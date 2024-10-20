أفضل 10 تطبيقات لإنشاء المحتوى لمنشئي المحتوى في 2025

سواء كنت مصممًا محترفًا يصمم صور العلامة التجارية أو مدير مشروع وسائل التواصل الاجتماعي تبحث عن طرق جديدة لإشراك العملاء، يمكن أن يساعدك إنشاء محتوى جميل في إنجاز المهمة. ولكنه قد يستغرق وقتاً طويلاً، خاصةً إذا كنت تتعامل مع مشروع محتوى كبير.

وهنا يأتي دور التكنولوجيا و أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تأتي في. باستخدام هذه الأدوات والتطبيقات، يمكنك توفير الوقت على الصور وأصول العلامات التجارية والمواد التسويقية. سنوضح لك هنا ما يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إنشاء المحتوى ونسلط الضوء على أفضل 10 خيارات يجب أن يعرفها كل منشئ محتوى. 🎨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إنشاء المحتوى؟

لا يوجد تطبيق واحد محدد لإنشاء المحتوى يتفوق على جميع الأدوات. يعتمد البرنامج المناسب لنشاطك التجاري على نوع المحتوى الذي تحتاج إلى إنشائه، والمجالات التي تحتاج إلى دعم فيها، وكيف يتناسب مع عملك الأكبر عملية إنتاج المحتوى .

يجب أن تساعدك تطبيقات توليد المحتوى وإنشاء المحتوى التي ستساعدك على إنجاز المهمة:

إنشاء نوع المحتوى الذي تريده: يختلف كل تطبيق عن الآخر. تأكد من أن التطبيق الذي تفكر فيه يمكنه إنشاء نوع المحتوى الذي تحتاجه - سواء كان تحرير الفيديو أو رسومات الوسائط الاجتماعية أو الرسوم البيانية أو أداة للمساعدة في إدارة سير عمل المحتوى تكامل مع أدواتك الأخرى : توفر تطبيقات إنشاء المحتوى المرئي الرائعة تكاملاً مع أدوات التصميم والنشر الأخرى لتبسيط العملية

يختلف كل تطبيق عن الآخر. تأكد من أن التطبيق الذي تفكر فيه يمكنه إنشاء نوع المحتوى الذي تحتاجه - سواء كان تحرير الفيديو أو رسومات الوسائط الاجتماعية أو الرسوم البيانية أو أداة للمساعدة في إدارة سير عمل المحتوى تتوفر مستويات تسعير تناسب ميزانيتك: أفضل الأدوات لها نقاط سعرية مختلفة حتى تتمكن من اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك

والآن بعد أن تعرفت على ما يجب أن تبحث عنه في أدوات إنشاء المحتوى، دعنا نتعمق في أفضل التطبيقات التي يجب أن تجربها. 🛠️

## أفضل 10 تطبيقات لإنشاء المحتوى لاستخدامها في عام 2024

بصفتك مصممًا أو متخصصًا في التسويق أو مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي وظيفة أخرى ذات صلة، فإن إنشاء المحتوى جزء كبير من عملك اليومي. العثور على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات المحتوى يمكن أن تساعدك في توفير الوقت، حتى تتمكن من إنشاء محتوى أكثر روعة.

فيما يلي تفصيل لأفضل 10 تطبيقات لإنشاء المحتوى التي يمكن أن تساعدك في إعداد سير عمل أكثر كفاءة. 🤩

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

بفضل ClickUp، أصبح من السهل على المصممين ومديري التسويق في جميع أنحاء العالم تبسيط سير العمل وزيادة كفاءتهم. مع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتبسيط العمليات و قوالب استراتيجية المحتوى لإنشاء المحتوى بشكل أسرع، فليس من المستغرب أن أكثر من 6 ملايين مستخدم جعلوا ClickUp جزءًا لا يتجزأ من برامج إنتاج المحتوى الخاصة بهم.

