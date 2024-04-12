كيفية إنشاء خطة لإدارة تسويق المحتوى التسويقي

المحتوى العالمي على الإنترنت تضاعف الاستهلاك خلال الجائحة وما زال ينمو باطراد منذ ذلك الحين. وينطبق هذا بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لأن 98% من المستخدمين قال أنهم يتوقعون استخدام هذه القناة لإجراء عملية شراء في المستقبل.

بالنسبة للمسوقين، فإن التسويق بالمحتوى التكاليف أقل بنسبة 62% من جهود التسويق التقليدية مع توليد ما يقرب من 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين.

أساس كل التسويق عبر الإنترنت هو: المحتوى.

لذا، فإن الخطة الجيدة لإدارة التسويق بالمحتوى تشبه قبطانًا متمرسًا يبحر بخريطة واضحة المعالم، ووجهة واضحة، وفهم عميق للنجوم التي يبحر تحتها.

لنبدأ الرحلة. 🚢

ما هي إدارة تسويق المحتوى؟

إدارة تسويق المحتوى هي الممارسة الاستراتيجية لتخطيط المحتوى وإنشائه وتوزيعه وتحليله للوصول إلى الجمهور المستهدف وإشراكه بفعالية.

وهي العمود الفقري لاستراتيجية التسويق الرقمي الناجحة، حيث تضمن وصول الرسائل الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب من خلال القنوات الصحيحة.

ويتضمن ذلك:

صياغة المحتوى: المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست والرسوم البيانية والتقارير التي تلقى صدى لدى الجمهور بناءً على فهم شامل لاحتياجاتهم وتحدياتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم.

توزيع المحتوى: ضمان وصول المحتوى إلى جمهوره المستهدف من خلال القنوات المثلى، مثل الموقع الإلكتروني والمدونة والنشرة الإخبارية ويوتيوب وسبوتيفاي وإنستغرام وتيك توك، إلخ.

إعادة توجيه المحتوى: زيادة كفاءة تسويق المحتوى من خلال إعادة استخدام المحتوى وإعادة توزيعه عبر قنوات مختلفة. على سبيل المثال، كتابة منشور مدونة من بودكاست أو إنشاء مقاطع فيديو متحركة من أحداث الشركة.

تحليل التأثير: قياس فعالية جهود التسويق بالمحتوى مقارنةً بما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى مع نقاط البيانات، مثل عدد الزوار، والمشاركة، والعملاء المحتملين، والتحويلات، وما إلى ذلك.

الاستفادة من الأدوات: استخدام برنامج تسويق المحتوى لإنشاء الحملات وأتمتتها وتحليل أدائها.

ومع ذلك، يتوقف التنفيذ الفعال لاستراتيجية تسويق المحتوى على قبطان السفينة: مدير تسويق المحتوى. دعنا نتعمق في دور مدير تسويق المحتوى ومسؤولياته ومهاراته.

دور مدير تسويق المحتوى

تمامًا كما يجب على القبطان أن يرسم المسار ويدير الطاقم ويستجيب للمد والجزر، يجب على مدير تسويق المحتوى توجيه المحتوى عبر مياه الإنترنت المتلاطمة، لضمان وصوله إلى الوجهة المقصودة: الجمهور.

المسؤوليات الرئيسية لمدير تسويق المحتوى

يتولى مديرو تسويق المحتوى العديد من المسؤوليات، بما في ذلك:

تطوير استراتيجية المحتوى: صياغة استراتيجية فعّالة لتسويق المحتوى تعمل على مواءمة الجهود مع أهداف العمل واحتياجات العملاء وأهداف التسويق. ويشمل ذلك ما يلي:

الرسائل الرئيسية

ركائز المحتوى

تنسيقات المحتوى

قنوات التوزيع

المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية

البناء على أساس قوالب استراتيجية تسويق المحتوى . قم بتخصيصها وإضافة/إزالة الحقول واستخدامها حسب حاجتك.

إنشاء المحتوى: الإشراف على إنشاء وتنظيم محتوى جذاب وملائم عبر مختلف التنسيقات (المقالات ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية والرسوم البيانية وغيرها) والمنصات (المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية).

تنسيق وإدارة الفريق: قيادة فريق المحتوى والتعاون معه لإنشاء مخرجات عالية الجودة. ويشمل ذلك:

تحديد الأهداف والتفويض

العصف الذهني للمحتوى لأفكار الحملات الإبداعية

العمل بشكل وثيق مع الكتّاب والمصممين ومصوري الفيديو وغيرهم من صانعي المحتوى، وتقديم التوجيهات والملاحظات

وضع معايير الجودة

إدارة التقويم التحريري: التخطيط لجدول زمني لإنتاج المحتوى ونشره عبر جميع القنوات والحفاظ عليه. إعداد قوالب تقويم المحتوى لضمان الاتساق والتكرار عبر الفرق.

