أفضل 11 بديلاً لـ Descript لتحرير الفيديو والصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

يستخدم Descript على نطاق واسع في النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحرير الفيديو وتسجيل الشاشة، مما يجعله نقطة انطلاق قوية للعديد من المبدعين. ولكن مع تزايد احتياجات المحتوى الخاص بك، قد تحتاج إلى أدوات توفر تحكمًا أعمق في التحرير أو تعليقات صوتية أفضل أو سير عمل أكثر مرونة.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل بدائل Descript — من الأدوات المصممة للبودكاستر والمعلمين إلى المنصات للتحرير السينمائي والنسخ متعدد اللغات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لماذا تختار بدائل Descript

يجعل Descript عملية التحرير أقل صعوبة، خاصة إذا كنت مبتدئًا في مجال المحتوى الصوتي أو المرئي. ولكن قد تواجه بعض المشكلات بعد أن تعتاد على استخدامه. فيما يلي بعض التحديات الشائعة التي يواجهها المستخدمون:

قد تتأخر مقاطع الفيديو الطويلة وتصبح غير منظمة

غالبًا ما تحتاج جودة الصوت إلى تنظيف باستخدام أدوات خارجية

التحرير متعدد المسارات محدود وغير بديهي للغاية

التكامل مع برامج التعاون في المحتوى ضعيف

الأسعار ترتفع بشكل كبير بعد الخطة الأساسية

قوالب القصص المصورة لا تدعم تخطيط الفيديو المعقد

تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم السياق في الصوت المليء بالضوض

علاوة على ذلك، إذا كنت تعمل على تطوير استراتيجيات اتصال مفصلة أو إدارة مشاريع وسائط أكبر ومقاطع فيديو، فقد تحتاج إلى أدوات توفر وظائف أكثر تقدمًا.

👀 هل تعلم؟ ينص قانون الاتصالات وإمكانية الوصول إلى الفيديو في القرن الحادي والعشرين (CVAA) على أن أي فيديو عبر الإنترنت تم بثه سابقًا على التلفزيون مع ترجمة مصاحبة يجب أن يظل مصحوبًا بترجمة عند بثه. يجب على المنصات التي تعرض محتوى تلفزيوني عبر الإنترنت الحفاظ على جودة الترجمة وتوقيتها ودقتها وفقًا لمعايير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

نظرة عامة على بدائل Descript

قبل أن نتعمق في التفاصيل، إليك مقارنة بين أفضل بدائل Descript في قائمتنا من حيث الميزات الرئيسية وحالات الاستخدام والأسعار.

أدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp فرق من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تتبع المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون عن بُعد وإنتاج المحتوى ClickUp Clips، النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ملخصات الاجتماعات، تكامل المهام، المستندات، الأتمتة، قوالب المشاريع مجاني؛ أسعار مخصصة متاحة للمؤسسات Otter. ai تسجيل الاجتماعات وتدوينها باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي النسخ المباشر، إعادة تشغيل الاجتماعات، الملخصات التلقائية، مزامنة Salesforce، أدوات الجوال، اختصارات Siri مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا Murf AI إضافة تعليقات صوتية عالية الجودة إلى محتوى الفيديو تحويل النص إلى صوت، أكثر من 120 صوتًا، تحرير النصوص، التحكم في النغمة/السرعة/التركيز، مزامنة الصوت تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا VEED. IO تحرير فيديو مرئي يركز على العلامة التجارية وإنشاء محتوى سريع مجموعات العلامات التجارية، ومولد الترجمة، وإزالة الكلمات الملء، والأوديوغرامات، والتحرير المستند إلى المتصفح، ودعم iOS مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Maestra ترجمة ونسخ مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي إلى أكثر من 125 لغة نسخ متعدد اللغات، محرر ترجمات، استنساخ الصوت، إزالة الكلمات الزائدة، التعليقات الصوتية، التسميات التوضيحية الحية تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Camtasia تحرير الفيديو استنادًا إلى المخطط الزمني مع ميزات تدريب تفاعلية التقاط الشاشة، خط زمني متعدد المسارات، اختبارات، تعليقات توضيحية متحركة، تصدير LMS، تسجيل مدمج، قوالب محتوى السعر يبدأ من 179.88 دولارًا في السنة Riverside. fm تسجيل بودكاست وفيديو عالي الدقة تسجيل محلي بدقة 4K، مسارات منفصلة، Magic Clips، تحميل مباشر على السحابة، نسخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Trint نسخ سريع ومتعدد اللغات وتحرير تعاوني نسخ لأكثر من 40 لغة، وترجمة لأكثر من 50 لغة، وعلامات المتحدثين، ونصوص قابلة للبحث، وملخصات تبدأ الخطط المدفوعة من 80 دولارًا شهريًا DaVinci Resolve المشاريع الغنية بتأثيرات VFX والتحرير السينمائي والتحكم الاحترافي تحرير الخط الزمني، وتصنيف الألوان، والرسوم المتحركة، وأدوات الصوت Fairlight، وإمكانيات التصميم الجرافيكي أسعار مخصصة Reduct تحرير الفيديو القائم على المقابلات مع سير عمل تعاوني تحرير النصوص، البحث غير الدقيق، تمييز النصوص، وضع علامات الفريق، مقاطع فيديو قصيرة قائمة على القصص تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Rev نصوص وترجمات بجودة بشرية ودقة قانونية نصوص محررة بواسطة بشر، وترجمات باللغات الأجنبية، وتسميات توضيحية مباشرة، وتكامل مع Zoom، والامتثال القانوني تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا

أفضل 11 بديلاً لـ Descript يمكنك استخدامها

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بعيوب الأداة، دعنا نستكشف بدائل Descript التي يمكنها سد هذه الثغرات مع توفير تجربة مستخدم سلسة. دعنا نحلل ميزاتها البارزة وقيودها وأسعارها وتقييمات المستخدمين حتى تتمكن من العثور على ما يناسب احتياجاتك الصوتية والمرئية.

سواء كنت تعتمد على التحرير القائم على النسخ، أو تحتاج إلى أدوات أفضل لإدارة مقاطع الفيديو، أو تريد ببساطة طريقة أسرع وأكثر مرونة لتحرير مقاطع الفيديو، فإن قائمتنا تحتوي على منصة تناسب سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل تحرير الصوت والفيديو)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يتكيف بسهولة مع إدارة سير عمل إنتاج الفيديو أو البودكاست بالكامل. على عكس Descript، الذي يركز فقط على التحرير والنسخ، يساعدك ClickUp على تخطيط كل خطوة وتعيينها وتتبعها، من كتابة السيناريو إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

وهو مفيد بشكل خاص للفرق التي تتعامل مع عدة مشاريع ومواعيد نهائية ضيقة والعديد من الأجزاء المتحركة. تسجل المنصة مقاطع فيديو سريعة، وتُنشئ ملاحظات اجتماعات وموجزات ونصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفر تكاملًا سلسًا للمهام لمواصلة تقدم مشاريعك.