صُمم المساعد الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لمساعدتك على العمل بذكاء أكبر في عملية إنشاء المحتوى وتوفير الوقت مع تحسين مهاراتك في الكتابة. من السهل العمل من موجه فريق محدد في مستندات ClickUp -سواء كان الأمر يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أو تحسين محركات البحث، أو المبيعات، أو الهندسة، لتوليد أفكار إبداعية وتلخيص النصوص المطولة.

ومع ميزة البحث الشامل، لم يكن العثور على أي ملف عبر التطبيقات المتصلة مثل Google Drive وSlack وFigma أسهل من أي وقت مضى - كل ذلك من منصة مركزية واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp AI هو منشئ محتوى قوي لتلبية الاحتياجات الخاصة بالفريق

معمئات القوالبمن السهل إنشاء أي نوع من المحتوى بسرعة البرق

توفر وظيفة تقدير الوقت وتتبع الوقت إمكانية رؤية سير عملك وتسهيل تخصيص توقيت المشروع عبر مشاريع أكبر تتطلب الكثير من الوقت لتحرير الصور أو الفيديو

تجعل الواجهة سهلة الاستخدام تعاون الفريق وإدارة العمل في غاية السهولة

مع أكثر من 15 طريقة عرض، يمكنك تخطيط المحتوى في التقويم أو اللوحة أو طريقة عرض القائمة - مما يجعلها مثالية لإدارة النسخ وتواريخ النشر عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

قيود ClickUp

يقتصر الإصدار المجاني من ClickUp على خمسة مستخدمين، وهو ما قد يمثل تحديًا إذا كان لديك فريق عمل أكبر

تعرض لوحة التحكم الكثير من المعلومات، ولكن يمكن للمستخدمين تبسيط الشكل والمعلومات المضمنة في إعداداتهم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. كانفا

يمكنك بسهولة إنشاء تصميمات ومواد تسويقية والمزيد باستخدام كانفا Canva هي واحدة من أفضل أدوات التصميم الجرافيكي المتكاملة. فهي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وآلاف القوالب لإكمال مشروع أو مساعدتك في بناء قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك في دقائق

سواء كنت مؤثراً بدأت للتو في استخدام أدوات إنشاء المحتوى أو محترفاً تريد الاستفادة من تطبيقات تحرير الصور للارتقاء بالمحتوى الخاص بك، فإن Canva خيار رائع. أدوات التحرير المتقدمة الخاصة به مثالية لكل من تحرير الصور وتحرير الفيديو.

وهو يعمل بشكل جيد كمنصة واحدة لفريقك يمكن أن تحتوي على جميع مواد العلامات التجارية التي يمكن أن تخطر ببالك ومكاناً لأحجام الصور الصحيحة لشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. 👩‍💻

أفضل ميزات كانفا

أكثر من 420,000 قالب من التصميمات إلى تقويمات المحتوى (بعضها مدفوع وبعضها مجاني) يعني أن إمكانيات المحتوى لا حصر لها تقريبًا

يمكن للمستخدمين الارتقاء بمحتواهم إلى المستوى التالي بفضل قاعدة بيانات الصور والفيديو الضخمة

يدعم محرر الصور والفيديو أنواعًا متعددة من المحتوى، بدءًا من محتوى الفيديو مثل Reels وInstagram Stories وTikToks إلى صور GIF والرسوم البيانية

قاعدة بيانات الخطوط الكبيرة تجعل من السهل إنشاء أصول العلامات التجارية التي تتميز بطباعتك وأسلوبك

يتكامل مع مئات الأدوات والأجهزة المحمولة بحيث يمكنك استخدامه على جهاز iPhone أو iPad أو Android للتصميم أثناء التنقل

العديد من أدوات تحرير التصميم والفيديو تتيح لك إنشاء انتقالات وتأثيرات باهتة وعناصر تحكم في السرعة والرسوم المتحركة

