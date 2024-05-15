أفضل منصات تعاون المحتوى في عام 2025

هل تتذكر حملة نايكي "احلم بجنون"؟ تمحورت الحملة حول إعلان مؤثر قام بروايته كولين كايبرنيك وضم رياضيين مثل سيرينا ويليامز وليبرون جيمس، حيث عرض الإعلان إنجازاتهم المذهلة وحث المشاهدين على المثابرة رغم الصعاب. ومن المتوقع أن تلقى الحملة انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن هل يمكنك تخيل العمل الذي تم إنجازه خلف الكواليس؟ لا بد أن التنسيق على السيناريو ومقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية وغيرها من الأمور الأخرى تطلبت تعاوناً بارعاً ومهارات إدارية. حتى لو لم تكن تنتج إعلاناً بملايين الدولارات مع أساطير الرياضة، فأنت تعرف نوع التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي الذي يدخل في إنشاء مستندات مهمة ورسائل عالية الوضوح.

تم تصميم برنامج التعاون في المحتوى لمعالجة هذه المشكلات بشكل مباشر. فهو يوفر مركزاً مركزياً لكل المحتوى الخاص بك، ويبسط التواصل، ويساعدك على تتبع التقدم المحرز. فبدلاً من التعامل مع فوضى رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المبعثرة، يمكنك الحصول على رؤية واضحة ومنظمة لمشروعك.

لقد قضيت الكثير من الوقت في استكشاف منصات تعاون المحتوى المختلفة. واستناداً إلى خبرتي العملية والبحث الذي أجراه فريق ClickUp، قمتُ بإعداد قائمة بأفضل 15 أداة للتعاون في المحتوى. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على إدارة مشاريعك بفعالية أكبر، تماماً كما هو الحال بالنسبة لحملة طموحة مثل حملة نايكي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة تعاون المحتوى؟

توجد العديد من الخيارات، مما يجعل اختيار منصة تعاون المحتوى المناسبة أمراً صعباً. فأنت تريد العثور على أداة تناسب احتياجات سير عمل فريق التسويق لديك.

لمساعدتك على الاختيار الأفضل، إليك هذا الدليل:

كيف تتعامل مع التحكم في الإصدارات؟ فكر في مدى أهمية تتبع التغييرات والتحديثات لمشاريعك. ابحث عن الميزات التي تتيح لك عرض إصدارات المستندات وإرجاعها وإدارتها. إذا كان فريقك يقوم بمراجعة المحتوى وتحديثه بانتظام، فإن النظام الأساسي الذي يحتوي على تحكم قوي في الإصدار سيساعدك على منع الأخطاء ويضمن أن الجميع يعمل على أحدث إصدار هل يمكنك التعاون في الوقت الفعلي؟ حدد ما إذا كان فريقك بحاجة إلى العمل معًا على المشاريع في الوقت الفعلي. تحقق مما إذا كانت المنصة تدعم التحرير المتزامن والتحديثات المباشرة. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تبادل الأفكار أو إجراء تغييرات سريعة، فإن الأداة التي تحتوي على ميزات قوية في الوقت الفعلي ستبقي الجميع على نفس الصفحة وتقلل من الارتباك هل تتكامل مع أدواتك الحالية؟ قم بتقييم مدى تكامل المنصة مع أدواتك الحالية. ضع قائمة بالبرامج التي تستخدمها بالفعل وابحث عن منصة تتصل بها بسلاسة. إذا كان فريقك يستخدم Slack للتواصل، فإن المنصة التي تتكامل مع Slack ستجعل من السهل الحفاظ على مزامنة المناقشات والمستندات هل هي سهلة الاستخدام؟ ابدأ بتحديد مدى سهولة استخدام المنصة لفريقك. ابحث عن الميزات التي تتوافق مع مهامك اليومية. على سبيل المثال، إذا كان فريقك معتاداً على مشاركة الملفات البسيطة، فإن المنصة ذات الواجهة المعقدة قد تبطئ الإنتاجية بدلاً من تعزيزها هل يمكن الوصول إليها على الأجهزة المحمولة؟ فكر في عدد المرات التي يحتاج فيها فريقك إلى الوصول إلى المنصة من الأجهزة المحمولة. اختر أداةً ذات دعم قوي للأجهزة المحمولة إذا كان فريقك يعمل عن بُعد أو يسافر بشكل متكرر. على سبيل المثال، إذا كان فريقك بحاجة إلى إجراء تحديثات أثناء التنقل، فإن النظام الأساسي الذي يحتوي على تطبيق ممتاز للأجهزة المحمولة سيحافظ على سير عملك دون انقطاع