هل تريد بدء تسجيل شاشتك بسرعة؟ ClickUp Clips، سجل شاشتك وشاركها مباشرة من مساحة عملك دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

بمجرد الانتهاء من التسجيل، انسخ الرابط وقم بتضمينه في ClickUp Docs أو المهام لتوجيه فريقك خلال الخطوات التالية.

أنشئ مقاطع فيديو وقم بتضمين تسجيلات الشاشة باستخدام ClickUp Clips

أنشئ مقاطع فيديو وقم بتضمين تسجيلات الشاشة من أي علامة تبويب أو ميكروفون أو شاشة باستخدام ClickUp Clips

ClickUp Clips هو مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية يتيح مشاركة التحديثات أو البرامج التعليمية أو التعليقات دون الحاجة إلى الكتابة أو عقد اجتماعات لا نهاية لها. قم بتنزيل مقطعك أو مشاركة رابط عام، حتى خارج مساحة العمل الخاصة بك.

يتم حفظ كل مقطع فيديو في مركزك لتتمكن من الوصول إليه لاحقًا. سواء كنت توجه محررًا أو تسجل درسًا تعليميًا أو تنشئ فيديو مؤسسيًا، يوفر Clips بديلاً أبسط عن تحرير Descript المعقد.

قم بعقد اجتماعات غير متزامنة وتبسيط حلقات التغذية الراجعة

تخطى الاجتماعات اليومية والمكالمات الفيديو الطويلة. استخدم ClickUp Chat للتعاون في السياق، وإضافة التعليقات، ووضع علامات على زملائك في الفريق. استخدم SyncUps للانضمام إلى مكالمات فيديو أو صوتية في الوقت الفعلي مع فريقك دون مغادرة ClickUp. شارك شاشتك، واربط المهام، ودوّن الملاحظات، وسجّل الجلسة لأي شخص فاتته. إنه مثالي للاجتماعات السريعة، والمراجعات، أو التعديلات السريعة.

انسخ المقاطع تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

يوفر ClickUp أيضًا أدوات نسخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بتحويل الكلام إلى نص لمقاطع الصوت والفيديو الخاصة بك. للبدء، قم بتشغيل ClickUp Brain من مساحة العمل الخاصة بك، والذي سيقوم تلقائيًا بنسخ كل مقطع تقوم بإنشائه.

انسخ المقاطع تلقائيًا واحصل على رؤى فورية مع ClickUp Brain

يمكنك حتى طرح أسئلة من المقطع والنص، وسيقوم ClickUp Brain على الفور بتوليد معلومات ورؤى دقيقة. علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج اقتراح تحسينات على عملية تحرير الفيديو وإنشاء المحتوى.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain Max لميزة Talk to Text لتحويل أفكارك المنطوقة إلى مستندات أو مهام منسقة بالكامل — ما عليك سوى النقر على أيقونة الميكروفون والتحدث بشكل طبيعي وترك ClickUp يتولى الكتابة.

أنشئ ملخصات للاجتماعات المباشرة باستخدام ClickUp AI Notetaker

على عكس Descript أو أدوات النسخ الصوتي الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يتعين عليك تحميل التسجيلات أو استيرادها للحصول على النصوص وتحريرها يدويًا، فإن ClickUp يتولى كل شيء في الوقت الفعلي. ينضم ClickUp AI Notetaker إلى مكالمات Zoom أو Google Meet، ويعالج المناقشة، ويقوم تلقائيًا بإنشاء ملخص يتضمن الإجراءات المطلوبة والقرارات والمتابعات.

أنشئ ملخصات اجتماعات تلقائية وفي الوقت الفعلي وبنود عمل باستخدام ClickUp AI Notetaker

تم تصميمه لتقليل تدوين الملاحظات يدويًا ومساعدة الفرق على التركيز أثناء المكالمات، بدلاً من التسرع في تدوين الملاحظات. يمكنك تسجيل المناقشة وإنشاء ملخص واضح وربطه مباشرة بالمهام ذات الصلة و ClickUp Docs.

إذا كان فريقك يجتمع أسبوعيًا لتخطيط النصوص أو المخططات، فدع ClickUp يتولى الأمر مباشرةً — دون الحاجة إلى تشغيله عبر Descript لاحقًا. ستحصل على ملخص فوري مع عناصر إجراءات قابلة للتعيين حتى يتمكن فريق المحتوى من تحويل المحادثات إلى مهام دون الحاجة إلى التحرير أو التنظيف.

📮ClickUp Insight: 50% من المشاركين في استطلاعنا أفادوا أن يوم الجمعة هو أكثر أيامهم إنتاجية. قد تكون هذه ظاهرة فريدة من نوعها في عالم العمل الحديث. عادة ما يكون عدد الاجتماعات أقل في أيام الجمعة، وهذا، إلى جانب السياق المتراكم من أسبوع العمل، قد يعني انخفاض عدد المقاطعات وزيادة الوقت المتاح للعمل المكثف والمركّز. هل تريد الحفاظ على إنتاجية يوم الجمعة طوال الأسبوع؟ اعتمد ممارسات الاتصال غير المتزامن مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل! سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips، واحصل على نصوص فورية من خلال ClickUp Brain، أو اطلب من AI Notetaker من ClickUp التدخل وتلخيص أبرز نقاط الاجتماع لك!

أفضل ميزات ClickUp

قم بتعيين مهام مرتبطة بأجزاء محددة من عملية الإنتاج، مثل تحرير مسارات الفيديو أو مراجعة النصوص

نظم جميع مشاريع المحتوى الخاصة بك باستخدام طرق عرض مخصصة مثل التقويم واللوحة والجدول الزمني

أتمتة الخطوات الروتينية مثل نقل المهام من البرمجة إلى التحرير بمجرد تحميل الفيديو الخام باستخدام ClickUp Automations

خصص مساحة عملك باستخدام قوالب تدعم التخطيط والمراجعة والموافقة لإدارة مشاريع إنتاج الفيديو بسلاسة

ادمج أدوات تحرير الفيديو والتخزين السحابي وتطبيقات المراسلة لتسد الفجوة بين التخطيط والإنتاج

قيود ClickUp

قد يشعر المبتدئون في البداية أن الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ClickUp هي الأداة التي أستخدمها يوميًا في وكالتنا لإدارة المهام والعمل الجماعي والفوضى الإبداعية. إنها حديثة ونظيفة وبديهية وقابلة للتخصيص بشكل لا يصدق، مما يسمح لي بتخصيص كل شيء بالضبط وفقًا لطريقة عمل عقلي. تم تصميم تجربة المستخدم بعناية فائقة وتجعل العمل ممتعًا حقًا. أقدر أيضًا سهولة ربط كل شيء وتبسيط سير العمل والتعاون بكفاءة. تساعدني ميزات مثل Whiteboards و Clips و Reminders و Notepad في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. لا مزيد من الأدوات المتناثرة والأفكار أو الفوضى. إنها نظيفة وفعالة وممتعة في الاستخدام.