Canva AI لـ توليد الفن بالذكاء الاصطناعي قيود كانفا

تقتصر بعض الميزات على المستخدمين المدفوعين، وهو ما قد يكون محبطًا إذا كنت ترغب في الحصول على ذلك القالب المتميز الذي لا يتناسب مع ميزانيتك

يمكن أن يكون منحنى التعلم حاداً، لذا خطط لتخصيص بعض الوقت للتعامل مع الأداة

أسعار كانفا

مجاني

محترف : 119.99 دولارًا في السنة للفرد الواحد

: 119.99 دولارًا في السنة للفرد الواحد كانفا للفرق: 149.90 دولارًا أمريكيًا في السنة لأول خمسة أشخاص، ثم تطبق رسوم إضافية

تقييمات ومراجعات كانفا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,100 تقييم)

تحقق من هذه بدائل كانفا !

3. جاسبر

عبر جاسبرجاسبر هو مؤلف الإعلانات بالذكاء الاصطناعي يجعل كتابة المحتوى أسرع. يمكن لمنشئي المحتوى استخدام Jasper لإنشاء الصور بالإضافة إلى منشورات المدونة أو محتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ الإعلانية لتحقيق أهدافهم التسويقية.

استخدمه لإنشاء صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي ثم انتقل إلى أداة إنشاء النصوص لصياغة تعليق أو نص إنفوجرافيك لإقرانه بالتصميم. صقل المحتوى باستخدام أداة التحرير المدمجة واستعد لمشاركة المحتوى الجديد اللامع. ✨

أفضل ميزات #### جاسبر

تتميز الأداة بذاكرة صوت العلامة التجارية، والتي تستخدمها لإنشاء محتوى يتوافق مع نبرة صوت علامتك التجارية - حتى عند إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة

اختر من قاعدة بيانات القوالب الكبيرة لجعل إنشاء المحتوى أسرع

امتداد متصفح كروم يعني أنه يمكنك العمل بسرعة دون الحاجة إلى فتح تطبيق أو أداة جديدة

إنشاء سير ذاتية احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود جاسبر

يعد Jasper أغلى من البدائل، مما يجعله صعبًا للفرق الصغيرة أو محدودة الميزانية

قد يجد المبتدئون صعوبة في استخدام الواجهة في البداية

من الواضح أنه لا توجد ميزات تحرير الصور والفيديو

أسعار جاسبر

المُنشئ : بدءاً من 39 دولاراً في الشهر، ويقتصر على مستخدم واحد فقط

: بدءاً من 39 دولاراً في الشهر، ويقتصر على مستخدم واحد فقط الفرق : بدءًا من 99 دولارًا شهريًا، بما في ذلك ثلاثة مستخدمين، مع خيار إضافة ما يصل إلى سبعة مستخدمين آخرين

: بدءًا من 99 دولارًا شهريًا، بما في ذلك ثلاثة مستخدمين، مع خيار إضافة ما يصل إلى سبعة مستخدمين آخرين الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

4. هب سبوت

عبر هبسبوت لطالما كانت HubSpot شركة رائدة في مجال إنشاء المحتوى، بدءًا من مقالات المدونات رفيعة المستوى حول أفضل الممارسات لإنشاء المحتوى إلى الأدوات المفيدة التي تجعل سير العمل أسهل. يشتمل برنامج Hub Hub الخاص بالشركة على وظائف إدارة علاقات العملاء والأتمتة وإعداد التقارير والحملات.

لكن عروض HubSpot لا تقتصر على حلول المنصات الكبيرة. جرب منشئ أدوات إنشاء العلامات التجارية إذا كنت قد بدأت للتو وتحتاج إلى إنشاء أصول للعلامة التجارية مثل الرمز المفضل والشعار ونظام الألوان. تعد أداة مولد أفكار المدونة طريقة رائعة للبحث عن الكلمات الرئيسية وتحديد أنواع المحتوى الذي يجب أن تنشئه لجمهورك.

