أكثر من 50 موجهًا من Perplexity AI لتجربتها

تتميز Perplexity AI بقدرتها الفائقة على العثور على المعلومات واستشهاد المصادر. لكن كيف تسأل هو ما يصنع الفارق.

فكر في المطالبات على أنها طلبات في المطعم. "شيء جيد" يمنحك ما تبقى. "مكرونة حارة، ثوم إضافي، بدون فول سوداني" يمنحك ما تريده بالضبط.

نفس المبدأ، نتائج أفضل.

تحدث المعجزة عندما تضيف السياق — ما تعمل عليه، ومدى العمق الذي تريد الوصول إليه، أو التنسيق الذي تفضله.

يبنون الطلاب حججًا أقوى باستخدام اقتباسات قوية

الباحثون يظهرون الدراسات المتخصصة بشكل أسرع

يكتشف المسوقون رؤى يمكنهم بالفعل العمل على أساسها

لقد جمعنا أفضل مطالبات Perplexity AI لاستخدامها الآن. وكمكافأة إضافية، سنلقي نظرة على ClickUp — بديل جديد ومراعي للسياق يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوثيق وسير العمل. 🕵

ما هو Perplexity AI؟

Perplexity AI هو محرك بحث محواري مدعوم بنماذج لغوية كبيرة (LLMs). يعالج استفسارات اللغة الطبيعية ويعرض إجابات مركبة، مستشهدًا بمصادر من جميع أنحاء الويب.

تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لفهم السياق، مما يعني أنه يمكنك طرح أسئلة متابعة وستتذكر المنصة ما تتحدث عنه. تقوم المنصة بسحب المعلومات في الوقت الفعلي ومعالجتها وتقديم الإجابات في تنسيق قابل للقراءة مع اقتباسات قابلة للنقر عليها حتى تتمكن من التحقق من كل شيء.

ما هي مطالبات Perplexity AI؟

مطالبات Perplexity AI هي الأسئلة أو التعليمات التي تكتبها للحصول على إجابات محددة. كلما زادت التفاصيل والسياق الذي تدرجه، كانت الاستجابة أفضل.

ستحصل على نظرة عامة من خلال موجه أساسي مثل "اشرح SEO"، ولكن موجهًا تفصيليًا مثل "اشرح SEO للشركات المحلية مع أمثلة على تكتيكات تحسين الصفحة" يقدم معلومات محددة تتطابق مع ما تحتاجه.

✅ مثال على الموجه:

"قارن بين أفضل 5 أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة في عام 2025. قم بتضمين مستويات الأسعار والميزات البارزة وقيود واحدة لكل أداة. قدمها في شكل جدول مقارنة مع المصادر."

هذا محدد وقابل للمسح الضوئي ويوجه Perplexity نحو إجابات منظمة وقابلة للتحقق.

🧠 حقيقة ممتعة: " Perplexity " هو في الواقع مقياس إحصائي يستخدم لتقييم نماذج اللغة. كلما انخفضت درجة الحيرة، زادت دقة النموذج في توقع النص.

كيفية كتابة مطالبات Perplexity فعالة

فيما يلي عملية خطوة بخطوة لإنشاء قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي التي تقدم إجابات مفيدة. 👇

الخطوة رقم 1: حدد ما تحتاجه

قبل كتابة أي شيء في أداة الذكاء الاصطناعي، حدد ما تريد الحصول عليه منها.

هل تبحث عن تعريف سريع أو مقارنة مفصلة أو بيانات إحصائية أو إرشادات تفصيلية؟ اكتب هدفك النهائي أولاً.

على سبيل المثال، إذا كنت:

كمسوق تقوم بإعداد عرض حملة، قد تحتاج إلى بيانات تحليل المنافسين التي توضح التكتيكات التي أدت إلى زيادة المشاركة في الربع الأخير

طالب يكتب مراجعة أدبية عن سياسة المناخ، تحتاج إلى أبحاث حديثة توضح كيف ترتبط الدراسات المختلفة ببعضها البعض

مبتكر المحتوى الذي يتحقق من صحة ادعاء حول سلوك المستخدم، تحتاج إلى المصدر الأصلي لتلك الإحصائية

معرفة هدفك يساعدك على إنشاء موجهة تصل بك إلى هدفك في خطوة واحدة.

🧠 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح " الذكاء الاصطناعي " في عام 1956 خلال ورشة عمل صيفية في جامعة دارتموث. اعتقد الحاضرون أنه يمكن تحقيق ذكاء اصطناعي بمستوى الإنسان في غضون صيف واحد. بعد ما يقرب من 70 عامًا، ما زلنا نعمل على تحقيق ذلك!

الخطوة رقم 2: اجمع تفاصيل السياق

الآن اجمع التفاصيل المحددة التي ستشكل إجابتك. فكر في من سيقرأ هذه المعلومات، وفي المجال الذي تعمل فيه، والفترة الزمنية المهمة، والقيود التي تواجهها.

فيما يلي قائمة مرجعية بالعناصر التي يجب مراعاتها لتصبح مهندس موجهات:

الجمهور المستهدف أو مستوى القراء (مديرون تنفيذيون، طلاب جامعيون جدد، هواة)

الصناعة أو المجال الذي تعمل فيه (التجارة الإلكترونية المباشرة للمستهلكين، الأجهزة الطبية، تطوير الألعاب المستقلة)

التركيز الجغرافي ، إذا كان ذلك مهمًا (استهداف السوق الأسترالية، مقارنة لوائح الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة)

الفترة الزمنية التي تهمك (بيانات الربع الرابع من عام 2024، الاتجاهات التاريخية منذ عام 2010، التوقعات الناشئة لعام 2026)

الغرض من بحثك (عرض للمستثمرين، مراجع بحثية، أدلة داعمة لمنشور مدونة)

الفرق الذي يحدثه هذا كبير للغاية. يطرح منشئ المحتوى سؤالاً: "كيف تستخدم فرق التحرير في منشورات مثل The Washington Post و Reuters أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التحقق من الحقائق دون التضحية بالدقة، مع أمثلة محددة للأدوات وسير العمل" ويستخرج ممارسات غرفة الأخبار والأدوات المسماة وتفاصيل التنفيذ التي يمكنك الرجوع إليها أو تكييفها.

الخطوة رقم 3: اختر تنسيق الإخراج

حدد الطريقة التي تريد أن يعرض بها Perplexity المعلومات.

هل تحتاج إلى ملخص فقرة يمكنك إدراجه في تقرير، أو قائمة نقطية لشريحة عرض تقديمي، أو جدول مقارنة يوضح الإيجابيات والسلبيات، أو أمثلة مفصلة مع شروحات؟

أضف هذا إلى موجهاتك.

إذا كنت تقارن بين برامج المساعدة في الكتابة، فاطلب تنسيق جدول: "أنشئ جدول مقارنة بين ClickUp Brain وJasper وTextmetrics يشمل الأسعار وحجم قاعدة بيانات الكلمات الرئيسية والميزات الفريدة"

الخطوة رقم 4: اضبط مستوى العمق

أخبر Perplexity إلى أي مدى تريد التعمق.

