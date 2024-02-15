أفضل 10 بدائل Hubspot لفرق التسويق في عام 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

HubSpot هو الكأس المقدسة للمسوقين في جميع أنحاء العالم ويفتخر بما يلي أكثر من 194,000 عميل في أكثر من 120 دولة حول العالم. وهو يوفر ميزات تسويقية، بما في ذلك النماذج، والدردشة المباشرة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات المتكاملة.

ولكن هل هذا يعني أن HubSpot هو أفضل برامج أتمتة التسويق لك؟

حسناً، للبعض فقط

المشكلة الرئيسية في HubSpot هي مدى تكلفتها. يقوم HubSpot بتسعير كل منتج بشكل مختلف - مثل مركز التسويق وبرنامج CRM للمبيعات ومركز الخدمة. بينما يمكنك شراء كل منتج على حدة، فإن التجميع يزيد من إجمالي استثمارك.

على الرغم من أن HubSpot كبير في أتمتة التسويق، إلا أن العديد من الفرق الأصغر تبحث عن بدائل لرفع استراتيجيات التسويق الخاصة بهم إلى المستوى التالي.

قد تكون هناك خيارات أفضل من HubSpot إذا كنت تريد برنامجًا مناسبًا للميزانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أفضل 10 بدائل لـ HubSpot. سنقوم بتغطية ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات العملاء لمساعدتك في العثور على أفضل برامج أتمتة التسويق المناسبة لاحتياجات عملك الفريدة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل HubSpot؟

يوفر HubSpot مجموعة شاملة من الميزات لتبسيط عملياتك.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بحالات استخدام محددة ، قد تجد بعض البدائل في هذه القائمة قابلة للتطبيق بشكل أفضل. فيما يلي بعض السمات الرئيسية التي يجب البحث عنها في بديل HubSpot:

الميزات والقدرات المتقدمة: ابحث عن أداة توفر القليل من الميزات الإضافية لفريق التسويق لديك إلى جانب ميزات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء

ابحث عن أداة توفر القليل من الميزات الإضافية لفريق التسويق لديك إلى جانب ميزات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء سهولة الاستخدام: اختر بديلاً ل HubSpot بديلاً ل HubSpot بديهيًا وسهل التنقل فيه ولا يحتوي على منحنى تعليمي حاد

اختر بديلاً ل HubSpot بديلاً ل HubSpot بديهيًا وسهل التنقل فيه ولا يحتوي على منحنى تعليمي حاد إمكانات التكامل: قم بتقييم خيارك للحصول على إمكانات التكامل السلس مع أنظمة البرامج المهمة

قم بتقييم خيارك للحصول على إمكانات التكامل السلس مع أنظمة البرامج المهمة التسعير: يعتبر تسعير HubSpot نقطة ضعف كبيرة، خاصة بالنسبة لفرق التسويق والشركات الصغيرة. اختر الأدوات ذات الأسعار المعقولة والتي تقدم قيمة مقابل المال

أفضل 10 بدائل HubSpot لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل 10 بدائل HubSpot لفريق التسويق الخاص بك في عام 2024.

1. كليك أب

ClickUp هو تطبيق شامل برنامج مجاني لإدارة المشاريع وبرنامج الكل في واحد أداة إنتاجية مناسبة لكل فريق تسويق، بغض النظر عن حجمه أو مجال عمله.

إن مساحة عمل إدارة المشاريع التسويقية من Clickup مناسب بشكل خاص لأتمتة التسويق. فهو يوفر وظائف أساسية، بما في ذلك طرق عرض التقويم ولوحات كانبان وفرص التعاون في الوقت الفعلي.

إدارة المهام والمشاريع، والتعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ClickUp

طرح الأفكار وتخطيط وتنفيذ برامج التسويق الخاصة بك باستخدام ClickUp

أنشئ تقويمات المحتوى وأدِر جداول النشر باستخدام البرنامج قم بأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني عزز إنتاجيتك باستخدام قوالب إدارة الحملات التسويقية وتصور التقدم المحرز بسرعة من خلال لوحات المعلومات المختلفة التي تقدم رؤى حول أي اختناقات قبل أن تؤخر المشروع.

هذا ليس كل شيء! أتمتة النقر يمكّنك من إنشاء مهام سير عمل باستخدام أكثر من 50 إجراءً متميزًا. اختر من بين أكثر من 100 إجراء سير عمل تلقائي مُعدّ مسبقاً من ClickUp. استخدم ClickUp Automation لتحديث الحالات تلقائيًا، وإرسال الرسائل، وتعيين المهام أو التعليقات.

