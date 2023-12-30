دليلك إلى حوكمة المحتوى: ما هي وكيفية تنفيذها

عند تشغيل شركة صغيرة ، لا تواجه عادةً أي مشكلة مع إدارة المحتوى -لديك حجم ثابت، وربما عدد قليل من الموظفين، وعدد أقل من الأطواق التي يجب القفز من خلالها لإعداد المحتوى الخاص بك ونشره.

تبدأ الأمور في أن تصبح أكثر تعقيدًا بعض الشيء مع توسيع نطاق عملك. تبدأ في التساؤل عن عملية الموافقة الصحيحة، وتوزيع عبء العمل، والنشر, إرشادات العلامة التجارية والعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على نجاح المحتوى الخاص بك. لم تعد الاستراتيجيات التي استخدمتها عندما كان عملك أصغر حجماً قابلة للتطبيق بعد الآن - لقد تجاوزتها. لقد حان الوقت للحصول على حذاء أكبر لتبقى مرتاحاً وتسير على قدميك. 🚶

تسمى هذه الأحذية حوكمة المحتوى. من خلالها، يمكنك تحديد قواعد لأنظمة إدارة المحتوى وضمان الاتساق والوضوح في جميع المجالات.

في هذه المقالة، سوف نناقش في هذه المقالة التفاصيل الدقيقة لحوكمة المحتوى ونقدم خطوات لإنشاء القواعد وتنفيذها وتحقيق أقصى قدر من النجاح باستخدام انقر فوق . /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Project-Management-CTA.png إدارة المشاريع CTA /%img/

ما هي حوكمة المحتوى؟

حوكمة المحتوى هي مجموعة من الإرشادات والقواعد التحريرية التي تحكم المحتوى الخاص بك. إنها تصف جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بالمحتوى بشكل متعمق لضمان معرفة كل شخص في فريق المحتوى الخاص بك بكيفية القيام بالمهمة بأقل قدر من مخاطر الأخطاء والتناقضات.

لا توجد قواعد أو قوانين محددة تحدد شكل نموذج حوكمة المحتوى الخاص بك. أنت المسؤول عن إنشائه وتحديثاته اعتماداً على حجم شركتك ومجال عملك وأهدافك.

على سبيل المثال، قد تركز حوكمة المحتوى الخاص بك على أسلوب الكتابة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. أو يمكن أن تصف الأدوات التي تستخدمها في عملية إنتاج المحتوى أو تحديد جوانب متعددة لإدارة المحتوى.

مهما كان تركيزك، فإن إنشاء محتوى إطار عمل الحوكمة يمكنه تحسين جودة المحتوى الخاص بك، والتأكد من أن جميع أعضاء الفريق على دراية بما يفعلونه، وفي نهاية المطاف، تعزيز رضا العملاء.

حوكمة المحتوى مقابل استراتيجية المحتوى

على الرغم من تشابههما في بعض الجوانب، إلا أن حوكمة المحتوى واستراتيجية المحتوى ليستا متماثلتين.

تهتم استراتيجية المحتوى بكيفية الاستفادة من المحتوى المنتج لتحقيق أهدافك والاستجابة لنوايا البحث لدى عملائك. عند إنشاء استراتيجية المحتوى الخاصة بشركتك، فإنك تحدد جمهورك المستهدف وتحدد طرقًا لجذب هذا الجمهور.

من ناحية أخرى، تركز حوكمة المحتوى بشكل أكبر على الصورة الكبيرة. إنها تغطي رحلة المحتوى الخاص بك بالكامل وتضمن الاتساق على مستوى الشركة بأكملها.

تسير حوكمة المحتوى والاستراتيجية جنبًا إلى جنب وهي ضرورية لنجاح نظام إدارة المحتوى. ☯️

تتبّع دورة حياة المحتوى لجميع أصولك في قائمة ClickUp

فوائد إدارة المحتوى

قد يبدو القفز على متن قطار حوكمة المحتوى مستهلكاً للوقت ومعقداً. 🚂

لن نكذب عليك - قد يكون الأمر صعبًا في بعض الأحيان، لكن الجهد المبذول يستحق العناء لأنك ستستمتع بالكثير من الفوائد. دعنا نلقي نظرة على أهمها.

