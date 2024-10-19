10 أفضل 10 حلول برمجيات مؤسسية B2B SaaS لعام 2025

تخيل أن تدير عملاً في أواخر التسعينيات مع محركات أقراص صلبة سعرها باهظ يبلغ 15 ميغابايت ومجموعة من تطبيقات البرامج التي بالكاد تتسع!

في الوقت نفسه، ومع انتشار الإنترنت في كل مكان، أصبح الحل واضحًا لبعض الحالمين: _ ماذا عن استضافة البرنامج على جهاز كمبيوتر بعيد وفرض رسوم على العملاء لاستخدامه؟

ثبت أن هذا هو الاتجاه الصحيح! ومنذ ذلك الحين، أصبحت البرمجيات كخدمة (SaaS) أمرًا لا غنى عنه، حيث توفر مركزًا مركزيًا للتطبيقات وتخزين البيانات دون أن تكلفك الكثير.

وبالانتقال سريعًا إلى اليوم، لم تعد البرمجيات كخدمة مجرد اتجاه تقني رائع، بل أصبحت أفضل صديق لشركتك! لذا اربط حزام الأمان بينما نأخذك في رحلة عبر أفضل 10 حلول برمجيات SaaS SaaS للشركات التي تقود الكفاءة والابتكار في عالم الأعمال!

ما هي برمجيات B2B SaaS للمؤسسات؟

B2B (من شركة إلى شركة) SaaS (البرمجيات كخدمة) يشير إلى الحلول البرمجية المستندة إلى السحابة تقدمها شركة ما إلى شركات أخرى عبر الإنترنت. على عكس البرمجيات التقليدية التي تتطلب من الشركات شراء وتثبيت واستثمار في الأجهزة أو تحديث البرامج على أنظمتها الخاصة، فإن حلول SaaS تتم صيانتها وتأمينها من قبل المزود. ☁️

مزايا استخدام برمجيات الأعمال التجارية للشركات للشركات

تم تصميم حلول B2B SaaS على مستوى الشركات لإدارة المهام المعقدة وتوفير كميات كبيرة من البيانات من خلال خدمات أبحاث السوق، والتي غالبًا ما تكون مناسبة للمؤسسات أو الشركات الكبرى.

ويمكنها تقديم ميزات لمختلف المجالات، بما في ذلك الإنتاجية المكتبية, إدارة علاقات العملاء (CRM) ، وإدارة الموارد البشرية (HRM)، والمحاسبة، و إدارة المشاريع المؤسسية . يمكن أن تساعد برامج الأعمال التجارية إلى الأعمال التجارية على وجه التحديد في جهود التسويق الرقمي لإنشاء حملات تسويقية أو لإدارة أداء المبيعات (تكلفة اكتساب العملاء).

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

نظرًا لأن شركات البرمجيات كخدمة عادةً ما تكون حلولاً قائمة على الاشتراك والسحابة، فإنها توفر مرونة أكبر و أسهل في التوسع وفقًا لاحتياجات العمل. تشمل المزايا الأخرى لبرمجيات B2B SaaS للمؤسسات ما يلي:

تكاليف أولية أقل 💰

أوقات تنفيذ أسرع ⏱️

تحديثات منتظمة 🆕

القدرة على العمل من أي مكان متصل بالإنترنت 🌍🌍

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج B2B SaaS للمؤسسات؟

ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية لضمان اختيار البرنامج المناسب لاحتياجات مؤسستك:

الميزات الأساسية: تأكد من أن البرنامج يحتوي على مجموعة ميزات خاصة بالاستخدام، سواء كان ذلك لإدارة علاقات العملاء أو إدارة المشاريع أو أي شيء آخر التخصيص: قم بتقييم مدى سهولة تكيّف البرنامج مع عمليات أعمالك التجارية الإثبات المستقبلي: هل سينمو حل البرمجيات كخدمة معك في المستقبل؟ هل يمكنه التعامل مع المزيد من المستخدمين أو البيانات مع انطلاق أعمالك عمليات التكامل: تحقق من مدى سهولة تكامله مع مجموعة البرامج الحالية لديك الخصوصية والأمان: انظر إلى مدى جودة حماية موفر SaaS لبيانات المؤسسة الحساسة 🔒

أفضل 10 برامج B2B SaaS للمؤسسات لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن حصلت على لمحة عن القوة التحويلية للتطبيقات المستندة إلى السحابة، دعنا ننتقل إلى التفاصيل الدقيقة و استكشف أفضل 10 منصات B2B SaaS لعام 2024! 🏆

1. انقر فوق

تساعدك أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp على تخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن تعاون ومكتب متعدد الاستخدامات أداة إنتاجية مناسبة للمؤسسات من أي حجم. واجهته القابلة للتخصيص و قابل للتطوير، وميزات شاملة للمؤسسات تجعله مثاليًا لدعم أي عملية تجارية، سواء كانت إدارة علاقات العملاء أو إدارة المشاريع.