محركات البحث: تمكين الترتيب باستخدام أساليب تحسين محرك البحث مثل البحث عن الكلمات الرئيسية، والتحسين على الصفحة (مثل العلامات الوصفية والعناوين)، وبناء المصداقية خارج الصفحة.

إدارة الميزانية: الإشراف على ميزانية التسويق بالمحتوى من خلال تخصيص الموارد بكفاءة، والتفاوض مع البائعين والمساهمين، وتعظيم المزيج التسويقي.

التحليلات والتحسين المستمر: مراقبة الأداء على المقاييس الرئيسية حتى يتمكن الفريق من تحسين نتائجه باستمرار.

المهارات المطلوبة من مدير تسويق المحتوى

في حين أن أي شخص لديه اهتمام بالتسويق والمحتوى يمكنه أن يصبح مديراً لتسويق المحتوى، إليك بعض المهارات التي من شأنها أن تساعدك في ذلك

تحسين محركات البحث: الكتابة والتحسين وإدارة الترتيب على محركات البحث

التحرير: اللغة ومهارات سرد القصص

إدارة الوقت: تخصيص الموارد والجدولة والتنظيم

التعليقات: مراجعة وتوجيه صانعي المحتوى

البحث: تقنيات البحث في السوق والعملاء والأبحاث الداخلية

التعاون: العمل مع فرق متعددة الوظائف عبر المبيعات والهندسة والموارد البشرية (لمحتوى العلامة التجارية لصاحب العمل) والشؤون المالية وغيرها.

القيادة: توظيف فريق التسويق وإدارته وتمكينه

باستخدام هذه المهارات، إليك كيفية تحقيق أقصى قدر من نتائج تسويق المحتوى.

استراتيجيات وتكتيكات تسويق المحتوى ## استراتيجيات وتكتيكات تسويق المحتوى

يحتاج تسويق المحتوى الناجح إلى المزيج الصحيح من التفكير الاستراتيجي والتنفيذ الفعال. دعنا نرى كيف يجتمعان معًا.

حدد أهدافك وغاياتك

ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. الأمثلة الشائعة هي:

زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 15% في الربع التالي

توليد 50 عميلاً محتملاً جديداً من التسويق عبر محركات البحث كل ربع سنة

تحسين مبيعات وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 30%

فهم جمهورك

لإنشاء حملة تسويق محتوى ناجحة، يجب أن تجعلها ذات مغزى وقيمة وقابلة للاستخدام لجمهورك المستهدف. للقيام بذلك، تحتاج إلى معرفتهم.

إجراء استبيانات لجمع البيانات الكمية الأولية

إجراء مقابلات لطرح أسئلة أعمق وجمع البيانات النوعية

استخدام التحليلات لفهم السلوكيات (الواعية واللاواعية)

على سبيل المثال، إذا كنت بصدد إطلاق أداة إنتاجية جديدة، يمكنك إجراء استبيانات للمحترفين لجمع البيانات الأولية، وإجراء مقابلات مع العملاء المحتملين ثم إطلاق ملاحظات المستخدمين لمراقبة كيفية تفاعلهم مع منتجك MVP. بعد ذلك، قم بإنشاء شخصية من العملاء المحتملين.

شخصية المستخدم (مصدر الصورة: ويكيميديا كومنز )

فهم السوق

تحليل السوق والمنافسين أمر أساسي لإنشاء محتوى متميز. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك.

البحث الأساسي: ابحث في جوجل عن أسئلة أساسية حول عروض عملك. اطلع على ما هو متاح بالفعل لتقوم لاحقًا بالعصف الذهني حول ما يمكنك المساهمة به.

دراسة مفصلة: قم بزيارة المواقع الإلكترونية لمنافسيك أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وراقبهم. لاحظ ما يثير إعجابك وما قد تفعله بشكل مختلف.

لا تتوقف عند هذا الحد. انظر إلى العلامات التجارية الأخرى التي تخدم عملاءك، حتى لو لم تكن في منافسة معك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في تطبيق لإدارة المشاريع، فقد ترغب في الاطلاع على محتوى من العلامات التجارية المؤثرة في الإنتاجية أو العلامات التجارية الخاصة بمستلزمات المكاتب/المكاتب، والتي قد تعطيك نظرة ثاقبة على نفسية المستخدم.

