسات

عبر سلاكسلاك هي واحدة من الشركات الرائدة ومكان العمل القائم على السحابة أداة التواصل التي تُغيّر طريقة تواصل المؤسسات من خلال جعل التواصل بين فرق العمل مركزياً والسماح بمشاركة المعلومات بسرعة - مما يجعلها واحدة من أفضل منتجات SaaS وتغيير قواعد اللعبة في مساحة العمل التعاونية اليوم.

منصة المراسلة القائمة على القنوات هذه هي يستخدمها ملايين الشركات لمواءمة فرقهم وتوحيد أنظمتهم وتنمية أعمالهم.

الميزات الرئيسية

تكامل التطبيقات

قنوات عامة وخاصة

مؤتمرات صوتية ومرئية مدمجة

@الإشارات

مشاركة الملفات

الوصول إلى الهاتف المحمول

إشعارات في الوقت الحقيقي

تفاعلات الرموز التعبيرية

بيئة آمنة على مستوى المؤسسات

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع

باستخدام Slack كمحور رئيسي للتواصل في العمل، يمكن للفرق التواصل مع بعضها البعض على الفور، وإنشاء قنوات تتعلق بأدوارهم والانضمام إليها، وتلقي تحديثات الفريق أو الشركة بأكملها، وإرسال الملفات عبر الدردشة، وغير ذلك الكثير.

📌مكافأة: يمكنك تحميل الرموز التعبيرية المخصصة وإضافتها إلى لوحة المفاتيح، مما يجعل المحادثات عبر الإنترنت ممتعة وأكثر تفاعلية، و دمج Slack مع ClickUp لتعزيز التعاون وسير العمل في فريقك بشكل أكبر (وهذا وحده يجعل هذا التطبيق من أفضل تطبيقات SaaS في رأيي).

6. المخزن المؤقت

برنامج إدارة الوسائط الاجتماعية

عبر المخزن المؤقت المخزن المؤقت هو منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علامتها التجارية، وإشراك العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة جمهورها بشكل طبيعي.

باستخدام مجموعة منتجات Buffer، يمكن لمستخدميها تحسين استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ثلاث خطوات سهلة: التحليل، والنشر، والتفاعل - تحليل النتائج، وتخطيط وجدولة المحتوى الخاص بك، والتفاعل مع جمهورك.

الميزات الرئيسية

إدارة المحتوى

إدارة الحسابات المتعددة

حملات متعددة القنوات

إعداد التقارير والإحصائيات والتحليلات

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

تتبع عائد الاستثمار

جدولة النشر

لقد حقق تطبيق SaaS هذا نجاحًا كبيرًا في العديد من المجالات المختلفة لأكثر من 10 سنوات، حيث يخدم أكثر من 140,000 مستخدم، بما في ذلك Shopify وIntercom والعديد من التطبيقات الأخرى في 15 دولة.

7. السياق التشعبي برنامج إشراك الموظفين

عبر السياق التشعبي Hypercontext هو برنامج لإشراك الموظفين تم تصميمه لمساعدة المديرين على إجراء اجتماعات فردية وجماعية أكثر إنتاجية.

لقد وصلت منصة SaaS هذه إلى قائمة أفضل أمثلة SaaS لدينا لأننا، أولاً، نحن جميعًا نحب إنشاء أنظمة وعمليات فعالة!

وتتمثل مهمتها في مساعدة المديرين على تحويل الاجتماعات إلى فرص عالية الفعالية والإنتاجية والتوفيق بين أنشطة الفريق مع تدريبهم على عادات الإدارة الجيدة.

وفقًا لدراسة استقصائية أجريت مؤخرًا على حالة الفرق عالية الأداء في مجال التكنولوجيا ، يوافق 16% فقط من المديرين بشدة على أن شركاتهم قد زودتهم بالأدوات والموارد المناسبة لإدارة الأفراد.

باستخدام هذه الأداة، يمكن للمديرين والفرق إنشاء جداول أعمال اجتماعات مشتركة، واتخاذ ملاحظات الاجتماع وجمع الملاحظات، وتعيين بنود العمل لمتابعتها - كل ذلك في مكان واحد، مما يجعل الاجتماعات أكثر هدفًا وموجهة نحو العمل، ويجعل الجميع في موضوع محدد الأهداف.

الميزات الرئيسية

تتبع عناصر العمل

لوحة معلومات النشاط

إدارة جدول الأعمال

إدارة الأهداف

المناقشات والمنتديات

عناصر التحكم في الوصول والأذونات

مشاركة الملفات

بعض الميزات المفضلة والأكثر استخدامًا في تطبيق Hypercontext هي جداول الأعمال التعاونية وامتداد Chrome والقدرة على نسخ العناصر من اجتماع إلى آخر! جداول الأعمال التعاونية هي أساس التطبيق - يمكنني إضافة جدول أعمال إلى أي اجتماع في التقويم الخاص بي، مع عناصر للمناقشة والملاحظات والمرفقات، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص آخر في الاجتماع أيضًا الوصول إلى جدول الأعمال والإضافة إليه حسب الحاجة. بمجرد انتهاء الاجتماع، يحصل الجميع تلقائيًا على ملاحظات الاجتماع وجداول الأعمال المخزنة في الاجتماعات السابقة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت. وهذا يساعد الجميع على الوصول مستعدين، ويضمن أن يكون للاجتماع توجيه، ويبقي الجميع مسؤولين. عندما لا تكون متأكدًا مما يجب التحدث عنه أو كيفية طرح موضوع ما، يمكنك الاستفادة من قاعدة بيانات Hypercontext، والتي تحتوي على أكثر من 500 بداية للمحادثة وأكثر من 80 جدول أعمال للاجتماعات

جوسلين براون رئيس قسم نجاح العملاء والمبيعات في السياق التشعبي

8. DocuSign

برنامج التوقيع الرقمي

عبر DocuSign DocuSign هو برنامج توقيع رقمي قائم على السحابة يحل محل الطريقة التقليدية لتوقيع المستندات الورقية من خلال تمكين المؤسسات من تحويل كل اتفاقية عمل رقمية بالكامل لالتقاط التوقيعات الإلكترونية، مما يسرّع العملية عشرة أضعاف.

لقد غيّر مثال SaaS هذا طريقة إعداد الأشخاص للاتفاقيات وتوقيعها والتصرف فيها وإدارتها. وتتيح ميزة التوقيع الإلكتروني الخاصة به لكلا الطرفين المشاركين في العملية التوقيع عملياً من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان - مما يسرّع عملية الأعمال ويسهّل حياة الناس.

الميزات الرئيسية

دعم شامل لأنواع الملفات

تحويل نموذج PDF

العلامات والحقول القياسية والمخصصة

تكامل التخزين السحابي

نماذج الطاقة

التعليقات

الرسم

يعد تطبيق DocuSign أحد أكثر تطبيقات SaaS أماناً وموثوقية في السوق، ولهذا السبب يحظى بثقة أكثر من مليار مستخدم في أكثر من 180 بلداً، بما في ذلك بعض أكثر الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 اهتماماً بالأمان.

9. أوبن فون

برنامج نظام هاتف الأعمال

عبر الهاتف المفتوح OpenPhone هو برنامج لأنظمة هاتف الأعمال يقدم تطبيقاً هاتفياً يتيح للمستخدمين الحصول على رقم هاتف خاص بالعمل دون الحاجة إلى هاتف ثانٍ أو شريحة هاتف ثانية - أي استبدال هاتف المكتب بتطبيق.

الميزات الرئيسية

توجيه المكالمات

التعرف على الصوت

إدارة مركز الاتصال

تسجيل المكالمات وتسجيلها

تضمين OpenPhone في ClickUp والتكامل مع أدوات العمل الأخرى

يحتوي تطبيق SaaS هذا على ميزات قوية للمكالمات والمراسلة وإدارة علاقات العملاء خفيفة الوزن، ويسمح لمستخدميه باستخدام رقم هاتف مخصص للعمل لتلقي الرسائل النصية والرسائل في التطبيق، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم - مما يجعله حلاً فعالاً لإدارة جميع الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالعمل.