هل تبحث عن نظرة عامة سطحية يمكنك قراءتها في دقيقتين، أو شرح مفصل إلى حد ما مع بعض الأمثلة، أو تحليل شامل يغطي التاريخ والحالة الحالية والجدل والآثار المستقبلية؟

استخدم مؤشرات طول أو تفاصيل محددة. جرب "قدم شرحًا من 1000 كلمة عن التعلم الخاضع للإشراف مقابل التعلم غير الخاضع للإشراف مع ثلاثة أمثلة واقعية لكل منهما، موجهة إلى شخص لديه معرفة أساسية بلغة Python"

إن الوضوح في العمق يمنعك من البحث في 10 فقرات عندما تحتاج إلى جملتين، أو الحصول على نظرة عامة سطحية عندما تحتاج إلى مضمون.

🧠 حقيقة ممتعة: تعود فكرة الذكاء الشبيه بالبشري في الآلات إلى تالوس، الآلة الآلية البرونزية العملاقة من الأساطير اليونانية المصممة لحماية جزيرة كريت. على الرغم من أنها ليست آلة حقيقية، إلا أن الأسطورة تصور تالوس بهدف مبرمج. إليك كيف بدا موته (على ما يبدو): المصدر

الخطوة رقم 5: أضف قيودك

اذكر أي متطلبات أو قيود محددة يجب أن ترشح النتائج المتسقة. ويشمل ذلك القيود الزمنية أو التركيز الجغرافي أو أنواع المصادر أو الزوايا المعينة التي تريد تغطيتها.

أمثلة على القيود المفيدة ذات التأثير الحقيقي:

"التركيز على الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران ونشرت بعد يناير 2023" يمنعك من الاستشهاد بأبحاث قديمة

"تضمين فقط الاستراتيجيات التي تحتوي على دراسات حالة موثقة تظهر تحسنًا بنسبة 20٪ على الأقل" تصفية النصائح النظرية والقابلة للتنفيذ

"استبعد أي تكتيكات تتطلب ميزانية إعلانية مدفوعة" تحافظ على واقعية التوصيات بالنسبة لقيودك

تحافظ هذه القيود على تركيز النتائج بشكل كبير على ما يهم مشروعك.

34٪ من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة أكبر قليلاً (38٪) تتبنى نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأداة المستقلة غير المألوفة في سياق عملك على مخاطر أعلى في توليد استجابات غير دقيقة أو غير مرضية.

الخطوة رقم 6: اكتب موجهاتك الكاملة

الآن، اجمع كل شيء في موجه واحد واضح. ابدأ بسؤالك الرئيسي، وأضف السياق، وحدد تنسيق الناتج المطلوب وعمقه، ثم أضف أي قيود.

مثال على تلميح ضعيف: "كيف تستخدم الشركات ملاحظات العملاء؟"

تبدو المطالبة الكاملة كما يلي: "اشرح ثلاث طرق محددة تستخدمها شركات SaaS التي لديها ما بين 1000 إلى 10000 مستخدم لجمع تعليقات العملاء والتصرف بناءً عليها. ركز على الطرق التي يمكن تنفيذها بفريق يقل عدد أفراده عن خمسة أشخاص. قدمها في شكل قائمة مرقمة مع مثال حقيقي لشركة واحدة لكل طريقة، بما في ذلك الأداة التي استخدموها والنتائج التي حققوها. أدرج مصادر من دراسات الحالة أو المقابلات المنشورة في آخر 18 شهرًا."

هل ترى الفرق؟ ستزودك المطالبة الثانية بمعلومات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك أمثلة مؤكدة تتناسب مع حجم شركتك وقيود الموارد.

يمكنك تجميعها حسب الموضوع ووضع علامات عليها بحالات الاستخدام وحتى تتبع أيها حقق أفضل النتائج. على سبيل المثال، قد يحتفظ استراتيجي المحتوى بصفحات منفصلة لمطالبات البحث وقوالب كتابة النصوص والاستفسارات المدعومة بالبيانات.

أهم مطالبات Perplexity AI لحالات الاستخدام المختلفة

إليك قائمتنا المختارة لأفضل مطالبات Perplexity AI للصور والبحث والكتابة ومجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الأخرى للحصول على نتائج رائعة في كل مرة.

البحث

قم بإجراء تحليل SWOT باستخدام Perplexity AI مطالبات

ما هو حجم السوق الحالي ومعدل النمو السنوي المركب المتوقع لـ [الصناعة] من 2024 إلى 2030 في [المنطقة]؟ قم بتضمين محركات السوق، وتفصيل القطاعات حسب [النوع المخصص]، واستشهد بتقارير Gartner/Forrester/IDC المنشورة بعد عام 2023. قدمها في شكل ملخص منظم مع المصادر. قارن بين [المنافس 1] و[المنافس 2] و[المنافس 3] و[المنافس 4] و[المنافس 5] في [الصناعة]. أنشئ جدولًا يوضح: الأسعار وحصة السوق مع المصادر والميزات الفريدة وتحديثات المنتجات لعام 2024 وتقييمات المستخدمين من G2/Capterra. ركز على الشركات التي تخدم [حجم العملاء المستهدفين] حدد أهم 8 اتجاهات ناشئة في [الصناعة] لعام 2025 بتمويل لا يقل عن 10 ملايين دولار أو أكثر من 100 ألف مستخدم. لكل منها: اشرح في 100 كلمة، واذكر ثلاث شركات تستخدمها بمقاييس محددة، واستشهد ببيانات التبني من CB Insights/TechCrunch من الربع الثالث من عام 2024 فصاعدًا. صنف حسب التأثير المحتمل على السوق قم بإجراء تحليل SWOT لـ [الشركة] في [الصناعة] اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. قم بتضمين خمس نقاط محددة لكل ربع مع مقاييس قابلة للقياس من تقارير الأرباح الأخيرة، وتصريحات المحللين، والتحركات الاستراتيجية لعام 2024. 800-1000 كلمة. الجمهور المستهدف: محللو الاستثمار كيف غيرت [الفئة المستهدفة] سلوكها الشرائي بالنسبة لـ [فئة المنتج] بين عامي 2022 و 2024 في [البلد]؟ قم بتضمين: التغيرات في الإنفاق (٪)، القنوات المفضلة مع بيانات المشاركة، تصنيف العوامل الرئيسية الدافعة للشراء، والحساسية تجاه الأسعار. استشهد بـ 5+ صفحات ويب ذات صلة مثل استطلاعات McKinsey أو تقارير NRF. ملخص من 300 كلمة + أقسام مفصلة ما هي معدلات اعتماد المؤسسات لـ [التكنولوجيا] في 2023-2024؟ قم بتضمين: النسبة المئوية الحالية للاعتماد، والتوزيع حسب القسم، والأدوات المحددة المستخدمة، ومقاييس العائد على الاستثمار من دراسات الحالة، وعوائق الاعتماد، وعوامل النجاح. ركز على المعلومات المعلنة للجمهور من شركات Fortune 500. 1200-1500 كلمة لجمهور CTO لخص [نوع اللوائح] الحالية والمعلقة التي تؤثر على [نوع الشركة] في [المناطق] اعتبارًا من أكتوبر 2024. لكل لائحة: تواريخ السريان والمتطلبات الرئيسية والعقوبات وكيفية تكيف [شركة 1] و[شركة 2] و[شركة 3]. قدمها في شكل قائمة مراجعة للامتثال. استشهد بمصادر تنظيمية رسمية. حلل تمويل رأس المال الاستثماري في [القطاع] لعام 2024. قم بتضمين: إجمالي رأس المال مع مقارنة ربع سنوية، وتفصيل حسب المرحلة، وأهم 10 صفقات مع المبالغ والمستثمرين، والقطاعات الفرعية الناشئة مع النسب المئوية المحددة، وثلاثة ملفات تعريفية جديدة لشركات يونيكورن. ركز على الصفقات في الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار. استخدم بيانات Crunchbase/PitchBook. مذكرة استثمار من 1000 كلمة. ما هي تقنيات سلسلة التوريد التي تتبناها الشركات المصنعة [حجم الشركة] في 2023-2024؟ ركز على: إنترنت الأشياء، والتنبؤ بالذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وأتمتة المستودعات. لكل منها: نسبة التبني، وتكلفة/جدول زمني التنفيذ، ومكاسب الكفاءة مع المقاييس، ودراستين حالة. استبعد الحلول التي تتطلب استثمارًا يزيد عن 5 ملايين دولار. قم بتنسيقها كدليل تقييم. قارن رضا العملاء عن [المنتج 1] و[المنتج 2] و[المنتج 3] و[المنتج 4] و[المنتج 5]. قم بتضمين: درجات NPS وتقييمات G2/Capterra مع عدد المراجعات وتحليل المشاعر خلال الأشهر الستة الماضية، مع عرض أهم ثلاثة مديح وشكاوى لكل منتج. قم بتصفية المراجعين حسب [حجم الشركة]. قدمها في شكل جدول مصفوفة قرار مع ملخص من 200 كلمة. قم بإنشاء رسم بياني يوضح توزيع حصص السوق لـ [السوق/الصناعة] للأعوام 2020-2024. قم بتضمين: مخطط دائري لرواد السوق الحاليين ([الشركة 1]، [الشركة 2]، [الشركة 3]، [الشركة 4]) مع النسب المئوية، ومخطط خطي يوضح اتجاهات نمو الإيرادات، ومخطط شريطي يقارن الأداء الإقليمي ([المنطقة 1]، [المنطقة 2]، [المنطقة 3]). قم بإنشاء مصفوفة مقارنة مرئية لـ [المنتج 1] مقابل [المنتج 2] مقابل [المنتج 3] مقابل [المنتج 4]. اعرضها كجدول مقارنة الميزات مع: شعارات المنتجات في الأعلى، و10-12 ميزة رئيسية على الجانب الأيسر (السعر، [الميزة 1]، [الميزة 2]، [الميزة 3])، وعلامات الاختيار/X /X أو التقييمات لكل منها. استخدم تصميمًا بسيطًا وعصريًا مع ترميز لوني للميزات الأفضل/الأسوأ.

