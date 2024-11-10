أفضل 13 مولدات فيديو بالذكاء الاصطناعي لمحتوى مذهل

👀 هل تعلم؟ تتغير خوارزمية إنستجرام لـ Reels كل أربعة أسابيع.

فقط عندما تظن أنك حللت الشيفرة، يغيّر الخوارزمية مرة أخرى. 🔄

مع ارتفاع تكاليف التعاقد مع محرري فيديو محترفين واستوديوهات الحجز، قد تجد صعوبة في إنتاج ما يكفي من مقاطع الفيديو عالية الجودة لتلبية احتياجاتك.

هل تريد معرفة استراتيجيتي لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة في وقت قصير؟ استخدام مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. 🚀

يمكن لمنشئ الفيديو ومحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي إنشاء أي شيء بدءًا من المقاطع بحجم البايت إلى مقاطع الفيديو الطويلة في ثوانٍ. لا تبدو مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي هذه جيدة فحسب، بل تستغرق وقتًا أقل بكثير لإنتاجها.

في هذه المقالة، سأشاركك أفضل أدوات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي استخدمتها شخصيًا وأحببتها. سنناقش أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعاتها عبر الإنترنت.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد فيديو الذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أفضل مولد فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي، أفكر دائمًا في بعض الميزات الرئيسية.

أولاً، إمكانيات تحرير الفيديو مهمة. أنت تريد محرر فيديو بالذكاء الاصطناعي يوفر عملية تحرير سلسة، مثل التشذيب أو إضافة موسيقى في الخلفية أو دمج مقاطع الفيديو واللقطات المخزنة.

بعد ذلك، تحقق من خيارات التخصيص. 🎨

سواء كنت تقوم بإنشاء مقاطع فيديو توضيحية أو مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو سينمائية أطول على YouTube - يجب أن يسمح لك أفضل صانعي الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالعمل مع قوالب الفيديو ويوفر المرونة في إنشاء المحتوى بأي تنسيق فيديو.

يمكن أن تكون الميزات المتقدمة مثل الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى فيديو مغيرًا لقواعد اللعبة لإنتاج المحتوى بسرعة.

📌على سبيل المثال، عندما إنشاء مقاطع فيديو باستخدام أدوات الفيديو الشائعة للذكاء الاصطناعي مثل Pictory أو Synthesia، يمكنني ببساطة تحميل نص برمجي واختيار الصورة الرمزية المفضلة لديّ بالذكاء الاصطناعي وإنشاء فيديو احترافي ببضع نقرات فقط.

أخيرًا، تجربة المستخدم مهمة.

📌 على سبيل المثال، باستخدام بعض الأدوات، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مذهلة جاهزة للنشر - دون قضاء ساعات في التحرير أو القلق بشأن جودة الإنتاج.

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أفضل 13 مولد فيديو للذكاء الاصطناعي لتجربتها في عام 2024

1. Synthesia (الأفضل لمقاطع الفيديو التدريبية والتسويقية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia . 🤖 يدعم هذا المساعد الذكي احتياجات تنظيم الفيديو الخاص بك عن طريق:

العصف الذهني لمواضيع الفيديو : توليد أفكار جديدة وذات صلة لمشروعك القادم.

: توليد أفكار جديدة وذات صلة لمشروعك القادم. صياغة البرامج النصية : إنشاء نصوص فيديو مقنعة بسرعة بناءً على الخطوط العريضة أو ملاحظاتك.

: إنشاء نصوص فيديو مقنعة بسرعة بناءً على الخطوط العريضة أو ملاحظاتك. تلخيص الأفكار: تلخيص الأفكار: اختصر المناقشات المطوّلة في نقاط رئيسية وعناصر قابلة للتنفيذ.

يعمل ClickUp AI كشريك إبداعي، حيث يقدم لك اقتراحات وينظم أفكارك حتى تتمكن من التركيز على تقديم محتوى عالي الجودة لجمهورك.

لتبسيط عملية إنشاء الفيديو بشكل أكبر، فكّر في إنشاء قوالب داخل ClickUp لأنواع مختلفة من مقاطع الفيديو، مثل البرامج التعليمية أو التحديثات أو جلسات العصف الذهني. يتيح لك ذلك توحيد سير عملك، مما يسهل عليك تخطيط مقاطعك وتسجيلها وتحريرها.