كيف يعمل التطبيق؟ يستخدم تطبيق OpenPhone تطبيق OpenPhone بروتوكول الصوت عبر الإنترنت ( VoIP ) لتوجيه المكالمات والرسائل النصية من خلال الاتصال بالإنترنت، مما يعني أن جميع المكالمات والرسائل النصية تتم من خلال جهاز متصل بالإنترنت.

يساعد استخدام التطبيق على الفصل بين الاتصالات المهنية والشخصية والبقاء على اتصال مع العملاء بشكل أسهل، كما يمكّنك من تخصيص رقمك ليعكس علامتك التجارية الخاصة.

يخدم OpenPhone حالياً أكثر من 10 ملايين مكالمة ورسالة شهريًا وهي في طريقها إلى بناء تكاملات أعمق مع أداة الإنتاجية التي يستخدمها عملاؤها بالفعل.

فبدلاً من وضع سجلات المكالمات ورسائل البريد الصوتي والرسائل النصية في صفحات منفصلة خاصة بها، يجمع OpenPhone كل ذلك في عرض واحد مبسط. وهذا يمنح أصحاب مساحات العمل طريقة سريعة وسهلة لرؤية سجل المحادثة الكامل لأي جهة اتصال. يمكنك إضافة خصائص إلى أي جهة اتصال للدوران مع شركات معينة أو شرائح مخصصة أخرى. يمكن لأي شخص لديه وصول مشترك إلى رقم ما عرض سجل محادثاته بالكامل، مما يعني أنه يمكن لزملاء مختلفين في الفريق مساعدة العميل نفسه في أوقات مختلفة - كل ذلك مع السياق الكامل لكل محادثة أجروها سابقًا. عند إجراء مكالمة أو بريد صوتي أو رسالة أو ملاحظة، يمكن لزملاء الفريق بدء سلسلة رسائل، ووضع علامة على بعضهم البعض، وإجراء مناقشة كاملة من وراء الكواليس في سياق المحادثة مباشرةً. وهذا يؤدي إلى حلول أسرع وبدون احتكاك لأنه يساعد على تجنب التأخير وإضاعة الوقت في عمليات التسليم

فيليب باكيت مدير تسويق المحتوى في الهاتف المفتوح

10. بامبل من كوينج

برنامج اتصالات الفريق

عبر بامبل من كوينج إن تواصل الفريق البرمجيات بامبل يتيح لفريقك مناقشة المواضيع في المواضيع، والتعاون عبر القنوات، ومراسلة زملائك في الفريق.

مثل Slack و Microsoft Teams، يعمل تطبيق SaaS هذا على تعزيز تواصل الفريق من خلال تقديم ميزة الدردشة مع مكالمات الصوت والفيديو.

الميزات الرئيسية

القنوات والمواضيع

الرسائل المباشرة والإشعارات

دردشة الفيديو والمكالمات الجماعية

ملف مشاركة المعرفة والتنظيم

سجل قابل للبحث بالكامل

وظيفة البحث عن الملفات والمعلومات

التواصل مع التطبيقات الأخرى

"يجب أن تكون مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية 1:1 إحدى ميزاتي. غالباً ما أعقد جلسات ملاحظات 1:1 مع المترجمين والكتّاب، ومع تطبيق Pumble، من السهل إجراء هذه الجلسات. أيضًا، يجب أن أسلط الضوء على سجل الرسائل المجاني غير المحدود. يمكنني البحث في كل محادثة أجريتها في التطبيق، حتى المحادثة التي أجريتها مع زميل لي منذ عامين، ببضع نقرات فقط. في الوقت الحالي، أتطلع بشكل خاص إلى مكالمات الصوت والفيديو الجماعية، والتي ستأتي قريبًا. لا أطيق الانتظار حتى أنقل اجتماعات فريقي الأسبوعية مع كتّابنا ومترجمينا إلى Pumble!"

ماريجا كوجيتش ، _محرر المحتوى في كوينج

11. أمب الثقافة

برنامج إشراك الموظفين

عبر CultureAmp برنامج Culture Amp هو برنامج متكامل لإشراك الموظفين يساعد أخصائيي الموارد البشرية وقادة الموارد البشرية على تحسين تجربة الموظفين وبناء ميزة تنافسية من خلال وضع الثقافة في المقام الأول - بغض النظر عن أي شيء.

الميزات الرئيسية

ملاحظات 360 درجة ملاحظات مجهولة المصدر

إدارة التعويضات

قوالب قابلة للتخصيص

تحديد الأهداف وتتبعها

خطط التطوير الفردية

تقييم المهارات

التقارير والتحليلات

والمزيد

يجمع هذا التطبيق القوة الفريدة لعلم النفس الحديث ومنصة عند الطلب والذكاء الجماعي معًا ويقدم ميزات لمراجعات الأداء وتتبع الأهداف والتطوير المستمر وغير ذلك، مما يجعل هذا التطبيق مثالاً ممتازًا للبرمجيات كخدمة!

مع أكثر من 6,000 شركة من الشركات الناشئة إلى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، وقد تم الاعتراف بشركة Culture Amp كواحدة من أفضل الشركات السحابية الخاصة في العالم من قِبل مجلة فوربس وواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في مكان العمل من قِبل شركة Fast Company.

تُثني الشركات على أداة SaaS هذه بسبب قدرتها على تشغيل إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، والتطوير لتطوير فرق عمل عالية الأداء.

12. تابلو

منصة التحليلات الشاملة

عبر تابلو Tableau هو أحد منصات التحليلات الرائدة القائمة على السحابة في العالم. فهي تتيح للأشخاص من جميع مستويات المهارة العمل وتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ يسهل فهمها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات يومية أكثر ذكاءً وتأثيرًا وقائمة على البيانات.

من الأفراد والمؤسسات غير الربحية إلى الوكالات الحكومية وشركات Fortune 500، تستخدم المؤسسات من جميع أنحاء العالم أداة تصور البيانات ومنصة تحليلات الخدمة الذاتية هذه للحصول على رؤى أعمق وأسرع من أي وقت مضى، مما يؤدي إلى إنشاء شركات ثقافة البيانات .

الميزات الرئيسية

التحليلات السلوكية

لوحة معلومات النشاط

التقارير المخصصة

تخطيط رحلة العميل

تتبع عائد الاستثمار

مقاييس الأداء

التحليلات التنبؤية

النمذجة والمحاكاة

والمزيد

عندما تتبنى المؤسسات ثقافة البيانات، يتم تمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة كل يوم باستخدام البيانات، والاستفادة الكاملة من بياناتها. استخدم أعمال SaaS هذه لتعزيز علاقتك بالبيانات وابدأ في استخدامها لصالحك.

13. كينستا

برنامج استضافة المواقع الإلكترونية

عبر كينستا Kinsta هو برنامج قائم على السحابة يوفر خدمات استضافة ووردبريس المدارة ويستضيف جميع أنواع المواقع من المدونات المستقلة حتى المدونات التي أنشأتها شركات Fortune 500.

يُستخدم هذا التطبيق من قبل المطورين ومصممي الويب والمستقلين في جميع أنحاء العالم، ويتيح لك تصميم وتطوير ونشر مواقع ووردبريس من جهازك المحلي ويمكنك تحسين أداء موقعك على الويب من خلال أسرع بنية تحتية مبنية على شبكة Google Cloud Platform ذات المستوى المتميز وأسرع أجهزة C2 الافتراضية المصممة لتقليل المسافة والقفزات، مما يؤدي إلى نقل بياناتك بسرعة وأمان.

