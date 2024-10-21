أفضل 10 بدائل Docusign &؛ المنافسون في عام 2025

إذا كنت معتاداً على إرسال أو استلام مستندات رقمية، فيمكنك البحث عن طرق لدمج مصداقية وموثوقية أعلى خلال هذه التبادلات.

لهذا السبب، تتمتع أدوات مثل DocuSign وبدائل DocuSign بشعبية كبيرة حيث يمكنها تحويل ورقة واحدة إلى مستند ملزم قانوناً بتوقيعات إلكترونية من جميع الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر حلول التوقيع الرقمي الوقت والجهد والموارد. تخيل لو اضطررت إلى تنزيل المستند وطباعته وتوقيعه بالحبر ومسحه ضوئياً وإرساله مرة أخرى - فهذه أربع خطوات كثيرة جداً.

ومع ذلك، قد لا يناسبك ذلك إذا كنت تبحث عن بدائل DocuSign.

بالتأكيد، فهو يسمح للمستخدمين بالتوقيع الإلكتروني على المستندات، وإنشاء مسارات تدقيق رقمية، وإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام، وإضافة علامة تجارية مخصصة، والمزيد. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى تحرير المستندات والنماذج المجمّعة مع تقييد الاستخدام من خلال حدود المغلفات.

ناهيك عن أن تغيير الموقّعين أو أدوارهم ونقل الأظرف داخل بيئة DocuSign معقدة بلا داعٍ.

وعلاوة على ذلك، تفشل DocuSign في تقديم المستوى المطلوب من دعم العملاء مقابل سعرها الباهظ.

لحسن الحظ، إليك عشرة بدائل لـ DocuSign لجعل عملية توقيع المستندات أسهل!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل DocuSign؟

قبل الكشف عن قائمتنا لبدائل DocuSign، دعنا نراجع بسرعة بعض الميزات والصفات التي يجب أن تمتلكها البدائل. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها أثناء البحث في بدائل DocuSign:

سهولة الاستخدام : يجب أن تتمتع منصة التوقيع الإلكتروني بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام مع عملية توقيع مبسطة لخدمة حتى أولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا

: يجب أن تتمتع منصة التوقيع الإلكتروني بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام مع عملية توقيع مبسطة لخدمة حتى أولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا الصلاحية القانونية : لجعل التواقيع الرقمية صالحة وقابلة للتنفيذ، يجب أن يتوافق حل التوقيع الإلكتروني الملزم قانونًا مع المعايير واللوائح مثل قانون ESIGN، وقانون UETA، وEIDAS، وPIPEDA، وقانون المعاملات الإلكترونية، وما إلى ذلك، اعتمادًا على الصناعة والمنطقة الجغرافية

: لجعل التواقيع الرقمية صالحة وقابلة للتنفيذ، يجب أن يتوافق حل التوقيع الإلكتروني الملزم قانونًا مع المعايير واللوائح مثل قانون ESIGN، وقانون UETA، وEIDAS، وPIPEDA، وقانون المعاملات الإلكترونية، وما إلى ذلك، اعتمادًا على الصناعة والمنطقة الجغرافية محرر المستندات : على الرغم من أن برنامج التوقيع الرقمي قد لا يتطلب محرر مستندات، إلا أن وجود محرر مستندات في متناول اليد يجعله بديلاً ممتازاً لبرنامج DocuSign. يمكنك استخدامه لتحرير المستندات وتعديلها أو حتى استخدام القوالب أثناء الحصول على التوقيعات الإلكترونية

: على الرغم من أن برنامج التوقيع الرقمي قد لا يتطلب محرر مستندات، إلا أن وجود محرر مستندات في متناول اليد يجعله بديلاً ممتازاً لبرنامج DocuSign. يمكنك استخدامه لتحرير المستندات وتعديلها أو حتى استخدام القوالب أثناء الحصول على التوقيعات الإلكترونية الأمان والامتثال : قد تكون المستندات الرقمية التي تتطلب توقيعات إلكترونية سرية. على هذا النحو، يجب أن تكون محمية بتدابير مثل التشفير من طرف إلى طرف، والمصادقة متعددة العوامل، ومسارات التدقيق، وما إلى ذلك، لضمان أمن وسلامة المستند، خاصةً عندما يتعلق الأمر بلوائح مثل HIPAA أو GDPR

