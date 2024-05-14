أفضل 21 برنامج لإدارة مشروعات التسويق للوكالات والداخلية في عام 2025

هل تحاول أن تبقي عينًا على قائمة انتظار طلبات الحملة، وأخرى على قائمة مهامك، وأخرى على توزيع الأهداف الفصلية ? لا يبدو أنك تشعر بالدوار الشديد فحسب، بل يبدو أنك في حاجة ماسة إلى برنامج لإدارة مشاريع التسويق وبسرعة!

مديرو التسويق الحديث في الشركات الناشئة والوكالات والمؤسسات يديرون بانتظام قنوات متعددة حملات تسويقية . بدون برنامج إدارة المشاريع، فإنهم يخاطرون بـ إضاعة يوم عمل واحد في الأسبوع البحث عن المعلومات الضائعة في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة. هل يبدو مألوفاً؟ 🙋 إدارة مشاريع التسويق يعد البرنامج أداة لتنظيم المشاريع المتعلقة بالتسويق والتعاون فيها وتسليمها. ولكن الأفضل برنامج للمسوقين يتعامل مع مجموعة متنوعة من مهام سير العمل، ويدير عمليات التسليم بين الفرق، ويتكامل بسهولة مع التطبيقات الأخرى للحصول على حزمة تقنية كاملة.

الحقيقة هي أن العمليات اليدوية لا يمكنها ركوب موجة النمو، لذا من المهم أن تتوقف قليلاً وتفكر في جلب محرك برمجي لتشغيل فرقك وعمليات التسويق والمتعاونين. 🔌

في هذا الدليل، سنغطي الميزات التي تستخدمها الفرق الداخلية والبعيدة الفعالة لتصميم سير العمل متعدد الوظائف وقائمتنا الموصى بها لأفضل 21 برنامجًا لإدارة المشاريع التسويقية.

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة مشاريع التسويق؟

قد يكون اختيار برنامج إدارة المشاريع التسويقية المناسب أمرًا مربكًا. عندما تقرر ما هو مناسب لفريقك ضع هذه الميزات في الاعتبار:

الأتمتة: ابحث عن البرامج التي يمكنها أتمتة مهام التسويق مثل إعداد المشاريع الجديدة وتعيين المهام. سيساعد ذلك على انضمام أعضاء الفريق الجدد بسرعة وتجنب العمل اليدوي الممل.

تعاون الفريق: وجود أدوات التواصل الصحيحة أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بإدارة مشاريع التسويق. اختر نظامًا يتيح للفرق بالتعاون والدردشة والتعليق بسهولة على المهام.

عمليات التكامل: ابحث عن منصة تتكامل بسهولة مع البرامج الحالية مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات التحليل. سيساعد ذلك على تبسيط سير عملك ويمنحك الوصول إلى البيانات التي تحتاجها في مكان واحد.

التحليلات والتتبع: تأكد من أن نظام إدارة المشروع الذي تختاره يوفر إمكانات التحليلات والتتبع وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. سيساعدك ذلك على متابعة أداء الفريق وتحديد المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها.

الأمن والخصوصية: الأمن والخصوصية: دائمًا ما يكون الأمن مصدر قلق رئيسي عندما يتعلق الأمر بأنظمة إدارة البيانات عبر الإنترنت. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يحتوي على تدابير كافية للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة.

أفضل 21 برنامج لإدارة المشاريع التسويقية

1. انقر فوق

قم بمحاذاة أهدافك وتعاون عبر المهام والمستندات لتنفيذ الاستراتيجية النهائية في ClickUp

نحن نعلم أنك أنت وفريقك معتادون على تجميع العمليات على أساس كل مشروع على حدة لإنجاز الأمور. إن الأدوات القديمة - والباهظة الثمن - التي ورثتها تمثل نقطة احتكاك بدلاً من المساهمة في أهداف التسويق والعمليات انقر فوق عبارة عن منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يمكنك تخصيصه بسهولة ليناسب فريقك بشكل أفضل من خلال بضع نقرات وتقليل قائمة أدواتك (والإنفاق على تطبيقات الطرف الثالث!)