الميزات الرئيسية:

التنبيهات/الإشعارات

مقاييس الأداء

المراقبة في الوقت الحقيقي

يمكن لمستخدمي WordPress الاختيار من بين أكثر من 28 مركز بيانات حول العالم

تهدف Kinsta إلى توفير الاستضافة بمزيد من المرونة - شهد عملاؤنا ما يصل إلى 200% في تحسينات في الأداء ، تحسن في زمن الاستجابة بنسبة 30%، أو عرض نطاق ترددي أفضل بنسبة 50% منذ تطبيق Kinsta. وكشركة في مهمة لإنشاء أدوات قوية للمطورين ورواد الأعمال ومنشئي الويب، سنطلق قريبًا خدمات استضافة إضافية جديدة مصممة لتشغيل أي خدمة ويب تقريبًا، وكل ذلك مع تجربة Kinsta المألوفة

سام غوتش خبير استراتيجي لتحسين محركات البحث في كينستا انضم إلى النادي المتنامي الذي يضم أكثر من 24,300 شركة في أكثر من 130 دولة تحولت إلى استضافة أفضل وأسرع.

⭐️ محتوى إضافي: تعرّف على كيفية مساعدة Kinsta لفرق ClickUp في دعم وتكثيف جهود مدونتنا في هذا دراسة حالة !

14. كويب

برنامج إدارة المستندات

عبر كويب Quip هي عبارة عن منصة تعاون وإنتاجية لفريق العمل من قِبل Salesforce تقدم حلاً تعاونيًا حديثًا مدمجًا وتوفر بيانات إدارة علاقات العملاء في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على الفوز بشكل أسرع.

الميزات الرئيسية:

إدارة سير العمل

إدارة المستندات

وضع عدم الاتصال

المناقشات والمنتديات

دردشة الفريق أو 1-1 / دردشة وتحرير في الوقت الفعلي

مشاركة الملفات

تتبع الحالة

تطبيق المبيعات على الهاتف المحمول الوصول

يقدم مزود SaaS هذا بعض أدوات العمل الأكثر استخدامًا داخل Salesforce - استخدام المستندات وجداول البيانات والدردشة والمزيد للمساعدة في تخطيط المبيعات في الوقت الفعلي دون مغادرة Salesforce. بدلاً من التواصل عن طريق البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة التعليق والدردشة والتواصل مباشرةً مع أعضاء الفريق الآخرين داخل المستند، مما يوفر الوقت ويخلق مجالاً لتعاون أكثر كفاءة.

15. أبتي

برنامج التبني الرقمي

عبر أبتي Apty هي منصة تبني رقمية شاملة تم إنشاؤها لمساعدة الشركات على تحسين عملياتها التجارية، بما في ذلك التأهيل والتدريب والامتثال للعمليات.

الميزات الرئيسية:

إدارة تأهيل المستخدمين/التدريب

مراقبة جودة البيانات

التعلم غير المتزامن

متعدد اللغات

بوابة الخدمة الذاتية

التعلم المتنقل

النمذجة والمحاكاة

الاستبيانات

نبذة عن 70% من جميع مبادرات التحول الرقمي تفشل بسبب عوامل مختلفة مثل محدودية الموارد، أو مقاومة التغيير، أو عدم المواءمة، أو عدم قبول أصحاب المصلحة. تتصدى Apty لهذه التحديات الشائعة من خلال توفير أدوات مثل التأهيل والتحقق والتحليلات لحل أي مشكلة في التبني الرقمي.

يساعد مزود SaaS هذا على زيادة العائد على الاستثمار في مجموعة تقنيات مؤسستك ويقلل من تكاليف التدريب والدعم بنسبة تصل إلى 80%.

16. كراودكاست

برنامج البث المباشر

عبر كراودكاست Crowdcast هو برنامج بث مباشر يمكن للمستخدمين استخدامه لاستضافة ندوات عبر الإنترنت وورش عمل ومقابلات ومؤتمرات قمة عبر الإنترنت وغيرها.

الميزات الرئيسية:

جدولة الفعاليات وإدارتها

الدردشة المباشرة

مضيفون متعددون

كاميرات متعددة

استطلاعات الرأي/التصويت

الاعتدال

تحليلات الجمهور

يقدم منتج SaaS هذا واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام وممتعة مما يجعلها تجربة سلسة لكل من المضيفين والحضور. سواء أكنت تستضيف عرضاً تقديمياً غنياً بالمعلومات عن المبيعات أو ندوة إلكترونية مشتركة مع شركاء العلامة التجارية، فإن Crowdcast يوفر لك منصة موثوقة للتواصل مع جمهورك وتوسيع نطاق عملك.

17. ميل تشيمب برنامج إدارة العملاء المحتملين

عبر MailChimp MailChimp هو مثال رائع لبرامج إدارة العملاء المحتملين ومزود خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني - مما يزيد من جمهورك وإيراداتك مع هذه المنصة التسويقية المتكاملة.

تتيح هذه الأداة للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقية، وإعداد رسائل تلقائية، وإنشاء صفحات مقصودة، وإنشاء حملات إعلانية مستهدفة، والبيع عبر الإنترنت، والمساعدة في تسهيل إعداد التقارير والتحليلات.

الميزات الرئيسية:

الجدولة الآلية

الاستهداف السلوكي

تتبع التحويل

تخطيط رحلة العميل

التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم

التسويق متعدد القنوات

إدارة القوالب

الحملة، والتجزئة، والإدارة، والتحليلات

اعتباراً من عام 2022، أكثر من 667,680 شركة حول العالم استخدام MailChimp للوصول إلى أهداف المبيعات والتسويق الخاصة بهم وتجاوزها.

18. زابير

منصة التشغيل الآلي/برنامج التكامل السحابي

عبر بيزنس إنسايدر / زابير

Zapier هو تكامل سحابي و برنامج أتمتة الذي يُمكّن المستخدمين من أتمتة أعمالهم عبر أكثر من 5000 تطبيق لتحسين كفاءة العمل وتبسيط سير العمل.

الميزات الرئيسية:

سير العمل القائم على القواعد/إدارة سير العمل

أتمتة العمليات التجارية

لوحة التحكم

بدون كود موصلات مبنية مسبقاً

إدارة التكامل

واجهة برمجة التطبيقات

ETL

وفقًا لـ 2021 Zapier تقرير حالة أتمتة الأعمال ، ذكر 94% من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤدون مهام متكررة تستغرق وقتًا طويلاً في وظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، كشف 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الأتمتة سمحت لهم بالتنافس مع الشركات الكبرى.

يُعد مثال SaaS هذا مثالاً قيماً للمستخدمين لأنه يتيح لهم أتمتة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والعقود، وإدخال البيانات، والتواصل مع المبيعات، وتدفق العملاء المحتملين، وتحديثات الفريق. كما أنها تعمل على أتمتة أكثر الأعمال المشغولة التي تستغرق وقتاً طويلاً، مثل إدخال البيانات وإدارة الفواتير للمساعدة في توفير الطاقة الذهنية والوقت للأجزاء الأكثر أهمية في العمل.

Zapier هو الأداة القوية المثلى لأتمتة أعمالك الروتينية. فهي تتيح لك إنشاء تدفقات مؤتمتة بالكامل بين الأدوات التي تتبادل البيانات والرسائل بين Intercom وSalesflare وSlack وجداول بيانات Google وقواعد بيانات SQL والعديد من المنصات الأخرى. يعمل عملنا في Salesflare على أكثر من 125 ما يسمى بـ "zaps" في الوقت الحالي، مما يمكننا من القيام بكمية هائلة من العمل مع فريق صغير. نحن نعمل حالياً على أتمتة المراحل المبكرة من عملية المبيعات لدينا بشكل أكبر، حيث نقوم بدفع البيانات الخاصة بالعملاء الجدد إلى Salesflare وتفعيل رسائل البريد الإلكتروني هناك، حتى نتمكن من إعطاء عملائنا الاهتمام والمتابعة التي يستحقونها.