: قد تكون المستندات الرقمية التي تتطلب توقيعات إلكترونية سرية. على هذا النحو، يجب أن تكون محمية بتدابير مثل التشفير من طرف إلى طرف، والمصادقة متعددة العوامل، ومسارات التدقيق، وما إلى ذلك، لضمان أمن وسلامة المستند، خاصةً عندما يتعلق الأمر بلوائح مثل HIPAA أو GDPR المصادقة : قد تنشر أداة التوقيع الإلكتروني أساليب المصادقة مثل التحقق البيومتري أو رمز الوصول أو التحقق من البريد الإلكتروني لضمان أن الموقّع المقصود قد وقّع على المستند

: قد تنشر أداة التوقيع الإلكتروني أساليب المصادقة مثل التحقق البيومتري أو رمز الوصول أو التحقق من البريد الإلكتروني لضمان أن الموقّع المقصود قد وقّع على المستند تتبع المستند : تتيح لك هذه الميزة مراقبة حالة المستند. إن وجود عرض على أعلى مستوى لمن لديه المستند، ومن وقّع عليه، ومن لم يوقّع عليه بعد، يضمن عدم حدوث أي شيء يفلت من بين يديك أثناء عملية التوقيع

: تتيح لك هذه الميزة مراقبة حالة المستند. إن وجود عرض على أعلى مستوى لمن لديه المستند، ومن وقّع عليه، ومن لم يوقّع عليه بعد، يضمن عدم حدوث أي شيء يفلت من بين يديك أثناء عملية التوقيع الإشعارات والتذكيرات : معرفة موقع المستند أو التقدم المحرز فيه غير كافٍ. يجب أن تقوم بدائل DocuSign بإصدار تذكيرات وإشعارات تلقائية لمرسل المستند والموقعين لضمان انتهاء عملية التوقيع في الموعد المحدد

: معرفة موقع المستند أو التقدم المحرز فيه غير كافٍ. يجب أن تقوم بدائل DocuSign بإصدار تذكيرات وإشعارات تلقائية لمرسل المستند والموقعين لضمان انتهاء عملية التوقيع في الموعد المحدد إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: يتوفر DocuSign لأجهزة Apple و Android. وعلى هذا النحو، فمن المنطقي أن بدائل DocuSign يجب أن تأتي أيضًا مع تطبيقات الأجهزة المحمولة للتوقيعات الإلكترونية أثناء التنقل. فالعالم سريع الإيقاع بحيث لا يمكن التوقف من أجل التوقيع

## أفضل 10 بدائل ل DocuSign لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت تبحث عن حلول توقيع مدفوعة وملزمة قانونًا أو حلول توقيع إلكتروني مع خطة مجانية، إليك بعض المتنافسين الأقوياء كبدائل DocuSign لتوقيع المستندات.

1. باندا دوك

عبر باندا دوك PandaDoc هو باندا دوك (PandaDoc) أتمتة المستندات منصة تمكّن المستخدمين من إنشاء المستندات وتتبعها وإرسالها بسهولة. وباعتباره أحد البدائل الرائدة في DocuSign، فإن PandaDoc يتجاوز التوقيع الإلكتروني من خلال دعم ميزات متقدمة مثل التعاون في الوقت الحقيقي، وتتبع المستندات، والعلامة التجارية المخصصة، والتكامل الأصلي مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث.

أفضل ميزات PandaDoc

إنشاء المستندات ومشاركتها من البداية إلى النهاية، باستخدام محرر مستندات سهل السحب والإفلات

توقيعات رقمية غير محدودة وآمنة وملزمة قانونًا لتنفيذ العقود وإنفاذها

مكتبة مستندات غنية بأكثر من 750 قالباً قابلاً لإعادة الاستخدام

توقيعات قابلة للتخصيص مع خطوط وألوان وطباعة متغيرة وما إلى ذلك.

تعيين تذكيرات للتوقيع الإلكتروني للمستندات

يتكامل مع ما يقرب من 20 تطبيق أعمال لإدارة علاقات العملاء، والدفع، والإنتاجية، إلخ.

قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc

يستهدف في المقام الأول إدارة العقود

موقع الويب بطيء، ومليء بالخلل، ولا يمكن الاعتماد عليه في بعض الأحيان

أسعار باندا دوك

يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً.

الأساسية: 35 دولارًا لكل مقعد شهريًا

35 دولارًا لكل مقعد شهريًا الشركات: 65 دولارًا لكل مقعد شهريًا

65 دولارًا لكل مقعد شهريًا خطط المؤسسات: أسعار مخصصة

تقدم PandaDoc أيضًا تسعيرًا لكل مستند، حيث يجب عليك الاتصال بالمبيعات وتحديد الأسعار بناءً على حجم أعمالك.

تقييمات ومراجعة PandaDoc

G2: 4.7/5 (2,257 تقييم)

4.7/5 (2,257 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,057 تقييم)

2. دروب بوكس سيجن (المعروف سابقًا باسم HelloSign)

عبر توقيع دروب بوكس التالي في قائمتنا لبدائل DocuSign، لدينا HelloSign، والتي تم تغيير علامتها التجارية إلى Dropbox Sign بعد استحواذ Dropbox عليها، وهي منصة استضافة ملفات مشهورة. إنه حل توقيع إلكتروني يبسط عملية التوقيع بجعلها رقمية وآمنة.

أفضل ميزات Dropbox Sign

نماذج متوافقة مع الهاتف المحمول لتوقيع المستندات أثناء التنقل

طلب توقيعات إلكترونية ملزمة قانوناً لملفات PDF أو ملفات Word.

تجمع خطة Dropbox + Sign Essentials بين أفضل ما في Dropbox لمشاركة المستندات وSign Essentials لتوقيع المستندات

عمليات تكامل بدون رموز مع موفِّري التخزين السحابي وأدوات الموارد البشرية وأدوات إدارة علاقات العملاء، إلخ.

تدعم التوقيعات الإلكترونية بـ 22 لغة

قيود Dropbox Sign

لا يأتي مع حلول إنشاء المستندات أو تحريرها

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لتحصيل المدفوعات أو تحليل المستندات

تسعير دروب بوكس سيجن

يقدم Dropbox Sign إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا مع خطة مجانية متاحة للتوقيع الإلكتروني فقط.

الأساسيات: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا دروب بوكس + أساسيات التوقيع: 22 دولارًا شهريًا

22 دولارًا شهريًا القياسية: 30 دولارًا لكل مقعد شهريًا

30 دولارًا لكل مقعد شهريًا القسط: تسعير مخصص

دروب بوكس سيجن التقييمات والمراجعة

G2: 4.7/5 (2,099 تقييم)

4.7/5 (2,099 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,422 تقييم)

3. سيجنتشرلي

عبر التوقيع إذا كنت تبحث عن بدائل DocuSign بسيطة ومباشرة في صلب الموضوع، فإن Signaturely يستحق أن تأخذ بعين الاعتبار. من خلال تجريده من الأجراس والصفارات، فإن حل التوقيع الإلكتروني هذا الذي لا معنى له وبأسعار معقولة يقوم بما يعد به - جمع التوقيعات.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات Signaturely

أداة شاملة لإنشاء المستندات وإدارة الوصول إلى المستندات

واجهة خالية من الفوضى وبديهية مع وظائف سريعة لتوقيع المستندات

إشعارات وتذكيرات تلقائية لأولئك الذين لم يوقعوا على المستندات بعد

توقيعات رقمية ملزمة قانونيًا مدعومة ب 60 قانون توقيع إلكتروني دولي

قوالب قابلة لإعادة الاستخدام وعلامات تجارية مخصصة للمستندات

قيود التوقيع الإلكتروني

يفتقر إلى تطبيق مخصص للهاتف المحمول

لا يحتوي على محرر مستندات مدمج

تكامل محدود مع Google Drive وDropbox وOneDrive وBox.

تسعير #### Signaturely

تقدم Signaturely نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام من خططها المدفوعة.