قم بإدارة مبادراتك الجارية باستخدام لوحات معلومات ClickUp مع تتبع الوقت الأصلي، والأدوات، والتحليلات في الوقت الفعلي، والمزيد. يمكن لفرقك أن تظل متوائمة مع الجداول الزمنية الواضحة والأهداف القابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي للأهداف المشتركة، مما يجعل تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية نسيم 🍃

مع وظائف ClickUp CRM يمكنك تنظيم كل شيء من خطوط أنابيب المبيعات إلى الطلبات. راقب عملاءك المحتملين وتتبع حساباتك من خلال أكثر من 15 طريقة عرض مرنة، بما في ذلك مخطط جانت, لوحة كانبان والجدول الزمني وطريقة عرض الجدول الزمني والجدول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى العديد من قوالب CRM مجانية لإضافة هيكل لسير عملك!

هل تتطلع إلى جمع بيانات العملاء وتحسين علاقاتك مع العملاء؟ اعتمد على العلامات التجارية نماذج ClickUp وجمع المدخلات من العملاء المحتملين والعملاء وأعضاء الفريق الداخليين.

تحب الفرق متعددة الوظائف مستندات ClickUp . وهو مستودع مركزي يتيح لك إنشاء جميع مستندات الشركة وتحريرها وتخزينها، مثل إجراءات التشغيل الموحدة والعقود ومواد التأهيل.

قم بضبط عملك باستخدام ClickUp AI مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة. يقدم مطالبات معدة مسبقًا لإنشاء و تحرير المستندات مثل ملخصات المشاريع ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء وملخصات الاجتماعات والجداول الزمنية والتقارير.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

وفر وقتك مع إمكانيات الأتمتة القوية في ClickUp ووضع المهام المتكررة مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين وتغيير تحديثات الحالة على الطيار الآلي.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات المعلومات وطرق العرض لمراقبة المشاريع وسير العمل

إدارة المستندات في مكان واحد

أكثر من 1,000 قالب للعديد من حالات الاستخدام

نماذج لتسجيل تقارير الأخطاء وطلبات الميزات والملاحظات

يعمل الذكاء الاصطناعي ClickUp على تحسين الكتابة وإدارة المهام

مرئيات للأهداف المشتركة ومؤشرات الأداء الرئيسية

أكثر من 50 إجراء أتمتة للتخلص من المهام المتكررة

أكثر من 1,000 تكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، بالإضافة إلى خيارات مخصصة عبر واجهة برمجة تطبيقات ClickUp التعاون متعدد الوظائف من خلال التعليقات والمحادثات و ClickUp Whiteboards أفضل معايير الأمان والخصوصية في المجال



قيود ClickUp

حلول SaaS الخاصة بها غنية بالميزات، لذلك هناك منحنى تعليمي

يمكن تحسين تطبيق الهاتف المحمول بالمزيد من ميزاته الأساسية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. سيلز فورس

عبر: فريق المبيعات في عام 1999، أحدثت شركة Salesforce ثورة في صناعة البرمجيات من خلال إطلاقها نظامًا قائمًا على السحابة بالكامل منصة إدارة علاقات العملاء . مهد هذا الحدث الطريق لنموذج أعمال SaaS الحديث وحوّل الشركة إلى عملاق في هذا المجال، وهي المكانة التي تحتفظ بها حتى يومنا هذا.

يشتهر Salesforce CRM بقابليته للتخصيص، وهو الحل المفضل للشركات الكبيرة أو سريعة التوسع. فهو يتيح لك تتبع العملاء المحتملين وإدارتهم طوال دورة المبيعات بأكملها، وأتمتة عملية توجيه العملاء المحتملين إلى مندوبي المبيعات المناسبين. 🛒

تقدم Salesforce حلولاً قائمة على السحابة ليس فقط في المبيعات ولكن أيضًا في الخدمات والتسويق والتجارة. وتشمل مجموعتها من المنتجات التكميلية Tableau، وهو نظام منصة تحليلات مرئية و Slack، تطبيق مراسلة العمل الشهير للغاية الذي استحوذت عليه شركة Salesforce في عام 2021.