تتيح هذه الأداة للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز المشاريع التسويقية بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة! استفد من المجانية إدارة المهام ميزات من ClickUp ستشكرك أنت والمتعاونون معك وعملاؤك لاحقًا:

أكثر من 15 عرض مشروع لتتبع المشاريع وإدارة المهام. أنشئ طرق عرض خاصة أو عامة للمشاريع لتنظيم المهام الشخصية ومهام الفريق لتناسب أنماط العمل المختلفة. مهام لتسجيل الاجتماعات وتعيين العمل. إعداد مهام متكررة لـملاحظات الاجتماع والوجبات السريعة، ثم قم بتعيينبنود العمل للأفراد للحفاظ على سير المشاريع. لوحات المعلومات لقياس العائد على الاستثمار وكفاءة فريق التسويق. ابق على اطلاع دائم بـoKRs التسويقوالتقدم المحرز في المشروع ورؤى الحملة والمزيد - لا حاجة للتحديث اليدوي! المستندات و قوالب قائمة المهام لتوحيد عمليات الإطلاق. استخدم قالبًا منمركز قوالب ClickUp أو قالب قمت بإنشائه لتوحيدسير عمل التسويق للطلبات الواردة ومهام الحملة والتوثيق.

إيجابيات ClickUp

ربط تطبيقات العمل الأكثر استخدامًا لديك ب ClickUp !

12. nTask

عبر ن مهمة nTask هي أداة أخرى من أدوات إدارة المشاريع المستندة إلى السحابة والتي يمكن أن تساعدك أنت وفريق التسويق لديك في إدارة كل شيء بدءًا من تخطيط الموارد إلى تسليمات المشروع. وعلى غرار برامج المشاريع الأخرى في هذه القائمة، تقدم nTask لوحات كانبان لإنشاء خطة المشروع وتصور المهام.

إيجابيات إن تاسك

فريقأدوات إدارة عبء العمل لمواءمة الفرق البعيدة

مرفقات الملفات وإدارة المستندات

تخصيص الأدوار والأذونات

معالم المشروع لتتبع تقدم المشروع بسرعة

سلبيات المهام

غير مناسب للفرق الكبيرة المكونة من 50 فريقًا أو أكثر

لوحات كانبان هي ميزة مدفوعة

المستخدمون لديهم تحكم أقل في تخصيص الواجهة

تسعير المهام

يقدم nTask خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات عملاء nTask

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

13. واجهة العمل

عبر واجهة العمل سيتعرف عشاق Adobe ومستخدمو Adobe المتميزون على Workfront، وهي أداة إدارة عمل تعاونية للفرق للتواصل والتعاون وإنهاء العمل بشكل أسرع. يتصل Workfront بسلاسة مع حلول التسويق داخل Adobe لإنشاء نظام شامل.

محترفو Workfront

ميزة الموافقة المضمنة لتعاون الفريق وملاحظات المشروع

التقارير المرئية ولوحات المعلومات

قائمة مهام مدمجة تعرض المهام الأكثر أهمية والمهام القادمة

يتكامل مع Adobe و Slack و GSuite و Salesforce

سلبيات واجهة العمل

أكثر تعقيداً من برامج التسويق الأخرى

غير مناسب للشركات الصغيرة لأن عمليات التكامل تعتمد على خطة التسعير الخاصة بك

مخطط جانت صعب الاستخدام مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الأخرى المدرجة في القائمة

تسعير واجهة العمل

استفسر من Workfront لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء واجهة العمل

G2: 4.1/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل واجهة العمل !

14. رايفتري

عبر رايفتري Ravetree هو حل لإدارة المشاريع لإدارة المشاريع والفواتير والموارد والعملاء. من خلال الميزات الرئيسية مثل بوابات العملاء وقوالب المشاريع والمحافظ، يمكن لفرق التسويق إنشاء تدفقات عمل مخصصة لكل نوع من فئات المشاريع.

محترفو #### Ravetree

دعم ملفات PDF و MOV و MP4 و AI و PSD و XLSX و DOCX و PNG

فواتير لسجلات الوقت والنفقات المعتمدة

عرض الجدول الزمني لإدارة الموارد بسهولة

أداة التخطيط السريع

سلبيات Ravetree

لا يوجد تكامل أصلي للبريد الإلكتروني

خطط مدفوعة باهظة الثمن مقارنة بأدوات التسويق الرائدة الأخرى في هذه القائمة

تسعير Ravetree

تقدم Ravetree خططًا مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا

تقييمات عملاء رايف تري

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

15. كيس فلو

عبر كيس فلو ثاني أفضل أداة لإدارة المشاريع التسويقية هي Kissflow، وهي عملية و أتمتة سير العمل أداة للمؤسسة بأكملها لتخصيص أي عملية. فهي توفر الميزات التي تحتاجها أنت ومديرو مشاريعك بتصميم بديهي لا يتطلب تدريبًا محددًا!