البحث القائم على الأدوات: استخدم أدوات مثل SEMrush أو Ahrefs لتحليل محتوى المنافسين. انظر إلى محتواهم الأكثر مشاركة والأعلى تصنيفًا لتحديد الموضوعات المفقودة. يمكن أن يكشف ذلك عن فرص لتغطية تلك الموضوعات بشكل أكثر شمولاً أو بشكل مختلف.

بناء قدرات تحسين محركات البحث

استخدم بحثك لإنشاء استراتيجية لتحسين محركات البحث وبناء أفضل الممارسات.

تحسين محركات البحث على الصفحة: أنشئ محتوى حول الموضوعات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بجمهورك. قم بتضمين الكلمات المفتاحية والعلامات الوصفية والأوصاف الوصفية وعلامات H1/2/3 والنص البديل للصور والسبيكة والروابط الداخلية.

تحسين محركات البحث خارج الصفحة: إنشاء روابط خلفية من خلال المشاركة المستمرة

تحسين محركات البحث التقنية: تأكد من أن لديك جميع العناصر الضرورية، مثل خريطة موقع XML، والبنية الصحيحة، والروبوتات.txt، والقوائم، وترقيم الصفحات، وما إلى ذلك.

والأهم من ذلك، ركز على إنشاء محتوى شامل يعالج نية المستخدم لتحسين التصنيفات.

لا تتوقف عند النشر

يكمن التأثير الحقيقي لاستراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي في المشاركة بعد النشر. شجع التعليقات والملاحظات لإنشاء محادثة ثنائية الاتجاه.

قم بدعوة التعليقات من خلال طرح سؤال. "ما هو المفضل لديك؟ أجب في التعليقات" هي أبسط طريقة للبدء

قم بإجراء استطلاعات الرأي

إجراء المسابقات والاختبارات وما إلى ذلك.

استضافة ضيوف/عملاء نجوم على منصتك

لا تترك أي تعليق دون إجابة (حسناً، في حدود المعقول!)

قم بقياس وتحليل نتائجك

استخدم تطبيقات التسويق الرقمي مثل Google Analytics لتتبع مدى جودة أداء المحتوى الخاص بك مقابل أهدافك. انظر إلى مقاييس مثل عدد مشاهدات الصفحة، ومعدل الارتداد، ومعدل التحويل لفهم ما ينجح وتحسين استراتيجيتك بمرور الوقت.

ابقَ على اطلاع دائم

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات في مجال تسويق المحتوى ومجال عملك. احضر ندوات عبر الإنترنت، وتابع قادة الفكر على وسائل التواصل الاجتماعي، واشترك في النشرات الإخبارية في المجال. تتيح لك القدرة على التكيف والاطلاع على آخر المستجدات تعديل استراتيجيتك للبقاء في المقدمة.

إذا كان ذلك يبدو شاقاً، فلا داعي للقلق. لقد وجدنا لك إطار عمل بسيط وفريد من نوعه لدمج جميع أفضل الممارسات في خطة واحدة واضحة. لنبدأ العمل.

خطوات إنشاء خطة إدارة تسويق محتوى عالي الجودة

في عالم الإنترنت المتطور، قد يبدو التسويق بالمحتوى في عالم الإنترنت المتطور وكأنه إبحار ضد الرياح المتقاطعة. يمكنك منع ذلك من خلال خطة قوية لإدارة تسويق المحتوى. وإليك الطريقة.

1. إجراء تدقيق ثلاثي للمحتوى

قبل أن تذهب للتسوق (أي وضع خطة لإدارة تسويق المحتوى)، تحتاج إلى قائمة تسوق (أي تدقيق المحتوى). لذا، قم بإجراء مراجعات شاملة لما يلي.

المحتوى الحالي لـ

المواضيع التي تغطيها وتلك التي تفتقدها

بنية الموقع وتنظيم المحتوى الخاص بك

اللغة والنبرة والأسلوب وعناصر العلامة التجارية الأخرى

قنوات التواصل الاجتماعي والوصول إلى الجمهور

إمكانيات الفريق من حيث الحجم، ومهارات إنشاء/توزيع المحتوى، والميزانيات، والخبرة في الموضوع الذي تحتاجه

مشهد المنافسة بالنسبة للمواضيع التي يتم تغطيتها، والأفكار الناجحة، والتعاون مع المؤثرين، والعروض، وما إلى ذلك.