وإجمالاً، فإن عملاق إدارة علاقات العملاء العملاقة في مجال حلول البرمجيات كخدمة B2B SaaS للمؤسسات.

أفضل ميزات Salesforce

ميزات إدارة علاقات العملاء عالية التخصيص

ميزات متقدمة لإعداد التقارير وتحليلات الويب

إدارة العملاء المحتملين والتوجيه الذي يساعد الشركات على التقاط العملاء المحتملين

التنبؤ التعاوني لتوقعات المبيعات القائمة على الفريق

أكثر من 3,000 عملية تكامل مع جهات خارجية

قيود قوة المبيعات

يمكن أن يكون إعداده واستخدامه معقداً

يمكن توقع حدوث تباطؤ من حين لآخر مع مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير #### تسعير Salesforce (سحابة المبيعات)

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

3. ديل

عبر ديل تلبي شركة Deel الاحتياجات الفريدة للشركات التي لديها موظفين و المتعاقدين في بلدان متعددة . يسمح بتشغيل كشوف المرتبات في أكثر من 100 دولة وعملة ويبسط مهام الموارد البشرية مثل إدارة الإجازات، والإشراف على النفقات، ومراقبة المستندات الحيوية - كل ذلك من لوحة تحكم واحدة.

إن عملية تأهيل أعضاء الفريق الجدد خالية من المتاعب مع منصة ديل للخدمة الذاتية، والتي تتيح تخصيصات مصممة خصيصاً لأنواع العقود. كما أن ميزة المخطط التنظيمي توفر لمحة عن مؤسستك، مما يعزز تنسيق الفريق.

إدارة التعويضات والمسميات الوظيفية والوثائق الهامة مع سجل تغيير مدمج لكل تعديل. باستخدام Deel، يمكنك التعامل مع تعقيدات إدارة القوى العاملة الدولية، مع ضمان الامتثال لقوانين العمل الدولية في كل خطوة على الطريق.

ديل أفضل الميزات

دعم كشوف المرتبات متعددة البلدان

الامتثال لقوانين العمل الدولية

أدوات إعداد التقارير الأصلية لتتبع الإجازات وتوزيع المكافآت ومزايا الأسهم

خدمة ذاتية للإعداد الذاتي

لوحة معلومات موحدة للموارد البشرية لإدارة الملاحظات المؤسسية

قيود ديل

رسوم عالية لعمليات السحب الدولية

لا يوجد تطبيق جوال

تسعير #### Deel

ديل للموارد البشرية : مجانًا للشركات التي تضم ما يصل إلى 200 شخص

: مجانًا للشركات التي تضم ما يصل إلى 200 شخص المقاولون : يبدأ من 49 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا EOR : يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 599 دولارًا شهريًا كشوف الرواتب العالمية : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الهجرة: اتصل لمعرفة الأسعار

ديل التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (1,000+ تقييم)

: 4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. جوستو

عبر جوستو صُمم Gusto مع وضع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في الاعتبار، وهو عبارة عن متجر شامل لخدماتك كشوف المرتبات واحتياجات الموارد البشرية .

وسواء كنت تدفع للموظفين بدوام كامل، أو العاملين بدوام جزئي، أو المتعاقدين الدوليين، يمكن للمنصة أن تستوعب مختلف هياكل وجداول الدفع. يوفر تطبيق Gusto's Wallet للموظفين رؤية مفصلة عن شؤونهم المالية، بدءاً من تقسيم الرواتب إلى إنشاء حسابات توفير ذات عائد مرتفع.

بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بخطة مدفوعة الأجر، يمكن للموظفين إدارة طلبات الإجازات وتسجيل الدخول والخروج كما يحلو لهم.