محترفو كيس فلو

نماذج السحب والإفلات لإنشاء التطبيقات

تحليلات في الوقت الحقيقي لأتمتة العمليات

معالجة وإدارة سير العمل بدون رمز

قابلة للتطوير للتعامل مع حجم البيانات الكبير وتعقيدها

سلبيات كيس فلو

واجهة متوسطة مقارنة ببرامج إدارة المشاريع التسويقية الأخرى في هذه القائمة

عدم وجود طرق عرض تصورية للمشروع

لا توجد خطة مجانية

تسعير كيس فلو

تقدم Kissflow خططًا مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 490 تقييم)

Capterra: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

_جرب هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/65254/undefined/ بدائل تدفق القبلات %/%href/_

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16. وظيفة الثعلب

عبر وظيفة الثعلب FunctionFox هو برنامج لإدارة الجداول الزمنية والمشاريع يساعد مديري المشاريع على إبقاء كل شيء على المسار الصحيح وفي الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. تهدف هذه الأداة إلى دعم فرق التسويق من خلال مواءمة الأهداف والموارد لإنجاح الحملات.

إيجابيات FunctionFox الوظيفية

يتيح لك تعيين مهام الفريق إدارة الموارد وأعباء العمل

مشروع مرنتطبيقات الجدولة للحملات التسويقية

نماذج الطلبات عبر الإنترنت مع حقول مخصصة غير محدودة

التواصل مع أعضاء الفريق باستخدام مدونة المشروع

سلبيات وظيفة فوكس

تقتصر طرق عرض المشروع على الجدول الزمني ومخططات جانت

خطة مجانية محدودة

عدم وجود تسلسل هرمي لمساحة العمل القابلة للتخصيص (غير مناسب لفرق التسويق الرشيقة)

تسعير وظيفة فوكس

تقدم FunctionFox خططًا مدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء FunctionFunctionFox

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

17 . iMeet Central

عبر iMeet Central iMeet Central (المعروف سابقًا باسم Central Desktop) من PGi هو برنامج لإدارة المشاريع مع أدوات تعاون الفريق لمساعدة المسوقين والوكالات الإبداعية والشركات التجارية على إدارة الملفات والتعاون في المشاريع وربط المستخدمين. يمكن للفرق إعداد مجتمعات خاصة عبر الإنترنت وتخصيصها لكل قسم أو مشروع أو عميل أو حاجة.

iMeet Central الايجابيات

ميزة فهرس قوية لسهولة البحث عن الملفات

التكامل مع حلول iMeet وGlobalMeet من PGi للاجتماعات عبر الإنترنت

لوحات مزاجية خاصة عبر الإنترنت للعصف الذهني الإبداعي

قواعد بيانات عبر الإنترنت لملخصات إبداعية والعمليات

iMeet Central cons

خطط مدفوعة باهظة الثمن مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة

ليست سهلة الاستخدام لفرق التسويق التي تبحث عن واجهة سهلة الاستخدام

تخصيص محدود للميزات المتقدمة

تسعير iMeet Central

يقدم iMeet Central خططًا مدفوعة للمسوقين والوكالات تبدأ من 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء iMeet Central

G2: غير متاح

كابيترا: 4.6/5 (10 تقييمات)

18. ليكويدلانر

عبر LiquidPlanner LiquidPlanner هي أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على أتمتة جدولة مهام المشروع وتتبع تغييرات المشروع وتخصيص لوحات بيانات المشروع. إحدى الميزات الرئيسية التي ستجدها وكالات التسويق في LiquidPlanner مفيدة لإدارة الموارد هي نهج التخطيط القائم على الأولويات للمشاريع.