أفضل ميزات HubSpot

هناك الكثير من تكامل HubSpot بما في ذلك مع ClickUp، حتى تتمكن من استخدام أدواتك المفضلة معًا للحصول على المزيد منها

فريق خدمة العملاء في HubSpot متجاوب، مما يجعل من السهل الحصول على المساعدة إذا واجهتك مشكلة في التصميم

قيود HubSpot

الميزات المتقدمة مثل اختبار A/B وأتمتة التسويق تقتصر على المستخدمين المدفوعين

إدارة علاقات العملاء و برنامج الأتمتة هو من بين الخيارات الأكثر تكلفة، مما قد يقصر استخدامه على الفرق ذات رأس المال الأكبر

تسعير HubSpot

احترافي : 800 دولار شهريًا

: 800 دولار شهريًا مؤسسة: 3,600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 9,800 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 9,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

5. العازلة

عبر المخزن المؤقت مثل HubSpot، فإن سمعة Buffer تسبقها. تُعرف في مجال التسويق كأداة مفيدة لجدولة محتوى الوسائط الاجتماعية، وقد توسعت مجموعة أدوات العلامة التجارية لتشمل التحليلات وتتبع المشاركة ومساعد الذكاء الاصطناعي.

استخدم Buffer لجدولة منشورات وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعاونات التسويق . مشاركة المحتوى من منشورات المدونة, التدوينات الصوتية والبرامج التعليمية إلى تحقيق أهداف تسويق المحتوى الخاص بك . استخدم وظيفة التتبع الخاصة بهم لمعرفة أجزاء محتوى الوسائط الاجتماعية التي تحقق أكبر قدر من التفاعل. تتبع منشوراتك بسهولة داخل التقويم من خلال التبديل بين الأسبوع والشهر. 📝

أفضل ميزات المخزن المؤقت

جدولة المحتوى للنشر على العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتعيين فترات زمنية بحيث يتم نشر المحتوى المستقبلي في نفس الوقت

إدارة حملاتك التسويقية من خلال استخدام عرض التقويم لمعرفة ما يتم نشره وملء أي ثغرات

يتميز محرر الصور المسمى Pablo بأكثر من 600,000 صورة حتى تتمكن من إنشاء محتوى في التطبيق مباشرةً ونشره على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

قيود المخزن المؤقت

النشر على Instagram و Pinterest غير مضمن في إصدار التطبيق المجاني

قد تضطر إلى استكماله بأدوات أخرى مثل Tailwind أو Hootsuite للتفاعل مع مستخدمي المحتوى وجدولة المحتوى عبر كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي

تسعير #### بافر

مجاني : ربط ما يصل إلى ثلاث قنوات

: ربط ما يصل إلى ثلاث قنوات أساسي : 6 دولارات شهريًا لقناة واحدة

: 6 دولارات شهريًا لقناة واحدة فريق: 12 دولارًا شهريًا لقناة واحدة

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

6. تايبورم

عبر نوع النموذج Typeform هي شركة تجعل من السهل الحصول على البيانات من المستخدمين أو جعلهم يشتركون في خدمة أو عرض جديد. النماذج قابلة للتخصيص وتتميز بواجهة مبسطة، مع الحفاظ على التركيز على المعلومات بدلاً من التصميم.

إعلام هياكل إدارة المشاريع مثل الخرائط الذهنية باستخدام نتائج استبيانات Typeform الخاصة بك. أو استخدم الأداة لتوليد تعليقات على حملاتك التسويقية.