بمجرد أن تتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة، يمكنك تحديد الثغرات في عمليات التعاون الحالية للمحتوى لديك لتضييق نطاق المتطلبات المحددة التي تحتاج إلى نظام أو منصة جديدة من أجلها.

أفضل 15 منصة لتعاون المحتوى ## أفضل 15 منصة لتعاون المحتوى

لقد حددنا أفضل 15 منصة لتعاون المحتوى التي يجب وضعها في الاعتبار في عام 2024 - كل منها يقدم ميزات فريدة لتعزيز العمل الجماعي وتبسيط المهام وتحقيق نتائج استثنائية.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى وإدارته والتعاون فيه)

إذا كنت مثلي، توازن بين مشاريع المحتوى المتعددة في وقت واحد,

ClickUp

ستصبح بسرعة منصتك المفضلة. من التفكير في المحتوى إلى الموافقة النهائية، ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع لتبسيط كل مرحلة من مراحل

إنشاء المحتوى

العملية.

مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي. وقد وجدت أنه مفيد بشكل خاص لصياغة منشورات المدونة، وتخطيط تقويمات المحتوى، والتعاون مع المحررين.

اكتب وحرر في الوقت الفعلي مع فريقك على مستندات ClickUp Docs

يمكنك دمج هذه المستندات مع مهام سير العمل لضمان ربط المستندات بالمهام القابلة للتنفيذ، مما يحافظ على توافق الجميع. يساعدك مركز المستندات في تنظيم المعلومات والعثور عليها بسرعة بينما تعمل عناصر التحكم في الخصوصية على تأمين المحتوى الحساس.

فيما يلي بعض النصائح بناءً على تجربتي مع هذه الميزة:

عزز مستنداتك من خلال تضمين مقاطع الفيديو والصور لتوفير محتوى غني وتفاعلي يشرك فريقك

تعيين مستويات مختلفة من الوصول (عرض، تعليق، تعديل) لأعضاء الفريق المختلفين لضمان حصول الأشخاص المناسبين على المستوى المناسب من التحكم

اربط المستندات ذات الصلة ببعضها البعض باستخدام انقر فوق العلاقات لإنشاء مستند شاملقاعدة معرفية أو مجموعة وثائق المشروع انقر فوق الدماغ ميزة بارزة أخرى. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي القوية هذه أن تتكيف مع مختلف الأدوار والمتطلبات الوظيفية. فهي تساعد في إنشاء المحتوى وإدارته وتنقيحه داخل الفرق.

عندما تواجه عقبة إبداعية، يمكنك توليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain

يمكن ل ClickUp Brain توليد محتوى عالي الجودة بناءً على مدخلاتك، مما يساعد على بدء عملية الكتابة. هذه الميزة مفيدة للفرق التي تعمل في مواعيد نهائية ضيقة أو عندما تواجه عائقًا إبداعيًا، مما يتيح إنشاء محتوى أسرع بجهد يدوي أقل.

ClickUp أفضل الميزات

استخدام إدارة مشروع ClickUp مع ClickUp Brain لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز. يضمن هذا التكامل توافق مشاريع المحتوى مع الأهداف العامة للفريق والجداول الزمنية

استخدم اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى وتنقيح الكتابة، مما يضمن أن يكون المنتج النهائي جذاباً وخالياً من الأخطاء

إدارة المهام والجداول الزمنية وتقويمات المحتوى في مكان واحد

استخدام قوائم مراجعة ClickUp لفريقك التقني حتى لا تفوتهم أي تفاصيل

قم بتدوين الأفكار التي تريد تقديمها بسرعة في اجتماع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالي أو استخدم مفكرة ClickUp لتتبع محاضر الاجتماعات

استخدم انقر فوق اكتشاف التعاون للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، مثل عندما يقوم أشخاص آخرون بالكتابة أو إضافة تعليقات أو عرض مهمة ما