الخطة المجانية: توقيع إلكتروني واحد على مستند واحد لكل حساب

توقيع إلكتروني واحد على مستند واحد لكل حساب شخصي: 20 دولارًا لكل مقعد شهريًا

20 دولارًا لكل مقعد شهريًا للشركات: 40 دولارًا لكل مقعد شهريًا

التقييمات والمراجعات #### توقيعي

G2: 4.8/5 (270 تقييم)

4.8/5 (270 تقييم) Capterra: 4.8/5 (351 تقييم)

4. أدوبي سيجن

عبر توقيع أدوبي نظرًا لانتشار استخدام Acrobat Reader على نطاق واسع لإدارة المستندات (خاصةً PDF)، أصبحت Adobe اسمًا مألوفًا غنيًا عن التعريف. وباعتبارها منصة شاملة لإدارة المستندات، تأتي بيئة Adobe Document Cloud مع أداة Adobe Acrobat Sign لجمع التوقيعات الإلكترونية.

أفضل ميزات Adobe Sign

يوفر Adobe Sign إمكانية التنقل الكامل حيث يمكن للمستخدمين توقيع المستندات على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية

يمنح رؤية في الوقت الفعلي لجميع المستندات الصادرة للتوقيعات

تنبيه المرسل عندما يتم توقيع المستند

يسمح بإرسال النماذج والعقود والمستندات الأخرى بشكل جماعي بنقرة واحدة

تكامل سلس مع أكثر من 50 أداة ومنصة عمل رفيعة المستوى

يدعم تحصيل المدفوعات عبر بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية وبوابات الدفع الأخرى عبر الإنترنت

قيود Adobe Sign

قد يختلف مستوى الامتثال للتوقيع الإلكتروني من خطة إلى أخرى، مما يجعل التوقيع الرقمي "الملزم قانونًا" مشكوكًا فيه

يتم إخفاء جزء كبير من الميزات الهامة وراء خطط المؤسسات باهظة الثمن

تفتقر إلى تحليلات المستندات

تسعير Adobe Sign

يقدم Adobe Sign إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا.

للأفراد

Acrobat Standard: 22.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

22.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا Acrobat Pro: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

للفرق (تُدفع سنوياً)

أكروبات ستاندرد: 14.99 دولارًا أمريكيًا/رخصة شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/رخصة شهريًا Acrobat Pro: 23.99 دولارًا للرخصة شهريًا

23.99 دولارًا للرخصة شهريًا Acrobat Sign Solutions: أسعار مخصصة

أدوبي سيجن التقييمات والمراجعة

G2: 4.4/5 (931 مراجعة)

4.4/5 (931 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (1,131 مراجعة)

5. سيجنيزي

عبر Signeasy يعد Signeasy خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن بدائل DocuSign المختلطة التي تسمح بجمع التوقيعات الإلكترونية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. مثل العديد من حلول التوقيع الإلكتروني الملزمة قانونًا التي تمت مناقشتها، يتوافق Signeasy أيضًا مع مختلف القوانين واللوائح الدولية والإقليمية.

أفضل ميزات Signeasy

يدعم المستندات الإلكترونية بأكثر من 25 صيغة تتراوح بين PDF وWord وPNG وJPG وHTML وغيرها

يتوفر التوقيع الإلكتروني بـ 24 لغة مدعومة

يسمح بالتوقيع الشخصي وغير المتصل بالإنترنت

إنشاء سجل تدقيق رقمي قابل للاستمرار قانونياً

تتضمن الميزات المتقدمة المصادقة البيومترية، ومصادقة الموقّع، والتحقق من المستندات، والتوقيع المستند إلى Aadhaar، وما إلى ذلك

متاح للويب والهاتف المحمول والأجهزة الأخرى

قيود Signeasy

يفتقر إلى تحصيل المدفوعات وتحليلات المستندات

عمليات تكامل مكلفة ومحدودة. على سبيل المثال، يكلف التكامل مع Salesforce 20 دولاراً شهرياً، بينما لا يتوفر التكامل مع HubSpot أو Pipedrive

تسعير Signeasy

يقدم Signeasy إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا.