أفضل ميزات Typeform

يتكامل مع أكثر من 200 تطبيق وخدمة حتى تتمكن من استخدامه في أي مكان تقريبًا

يقدم الإصدار المجاني نماذج غير محدودة حتى تتمكن من استخدامه كما يحلو لك

المنطق الشرطي يوجّه المستخدمين إلى الخطوات التالية بناءً على إجاباتهم الأولية

تتيح لك مراقبة العملاء المحتملين تتبع الأداء والتقاط البيانات

القيود المفروضة على Typeform

لا يوجد العديد من عناصر التحكم في خصوصية البيانات مقارنة بأدوات مشابهة

يجد بعض المستخدمين المبتدئين أن أدوات التخصيص مربكة عند إنشاء استبيانات بسيطة

تسعير Typeform:

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا بما في ذلك ما يصل إلى 100 رد ومستخدم واحد

زائد: 50 دولارًا شهريًا بما في ذلك ما يصل إلى 1000 رد وثلاثة مستخدمين

الأعمال: 83 دولارًا شهريًا بما في ذلك ما يصل إلى 10,000 رد وخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات Typeform:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

تحقق من هذه بدائل Typeform !

7. أنسبلاش

عبر Unsبلاش Unsplash هي قاعدة بيانات من إنشاء المستخدم للصور ومقاطع الفيديو. اكتشف جميع أنواع المحتوى المرئي - من الصور المجمعة وملصقات الرسوم المتحركة إلى الرسوم المتحركة مثل Giphy. تملكها Getty Images، ستجد آلاف الصور عالية الجودة التي يمكنك استخدامها مجاناً لدعم إنشاء المحتوى الخاص بك. 🖼️

أفضل ميزات Unsplash

خالية من حقوق الملكية وعالية الجودة، يمكن لهذه الصور أن تكمّل المحتوى الخاص بك دون أن تكلفك الكثير من المال

يمكنك العثور على الصور بسهولة من خلال البحث من خلال الفئات المصممة مسبقاً أو كتابة كلمة رئيسية

يستغرق التنزيل بضع ثوانٍ فقط ويمكنك حفظ صورك المفضلة لإعادة استخدامها مرة أخرى

قيود Unsplash

لا توجد أي ملفات متجهة أو مقاطع فيديو مخزونة، مما يحد من فائدة الموقع لفرق إنشاء المحتوى الأكبر حجماً

قد يستغرق الأمر الكثير من الوقت للعثور على صور لم ترها على مواقع أخرى

لا يوجد محرر صور أو فيديو

تسعير Unsplash

مجاناً

Unsplash+: 7 دولارات شهرياً (محتوى مخصص للأعضاء فقط، وتنزيلات غير محدودة، وحماية قانونية معززة)

تقييمات ومراجعات Unsplash

G2 : 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: غير متاح

8. إنستوريز

عبر إنستوريز تم تصميم InStories للمدونين والمؤثرين ومحترفي التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتطلعون إلى إنشاء محتوى فيديو جميل. لبدء تصميم المحتوى، ما عليك سوى اختيار التنسيق أو قالب من قاعدة البيانات. أضف رسومات وتعليقات توضيحية وانتقالات لتعزيز المشاركة.

InStories أفضل الميزات

اختر من بين أكثر من 500 قالب أنيق لتحرير الصور وإنشاء رسومات جميلة

تحميل مقاطع الفيديو وتحريرها مباشرة في التطبيق

إضافة لحن عن طريق اختيار أغنية خالية من حقوق الملكية من مكتبة كبيرة من ملفات الموسيقى

قيود #### قيود InStories

قد يجد المبتدئون أن واجهة التطبيق ليست بديهية دائمًا

يحدث خلل في التطبيق في بعض الأحيان ويتأخر وقت طويل عند إنهاء المحتوى من محرر الفيديو

تسعير #### تسعير InStories

مجاني

محترف: بدءاً من 11.99 دولاراً شهرياً

InStories التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

9. فكرة

عبر الفكرة يساعدك Notion على إدارة الإنتاجية وتتبع جميع بيانات إنشاء المحتوى الخاص بك. أنشئ قوائم مهام لتحديد الدفعة التالية من المحتوى وقم بإعداد صفحة منفصلة لتتبع مقاييس المنشورات السابقة.