تحرير المستندات معًا عبر الأنظمة الأساسية والبقاء على اطلاع دائم باستخدام ClickUp Instant Collaboration Detection

قيود ClickUp

لا يوجد عرض جدول على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما يلي سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية لمركز العافية الطلابي في كلية دارتموث، يقول عن برنامج ClickUp

_ نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. وهذا يسمح لنا برؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديل، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا). قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. يمكننا الآن الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة تصل إلى 2-3 أضعاف سيد بابلا , منسق برنامج الرفاهية لمركز العافية الطلابي في كلية دارتموث للصحة والعافية

2. بيتريكس 24 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء)

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 عبارة عن منصة شاملة تتيح التعاون في المحتوى. وهي توفر أدوات للمشروع و إدارة تسويق المحتوى وإدارة علاقات العملاء والتواصل. إنه خيار رائع إذا كنت تبحث عن حل واحد لإدارة جوانب متعددة من عملك.

أقدر ميزة الإنترانت الاجتماعية في Bitrix24، التي تعزز التواصل والتعاون بين الفريق في بيئة غير رسمية.

أفضل ميزات Bitrix24

إنشاء المستندات والمشاركة في تحريرها عبر الإنترنت، وإدارة ملفاتك ومشاركتها في تخزين سحابي آمن

تبادل الملاحظات والملفات بسرعة عبر الدردشة ومكالمات الفيديو

جدولة الأحداث وتنظيم الاجتماعات داخل المنصة

قيود Bitrix24

مقيدة جداً للمستخدم العادي. يمكن للمشرف الفائق فقط تغيير بعض الإعدادات

يمكن أن تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة

تسعير Bitrix24

مجاني

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين قياسي: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسة250: 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

*التسعير مأخوذ من مصدر خارجي

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4.1/5 (530+ تقييم)

4.1/5 (530+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 850 تقييم)

3. سيتريكس شيرفيل (الأفضل للتوقيع الإلكتروني على المستندات)

عبر سيتريكس Citrix ShareFile هي أداة تعاون في المحتوى مصممة خصيصاً للتعامل مع المعلومات الحساسة. يضمن التشفير على مستوى البنك حماية بياناتك دائمًا. أوصي بهذه المنصة إذا كنت توقع على العديد من العقود الرقمية أو تحتاج إلى توقيعات متكررة للعملاء.

يعد ShareFile أداة ممتازة لتبادل المستندات السرية مع العملاء. فخيارات التخزين والمشاركة الآمنة الخاصة به من الدرجة الأولى.

سيتريكس شيرفيل أفضل الميزات

إيواء جميع قوائم طلبات المستندات والملفات والمهام والتعليقات في مساحة مركزية واحدة لتسريع عملية تسليم المستندات

إدراج روابط للملفات وتحميل وإرسال ملفات جديدة وطلب ملفات مباشرة من رسائل Microsoft Outlook أو Gmail

تحديد موقع المحادثات والملفات والمهام والتعليقات الخاصة بالمشروع بسهولة للبقاء متزامنة

عرض المستندات وتوقيعها في الأداة الآمنة نفسها دون الحاجة إلى طباعتها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها بالبريد الإلكتروني

قيود Citrix Sharefile

الأخطاء المتكررة ومواطن الخلل في ميزة تحميل الملفات

تأخيرات في المزامنة، خاصة مع الملفات الكبيرة

تسعير ملفات سيتريكس شيرفيل

متقدم : 17.60 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 17.60 دولار شهرياً لكل مستخدم قسط : 27.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 27.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ميزة الصناعة : 45.83$/شهرًا لكل مستخدم

: 45.83$/شهرًا لكل مستخدم غرفة البيانات الافتراضية: 75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سيتريكس شيرفيل #### تقييمات ومراجعات سيتريكس شيرفيل

G2: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4. دروب بوكس (الأفضل لمشاركة الملفات)

عبر دروب بوكس دروب بوكس مرادف لمشاركة الملفات، ولسبب وجيه. فهو واحد من أكثر المنصات المتاحة سهولة في الاستخدام، مما يسهل مشاركة الملفات والتعاون في المستندات وتخزين المحتوى بشكل آمن. يمكنك استخدام Dropbox لمشاركة الملفات الكبيرة مع العملاء والتعاون في مسودات المحتوى مع أعضاء الفريق.