اتساق المحتوى

تخيل فريقًا من 10 مديري محتوى. لكل منهم أسلوب كتابة ونبرة وتفضيلات فريدة فيما يتعلق بعملية إنشاء المحتوى. والآن، تخيل أنهم جميعًا يعملون على نفس حملة وسائل التواصل الاجتماعي. سينتهي بك الأمر بمزيج جميل من الفوضى وعدم الاتساق.

حوكمة المحتوى تمنع ذلك. من خلال تحديد قواعد لإنشاء المحتوى، فإنك تضمن أن يكون لدى الجميع نجم إرشادي يتبعونه من حيث الأسلوب والنبرة والمتطلبات الفنية. ⭐

وبهذه الطريقة، تقلل من مخاطر التناقضات وتضمن أن يُنظر إلى شركتك على أنها موثوقة وجديرة بالثقة.

تحسين تعاون الفريق وتواصله

من المحتمل أن تواجه الفرق التي ليس لديها أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح مشكلة لن تتعامل معها بشكل صحيح لأنها لا تملك فكرة عمن يقوم بماذا وكيف.

أحد المجالات التي تعالجها حوكمة المحتوى هو تحديد دور كل شخص مشارك في إنشاء المحتوى وتحريره وإدارته ومراقبته. عندما يعرف كل شخص مسؤولياته، يقل خطر انزلاق المهام أو تداخلها

وبالتالي, تعاون الفريق يمكن أن يصل إلى آفاق جديدة لأن الجميع يفهم ما يجلبونه إلى الطاولة. هناك عدد أقل من الاختناقات والتأخير في إنشاء المحتوى وإدارته.

نظرًا لأن إنشاء نموذج حوكمة المحتوى وتنفيذه هو جهد جماعي، سيتمكن موظفوك من المساهمة بنشاط وتقديم رؤاهم حول جعل النموذج عمليًا قدر الإمكان. وهذا يقوّي الروابط بين أعضاء الفريق ويجعلهم يشعرون بالتقدير، مما يعزز من تحفيزهم.

تعزيز الجودة

تحدد حوكمة المحتوى كل جانب من جوانب إنشاء المحتوى من القواعد النحوية إلى المتطلبات والتفضيلات الخاصة بالعميل. بالاعتماد على هذه الإرشادات التحريرية والعلامة التجارية المفصّلة، يمكنك أنت وفريقك تقديم محتوى من الدرجة الأولى يحقق الملاحظات الصحيحة مع عملائك.

حوكمة المحتوى يتعلق الأمر كله بالاتساق. لذا، إذا لعبت أوراقك بشكل صحيح وأنشأت إطار عمل حوكمة وظيفي، ستتمكن من تقديم محتوى عالي الجودة مرة بعد مرة! 😍

تحسين التخطيط واتخاذ القرارات

عادةً ما تتضمن حوكمة المحتوى تحديد معايير لمراقبة وقياس أداء المحتوى الخاص بك. ستستخدم هذه المعلومات القيّمة كأساس لتخطيط المحتوى الخاص بك واتخاذ القرارات الصحيحة في المستقبل، مما يزيد من توافر فريقك وإمكاناته.

كيفية إنشاء نموذج حوكمة المحتوى باستخدام ClickUp: 5 خطوات

هناك طرق متعددة لإنشاء نموذج وظيفي لحوكمة المحتوى. سنوضح لك هنا كيفية الاستفادة من قوة ClickUp، وهو برنامج شامل لكل ما يتعلق منصة الإنتاجية لإنشاء عمليات محتوى لشركتك.

قبل الخوض في هذه العملية، يجب أن نعيد التأكيد على أن حوكمة المحتوى ليست حلاً واحداً يناسب الجميع. أنت تقوم بإنشائها بما يتماشى مع عوامل مثل شركتك:

الحجم

الصناعة

الأهداف

متطلبات العميل

تعتبر الخطوات التي نناقشها أدناه بمثابة تعليمات عامة يمكنك استخدامها كأساس لنموذج حوكمة المحتوى الخاص بك. قم بتعديلها لإنشاء إطار عمل يعمل لصالحك وليس ضدك. 💪

الخطوة 1: حدد أهدافك

هذه ليست خطوة في حد ذاتها، لكنها نقطة انطلاق قيّمة لنموذج حوكمة المحتوى الخاص بك. إذا لم تقم بتحديد أهدافك، فإنك تخاطر بفقدان معلومات مهمة وتغذي عدم الاتساق داخل فريقك.