بدءاً من إدارة المزايا الشاملة إلى الامتثال وإعداد التقارير، يدمج Gusto وظائف الموارد البشرية المهمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. كما يوفر أيضًا ميزات مثل التحقق من الخلفية والتوقيعات الإلكترونية والتسجيل الضريبي للولاية، مما يسهل عملية تعيين أعضاء جدد في الفريق. 🙋

غوستو أفضل الميزات

خيارات كشوف المرتبات الآلية واليدوية لتحقيق المرونة

دعم الرفاهية المالية من خلال تطبيق Gusto Wallet

الامتثال للضرائب وقانون العمل بدون متاعب

ميزات إعداد تقارير قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة

قيود Gusto

قد تكون إدارة كشوف المرتبات بالساعة صعبة

دعم محدود للمدفوعات الدولية

تسعير #### Gusto

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 6 دولارات أمريكية/شهرًا للشخص الواحد

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 6 دولارات أمريكية/شهرًا للشخص الواحد زيادة: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للشخص الواحد

80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للشخص الواحد القسط: الأسعار متوفرة عند الاتصال

الأسعار متوفرة عند الاتصال المقاول فقط: 35 دولارًا أمريكيًا في الشهر + 6 دولارات أمريكية في الشهر لكل مقاول

Gusto التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

5. هب سبوت

عبر: هبسبوت HubSpot هو حل شامل للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. وهو يقدم خمسة منتجات أساسية - مركز التسويق، ومركز المبيعات، ومركز الخدمة، ومركز إدارة المحتوى، و مركز العمليات . 🛠️

تتضمن الخطة المجانية خط أنابيب صفقة واحدة لفريق أو قسم واحد. يمكن تصميم لوحة التحكم لتضم الوحدات الأكثر صلة بمسار المبيعات الخاص بك. إذا زادت احتياجاتك عن الخطة المجانية، يقدم HubSpot إضافات مدفوعة بالإضافة إلى خطط الاشتراك، مما يساعدك على التحكم في تكاليف التوسع.

يوفر HubSpot CRM إعدادًا مباشرًا وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. يعد تكامل البريد الإلكتروني ميزة أخرى، مما يسمح لك بإدارة مهام الاتصال المتعلقة بإدارة علاقات العملاء من منصة واحدة.

أفضل ميزات HubSpot

خطة مجانية تدعم ما يصل إلى مليون جهة اتصال

التسويق الآلي عبر البريد الإلكتروني لإشراك العملاء المحتملين ورعايتهم

تكامل واسع النطاق للتطبيقات بما في ذلك ClickUp و Google Workspace و Salesforce

تحليلات مخصصة في الوقت الفعلي

تكامل فعال للبريد الإلكتروني

قيود HubSpot

قد تؤدي مشكلات الأداء العرضية إلى إعاقة سير العمل

لا توجد ميزة وضع العلامات داخل المخطط الاجتماعي

تسعير #### HubSpot

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا (لعملاء HubSpot الجدد فقط)

20 دولارًا شهريًا (لعملاء HubSpot الجدد فقط) المحترفون: 1,600 دولار شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,600 تقييم)

6. ميلشيمب

عبر: Mailchimp منذ إنشائه في عام 2001، أصبح Mailchimp أحد الأصول التي لا غنى عنها للشركات التي تنشئ حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني الآلي لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. 💌

السمة المميزة لـ Mailchimp هي أداة إنشاء الحملات سهلة الاستخدام. إلى جانب مكتبة واسعة من القوالب المبنية مسبقًا ومحرر السحب والإفلات البديهي، يتيح لك إنشاء حملات بريد إلكتروني عالية الجودة دون الحاجة إلى مهارات الترميز.

بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني، تتنوع ميزات المنصة من إنشاء المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات إلى التقارير المخصصة وتصميم المحتوى ذي العلامة التجارية. تتضمن المجموعة تقسيمًا وتحليلات قوية للجمهور، مما يجعل Mailchimp ليس مجرد أداة بل منصة شاملة لإطلاق وتحليل و تحسين الحملات التسويقية .

أفضل ميزات Mailchimp

أداة إنشاء الحملات سهلة الاستخدام لرسائل البريد الإلكتروني الاحترافية

قوالب مصممة مسبقًا

إمكانيات تقسيم الجمهور القوية للحملات المستهدفة

تحليلات شاملة

أداة المساعد الإبداعي لتصميم المحتوى ذي العلامة التجارية

قيود Mailchimp

يمكن أن تكون ميزات إعداد التقارير أكثر سهولة

خيارات التخصيص المحدودة

تسعير #### Mailchimp

مجاني

الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا

13 دولارًا شهريًا المعيار: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً القسط: 350 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2 : 4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

7. أطلسيان

عبر: أطلسيان تأسست شركة Atlassian في عام 2001، وقد ارتقت حقًا إلى مستوى اسمها، المستوحى من الجبار Titan Atlas من الأساطير اليونانية. ومثلما يحمل أطلس السماء، توفر Atlassian الدعم الأساسي في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع وتعاون الفريق لأكثر من 260,000 عميل.