أفضل ميزات Dropbox

التعاون وتحرير ومشاركة المحتوى وتحريره بسهولة

العمل على المستندات في وقت واحد مع العديد من أعضاء الفريق لتعزيز الكفاءة

استخدام تكامل التطبيقات مع Slack وZoom من داخل المنصة

قيود Dropbox

قد تتأخر المزامنة قليلاً، مما يجعلك تنتظر عندما تكون في عجلة من أمرك

قد لا يكون التخزين السحابي فعالاً بالقدر المطلوب لحالات استخدام محددة

تسعير Dropbox

بالإضافة : 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسيات : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الشركة بلس: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

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5. بوكس (الأفضل لإدارة محتوى المؤسسة)

عبر صندوق الصندوق هو منصة قائمة على السحابة مصممة لإدارة محتوى المؤسسة والتعاون. وهي مناسبة بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة ذات المحتوى المعقد التعاون في المشروع الاحتياجات. يُعتبر Box أداة ممتازة لإدارة كميات كبيرة من المحتوى، خاصةً عند الحاجة إلى تدابير صارمة للامتثال والأمان.

أفضل ميزات #### Box

احصل على ميزات أمان متقدمة لإدارة المحتوى

تحرير المستندات وترك تعليقات لفريقك في الوقت الفعلي

التكامل مع أكثر من 1500 تطبيق، بما في ذلك Google Workspace وMicrosoft Office

قيود صندوق

تأخر كبير في مشاركة الملفات الكبيرة أو تحميلها

في بعض الأحيان، يحدث تأخير في مزامنة الملفات، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات

تسعير #### Box

للشركات : 18.42 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 18.42 دولار شهرياً لكل مستخدم شركة بلس : 31.41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 31.41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 43.34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Box التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5400 تقييم)

6. Amazon WorkDocs (الأفضل للتكامل مع نظام AWS البيئي)

عبر أمازون Amazon WorkDocs عبارة عن منصة تعاون آمنة للمحتوى مصممة للعمل بسلاسة مع نظام AWS البيئي. إذا كانت مؤسستك تستثمر بكثافة في خدمات أمازون ويب، فإن WorkDocs مناسبة بشكل طبيعي. لقد استخدمت WorkDocs مع خدمات AWS الأخرى، والتكامل سلس.

أفضل ميزات Amazon WorkDocs

تشفير المحتوى الخاص بك بأمان أثناء النقل وفي حالة السكون في البنية التحتية السحابية العالمية لخدمات AWS

ابقَ على اتصال بالفرق الداخلية والمستخدمين الخارجيين من خلال التخزين الآمن ومشاركة الملفات

دمج WorkDocs مع التطبيقات والعمليات الحالية لإدارة المحتوى بالطريقة والمكان اللذين تريدهما

قيود Amazon WorkDocs

لا يمكن لأكثر من شخص تحرير مستند في نفس الوقت

مواطن الخلل المتكررة في حفظ الملفات وتحميلها

تسعير Amazon WorkDocs

يقدم هيكل تسعير الدفع حسب الاستخدام، مما يعني أنك تدفع فقط مقابل المستخدمين والتخزين الذي تستخدمه. في معظم المناطق، تبلغ التكلفة 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، والتي تتضمن 1 تيرابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم. يمكن للمستخدمين الجدد استخدام إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا لاختبار WorkDocs مع ما يصل إلى 50 مستخدمًا وسعة تخزين 1 تيرابايت لكل مستخدم.

تقييمات ومراجعات Amazon WorkDocs Amazon WorkDocs

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. M-Files (الأفضل لإدارة المستندات والامتثال)

عبر ملفات M M-Files عبارة عن منصة تعاون في المحتوى مصممة للشركات التي يجب أن تدير المستندات بمتطلبات امتثال صارمة. لقد وجدت أن M-Files مفيدة بشكل خاص في مجالات مثل الشؤون القانونية والمالية، حيث تكون إدارة المستندات والامتثال أمرًا بالغ الأهمية.