2. العصف الذهني لأفكار المحتوى

يجب أن يمنحك تدقيق المحتوى فكرة عما تحتاج إلى القيام به لتكون فعّالاً في خطة المحتوى الخاصة بك. الآن، اجمع فريقك لجلسات العصف الذهني للتوصل إلى أفكار المحتوى.

استخدم ClickUp Whiteboards لمناقشة الأفكار معًا كفريق واحد. نقل المواضيع وتنظيمها وتخطيطها وجدولتها في مكان واحد!

أثناء القيام بذلك، في بعض الأحيان، قد تبدو المواضيع التي تدرجها عشوائية. لذا، قم بإنشاء خريطة للمواضيع. تستخدم فرق تحسين محركات البحث نهج أعمدة المحتوى أو نموذج المحور والتحدث لتنظيم أنفسهم.

استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية لإنشاء بنية/تسلسل هرمي للأفكار. تمكّنك الخرائط الذهنية المستندة إلى العقدة أيضًا من ربط الأفكار، وبناء شبكة عصبية للمحتوى الذي تقوم بإنشائه.

شارك مع الفريق واجمع الملاحظات.

ارسم خريطة لأفكارك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp

3. ضع خطة المحتوى

الآن وبعد الانتهاء من العصف الذهني عالي الطاقة، قم بتنظيم الأفكار لوضعها موضع التنفيذ.

حدد المواضيع: ضع قائمة بكل ما يمكنك إنشاء محتوى عنه لمساعدة الجمهور المستهدف الذي اخترته. فكر بشكل عرضي. يمكنك أيضًا استخدام أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي للتفكير

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع أقلام الحبر، فمن الواضح أنه يمكنك إنشاء محتوى عن منتجاتك. يمكنك أيضًا إنشاء محتوى جذاب حول تاريخ أدوات الكتابة، وأحدث التقنيات، والمنتجات التكميلية مثل الأحبار، والتخزين، وما إلى ذلك.

فكر في المشهد بأكمله وقم بإدراج الأفكار وفقًا لذلك. انتقل من الفكرة إلى العمل من خلال تحويل العقد إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع.

مهام ClickUp لإدارة إنشاء المحتوى

كتابة الملخصات: بمجرد أن تغادر طاولة العصف الذهني، سينسى فريقك كل ما ناقشته. لذا، قم بتدوينها. يعد ClickUp Docs أداة رائعة لتدوين الملاحظات أثناء العصف الذهني.

من هناك، قم بإنشاء موجز مفصّل لكل جزء من المحتوى، مع تحديد الموضوع والجمهور المستهدف والكلمات الرئيسية والأهداف. قم أيضًا بتضمين التنسيق الذي تريد المحتوى، مثل الفيديو والصوت والرسوم البيانية والصور وما إلى ذلك. مستندات ClickUp يمكن أن تساعد في إدارة هذه الملخصات. يمكنك أيضًا استخدام جزء الوصف من عرض المهام. ليس لديك الوقت؟ استخدم انقر فوق الدماغ لإعداد الملخصات في وقت قصير!

ضع معايير القبول: قم بإعداد منشئي المحتوى للنجاح من خلال تحديد ما يحتاجون إلى تحقيقه بوضوح. على سبيل المثال، يمكن أن يكون ذلك عدد الكلمات، وإدراج الكلمات الرئيسية، والمصادر الموثوقة، والتدقيق النحوي، وما إلى ذلك.

تعد قوائم التحقق في مهام ClickUp طريقة رائعة لضمان ذلك. ما عليك سوى إنشاء قالب وتطبيقه على جميع المهام تلقائيًا في المستقبل. فويلا!

قائمة مراجعة مهام ClickUp

التحرير على نطاق واسع: قم بتطوير مجموعة شاملة من إرشادات التحرير التي تغطي الأسلوب والنبرة والنحو والدقة الوقائعية للمحتوى الخاص بك. بعد ذلك، قم بتعيين مهام محددة لمحرري المحتوى أو محرري النسخ أو المدققين اللغويين أو مدققي الحقائق بناءً على خبراتهم.

4. قم بإنشاء تقويم للمحتوى

حدد مواعيد نهائية: قم بجدولة عناصر المحتوى في تقويم للتأكد من أن لديك توزيعًا متسقًا ومتنوعًا للمحتوى عبر القنوات. وعادةً ما تقوم الفرق بتقسيم ذلك إلى x مدونة لكل منشور مدونة، ورسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء، إلخ. يمكنك أيضًا تعيين المهام المتكررة على ClickUp وتحديث الأوصاف أثناء التنقل.