أساسي: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (مستخدم واحد)

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (مستخدم واحد) الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا الشركات: 36 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

36 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأعمال بلس: 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات تطبيق Signeasy

G2: 4.6/5 (606 تقييمات)

4.6/5 (606 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (455 تقييم)

6. علامة جوتفورم

عبر جوتفورم Jotform سيكون Jotform مجموعة فائقة من بدائل DocuSign العديدة لأنه يقدم إنشاء النماذج كعرض أساسي. استخدم ميزة السحب والإفلات البسيطة لإنشاء نماذج مخصصة ومستندات رقمية يوقعها الأشخاص إلكترونيًا. أو اختر من بين أكثر من 600 قالب من قوالب Jotform Sign، وقم بتخصيصها لتناسب عملك، وأرسل المستندات لجمع التوقيعات الملزمة قانونًا!

أفضل ميزات Jotform Sign

إنشاء رابط عام لمشاركة المستندات مع جمهور كبير من الجمهور

يدعم تعيين أدوار موقعة متعددة

يمكن إرسال القوالب القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات حسب الضرورة

أحد بدائل DocuSign القليلة التي تقدم خطة مجانية

التي تقدم خطة مجانية متوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

قيود توقيع Jotform Jotform

لديه منحنى تعليمي حاد يعيق المستخدمين من الاستفادة من إمكاناته الكاملة

الخطط المدفوعة باهظة الثمن

تسعير #### تسعير Jotform

البداية: مجانية (بحد أقصى 5 نماذج)

مجانية (بحد أقصى 5 نماذج) البرونزية: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أقصى 25 نموذجًا)

39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أقصى 25 نموذجًا) الفضي: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أقصى 50 نموذجًا)

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أقصى 50 نموذجًا) الذهبية: 129 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أقصى 100 نموذج)

129 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (بحد أقصى 100 نموذج) خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

Jotform Jotform تقييمات ومراجعة

G2: 4.7/5 (771 تقييم)

4.7/5 (771 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,674 تقييمًا - لـ Jotform)

7. eSignly

عبر eSignly إذا كنت تبحث عن بدائل DocuSign البسيطة التي تجمع بين إمكانية التنقل عبر الأجهزة والتوقيع الهجين (عبر الإنترنت وشخصيًا) وتأتي مع خطة مجانية، فإن eSignly سيحقق كل ما تريده. فبدلاً من الإفراط في تنويع عروض القيمة الأساسية الخاصة به، يركز حل التوقيع الإلكتروني هذا فقط على توقيع المستندات ومشاركتها.

أفضل ميزات eSignly

الباقة المجانية تسمح بالتوقيع الإلكتروني على عدد غير محدود من المستندات

متوفر بأكثر من 18 لغة

يسمح بالتحكم في الوصول وامتيازات إدارة المستندات

يدعم التوقيع الشخصي

يمكن للمستخدمين تخصيص دعوات التوقيع وحتى الاستمتاع بخيارات التوقيع الجماعي

متوافقة مع مختلف التنسيقات وأحجام الملفات (حسب الباقة) 📑

قيود eSignly

لا يمكن إنشاء أو تحرير المستندات

يفتقر إلى الميزات المتقدمة وعمليات التكامل القوية بالنظر إلى السعر

سعر eSignly

يقدم eSignly نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من الخطط المدفوعة.

مجانية: 0 دولار (تقتصر على 5 طلبات توقيع)

0 دولار (تقتصر على 5 طلبات توقيع) احترافية: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات eSignly

G2: 4.5/5 (5 تقييمات)

4.5/5 (5 تقييمات) Capterra: غير متاح

8. SignNow

عبر وقع الآن وبالحديث عن بدائل DocuSign التي تقدم توقيعًا شخصيًا، فإن SignNow من airSlate هو حل توقيع إلكتروني آخر يستحق الدراسة. على الرغم من أنه لا يسمح للمستخدمين بإنشاء مستندات من الصفر، إلا أنه يمنحهم المرونة في تخصيص القوالب أو تجميع المستندات.