كان أول منتج لشركة Atlassian هو Jira، وهو منتج أداة لإدارة المشاريع لتتبع المشكلات و التطوير الرشيق . يعتبر على نطاق واسع أداة مهمة في مجال تطوير البرمجيات وخارجها. Confluence بعد فترة وجيزة من إطلاق Jira. وهي منصة تعاون حيث يمكن للفرق إنشاء ومشاركة وتنظيم المحتوى، من الأفكار الجديدة إلى تفاصيل المشروع والوثائق الأساسية. 📃

استحوذت شركة Atlassian على شركة Atlassian في عام 2017، لتوفر لعملائها طريقة مريحة لإدارة المشاريع دون هياكل سير العمل الصارمة في Jira أو الطبيعة التي تركز على المستندات في Confluence.

وإلى جانب هذه الأدوات الشقيقة، تقدم Atlassian خدمات إدارة العمل المصممة خصيصاً لفرق عمل المؤسسات.

أفضل ميزات Atlassian

تضم مظلة أطلسيان مجموعة غنية من أدوات المؤسسات

تقدم حلولاً لإدارة العمل قابلة للتطوير

تعاون ذكي وسير عمل ذكي لفرق العمل الرشيقة

التكامل السلس للأدوات في نظام بيئي شامل

قيود Atlassian

قد يجد المبتدئون صعوبة في استخدامه

يمكن أن يكون مكلفاً للفرق الكبيرة

أطلسيان (خدمات المؤسسات)

اتصل لمعرفة الأسعار

أطلسيان (خدمات المؤسسات)

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 مراجعة)

: 4.4/5 (أكثر من 30 مراجعة) شريك: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. يوم عمل

عبر: يوم العمل Workday هو الحل الرائد القائم على الحوسبة السحابية لإدارة رأس المال البشري. تعمل واجهته على دمج وظائف التخطيط وكشوف المرتبات والتحليلات.

صُمم Workday في جوهره لوضع الأشخاص في المقام الأول مع خدمات الموارد البشرية المخصصة لكل موظف. عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المواهب المناسبة، يمكنك تتبع المتقدمين وإجراء المقابلات وإعدادهم بسلاسة.

إحدى أقوى نقاط البيع في Workday هي أدوات إعداد التقارير والتحليلات المتطورة. حيث يمكنك الحصول على مجموعة من الميزات سهلة الاستخدام لتقييم بيانات الأداء، وتحليل المقاييس التنافسية، واتخاذ قرارات عمل مستنيرة. 📊

أفضل ميزات Workday

خدمات الموارد البشرية المخصصة

قدرات الموارد البشرية والمالية والتخطيط وكشوف المرتبات المتكاملة

استقطاب المواهب وإدارتها

أدوات إعداد التقارير سهلة الاستخدام

قيود Workday

وظيفة ATS ليست بديهية تمامًا

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من خيارات التخصيص

تسعير #### Workday

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات يوم العمل

G2 : 4.0/5 (1,000+ تقييم)

: 4.0/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

9. أهريفز

عبر Ahrefs تعمل Ahrefs على تشغيل أحد أقوى برامج زحف الويب التي تعالج ما يصل إلى ثمانية مليارات صفحة يوميًا، وتقوم Ahrefs بلا كلل بجمع البيانات إلى يبقيك متقدمًا في لعبة تحسين محركات البحث .

باستخدام Ahrefs، يمكنك جمع معلومات عن كيفية ترتيب منافسيك على محركات البحث أو الكلمات المفتاحية التي تجذب أكبر عدد من الزيارات. كما أنه بمثابة مفتش صحة موقعك الإلكتروني من خلال ميزات التدقيق، مما يسمح لك بتحديد وحل المشكلات التي قد تعيق أداء البحث لديك. 🔍

إلى جانب تسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، تساعدك المنصة في العثور على مصدر إلهام لمحتوى مقنع وتحديد فرص بناء الروابط القيّمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر قدرتها على تتبع تقدمك في الترتيب بمرور الوقت دليلاً قابلاً للقياس الكمي على أن جهود تحسين محركات البحث تؤتي ثمارها.