عليك أن تسأل نفسك لماذا تنشئ هذا الإطار في المقام الأول. قم بتوثيق إجاباتك باستخدام أهداف النقر ميزة فريدة لتحديد الأهداف وتتبعها.

أنشئ أهدافك ونظم أهدافك في مجلدات يسهل التنقل فيها لتتبع تقدمك ومركزة المعلومات.

قم بتخصيص من يمكنه الوصول إلى أهدافك - قم بدعوة مديري المحتوى والكتّاب والمحررين لديك لعرض الأهداف وتعديلها وتأكد من أن الجميع يركضون نحو خط النهاية نفسه.

الخطوة 2: تحديد الأدوار داخل فريق تسويق المحتوى

إدارة المحتوى وإنشاءه هي رياضة جماعية. فإلى جانب الكتّاب، (قد) تحتاج إلى محررين، ومديري تحسين محركات البحث، واستراتيجيي المحتوى، ومحللين، ومصممين وموافقين ومحررين.

كل عضو في الفريق هو ترس في عجلة إنتاج المحتوى وإدارته. إذا تعطل ترس واحد، تتعطل العجلة بأكملها. لمنع مثل هذا السيناريو، تحتاج إلى تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء فريقك. ⚙️

لا يوجد كتاب قواعد في هذا الشأن - قم بتطوير هيكلية تناسب فريقك ونقاط قوته.

عند تحديد الأدوار، من الجيد أن تطلب من فريقك تقديم مدخلات من فريقك. لدى ClickUp الأداة المثالية لذلك ClickUp Whiteboards . فكر فيها كلوحة رقمية حيث يمكنك أنت وفريقك تبادل الأفكار والتوصل إلى خطة تقسيم الأدوار المثالية.

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

تحتوي السبورات البيضاء على واجهة سحب وإفلات، لذلك ليس عليك أن تكون عبقرياً فنياً للتعبير عن أفكارك. أضف أعضاء الفريق المعنيين إلى السبورة البيضاء وابدأ العصف الذهني في الوقت الفعلي! 🧠

اترك ملاحظات وتعليقات، واربط أفكارك، وأنشئ نظرة عامة على أدوار الفريق.

بمجرد تحديد مسؤوليات كل شخص، حان الوقت لوضعها مكتوبة باستخدام مستندات ClickUp محرر نصوص تعاوني يتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها وتخزينها.

تعاون في استراتيجية محتوى مؤسستك مع مستندات ClickUp Docs

يمكنك إنشاء مستند منفصل لكل دور وتحديد المسؤوليات بنقاط نقطية. إذا أردت، يمكنك تقديم معلومات إضافية حول كل مسؤولية - سيكون ذلك مفيداً لتدريب الموظفين الجدد.

أضف فريقك إلى المستند المناسب واسمح لهم بمراجعته عند الضرورة. يمكنك تعديل المستندات عند الحاجة لتعكس أحدث التغييرات.

مستنداتClickUp Docs مثالية للتعاون-يحصل كل شخص في المستند على مؤشر يحمل اسمه فوقه. وبهذه الطريقة، يمكن لعدة أشخاص تحرير المستند نفسه بأقل قدر من مخاطر الارتباك. يتم تحديث كل شيء في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك أنت وفريقك العمل معًا بسلاسة بغض النظر عن موقعك.

الخطوة 3: تحديد سير عمل المحتوى

لقد حددت اللاعبين، والآن حان الوقت لتحديد اللعبة. 🏐

في هذه الخطوة، تحدد كل مرحلة يمر بها المحتوى الخاص بك ليتم نشره. يمكن أن تشمل هذه المراحل التفكير وإنتاج المحتوى وتحريره وتنقيحه والموافقة عليه ونشره وتوزيعه ومراجعته وما إلى ذلك.

