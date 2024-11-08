أفضل أمثلة وأفكار لفيديو الشركات لإلهامك

عندما تبيع لعميل محتمل، ما هو الشيء الوحيد الذي يجعل تجربته أو يفسدها؟

العرض التوضيحي الرائع. يتعلق الأمر كله بإظهار كيف يحل منتجك مشكلة كبيرة ويجعل حياتهم أسهل. التحدي الحقيقي هو إظهار الحل بطريقة تجذب الانتباه. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى فيديوهات الشركات.

فكر في الأمر: ألن يكون مقطع فيديو سريع مدته دقيقتان للشركة أفضل من قراءة الكتيبات الطويلة؟ تظهر الأبحاث الحديثة أن المشاهدين يتذكرون 95% مما يشاهدونه في الفيديو مقارنة بـ 10% فقط مما يقرأونه.

لكن مقاطع الفيديو الرائعة تحتاج إلى أفكار رائعة. لهذا السبب سنستكشف بعضًا من أفضل أمثلة فيديوهات الشركات لإلهام وبناء استراتيجية الفيديو الخاصة بشركتك. هيا بنا!

مقدمة في فيديوهات الشركات

يُعد فيديو الرسوم المتحركة للشركات طريقة سريعة وممتعة لعرض عملك ومساعدة عملائك على تحديد ما إذا كنت مناسبًا تمامًا لأعمالهم.

ما هي فيديوهات الشركات؟

تعد فيديوهات الشركات طريقة مرئية لعرض منتجك وعلامتك التجارية وقيمك وفريقك. كما أنها تتيح لك التحدث مباشرةً إلى جمهورك، وغالبًا ما تصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية التسويق الخاصة بشركتك.

وأفضل جزء هو أنه يمكنك أن تكون مبدعًا في ذلك!

على عكس الإعلانات التقليدية، تتواصل مقاطع الفيديو التوضيحية للشركات مع الجمهور المستهدف من خلال تنسيقات فيديو ممتعة تسلط الضوء على رسالتك وقيمك وهوية علامتك التجارية و ثقافة الشركة الإيجابية التي تبنيها في المؤسسة

سواء كان ذلك عرضًا توضيحيًا للمنتج أو فيديو توضيحيًا أو فيديو تدريبي ، الهدف هو أن تبين لعملائك كيف تحل مشاكلهم ولماذا يجب أن يختاروك.

اقرأ المزيد: 15 نموذج فيديو تدريبي: أفضل الممارسات لتطوير الموظف المؤثر

لماذا تعتبر فيديوهات الشركات مهمة في عام 2024؟

مع ازدهار الفيديو أكثر من أي وقت مضى، فهو الطريقة المثلى للوصول إلى جمهورك.

خذ دروب بوكس، على سبيل المثال. فهي فيديو توضيحي بسيط رفع الوعي بالعلامة التجارية وجلب ملايين العملاء الجدد من خلال إظهار كيف تحل منتجاتهم المشاكل اليومية. وهذا يعني أنه حتى الشركات الصغيرة يمكنها إنتاج مقاطع فيديو رائعة للشركات اليوم، وذلك بفضل أدوات صناعة الأفلام ذات الأسعار المعقولة!

إذن، ما الذي يجعل أفضل فيديوهات الشركات مختلفة عن استراتيجيات التسويق الأخرى؟ إنها تساعد علامتك التجارية على التميز عن المنافسين من خلال تسليط الضوء على الميزات الفريدة لثقافة شركتك أو منتجك أو خدمتك.

وفي النهاية، فإن السرد الجيد للقصص ومحتوى الفيديو النسبي يبنيان الوعي بالعلامة التجارية ويزيدان من معدلات التحويل

بالحديث عن سرد القصص انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل، أتقن استخدام تنسيق الفيديو لإشراك جمهوره وعرض علامته التجارية. تجمع مقاطع الفيديو التسويقية ل ClickUp بين سرد القصص والرسائل الاستراتيجية لبناء الصلة. دعنا نتفحص كيف يفعلون ذلك.

أفضل أمثلة لفيديوهات الشركات انقر فوق هي أداة قوية لإدارة المشاريع تساعد الفرق على إدارة المشاريع، وتبسيط العمل، وإقامة التعاون. لكنهم ارتقوا بالأمور إلى المستوى التالي من خلال تطبيق TikToks الذي حقق انتشاراً واسعاً، وأثبتوا أنه حتى إنتاج الفيديو الخاص بالشركات يمكن أن يكون جذاباً وذا صلة وثيقة.