ClickUp هي الأداة التي أستخدمها يوميًا في وكالتنا لإدارة المهام والعمل الجماعي والفوضى الإبداعية. إنها حديثة ونظيفة وبديهية وقابلة للتخصيص بشكل لا يصدق، مما يسمح لي بتخصيص كل شيء بالطريقة التي يعمل بها عقلي. تم تصميم تجربة المستخدم بعناية فائقة وتجعل العمل ممتعًا حقًا. أقدر أيضًا سهولة ربط كل شيء وتبسيط سير العمل والتعاون بكفاءة. تساعدني ميزات مثل اللوحات البيضاء والمقاطع والتذكيرات والمفكرة في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. لا مزيد من الأدوات المتناثرة والأفكار أو الفوضى. إنها نظيفة وفعالة وممتعة في الاستخدام.

2. Otter. ai (الأفضل لتسجيل الاجتماعات ونسخها باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي)

عبر Otter AI

يمكن أن تساعدك Otter AI في ذلك من خلال نسخ اجتماعاتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في الوقت الفعلي وتحويلها إلى ملخصات واضحة ومنظمة يمكنك مشاركتها وإعادة استخدامها عبر مختلف تنسيقات المحتوى.

على عكس Descript، الذي يركز أكثر على تحرير الجداول الزمنية ويتطلب صقلًا يدويًا، يبسط Otter عملية التقاط المحتوى المنطوق وتنظيمه. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على كتابة النصوص ومراجعتها وإعادة استخدامها دون الحاجة إلى خطوات تحرير إضافية.

يمكن لمساعد Otter الذكي بالذكاء الاصطناعي الانضمام إلى اجتماعاتك الافتراضية تلقائيًا عبر Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، ونسخ المحادثة بالكامل مباشرةً، مع تحديد كل متحدث ومزامنة الشرائح المشتركة وتمييز العناصر الرئيسية عند ذكرها. كل شيء قابل للبحث ومؤرخ بختم زمني وقابل للمشاركة، بحيث يمكنك العودة إلى المحادثة بعد أيام أو أسابيع دون إعادة تشغيل التسجيل بالكامل.

يمكنك أيضًا الحصول على ملخصات تلقائية وكلمات رئيسية والقدرة على تعيين عناصر بارزة أو تعليقات لزملائك في الفريق، مما يسهل التعاون عبر المكالمات أو مشاركة القرارات مع أصحاب المصلحة. يضمن لك امتداد Otter لمتصفح Chrome ومزامنة التقويم عدم تفويت أي اجتماع، كما يتيح لك الوصول عبر الأجهزة المحمولة تسجيل النصوص أو مراجعتها أثناء التنقل.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Otter الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص في الوقت الفعلي، وتلخيص الاجتماعات، وتحديد المتحدثين، وتسليط الضوء على اللحظات المهمة — دون الحاجة إلى إدخال يدوي — مما يبسط سير العمل بعد الاجتماعات بدءًا من تدوين الملاحظات وحتى مشاركتها.

أفضل ميزات Otter.ai

استيراد ونسخ ملفات الصوت أو الفيديو المسجلة مسبقًا

أعد تشغيل تسجيلات الفيديو من Zoom و Google Meet و Microsoft Teams

قم بمزامنة رؤى المبيعات وملاحظات مكالمات العملاء مباشرةً مع Salesforce باستخدام وكيل مبيعات Otter

قم بالوصول إلى الأدوات المصغرة على Android أو iOS، واستخدم اختصارات Siri للقيام بإجراءات سريعة

قم بتمييز الاقتباسات المهمة، وإنشاء ملخصات، وتعيين تعليقات في الوقت الفعلي

انضم تلقائيًا إلى الاجتماعات من تقويمك باستخدام Otter Assistant

قيود Otter.ai

يحدك البرنامج المجاني من Otter AI من 300 دقيقة من النسخ الصوتي شهريًا، مع حد أقصى 30 دقيقة لكل محادثة

حتى في خطة Enterprise، فإنك محدود بـ 6000 دقيقة شهريًا وأربع ساعات فقط من جلسات التسجيل

أسعار Otter.ai

أساسي: مجاني

Pro: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب الملخصات، وكيف يمكن تحريرها، وكيف يمكنني استخدام الشريط الجانبي لإنشاء بريد إلكتروني متابعة بناءً على ملخص التفاصيل. هذا يوفر الكثير من الوقت. أحب أن جميع الملاحظات قابلة للبحث على الموقع الإلكتروني وسهلة البحث. من السهل جدًا جدولة انضمام Otter إلى اجتماعاتي في بداية الأسبوع. من السهل مشاركة الملاحظات مع فريقي.

أحب الملخصات، وكيف يمكن تحريرها، وكيف يمكنني استخدام الشريط الجانبي لإنشاء بريد إلكتروني متابعة بناءً على ملخص التفاصيل. هذا يوفر الكثير من الوقت. أحب أن جميع الملاحظات قابلة للبحث على الموقع الإلكتروني وسهلة البحث. من السهل جدًا جدولة انضمام Otter إلى اجتماعاتي في بداية الأسبوع. من السهل مشاركة الملاحظات مع فريقي.

3. Murf AI (الأفضل لإضافة التعليقات الصوتية على الإعلانات ومحتوى الفيديو)

عبر Murf AI

يعد الصوت الواضح وعالي الجودة أمرًا ضروريًا لإحداث تأثير للمحتوى المرئي. قد يؤدي التعليق الصوتي الرديء إلى تشتيت انتباه المشاهدين أو إضعاف رسالتك. قد يستغرق تسجيل الصوت يدويًا وقتًا طويلاً ويكون محفوفًا بالمخاطر، مثل ضوضاء الخلفية أو عدم اتساق النبرة.

Murf AI هو بديل Descript يولد تعليقات صوتية عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من النصوص. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأصوات والنغمات واللغات لتناسب جمهورك، مما يسهل الحفاظ على جودة الصوت دون الحاجة إلى التسجيل اليدوي.

يمكنك أيضًا معاينة النصوص باستخدام أصوات مختلفة قبل الانتهاء من المقطع، مما يساعد الفرق الإبداعية على اختبار الاختلافات في النبرة. تتيح واجهة الاستوديو سهولة إضافة الموسيقى وتحرير النصوص ومواءمة التعليقات الصوتية مع العناصر المرئية في مكان واحد.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Murf تقنية توليف الصوت القائمة على التعلم العميق لتحويل المحتوى المكتوب إلى كلام واقعي، مع التحكم في النبرة والسرعة والتركيز والنبرة.