جيروين كورثوت مؤسس مشارك في سيلزفلير

19. الواجهة

برنامج مكتب المساعدة والاتصالات الجماعية

عبر الواجهة الجبهة هي التواصل مع العملاء ومركز اتصالات الفريق الذي يتيح للمستخدمين تحسين الكفاءة التشغيلية وإنشاء علاقات أقوى مع العملاء. يقدم مزود البرمجيات كخدمة منصة سلسة للتواصل - مزيج من نظام التذاكر مع لمسة شخصية من البريد الإلكتروني

ساعد مزوّد البرمجيات كخدمة فرق الدعم والعمليات وإدارة الحسابات والنجاح في أكثر من 8000 شركة على التخلص من أنظمة الفصل من خلال جمع كل قنواتهم في منصة واحدة، وصياغة ردود مخصصة، ومعالجة المشكلات بشكل أسرع دون التضحية بالكفاءة.

لتبسيط عملك بشكل أكبر من خلال ربط Front بأدوات العمل الأكثر استخدامًا لديك- دمج الواجهة مع ClickUp و HubSpot و Salesforce والمزيد! 🤝⚡️

الميزات الرئيسية:

لوحة معلومات النشاط والتتبع

الدردشة/المراسلة/التعليقات

تتبع إكمال العملاء

تقسيم العملاء

مراقبة/إدارة البريد الإلكتروني

إعداد التقارير/التحليلات

تكامل الجهات الخارجية

مؤتمرات الفيديو

صناديق البريد الوارد المشتركة

من من منظور المستخدم الفردي، التعليق في Front هو الميزة المفضلة لدي إلى حد بعيد. بالنسبة لأي سيناريو معقد للعملاء، يتيح لي التعليق التواصل بسرعة وسهولة مع زملائي في الفريق المناسب والحصول على الموارد التي أحتاجها لإرسال أفضل رد ممكن. في النهاية، يتيح لي التعليق التواصل بشكل أكثر فعالية وبناء علاقات أعمق مع عملائي. أما بالنسبة للأتمتة لدينا، فأنا متحمس للغاية بشأن تدفقات العمل المعقدة والموفرة للوقت التي لدينا على خارطة الطريق. لقد كان لدينا الكثير من العملاء الذين يتبنون الإمكانيات مع Front، وقد رأيت الكثير من قصص النجاح مع القواعد حيث يمكن للفرق قضاء وقت أقل في إدارة الرسائل واستثمار المزيد من الوقت في التواصل مع عملائهم.

جاستون سونغ ، مدير أول للتأهيل في الواجهة ⭐️ محتوى إضافي: كانت ماتيلد كولين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front، في بودكاست "عندما تنقر"! استمع لتتعرف عليها عندما نقرت لحظة بناء الشركة 🎙😊

20. المحرر X

منصة إنشاء الويب

عبر Wix المحرر X editor X عبارة عن منصة متقدمة لإنشاء الويب مصممة حصرياً للمصممين ومحترفي الويب.

الميزات الرئيسية:

تصميم مرن

حرية تخطيطات شبكة CSS

ضبط المحتوى تلقائيًا على كل شاشة

مئات المكونات المصممة حسب الطلب

واجهة السحب والإفلات

يتميز هذا المثال SaaS بتصميم متطور وسريع الاستجابة وواجهة سحب وإفلات سلسة لتحسين تجربة المستخدم. يمكن للمستخدمين إضافة أكواد مخصصة، وإنشاء مواقع معقدة ذات إمكانيات تصميم وتخطيط رائدة، وتفاعلات مستخدم خالية من التعليمات البرمجية.

يتوفر أيضًا نظام إدارة المحتوى المدمج القوي داخل هذه الأداة لإنشاء مواقع تعتمد على البيانات وتطبيقات الويب المعقدة وتسمح للمتعاونين بتحديث محتوى الموقع الإلكتروني وإدارته. وهذا يساعد على منع التغييرات غير المرغوب فيها من آخرين خارج نطاق المتعاونين المسموح لهم.

تتيح لي المنصة إنشاء مواقع مخصصة معقدة ذات إمكانيات تصميم وتخطيط رائدة باستخدام أدوات مثل الشبكة، والمخططات والمكررات. يمكنني أيضًا إنشاء تفاعلات مستخدم مخصصة خالية من التعليمات البرمجية. تسمح لي أو للمتعاونين معي بتحديث محتوى الموقع وإدارته من وراء الكواليس، لذا فهي تزيل عني ضغط عبث شخص ما بتصميم موقعي. إذا أردت استخدام التعليمات البرمجية، فإن Velo (منصة التطوير المفتوحة الخاصة بنا) تتيح لي إضافة طبقة أخرى من التحكم والوظائف إلى موقعي. كشخص لديه خبرة في بناء المواقع باستخدام التعليمات البرمجية، أعرف كم يمكن أن يكون ذلك مملاً ومتكرراً - وجود أداة تحول هذه التجربة إلى وسيط مرئي مع واجهة سحب وإفلات يجعل بناء الموقع أسرع وأكثر كفاءة. أتطلع إلى بناء مشاريع أكثر تعقيداً، مثل تطبيقات الويب والمنصات الكاملة على المحرر X.

إيدو هيرشكوفيتز مصمم تقني في المحرر X

21. ديسكيرا

برنامج متكامل للمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، والموارد البشرية

عبر ديسكيرا Deskera هو برنامج أعمال متكامل حائز على جوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) على النمو بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل.

الميزات الرئيسية:

إدارة الأصول المؤسسية

عمليات الأعمال المتكاملة

إعداد التقارير/التحليلات

الإدارة المالية

إدارة سلسلة التوريد

إدارة الموارد البشرية

إدارة المخزون

إدارة علاقات العملاء

مع وضع نقاط ضعف عملائها في الاعتبار، تقدم Deskera ثلاث وحدات منتجات رئيسية لتحسين الاحتياجات الأساسية لكل شركة صغيرة: الكتب، وإدارة علاقات العملاء، والأشخاص. يمكن للشركات تبسيط عملياتها من خلال إدارة الفواتير، والمحاسبة، والمخزون، وكشوف المرتبات، وإدارة علاقات العملاء، والموارد البشرية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، كل ذلك في مكان واحد باستخدام أداة SaaS هذه.

لقد صممنا Deskera ليستخدمه أصحاب الأعمال الصغيرة في مختلف المجالات ويساعدهم على النمو. نريد تشجيع التحول الرقمي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم من خلال منتجنا سهل الاستخدام وبأسعار معقولة. يمكن للشركات أيضًا تخصيص وتكوين خط أنابيب المبيعات الخاص بها للتأكد من أن جميع صفقاتك تتحرك بفعالية نحو الإغلاق، وربط تطبيقاتك الحالية عبر Zapier أو واجهات برمجة التطبيقات الأخرى، وإنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام مجموعة أدوات التطوير المضمنة، وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

شيخا سامانت مديرة الاتصالات المؤسسية في ديسكيرا

22. دليل المستخدم

برنامج تأهيل المستخدم

عبر دليل المستخدم دليل المستخدم هو مستخدم منصة التهيئة صُممت لتحسين معدلات تبني المنتج وتقليل معدل التخفيضات من خلال توفير إرشادات تفاعلية تفاعلية لإعداد المستخدم دون الحاجة إلى ترميز.

يعد مثال SaaS هذا مثالًا رائعًا لأولئك الذين يرغبون في إنشاء إرشادات تفصيلية للمنتج خطوة بخطوة وأدلة تفاعلية وأدوات قائمة المراجعة وتلميحات الأدوات ومراكز الموارد والمزيد. ليست هناك حاجة إلى خبرة تقنية بفضل وظيفة السحب والإفلات.