أنشئ رسومًا بيانية وصورًا أخرى باستخدام Perplexity AI مطالبات

🔍 هل تعلم؟ نشر آرثر صموئيل أول ورقة بحثية عن التعلم الآلي في عام 1959 بعنوان "بعض الدراسات في التعلم الآلي باستخدام لعبة الداما. " ووصفت هذه الورقة برنامجه الذي يمكنه تعلم لعب الداما والتغلب على البشر. وقد ساهم هذا البحث في انتشار مصطلح "التعلم الآلي".

تطوير البرمجيات

حل أخطاء الكود باستخدام Perplexity AI

اكتب وظيفة [لغة] تقوم بـ [مهمة محددة]. المتطلبات: التعامل مع [الحالات الاستثنائية]، وتضمين معالجة الأخطاء، واتباع [نمط التصميم]، وإضافة تلميحات/وثائق النوع. قم أيضًا بتضمين ثلاث حالات اختبار تغطي: النجاح، والحالات الاستثنائية، والفشل. تظهر لي [رسالة خطأ] عند تنفيذ [الإجراء]. السياق: استخدام [Tech Stack]. الكود: [مقتطف]. قم بتحليل الأسباب الجذرية الخاصة بهذا المكدس، وشرح المشكلة الأكثر احتمالًا، وتقديم خطوات تصحيح الأخطاء باستخدام [الأدوات]، وتوفير الكود المصحح مع الشروحات. تصميم بنية لـ [نوع التطبيق] تدعم: [المتطلب 1]، [المتطلب 2]، [المتطلب 3]. تشمل: وصف مخطط البنية، المجموعة التقنية مع التبريرات، مخطط قاعدة البيانات، استراتيجية التوسع، والتكاليف التقديرية على [مزود الخدمة السحابية] قم بتحسين رمز [اللغة] هذا الذي يستغرق [الوقت الحالي] لمعالجة [حجم البيانات]: [مقتطف]. الهدف: تقليل الوقت إلى أقل من [الوقت المستهدف]، والبقاء أقل من [حد الذاكرة]. قدم: تحليل التفاصيل، والرمز المحسّن، ومقارنة التعقيد، ونتائج المقارنة المعيارية، وشرح كل تحسين. حوّل رمز [Source Tech] هذا إلى [Target Tech]: [Snippet]. حافظ على الوظائف مع اتباع أفضل الممارسات [Target]. اشرح كيفية تعيين كل نمط [Source] إلى [Target]، وقم بتضمين تعريفات الأنواع، وقدم قائمة مرجعية للترحيل للتحويلات المماثلة. قم بإنشاء دليل تنفيذ لدمج [خدمة API] في تطبيق [Framework]. تغطية: الإعداد، المصادقة مع إدارة البيئة، [الميزة 1]، [الميزة 2]، معالجة الأخطاء، الامتثال للحد الأقصى للمعدل، نهج الاختبار، و[اعتبارات الامتثال]. قم بتضمين أمثلة كاملة للكود. 2500 كلمة دليل تعليمي خطوة بخطوة أنشئ مجموعة اختبارات لهذه الخدمة [Framework]: [Snippet]. باستخدام [Testing Framework]، قم بتوفير: اختبارات الوحدة مع التبعيات الوهمية، واختبارات التكامل، والحالات الحدية، بما في ذلك [اختبار الأمان 1]، [اختبار الأمان 2]، [اختبار الأمان 3]. قم بتضمين الإعداد/التفكيك، واستهدف تغطية بنسبة 90٪+، واتبع نمط AAA. اشرح استراتيجية الاختبار تدقيق أمان هذا الرمز: [مقتطف]. تحقق من: حقن SQL، XSS، المراجع غير الآمنة، عيوب التفويض/الترخيص، تعرض البيانات، تحديد المعدل، CSRF، مشكلات تحميل الملفات، كلمات المرور الضعيفة، وتسرب رسائل الخطأ. لكل منها، اشرح الاستغلال، وقم بتقييم الخطورة باستخدام مقياس OWASP، وقدم رمزًا آمنًا. قم بتضمين قائمة مراجعة تصحيحية مرتبة حسب الأولوية. 1500 كلمة

💡 نصيحة احترافية: غالبًا ما تحاكي مطالبات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً فضول الإنسان. من المعروف أن المطالبات الطبيعية القائمة على الأسئلة تنتج إجابات أكثر دقة. لهذا السبب تحظى تقنية المطالبات المتسلسلة بشعبية كبيرة. يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة من خلال عملية التفكير الخاصة بك. على سبيل المثال، اكتب: "لنفكر خطوة بخطوة. ما العوامل التي تؤثر على تحسين محركات البحث (SEO) لمدونة جديدة، من البحث عن الكلمات المفتاحية إلى تجميع المحتوى، وكيف ستحدد أولوياتها لخطة مدتها 3 أشهر؟" أنت في الأساس تعلم الذكاء الاصطناعي كيف يفكر وليس فقط ماذا يجيب.

