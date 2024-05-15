أفضل منصات تعاون المحتوى في عام 2025

هل تتذكر حملة نايكي "احلم بجنون"؟ تمحورت الحملة حول إعلان مؤثر قام بروايته كولين كايبرنيك وضم رياضيين مثل سيرينا ويليامز وليبرون جيمس، حيث عرض الإعلان إنجازاتهم المذهلة وحث المشاهدين على المثابرة رغم الصعاب. ومن المتوقع أن تلقى الحملة انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولكن هل يمكنك تخيل العمل الذي تم إنجازه خلف الكواليس؟ لا بد أن التنسيق على السيناريو ومقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية وغيرها من الأمور الأخرى تطلبت تعاوناً بارعاً ومهارات إدارية. حتى لو لم تكن تنتج إعلاناً بملايين الدولارات مع أساطير الرياضة، فأنت تعرف نوع التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي الذي يدخل في إنشاء مستندات مهمة ورسائل عالية الوضوح.
تم تصميم برنامج التعاون في المحتوى لمعالجة هذه المشكلات بشكل مباشر. فهو يوفر مركزاً مركزياً لكل المحتوى الخاص بك، ويبسط التواصل، ويساعدك على تتبع التقدم المحرز. فبدلاً من التعامل مع فوضى رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المبعثرة، يمكنك الحصول على رؤية واضحة ومنظمة لمشروعك.
لقد قضيت الكثير من الوقت في استكشاف منصات تعاون المحتوى المختلفة. واستناداً إلى خبرتي العملية والبحث الذي أجراه فريق ClickUp، قمتُ بإعداد قائمة بأفضل 15 أداة للتعاون في المحتوى. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على إدارة مشاريعك بفعالية أكبر، تماماً كما هو الحال بالنسبة لحملة طموحة مثل حملة نايكي.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة تعاون المحتوى؟
توجد العديد من الخيارات، مما يجعل اختيار منصة تعاون المحتوى المناسبة أمراً صعباً. فأنت تريد العثور على أداة تناسب احتياجات سير عمل فريق التسويق لديك.
لمساعدتك على الاختيار الأفضل، إليك هذا الدليل:
- كيف تتعامل مع التحكم في الإصدارات؟ فكر في مدى أهمية تتبع التغييرات والتحديثات لمشاريعك. ابحث عن الميزات التي تتيح لك عرض إصدارات المستندات وإرجاعها وإدارتها. إذا كان فريقك يقوم بمراجعة المحتوى وتحديثه بانتظام، فإن النظام الأساسي الذي يحتوي على تحكم قوي في الإصدار سيساعدك على منع الأخطاء ويضمن أن الجميع يعمل على أحدث إصدار
- هل يمكنك التعاون في الوقت الفعلي؟ حدد ما إذا كان فريقك بحاجة إلى العمل معًا على المشاريع في الوقت الفعلي. تحقق مما إذا كانت المنصة تدعم التحرير المتزامن والتحديثات المباشرة. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تبادل الأفكار أو إجراء تغييرات سريعة، فإن الأداة التي تحتوي على ميزات قوية في الوقت الفعلي ستبقي الجميع على نفس الصفحة وتقلل من الارتباك
- هل تتكامل مع أدواتك الحالية؟ قم بتقييم مدى تكامل المنصة مع أدواتك الحالية. ضع قائمة بالبرامج التي تستخدمها بالفعل وابحث عن منصة تتصل بها بسلاسة. إذا كان فريقك يستخدم Slack للتواصل، فإن المنصة التي تتكامل مع Slack ستجعل من السهل الحفاظ على مزامنة المناقشات والمستندات
- هل هي سهلة الاستخدام؟ ابدأ بتحديد مدى سهولة استخدام المنصة لفريقك. ابحث عن الميزات التي تتوافق مع مهامك اليومية. على سبيل المثال، إذا كان فريقك معتاداً على مشاركة الملفات البسيطة، فإن المنصة ذات الواجهة المعقدة قد تبطئ الإنتاجية بدلاً من تعزيزها
- هل يمكن الوصول إليها على الأجهزة المحمولة؟ فكر في عدد المرات التي يحتاج فيها فريقك إلى الوصول إلى المنصة من الأجهزة المحمولة. اختر أداةً ذات دعم قوي للأجهزة المحمولة إذا كان فريقك يعمل عن بُعد أو يسافر بشكل متكرر. على سبيل المثال، إذا كان فريقك بحاجة إلى إجراء تحديثات أثناء التنقل، فإن النظام الأساسي الذي يحتوي على تطبيق ممتاز للأجهزة المحمولة سيحافظ على سير عملك دون انقطاع
بمجرد أن تتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة، يمكنك تحديد الثغرات في عمليات التعاون الحالية للمحتوى لديك لتضييق نطاق المتطلبات المحددة التي تحتاج إلى نظام أو منصة جديدة من أجلها.