الميزات الرئيسية:

أدوات الخدمة الذاتية

إدارة إطلاق المنتج

التدريب داخل التطبيق

التوجيه السياقي

استهداف الجمهور

إعداد التقارير/التحليلات

لوحة معلومات النشاط

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Userguilding تحليلات رائعة للمساعدة في إنشاء تجارب مخصصة من خلال تتبع أداء الإرشادات والجولات والنوافذ المنبثقة التعليمية وغيرها.

بينما تتحرك الشركات نحو الرقمنة والعمل عن بُعد، فإنها تحتاج إلى التأكد من أن جميع الموظفين والعملاء والعملاء والمستخدمين لديهم وقت سهل للتكيف والتأقلم مع المنصات الرقمية الجديدة. على سبيل المثال، نحن نستخدم UserGuiding لإنشاء تدفقات تأهيلية لعملائنا ومحتوى تفاعلي مفيد لموظفينا الجدد الذين يحتاجون إلى تعلم أدوات جديدة بسرعة. تحتوي الأداة على ميزات تحديد المستخدم وتتبعه، وهي طرق متقدمة لتحليل سلوك المستخدم أو الموظف أثناء تصفحه للمحتوى التفاعلي الخاص بك. يمكن أن تكون طريقة رائعة لزيادة المشاركة وإعداد التجزئة للتأكد من حصول الجميع على تجربتهم الشخصية.

سلمان غوكجه مسؤول التسويق الداخلي في توجيه المستخدم

23. لويو من لورينا

برنامج التوثيق القانوني

عبر لويو من لورينا يعمل Loio على تبسيط عملية صياغة العقود ومراجعتها للمحامين والمساعدين القانونيين والمديرين وأصحاب الأعمال باستخدام برنامج Microsoft Word المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الميزات الرئيسية:

قوالب العقود

مراجعة النص/التحرير

التحقق من النمط

البحث في النص الكامل

إدارة العقود/التراخيص

تسجيل المستندات وتخزينها

تحليل البنود آلياً

ملخص العقود

يُعد مثال SaaS هذا بمثابة بطل قانوني عالمي حديث حيث يكتشف تلقائيًا المشكلات في العقود داخل Microsoft Word ثم يرشد مستخدميه خلال إصلاحها. وهذا يضمن دقة المستندات القانونية وتحديثها.

إن الميزة المفضلة لدي في Loio هي الملخص السريع والمفصل لعقودك - يقوم Loio تلقائيًا بمراجعة عقودك ويعطيك تقييمًا صحيًا مفصلاً. لديك الحرية في قبول التوصية أو ترك عقدك دون تغيير. التحليل الآلي للبنود مفيد أيضًا لأنه يسهل إنشاء العقود ويساعد دائمًا في العثور على بند ناقص في ثوانٍ، مما يجعل صياغة العقود سريعة وممتعة وفعالة. أما بالنسبة للميزات الجديدة، فإنني أتطلع إلى تجربة ميزة دعم العقود ثنائية اللغة التي تساعد في مراجعة العقود ثنائية اللغة ومقارنتها وإصلاح أخطاء العقود على الفور.

إينا بتيتسينا رئيسة قسم الاتصالات في لورينا

24. بيك فو

منصة أبحاث المستهلكين

عبر بيك فو PickFu عبارة عن منصة بحثية للمستهلكين تتيح للمستخدمين جمع آراء المستهلكين المتعمقة واستبدال التخمين بالوضوح.

الميزات الرئيسية:

اختبار التقسيم

استطلاعات الرأي والاختبارات عبر الإنترنت

اختبارات النقر

أبحاث السوق

هذا المثال SaaS رائع لأبحاث السوق. فهو يربط المستخدمين بأشخاص حقيقيين يدلون بآرائهم الصادقة للحصول على الرؤى المناسبة اللازمة لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً واستناداً إلى البيانات. يمكنك بسهولة تحسين مراحل التفكير والتصميم والتطوير والإطلاق.

سواء كنت تقوم بإنشاء تطبيق، أو تختبر تصميم موقع إلكتروني جديد، أو تنشئ شعارًا جديدًا لشركتك، أو تستعد لإطلاق منتج أو حملة جديدة، يمكن أن يساعدك تطبيق PickFu في جمع آراء غير متحيزة. فهو يستخدم خدمة الاستطلاع الفوري، وميزة اختبار A/B، وميزات أخرى للحصول على تقسيمات ديموغرافية للمستجيبين. يساعدك هذا على فهم سوقك بشكل أفضل.

"بصفتي مدير منتج رئيسي، أجد أن التغذية الراجعة أمر بالغ الأهمية في عملية تطوير منتجاتنا - ولهذا السبب، أستخدم PickFu لأبحاث السوق واختبار المستخدمين. بعض الميزات المفضلة لدي في هذه الأداة هي: مدى سرعة الحصول على الملاحظات؛ حيث يمكنك الحصول على الملاحظات في غضون دقائق، وهو أفضل بكثير من اختبار المستخدم التقليدي. مدى سهولة فرز الخصائص الديموغرافية؛ فجميع الخصائص الديموغرافية محددة مسبقاً في واجهة SaaS، بحيث يمكنك اختيار الجنس والعمر والدخل والعرق والوظيفة على سبيل المثال لا الحصر. ردود فعل حقيقية من أشخاص حقيقيين؛ هؤلاء الأشخاص موجودون، إنهم أشخاص حقيقيون من جميع أنحاء العالم. القدرة على اختبار بنية المعلومات باستخدام PickFu؛ ما إذا كان الناس يحبون بنية معينة من روابط التصفح مقابل أخرى. في نهاية المطاف، يمكن أن يساعد هذا في سير عملك واستراتيجية السوق بشكل عام حيث يمكنك بسهولة اختبار الأفكار مع مجموعة سكانية في دقائق!

ويليام تشين

25. قابل للتخطيط

برنامج إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

عبر قابل للتخطيط Planable هي أداة شاملة لسير العمل والوسائط الاجتماعية مصممة لمساعدة وكالات التسويق والموظفين المستقلين وفرق التسويق على حد سواء، وتحسين عمليات التخطيط والتعاون والموافقة.

الميزات الرئيسية:

مركز مركزي لحملات وسائل التواصل الاجتماعي

تعاون في الوقت الفعلي - تبادل الملاحظات والتكرار في الوقت الفعلي

عرض الشبكة لترتيب المحتوى ومعاينته قبل النشر

جدولة المنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، لينكد إن، تويتر، إنستغرام)

تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

تتيح أداة SaaS هذه للمُنشِئين والعملاء تخطيط المنشورات وتصور المحتوى والتعاون داخل المنصة في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إنشاء عملية فعالة لملاحظات العملاء وتنفيذها. وفي المقابل، تحصل على المساعدة في تسريع عملية الموافقة.

تتغير وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار: الكثير من التحديثات الخوارزمية والميزات والمنصات الجديدة. وكفريق تسويق، يجب علينا كفريق تسويق مواكبة ذلك والبقاء على المسار الصحيح مع أهدافنا في نفس الوقت. يساعدنا Planable في عمليات إنشاء المحتوى من خلال ضمان التعاون السلس داخل فريقنا.

كاتالينا غريغورييف ، مسوّقة محتوى في قابل للتخطيط

26. صندوق البيانات

لوحة المعلومات وبرنامج إعداد التقارير

عبر صندوق البيانات Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال تجمع جميع بيانات أعمالك في لوحة تحكم مركزية واحدة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الأداء والحصول على رؤى في الوقت الفعلي.