إن استخدامهم الذكي للفكاهة ذات الصلة وميزات المنتج الخفية يبقي المشاهدين متعلقين به. إنه مثال رائع على كيف يمكن أن يكون محتوى فيديو SAAS ممتعاً وفعالاً.

لذا، سواء كنت تخطط لمشروع الفيديو الخاص بك أو تبحث عن فكرة فيديو للشركات، استفد من كتاب ClickUp: اجعل الفيديو متعلقًا وممتعًا، وشاهد كيف يتفاعل جمهورك.

أحدث فيديوهات تيك توك التي انتشرت مؤخرًا من كليك أب

إليك بعض أفضل الأمثلة لفيديوهات الشركات من ClickUp لمساعدتك على البدء:

1. تستخدم ClickUp الفكاهة للترويج لميزات المنتج

في فيديو ClickUp TikTok الفيروسي هذا، يستخدم فريق وسائل التواصل الاجتماعي الفكاهة في مكان العمل لمناقشة دردشة ClickUp ميزة. يُظهر الفيديو لحظة مضحكة في Dreamforce، حيث "تعطل" ClickUp حديث تشيلي بايبر. clickUp

3. ClickUp يتحدث عن الحياة الفوضوية لمديري المشاريع

يستخدم هذا الفيديو الفيروسي الفكاهة للسخرية من كليشيهات إدارة المشاريع. ويلعب التفاعل على مدى عمومية التوصيف الوظيفي، حيث يقول: "نحن نستخدم مخططات جانت - تاءين @clickup

هذا النوع من الفكاهة القابلة للارتباط، المقترنة بالكلمات الطنانة في مكان العمل، يجعل مقاطع الفيديو هذه ناجحة. تستخدم ClickUp أمثلة فيديو خفيفة الظل للشركات لعرض ثقافة الشركة وهوية علامتها التجارية، مما يساعدها على التميز في مجال محتوى الفيديو.

كيف انتشرت فيديوهات ClickUp TikToks على نطاق واسع؟

دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام ClickUp لـ اختراقات نمو تيك توك للمساعدة في انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بهم

الملاءمة: غالبًا ما تلعب مقاطع الفيديو الخاصة بـ ClickUp على الصراعات اليومية في مكان العمل. إنهم يجعلون محتوى الفيديو الخاص بهم مرتبطاً على الفور بجمهور واسع

غالبًا ما تلعب مقاطع الفيديو الخاصة بـ ClickUp على الصراعات اليومية في مكان العمل. إنهم يجعلون محتوى الفيديو الخاص بهم مرتبطاً على الفور بجمهور واسع سرد القصص الممتازة: يروي كل مثال لفيديو الشركة قصة قصيرة ومقنعة. هذا الأسلوب الجذاب للفيديو يجذب انتباه الجمهور على الفور

يروي كل مثال لفيديو الشركة قصة قصيرة ومقنعة. هذا الأسلوب الجذاب للفيديو يجذب انتباه الجمهور على الفور التسويق المرئي: تدمج ClickUp ميزات مثل مخططات جانت في القصة دون أن تكون انتهازية. وهذا يجعل استراتيجيتهم التسويقية أصيلة وليست قسرية

تدمج ClickUp ميزات مثل مخططات جانت في القصة دون أن تكون انتهازية. وهذا يجعل استراتيجيتهم التسويقية أصيلة وليست قسرية جودة عالية: تضمن ClickUp أن تكون لقطات الفيديو والتحرير بجودة عالية، مما يجعل محتواها احترافيًا

قراءة المزيد: استراتيجيات إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي

فيديوهات الشركات الأخرى الأفضل في فئتها

دعنا نتعمق في بعض الأمثلة الإبداعية الأخرى لفيديوهات الشركات التي ستساعدك على إنشاء مقاطع فيديو جذابة ومميزة ستعجب جمهورك:

1. فيديوهات إطلاق منتجات آبل

تشع مقاطع الفيديو الخاصة بشركة Apple بالبساطة والتأثير. فهي تستخدم صورًا واضحة وأقل قدر ممكن من السرد لإبقاء انتباه الجمهور على المنتج.