أفضل ميزات M-Files

تنظيم المستندات والعثور عليها بناءً على البيانات الوصفية

المشاركة في تأليف ملفات "مصدر الحقيقة" الموحدة أو الموافقة عليها أو التوقيع عليها مع عملائك

توفير الوقت والمال في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مهام سير عمل مضمنة مع التحكم في الوقت الفعلي والقواعد والتوجيه المتاح لجميع المستخدمين المصرح لهم

قيود ملفات M-Files

منحنى تعلم أكثر حدة

بطء سرعة المعالجة على السحابة

تسعير ملفات M-Files

التسعير المخصص

M-Files التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)

8. BoostHQ (الأفضل للتعلم وتبادل المعرفة)

عبر BoostHQ BoostHQ عبارة عن منصة لمشاركة المعرفة طورتها Skyprep. وهي مزودة بمكتبة موارد مركزية وأدوات لتوظيف الخبراء المتخصصين، وهي مفيدة للغاية في إعدادات العمل عن بُعد.

يعجبني أنها تركز على التعلم وتبادل المعرفة بدلاً من الاقتصار على إنشاء المحتوى ومشاركته. فهو يُنشئ تقارير بانتظام لمساعدتك في تحديد احتياجات نظام التدريب الخاص بك.

Boost HQ أفضل الميزات

السماح للموظفين بمشاركة أفكارهم وخبراتهم، والتقاط معارفهم والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل مع ميزات مثل التعليق والأسئلة والأجوبة

تنظيم المحتوى الخاص بك حسب المجموعات والفئات والعلامات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات عند الحاجة إليها

مشاركة المحتوى التعليمي بسهولة مثل المساعدات الوظيفية أو الإرشادات الإجرائية أو البرامج التعليمية من أي مكان تقريباً

تعزيز قيود المقر الرئيسي

يجب أن يتم تسجيل مجموعات كبيرة من الأشخاص في مجموعات تتسع لـ 500 شخص، الأمر الذي قد يكون مقيداً للمؤسسات الأصغر حجماً

تسعير #### Boost HQ

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Boost HQ

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. مايكروسوفت ون درايف (الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت أوفيس)

عبر مايكروسوفت Microsoft OneDrive للأعمال هو النظام الأساسي للتعاون في المحتوى للمؤسسات التي تستخدم Microsoft Office بالفعل. فهو مدمج بإحكام مع أدوات مثل Word وExcel وPowerPoint، مما يسهل التعاون في المستندات في الوقت الفعلي. لقد استخدمت OneDrive للأعمال على نطاق واسع، وتكامله مع Microsoft Office لا مثيل له.

أفضل ميزات مايكروسوفت OneDrive للأعمال

التكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft Office

التعاون على مستندات Office في الوقت الفعلي

مشاركة الملفات بأمان داخل مؤسستك وخارجها

قيود Microsoft OneDrive

ميزات تعاون محدودة للمستندات غير المكتبية

تكلفة أعلى للميزات المتقدمة

تسعير مايكروسوفت OneDrive من مايكروسوفت

OneDrive للأعمال : 4.95 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 4.95 دولار شهرياً لكل مستخدم Microsoft Business 365 Basic : 1.73 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 1.73 دولار شهرياً لكل مستخدم Microsoft Business 365 Standard : 9.18 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ون درايف من Microsoft OneDrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

10. كونفلوينس (الأفضل لإدارة المعرفة والتعاون)

عبر أطلسيان Confluence من Atlassian's Confluence عبارة عن منصة تعاون في المحتوى لإدارة المعرفة و تعاون الفريق . وهو مصمم لفرق تطوير البرمجيات ولكنه مفيد بنفس القدر لإدارة مشاريع المحتوى والتعاون في التوثيق.