الميزات الرئيسية:

لوحة معلومات النشاط

تقارير قابلة للتخصيص

وظيفة السحب والإفلات

تحليل مسار التحويل

التقارير/التحليلات

التنبؤ

تتبع الإيرادات

تحليل الاتجاهات

تكامل الجهات الخارجية

القوالب

إن ما يجعل هذه الأداة مثالاً رائعاً للبرمجيات كخدمة هو قدرتها على جمع مزيج من البيانات من مصادر مختلفة وعرضها في لوحة تحكم واحدة، مما يعطي نظرة كاملة على أدائك في لمحة سريعة.

نظرًا لطبيعة عملي التسويقي، يتعيّن عليّ سحب البيانات من أدوات متعددة مثل Google Analytics و Google Search Console و Ahrefs و Hubspot Marketing يوميًا، وتسجيل الدخول إلى كل أداة على حدة يستغرق الكثير من وقتي. باستخدام Databox، يمكنني تتبع المقاييس من مصادر متعددة في لوحة تحكم واحدة واستخلاص الارتباطات بسهولة وتحديد الاتجاهات وإجراء التعديلات على الفور. ساعدتني هذه الأداة أنا وفريقي على تحقيق الأهداف الفصلية باستمرار. أطلق Databox مؤخرًا ميزة التقارير. لذا، بدلاً من إنشاء تقارير أو عروض تقديمية خارج تطبيق Databox، ستساعدني التقارير الآن في العملية الكاملة - من جمع البيانات إلى العرض التقديمي. مع التقارير، آمل أن أتمكن من أتمتة المزيد من عملية إعداد التقارير العامة الخاصة بي وسرد قصة أفضل وأكثر إقناعًا لما تم إنجازه، وكيف أثر ذلك على الأداء، ونتائج تلك الجهود على الأعمال.

تمارا أوميروفيتش مديرة تسويق المحتوى في صندوق البيانات

27. Ahrefs

برنامج تحسين محركات البحث/ برامج تحسين الويب

عبر ClickUp/ Ahrefs Ahrefs هي واحدة من الشركات الرائدة والموثوق بها برنامج تحسين محركات البحث في جميع أنحاء العالم. يقدم أدوات لمحترفي التسويق للمساعدة في تحسين المحتوى الخاص بهم وزيادة فرص النمو.

مع أدوات تحسين محركات البحث لبناء الروابط، وتدقيق الموقع، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتتبع الرتب، وتحليل المنافسين، يمكن للمسوقين الرقميين جمع معلومات حيوية حول الروابط الخلفية لتبسيط جميع جهودهم التسويقية والحصول على تصنيفات أعلى على جوجل.

الميزات الرئيسية:

البحث عن الكلمات الرئيسية لمحركات البحث

بيانات النقرات

تقدير إجمالي حركة البحث

نمو الروابط الخلفية أو انخفاضها بمرور الوقت

تاريخ سيرب

مراقبة الروابط الصادرة

تنبيهات ترتيب الكلمات الرئيسية

تحليل الروابط الخلفية الداخلية على الفور

غالبًا ما يكون Ahrefs هو محطتي الأولى والأخيرة عند العمل - فهو يوفر نظرة عامة سريعة على كيفية أداء حركة المرور العضوية لدينا بالإضافة إلى أنه بمثابة الأساس لجميع أبحاث تحسين محركات البحث والتتبع. أكثر الميزات التي أستخدمها هي متتبع الرتب ومستكشف الموقع. تسمح لي الأولى برؤية أي تغييرات في تصنيفات الكلمات الرئيسية لدينا، بينما تقدم الثانية عرضًا رائعًا عالي المستوى لموقع ويب أو صفحة معينة مع خيارات متعددة للتعمق أكثر. أصبح Ahrefs بمثابة سكين الجيش السويسري عندما يتعلق الأمر بأبحاث التسويق الرقمي، وأنا متحمس لرؤيتهم يدخلون في أشياء مثل ذكاء الإعلانات المدفوعة بالإضافة إلى عمليات التكامل. أتطلع أيضًا إلى تجربة موصل Google Sheet الخاص بهم لتصور البيانات وتحليلها بشكل أفضل.

كوينسي سميث رئيس قسم تحسين محركات البحث في سبرينج بورد

28. كارما بوت

برنامج إشراك الموظفين

عبر روبوت العاقبة الأخلاقية Karma Bot هي طريقة ممتعة وجذابة لمكافأة موظفيك وزملائهم.

الميزات الرئيسية:

إدارة الأهداف

إدارة الأداء

تقدير الموظفين

إعداد التقارير/التحليلات

المقارنة المعيارية

من خلال أداة مشاركة الموظفين ونظام المكافآت هذا، يمكن لأعضاء الفريق منح نقاط كارما لإدارتهم وأقرانهم كعربون تقدير لعملهم الجاد. وباستخدام النقاط التي حصلوا عليها من زملائهم، يمكن لأعضاء الفريق بعد ذلك استخدام هذه النقاط لاسترداد الجوائز التي حددتها الشركة - يا لها من طريقة رائعة لبناء ثقافة عمل ممتعة ومجزية!

العمل عن بُعد أمر صعب، وبصفتي منشئ SaaS وصاحب عمل، أشعر بألم العمل عن بُعد بنسبة 100%. من خلال معرفتي بشعور الابتعاد عن الزملاء، أدركت أن هناك طريقة أفضل للحفاظ على تفاعل الأشخاص وإشعارهم بالتقدير في العمل، أينما كانوا - وهذه هي مهمة كارما. فهو يساعد الفرق على تتبع أعياد الميلاد، وإنشاء نظام مكافآت، وغير ذلك للمساعدة في خلق ثقافة عمل ممتعة وإيجابية.

ستاس كوليش ، مؤسس مشارك في كارما

29. فطيرة أبي

برنامج تطوير بدون كود برمجي

عبر فطيرة آبي Appy Pie هو برنامج تطوير بدون كود مع حلول أعمال متعددة. إنه منشئ مواقع الويب يتيح لك إنشاء مواقع ويب مصممة بشكل جيد وذات وظائف عالية ومزودة بميزات مفيدة وذات صلة.

الميزات الرئيسية:

مواقع ويب خفيفة الوزن وسريعة

إمكانيات عدم الاتصال بالإنترنت

آمنة ومأمونة

تحديثات فورية

أكثر من 200 ميزة

خيارات تخصيص غير محدودة

نطاق مجاني مع كل موقع إلكتروني

عنوان بريد إلكتروني احترافي مجاني

المستخدمون الذين يعملون في أي نوع من الأعمال التجارية بما في ذلك صالون، و وكالة عقارية وهي مؤسسة رعاية صحية، أن تستفيد من Appy Pie ومنشئ مواقع الويب بدون تعليمات برمجية.

30. ترستماري

برنامج المسح

عبر ترستماري Trustmary هو أداة ملاحظات العملاء لتوليد العملاء المحتملين للمساعدة في تحسين المواقع الإلكترونية وزيادة معدلات التحويل.

الميزات الرئيسية:

نماذج الشهادات ومقاطع الفيديو

نموذج توليد العملاء المحتملين والنوافذ المنبثقة

النوافذ المنبثقة للإثبات الاجتماعي

اختبارات A/B والاختبارات متعددة المتغيرات

صافي نقاط المروّج

صانع الاستبيانات

الأتمتة

التكامل

يمكن للمستخدمين جمع الشهادات وزيادة معدلات التحويل وجمع التعليقات. يمكنهم أيضًا الاستفادة من الإثبات الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على قاعدة عملائهم السعداء الحاليين عبر منصات مختلفة مثل Google وG2 وCapterra وFacebook وغيرها.