أفضل ميزات Murf AI

حوّل النص إلى صوت على الفور باستخدام شخصيات تعليق صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتحرير الصوت عن طريق ضبط النغمة والتوقفات والتأكيد والسرعة بدقة

اختر من بين أكثر من 120 صوتًا بمختلف اللهجات والنغمات واللغات لأي نوع من المحتوى

استخدم أدوات تحرير النصوص المدمجة لتحسين السرد مباشرةً داخل المنصة

ادمجها مع محرر الفيديو الخاص بك عن طريق تصدير مقاطع صوتية عالية الجودة لسهولة المزامنة

قم بمعاينة التعليقات الصوتية في الوقت الفعلي وقم بتبديل الأصوات في منتصف النص لتقديم أكثر ديناميكية

أضف موسيقى خلفية أو مؤثرات صوتية لإثراء السرد دون الحاجة إلى أدوات إضافية

قيود Murf AI

إنه ليس محرر فيديو نصي، لذا لا يمكنك قص مقاطع الفيديو أو إعادة ترتيبها مباشرةً

لا يمكن لهذه الأداة تنظيف أو تحسين الصوت من التسجيلات الصوتية الحقيقية

أسعار Murf AI

المطور: 29 دولارًا شهريًا

النمو: 99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Murf AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Murf AI؟

تقول مراجعة G2:

Murf studio سهل الاستخدام. نحن عيادة أسنان ونستخدمه حاليًا لتحويل موسيقى الانتظار المملة إلى عرض تسويقي مصحوب بموسيقى لإعلام مرضانا بخدماتنا. سيكون مشروعنا التالي هو استخدامه على موقعنا الإلكتروني لبعض مقاطع الفيديو التثقيفية للمرضى ومقاطع الفيديو التسويقية التي نرغب في نشرها

Murf studio سهل الاستخدام. نحن عيادة أسنان ونستخدمه حاليًا لتحويل موسيقى الانتظار المملة إلى عرض تسويقي مصحوب بموسيقى لإعلام مرضانا بخدماتنا. سيكون مشروعنا التالي هو استخدامه على موقعنا الإلكتروني لبعض مقاطع الفيديو التثقيفية للمرضى ومقاطع الفيديو التسويقية التي نرغب في نشرها

🧠 حقيقة ممتعة: كان المحررون الأوائل يربطون شرائط الأفلام يدويًا. قبل ظهور أنظمة الفيديو أو الأنظمة الرقمية، كان المحررون يستخدمون المقص والشريط اللاصق والغراء لربط قطع السيلولويد، وغالبًا ما كانوا يستخدمون إضاءة خزانة المشروبات الكحولية لرؤية أماكن القطع!

4. VEED. IO (الأفضل لمواءمة عملية تحرير الفيديو مع إرشادات العلامة التجارية)

الشركات التي تتمتع بعلامة تجارية متسقة تزيد احتمالية لفت الانتباه إليها بمقدار 3.5 مرات —وهذا ينطبق أيضًا على الفيديو. يساعد VEED. IO في الحفاظ على هذا الاتساق من خلال تمكينك من قص مقاطع الفيديو وترجمتها ووضع علامتك التجارية عليها مباشرة في المتصفح.

يمكنك تطبيق مجموعات العلامات التجارية وإضافة الشعارات وتراكب النصوص وإنشاء مخططات صوتية، كل ذلك في مكان واحد. في حين أن Descript أفضل لعمليات النسخ الصوتي والبودكاست، فإن VEED. IO مثالي للقصص المرئية سريعة الوتيرة والمحتوى السريع التسليم الذي يحمل علامة تجارية.

تم تصميم VEED للمسوقين وفرق المحتوى التي تحتاج إلى السرعة دون التضحية بالجودة. تتضمن المنصة أدوات للتحرير الجماعي وتغيير الحجم والتصدير الخاص بالمنصة، مما يساعد على تسريع عمليات إنتاج مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم VEED الذكاء الاصطناعي لتوليد الترجمات تلقائيًا، واكتشاف الكلمات الزائدة، وتنظيف الصوت، وحتى قص المحتوى تلقائيًا من خلال تحديد اللحظات المهمة أو الصمت.

أفضل ميزات VEED. IO

قم بتحرير مقاطع الفيديو عبر الإنترنت من أي جهاز — Android أو الكمبيوتر المكتبي أو iOS — للوصول إليها أثناء التنقل

قم بقص الفيديوهات وترجمتها ووضع علامات تجارية عليها وتصديرها باستخدام منصة شاملة

تصفح واجهة سهلة الاستخدام مصممة لتسهيل التحرير، حتى للمبتدئين

نظف الصوت عن طريق إزالة الكلمات الزائدة والتوقفات غير الملائمة

أنشئ ترجمات تلقائيًا باستخدام أدوات النسخ المدمجة

قيود VEED. IO

قد تتسبب ملفات الفيديو الكبيرة في حدوث أخطاء أو تأخير في المتصفح من حين لآخر

أدوات تحرير الصوت أساسية ومحدودة في المرونة

أسعار VEED. IO

مجاني

Lite: 24 دولارًا شهريًا لكل محرر فيديو

المحترف: 55 دولارًا شهريًا لكل محرر فيديو

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات VEED. IO

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 3. 3/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن VEED. IO؟

كتب أحد المراجعين في G2:

يتيح لي VEED إنشاء المحتوى بسرعة وسهولة واحترافية من خلال إنشاء وتحرير الفيديو عبر الإنترنت في تطبيق واحد. سهولة الاستخدام تقلل من وقت التحرير، كما أن أدواتهم تجعل من السهل إضافة اللمسات الشخصية. يقدم فريق دعم العملاء إجابات ومساعدة سريعة. يستمرون في تحديث التطبيق وإضافة ميزات رائعة تساعدك على دمج مقاطع الفيديو الخاصة بك على أي منصة.

يتيح لي VEED إنشاء المحتوى بسرعة وسهولة واحترافية من خلال أداة شاملة لإنشاء الفيديو وتحريره عبر الإنترنت. سهولة الاستخدام تقلل من وقت التحرير، كما أن أدواتهم تجعل من السهل إضافة اللمسات الشخصية. يقدم فريق دعم العملاء إجابات ومساعدة سريعة. ويستمرون في تحديث وإضافة ميزات رائعة تساعدك على دمج مقاطع الفيديو الخاصة بك على أي منصة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى مذهل

5. Maestra (الأفضل لترجمة ونسخ مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي)

عبر Maestra

أحد أهم قيود Descript هو التعامل مع المحتوى متعدد اللغات. على الرغم من تميزه في النسخ والتحرير النصي، إلا أنه يفتقر إلى أدوات مدمجة للترجمة أو الدبلجة. Maestra يسد هذه الفجوة، حيث يتيح لك تحميل ملفات الصوت أو الفيديو وإنشاء نصوص وترجمات وتسجيلات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي في أكثر من 125 لغة.