أفضل 15 منصة لتعاون المحتوى ## أفضل 15 منصة لتعاون المحتوى
لقد حددنا أفضل 15 منصة لتعاون المحتوى التي يجب وضعها في الاعتبار في عام 2024 - كل منها يقدم ميزات فريدة لتعزيز العمل الجماعي وتبسيط المهام وتحقيق نتائج استثنائية.
1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى وإدارته والتعاون فيه)
إذا كنت مثلي، توازن بين مشاريع المحتوى المتعددة في وقت واحد,
ClickUp
ستصبح بسرعة منصتك المفضلة. من التفكير في المحتوى إلى الموافقة النهائية، ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع لتبسيط كل مرحلة من مراحل
العملية.
مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي. وقد وجدت أنه مفيد بشكل خاص لصياغة منشورات المدونة، وتخطيط تقويمات المحتوى، والتعاون مع المحررين.
اكتب وحرر في الوقت الفعلي مع فريقك على مستندات ClickUp Docs
يمكنك دمج هذه المستندات مع مهام سير العمل لضمان ربط المستندات بالمهام القابلة للتنفيذ، مما يحافظ على توافق الجميع. يساعدك مركز المستندات في تنظيم المعلومات والعثور عليها بسرعة بينما تعمل عناصر التحكم في الخصوصية على تأمين المحتوى الحساس.
فيما يلي بعض النصائح بناءً على تجربتي مع هذه الميزة:
- عزز مستنداتك من خلال تضمين مقاطع الفيديو والصور لتوفير محتوى غني وتفاعلي يشرك فريقك
- تعيين مستويات مختلفة من الوصول (عرض، تعليق، تعديل) لأعضاء الفريق المختلفين لضمان حصول الأشخاص المناسبين على المستوى المناسب من التحكم
- اربط المستندات ذات الصلة ببعضها البعض باستخدامانقر فوق العلاقات لإنشاء مستند شاملقاعدة معرفية أو مجموعة وثائق المشروع انقر فوق الدماغ ميزة بارزة أخرى. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي القوية هذه أن تتكيف مع مختلف الأدوار والمتطلبات الوظيفية. فهي تساعد في إنشاء المحتوى وإدارته وتنقيحه داخل الفرق.
عندما تواجه عقبة إبداعية، يمكنك توليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain
يمكن ل ClickUp Brain توليد محتوى عالي الجودة بناءً على مدخلاتك، مما يساعد على بدء عملية الكتابة. هذه الميزة مفيدة للفرق التي تعمل في مواعيد نهائية ضيقة أو عندما تواجه عائقًا إبداعيًا، مما يتيح إنشاء محتوى أسرع بجهد يدوي أقل.
ClickUp أفضل الميزات
- استخدامإدارة مشروع ClickUp مع ClickUp Brain لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز. يضمن هذا التكامل توافق مشاريع المحتوى مع الأهداف العامة للفريق والجداول الزمنية
- استخدم اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى وتنقيح الكتابة، مما يضمن أن يكون المنتج النهائي جذاباً وخالياً من الأخطاء
- إدارة المهام والجداول الزمنية وتقويمات المحتوى في مكان واحد
- استخدامقوائم مراجعة ClickUp لفريقك التقني حتى لا تفوتهم أي تفاصيل
- قم بتدوين الأفكار التي تريد تقديمها بسرعة في اجتماع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالي أو استخدم مفكرة ClickUp لتتبع محاضر الاجتماعات
- استخدمانقر فوق اكتشاف التعاون للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، مثل عندما يقوم أشخاص آخرون بالكتابة أو إضافة تعليقات أو عرض مهمة ما
تحرير المستندات معًا عبر الأنظمة الأساسية والبقاء على اطلاع دائم باستخدام ClickUp Instant Collaboration Detection
قيود ClickUp
- لا يوجد عرض جدول على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)
تسعير #### ClickUp
- مجانًا للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
إليك ما يلي سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية لمركز العافية الطلابي في كلية دارتموث، يقول عن برنامج ClickUp
_ نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. وهذا يسمح لنا برؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديل، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا). قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. يمكننا الآن الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة تصل إلى 2-3 أضعاف سيد بابلا , منسق برنامج الرفاهية لمركز العافية الطلابي في كلية دارتموث للصحة والعافية
2. بيتريكس 24 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء)
عبر بيتريكس 24 Bitrix24 عبارة عن منصة شاملة تتيح التعاون في المحتوى. وهي توفر أدوات للمشروع و إدارة تسويق المحتوى وإدارة علاقات العملاء والتواصل. إنه خيار رائع إذا كنت تبحث عن حل واحد لإدارة جوانب متعددة من عملك.