قم بتضمين أقسام لعناوين الفيديو، والنقاط الرئيسية التي يجب تغطيتها، والطوابع الزمنية بناءً على النسخ الخاص بك. من خلال وجود قالب منظم جاهز، يمكنك توفير الوقت والحفاظ على الاتساق والتركيز بشكل أكبر على تقديم محتوى جذاب يلقى صدى لدى جمهورك. 📈✨

سواء كنت تدير قناة على YouTube أو تنظّم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، تساعدك أدوات ClickUp على إنشاء تقويم محتوى متماسك، مما يضمن لك أن يكون وجودك على الإنترنت متسقًا وجذابًا.

قالب إنتاج الفيديو من ClickUp قالب إنتاج الفيديو ClickUp في تبسيط عملية إنشاء الفيديو الخاص بك بشكل كبير.

قالب إنتاج الفيديو ClickUp

يتضمن هذا القالب مهام سير عمل معدة مسبقًا لمراحل ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج، مما يسهل إدارة مشاريع الفيديو المعقدة بدءًا من مرحلة التفكير وحتى التسليم النهائي.

ابدأ بوضع توقعات واضحة فيما يتعلق بالهدف والجمهور والجدول الزمني. بعد ذلك، قم بإنشاء جدول زمني لتنظيم المهام وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتعيين المهام لفريقك، مع تحديد من يتولى كل خطوة بالتفصيل. ✅

أخيرًا، راقب التقدم المحرز عن كثب لتتبع المشاريع والجداول الزمنية وتخصيصات المهام - والتقدم العام لمشروع الفيديو الخاص بك.

ClickUp أفضل الميزات

تكامل سلس: يمكنك الاتصال بسهولة مع Slack وGoogle Drive والعديد من البرامج الأخرى

يمكنك الاتصال بسهولة مع Slack وGoogle Drive والعديد من البرامج الأخرى إضافة تعليقات على الفيديو: يمكنك إضافة تعليقات مباشرة على مقاطع الفيديو للحصول على نقد واضح وموجز

يمكنك إضافة تعليقات مباشرة على مقاطع الفيديو للحصول على نقد واضح وموجز تنظيم في مكان واحد: يمكنك إدارة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك في مركز مقاطع واحد منظم، بحيث يسهل التنقل والعثور على محتوى معين

قيود النقر فوق

إمكانيات تحرير الفيديو المحدودة: يفتقر إلى ميزات تحرير الفيديو المتقدمة، مما يتطلب الاعتماد على برنامج منفصل لتحرير الفيديو

يفتقر إلى ميزات تحرير الفيديو المتقدمة، مما يتطلب الاعتماد على برنامج منفصل لتحرير الفيديو منحنى تعليمي حاد: يمثل تحديات لبعض المستخدمين في التنقل عبر المنصة

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات #### ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إنشاء مقاطع فيديو رائعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ينسى الناس دائمًا تقريبًا جزءًا مهمًا من وظيفة محرر الفيديو - رواية القصص. ✨

إذا كانت أحدث الاتجاهات التقنية المتغيرة باستمرار تعيقك باستمرار، فقد يضيع إبداعك بسرعة في الترجمة. ليس مثاليًا، أليس كذلك؟

يضمن ClickUp ألا يكون هذا هو الحال.

عندما تدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك، فإنك تظل في مقعد السائق. يمكنك الاحتفاظ بالسيطرة على السرد بينما تقلل بشكل كبير من الأحمال الثقيلة. 💪

إنه مكسب للطرفين.

وإليك الجزء الأفضل: ClickUp هي الطريقة الأقل تكلفة لجعل هذه الاستراتيجية حقيقة واقعة. وهل ذكرت الجزء الإضافي؟ ستحصل أيضاً على أداة مدمجة لإدارة المشروع تجعل من تفويض وتنظيم وتنفيذ مشروعك أمراً سهلاً للغاية!

لا تثق بكلامي فقط. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وانظر بنفسك! 🚀