دع أتمتة ClickUp Automations تقوم بأعمالك.

اعمل عبر التطبيقات في منصة ClickUp التعاونية من خلال مهام سير العمل المُنشأة مسبقًا أو القابلة للتخصيص.

تقدم ClickUp أيضًا الآلاف من القوالب لصياغة خطط التسويق , خطط التواصل و تقويمات المحتوى مع لوحات معلومات وعروض مختلفة لإبقائك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مساعد الكتابة ClickUp AI هو واحد من أفضل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء ضمانات تسويقية أساسية بسرعة مثل ملخصات المحتوى، وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشورات المدونات، ودراسات الحالة.

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp AI يساعد المسوقين على ضبط الرسائل وتخصيصها وفقًا لاحتياجات العملاء وموقعهم في رحلة الشراء.

أفضل الميزات #### ClickUp

أتمتة التسويق: ميزات قوية لأتمتة التسويق مع خيارات تخصيص واسعة النطاق لتبسيط مهام سير العمل التسويقية

ميزات قوية لأتمتة التسويق مع خيارات تخصيص واسعة النطاق لتبسيط مهام سير العمل التسويقية إدارة المهام: إنشاء مهام متكررة والتواصل وتعيينها لأصحاب المصلحة المعنيين من أجل عمليات أكثر سلاسة

إنشاء مهام متكررة والتواصل وتعيينها لأصحاب المصلحة المعنيين من أجل عمليات أكثر سلاسة قوالب قابلة للتخصيص: الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص، بما في ذلك رحلة العميل و أتمتة البريد الإلكتروني القوالب

الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص، بما في ذلك رحلة العميل و أتمتة البريد الإلكتروني القوالب تتبع خط الأنابيب: وظيفة قوية لتصور خط الأنابيب مع أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، بما في ذلك لوحات كانبان وطرق عرض الجدول، لتتبع حسابات المبيعات في جميع مراحل مسار التحويل

وظيفة قوية لتصور خط الأنابيب مع أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، بما في ذلك لوحات كانبان وطرق عرض الجدول، لتتبع حسابات المبيعات في جميع مراحل مسار التحويل مساعدة الذكاء الاصطناعي: مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp لتبسيط إنشاء الصفحات المقصودة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات المدونات والمحتويات الأخرى

قيود ClickUp

تفتقر طريقة عرض جانت إلى التخصيص والمرونة

مشاكل في تحميل المشاريع

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ملاحظة: يتوفر ClickUp AI مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل على جميع الخطط المدفوعة.

مراجعات وتقييمات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. المكسرات

عبر اختصار Nutshell هو حل إدارة علاقات العملاء الذي يدعم مشاركة العملاء وأتمتة التسويق والتنبؤ بالمبيعات وإدارة الإيرادات - كل ذلك في منصة واحدة.

يوفر Nutshell مستودعًا مركزيًا لاستيراد بيانات جهات الاتصال وإدارتها وتصديرها. توفر أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني القوية، حملات Nutshell، ميزات تصفية قوية لإنشاء جماهير وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية والرسائل الإخبارية و تسلسلات التنقيط .

أفضل الميزات باختصار

إدارة خط الأنابيب: طرق عرض متعددة لخطوط الأنابيب، بما في ذلك لوحة منسدلة وخريطة مرئية

طرق عرض متعددة لخطوط الأنابيب، بما في ذلك لوحة منسدلة وخريطة مرئية تذكيرات النشاط: أداة التسلسل مع تنبيهات في الوقت المناسب لمتابعة العملاء

أداة التسلسل مع تنبيهات في الوقت المناسب لمتابعة العملاء نماذج ذكية: نماذج ويب ذكية سهلة التضمين لالتقاط العملاء المحتملين

نماذج ويب ذكية سهلة التضمين لالتقاط العملاء المحتملين أتمتة المبيعات: علامات تقدم المبيعات مع وظيفة السحب والإفلات للمستخدمين لتعيين العملاء المحتملين كعملاء فائزين، أو ملغيين أو مفقودين

علامات تقدم المبيعات مع وظيفة السحب والإفلات للمستخدمين لتعيين العملاء المحتملين كعملاء فائزين، أو ملغيين أو مفقودين CRM: عدد غير محدود من جهات اتصال CRM وتخزين البيانات