أقدر ميزة الإنترانت الاجتماعية في Bitrix24، التي تعزز التواصل والتعاون بين الفريق في بيئة غير رسمية.
أفضل ميزات Bitrix24
- إنشاء المستندات والمشاركة في تحريرها عبر الإنترنت، وإدارة ملفاتك ومشاركتها في تخزين سحابي آمن
- تبادل الملاحظات والملفات بسرعة عبر الدردشة ومكالمات الفيديو
- جدولة الأحداث وتنظيم الاجتماعات داخل المنصة
قيود Bitrix24
- مقيدة جداً للمستخدم العادي. يمكن للمشرف الفائق فقط تغيير بعض الإعدادات
- يمكن أن تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة
تسعير Bitrix24
- مجاني
- الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين
- قياسي: 99 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا
- احترافي: 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم
- المؤسسة250: 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا
*التسعير مأخوذ من مصدر خارجي
تقييمات ومراجعات Bitrix24
- G2: 4.1/5 (530+ تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 850 تقييم)
3. سيتريكس شيرفيل (الأفضل للتوقيع الإلكتروني على المستندات)
عبر سيتريكس Citrix ShareFile هي أداة تعاون في المحتوى مصممة خصيصاً للتعامل مع المعلومات الحساسة. يضمن التشفير على مستوى البنك حماية بياناتك دائمًا. أوصي بهذه المنصة إذا كنت توقع على العديد من العقود الرقمية أو تحتاج إلى توقيعات متكررة للعملاء.
يعد ShareFile أداة ممتازة لتبادل المستندات السرية مع العملاء. فخيارات التخزين والمشاركة الآمنة الخاصة به من الدرجة الأولى.
سيتريكس شيرفيل أفضل الميزات
- إيواء جميع قوائم طلبات المستندات والملفات والمهام والتعليقات في مساحة مركزية واحدة لتسريع عملية تسليم المستندات
- إدراج روابط للملفات وتحميل وإرسال ملفات جديدة وطلب ملفات مباشرة من رسائل Microsoft Outlook أو Gmail
- تحديد موقع المحادثات والملفات والمهام والتعليقات الخاصة بالمشروع بسهولة للبقاء متزامنة
- عرض المستندات وتوقيعها في الأداة الآمنة نفسها دون الحاجة إلى طباعتها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها بالبريد الإلكتروني
قيود Citrix Sharefile
- الأخطاء المتكررة ومواطن الخلل في ميزة تحميل الملفات
- تأخيرات في المزامنة، خاصة مع الملفات الكبيرة
تسعير ملفات سيتريكس شيرفيل
- متقدم: 17.60 دولار شهرياً لكل مستخدم
- قسط: 27.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- ميزة الصناعة: 45.83$/شهرًا لكل مستخدم
- غرفة البيانات الافتراضية: 75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات سيتريكس شيرفيل #### تقييمات ومراجعات سيتريكس شيرفيل
- G2: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)
4. دروب بوكس (الأفضل لمشاركة الملفات)
عبر دروب بوكس دروب بوكس مرادف لمشاركة الملفات، ولسبب وجيه. فهو واحد من أكثر المنصات المتاحة سهولة في الاستخدام، مما يسهل مشاركة الملفات والتعاون في المستندات وتخزين المحتوى بشكل آمن. يمكنك استخدام Dropbox لمشاركة الملفات الكبيرة مع العملاء والتعاون في مسودات المحتوى مع أعضاء الفريق.