أفضل ميزات Ahrefs

زاحف ويب قوي لجمع البيانات الشاملة

تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث

تدقيق الموقع الإلكتروني لتحديد مشاكل تحسين محركات البحث وحلها

اكتشاف الكلمات الرئيسية للمشاركة المستهدفة

تتبع التقدم في الترتيب

قيود Ahrefs

قد تكون واجهة المستخدم مربكة في بعض الأحيان

قدرات محدودة لتحسين محركات البحث المحلية

تسعير Ahrefs

الخفيفة: تبدأ من 99 دولارًا شهريًا (تطبق رسوم إضافية إذا تجاوزت حدود خطتك)

تبدأ من 99 دولارًا شهريًا (تطبق رسوم إضافية إذا تجاوزت حدود خطتك) العادية: تبدأ من 199 دولارًا شهريًا

تبدأ من 199 دولارًا شهريًا متقدمة: تبدأ من 399 دولارًا شهريًا

تبدأ من 399 دولارًا شهريًا المؤسسات: تبدأ من 999 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. زندسك

عن طريق: زندسك تم التصويت على أفضل مكتب مساعدة لخدمة العملاء لعام 2024 من قبل Forbes، ساعدت Zendesk أكثر من 100,000 علامة تجارية على التواصل مع عملائها نظام التذاكر يدمج الاستفسارات من مختلف القنوات مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف في لوحة تحكم واحدة. وفي الوقت نفسه، تتيح أداة الدردشة المباشرة التفاعل في الوقت الفعلي مع العملاء.

قم بتحسين خيارات الخدمة الذاتية الخاصة بك مع قاعدة المعرفة المبنية بشكل جيد في Zendesk. ستساعد عملاءك على حل المشكلات بشكل مستقل وتقليل عدد تذاكر الدعم أو المكالمات.

على الرغم من الإشادة على نطاق واسع بميزات دعم العملاء، إلا أن Zendesk ليس مهرًا وحيدًا. 🦄

فهو يوفر أيضاً نظام CRM للمبيعات لمساعدة فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين ومراقبة تفاعلات العملاء وإتمام الصفقات بشكل أسرع. والأهم من ذلك؟ يمكنك دمج إدارة علاقات العملاء مع حزمة الدعم، مما يسمح لوكلائك بالوصول إلى تذاكر الدعم وتحديد فرص البيع المتقاطع أو فرص البيع المتزايد.

أفضل ميزات Zendesk

نظام تذاكر متعدد القنوات

الدردشة المباشرة في الوقت الحقيقي

قاعدة معرفية قوية للخدمة الذاتية

التكامل بين CRM وحزمة الدعم

قابل للتطوير

قيود Zendesk

واجه العديد من المستخدمين مشاكل في دعم العملاء

قد يكون الإعداد صعباً

تسعير Zendesk (حزمة الدعم)

Suite Team: 55 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

55 دولارًا لكل وكيل/شهريًا Suite Growth: 89 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

89 دولارًا لكل وكيل/شهريًا Suite Professional: 115 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

115 دولارًا لكل وكيل/شهريًا Suite Enterprise: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار Suite Enterprise Plus: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الوظيفة الإضافية المتقدمة للذكاء الاصطناعي: 50 دولارًا لكل وكيل/شهر (باقة Suite Professional أو أعلى)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Zendesk (باقة الدعم)

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

استكشاف عالم B2B SaaS: الوجبات الجاهزة النهائية

لقد نما عالم برمجيات الشركات B2B SaaS للمؤسسات بشكل لا يصدق منذ بداياته المتواضعة في أواخر التسعينيات. من تبسيط عمليات تطوير البرمجيات إلى تبسيط تعقيدات كشوف المرتبات، تجلب كل منصة مجموعة من نقاط القوة الفريدة الخاصة بها.

في هذه المجموعة الواسعة من الأدوات المتخصصة، تتميز منصةClickUp بتعدد استخداماتها. إنشاء حساب مجاني لبدء العمل - وشاهد أعضاء فريقك وهم يسحقون مهامهم مثل نجوم الروك الذين هم نجوم الروك. 🤘