عدد غير محدود من جهات اتصال CRM وتخزين البيانات التقارير والتحليلات: ميزة إعداد التقارير مع نقاط البيانات، مثل المبيعات المغلقة، والإنتاجية، وتوقعات الإيرادات، وما إلى ذلك، والتي تمكنك من إنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية بسلاسة

القيود الموجزة

شريط اتصال العملاء المحتملين غير الملائم

قيود في التخصيصات وعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية

تسعير موجز

التأسيسية: 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الإحترافية: 42 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

42 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الطاقة للذكاء الاصطناعي: 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 67 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

يمكنك تجربة أي من الباقات المجانية مجانًا لمدة 14 يومًا.

مراجعات وتقييمات موجزة

G2: 4.2/5 (أكثر من 919 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 919 تقييم) Capterra: 4.2/5 (447+ تقييم)

3. بريفو

عبر بريفو Brevo (المعروفة سابقًا باسم Sendinblue) هي مجموعة إدارة علاقات العملاء (CRM) مع العديد من وظائف أتمتة التسويق الموجهة نحو مساعدتك على النمو بشكل أسرع.

في حين أن أساسها عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تقدم أتمتة التسويق لإنشاء وإدارة الصفحات المقصودة والحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات التسويق الداخلي .

أفضل ميزات بريفو

أتمتة المبيعات: التخصيص عبر القنوات والتحليلات والمحفزات لتبسيط سير عمل المبيعات

التخصيص عبر القنوات والتحليلات والمحفزات لتبسيط سير عمل المبيعات إعلانات فيسبوك: إعلانات إعادة الاستهداف التلقائي لجذب العملاء المحتملين المناسبين

إعلانات إعادة الاستهداف التلقائي لجذب العملاء المحتملين المناسبين واجهة برمجة التطبيقات: كتالوج واجهة برمجة التطبيقات المجهزة جيدًا لتبسيط عمليات التكامل

كتالوج واجهة برمجة التطبيقات المجهزة جيدًا لتبسيط عمليات التكامل رسائل متوافقة مع الهاتف المحمول: التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وواتساب لاستهداف العملاء بطريقة متوافقة مع الهاتف المحمول

التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وواتساب لاستهداف العملاء بطريقة متوافقة مع الهاتف المحمول تخصيصات الصفحة الرئيسية: أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات لتخصيص صفحاتك

أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات لتخصيص صفحاتك التسويق عبر البريد الإلكتروني: تجزئة قائمة البريد الإلكتروني تلقائيًا لتحسين معدلات النقر إلى الظهور

قيود بريفو

قد يكون الإعداد صعبًا للمبتدئين

من الصعب إضافة وإزالة الأعضاء من الخطة

تسعير بريفو

مجاني للأبد

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) بريفو بلس: أسعار مخصصة

مراجعات وتقييمات بريفو

G2: 4.5/5 (أكثر من 680 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 680 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1910+ تقييمات)

4. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign هي أداة أتمتة تسويق للشركات التي تركز على المستخدم وتتطلع إلى تحقيق النمو مع فريق تسويق صغير.

وهي توفر حلاً شاملاً لإدارة علاقات العملاء، وأدوات تسويق عبر البريد الإلكتروني، وخدمة تسويق تلقائية بسيطة صادرة وواردة سير عمل التسويق لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للعملاء.

يستخدم ActiveCampaign مشغلات الإجراءات المحددة مسبقًا في خط أنابيب المبيعات لإنشاء وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني على الطيار الآلي، مثل HubSpot. ويجمع البرنامج بيانات المستخدم من وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والصفحات المقصودة والدردشة المباشرة وغيرها من المواد عبر الإنترنت لاستهداف العملاء المحتملين ذوي الأهداف العالية.