هذه الخطوة ضرورية لوضع الجداول الزمنية، ووضع خطط واستراتيجيات واقعية للمحتوى، وتقليل مخاطر الأخطاء أو السهو

يحتوي ClickUp على خيارات متعددة يمكنك الاستفادة منها لتحديد سير عمل المحتوى بأقصى قدر من الدقة:

لوحات كليك أب البيضاء : تصوّر سير عمل المحتوى بأكمله وربط المراحل المختلفة بسحب وإسقاط بسيط

: تصوّر سير عمل المحتوى بأكمله وربط المراحل المختلفة بسحب وإسقاط بسيط قوالب سير عمل ClickUp : لستَ مضطرًا لبناء سير عملك من الصفر. ستوجهك الأقسام المعدة مسبقًا في الاتجاه الصحيح

أكثر من 15 طريقة عرض لـ ClickUp : حدد سير عملك وحدد كل التفاصيل. استخدم نموذجًا كلاسيكيًا مثل عرض القائمة لتحديد جميع الأنشطة. يوفر ClickUp ميزة تسمى الحقول المخصصة . باستخدامه، يمكنك توفير تفاصيل لكل مهمة لتحقيق بيانات وتفاصيل منظمة

إنشاء تقويم تحريري مشترك في ClickUp

على سبيل المثال، يمكنك استخدام الحقل المخصص للملف لإرفاق ملفات بمهامك لتركيز المعلومات أو الحقل المخصص للأشخاص لوضع علامات على أعضاء فريق معينين في مهام مختلفة.

ستقدر الحقل المخصص للعلاقات. باستخدامه، يمكنك تخصيص المهمة أو النشاط الذي يجب إكماله أولاً وضمان الترتيب المناسب لدعم سير عملك.

الخطوة 4: إنشاء إرشادات وإجراءات تحريرية

هذا هو جوهر نموذج حوكمة المحتوى الخاص بك - حيث تحدد كل مهمة ونشاط متعلق بالمحتوى في مهام سير عملك وتصفه بالتفصيل.

لنفترض أن هدفك هو أن تصبح مصدرًا موثوقًا للبستنة. ستحقق هذا الهدف من خلال نشر خمس مقالات أولية حول هذا الموضوع. ستشرح العمليات المختلفة وتقدم أدلة إرشادية خطوة بخطوة حول تخطيط الحدائق وزراعتها وصيانتها.

في هذه المرحلة، سوف تحدد

اللهجة وأسلوب الكتابة المطلوبين قواعد علامات الترقيم والحروف الكبيرة بنية المحتوى الإرشادات المرئية

ستحدد أيضًا ما الذي يجب أن يركز عليه المحررون عند مراجعة المحتوى ومؤشرات الأداء الرئيسية التي ستراقبها لتتبع أداء المحتوى.

بمجرد أن تحدد كل قاعدة وإرشادات وإجراءات تتعلق بسير عمل المحتوى الخاص بك، يجب عليك توثيقها ومشاركتها مع أعضاء الفريق المعنيين. لهذا، ستستخدم خيار ClickUp الذي سبق أن ذكرناه - ClickUp Docs.

ما لم نناقشه هو الميزة الإضافية التي تحصل عليها داخل ClickUp Docs- وهي ClickUp AI . هذا مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على العصف الذهني وتحرير وتنسيق مستنداتك. فهو يوفر لك الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء أو التناقضات من خلال كتابة إجراءات التشغيل الموحدة بالكامل، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء عناصر العمل.

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

الشيء الرائع في ClickUp Docs هو أنه يمكنك ربطها بالمهام. وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء تدفق مستمر للمعلومات والحفاظ عليه والتأكد من أن أعضاء فريقك يعرفون ما يجب القيام به في سيناريوهات مختلفة.

إلى جانب إضافة أعضاء الفريق المعنيين إلى مستندات ClickUp Docs التي تحتوي على معلومات حول القواعد والإجراءات، سيكون من الجيد مراجعتها. يمكنك القيام بذلك في أي من:

اجتماع وجهاً لوجه اجتماع عبر الإنترنت باستخدام تكامل Zoom الخاص ب ClickUp سيتيح لك ذلك توجيه فريقك خلال نموذج حوكمة المحتوى والتأكد من فهم الجميع له.