أفضل ميزات Dropbox
- التعاون وتحرير ومشاركة المحتوى وتحريره بسهولة
- العمل على المستندات في وقت واحد مع العديد من أعضاء الفريق لتعزيز الكفاءة
- استخدام تكامل التطبيقات مع Slack وZoom من داخل المنصة
قيود Dropbox
- قد تتأخر المزامنة قليلاً، مما يجعلك تنتظر عندما تكون في عجلة من أمرك
- قد لا يكون التخزين السحابي فعالاً بالقدر المطلوب لحالات استخدام محددة
تسعير Dropbox
- بالإضافة: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأساسيات: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- الشركة بلس: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات دروب بوكس
- G2: 4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)
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5. بوكس (الأفضل لإدارة محتوى المؤسسة)
عبر صندوق الصندوق هو منصة قائمة على السحابة مصممة لإدارة محتوى المؤسسة والتعاون. وهي مناسبة بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة ذات المحتوى المعقد التعاون في المشروع الاحتياجات. يُعتبر Box أداة ممتازة لإدارة كميات كبيرة من المحتوى، خاصةً عند الحاجة إلى تدابير صارمة للامتثال والأمان.
أفضل ميزات #### Box
- احصل على ميزات أمان متقدمة لإدارة المحتوى
- تحرير المستندات وترك تعليقات لفريقك في الوقت الفعلي
- التكامل مع أكثر من 1500 تطبيق، بما في ذلك Google Workspace وMicrosoft Office
قيود صندوق
- تأخر كبير في مشاركة الملفات الكبيرة أو تحميلها
- في بعض الأحيان، يحدث تأخير في مزامنة الملفات، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات
تسعير #### Box
- للشركات: 18.42 دولار شهرياً لكل مستخدم
- شركة بلس: 31.41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 43.34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
Box التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 4,900 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5400 تقييم)
6. Amazon WorkDocs (الأفضل للتكامل مع نظام AWS البيئي)
عبر أمازون Amazon WorkDocs عبارة عن منصة تعاون آمنة للمحتوى مصممة للعمل بسلاسة مع نظام AWS البيئي. إذا كانت مؤسستك تستثمر بكثافة في خدمات أمازون ويب، فإن WorkDocs مناسبة بشكل طبيعي. لقد استخدمت WorkDocs مع خدمات AWS الأخرى، والتكامل سلس.
أفضل ميزات Amazon WorkDocs
- تشفير المحتوى الخاص بك بأمان أثناء النقل وفي حالة السكون في البنية التحتية السحابية العالمية لخدمات AWS
- ابقَ على اتصال بالفرق الداخلية والمستخدمين الخارجيين من خلال التخزين الآمن ومشاركة الملفات
- دمج WorkDocs مع التطبيقات والعمليات الحالية لإدارة المحتوى بالطريقة والمكان اللذين تريدهما
قيود Amazon WorkDocs
- لا يمكن لأكثر من شخص تحرير مستند في نفس الوقت
- مواطن الخلل المتكررة في حفظ الملفات وتحميلها
تسعير Amazon WorkDocs
يقدم هيكل تسعير الدفع حسب الاستخدام، مما يعني أنك تدفع فقط مقابل المستخدمين والتخزين الذي تستخدمه. في معظم المناطق، تبلغ التكلفة 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، والتي تتضمن 1 تيرابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم. يمكن للمستخدمين الجدد استخدام إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا لاختبار WorkDocs مع ما يصل إلى 50 مستخدمًا وسعة تخزين 1 تيرابايت لكل مستخدم.
تقييمات ومراجعات Amazon WorkDocs Amazon WorkDocs
- G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
7. M-Files (الأفضل لإدارة المستندات والامتثال)
عبر ملفات M M-Files عبارة عن منصة تعاون في المحتوى مصممة للشركات التي يجب أن تدير المستندات بمتطلبات امتثال صارمة. لقد وجدت أن M-Files مفيدة بشكل خاص في مجالات مثل الشؤون القانونية والمالية، حيث تكون إدارة المستندات والامتثال أمرًا بالغ الأهمية.