أفضل ميزات ActiveCampaign

تنبيهات النشاط: تذكيرات تلقائية لتواريخ العملاء المهمة والمتابعة

تذكيرات تلقائية لتواريخ العملاء المهمة والمتابعة خريطة الأتمتة: عرض واضح لجميع الأتمتة المتقدمة في مكان واحد لتسهيل التتبع المتقدم وإعداد التقارير حول ما يستجيب له العملاء

عرض واضح لجميع الأتمتة المتقدمة في مكان واحد لتسهيل التتبع المتقدم وإعداد التقارير حول ما يستجيب له العملاء التكامل مع شوبيفاي: من رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية إلى إشعارات التخلي عن سلة التسوق، يمكن أتمتة كل شيء طوال دورة حياة تفاعلات العملاء

من رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية إلى إشعارات التخلي عن سلة التسوق، يمكن أتمتة كل شيء طوال دورة حياة تفاعلات العملاء ميزة نقاط المشاركة: تتبع تصرفات المشترين المخلصين من خلال تسجيل تصرفاتهم

تتبع تصرفات المشترين المخلصين من خلال تسجيل تصرفاتهم أداة مدمجة لتسجيل نقاط العملاء المحتملين: تسجيل نقاط العملاء المحتملين بناءً على النية والميزانية لإدارة مسار المبيعات بشكل سريع

تسجيل نقاط العملاء المحتملين بناءً على النية والميزانية لإدارة مسار المبيعات بشكل سريع رسائل متوافقة مع الهاتف المحمول: التسويق التلقائي عبر الرسائل النصية القصيرة والرسائل في الموقع

قيود حملة ActiveCampaign

لا تتضمن التقارير الإحالة

مواطن الخلل والتأخيرات العرضية

تسعير ActiveCampaign

الخفيفة: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) بالإضافة: 49 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين (تُدفع سنويًا) احترافي: 149 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين (يتم الدفع سنويًا)

149 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين (يتم الدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

يمكنك تجربة أي من الباقات مجانًا لمدة 14 يومًا.

مراجعات وتقييمات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10675 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10675 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2335 تقييم)

5. كاب

عبر كيب Keap (المعروفة سابقًا باسم InfusionSoft) هي أداة لإدارة علاقات العملاء والأتمتة للشركات الصغيرة لترقية عمليات التسويق وأتمتة المبيعات.

يتكامل CRM مع وظائف التجارة الإلكترونية التي تعمل على أتمتة إدارة المخزون والمتابعة بعد الشراء وتحصيل الفواتير لمتجرك الإلكتروني.

يقدم Keap لوحة تحكم مركزية توفر تحليلاً ثاقباً وتقارير شاملة عن مصادر العملاء المحتملين ونسب النقر إلى الظهور وإكمال النماذج وتتبع المبيعات ونجاح الحملات والدخل, إدارة جهات الاتصال والأنشطة والمعاملات الأخرى.

أفضل الميزات

إدارة العملاء المحتملين: استخدم ميزات مثل التجزئة وتحديد الأولويات والتوزيع والتصفية لإدارة العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات

استخدم ميزات مثل التجزئة وتحديد الأولويات والتوزيع والتصفية لإدارة العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات تخصيصات الصفحة المقصودة: أداة إنشاء حملات السحب والإفلات لإنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل

أداة إنشاء حملات السحب والإفلات لإنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل استيراد البيانات: عمليات ترحيل البيانات مجانًا من منصات مثل Mailchimp وConstant Contact

عمليات ترحيل البيانات مجانًا من منصات مثل Mailchimp وConstant Contact إدارة علاقات العملاء: المزامنة مع تدفقات العمل المخصصة التي تقوم بتحديث كل تفاعل مع عميل محتمل خلال مراحل المبيعات المختلفة

المزامنة مع تدفقات العمل المخصصة التي تقوم بتحديث كل تفاعل مع عميل محتمل خلال مراحل المبيعات المختلفة عمليات التكامل: التكامل السلس مع منصات مثل Zapier و Quickbooks و Shopify، مما يجعل من السهل جدًا الاحتفاظ بجميع البيانات المتعلقة بالعملاء الأفراد في مكان واحد

التكامل السلس مع منصات مثل Zapier و Quickbooks و Shopify، مما يجعل من السهل جدًا الاحتفاظ بجميع البيانات المتعلقة بالعملاء الأفراد في مكان واحد التسويق عبر البريد الإلكتروني: استخدم ميزات مثل القوالب، والردود التلقائية، وفلاتر الرسائل غير المرغوب فيها للحفاظ على تحديث مراسلات البريد الإلكتروني

القيود

قوالب البريد الإلكتروني لها تصميمات أساسية

يصعب إدارة جهات الاتصال المكررة

تسعير كيب

يقدم Keap ثلاث خطط تسعير (لما لا يقل عن 2500 جهة اتصال):

الإيجابي: 183 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

183 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الحد الأقصى: 229 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

229 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الأقصى: 229 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

يمكنك تجربة باقتي Pro وMax مجاناً لمدة 14 يوماً.