التسويق

حلل المعايير باستخدام Perplexity AI prompts

قم بإنشاء استراتيجية SEO لمدة ستة أشهر لـ [نوع النشاط التجاري] تستهدف [الجمهور]. قم بتضمين: 20 كلمة رئيسية مع أكثر من 1000 عملية بحث شهريًا، ودرجات الصعوبة، وتحليل المنافسة؛ وثلاث مجموعات محتوى مع منشورات أساسية + داعمة؛ وتقويم محتوى مع العناوين، ونية البحث، وتقديرات حركة المرور. قم بترتيب الكلمات الرئيسية ذات المحتوى القديم (قبل 2023) حسب الأولوية. قم بتنسيقها في شكل جدول بيانات قابل للتنفيذ. أنشئ ثلاثة شخصيات للمشترين لـ [المنتج] تستهدف [حجم الشركة]. يحتاج كل منها إلى: بيانات ديموغرافية، وبيانات نفسية، ومسار الشراء مع نقاط الاتصال، وتفضيلات المحتوى، والاعتراضات، وسلطة اتخاذ القرار. استنادًا إلى: دراسات Gartner/Forrester B2B من 2024-2025، وبيانات LinkedIn، ومراجعات G2. قم بتضمين اقتباس حقيقي واحد لكل شخصية. 500 كلمة لكل منها + جدول ملخص حلل استراتيجية محتوى [المنافس] (المدونة، YouTube، البودكاست) خلال الـ 12 شهرًا الماضية. قم بتضمين: تكرار النشر، أفضل 10 منشورات من حيث عدد الزيارات، تفاصيل التنسيق، تغييرات التركيز على الموضوع، مقاييس المشاركة، الكلمات المفتاحية المستهدفة، استراتيجية الترويج. حدد خمس فجوات في المحتوى مع حجم بحث يزيد عن 2000. مقارنة بـ [المنافس 2]. موجز معلوماتي من 1500 كلمة ما هي معايير B2B SaaS لعام [Year] لـ [Channel 1] و[Channel 2] و[Channel 3] و[Channel 4] التي تستهدف المؤسسات؟ لكل منها: CTR ومعدلات التحويل وCAC ودورة الصفقة وROAS. قسّمها حسب مرحلة الشركة (>5 ملايين دولار ARR). قم بتضمين الربع العلوي/السفلي. استشهد بتقارير HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. قدمها كجدول مرجعي + تحليل لأفضل أداء من 300 كلمة. صمم حملة مدتها ثمانية أسابيع لـ [إطلاق المنتج]. الهدف: [المقياس]. قم بتضمين: تسلسل البريد الإلكتروني (5 رسائل بريد إلكتروني مع الموضوعات/CTAs)، تقويم وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية الإعلانات المدفوعة ([الميزانية] عبر [المنصات])، الاستهداف، أصول المحتوى مع الزوايا، المقاييس لكل قناة، فرضيات اختبار A/B. قم بتنسيقها في شكل موجز مع جدول زمني وفريق من [الحجم]. 2000 كلمة ابحث عن تكتيكات التخصيص من العلامات التجارية [الصناعية] التي حققت إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار في عام 2024. ركز على: محركات التوصيات، والتغييرات الديناميكية للمواقع الإلكترونية، وتخصيص البريد الإلكتروني، وميزات التطبيقات، وما بعد الشراء. لكل منها: 2-3 أمثلة للعلامات التجارية، والمنصات التقنية المستخدمة، والتأثير على التحويل/متوسط قيمة الطلب من دراسات الحالة، وتعقيد التنفيذ. استبعد التكتيكات الأساسية. أعط الأولوية لزيادة 15٪+ موثقة. دليل من 2000 كلمة مع مصفوفة الجهد/التأثير صمم صورة رأس بريد إلكتروني لـ [اسم الحملة] للترويج لـ [العرض]. الأبعاد 600x200px. قم بتضمين: نص عنوان جذاب "[العنوان]"، نص فرعي داعم، صور ذات صلة ([منتج/مشهد نمط حياة])، زر CTA، ألوان العلامة التجارية. تصميم متجاوب مع الأجهزة المحمولة أنشئ تقويمًا مرئيًا للمحتوى للربع الأول من عام 2025 يعرض جدول نشر [المدونة/الشبكات الاجتماعية/البريد الإلكتروني]. تنسيق شبكي مع التواريخ وأنواع المحتوى المرمزة بالألوان وموضوعات كل أسبوع وإطلاق الحملات الرئيسية المميزة. تصميم نظيف ومنظم

🔍 هل تعلم؟ اختصار ELI5 هو طريقة شائعة لقول "اشرح لي كما لو كنت في الخامسة من عمري". بدأ الأمر كمجتمع Reddit حيث طلب المستخدمون من الآخرين تبسيط الموضوعات المعقدة كما لو كانوا يشرحونها لطفل في الخامسة من عمره. اليوم، هو أحد أنماط المطالبات الأكثر شيوعًا في أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity AI و ChatGPT. من كان يعلم أن "السؤال الجاد" الذي طرحه مايكل سكوت سيصبح سؤالاً يطرح على الذكاء الاصطناعي؟ المصدر