توقيع الآن أفضل الميزات

تعيين تواريخ انتهاء صلاحية المستند أو تعيين تذكيرات للتوقيعات الإلكترونية المحددة زمنياً

الحصول على تنبيهات فورية عندما يرفض المستلم التوقيع على المستندات عبر الإنترنت

عند إصدار الفواتير سنوياً، تتوفر خطة الأعمال مقابل 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تتوفر ميزات متقدمة مثل العلامة التجارية والإرسال الجماعي للخطط الأساسية

يدعم العمل التعاوني من خلال إنشاء الفريق ومجلدات المستندات المشتركة ومجموعات المستندات

قيود توقيع الآن

لا يقدم مركزًا معرفيًا ثريًا أو مركز موارد لإعداد المستخدمين

القوالب المحدودة مقيدة حيث لا يمكن للمستخدمين إنشاء مستندات

واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الخاصة ب SignNow قديمة وتحتاج إلى ترقية

تسعير SignNow

يقدم SignNow نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بريميوم الأعمال: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا سحابة الأعمال: 50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تسجيل الدخول الآن التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1,663 تقييم)

4.6/5 (1,663 تقييم) Capterra: 4.6/5 (513 تقييم)

9. دوك هب

عبر DocHub DocHub هو أحد بدائل DocuSign مع التركيز على ملفات PDF. عندما يقوم المستخدمون بتحميل المستندات بتنسيقات .doc و .docx و .ppt و .xls و .xlsx و .odt و .jpeg وغيرها، سيقوم DocHub بتحويلها جميعًا إلى PDF. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء مستندات PDF فارغة وتجهيزها بنصوص وصور ورسومات من اختيارك.

أفضل ميزات DocHub

تمكين المستخدمين من إنشاء مستندات جديدة من الصفر، أو إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام، أو تحميل المستندات الموجودة

تعيين أوامر التوقيع وإضافة العديد من الموقعين

تعيين الأدوار أو منح أذونات التحرير الميداني لعمليات التوقيع التي تشمل أطرافاً متعددة

يتمتع بإمكانيات تحرير وتعليقات توضيحية وتنظيم قوية على مستوى الصفحة

مشاركة المستندات من خلال روابط قابلة للمشاركة، أو كمرفقات، أو عبر الفاكس

تعطيل الموقِّع أو إزالته وإلغاء طلبات التوقيع

قيود DocHub

يفتقر إلى تطبيق للجوال، كما أن موقع الويب الخاص بالجوال لا يستجيب بشكل كبير

من الصعب تعديل القوالب، ويمكن أن تؤدي خطوة واحدة خاطئة إلى إعادتك إلى المربع الأول

تسعير #### تسعير DocHub

يقدم DocuHub نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من خطة Pro.

مجانًا: 0 دولار (خمسة توقيعات إلكترونية وثلاثة طلبات توقيع شهريًا)

0 دولار (خمسة توقيعات إلكترونية وثلاثة طلبات توقيع شهريًا) الخطة الاحترافية: 14 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات DocHub #### تقييمات ومراجعات DocHub

G2: 4.6/5 (130 تقييم)

4.6/5 (130 تقييم) Capterra: 4.7/5 (31 مراجعة)

10. زوهو سيجن

عبر توقيع زوهو كما يشير الاسم، فإن Zoho Sign هو أداة توقيع إلكتروني يقدمها Zoho Suite لتوقيع المستندات. نظرًا لأنها تتيح الوصول إلى نظام Zoho البيئي، فإنها تقوم بأكثر من مجرد توقيع المستندات وإدارتها.

أتمتة مهام سير العمل وإدارة العقود والتكامل مع أدوات ووحدات Zoho الأخرى.

أفضل ميزات Zoho Sign

حل التوقيع الإلكتروني المُلزِم قانونًا والمدعوم بمسارات تدقيق ثابتة وشفافة

إدارة المستندات بدون عناء مع النسخ الاحتياطي السحابي عبر Zoho WorkDrive وGoogle Drive وOneDrive وغيرها

يدعم التعاون عن بُعد من خلال التعليق في الوقت الفعلي والتحكم في الوصول

يسمح بالتوقيع الشخصي والعلامة التجارية المخصصة

يسمح للمستخدمين بالتوقيع على المستند بـ 16 لغة مختلفة

يمكن للمستخدمين التوقيع على متصفح الويب بالإضافة إلى التطبيقات المخصصة

قيود Zoho Sign

أحد أصعب بدائل DocuSign مع منحنى تعلم حاد

من الصعب إعداد عمليات التكامل والتكوينات

تسعير Zoho Sign

يقدم Zoho إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا للخطط المدفوعة.