Confluence أفضل الميزات

إنشاء محتوى باستخدام أدوات متعددة الاستخدامات مثل اللوحات البيضاء ورسائل الفيديو وميزات التوثيق

ادعُ فرقك للمشاركة والتعاون مع التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات المضمنة

تضمين وتحرير المحتوى من الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل ملفات التصميم ومستودعات التعليمات البرمجية وجداول البيانات والمزيد

قيود Confluence

قد يكون من الصعب تصدير المستندات بتنسيقات مختلفة

قد تبدو ميزة البحث معقدة لبعض المستخدمين

تسعير Confluence

مجاناً

قياسي : 4.89 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 4.89 دولار شهرياً لكل مستخدم قسط: 8.97$/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (3,700+ تقييم)

4.1/5 (3,700+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

11. Notion (الأفضل لمساحة العمل والتعاون الكل في واحد)

عبر فكرة Notion هي مساحة عمل شاملة تجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون في المحتوى. وهو مثالي للفرق التي تحتاج إلى منصة مرنة لإدارة مشاريع المحتوى والتعاون في المستندات. يمكن أن يكون مفيدًا عند تنظيم أفكار المحتوى، والتعاون في المسودات، وإدارة تقويمات المحتوى، وهو أداة متعددة الاستخدامات لأي فريق.

أفضل الميزات #### Notion

مراقبة حالة المشاريع المتعددة في مراحلها المختلفة بسهولة

الحصول على نظرة عامة عالية المستوى وتحديد أولويات مهامك بشكل مرئي باستخدام التقويمات ولوحات كانبان

إنشاء مخصصقوالب مخصصة للمحتوى سير العمل

قيود مفهوم

أبلغ بعض المستخدمين أنه بطيء للغاية إذا كنت تستخدمه لتخزين الكثير من البيانات، مثل أكثر من 2000 صفحة

الواجهة مزدحمة ومربكة للعديد من المستخدمين

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد العمل: 18 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

12. جوجل درايف (الأفضل للتخزين السحابي والتعاون)

عبر جوجل درايف Google Drive هي خدمة تخزين سحابي ومشاركة ملفات تم تطويرها بواسطة Google. وهي تتيح تخزين الملفات والوصول إليها ومشاركتها من أي جهاز متصل بالإنترنت. واجهة النظام الأساسي سهلة الاستخدام والتكامل مع خدمات Google الأخرى مثل Gmail وDOCs وجداول البيانات تجعله خيارًا شائعًا للاستخدام الشخصي والمهني.

ويُعد التحرير المشترك في الوقت الحقيقي ميزة بارزة في Google Drive تعزز التعاون السلس في المحتوى بشكل كبير.

أفضل ميزات Google Drive

التكامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية لإنشاء المحتوى والتعاون بشكل أكثر فعالية في الوقت الفعلي

الاستغناء عن الحاجة إلى التحكُّم في الإصدار وتقليل مخاطر التعديلات المتضاربة، مما يسهّل على الفرق العمل معًا بكفاءة وفعالية

تخزين الملفات والمجلدات ومشاركتها والتعاون بشأنها من جهازك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر

قيود Google Drive

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء في تنسيق المستندات

الارتباط بالمجلدات الداخلية يصبح مربكًا

بطء مزامنة ملفات الفيديو والملفات السحابية مع إصدارات سطح المكتب

تسعير Google Drive

شخصي: بدون تكلفة

بدون تكلفة مبتدئ الأعمال : 1.63 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 1.63 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة قياسية : 8.78 دولار/شهر لكل مستخدم

: 8.78 دولار/شهر لكل مستخدم شركة بلس: 16.46$/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Drive

جارتنر: 4.6/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

13. ووردابل (الأفضل للتكامل السلس مع ووردبريس)

عبر قابل للكتابة Wordable هو تطبيق على الإنترنت لمديري المحتوى والمحررين. بالنسبة لأي شخص يعمل مع ووردبريس، فإن Wordable هو تطبيق لا غنى عنه. يمكنه تبسيط عملية تصدير مستندات جوجل إلى ووردبريس و HubSpot و Medium، مما يوفر لي الكثير من الوقت والمتاعب.