عبر أبل تتميز مقاطع الفيديو التوضيحية لمنتجاتها بأسلوب فيديو واضح وسريع الإيقاع يسلط الضوء على الابتكار وتجربة المستخدم دون المبالغة. الأمر كله يتعلق بخلق الإثارة والسماح للمنتج بالتحدث عن نفسه. يوضح هذا الأسلوب مدى فعالية سرد القصص عندما تريد أن تبقي الأمور بسيطة ومركزة.

2. حملة Nike's 'Just Do It'

نايكي اسم كبير عندما يتعلق الأمر بإنشاء فيديو رائع للشركات. تركز مقاطع الفيديو الملهمة من حملة "فقط افعلها" على تحفيز الرياضيين من جميع مناحي الحياة.

عبر نايك من خلال السرد العاطفي والمرئيات المذهلة والموسيقى الخلفية القوية، تتواصل نايكي بعمق مع جمهورها، وتربط قصة علامتها التجارية بالتمكين والتحفيز.

3. مقاطع الفيديو الجذابة لعلامة مايكروسوفت التجارية

تستخدم مقاطع الفيديو الخاصة بشركة Microsoft أمثلة واقعية لإظهار كيف تحل منتجاتها المشاكل في مجالات الرعاية الصحية والأعمال والتعليم. وغالبًا ما تتضمن هذه الفيديوهات مقابلات مع العملاء وعروضًا توضيحية للمنتجات وشهادات لبناء شهرة العلامة التجارية والتواصل مع عملاء جدد.

عبر مايكروسوفت كل فيديو للشركة مؤثر لأنه يجمع بين القصص الحقيقية والحلول التقنية. إنها طريقة فعالة لإظهار قيمة التكنولوجيا في حياة الإنسان.

إذن، كيف يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مقنعة للشركات والتسويق لمنتجك أو عملك؟ دعنا نستكشف ذلك معًا.

كيفية إنشاء مقاطع فيديو فعالة للشركات باستخدام ClickUp؟

يتطلب إنشاء فيديو مؤثر للشركات الإبداع والتنظيم والتعاون والإدارة. لحسن الحظ، فإن يوفر برنامج تسويق الفيديو كل ذلك .

للبدء، اعتمد على برنامج ClickUp's ClickUp إدارة المشروع لإنتاج الفيديو . من العصف الذهني وكتابة السيناريو إلى عمليات التحرير والموافقات النهائية، ClickUp هو الأداة المناسبة لتنفيذ خطة إنتاج الفيديو الخاص بشركتك.

دعنا نرى كيف.

1. التخطيط لفيديو شركتك

الخطوة الأولى في إنشاء الفيديو الخاص بشركتك هي معرفة جمهورك. على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف مديري المشاريع، ركز على كيفية حل التحديات الخاصة بهم.

بمجرد أن تفهم جمهورك، حدد أهدافًا واضحة. هل الهدف من الفيديو الخاص بك هو بناء الوعي بالعلامة التجارية، أو تثقيف الموظفين، أو توليد عملاء محتملين؟ يساعد ذلك في توضيح الأمر لجميع المعنيين، ويمكن للأهداف بعد ذلك تحديد شكل وشكل الفيديو الخاص بك.

من هناك، استخدم انقر فوق الأهداف لتتبع التقدم المحرز. باستخدام ClickUp Goals، يمكنك:

تجميع التقدم: تتبع أهداف متعددة في مكان واحد للحصول على عرض واضح للتقدم المحرز في إنتاج الفيديو الخاص بك

تتبع أهداف متعددة في مكان واحد للحصول على عرض واضح للتقدم المحرز في إنتاج الفيديو الخاص بك أهداف المهام: ربط المهام بالأهداف وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا أثناء تقدمك

ربط المهام بالأهداف وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا أثناء تقدمك أهداف رقمية: تقسيم الأهداف إلى وحدات متميزة قابلة للتتبع

تقسيم الأهداف إلى وحدات متميزة قابلة للتتبع الأوصاف: أضف تسميات وأوصاف واضحة حتى يكون لدى الجميع وضوح للعملية

تتبع التقدم المحرز، وتقسيم الأهداف، وإضافة تسميات مميزة لكل مرحلة من المراحل

يمكنك أيضًا قياس مؤشرات الأداء الرئيسية بسهولة باستخدام ClickUp وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر.