يمكنك تحرير الترجمات في واجهة نصية، واستنساخ صوتك لتحقيق الاتساق، واستخدام ميزات مثل التسمية التوضيحية المباشرة، والنسخ في الوقت الفعلي، والدبلجة — وهي ميزات مثالية للندوات عبر الإنترنت والفعاليات الافتراضية.

تعد Maestra مفيدة بشكل خاص للمبدعين أو الشركات التي لديها جمهور عالمي. يدعم تطبيقها استنساخ الصوت والترجمة الفورية، مما يسهل إنشاء محتوى شامل وسهل الوصول إليه دون الاعتماد على أدوات تحرير متعددة.

قدرات الذكاء الاصطناعي: تستخدم Maestra الذكاء الاصطناعي لإجراء النسخ التلقائي والترجمة متعددة اللغات واستنساخ الصوت العصبي، مما يتيح للمستخدمين إنشاء نسخ مدبلجة من محتواهم في ثوانٍ معدودة.

أفضل ميزات Maestra

انسخ ملفات الصوت والفيديو تلقائيًا لتخطي العمل اليدوي

أنشئ نصوصًا متعددة اللغات أثناء تحرير الوسائط الخاصة بك

أزل الكلمات الزائدة والتوقفات غير الملائمة مباشرة من النص

انسخ صوتك واستخدم التعرف على الصوت للحفاظ على اتساق النبرة عبر اللغات المختلفة

اضبط التوقيت والنص والصوت باستخدام عناصر التحكم المتقدمة في التحرير

أضف تعليقات صوتية مولدة بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات للوصول إلى جمهور عالمي

استخدم الترجمة الفورية للأحداث المباشرة والندوات عبر الإنترنت والتدريب الافتراضي

قيود Maestra

تفتقر إلى التحرير القائم على الخط الزمني، مما يجعل من الصعب ضبط المحتوى المرئي بدقة

تتباطأ الترجمة التلقائية عند التعامل مع ملفات الفيديو الكبيرة

أسعار Maestra

الدفع حسب الاستخدام: 12 دولارًا شهريًا

Lite: 29 دولارًا شهريًا

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا

Premium: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Maestra

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Maestra؟

يقول أحد المراجعين في G2:

السرعة والسهولة في تحميل ونسخ الترجمة في العديد من اللغات المختلفة هي أكثر ما أحبه في هذه الأداة. كما أحب أنه يمكنني تنزيل ملف نصي فوري لنصوصي.

السرعة والسهولة في تحميل ونسخ الترجمة في العديد من اللغات المختلفة هي أكثر ما أحبه في هذه الأداة. كما أحب أيضًا إمكانية تنزيل ملف نصي فوري لنصوصي.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات والبريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

6. Camtasia (الأفضل لتحرير الفيديو القائم على الخط الزمني)

عبر Camtasia

إذا كنت تشعر أن محرر Descript الذي يركز على النصوص محدود وتريد المزيد من التحكم البصري، فإن Camtasia هو بديل قوي. يتميز بواجهة زمنية كلاسيكية، مما يتيح لك ضبط لقطات الشاشة، وطبقات المرئيات، وإضافة تعليقات توضيحية دقيقة بسهولة.

ما يميز Camtasia هو مجموعة أدوات التعلم الإلكتروني المدمجة فيه — حيث يمكنك تضمين الاختبارات القصيرة وإضافة نقاط تفاعلية وتصدير حزم SCORM وتحريك التسميات التوضيحية لجذب الانتباه. كما أنه مناسب تمامًا كبرنامج فيديو للتدريب والتأهيل في شركتك.

تقلل بيئة السحب والإفلات وقوالب Camtasia الجاهزة من وقت الإنتاج بشكل كبير. إنه خيار قوي لمصممي البرامج التعليمية والمعلمين وفرق الموارد البشرية الذين ينشئون محتوى تدريبي داخلي أو خارجي.

قدرات الذكاء الاصطناعي: على الرغم من أن Camtasia لا تحتوي على أدوات ذكاء اصطناعي توليدية أصلية، إلا أنها تدعم تقنية تقليل الضوضاء وتسوية مستوى الصوت القائمة على الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت. كما تتكامل مع نصوص الذكاء الاصطناعي أو أدوات التسمية التوضيحية

أفضل ميزات Camtasia

ادمج تسجيلات الشاشة وكاميرا الويب والصوت مع تحكم كامل في الإخراج

سجل كل شيء بشكل متزامن باستخدام الشاشة المدمجة والميكروفون وكاميرا التقاط الصور

قم بتسريع المشاريع باستخدام القوالب والأصول التي يمكن سحبها وإفلاتها والرسوم المتحركة

تعاون في تطبيق الويب من خلال الوصول المشترك والتعليقات والمراجعات

صقل الصوت بإزالة الضوضاء وموازنة مستوى الصوت وعزل المسارات — دون الحاجة إلى مهندسين

أنشئ اختبارات وعناصر تفاعلية لتجارب التعلم الإلكتروني

قم بتصدير حزم متوافقة مع SCORM لاستخدامها في منصات LMS مثل Moodle أو Canvas

قيود Camtasia

التحرير في الوقت الفعلي وتعليقات الفريق أقل سلاسة مقارنة بالمحررات المستندة إلى السحابة

يتطلب تثبيت تطبيق محلي للبدء

أسعار Camtasia

الأفراد

Camtasia Essentials: 179.88 دولارًا في السنة

Camtasia Create: 249 دولارًا أمريكيًا في السنة

Camtasia Pro: 599 دولارًا أمريكيًا في السنة

الفرق والأعمال

الأعمال: 198.00 دولارًا أمريكيًا في السنة

المؤسسات: أسعار مخصصة

التعليم

المعلمون: 162.36 دولارًا في السنة

الطلاب: 41.08 دولارًا في السنة

تقييمات Camtasia وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (440+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Camtasia؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنه أسهل في الاستخدام من برامج تحرير الفيديو الأخرى. يمكنني بسهولة استخدام تقنيات متقدمة لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بي ببضع نقرات فقط. لقد أنتجت مؤخرًا سلسلة من مقاطع الفيديو وتمكنت من إنجازها في وقت قصير جدًا بفضل Camtasia

إنه أسهل في الاستخدام من برامج تحرير الفيديو الأخرى. يمكنني بسهولة استخدام تقنيات متقدمة لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بي ببضع نقرات فقط. لقد أنتجت مؤخرًا سلسلة من مقاطع الفيديو وتمكنت من إنجازها في وقت قصير جدًا بفضل Camtasia

👀 هل تعلم؟ المشاهدون الشباب أكثر عرضة بأربع مرات من المشاهدين الأكبر سنًا لمشاهدة البرامج التلفزيونية مع ترجمة، على الرغم من أنهم أقل عرضة لمشاكل السمع.