التقييمات والتقييمات

G2: 4.2/5 (1465+ تقييم)

4.2/5 (1465+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1260 تقييم)

6. Engagebay

عبر Engagebay تقدم Engagebay العديد من أدوات التسويق وأتمتة إدارة علاقات العملاء وحلول الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة.

ومع ذلك، فهي مفيدة كـ أداة تسويق للشركات الناشئة التي توفر مجموعة ميزات شاملة لفرق التسويق والمبيعات الصغيرة.

تشمل إمكانات أتمتة التسويق الداخلي في Engagebay إنشاء العملاء المحتملين وتسجيل النقاط والتجزئة وسير عمل الموقع والرسائل النصية القصيرة وإدارة الحملات والمزيد. قم بأتمتة مهام سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال إنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني والتسليم التلقائي بناءً على مشغلات سلوك العميل.

أفضل ميزات #### إنجاجباي أفضل الميزات

التقارير والتحليلات: مراقبة أداء فريق التسويق الخاص بك من خلال النظر في عدد الزوار والمشتركين ومعدل التحويل

مراقبة أداء فريق التسويق الخاص بك من خلال النظر في عدد الزوار والمشتركين ومعدل التحويل التحليل التنبؤي: تحليل تنبؤي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوصيات العملاء المحتملين

تحليل تنبؤي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوصيات العملاء المحتملين تخصيصات الصفحات المقصودة: استخدم ميزات مثل أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات المجانية لإنشاء صفحات الويب وإجراء اختبارات A/B لتحسينها أكثر

استخدم ميزات مثل أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات المجانية لإنشاء صفحات الويب وإجراء اختبارات A/B لتحسينها أكثر جدولة المواعيد: أداة جدولة المواعيد لتجربة مستخدم سلسة

أداة جدولة المواعيد لتجربة مستخدم سلسة دعم العملاء: دعم ممتاز في الإعداد لأتمتة البريد الإلكتروني الموثوقة

قيود إنغاجباي

قيود على عدد العقد في الأتمتة، حتى في المستويات الأعلى

منحنى التعلم حاد

تسعير #### تسعير إنجيدجباي

مجاني للأبد

الأساسي: 13.79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

13.79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) النمو: 59.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

59.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا) المحترف: 110.39 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مراجعات وتقييمات Engagebay

G2: 4.6/5 (أكثر من 210 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 210 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

7. بايبيدرايف

عبر Pipedrive Pipedrive هو برنامج لإدارة خط أنابيب المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM) يحظى بشعبية كبيرة مثل HubSpot، خاصة بين فرق المبيعات عن بُعد.

يقدم Pipedrive أدوات المبيعات، والتحليلات، وأكثر من 300 عملية تكامل، وميزات أخرى لإدارة المحتوى وسير العمل الذي يقود عملية المبيعات.

يُظهر العرض الشامل لخط سير المبيعات حالة كل فرصة مبيعات في مسار المبيعات ويساعد في تحديد الاختناقات والتخفيف من حدتها، إن وجدت.

أفضل ميزات #### Pipedrive

التنبيهات الآلية: تذكيرات النشاط لمندوبي المبيعات للمتابعة مع العملاء المحتملين

تذكيرات النشاط لمندوبي المبيعات للمتابعة مع العملاء المحتملين أتمتة المبيعات: المبيعات و أتمتة سير العمل لإدارة خطوط الأنابيب وعلاقات العملاء

المبيعات و أتمتة سير العمل لإدارة خطوط الأنابيب وعلاقات العملاء التحليل التنبؤي: توصيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إتمام المزيد من الصفقات

توصيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إتمام المزيد من الصفقات إعداد التقارير والتحليلات: تقارير مفصلة عن معاملات المبيعات ورضا العملاء وتحديثات خط سير العمل

تقارير مفصلة عن معاملات المبيعات ورضا العملاء وتحديثات خط سير العمل حقول بيانات مخصصة: تتيح لك حقول البيانات القابلة للتخصيص في إدارة علاقات العملاء مراقبة معلومات المعاملات المهمة مثل القيم أو تفاصيل جهات الاتصال أو مراحل المبيعات