ابقَ على المسار الصحيح مع خاصية ClickUp OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) أثناء تحقيق الأهداف الأسبوعية. إنها الطريقة المثالية لتنظيم مشروع الفيديو الخاص بك وضمان عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق.

2. كتابة السيناريو ورسم القصة المصورة

يبدأ الفيديو الرائع بسرد سيناريو قوي. سواء أكان فيديو توضيحيًا للشركة أو عرضًا توضيحيًا لمنتج ما، يجب أن تتواصل القصة مع جمهورك وتعالج تحدياتهم بشكل هادف.

مفتاح كتابة السيناريو الفعال هو البساطة. اجعل رسالتك واضحة وموجزة ومركزة على أهدافك.

بعد أن تنتهي من كتابة رسالتك وهيكلك النصي، انتقل إلى كتابة القصة المصورة لبث الحياة في هذا السيناريو بصريًا. ارسم خريطة لكل لحظة، وتأكد من أن كل مشهد له هدف، وحرّك القصة إلى الأمام. استخدم قوالب لوحة القصة المصورة لتبسيط العملية.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ عمليتك الإبداعية في ClickUp Whiteboards . قم بتخطيط أقواس القصة، وتصور رحلات الشخصيات، وتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. الجزء الأفضل؟ حوّل الأفكار الرائعة إلى مهام بنقرة واحدة فقط!

استخدم مستندات ClickUp Docs لتبسيط كتابة السيناريو

بعد تخطيط السيناريو الخاص بك بصرياً، حان الوقت لصياغته. مستندات ClickUp يتيح لك كتابة النص البرمجي وترك التعليقات ودمج الملاحظات.

حوِّل أفكارك إلى مستندات منظمة باستخدام ClickUp Docs وأنجز مهامك بشكل أسرع

يقوم بترسيخ كامل إدارة المشاريع التسويقية احتياجاتك دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الكثير من الميزات مثل:

كتابة خالية من التشتيت: مع وضع التركيز، اكتب نصك دون تشتيت الانتباه

مع وضع التركيز، اكتب نصك دون تشتيت الانتباه الصفحات المتداخلة: استخدم الصفحات المتداخلة لتنظيم السيناريو أو القصة المصورة. أضف الجداول أو الصور للحصول على مظهر احترافي

استخدم الصفحات المتداخلة لتنظيم السيناريو أو القصة المصورة. أضف الجداول أو الصور للحصول على مظهر احترافي ربط المهام: قم بربط مستنداتك بالمهام، بحيث يكون كل ما تحتاجه في مكان واحد - النصوص والجداول الزمنية والتقدم

وعلاوة على ذلك، يمكنك تبسيط هذه العملية بأكملها باستخدام ClickUp Brain، مساعدك الشخصي للذكاء الاصطناعي.

استخدم ClickUp Brain لأتمتة وتحسين

تخيل أن يكون لديك مساعد يعرف كل شيء عن مساحة عملك. هذا هو ClickUp Brain . مع برين تحصل على:

إجابات فورية: اسأل ClickUp Brain عن تحديثات المشروع أو حالات المهام أو ملخصات المستندات للحصول على إجابات دقيقة

اسأل ClickUp Brain عن تحديثات المشروع أو حالات المهام أو ملخصات المستندات للحصول على إجابات دقيقة تقارير التقدم: أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم، مما يوفر الوقت في العمل اليدوي

أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم، مما يوفر الوقت في العمل اليدوي رؤى تستند إلى الذكاء الاصطناعي: احصل على رؤى دقيقة في الوقت الفعلي بناءً على المهام والمستندات المتصلة

حوّل أفكارك إلى مهام مع ClickUp Brain

تأتي أفضل القصص من مزيج مثالي من الإبداع والتنظيم. يمنحك ClickUp كلاهما، في مكان واحد.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب لوحة القصة المصورة في ClickUp لتقديم تطور الفيديو الخاص بك لقطة بلقطة مع تفاصيل مهمة حول اللقطة والمدة والشخصيات والسيناريو والمزيد.

3. الإنتاج والتحرير

بمجرد أن تصبح خطتك والسيناريو ولوحة القصة المصورة جاهزة، فقد حان الوقت للبدء في الإنتاج.