التجارة الإلكترونية

اطلب من Perplexity AI دعم جهودك في مجال التجارة الإلكترونية

ابحث عن 10 منتجات في [الفئة] على Amazon مع: 5 آلاف إلى 30 ألف عملية بحث شهريًا، ومنافسة أقل من 40، وسعر [الحد الأدنى]−[الحد الأدنى]- [الحد الأدنى]−[الحد الأقصى]، وأفضل 10 منتجات مع أقل من 500 تقييم، ونمو سنوي بنسبة 20٪. لكل منها: الكلمة الرئيسية + الحجم، المصطلحات ذات الصلة، أفضل 3 منتجات مع تقديرات الإيرادات، الشكاوى الشائعة، هامش الربح بعد FBA/COGS (افتراض 30٪)، توفر الموردين (3+ على Alibaba، <500 MOQ). الترتيب حسب الإيرادات × جدوى الدخول حلل أسعار [نوع المنتج] في نطاق [الحد الأدنى]−[الحد الأدنى]- [الحد الأدنى]−[الحد الأقصى] عبر Amazon و[تاجر التجزئة] ومواقع DTC في الربع الرابع من عام 2024. قم بتضمين: نقاط تجميع الأسعار، والتكتيكات النفسية، والعلاقة بين السعر والتصنيف، والاختلافات في السوق، وتكرار/عمق العروض الترويجية (6 أشهر)، والموقع التنافسي لـ[العلامة التجارية 1-5] حسب السعر/الميزات. حلل التقييمات لأفضل خمسة [فئة المنتج] على Amazon (أكثر من 1000 تقييم، 2023-2024 فقط). استخرج: المزايا الأكثر ذكرًا حسب الفئة، والشكاوى الشائعة مع النسبة المئوية، وطلبات الميزات، ومشكلات الجودة بمرور الوقت، ومقارنات العلامات التجارية، ودوافع الشراء. قدم ثلاث اقتباسات لكل موضوع. حدد أكبر احتياج لم يتم تلبيته في أكثر من 15٪ من التقييمات قم بتجميع 20 تكتيكًا لـ CRO لصفحات منتجات [فئة المنتج] مع نتائج اختبار A/B التي تظهر ارتفاعًا بنسبة >10٪. لكل منها: وصف التنفيذ، والمبدأ النفسي، والنتائج الموثقة، وأفضل فئات المنتجات، والتعقيد. استبعد الاستثمارات التكنولوجية التي تزيد عن 10 آلاف دولار. المصدر من دراسات الحالة Baymard/CXL/VWO. مصفوفة الأولويات حسب الجهد/التأثير قارن بين Amazon FBA و 3PL ([المزود 1]، [المزود 2]) والوفاء الذاتي لـ [نوع المنتج] مع: [X] طلبات/شهر، [Aov] دولار، [الوزن] رطل، [الأبعاد]، [٪ عنصر واحد] طلبات. لكل منها: تفاصيل التكلفة، تكاليف الإعداد، حجم التعادل، سرعة التسليم، معالجة المرتجعات، القدرة الدولية، قابلية التوسع عند [الحجم 2] و[الحجم 3]. قم بتضمين أسعار 2024 ورسوم FBA لشهر أكتوبر 2024. مصفوفة القرار مع التكلفة لكل طلب عند الأحجام. التوصية بناءً على الأولويات قارن بين Google Shopping و Meta Ads و Amazon Sponsored Products للعلامات التجارية DTC [الفئة] (النطاق السعري [السعر]). لكل منها: نطاق CPC ومعايير التحويل و ROAS (الاستكشاف/إعادة الاستهداف) ونسبة CAC:LTV والمتطلبات الإبداعية وخيارات الاستهداف والإسناد والميزانية الدنيا ومدة مرحلة التعلم. أي منها يجب أن يكون له الأولوية بميزانية [الميزانية]/شهر؟ قم بإنشاء صورة مقارنة قبل/بعد لـ [فائدة المنتج]. شاشة مقسمة تظهر: الجانب الأيسر – حالة المشكلة مع [المشكلة]، الجانب الأيمن – حالة الحل مع [المنتج قيد الاستخدام]. قم بتضمين أسهم وتسميات تشرح التحويل. للاستخدام في صفحة المنتج قم بإنشاء صورة دليل الحجم/الأبعاد لـ [المنتج]. اعرض المنتج مع قياسات محددة، ومقارنة مع كائن شائع للمقياس، وعرض من زوايا متعددة إذا لزم الأمر. قم بتضمين وحدات القياس بـ [سم/بوصة]. أسلوب تقني واضح مع خلفية محايدة

التعلم والتعليم الذاتي

اكتشف تقنيات الدراسة الفعالة مع Perplexity AI مطالبات

قم بإنشاء خطة مدتها 90 يومًا من المبتدئ إلى [مستوى الجاهزية للعمل] في [المهارة]. قسّم الخطة إلى وحدات أسبوعية تتضمن: المفاهيم الأساسية لكل أسبوع، والوقت اليومي ([X] ساعة/أسبوع)، والموارد (الأولوية المجانية، المدفوعة <50 دولارًا)، وثمانية مشاريع تقدمية، ونقاط مراجعة كل أسبوعين، والأخطاء الشائعة، وترابط المفاهيم. الهدف: [الخلفية] مع دراسة ذاتية قوية اشرح [مفهوم معقد] على ثلاثة مستويات: (1) ELI5 في 4-5 جمل باستخدام تشبيهات لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بدون مصطلحات متخصصة؛ (2) 300 كلمة لـ [المعرفة المسبقة] التي تغطي [العناصر الأساسية]؛ (3) 800 كلمة تقنية لـ [الجمهور المتقدم] مع تفسيرات رياضية. قم بإنشاء 10 مسائل تدريبية في [المهارة] تركز على [الموضوع]، تتدرج من المستوى الأساسي إلى المتقدم. الهيكل: المسائل 1-3 (أساسية)، 4-6 (متوسطة)، 7-8 (متقدمة)، 9-10 (خبيرة). تتضمن كل مسألة: سيناريو واقعي، سؤال محدد، عينة من البيانات/المخطط، النتيجة المتوقعة، الصعوبة، المفاهيم المختبرة، الأخطاء الشائعة. قارن بين أفضل الموارد لـ [المهارة] لشخص لديه [الخلفية] ويهدف إلى [الهدف]: [المورد 1]، [المورد 2]، [المورد 3]، [المورد 4]. قم بتقييم: نهج التدريس، العمق مقابل الاتساع، الالتزام بالوقت، التكلفة، المتطلبات الأساسية، المكونات العملية، دعم المجتمع، قيمة الإعداد للوظيفة ما هي تقنيات الدراسة الأكثر فعالية لـ [نوع الموضوع]؟ قم بتضمين: جداول التكرار المتباعد، وطرق الاسترجاع النشط، واستراتيجيات التطبيق العملي الخاصة بهذا المجال. قم بتوفير خطة دراسة أسبوعية لمدة [X] ساعة/أسبوع وأدوات للاستخدام ([تطبيق البطاقات التعليمية]، [منصة التدريب]). قم بتوفير نموذج أسبوعي قابل للتنفيذ ما هي المعرفة المسبقة المطلوبة قبل تعلم [الموضوع المتقدم]؟ قم بإنشاء شجرة التبعية التي توضح المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها أولاً. لكل متطلب مسبق: شرح، وأهميته للموضوع المتقدم، وتسلسل التعلم الموصى به، والتقدير الزمني، والموارد المجانية عالية الجودة. قدم خمسة مشاريع عملية لتطبيق [المهارة] في سيناريوهات واقعية. لكل منها: مستوى الصعوبة، والمعرفة المطلوبة، والتقدير الزمني، ونتائج التعلم، والمتطلبات خطوة بخطوة، والتحديات الإضافية، وكيفية عرضها في محفظة الأعمال. تقدم من المستوى المبتدئ إلى المتقدم. قم بتضمين هيكل مناسب لرمز البدء وقواعد التقييم.

🔍 هل تعلم؟ تم تصميم " اختبار تورينج"، الذي اقترحه آلان تورينج في عام 1950، لمعرفة ما إذا كان بإمكان الآلة إجراء محادثة لا يمكن تمييزها عن محادثة الإنسان.