عندما تدع عملاءك الحاليين السعداء يتحدثون نيابةً عنك، فإن ذلك يزيد حقًا من الثقة في علامتك التجارية في أعين الزوار الجدد. يعلم الجميع أن تجربة العملاء الرائعة تؤدي إلى عملاء أكثر سعادة وتقييمات أكثر سعادة. إذا لم نحصل على مراجعات يومية من العملاء الحاليين، فسنفتقر إلى فرصة التطوير وفقًا لذلك وتشجيع مشاركة الموظفين أيضًا. نحن نستخدم حاليًا أداة اختبار A/B التجريبية لاختبار أداة التقييمات التي تحقق أفضل أداء. من خلال هذه المعلومات، يمكننا تحسين معدلات التحويل لدينا بشكل أكبر وإطلاع عملائنا على رؤيتنا أيضًا. علاوة على ذلك، تنمو مكتبة أدوات Trustmary حاليًا مع إضافة تصميمات جديدة. نحن متحمسون لمعرفة كيفية أدائها بشكل عام ومقارنة بعضها ببعض!

أرتو هاهو الرئيس التنفيذي للتسويق في ترستماري

31. تاسك كلون

برنامج الإنتاجية

عبر Evernote/ TaskClone TaskClone هي أداة إنتاجية قائمة على الويب تتيح للمستخدمين مزامنة الملاحظات من تطبيقات تدوين الملاحظات مثل OneNote و Evernote ووضع علامات عليها وإنشاء إجراءات متابعة في تطبيق المهام المفضل لديك أو تقويم Google لتنفيذها.

وهي تنظم الخطوات اللازمة لمساعدتك على إكمال مشروعك ومهامك بسهولة - لا مزيد من التبديل بين تطبيقات SaaS وتكرار المهام. ما عليك سوى كتابة مهامك المطلوب تنفيذها باستخدام Evernote أو OneNote أو محرر مستندات Google أو TaskCam، وأضف علامة تشغيل لمزامنة ملاحظاتك تلقائيًا.

الميزات الرئيسية:

المهام المرسلة إلى وجهة محددة

الأحداث والتذكيرات المرسلة إلى التقويم

رابط إلى الملاحظة المضافة إلى كل مهمة

العمل دون اتصال بالإنترنت ومزامنة التغييرات الجديدة مع اتصال بالإنترنت

يعمل مع ClickUp و Todoist وأكثر من 40 تطبيق مهام آخر

تاسك كلون هو حرفيًا الطريقة الوحيدة لإخراج عناصر المهام من ملاحظاتي إلى تطبيق ClickUp. سواء كنت لا أزال أستخدم Evernote أو OneNote أو محرر مستندات Google أو حتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد، فإن TaskClone يسهل تدوين المهام عندما أقوم بتدوين الملاحظات ويضمن عدم نسيانها أبدًا من خلال إرسالها إلى ClickUp، حيث أقوم بإنجاز عملي. يجعل كلاً من Evernote و Clickup أكثر قيمة بالنسبة لي.

تروي كريسماس ، مدير المشاريع الاستراتيجية في تاسك كلون

32. بومودون

برنامج تتبع الوقت

عبر بومودون تطبيق PomoDone هو أداة لتعزيز الأداء والإنتاجية تساعد المستخدمين على إدارة سير العمل وتتبع الوقت المستغرق في المهام، والحفاظ على التركيز على المهمة التي يقومون بها.

يستخدم التطبيق طريقة إدارة الوقت تسمى تقنية بومودورو، والتي طورها طالب جامعي يدعى فرانشيسكو سيريلو في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لتقسيم المشاريع المعقدة إلى أجزاء من العمل قابلة للقضم ومحددة زمنيًا، مع التركيز على مهمة واحدة فقط في كل مرة.

الميزات الرئيسية:

حظر مواقع إلكترونية معينة أثناء العمل

ملاحظات المقاطعة

إدارة السجل

امتداد كروم

تخصيص العلامات

مفاتيح التشغيل السريع

التكامل مع ClickUp ومنتجات SaaS الأخرى

استخدم هذه الأداة SaaS لتحسين إدارة وقتك وتقليل الإرهاق الذهني الناتج عن تبديل السياق طوال اليوم

مؤقت العد التنازلي لتطبيق تقنية ™Pomodoro، مدمج مباشرةً في تطبيق ClickUp. يسمح لي بتشغيل مؤقتات وفواصل زمنية محددة مسبقاً ومخصصة أثناء تركيزي على تنفيذ مهام ClickUp، ويحتفظ بجميع سجلات المؤقت في سجله الخاص ويقوم بمزامنتها مع الجداول الزمنية لتطبيق ClickUp، كما أنه يساعد على حظر مواقع إلكترونية معينة أثناء تركيزي على المهمة. يمكنني أن أرى ما أعمل عليه في هذه اللحظة بالذات ويساعدني في الحفاظ على انتباهي وتجنب التشتت والمقاطعات. إنه منقذ بالنسبة لي من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويساعدني الصوت المحيط في الخلفية على التركيز بشكل أعمق.

أليكس موزون الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في بومودون تحقق من هذه تطبيقات_ADHD !

33. كولورسينش (كارتونيز سابقًا)

برنامج محرر الصور والنصوص

عبر معاينة DP / Colorcinch (كارتونيز سابقًا)

Colorcinch هو محرر صور بديهي يتيح للمستخدمين تحسين الصور وتحويلها إلى عمل فني مخصص ببضع نقرات فقط.

الميزات الرئيسية:

إزالة الخلفية بالذكاء الاصطناعي

إخفاء النص وتحريره

الرسم اليدوي الحر

التصدير والمشاركة

المؤثرات والمرشحات والتراكبات

مكتبات المخزون والمجموعات

أطلق العنان لقدراتك الإبداعية - استخدم أدوات التحرير والتأثيرات سهلة الاستخدام لإنشاء رسومات ساحرة ومخصصة لجميع أنواع الاحتياجات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات المدونات.

يأتي Colorcinch مزودًا بأدوات تحرير أساسية مثل الاقتصاص، وتغيير الحجم، والسطوع، ومحرر النصوص، ومزيل الخلفية، ومحولات الصور، وأدوات إبداعية مثل أداة دمج الصور، ومنتقي الألوان، وتراكب الصور - كل ما تحتاجه لمحرر الصور. هذه الأداة سهلة الاستخدام، ولست بحاجة إلى أن تكون مصممًا محترفًا لتصميم رسومات مذهلة! ما عليك سوى التلاعب بمجموعتها المذهلة من الصور المخزنة والأصول الإبداعية المنتقاة بعناية (ناقلات وأيقونات وأقنعة وتراكبات).

بيتر بابي المدير الإبداعي في كولورسينش

34. سبرينتو

إدارة الامتثال

عبر سبرينتو Sprinto هو برنامج لإدارة الامتثال تم تصميمه لاستبدال الطريقة البطيئة والشاقة والمعرضة للأخطاء في الحصول على الامتثال بتجربة مدعومة بالتكنولوجيا.

الميزات الرئيسية:

مستندات السياسة التكيفية

التدقيق الأمني والامتثال بدون لمس

تتبع الامتثال

إدارة التدقيق

أتمتة 100%

التوجيه المباشر مع الخبراء

مراقبة مركزية في الوقت الفعلي

تستخدم شركات SaaS مزود الخدمة هذا لتحقيق الامتثال في فترة زمنية أقصر.

اجعل الامتثال جاهزاً بسرعة من خلال أتمتة المراقبة من خلال عمليات التكامل وسير العمل، وإنشاء مستندات أمان مصممة خصيصاً بشكل تلقائي، والحصول على إمكانية الوصول إلى جلسات مباشرة مع خبراء الامتثال، وتمكين المراقبة المركزية.

مع Sprinto يمكن اختصار رحلة الامتثال إلى 15 يومًا فقط بدلاً من 90-120 يومًا حسب حجم المؤسسة. تقوم الأداة ببناء فئة جديدة من أدوات البرمجيات كخدمة SaaS، وبهذا أصبح الامتثال أكثر لعبًا من أي وقت مضى. لوحة التحكم هي مجرد قائمة مرجعية مع درجة من 100 درجة - إذا حصلت على 100 درجة فأنت جاهز للامتثال!