هل تعمل مع فريق من منشئي المحتوى؟ أنشئ دليلاً لأسلوب المحتوى في Notion حيث يمكن للمصممين الرجوع إلى القواعد وأفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية عند صياغة المحتوى المرئي.

Notion ممتاز أيضاً للتعامل مع هيكل إدارة المشروع. أنشئ قاعدة بيانات لمعلومات الشركة وحدد بسرعة دور كل عضو في الفريق وسلطة اتخاذ القرار و استراتيجيات تواصل الفريق . استخدم Notion AI لأتمتة المهام الطائشة، وتلخيص الاجتماعات في ثوانٍ، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية من مكالمات المبيعات.

أفضل ميزات برنامج Notion

نظّم Notion الخاص بك بأي طريقة تريدها. يجعل نمط المكوِّنات من السهل تصميم تخطيط منطقي لك ولفريقك

تتيح لك ميزة السحب والإفلات نقل المحتوى حتى تتمكن من إنشاء نسخة إعلانية جديدة أو صياغة مدونة أو إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية في مساحة واحدة

يدعم التواصل غير المتزامن وتعاون الفريق، حتى في الإصدار المجاني

قيود مفهوم

قد تجد الإمكانات الهائلة مربكة في البداية

بالنسبة لفرق إنشاء المحتوى الصغيرة أو الأفراد الذين ينشئون أجزاء قليلة من المحتوى هنا وهناك، يمكن أن يكون Notion مبالغًا فيه (جرّب هذه بدائل Notion )

تسعير Notion

مجانًا: حتى 10 ضيوف كحد أقصى

حتى 10 ضيوف كحد أقصى بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً، حتى 100 ضيف

8 دولارات شهرياً، حتى 100 ضيف الشركات: 15 دولاراً شهرياً، حتى 250 ضيفاً

15 دولاراً شهرياً، حتى 250 ضيفاً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,600+ تقييم)

10. بروكرات

عبر بروسريت Procreate هو تطبيق رسم رقمي مصمم للفنانين في مجتمع إنشاء المحتوى. تعمل هذه الأداة الحائزة على جوائز مع iPad Pro وقلم Apple Pencil لخلق تجربة الرسم الواقعي في شكل رقمي. استخدمه لإنشاء رسومات تخطيطية ورسوم توضيحية مخصصة لتكملة مدوناتك وشعاراتك وصور الوسائط الاجتماعية. 🖌️

Procreate أفضل الميزات

تزوّد المكتبة التي تضم أكثر من 200 فرشاة الفنانين بالأدوات التي يحتاجونها لإنشاء صور مذهلة ذات طابع كلاسيكي

من خلال التحكم الكامل في الألوان، يمكنك اختيار الظل وتناغم الألوان والديناميكيات لكل عنصر

إنشاء صور باستخدام التحكم باللمس والاختصارات

قيود Procreate

دقة الصورة 300 نقطة في البوصة تقتصر على المطبوعات مقاس 36 بوصة أو أقل

قد يتباطأ التطبيق كلما قمت بإنشاء المزيد من المحتوى

تسعير Procreate

12.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة (بدون اشتراكات)

Procreate التقييمات والمراجعات

G2 : 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)

صمم محتوى رائعًا باستخدام أفضل هذه الأدوات

سواء كنت تنشئ محتوى مرئيًا لمنصات التواصل الاجتماعي أو تبحث عن أداة للمساعدة في بناء أصول علامتك التجارية، يمكن أن تساعدك تطبيقات المحتوى هذه على تحقيق أهدافك.

لست متأكداً من أين تبدأ؟ جرّب ClickUp . لدينا مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدك في صياغة محتوى لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ونسخة الإعلان، ومنشورات المدونة، وغير ذلك الكثير. بعد ذلك، استخدم قالب خطة المحتوى لجدولة وتتبع كل شيء في عملية الإنشاء. 🌻