الكتابة الإبداعية وإنشاء المحتوى

قم بتنظيم ملفات تعريف شخصيات فريدة باستخدام Perplexity AI مطالبات

أنشئ 10 فرضيات قصصية فريدة من نوعها [النوع] تجمع بين [العنصر 1] و[العنصر 2]. لكل منها: مخطط الشخصية الرئيسية، الصراع المركزي، التقلبات المحتملة. 2-3 جمل لكل فرضية. أعط الأولوية للأصالة والعناصر التي تثير المشاعر. أنشئ ملفًا تفصيليًا لشخصية [نوع الشخصية] في [النوع]. قم بتضمين: الخلفية الدرامية، الدوافع، العيوب، نقاط القوة، أنماط الكلام، تطور الشخصية، العلاقات. اجعلها ثلاثية الأبعاد وجذابة. 800 كلمة قم بعمل عصف ذهني لـ 20 زاوية فريدة للكتابة عن [الموضوع] مستهدفًا [الجمهور]. قم بتضمين: وجهات نظر معاكسة، زوايا قصصية شخصية، مناهج قائمة على البيانات، وتنسيقات مبتكرة. تجنب الزوايا المستخدمة بشكل مفرط. قم بالتجميع حسب نوع المحتوى (كيفية، دراسة حالة، إلخ). أنشئ 15 عنوانًا جذابًا لـ [نوع المحتوى] حول [الموضوع] لـ [الجمهور]. استخدم صيغًا مختلفة: إرشادات، قائمة، سؤال، فجوة الفضول، الفوائد. قم بتضمين عدد الأحرف لكل عنوان. مخطط [طول الفيديو] نص فيديو حول [الموضوع] لـ [المنصة]. تضمين: العنصر الجذاب (أول 10 ثوانٍ)، النقاط الرئيسية مع الانتقالات، تكتيكات المشاركة، و CTA. تنسيق لقراءة التيلبرومتر. استهداف [الجمهور]. تضمين علامات الطابع الزمني أعد كتابة هذا المحتوى بنبرة/صوت محدد يتناسب مع أسلوب [مثال مرجعي]: [المحتوى]. حافظ على الرسالة الأساسية مع تعديل المفردات وتركيب الجمل ومستوى الفكاهة والرسمية. اشرح خمسة خيارات أسلوبية رئيسية تم اتخاذها وسبب ملاءمتها للنبرة المستهدفة. اكتب خمسة فقرات افتتاحية مختلفة لـ [نوع المحتوى] حول [الموضوع]. استخدم هذه التقنيات: أسئلة استفزازية، إحصائيات مفاجئة، حكايات شخصية، تصريحات جريئة ومخالفة للرأي السائد، أوصاف حسية حية. اشرح المحفز النفسي الذي يستخدمه كل عنصر جذب. صمم سلسلة محتوى من 10 أجزاء حول [الموضوع] تتطور تدريجيًا لـ [الجمهور]. قم بتضمين: عناوين الحلقات، النقاط الرئيسية، تنسيقات المحتوى (فيديو، مقال شامل، رسوم بيانية، إلخ)، كيفية ارتباط كل جزء، وتواتر النشر الأمثل. قم بإنشاء قصة ترويجية تحافظ على تفاعل الجمهور. قم بتضمين استراتيجية ترويجية لكل جزء. قم بإنشاء تصميم غلاف كتاب لرواية من نوع [النوع] بعنوان "[العنوان]". الموضوع: [المزاج/الموضوع]. قم بتضمين: خط عريض للعنوان، اسم المؤلف، صور خلفية جذابة توحي بـ [العنصر الرئيسي]، نظام ألوان يثير [العاطفة]. النمط: [تجاري/أدبي/إثارة/رومانسي] أنشئ ورقة مرجعية للشخصية [اسم الشخصية] توضح: منظر كامل للجسم في [وضعية مميزة]، لقطة مقربة للوجه تظهر [السمات الرئيسية]، تفاصيل الملابس، لوحة الألوان، العناصر/الإكسسوارات البارزة. أدرج السمات الشخصية الموجزة المذكورة. النمط: [واقعي/أنيمي/كارتون/كوميدي]

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها مع مطالبات Perplexity AI

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند العمل مع مطالبات Perplexity AI:

خطأ الحل طرح الكثير من الأسئلة في وقت واحد ركز على طلب واحد لكل موجه للحصول على إجابات واضحة وقابلة للتنفيذ تجاهل حدود عدد الكلمات ضع حدودًا واضحة: "اشرح في أقل من 150 كلمة" لتجنب النتائج المتشعبة. طرح أسئلة متعددة غير ذات صلة أو عدم تحسين المطالبات على الإطلاق جرب زوايا مختلفة، وعدّل الصياغة، وحسّنها بناءً على استجابات الذكاء الاصطناعي. استخدام لغة غير رسمية للغاية تربك الذكاء الاصطناعي اجعل المطالبات واضحة ومهنية؛ تجنب استخدام اللغة العامية أو الاختصارات ما لم يكن ذلك مقصودًا. الجمع بين التعليمات والمحتوى المرجعي بشكل غير متسق استخدم أقسامًا أو علامات واضحة للتعليمات مقابل المواد المصدرية بافتراض أن الذكاء الاصطناعي يفهم المصطلحات الخاصة بالمجال أضف تعريفات موجزة أو سياقًا للمصطلحات التقنية والاختصارات عدم الإشارة إلى ما يجب فعله في حالة فقدان المعلومات ذات الصلة وجه الذكاء الاصطناعي: "إذا لم يتم العثور على المعلومات، فقم بتلخيص الإجماع الحالي أو اذكر صراحةً "لم يتم العثور على شيء" بافتراض أن الذكاء الاصطناعي "يتذكر" المواضيع أو الإجراءات السابقة أعد صياغة السياق أو النتائج المطلوبة بشكل صريح في كل موجه جديد

🧠 حقيقة ممتعة: في أوائل الثمانينيات، تعلم جهاز كمبيوتر في مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لعب لعبة Space Invaders باستخدام التعلم المعزز. كان الهدف هو تعليم الآلات كيفية "الاستمتاع" بالتحسن من خلال التغذية الراجعة.

قيود استخدام Perplexity AI

تشير العديد من تقييمات Perplexity AI إلى أن الأداة تعمل بشكل جيد في عمليات البحث السريع، ولكنها تعاني من عدة عيوب. فيما يلي بعض التحديات المحتملة التي قد تواجهها:

عمق سياقي أو دقة لغوية محدودة مقارنة بروبوتات الدردشة المخصصة؛ تميل إلى تقديم ملخصات موجزة بدلاً من استكشاف الأفكار المعقدة بعمق

قد تكون تغطية المصادر والفهرسة أضيق مقارنة بمحركات البحث الكاملة على الويب في الوقت الفعلي؛ فقد تعتمد على مصادر أقل وبالتالي تفقد بعض وجهات النظر

قد تكون الاقتباسات غير دقيقة في بعض الأحيان أو ترتبط بمصادر قديمة أو غير ذات صلة، اعتمادًا على مطالبات Perplexity AI التي تستخدمها

تقيد النسخة المجانية الوصول إلى ميزات معينة مثل البحث الاحترافي وتحميل الملفات ومستويات الاستخدام الأعلى

🔍 هل تعلم؟ كلمة "خوارزمية" مشتقة من اسم الخوارزمي، عالم رياضيات فارسي من القرن التاسع. وقد وضع قواعد منهجية لحل المعادلات.

بدائل Perplexity AI التي يمكنك استكشافها

إليك اختياراتنا لأفضل بدائل Perplexity AI! 💁

1. ClickUp (الأفضل للمساعدة والبحث بالذكاء الاصطناعي الذي يراعي السياق)

استخدم ClickUp Brain لإنشاء أفكار محتوى منظمة وعالية التأثير استنادًا إلى البيانات الموجودة

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومًا بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

بينما تجيب أدوات مثل Perplexity على الأسئلة بشكل منفصل، فإن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، ClickUp Brain، يربط مساحة العمل والوثائق ورؤى الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن فريقك من ابتكار الأفكار وإنشاء المحتوى وتنفيذه في مكان واحد.