تتيح لك حقول البيانات القابلة للتخصيص في إدارة علاقات العملاء مراقبة معلومات المعاملات المهمة مثل القيم أو تفاصيل جهات الاتصال أو مراحل المبيعات التسويق عبر البريد الإلكتروني: إدارة جهات الاتصال وتتبع تفاعلات العملاء وتشغيل عمليات سير عمل البريد الإلكتروني عبر عمليات التكامل بناءً على مراسلات البريد الإلكتروني الآلية

قيود البريد الإلكتروني

يمكن تحسين ميزات الهاتف المحمول مثل إرسال التذكيرات

يفتقر إلى ميزات تخطيط الحملات

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 9.90 دولار/شهريًا لكل مستخدم

9.90 دولار/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات Pipedrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 1716 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1716 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2923+ تقييم)

8. تنقيط

عبر تنقيط Drip هو نظام إدارة علاقات العملاء غني بالميزات تم تصميمه لدعم فرق تسويق التجارة الإلكترونية وتمكينهم من تزويد عملائهم بمنتجات وخدمات وتجارب فائقة التخصيص.

لا يتم عرض Drip كمجموعة تسويقية؛ بل هو حل واحد يجمع بيانات الاتصال الفردية ويخصص واجهة متجرك الرقمي للعميل المحتمل، ثم يشركه من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Drip

إدارة علاقات العملاء: إشعارات سلة التسوق المتروكة وإدارة علاقات العملاء بعد الشراء

إشعارات سلة التسوق المتروكة وإدارة علاقات العملاء بعد الشراء أتمتة المبيعات: قوالب مصممة مسبقًا للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وسير العمل لتسهيل سير العمل

قوالب مصممة مسبقًا للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وسير العمل لتسهيل سير العمل الإحصاءات: اطلع على التأثير الكامل لاستراتيجياتك التسويقية من خلال لوحات معلومات مفصلة لتعديل تجارب العملاء وتحسينها لزيادة القيمة مدى الحياة

اطلع على التأثير الكامل لاستراتيجياتك التسويقية من خلال لوحات معلومات مفصلة لتعديل تجارب العملاء وتحسينها لزيادة القيمة مدى الحياة عمليات الدمج: تكامل البيانات من مواقع التجارة الإلكترونية مثل Shopify وWooCommerce وغيرها

تكامل البيانات من مواقع التجارة الإلكترونية مثل Shopify وWooCommerce وغيرها أتمتة الإعلانات: أتمتة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي مع محتوى مخصص للعملاء الأفراد

أتمتة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي مع محتوى مخصص للعملاء الأفراد الحملات متعددة القنوات: توحيد اتصالات العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة شديدة التقسيم والنوافذ المنبثقة في الموقع والقوالب المصممة مسبقًا وسير عمل الأتمتة

قيود التنقيط

عدم وجود أشرطة مرئية لحالة سير العمل

مواطن الخلل العرضية

تسعير التنقيط

يقدم Drip سعرًا واحدًا - 39 دولارًا شهريًا لما لا يقل عن 2500 جهة اتصال بالبريد الإلكتروني.

مراجعات وتقييمات التنقيط

G2: 4.4/5 (أكثر من 457+ تقييم)

4.4/5 (أكثر من 457+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

9. ميلشيمب

عبر Mailchimp Mailchimp هي منصة معروفة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات المتنامية. وقد وسعت نطاق عروضها لتشمل إدارة علاقات العملاء، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها من أدوات أتمتة التسويق العامة الأخرى.

تقدم Mailchimp أداة إنشاء رحلة العميل لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني لتحويل العملاء على نطاق واسع وإعداد مشغلات للتسليم السلس بناءً على الأنماط السلوكية وبيانات التصفح واتجاهات الشراء.

كما يساعدك أيضًا على البيع المتبادل لمنتجاتك، واستعادة العربات المتروكة، وإعادة إشراك العملاء الحاليين، وكسب عملاء جدد.

أفضل ميزات Mailchimp

التحليل التنبؤي: التوصيات المستندة إلى البيانات لتحسين الحملات التسويقية

التوصيات المستندة إلى البيانات لتحسين الحملات التسويقية التقسيم: استخدم منطقًا متقدمًا مثل مبالغ الإنفاق وسلوك الشراء والسمات المتوقعة لتحليل أداء الحملة من خلال التقارير المخصصة وتصورات مسار التحويل والمقارنة المعيارية في المجال