أفضل ميزات M-Files
- تنظيم المستندات والعثور عليها بناءً على البيانات الوصفية
- المشاركة في تأليف ملفات "مصدر الحقيقة" الموحدة أو الموافقة عليها أو التوقيع عليها مع عملائك
- توفير الوقت والمال في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مهام سير عمل مضمنة مع التحكم في الوقت الفعلي والقواعد والتوجيه المتاح لجميع المستخدمين المصرح لهم
قيود ملفات M-Files
- منحنى تعلم أكثر حدة
- بطء سرعة المعالجة على السحابة
تسعير ملفات M-Files
- التسعير المخصص
M-Files التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)
8. BoostHQ (الأفضل للتعلم وتبادل المعرفة)
عبر BoostHQ BoostHQ عبارة عن منصة لمشاركة المعرفة طورتها Skyprep. وهي مزودة بمكتبة موارد مركزية وأدوات لتوظيف الخبراء المتخصصين، وهي مفيدة للغاية في إعدادات العمل عن بُعد.
يعجبني أنها تركز على التعلم وتبادل المعرفة بدلاً من الاقتصار على إنشاء المحتوى ومشاركته. فهو يُنشئ تقارير بانتظام لمساعدتك في تحديد احتياجات نظام التدريب الخاص بك.
Boost HQ أفضل الميزات
- السماح للموظفين بمشاركة أفكارهم وخبراتهم، والتقاط معارفهم والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل مع ميزات مثل التعليق والأسئلة والأجوبة
- تنظيم المحتوى الخاص بك حسب المجموعات والفئات والعلامات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات عند الحاجة إليها
- مشاركة المحتوى التعليمي بسهولة مثل المساعدات الوظيفية أو الإرشادات الإجرائية أو البرامج التعليمية من أي مكان تقريباً
تعزيز قيود المقر الرئيسي
- يجب أن يتم تسجيل مجموعات كبيرة من الأشخاص في مجموعات تتسع لـ 500 شخص، الأمر الذي قد يكون مقيداً للمؤسسات الأصغر حجماً
تسعير #### Boost HQ
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات Boost HQ
- G2: تقييمات غير كافية
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)
9. مايكروسوفت ون درايف (الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت أوفيس)
عبر مايكروسوفت Microsoft OneDrive للأعمال هو النظام الأساسي للتعاون في المحتوى للمؤسسات التي تستخدم Microsoft Office بالفعل. فهو مدمج بإحكام مع أدوات مثل Word وExcel وPowerPoint، مما يسهل التعاون في المستندات في الوقت الفعلي. لقد استخدمت OneDrive للأعمال على نطاق واسع، وتكامله مع Microsoft Office لا مثيل له.
أفضل ميزات مايكروسوفت OneDrive للأعمال
- التكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft Office
- التعاون على مستندات Office في الوقت الفعلي
- مشاركة الملفات بأمان داخل مؤسستك وخارجها
قيود Microsoft OneDrive
- ميزات تعاون محدودة للمستندات غير المكتبية
- تكلفة أعلى للميزات المتقدمة
تسعير مايكروسوفت OneDrive من مايكروسوفت
- OneDrive للأعمال: 4.95 دولار شهرياً لكل مستخدم
- Microsoft Business 365 Basic: 1.73 دولار شهرياً لكل مستخدم
- Microsoft Business 365 Standard : 9.18 دولار شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ون درايف من Microsoft OneDrive
- G2: 4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)
10. كونفلوينس (الأفضل لإدارة المعرفة والتعاون)
عبر أطلسيان Confluence من Atlassian's Confluence عبارة عن منصة تعاون في المحتوى لإدارة المعرفة و تعاون الفريق . وهو مصمم لفرق تطوير البرمجيات ولكنه مفيد بنفس القدر لإدارة مشاريع المحتوى والتعاون في التوثيق.