ابتكر أفكارًا تتوافق مع أهدافك

يحول ClickUp Brain الأفكار إلى عملية مركزة ومدعومة بالبيانات.

لنفترض أنك تقوم بتحديث تقويم المحتوى الخاص بك للربع الأول. تطلب من ClickUp Brain مراجعة الموضوعات الحالية ومقاييس حركة المرور وفجوات المحتوى لاقتراح موضوعات جديدة تتوافق مع SEO ونبرة علامتك التجارية.

يستخدم سياق مساحة العمل الخاصة بك لاقتراح أفكار تكمل ما هو موجود بالفعل. من هناك، يمكنك تحويل كل اقتراح إلى مهمة ClickUp، ووضع علامة على المالك المعني، وإرفاق مستندات ClickUp مرجعية لمزيد من البحث.

📌 جرب هذه الموجهة: حلل تقويم المحتوى الحالي لدينا وقم بإنشاء خمس أفكار جديدة لمقالات تتعلق بالتعاون عن بُعد تملأ الفجوات في الكلمات المفتاحية وتتوافق مع فئاتنا الأفضل أداءً.

قم بإجراء أبحاث معمقة دون مغادرة مساحة عملك

أضف رؤى خارجية مباشرة إلى مساحة عملك باستخدام البحث على الويب في ClickUp Brain MAX

إذا كنت قد استخدمت Perplexity AI، فأنت تعرف مدى سرعة تقديمها للإجابات. لكن هذه الإجابات تقع خارج نطاق سير عملك. لا يزال عليك نسخ الأفكار الرئيسية في مستند، والعثور على السياق المناسب، وتحويل البحث يدويًا إلى إجراءات.

ClickUp Brain MAX يغير ذلك. البحث على الويب يتيح لك الحصول على أحدث المعلومات من مصادر موثوقة مباشرة داخل ClickUp. يمكنك دمج هذه النتائج الخارجية مع مشاريعك ووثائقك ومهامك الحالية، مما يسهل البحث والتحليل والتصرف.

لنفترض أنك تجري تدقيقًا للمحتوى ولاحظت أن مدوناتك حول العمل الجماعي المختلط لا تحقق الأداء المطلوب.

تقوم بإدخال الموجه التالي: "ابحث في الويب عن أحدث البيانات حول إنتاجية الفرق المختلطة وقم بإدراج ثلاث رؤى جديدة يجب أن نرجع إليها عند تحديث مدوناتنا. "

في غضون ثوانٍ ، تحصل على تقارير حديثة من مصادر موثوقة (ربما دراسات جديدة تظهر إرهاقًا هجينًا بين الموظفين عن بُعد) إلى جانب اقتراحات قابلة للتنفيذ لإعادة الكتابة التالية. يمكنك وضع علامة على كاتبك ، وإرفاق النتائج بالمهمة ذات الصلة ، وجدولة التحديث على الفور.

يساعدك ClickUp Brain أيضًا على المضي قدمًا في المشاريع الكبيرة.

اكتشف العوائق الخفية حتى تتمكن من تحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

لنفترض الآن أنك حصلت على مئات الصفحات التي تم وضع علامة عليها من تدقيق المحتوى الخاص بك. يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تجميع الصفحات حسب نوع المشكلة (مثل المعلومات القديمة أو الروابط المعطلة)، وتعيينها إلى المالكين المناسبين، وتحديد المواعيد النهائية.

في غضون دقائق، ستحصل على قائمة مهام مصنفة ومتوافقة مع سير عملك، مع قوائم مراجعة لكل إصلاح.

📌 جرب هذا الموجه: صنف جميع الصفحات التي تم وضع علامة عليها أثناء التدقيق إلى فئات (محتوى قديم، روابط مفقودة، تفاعل منخفض) وقم بتعيينها إلى أعضاء الفريق المعنيين مع موعد نهائي مدته أسبوعان.

اربط بين الأفكار الإبداعية والتنفيذ

عندما تكون مستعدًا للانتقال من الفكرة إلى النتيجة، يدعمك ClickUp Brain من البداية إلى النهاية. قم بإنشاء مفاهيم للصور، أو بناء مخططات، أو حتى إنشاء أصول بصرية باستخدام إنشاء الفن بالذكاء الاصطناعي داخل ل وحات ClickUp Whiteboards.

أنشئ أصولًا إبداعية للحملات أو المدونات باستخدام إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

على سبيل المثال، يحتاج مدير التسويق لديك إلى صورة رأس لبلوغ حول العمل الجماعي عن بُعد. تطلب من ClickUp Brain إنشاء مفهوم مرئي يتوافق مع ألوان علامتك التجارية. بمجرد الموافقة، تقوم بإرفاق الصورة المحددة مباشرة بمهمة المحتوى.

أفضل ميزات ClickUp

تحدث عنها: سجل أفكارك أثناء التنقل وحوّل أفكارك المنطوقة إلى مهام أو ملاحظات باستخدام سجل أفكارك أثناء التنقل وحوّل أفكارك المنطوقة إلى مهام أو ملاحظات باستخدام ClickUp Talk-to-Text (إنه أسرع 4 مرات من الكتابة!)

استخدم كل ما تحتاجه من قدرات ذهنية: يمكنك الوصول إلى ChatGPT وClaude وGemini من خلال ClickUp Brain وBrain Max للتخلص من يمكنك الوصول إلى ChatGPT وClaude وGemini من خلال ClickUp Brain وBrain Max للتخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي

البحث بالسياق: اعثر على الإجابات عبر المهام والمستندات والتعليقات والمرفقات باستخدام اعثر على الإجابات عبر المهام والمستندات والتعليقات والمرفقات باستخدام ClickUp Deep Search الذي يفهم المعنى

اكتب بطريقتك: قم بإنشاء المحتوى وصقله باستخدام ClickUp Brain عن طريق إدخال المطالبات وتحرير المخرجات قم بإنشاء المحتوى وصقله باستخدام ClickUp Brain عن طريق إدخال المطالبات وتحرير المخرجات وهندسة المطالبات حتى تتناسب مع أسلوبك.

حوّل لوحات المعلومات إلى رؤى: أنشئ تقارير يومية وتقارير وملخصات باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في أنشئ تقارير يومية وتقارير وملخصات باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp التي تستخرج سياقًا في الوقت الفعلي من مساحة عملك.

حافظ على تركيزك في الاجتماعات: سجل المناقشات وقم بتدوينها وملخصها تلقائيًا باستخدام سجل المناقشات وقم بتدوينها وملخصها تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker

أتمتة باستخدام اللغة: أنشئ أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة وقم بتشغيل سير العمل باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

قيود ClickUp

قد تربك ميزات التخصيص الشاملة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,585+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

نعم. يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

نعم. يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به.

أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

2. Google Gemini (الأفضل للذكاء متعدد الوسائط)

عبر Gemini

يعمل Gemini من Google في وقت واحد على النصوص والصور والصوت والفيديو والرموز. قم بإسقاط لقطة شاشة لرسالة خطأ، والصق الرمز، ووصف المشكلة شفهيًا. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة جميع المدخلات الثلاثة معًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم Deep Research بأتمتة الجزء الممل من جمع المعلومات، حيث يتصفح مئات المواقع لتجميع التقارير بينما تقوم أنت بمهام أخرى.

أفضل ميزات Google Gemini

أنشئ Gems مخصصة تستمد من ملفات Google Drive وتشير تلقائيًا إلى أحدث إصدار عند تحديث تلك المستندات

استخدم الكاميرا لطرح أسئلة حول ما تراه؛ ستعرض الأداة الحلول مباشرة على شاشتك.

Vids من خلال وصف المشاهد بلغة طبيعية لدعم أنشئ مقاطع فيديو قصيرة فيمن خلال وصف المشاهد بلغة طبيعية لدعم إنتاج الفيديو عن بُعد

قيود Google Gemini

يصل المستخدمون المجانيون إلى حد أقصى يومي قدره خمس مطالبات لـ Gemini 2. 5 Pro، بينما يصل الحد الأقصى للمشتركين في Pro (20 دولارًا شهريًا) إلى 100 مطالبة.

تتأخر سرعة الاستجابة بشكل ملحوظ عن المنافسين عند معالجة نفس الاستفسارات، خاصةً بالنسبة للمهام المعقدة متعددة الخطوات.

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

3. ChatGPT (الأفضل للبحث القائم على الحوار)

عبر ChatGPT

حوّلت بحث ChatGPT الحلقة النمطية المتمثلة في "كتابة الكلمات المفتاحية، والنقر على الروابط، والتكرار" إلى شيء أكثر سلاسة. يمكنك طرح سؤال بلغة بسيطة، وتقوم الأداة تلقائيًا بالبحث في الويب، وتجميع النتائج الرئيسية في ردود محادثة.

تتيح لك وظيفة سجل البحث إعادة زيارة المحادثات القديمة حسب الكلمات المفتاحية، بحيث لا تضيع تحليلات السوق التي قمت بها قبل ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تدمج DALL-E عندما تحتاج إلى إنشاء صور ضمن السياق.

أفضل ميزات ChatGPT

قم بتنشيط وضع Deep Research للتعامل مع مهام البحث متعددة الخطوات التي تقرأ وتلخص المحتوى عبر مصادر متعددة على الإنترنت

نظم المحادثات والملفات والسياقات ذات الصلة تحت المشاريع للحفاظ على الاستمرارية عبر سير العمل متعدد الجلسات أو موضوعات البحث طويلة الأمد

قم بإعداد المهام المجدولة لجعل ChatGPT يقوم بشكل استباقي بأداء الإجراءات المتكررة مثل إرسال التذكيرات أو إجراء التحليلات أو التحقق من وجود تحديثات على الويب

قيود ChatGPT

يواجه المستخدمون المجانيون حدًا أقصى يبلغ 10-50 رسالة GPT-5 خلال فترة خمس ساعات قبل أن يقوم النظام بتحويلهم إلى GPT-4

على الرغم من أن الأداة لا تشارك معلومات حسابك، إلا أن مزودي البحث الخارجيين يعالجون استفساراتك حتى بعد إعادة كتابة ChatGPT لها، مما يجعلها مشكلة أمنية بالنسبة للمعلومات الحساسة

أسعار ChatGPT

مجاني

Go: 5 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1045 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

4. You. com (الأفضل للبنية التحتية للمطورين)

صممت You.com واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالبحث خصيصًا للمطورين الذين يحتاجون إلى تطبيقات LLM في بيانات الويب في الوقت الفعلي. تعرض المنصة مقتطفات طويلة مصممة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي بدلاً من علامات البيانات الوصفية النموذجية التي توفرها محركات البحث.

ARI (Advanced Research & Insights) يقوم بمسح أكثر من 400 مصدر في وقت واحد ويقوم بإنشاء تقارير متقنة في أقل من خمس دقائق.

أفضل ميزات You.com

دعه يختار تلقائيًا النموذج الأمثل (ChatGPT، Claude، Gemini) لنوع استفسارك المحدد

أنشئ نطاقات بحث مخصصة تتضمن بيانات مؤسستك من خلال تكامل Google Drive و OneDrive و SharePoint

أنشئ وكلاء مخصصين ينفذون تعليمات محددة بشكل متكرر، مما يلغي الحاجة إلى إعادة كتابة نفس المطالبات للمهام الروتينية

قيود You.com

يقتصر حجم ملفات التحميل على 25 ميجابايت لكل استعلام في Pro و50 ميجابايت في Max، مما يمنع تحليل مجموعات البيانات أو المستندات الأكبر حجمًا

يحدد الحد الأقصى للخطة عدد المتعاونين في مساحة العمل بـ 25 مستخدمًا، مما قد يحد من توسع الفريق مع نمو المؤسسات

أسعار You.com

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات You.com

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

5. Phind (الأفضل للبحث التقني)

عبر Phind

يقوم Phind بإجراء عدة جولات من البحث على الويب أثناء الإجابة عندما يحتاج إلى مزيد من المعلومات، ويقدم إجابات شاملة في الوقت الفعلي بدلاً من الاقتصار على استعلام أولي واحد. تصل الإجابات في شكل مخططات بيانية ومخططات ورسوم توضيحية مضمنة وبطاقات وعناصر واجهة مستخدم تفاعلية، مما يجعل الموضوعات المعقدة أسهل في الفهم.

تقوم المنصة أيضًا بإنشاء استجابات AI مع روابط لمصادر عبر الإنترنت مثل GitHub و Stack Overflow، مما يتيح لك التحقق من الادعاءات بسرعة.

أفضل ميزات Phind

قم بتشغيل الكود في بيئة Jupyter المحمية لاختبار المنطق وإنشاء مخططات matplotlib وإرفاق نتائج التنفيذ مباشرة بالإجابات

أنشئ ملف تعريف إجابات يحدد تفضيلاتك بين الإجابات الإبداعية والدقيقة، بالإضافة إلى ملف تعريف مستخدم لتجنب إضافة سياق متكرر

قم بتحميل ملفات PDF لتلخيصها، وملفات CSV لتوصيف البيانات، أو الصور للوصف والتحليل في خطط Pro و Business

اكتشف قيود Phind

نافذة سياق محدودة مقارنةً

تقصر النسخة المجانية المستخدمين على 10 عمليات بحث في اليوم

أسعار Phind

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الأعمال: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Phind

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

يمكن أن تستهلك إدارة المهام المتكررة وقتًا وموارد ثمينة. تعمل وكالات Autopilot في ClickUp على تخفيف هذا العبء من خلال أتمتة العمليات الروتينية، مما يسمح للفرق بالتركيز على أنشطة أكثر استراتيجية.

تنبيهات تخصيص الموارد: عندما يتم تعيين مهمة إلى أحد أعضاء الفريق الذي يعمل بكامل طاقته، يتم إرسال تنبيه إلى مدير المشروع لإعادة تعيين المهمة

إشعارات مراجعة المستندات: عند تحديث مستند في مجلد "المراجعة"، قم بإخطار جميع أعضاء الفريق المعينين وطلب التعليقات في غضون 48 ساعة تعرف على المزيد هنا! 👀