7. Riverside. fm (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو عالية الدقة والبودكاست)

يتفوق Riverside.fm على Descript في جودة تسجيل الفيديو وموثوقيته. فهو يسجل المشاركين محليًا بدقة 4K وصيغة WAV غير مضغوطة للحصول على نتائج بجودة الاستوديو. ولا يؤثر حتى اتصال الإنترنت غير المستقر على النتيجة النهائية.

يتم تحميل الملفات إلى السحابة في الوقت الفعلي، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات. وهذا يجعلها مثالية لتحرير البودكاست والمقابلات عن بُعد والمكالمات المرئية التي تتطلب ملفات مصدر واضحة وعالية الدقة.

بينما يتفوق Descript في التحرير النصي، تم تصميم Riverside.fm للمبدعين الذين يفضلون التسجيل بجودة البث مع تحرير بسيط للبودكاست. يمكنك إنشاء نصوص، وتنظيف الصوت، واستخدام Magic Clips لإنشاء محتوى قصير وطويل.

يتضمن Riverside.fm أيضًا وضع المنتج ومراقبة الضيوف في الوقت الفعلي، مما يجعله المفضل لدى فرق البودكاست عن بُعد واستوديوهات المحتوى ذات العلامات التجارية. وهو مصمم لمحاكاة تجربة الاستوديو، حتى عندما يكون فريقك عن بُعد.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Riverside الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع Magic Clips تلقائيًا من التسجيلات، وتنقية الصوت بإزالة الضوضاء الخلفية، وتحويل الكلام إلى نص باستخدام خاصية التعرف على المتحدث.

أفضل ميزات Riverside.fm

سجل محليًا بفيديو 4K وصوت غير مضغوط للحصول على مخرجات بجودة الاستوديو

قم بتحميل التسجيلات في الوقت الفعلي إلى السحابة لمنع فقدان البيانات أثناء الجلسات

سجل مسارات صوتية وفيديو منفصلة لكل مشارك لتبسيط عملية التحرير

استخدم Magic Clips لتوليد مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة تلقائيًا من التسجيلات الطويلة

انسخ التسجيلات على الفور باستخدام ميزة النسخ الصوتي المدمجة بالذكاء الاصطناعي

قم بدعوة الضيوف وإدارتهم في الوقت الفعلي باستخدام أدوات المنتج وأجهزة التحكم عن بُعد

استخدم التحميل التدريجي لحماية ملفاتك في حالة انقطاع الاتصال أثناء المكالمة

قيود Riverside.fm

يفتقر إلى التحرير متعدد المسارات القائم على الخط الزمني، مما يجعل ترتيب الصوت والفيديو المعقد أمرًا صعبًا

قد تواجه مشكلات في المزامنة إذا فشل تحميل المسارات المحلية بشكل صحيح

أسعار Riverside.fm

مجاني

Pro: 29 دولارًا شهريًا

مباشر: 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Riverside.fm

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Riverside.fm؟

تقول مراجعة G2:

لقد أتاحت الإمكانات التي يوفرها Riverside العديد من الفرص الجديدة لبرنامجنا الصوتي لتعزيز علامتنا التجارية من خلال محتوى فيديو أنيق. أنا مندهش دائمًا من مقدار الوقت الذي توفره ميزات الذكاء الاصطناعي في Riverside لفريقنا، من خلال تحرير الصوت "السحري" وإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وإطلاق ميزات جديدة باستمرار تجعل سير عمل فريقنا أكثر كفاءة.

لقد أتاحت الإمكانات التي يوفرها Riverside العديد من الفرص الجديدة لبرنامجنا الصوتي لتعزيز علامتنا التجارية من خلال محتوى فيديو أنيق. أنا مندهش دائمًا من مقدار الوقت الذي توفره ميزات الذكاء الاصطناعي في Riverside لفريقنا، من خلال تحرير الصوت "السحري" وإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وإطلاق ميزات جديدة باستمرار تجعل سير عمل فريقنا أكثر كفاءة.

8. Trint (الأفضل لإنشاء وتحرير النصوص المتعددة اللغات)

عبر Trint

يوفر Trint نسخًا أسرع وأكثر دقة ودعمًا متعدد اللغات أقوى من Descript. تتوفر خدمة النسخ في أكثر من 40 لغة، والترجمة متاحة في أكثر من 50 لغة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للفرق العالمية والصحفيين.

كما يتضمن ميزات تعاون مدمجة تتيح لك تحرير النصوص مع زملائك في الفريق ووضع علامات على المتحدثين وتمييز الاقتباسات وإنشاء ملخصات. إذا كنت بحاجة إلى نصوص قابلة للبحث والمشاركة مع الحد الأدنى من التحرير، فإن Trint هو بديل مركّز وفعال لـ Descript.

يربط محرر Trint المستند إلى الويب الصوت بالنص، بحيث ترتبط كل كلمة بعلامة زمنية. يمكنك أيضًا تحويل النصوص إلى قصص مصورة أو نصوص أو ملفات تعليقات، مما يجعلها مفيدة للفرق التي تعيد استخدام المقابلات في مقالات أو مقاطع فيديو.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Trint الذكاء الاصطناعي في النسخ في الوقت الفعلي والترجمة متعددة اللغات والتلخيص التلقائي، مما يساعد المستخدمين على الانتقال بسرعة من التسجيلات الأولية إلى الموارد النهائية.

أفضل ميزات Trint

حسّن الدقة بإضافة مفردات مخصصة لأسماء العلامات التجارية أو المصطلحات الخاصة بالصناعة

انقر على أي كلمة في النص لتنتقل إلى تلك اللحظة بالضبط في المقطع الصوتي أو الفيديو

اترك تعليقات وملاحظات مزودة بختم زمني لتبسيط المراجعات والموافقات

أعد ترتيب مقاطع النص لإنشاء نصوص أو مقالات أو تعليقات صوتية

قم بتصدير النصوص بتنسيقات متعددة أو انشرها كصفحات ويب تفاعلية قابلة للبحث

أنشئ مسودات قصص أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تلقائيًا من النصوص المكتوبة

ترجم المقابلات إلى أكثر من 50 لغة للوصول إلى الجماهير الدولية

قيود Trint

تفتقر إلى إمكانات تحرير الفيديو الاحترافية الكاملة، لذا ستحتاج إلى أداة منفصلة لضبط العناصر المرئية أو المسارات الصوتية

لا تتضمن أدوات صوتية متقدمة مثل إزالة الضوضاء أو تنظيف الكلمات الزائدة

أسعار Trint

تجربة مجانية متاحة

المبتدئين: 80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Trint وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trint؟

تقول مراجعة G2:

عملية النسخ صوتية قوية للغاية. خدمة دعم العملاء رائعة، وأنا أستخدم Trint في كل مشروع يتضمن مقابلة مع عميل. لم يكن تصنيف مقاطع الفيديو للإنتاج أسهل من ذلك!