Confluence أفضل الميزات
- إنشاء محتوى باستخدام أدوات متعددة الاستخدامات مثل اللوحات البيضاء ورسائل الفيديو وميزات التوثيق
- ادعُ فرقك للمشاركة والتعاون مع التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات المضمنة
- تضمين وتحرير المحتوى من الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل ملفات التصميم ومستودعات التعليمات البرمجية وجداول البيانات والمزيد
قيود Confluence
- قد يكون من الصعب تصدير المستندات بتنسيقات مختلفة
- قد تبدو ميزة البحث معقدة لبعض المستخدمين
تسعير Confluence
- مجاناً
- قياسي: 4.89 دولار شهرياً لكل مستخدم
- قسط: 8.97$/شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات كونفلوينس
- G2: 4.1/5 (3,700+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,400 تقييم)
11. Notion (الأفضل لمساحة العمل والتعاون الكل في واحد)
عبر فكرة Notion هي مساحة عمل شاملة تجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون في المحتوى. وهو مثالي للفرق التي تحتاج إلى منصة مرنة لإدارة مشاريع المحتوى والتعاون في المستندات. يمكن أن يكون مفيدًا عند تنظيم أفكار المحتوى، والتعاون في المسودات، وإدارة تقويمات المحتوى، وهو أداة متعددة الاستخدامات لأي فريق.
أفضل الميزات #### Notion
- مراقبة حالة المشاريع المتعددة في مراحلها المختلفة بسهولة
- الحصول على نظرة عامة عالية المستوى وتحديد أولويات مهامك بشكل مرئي باستخدام التقويمات ولوحات كانبان
- إنشاء مخصصقوالب مخصصة للمحتوى سير العمل
قيود مفهوم
- أبلغ بعض المستخدمين أنه بطيء للغاية إذا كنت تستخدمه لتخزين الكثير من البيانات، مثل أكثر من 2000 صفحة
- الواجهة مزدحمة ومربكة للعديد من المستخدمين
تسعير Notion
- مجاني
- بالإضافة إلى 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد
- العمل: 18 دولاراً/شهرياً لكل مقعد
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 5,700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)
12. جوجل درايف (الأفضل للتخزين السحابي والتعاون)
عبر جوجل درايف Google Drive هي خدمة تخزين سحابي ومشاركة ملفات تم تطويرها بواسطة Google. وهي تتيح تخزين الملفات والوصول إليها ومشاركتها من أي جهاز متصل بالإنترنت. واجهة النظام الأساسي سهلة الاستخدام والتكامل مع خدمات Google الأخرى مثل Gmail وDOCs وجداول البيانات تجعله خيارًا شائعًا للاستخدام الشخصي والمهني.
ويُعد التحرير المشترك في الوقت الحقيقي ميزة بارزة في Google Drive تعزز التعاون السلس في المحتوى بشكل كبير.
أفضل ميزات Google Drive
- التكامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية لإنشاء المحتوى والتعاون بشكل أكثر فعالية في الوقت الفعلي
- الاستغناء عن الحاجة إلى التحكُّم في الإصدار وتقليل مخاطر التعديلات المتضاربة، مما يسهّل على الفرق العمل معًا بكفاءة وفعالية
- تخزين الملفات والمجلدات ومشاركتها والتعاون بشأنها من جهازك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر
قيود Google Drive
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء في تنسيق المستندات
- الارتباط بالمجلدات الداخلية يصبح مربكًا
- بطء مزامنة ملفات الفيديو والملفات السحابية مع إصدارات سطح المكتب
تسعير Google Drive
- شخصي: بدون تكلفة
- مبتدئ الأعمال: 1.63 دولار شهريًا لكل مستخدم
- شركة قياسية: 8.78 دولار/شهر لكل مستخدم
- شركة بلس: 16.46$/شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Google Drive
- جارتنر: 4.6/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 27,000 تقييم)
13. ووردابل (الأفضل للتكامل السلس مع ووردبريس)
عبر قابل للكتابة Wordable هو تطبيق على الإنترنت لمديري المحتوى والمحررين. بالنسبة لأي شخص يعمل مع ووردبريس، فإن Wordable هو تطبيق لا غنى عنه. يمكنه تبسيط عملية تصدير مستندات جوجل إلى ووردبريس و HubSpot و Medium، مما يوفر لي الكثير من الوقت والمتاعب.