أخيرًا، إذا كنت بحاجة إلى إرشادات في وضع القواعد والإجراءات أو كنت تريد توفير الوقت من خلال أخذ اختصار، تصفح مكتبة ClickUp الواسعة باستخدام أكثر من 1,000 قالب لأغراض مختلفة.

تأكد من مراجعة قوالب إجراءات التشغيل الموحدة للحصول على السبق في وضع إجراءات إدارة المحتوى الخاص بك. جميع قوالب ClickUp قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تعديلها لتتناسب مع سير عملك. 🥳

الخطوة 5: تتبع أداء عملية حوكمة المحتوى

لقد قمت بإنشاء نموذج حوكمة المحتوى، ويمكنك الجلوس والاسترخاء. ليس بهذه السرعة!

تحتاج إلى تتبع أداء نموذجك لمعرفة ما إذا كان يتطلب ترقيات. لوحات معلومات ClickUp مثالية لذلك - استخدم أكثر من 50 بطاقة لإنشاء مركز تحكم مخصص وتصور النجاح.

توفر لوحات المعلومات في ClickUp 3.0 لمديري المشاريع الرشيقة عرضًا سريعًا للمهام والأولويات المتبقية للفريق خلال الأسبوع، بالإضافة إلى مخططات تفصيلية للإنجاز والتراجع

إلى جانب النظر إلى البيانات، هناك طريقة ممتازة للتحقق مما إذا كان نموذج حوكمة المحتوى الخاص بك يحقق الغرض منه وهي التحدث إلى فريقك. ففي نهاية المطاف، هم الذين يعملون وفق النموذج، ويمكنهم إخبارك ما إذا كانت بعض المجالات تتطلب مراجعات وتحسينات.

يوفر ClickUp طرقاً متعددة للتواصل مع فريقك:

عرض الدردشة يتيح لك مراسلة فريقك إلى جانب عملك. استخدم @mentions لمخاطبة أعضاء فريق معين، وتنسيق رسائلك، والتأكد من أن تواصلك في المكان المناسب

انقر فوق التعليقات محتوى أدوات الحوكمة مثالية لجمع التعليقات السريعة وسؤال فريقك عن آرائهم قبل نشر المحتوى

نماذج ClickUp يساعدك على طرح جميع الأسئلة الصحيحة لفهم مدى إعجاب أعضاء فريقك بالنموذج الحالي. اسمح لهم بالتعبير عن آرائهم من خلال ترك مربع للأفكار حول تحسين النموذج وتعزيز أدائه

قم بسحب وإسقاط الحقول المخصصة في طريقة عرض النموذج لصياغة استطلاعات شاملة أو جمع الملاحظات في ClickUp 3.0

تتميز نماذج ClickUp بتصميم السحب والإفلات بحيث يمكنك إنشاء نموذج في لمح البصر. استخدم حقول المهام والحقول المخصصة ككتل بناء للنموذج الخاص بك.

أفضل شيء في نماذج ClickUp هو أنه يمكنك تحويل الردود إلى مهام! على سبيل المثال، إذا ذكر العديد من أعضاء الفريق أنهم يرغبون في إعادة هيكلة الأدوار لاستيعاب حجم العمل المتزايد والموظفين الجدد، يمكنك تحويل هذه الاستجابة إلى مهمة محددة. بعد ذلك، قم بإضافة مكلف وإرشادهم لاستكشاف كيف يمكن إعادة هيكلة الأدوار لضمان أعباء عمل عادلة ومثالية.

إتقان حوكمة المحتوى باستخدام ClickUp

تحكم في نماذج حوكمة المحتوى الخاصة بك مع ClickUp! تتيح لك مجموعة الميزات القوية للمنصة إنشاء القواعد والإجراءات التي تحكم المحتوى الخاص بك وإدارتها ومراقبتها وتحديثها لضمان توافقها مع أهدافك. اشترك في ClickUp لتوحيد فريقك والبقاء على رأس لعبة المحتوى! 🥇