لا تعيد اختراع الشراع. استخدم قالب تقويم المحتوى الخاص بـ ClickUp للبدء.

_قوالب تقويم محتوى تيك توك لـ _ClickUp

تعيين المستخدمين: امنح كل مهمة عضوًا في الفريق. انظر من هو متاح وقم بتعيين العمل لهم بناءً على عبء العمل الخاص بهم. إذا كان المورد يعمل على مهام متعددة، تأكد من أن عبء العمل الخاص به معقول. أيضًا، حدد التبعيات، إن وجدت.

خطط للنشاط العالي: حدّد المحتوى الموسمي أو الحملات أو إطلاق المنتجات أو غيرها من الأحداث التي من المحتمل أن تحدث - قم بجدولة المحتوى الخاص بها مسبقًا بوقت كافٍ لمنع الاندفاع في اللحظة الأخيرة.

5. قم بالتوزيع. وزع. وزع.

قد تكتب المقال التالي الحائز على جائزة بوليتزر. ومع ذلك، إذا لم يتم توزيعها، فلن يقرأها أحد.

لذا، شارك المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتأكيد. ولكن افعل ما هو أفضل. ضع في اعتبارك:

التسويق عبر البريد الإلكتروني

الإعلانات المدفوعة التي تهدف إلى توليد العملاء المحتملين

إعادة التوجيه إلى تنسيقات/قنوات أخرى

إعادة نشر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة

تحديث المحتوى بشكل دوري

6. تفعيل إنشاء المحتوى وإدارته

بمجرد أن يكون لديك الأساس، ابدأ في توحيد عملية إدارة تسويق المحتوى الخاص بك. على سبيل المثال

قوالب كتابة المحتوى هي طريقة رائعة لضمان الاتساق في كتابتك

استخدم الصفحات المقصودة القابلة للتكرار لأجزاء أو حملات محتوى محددة

استخدم أتمتة ClickUp لتغيير الحالة أو إرسال تذكيرات لكل مهمة تلقائيًا

7. تتبع الأداء وتحليله

لكي يحقق فريق المحتوى المرن نتائج أعمال متسقة، يجب عليك قياس الأداء في مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق. تم تصميم لوحة معلومات ClickUp لتمكين ذلك بالضبط.

ادمج أدوات التسويق الخاصة بك في ClickUp للحصول على عرض موحّد. تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك التسويقية وحللها بالتفصيل وفي لمحة سريعة. حدد سياق المهام المرتبطة بخارطة طريقك وخططك التسويقية.

لوحة معلومات التسويق الموحدة مع ClickUp

التنقل بسهولة في بحار تسويق المحتوى الهائجة باستخدام ClickUp

بينما نرسو بعد رحلتنا في إنشاء خطة إدارة تسويق المحتوى، من الواضح أن الرحلة معقدة بالفعل. فالخطة الجيدة لإدارة تسويق المحتوى تحتاج إلى خيال منشئ المحتوى، وتركيز المسوق على السوق، والمهارات التنظيمية لمدير المشروع.

ويمكن تعزيز هذا المزيج الفريد من نوعه باستخدام الأدوات المناسبة. أداة إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp مصممة لدعم مجموعة كبيرة من المستخدمين، سواء أكانوا مبدعين أو مراجعين أو مديرين.

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الأسئلة الشائعة حول خطة إدارة تسويق المحتوى

1. ما هو دور مسوق المحتوى؟

إن دور مسوّق المحتوى متعدد الأوجه، حيث يمزج بين المسؤوليات الإبداعية والاستراتيجية والتحليلية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وإشراك الجمهور، وفي النهاية المساهمة في نمو الأعمال.

يتمثل دور مسوّق المحتوى في جوهره في إنشاء محتوى قيّم وتوزيعه باستمرار لجذب العملاء المحتملين والاحتفاظ بهم، مما يؤدي إلى دفع العملاء إلى اتخاذ إجراءات مربحة.

2. ما هي الأساسيات الأربعة لتسويق المحتوى؟

الأساسيات الأربعة لتسويق المحتوى هي:

فهم الجمهور

إنشاء المحتوى

توزيع المحتوى

القياس والتحليل

3. هل إدارة المحتوى جزء من التسويق؟

نعم، إدارة المحتوى عنصر أساسي في التسويق. فهي تمكّن المسوقين من استخدام المحتوى بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف العمل والتسويق، مما يجعلها لا غنى عنها في عالم اليوم الرقمي القائم على المحتوى.