أفضل ميزات Wordable
- تصدير المحتوى الخاص بك من محرّر مستندات Google إلى WordPress بنقرة واحدة فقط
- تنزيل صورك وضغطها وتنسيقها تلقائيًا في منشور مدونتك
- تخلص من الوقت والجهد المبذول في النسخ واللصق والتنسيق مع الحفاظ على تنسيق المحتوى تلقائيًا
قيود ووردبريس
- الأداة مخصصة لووردبريس، لذا إذا كنت تستخدم نظام إدارة محتوى آخر، فلن يكون Wordable مفيدًا كثيرًا
- ستحتاج إلى الإعداد باستخدام محرر مستندات Google لتحقيق أقصى استفادة من Wordable، وهو ما قد يكون قيدًا على بعض الفرق
تسعير #### Wordable
- هاوي: مجانًا
- أساسي 29 دولاراً في السنة
- محترف: 149 دولاراً في السنة
- القسط: 349 دولاراً في السنة
التقييمات والمراجعات القابلة للكتابة
- G2: 3.5/5 (أكثر من 12 تقييمًا)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)
14. Bit.ai (الأفضل للمستندات التفاعلية)
عبر Bit.ai Bit.ai عبارة عن منصة تعاون للمستندات بتنسيقات متعددة. لفتت انتباهي بسبب تحديث التعاون في المستندات . إذا كان فريقك بحاجة إلى إنشاء مستندات تفاعلية مع وسائط غنية، فإن Bit.ai هو أحد أفضل الأدوات. لقد وجدت أنها مفيدة بشكل خاص للعروض التقديمية والمقترحات.
أفضل ميزات Bit.ai
- تضمين مقاطع الفيديو وجداول البيانات والوسائط الأخرى، مما يجعل مستنداتك أكثر جاذبية
- البحث عن الموارد الرقمية في مكتبة المحتوى الخاصة بك باستخدام الكلمات الرئيسية والعناوين والأوصاف
- تسريعإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وقوالب المستندات عبر فئات مثل خدمة العملاء والتصميم والتعليم والموارد البشرية وغيرها
قيود Bit.ai
- على الرغم من أن Bit.ai رائع في إنشاء مستندات تفاعلية، إلا أنه ليس قوياً في تحرير المستندات التقليدية مثل بعض الأدوات الأخرى
- قد تبدو المنصة مربكة بعض الشيء في البداية بسبب عدد الميزات المتاحة، لذلك هناك منحنى تعليمي
تسعير Bit.ai
- مجاني
- محترف: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو
- شركة: 20 دولارًا شهريًا لكل عضو
Bit.ai التقييمات والمراجعات
- G2: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
15. بروفهاب (الأفضل لإدارة المشاريع والمهام)
عبر بروف هاب ProofHub هو نظام شامل لإدارة المشاريع و أداة تعاون مما يجعلها مثالية للفرق التي تدير مشاريع المحتوى من البداية إلى النهاية.
ProofHub أفضل الميزات
- التعاون على الأصول الإبداعية ومراجعة التعليقات ومشاركتها مع التعليقات التوضيحية على الملفات في الوقت الفعلي
- دعوة المتعاونين الخارجيين على الفور وتتبع التغييرات مع حفظ إصدارات الملفات المتعددة
- جدولة واشتراك الأشخاص في الإعلانات المتعلقة بالمشاريع المختلفة ومشاركتها في الجدول الزمني للفريق تلقائياً
قيود ProofHub
- قد تكون واجهة المستخدم غير منتظمة بعض الشيء
- يمكن أن تكون الإشعارات مربكة ومشتتة للانتباه وصعبة الإدارة
تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب
- أساسي: 45 دولارًا شهريًا
- تحكم كامل: 89 دولارًا في الشهر
تقييمات ومراجعات ProofHub
- G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
اختر أفضل برامج تعاون المحتوى
تعمل المنصات التي اختبرتها وأدرجت في القائمة المختصرة بشكل جيد، مما يسمح بإنشاء المحتوى والتعاون الجماعي. لكن القليل منها يتجاوز ذلك.
أنا أفضل الأداة التي تعمل على تبسيط إنشاء المحتوى والتعاون وإدارة المشروع مع تعدد مزاياها وتكاملها. وفي هذا الصدد، يبرز ClickUp. على عكس التقويمات الأساسية للمحتوى أو منصات مشاركة المستندات، تقدم ClickUp حلاً شاملاً يلبي احتياجات الفرق من جميع الأحجام.
تساعدك إدارة المشروع المركزية على الاحتفاظ بجميع مشاريع المحتوى في مكان واحد. يمكنك إنشاء مهام سير عمل تتماشى مع العمليات الفريدة لفريقك. سواء كنت تتبع تقويمًا تحريريًا تقليديًا أو نهجًا رشيقًا، فإن ClickUp مرن بما يكفي للتكيف. جرّب ClickUp اليوم! لن تندم على ذلك.