عملية النسخ قوية للغاية. خدمة دعم العملاء رائعة، وأنا أستخدم Trint في كل مشروع يتضمن مقابلة مع عميل. لم يكن وضع علامات على مقاطع الفيديو للإنتاج أسهل من ذلك!

9. DaVinci Resolve (الأفضل لتحرير الفيديو المتحرك وتأثيرات VFX)

عبر DaVinci Resolve

إذا كنت تقوم بإنشاء أفلام متحركة أو مشاريع تحتوي على الكثير من المؤثرات البصرية أو أي شيء أكثر تعقيدًا من فيديو يتضمن حديثًا، فمن المحتمل أن Descript لن يفي بالغرض. فهو مصمم للتحرير السريع والبودكاست، وليس لرواية القصص البصرية العميقة أو التحكم الدقيق والمتعدد الطبقات.

DaVinci Resolve، من ناحية أخرى، هو برنامج يستخدمه المحررون المحترفون والاستوديوهات لدمج تحرير الفيديو وتصحيح الألوان والرسوم المتحركة ومزج الصوت في منصة واحدة قوية. على عكس نهج Descript الذي يركز على النص أولاً،

يمنحك Resolve تحكمًا إبداعيًا على مستوى الإطار، وصولًا إلى كل إطار. باستخدام أدوات التكوين المتقدمة، يمكنك حتى تصميم صور تحمل علامتك التجارية داخل المخطط الزمني.

يدعم Resolve سير العمل متعدد المستخدمين وخطوط الإنتاج ما بعد الإنتاج بجودة الاستوديو، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تعمل على إنتاج أفلام سينمائية أو إعلانية أو وثائقية.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم DaVinci Resolve الذكاء الاصطناعي لإخفاء الأجزاء غير المرغوب فيها بشكل ذكي، والتعرف على الوجوه، وعزل الصوت، وقص المشاهد تلقائيًا، وتقليل ضوضاء الخلفية، مما يعزز الدقة الإبداعية على نطاق

أفضل ميزات DaVinci Resolve

قم بتحرير مقاطع الفيديو باستخدام واجهة مفصلة تعتمد على الخط الزمني للتحكم الكامل

قم بتصنيف اللقطات حسب الألوان باستخدام أدوات رائدة في المجال لتنسيقات HDR و RAW و log

أضف مؤثرات بصرية ورسومات متحركة باستخدام أدوات المؤثرات البصرية Fusion المدمجة

امزج الصوت وحرره باستخدام Fairlight، مجموعة برامج احترافية لما بعد الإنتاج الصوتي

قم بإدارة المشاريع متعددة المستخدمين من خلال سير عمل تعاوني في الوقت الفعلي

استخدم تتبع الوجه والفلاتر الذكية لتحسين الموضوعات أو إنشاء تأثيرات أنيقة

استفد من نظام إضافات ضخم للرسوم المتحركة و LUTs والتركيب ثلاثي الأبعاد

قيود DaVinci Resolve

يحتاج إلى وقت طويل للتعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد لأدوات التحرير الاحترافية

يتطلب نظامًا عالي الأداء، حيث قد يتأخر أو يتعطل على الأجهزة القديمة

أسعار DaVinci Resolve

تقييمات DaVinci Resolve وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (200+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 250 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DaVinci Resolve؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يحتوي Davinci Resolve على العديد من الميزات، دون أن يكون واجهته معقدة. تمكنت من استخدامه على الفور، وما زلت أستخدم المزيد من وظائفه منذ ذلك الحين. أستخدمه كثيرًا لتحرير مقاطع الفيديو، أو حتى لعمليات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا. يدعم العديد من تنسيقات الفيديو والصوت، وأستمتع بدمج العروض المختلفة التي صممها مستخدمون آخرون في مقاطع الفيديو الخاصة بي. يعد دعم المجتمع هذا مفيدًا للغاية لتعلم كيفية القيام بأي شيء داخل التطبيق.

يحتوي Davinci Resolve على العديد من الميزات، دون أن يكون واجهته معقدة. تمكنت من استخدامه على الفور، وما زلت أستخدم المزيد من وظائفه منذ ذلك الحين. أستخدمه كثيرًا لتحرير مقاطع الفيديو، أو حتى لعمليات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا. يدعم العديد من تنسيقات الفيديو والصوت، وأستمتع بدمج العروض المختلفة المخصصة من قبل مستخدمين آخرين في مقاطع الفيديو الخاصة بي. يعد دعم المجتمع هذا مفيدًا للغاية لتعلم كيفية القيام بأي شيء داخل التطبيق.

🧠 حقيقة ممتعة: قدم فيلم The Abyss للمخرج جيمس كاميرون تأثيرات مائية بالكامل باستخدام تقنية CGI. استغرق ILM ستة أشهر لإنشاء مخلوق مائي رقمي، مما دفع حدود الواقعية في ذلك الوقت إلى أقصى حدودها!

10. Reduct (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو القائمة على المقابلات)

عبر Reduct

تأخذ Reduct التحرير القائم على النصوص إلى ما هو أبعد مما يقدمه Descript للمبدعين والفرق التي تعمل في مجال المقابلات أو أبحاث المستخدمين أو التسجيلات الطويلة.

يجمع بين النسخ عالي الدقة ومحرر فيديو قوي قائم على النص وأدوات تعاونية في منصة واحدة على الويب. بدلاً من البحث في الخطوط الزمنية، يمكنك تحرير الفيديو مثل النص، وتمييز الكلمات أو حذفها، وتقوم الأداة بقص اللقطات لتتناسب مع ذلك.

يعد Reduct مفيدًا بشكل خاص لباحثي تجربة المستخدم ومنتجي الأفلام الوثائقية أو المعلمين الذين يعملون مع مقابلات مكثفة. بفضل قدرته على البحث عبر التسجيلات وتجميع المقاطع عن طريق سحب أسطر النص، يحول ساعات من المحتوى إلى مقاطع سهلة الفهم.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم Reduct الذكاء الاصطناعي لنسخ النصوص وكشف الكلمات الزائدة والبحث السياقي باستخدام المنطق الضبابي ومزامنة تعديلات النصوص تلقائيًا مع الفيديو.