إليك بعض الحيل لضمان أن يكون إنتاج الفيديو الخاص بشركتك مناسبًا تمامًا:

الإضاءة والصوت: تعزز الإضاءة الرائعة من المرئيات، بينما يساعد الصوت الواضح على جذب الانتباه. تأكد من التسجيل في مكان هادئ وجيد الإضاءة لتحسين جودة الفيديو

تعزز الإضاءة الرائعة من المرئيات، بينما يساعد الصوت الواضح على جذب الانتباه. تأكد من التسجيل في مكان هادئ وجيد الإضاءة لتحسين جودة الفيديو الاتجاه: طابق نمط الفيديو مع المنصة. يحب YouTube الوضع الأفقي، بينما يفضل TikTok وInstagram الوضع الرأسي

طابق نمط الفيديو مع المنصة. يحب YouTube الوضع الأفقي، بينما يفضل TikTok وInstagram الوضع الرأسي الخلفية: اجعلها نظيفة ومتناسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية. استخدم خلفية بسيطة أو قم بتضمين عناصر ذات علامة تجارية

اجعلها نظيفة ومتناسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية. استخدم خلفية بسيطة أو قم بتضمين عناصر ذات علامة تجارية الاتساق: استخدم نفس نمط لقطات الفيديو والإعداد والموقع عبر مقاطع الفيديو الخاصة بشركتك لتحقيق التماسك للعلامة التجارية

استخدم نفس نمط لقطات الفيديو والإعداد والموقع عبر مقاطع الفيديو الخاصة بشركتك لتحقيق التماسك للعلامة التجارية الدراية الفنية: فهم الأدوات التي تستخدمها للتصوير والتحرير. فهذا يعزز من الجودة الشاملة والاحترافية في الفيديو الخاص بك

ويمكنك أيضًا توفير الوقت باستخدام قالب إنتاج الفيديو ClickUp . يوفر إطار عمل منظم للحفاظ على تنظيم مشاريعك.

قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp

يساعد هذا القالب الفرق على تسريع العملية بأكملها:

تحديد الأهداف: تحديد الأهداف الإبداعية وتتبع التقدم المحرز

تحديد الأهداف الإبداعية وتتبع التقدم المحرز مرحلة ما قبل الإنتاج: تنظيم المهام مثل الجدولة وتخصيص الموارد

تنظيم المهام مثل الجدولة وتخصيص الموارد جدولة الإنتاج: إدارة المعدات والجداول الزمنية بكفاءة

إدارة المعدات والجداول الزمنية بكفاءة مرحلة ما بعد الإنتاج: تبسيط التحرير والمهام النهائية

سواء كنت تقوم بتصوير مقطع فيديو واحد للشركة أو سلسلة كاملة، فإن هذا القالب ينقل سير عملك بسلاسة من الفكرة إلى مرحلة الإنجاز.

استخدام الأداة المناسبة لإدارة مشاريع الفيديو الخاصة بالشركات

يمكن أن تصبح إدارة إنتاج فيديو الشركات أمرًا صعبًا مع ضيق المواعيد النهائية وتعدد أعضاء الفريق والحاجة إلى محتوى فيديو عالي الجودة. لهذا السبب تحتاج إلى الأدوات المناسبة في متناول يديك. وإليك كيف يمكن لـ ClickUp أن تنجز كل ذلك تحت سقف واحد.

إدارة المهام والجداول الزمنية

مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك تخصيص طرق العرض والحالات والمقاييس لتناسب سير عملك. يمكنك أيضًا تعيين تواريخ استحقاق لكل مهمة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

راقب تقدم الفريق في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

ما هو أكثر من ذلك؟ إنه يجعل إنتاج الفيديو الخاص بالشركات أمرًا سهلاً من خلال منحك عرضًا شاملاً لتقدم مشروعك. إليك الطريقة:

تتبع المهام: راقب عدد المهام التي تم إنجازها كل أسبوع

راقب عدد المهام التي تم إنجازها كل أسبوع مراقبة الأداء: استخدم الرسوم البيانية المرئية للاطلاع على المقاييس الرئيسية مثل عدد مرات الظهور والمشاركة ومدى وصول الفيديو