مجانية: 0 دولار (لمستخدم واحد فقط، بحد أقصى خمسة مستندات شهريًا)

0 دولار (لمستخدم واحد فقط، بحد أقصى خمسة مستندات شهريًا) قياسي: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الاحترافية: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 28 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Zoho Sign التقييمات والمراجعة

G2: 4.2/5 (55 تقييمًا)

4.2/5 (55 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (33 تقييمًا)

أدوات إدارة المستندات الأخرى

على الرغم من أن بدائل DocuSign و DocuSign تنجز المهمة، فلماذا تستثمر في تطبيق مخصص لمجرد توقيع المستندات؟ خاصة عندما تقدم منصات شاملة مثل ClickUp أكثر من ذلك بكثير. إليك لمحة سريعة عن كيفية استخدامها لإدارة المستندات.

ClickUp

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك ومستنداتك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة لجعل فرق العمل أكثر كفاءة. نظرًا لأن إدارة المستندات جزء لا يتجزأ من التعامل مع المشاريع، وإحاطة الفرق أو تأهيلها، وتنظيم المعلومات، وما إلى ذلك، فإن ClickUp لديه باقة من الأدوات لتبسيط هذه المهام.

أفضل ميزات ClickUp:

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

ClickUp Docs : إنشاء المستندات من الصفر، وتحرير المستندات الموجودة أو تخصيصها، وربطها بسير العمل، وإرسال المستندات - كل ذلك في عملية مسح واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم ClickUp Docs بتنظيم جميع المعلومات في موقع مركزي للتعاون السلس

استخدام ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

ClickUp AI : قوي مساعد الكتابة يقوم بإنشاء المحتوى، وإعداد ملخصات المستندات، وملء قوائم المهام من عناصر العمل، والتواصل بوضوح

قوالب عقود ClickUp : العقود هي الوثائق الرئيسية التي تتطلب توقيعات. تقدم ClickUp العديد من القوالب القابلة لإعادة الاستخدام لإعداد العقود في ثوانٍ. ستجد أيضًا قوالب لاتفاقيات الأعمال واتفاقيات الخدمة

ClickUp إدارة المهام : كمنصة لإدارة المهام، يمكّن ClickUp المستخدمين من تخصيص المهام، وتعيين المواعيد النهائية، وإصدار تذكيرات، والحصول على تنبيهات وإشعارات. يمكن أن تكون هذه الميزات مفيدة لتوقيع المستندات (أو على الأقل طلب الموافقات)، حتى لو لم تكن قابلة للتنفيذ قانونًا

أدوات ClickUp للتعاون عبر الإنترنت : معظم بدائل DocuSign التي تمت مناقشتها أعلاه تأتي مع وظائف تعاونية. وهي مفيدة في مشاركة الملفات والتنسيق مع العديد من الموقعين الذين سيقومون بتحرير النموذج وترك التعليقات وربط المستندات

نموذج قالب اتفاقية مقاول ClickUp يتيح لك تحديد الالتزامات في ترتيبات التعاقد بوضوح

قيود ClickUp

يوفر ClickUp العديد من الميزات التي تساعدك على اتخاذ قرارات أسرع

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد: 0 دولار

0 دولار غير محدود: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp AI (إضافة): 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (9,139 تقييم)

4.7/5 (9,139 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,902 تقييم)

وقّع بابتسامة مع أفضل بديل ل DocuSign

هذا ملخص لبعض من أفضل بدائل DocuSign المتاحة. في حين أن لكل منها شيء فريد من نوعه، يجب أن تتطلع الشركات إلى حلول شاملة ذات نطاق أوسع للنمو على المدى الطويل. على هذا النحو، على الرغم من أن ClickUp لا تحتوي على أداة توقيع إلكتروني (على الأقل في الوقت الحالي)، فهي تُعد منصة قوية ذات مقترحات متعددة القيمة.

بالطبع، القرار لك، ولكن عليك أن تزن الإيجابيات والسلبيات بدقة للاستفادة من الفرص غير المستغلة!