أفضل ميزات Reduct

انسخ التسجيلات على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي أو قم بالترقية إلى النسخ البشري للحصول على دقة أعلى

ابحث في ساعات من اللقطات باستخدام البحث غير الدقيق للعثور على العبارات الرئيسية بسرعة

قم بتحرير الفيديو عن طريق تمييز أو شطب نص النص المكتوب لتقليص أو إزالة مقاطع

ضع علامات على اللحظات المهمة وسلط الضوء عليها في الوقت الفعلي لتنظيم المحتوى وتحليله

قم بتجميع مقاطع فيديو قصصية عن طريق سحب سطور النص إلى تسلسل فيديو

قم بتصدير مقاطع فيديو مع مقدمات/خاتمات تحمل علامتك التجارية وإنشاء ملخصات فيديو قابلة للمشاركة

ابحث حسب الموضوع أو الكلمة المفتاحية أو المشاعر عبر مكتبات بحثية ضخمة

قلل القيود

التخصيص البصري أساسي، مع خيارات أقل للعلامة التجارية أو التصميم للناتج

تعتمد جودة التصدير على الدقة الأصلية، ولا توجد أدوات تحسين مدمجة

أسعار مخفضة

شخصي: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل محرر

احترافي: 50 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسات: أسعار مخصصة

قلل التقييمات والمراجعات

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reduct؟

كتب أحد المراجعين في G2:

أروع ما في Reduct، بلا شك، هو قدرته على البحث في محتوى الفيديو كما لو كان نصًا. لا داعي لقضاء ساعات في تنظيف الفيلم! يمكنني ببساطة كتابة كلمات أو عبارات مفتاحية، فيقفز Reduct على الفور إلى تلك اللحظات المحددة في التسجيل.

أروع ما في Reduct، بلا شك، هو قدرته على البحث في محتوى الفيديو كما لو كان نصًا. لا داعي لقضاء ساعات في تنظيف الفيلم! يمكنني ببساطة كتابة كلمات أو عبارات مفتاحية، فيقفز Reduct على الفور إلى تلك اللحظات المحددة في التسجيل.

11. Rev (الأفضل لنسخ الاجتماعات عالية التقنية)

عبر Rev

على عكس Descript، الذي يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، يمنح Rev.com الأولوية للنصوص والترجمات التي يتم تحريرها بواسطة البشر لضمان الدقة العالية، مما يجعله مثاليًا للفرق القانونية والباحثين والمتخصصين في مجال الإعلام. كما يوفر خيارات آلية لإنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

يمكنك طلب ترجمات بعدة لغات، وتسميات توضيحية مدمجة، وتسميات توضيحية مباشرة لـ Zoom. Rev هو بديل موثوق للفرق التي تنتج المقابلات أو محاضر المحاكمات أو مواد التدريب العالمية عندما تكون الدقة أكثر أهمية من المرونة الإبداعية.

واجهة مستخدم Rev بسيطة، وتتيح تحرير النصوص وترتيبها في مكان واحد. كما تدعم التكامل مع أدوات Zoom وDropbox وYouTube لتبسيط عملية التسليم.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم محرك النسخ الآلي من Rev تقنية التعرف على الكلام لتحويل الصوت إلى نص بسرعة فائقة، بينما يتولى محررون بشريون المراجعة النهائية والتأكد من دقة النص وفقًا لمعايير الامتثال.

أفضل ميزات Rev

ترجم مقاطع الفيديو وقم بترجمة ترجمات لها إلى لغات متعددة للوصول إلى جمهور عالمي

انسخ التسميات التوضيحية مباشرة إلى مقاطع الفيديو لمشاركتها بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي

احصل على ترجمة مباشرة لاجتماعات Zoom والندوات عبر الإنترنت والفعاليات الافتراضية

ادمج مع أدوات مثل Zoom وYouTube وDropbox للحصول على سير عمل سلس

قم بتحرير النصوص عبر الإنترنت باستخدام واجهة نظيفة تعمل على المتصفح

حافظ على مستوى عالٍ من الأمان والامتثال، بما يتناسب مع الاستخدام القانوني والمؤسسي

اختر بين المراجعة الآلية والمراجعة البشرية حسب احتياجاتك من حيث الوقت اللازم لإنجاز العمل

اطلب تسميات المتحدثين المزودة بعلامات زمنية للتسجيلات متعددة المشاركين

قيود Rev

يفتقر إلى الميزات المدمجة في برامج إدارة المشاريع لإنتاج الفيديو

قد تكون النسخة الآلية أقل دقة في حالة وجود ضوضاء في الخلفية أو لهجات قوية

أسعار Rev

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro: 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4. 7/5 (420+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب سهولة استخدام تطبيق Rev للتسجيل لتسجيل الأفكار في الوقت الفعلي، خاصةً عندما أقوم بعصف ذهني لمشاريع الكتابة. سواء كان ذلك لسلسلة رواياتي أو محتوى الدورات التدريبية أو كتاباتي الدينية، يساعدني Rev في الاحتفاظ بتلك الأفكار الإبداعية العابرة حتى أتمكن من تحويلها إلى محتوى مصقول لاحقًا. التطبيق سهل الاستخدام والصوت واضح وكل شيء منظم جيدًا.

أحب سهولة استخدام تطبيق Rev للتسجيل لتسجيل الأفكار في الوقت الفعلي، خاصةً عندما أقوم بعصف ذهني لمشاريع الكتابة. سواء كان ذلك لسلسلة رواياتي أو محتوى الدورات التدريبية أو كتاباتي الدينية، يساعدني Rev في الاحتفاظ بتلك الأفكار الإبداعية العابرة حتى أتمكن من تحويلها إلى محتوى مصقول لاحقًا. التطبيق سهل الاستخدام والصوت واضح وكل شيء منظم جيدًا.

أنشئ وادِر سير عمل محتوى فيديو قوي باستخدام ClickUp

يعمل Descript بشكل جيد في النصوص السريعة والتحرير الأساسي، ولكن تبدأ حدوده في الظهور مع نمو مشاريعك. توفر أدوات مثل Murf و Otter. ai مزيدًا من المرونة لتسجيلات صوتية ونصوص أكثر ثراءً. يمنحك DaVinci Resolve و Camtasia تحكمًا متقدمًا في التحرير، بينما يساعدك Riverside. fm و Trint في العمل مع ملفات مصدر عالية الجودة ومحتوى متعدد اللغات.

للحصول على حل شامل، اختر ClickUp لتجميع كل شيء معًا. قم بالتخطيط والكتابة والتسجيل والمراجعة وإدارة التعليقات، كل ذلك في مكان واحد. اشترك في ClickUp اليوم لتبسيط عملية إنتاج الفيديو بالكامل، من التخطيط إلى النشر.