أفضل ميزات Wordable

تصدير المحتوى الخاص بك من محرّر مستندات Google إلى WordPress بنقرة واحدة فقط

تنزيل صورك وضغطها وتنسيقها تلقائيًا في منشور مدونتك

تخلص من الوقت والجهد المبذول في النسخ واللصق والتنسيق مع الحفاظ على تنسيق المحتوى تلقائيًا

قيود ووردبريس

الأداة مخصصة لووردبريس، لذا إذا كنت تستخدم نظام إدارة محتوى آخر، فلن يكون Wordable مفيدًا كثيرًا

ستحتاج إلى الإعداد باستخدام محرر مستندات Google لتحقيق أقصى استفادة من Wordable، وهو ما قد يكون قيدًا على بعض الفرق

تسعير #### Wordable

هاوي: مجانًا

مجانًا أساسي 29 دولاراً في السنة

29 دولاراً في السنة محترف : 149 دولاراً في السنة

: 149 دولاراً في السنة القسط: 349 دولاراً في السنة

التقييمات والمراجعات القابلة للكتابة

G2: 3.5/5 (أكثر من 12 تقييمًا)

3.5/5 (أكثر من 12 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

14. Bit.ai (الأفضل للمستندات التفاعلية)

عبر Bit.ai Bit.ai عبارة عن منصة تعاون للمستندات بتنسيقات متعددة. لفتت انتباهي بسبب تحديث التعاون في المستندات . إذا كان فريقك بحاجة إلى إنشاء مستندات تفاعلية مع وسائط غنية، فإن Bit.ai هو أحد أفضل الأدوات. لقد وجدت أنها مفيدة بشكل خاص للعروض التقديمية والمقترحات.

أفضل ميزات Bit.ai

تضمين مقاطع الفيديو وجداول البيانات والوسائط الأخرى، مما يجعل مستنداتك أكثر جاذبية

البحث عن الموارد الرقمية في مكتبة المحتوى الخاصة بك باستخدام الكلمات الرئيسية والعناوين والأوصاف

تسريعإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وقوالب المستندات عبر فئات مثل خدمة العملاء والتصميم والتعليم والموارد البشرية وغيرها

قيود Bit.ai

على الرغم من أن Bit.ai رائع في إنشاء مستندات تفاعلية، إلا أنه ليس قوياً في تحرير المستندات التقليدية مثل بعض الأدوات الأخرى

قد تبدو المنصة مربكة بعض الشيء في البداية بسبب عدد الميزات المتاحة، لذلك هناك منحنى تعليمي

تسعير Bit.ai

مجاني

محترف : 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو شركة: 20 دولارًا شهريًا لكل عضو

Bit.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

15. بروفهاب (الأفضل لإدارة المشاريع والمهام)

عبر بروف هاب ProofHub هو نظام شامل لإدارة المشاريع و أداة تعاون مما يجعلها مثالية للفرق التي تدير مشاريع المحتوى من البداية إلى النهاية.

ProofHub أفضل الميزات

التعاون على الأصول الإبداعية ومراجعة التعليقات ومشاركتها مع التعليقات التوضيحية على الملفات في الوقت الفعلي

دعوة المتعاونين الخارجيين على الفور وتتبع التغييرات مع حفظ إصدارات الملفات المتعددة

جدولة واشتراك الأشخاص في الإعلانات المتعلقة بالمشاريع المختلفة ومشاركتها في الجدول الزمني للفريق تلقائياً

قيود ProofHub

قد تكون واجهة المستخدم غير منتظمة بعض الشيء

يمكن أن تكون الإشعارات مربكة ومشتتة للانتباه وصعبة الإدارة

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

أساسي : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 89 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

اختر أفضل برامج تعاون المحتوى

تعمل المنصات التي اختبرتها وأدرجت في القائمة المختصرة بشكل جيد، مما يسمح بإنشاء المحتوى والتعاون الجماعي. لكن القليل منها يتجاوز ذلك.

أنا أفضل الأداة التي تعمل على تبسيط إنشاء المحتوى والتعاون وإدارة المشروع مع تعدد مزاياها وتكاملها. وفي هذا الصدد، يبرز ClickUp. على عكس التقويمات الأساسية للمحتوى أو منصات مشاركة المستندات، تقدم ClickUp حلاً شاملاً يلبي احتياجات الفرق من جميع الأحجام.

تساعدك إدارة المشروع المركزية على الاحتفاظ بجميع مشاريع المحتوى في مكان واحد. يمكنك إنشاء مهام سير عمل تتماشى مع العمليات الفريدة لفريقك. سواء كنت تتبع تقويمًا تحريريًا تقليديًا أو نهجًا رشيقًا، فإن ClickUp مرن بما يكفي للتكيف. جرّب ClickUp اليوم! لن تندم على ذلك.