بوفيش ب لال ، مسوق النمو في سبرينتو

35. سونار كلاود

برنامج إدارة كود المصدر

عبر سونار كلاود SonarCloud هي أداة لإدارة التعليمات البرمجية المصدرية مصممة لاكتشاف الأخطاء والثغرات الأمنية في طلبات السحب الخاصة بك وفي جميع مستودعات التعليمات البرمجية - اكتشاف وفهم وإصلاح مشكلات التعليمات البرمجية في وقت مبكر من سير عملك.

الميزات الرئيسية:

تتبع الأخطاء

مراجعة التعليمات البرمجية

التكامل المستمر

واجهة برمجة التطبيقات

هذه أداة تطوير البرمجيات تساعدك على بناء تطبيقات قوية وآمنة من خلال تزويدك بإمكانية الوصول السريع إلى صحة التعليمات البرمجية الخاصة بك. يساعدك ذلك على معرفة وضع التعليمات البرمجية الخاصة بك في كل خطوة من دورة التطوير.

كما يسمح لك بإصلاح الأكواد، وتعلم قواعد جديدة على طول الطريق، والتكامل مع أدوات العمل الأخرى، مثل Github، لتعزيز سير عمل التطوير الخاص بك.

شركة Chekk.io هي شركة تطوير برمجيات، ونحن نستخدم SonarCloud في خط أنابيب التكامل والنشر (CI/CD) لمساعدة مطوري البرمجيات في الحفاظ على جودة الكود على مستوى عالٍ جداً. نظرًا لأن SonarCloud مدمج في خط أنابيب الإنشاء والنشر لدينا، يتم التحليل تلقائيًا بمجرد أن يقوم المطور بدفع التغييرات البرمجية الجديدة إلى المستودع. ونتيجة لذلك، يحصل مطورونا على تعليقات فورية في حالة وجود أي مشاكل في التعليمات البرمجية، وعادةً ما يتم وصف كل مشكلة يجدها بشكل صحيح مع أمثلة التعليمات البرمجية. الشيء التالي الذي سنفعله هو تطبيق مقاييس جودة التعليمات البرمجية الجديدة التي نشرتها SonorCloud مؤخرًا لتحسين عمليات التطوير لدينا. على وجه الخصوص، أعتقد أن هذا المقياس سيساعدنا على تحديد الديون التقنية وتنفيذ خطوات التخفيف المناسبة.

أنطون ياركوف الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شيك.io المكافأة: الدين_التقني

36. فويلا نوربرت

برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني

عبر فويلا نوربرت VoilaNorbert هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على عناوين البريد الإلكتروني عبر الإنترنت باستخدام أداة البحث عن البريد الإلكتروني الجماعي.

الميزات الرئيسية:

التحقق من المجال

اكتشاف الخوادم المجمعة

التحقق من البريد الإلكتروني الجماعي والفردي

تم التصويت على هذه الأداة كواحدة من أكثر الأدوات دقة في العثور على الكميات الكبيرة من Ahrefs بنسبة نجاح تبلغ 98% - كل ما تحتاجه هو الاسم الكامل للعميل المحتمل وعنوان URL لموقعه الإلكتروني، وسيقوم هذا التطبيق باسترداد عنوان البريد الإلكتروني والتحقق منه باستخدام أداة التحقق الذكية الخاصة به.

من خلال عملي في شراكات التواصل وبناء الروابط في VoilaNorbert، أستخدم هذه الأداة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني والتحقق منها من قائمة العملاء المحتملين لدي - إنها أداة مفيدة جدًا لإجراء التواصل البارد، لتطوير الأعمال والموارد البشرية والعلاقات العامة. يحتوي على العديد من الميزات المفيدة المفيدة للشركات الصغيرة: ميزة "الإرسال لاحقًا"، وتذكيرات البريد الإلكتروني، والتوقيعات المخصصة، وقوالب البريد الإلكتروني، وتسلسلات البريد الإلكتروني، وتتبع البريد الإلكتروني. أما بالنسبة للميزة المفضلة لدي، فيجب أن أقول إنها ميزة دمج البريد الإلكتروني. فهي تسمح لي بتوسيع نطاق حملات التوعية الباردة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد - لقد ساعدتني في إجراء حملات التوعية والوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بالشراكات التسويقية المشتركة.

أليشيا أولكو ، شراكات التواصل وبناء الروابط في فويلا نوربرت

37. تايم جام

برنامج تتبع دوام الموظفين

عبر تايم جام يُضفي TimeJam لمسة مرحة على تتبع الوقت من خلال إضافة لمسة مرحة وتطبيق عناصر وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع الوقت.

الميزات الرئيسية:

جعل تسجيل الوقت اجتماعيًا وتفاعليًا من خلال مسابقات ودية على Slack أو MS Teams

تكسب الفرق نقاطًا لالتزامها بتتبع الوقت وتتنافس على جائزة شهرية

التكامل مع أدوات عملك الحالية لتتبع الوقت، بما في ذلك ClickUp وHarvest والمزيد

سهولة الإعداد وإشراك فريقك بشكل كبير في تسجيل جداولهم الزمنية

هذا يساعد تحسين إنتاجية الفريق ويعزز معنويات الفريق. مع TimeJam يتم تسجيل ساعات العمل يوميًا ويشهد العملاء زيادة بنسبة 10% في الساعات المدفوعة بسبب تحسين جودة البيانات.

يمكن أن يكون تلعيب إدارة الوقت أمرًا سهلاً على الشركة لكسب المزيد من الإيرادات. يطبق TimeJam مجموعة من الأساليب للحفاظ على مشاركة فريقك في تتبع الوقت يوميًا: التلعيب والتواصل الاجتماعي والفكاهة والأداء. لقد طبقنا Timejam على مجموعة Kolme وشهدنا انخفاض متوسط عمر إدخال الوقت من أسبوع تقريبًا إلى أقل من يوم واحد، وفي هذه العملية، زادت إيراداتنا بنسبة 9% تقريبًا.

لورين كولمان مديرة التسويق في مجموعة كولمي

## حان الوقت لاختيار أفضل أدوات SaaS لك

حسناً، ها هي لديك 37 مثالاً على البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تقود وتحقق نجاحات في هذه الصناعة!

مع تقدم العصر الرقمي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، من المتوقع أن يتوسع سوق البرمجيات كخدمة بشكل عام واعتماد السحابة العالمية بشكل سريع مع اعتماد المزيد من المؤسسات نهج الحلول كخدمة لمختلف وظائف الأعمال، ولن يتباطأ هذا الأمر في أي وقت قريب. ومن خلال هذه الأمثلة على البرمجيات كخدمة، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع، فإننا نعمل باستمرار على تحسين طريقة عملنا وإدارة أعمالنا للأفضل.

لذا سواء كنت تفكر في إنشاء شركة SaaS الخاصة بك وتبحث عن مصدر إلهام لنموذج عمل أو في البحث عن أدوات جديدة لتحسين إنتاجيتك ودعم أعمالك المتنامية، يمكن أن تساعدك هذه الأمثلة SaaS بالتأكيد في الوصول إلى هناك! راجع أدوات البرمجيات ونصائح الخبراء المذكورة أعلاه لمساعدتك في اتخاذ القرارات الأكثر استنارة.

ولأن هناك الآلاف من الخيارات، وليست كل البرمجيات كخدمة متشابهة، تأكد من دراسة نموذج البرمجيات كخدمة والعرض الفريد الذي تقدمه وجربها لترى كيف تتوافق مع رؤيتك وأهدافك. قد تكتشف للتو شركتك الجديدة المفضلة والمفضلة لديك أداة SaaS ل إدارة مشاريعك وتسريع عملك - كل ذلك في مكان واحد. 😉🚀🚀