استخدم الرسوم البيانية المرئية للاطلاع على المقاييس الرئيسية مثل عدد مرات الظهور والمشاركة ومدى وصول الفيديو طرق عرض مخصصة: قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك بسهولة لعرض المواعيد النهائية أو جدولة المعدات أو مهام الفريق

قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك بسهولة لعرض المواعيد النهائية أو جدولة المعدات أو مهام الفريق تحديثات في الوقت الفعلي: احصل على أحدث المعلومات واحصل على مواعيدك النهائية على الفور

ميزات التعاون: #### ميزات التعاون

يجعل ClickUp تعاون الفريق بسيط وفعال. تنظيم المهام بسهولة باستخدام التسلسل الهرمي لـ ClickUp من مساحات العمل وصولاً إلى المهام الفرعية، بحيث يعرف كل شخص دوره.

تحافظ أدوات مثل تعليقات المهام و@الإشارات على تدفق الاتصالات، بينما تتم مشاركة الملفات بسلاسة مع تكامل Google Drive وDropbox. أما ميزة ClickUp فتتمثل في ميزات التدقيق والموافقة التي تبسّط عملية مراجعة إنتاج الفيديو.

بالحديث عن الفيديوهات، في المرة القادمة التي تعمل فيها على مشاريع فيديو على يوتيوب، استخدم المزايا التالية قوالب إنتاج فيديو يوتيوب للبقاء على المسار الصحيح، من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى الموافقات النهائية.

قالب إنتاج مقاطع الفيديو على YouTube من ClickUp

التتبع وقياس التقدم المحرز

تسهّل ClickUp Goals تحديد الأهداف وتصور التقدم المحرز والبقاء في الموعد المحدد لتحقيق أهداف إنتاج الفيديو الخاص بشركتك.

تتبع الجدول الزمني للمهام من خلال تتبع الوقت يدويًا في ClickUp

مع تتبع الوقت في ClickUp ، يمكنك مراقبة الجداول الزمنية للمهام، وتتبع الوقت المستغرق، وإضافة ملاحظات للتوضيح. تُعد هذه الميزة مثالية لشركات إنتاج الفيديو التي تدير مهام مقاطع الفيديو التسويقية أو فعاليات الشركات.

💡 نصيحة احترافية: لتبسيط سير عملك بشكل أكبر، استخدم خاصية قوالب إنتاج الفيديو لضمان الاتساق في جميع إنتاجات الفيديو الخاصة بك دون البدء من الصفر.

نسخ الفيديو وختم الوقت

عند تسجيل مقطع فيديو، غالبًا ما ترغب في إعطاء فريقك عددًا لا نهائيًا من الملاحظات. وهنا يأتي دور كليك أب كليب في متناول اليد.

التقاط تسجيلات الشاشة باستخدام ClickUp Clips المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التقاط تسجيلات الشاشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسجيلات الشاشة من المحادثات وتزويد فريقك بالملاحظات اللازمة. إليك كيفية المساعدة:

إنشاء مقاطع ومشاركتها: تسجيل المقاطع ومشاركتها بسهولة بنقرة واحدة

تسجيل المقاطع ومشاركتها بسهولة بنقرة واحدة إضافة تعليقات وملاحظات: اترك تعليقات على لحظات معينة داخل المقاطع

اترك تعليقات على لحظات معينة داخل المقاطع تحويل المقاطع إلى مهام: تحويل المقاطع إلى مهام قابلة للتنفيذ ليقوم فريقك بمعالجتها

أطلق العنان لإنتاج الفيديو بسلاسة مع منصة الكل في واحد من ClickUp

تعمل ClickUp دائمًا على تحويل الرؤى الإبداعية إلى واقع ملموس. إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع تدمج كل ما تحتاجه لإنتاج فيديو الشركات: العصف الذهني للأفكار، والتعاون مع فرق العمل، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك دون التنقل بين أدوات متعددة.

سواء أكنت فريقاً صغيراً أم شركة إنتاج فيديو كبيرة الحجم، فإن ClickUp ينمو معك. بالإضافة إلى أن تصميمه البديهي يجعله ممتعًا في الاستخدام! لماذا ترضى بأقل من ذلك عندما يحافظ ClickUp على مزامنة كل شيء؟

جرّب ClickUp مجانًا للوصول إلى قوالب الفيديو والميزات وخيارات التخصيص المختلفة واختبر الفرق بنفسك.