استخدم منطقًا متقدمًا مثل مبالغ الإنفاق وسلوك الشراء والسمات المتوقعة لتحليل أداء الحملة من خلال التقارير المخصصة وتصورات مسار التحويل والمقارنة المعيارية في المجال قوالب مصممة مسبقًا: احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من التخطيطات المصممة مسبقًا والتخطيطات التوليدية المتقدمة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حسب العلامة التجارية

احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من التخطيطات المصممة مسبقًا والتخطيطات التوليدية المتقدمة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حسب العلامة التجارية خاصية لوحة معلومات الجمهور: الحصول على رؤى حول البيانات الديموغرافية والديموغرافية والسلوكية

الحصول على رؤى حول البيانات الديموغرافية والديموغرافية والسلوكية ميزة مُحسِّن المحتوى: اقتراحات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين صور البريد الإلكتروني وتخطيطه ونسخه

قيود مايلشيمب

وظائف الأتمتة متاحة فقط مع الخطط المميزة

لا توجد استقلالية في تصميم البريد الإلكتروني

تسعير Mailchimp

يقدم Mailchimp أربع خطط تسعير (لما لا يقل عن 500 جهة اتصال):

مجاني للأبد

الأساسية: 4.60 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

4.60 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) عادية: 6.88 دولار/شهريًا (تُدفع سنويًا)

6.88 دولار/شهريًا (تُدفع سنويًا) البريميوم: 137.46 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

مراجعات وتقييمات Mailchimp

G2: 4.3/5 (12390+ تقييم)

4.3/5 (12390+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16703 تقييم)

10. أونترابورت

عبر أونترابورت Ontraport هو أتمتة التسويق للمؤسسات ومنصة إدارة علاقات العملاء للشركات متوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة لمساعدتهم على توسيع نطاق عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بهم بأسعار بسيطة على مستوى المؤسسات.

بدءًا من تقسيم العملاء المحتملين وتنظيمهم إلى تسجيلهم وتوجيههم إلى مندوبي المبيعات المناسبين والحفاظ على سجل موحد للتفاعلات، يُعد نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات من Ontraport حلاً قويًا.

كما أنه يوفر محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام لمساعدتك على إنشاء صفحات ويب ونماذج مخصصة وجذابة بصرياً لالتقاط المزيد من العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء.

أفضل ميزات أونترابورت

أتمتة المبيعات: إنشاء بريد إلكتروني و حملة رسائل نصية قصيرة تدفقات العمل مع المشغلات لأتمتة التسليم، وإسناد الإيرادات في البرامج متعددة القنوات، وإنشاء جماهير مخصصة على فيسبوك للإعلانات

إنشاء بريد إلكتروني و حملة رسائل نصية قصيرة تدفقات العمل مع المشغلات لأتمتة التسليم، وإسناد الإيرادات في البرامج متعددة القنوات، وإنشاء جماهير مخصصة على فيسبوك للإعلانات تخصيصات الصفحة الرئيسية: أداة إنشاء السحب والإفلات لصفحات الويب والنماذج

أداة إنشاء السحب والإفلات لصفحات الويب والنماذج إدارة خط الأنابيب: عرض مرئي لخط الأنابيب لتحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية

عرض مرئي لخط الأنابيب لتحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية التحليل التنبؤي: أتمتة الرسائل النصية القصيرة استنادًا إلى الكلمات الرئيسية. عندما يتم اكتشاف كلمات رئيسية محددة، يشير النظام إلى النماذج التنبؤية لتوقع الاستجابة أو الإجراء الأكثر احتمالاً المرتبط بتلك الكلمات الرئيسية

أتمتة الرسائل النصية القصيرة استنادًا إلى الكلمات الرئيسية. عندما يتم اكتشاف كلمات رئيسية محددة، يشير النظام إلى النماذج التنبؤية لتوقع الاستجابة أو الإجراء الأكثر احتمالاً المرتبط بتلك الكلمات الرئيسية ميزات إضافية: احصل على إمكانية الوصول إلى نظام إدارة المحتوى، ومعالج دفع رقمي مدمج، وميزة مواقع العضوية لمساعدتك في إدارة أعمال قائمة على الاشتراك

قيود قيود انتربورت

لا يمكن لعدة مستخدمين تحرير سير عمل في نفس الوقت

منحنى تعليمي حاد

تسعير أنترابورت

الأساسي: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الإضافي: 83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 124 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

124 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات انترابورت

G2: 4.5/5 (أكثر من 207 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 207 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 83 تقييم)

## ابحث عن بديل أفضل لـ HubSpot لفريق التسويق الخاص بك

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