محترفي LiquidPlanner

ميزة أشرطة الجدول الزمني الذكية لالتقاط التغييرات في الوقت الفعلي

تعدد أصحاب المهام، مما يفيد مديري المشاريع

سلاسل التبعيات لتصور تسلسل المراحل

سلبيات LiquidPlanner

غير مناسب للوكالات الصغيرة التي لديها مشاريع متعددة في وقت واحد (تجد فيبدائل LiquidPlanner)

خطة مجانية محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع التسويقية الأخرى في هذه القائمة

منحنى تعليمي حاد للتدريب والاعتماد

تسعير LiquidPlanner

يقدم LiquidPlanner إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (أكثر من 250 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 630 تقييم)

19. بوديو

عبر بوديو Podio هي أداة لإدارة المشاريع توفر هيكلاً لفرق التسويق للتعاون بشكل أسهل، والعثور على المعلومات بشكل أسرع، والاختيار بين طرق عرض العمل المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمدير المشروع إنشاء أتمتة المهام لإبقاء الأشخاص والمشاريع متصلة بسير عمل Podio.

إيجابيات بوديو

تعيين أذونات مخصصة للتحكم في من يمكنه الوصول إلى مساحات العمل الخاصة بك

إمكانيات ممتازة لمشاركة الملفات

قدرات مدمجة للدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو

تطبيقات جوال قوية تتيح لك إدارة أي مشروع تسويقي أثناء التنقل

يتكامل Podio مع ClickUp

بوديو سلبيات

خطة مجانية محدودة تفتقر إلى سير العمل التلقائي، ومزامنة جهات الاتصال، وميزات إدارة المستخدمين

لا يمكن تعيين التعليقات كمهام

التقارير المرئية متاحة فقط في الإصدارات المميزة

تسعير بوديو

تقدم Podio باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.20 دولار شهريًا

تقييمات عملاء بوديو

G2: 4.1/5 (أكثر من 350 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

20. وركاماجيج

عبر Workamajig Workamajig هي أداة لإدارة المشاريع التسويقية لإدارة المشاريع والميزانيات والجداول الزمنية والحسابات في مكان واحد. تشمل الميزات الرئيسية لفرق التسويق الداخلية لوحات معلومات قابلة للتنفيذ، وموجز الأنشطة اليومية في الوقت الفعلي، والإبداع قوالب إدارة المشاريع .

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محترفو ووركماج

مدمجإدارة العميل الميزات

تحويل طلبات العملاء إلى مشاريع نشطة

لوحات معلومات محددة للأدوار المختلفة

إدارة العديد منالمشاريع والمهام في نفس الوقت

سلبيات Workamajig

خطط مدفوعة باهظة الثمن مقارنة ببرامج إدارة المشاريع التسويقية الأخرى في هذه القائمة

لا توجد خطة مجانية

ليست واجهة سهلة الاستخدام

تسعير Workamajig

يقدم Workamajig خططًا مدفوعة تبدأ من 38 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ل 10-19 مستخدمًا

تقييمات عملاء Workamajig

G2: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 3.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

21. مشاريعلي

عبر المشاريع بروجكتسلي هو برنامج لإدارة المشاريع يساعدك في الحصول على جميع المعلومات في مكان واحد. هنا يمكنك إضافة مهام لأعضاء الفريق ومشاركة الملفات وكذلك إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص بناءً على أولوياتك حتى لا يفوتك العمل المهم.

إيجابيات بروجكتسلي

جداول زمنية للمشروع لتبسيط إدارة سير العمل

إدارة المهام من خلال السحب والإفلات

سهولة إدارة المهام وجدولتها

سهولة التعاون بين أعضاء الفريق

سلبيات Projectsly

الميزات الإضافية، مثل إعداد الميزانية، غير موجودة

لا توجد ميزات متقدمة مثل الخرائط الذهنية الأصلية

تسعير بروجكتسلي

لدى بروجكتسلي خطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين وخطط مدفوعة تبدأ من 14.99 دولارًا في الشهر

تقييمات عملاء بروجكتسلي

G2: 4.5/5 (2 تقييمات)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

تحتاج فرق التسويق إلى برامج إدارة المشاريع

أصبحت برامج إدارة المشاريع أداة عمليات أساسية للفرق المعولمة والمشاريع متعددة الوظائف. ولكن بغض النظر عن جميع العمليات، فهي تساعد الأشخاص على الأداء بأفضل ما لديهم لأنهم لا يضيعون الوقت في البحث في أماكن كثيرة جدًا عن المعلومات والمهام. 🔍

مع قوة وظيفة قاعدة البيانات , مقاطع فيديو تدريبية عبر الإنترنت وأدوات التصور وغيرها الكثير، فإن ClickUp يلبي جميع المتطلبات باعتباره أفضل برنامج مجاني لإدارة المشاريع التسويقية. اشترك اليوم وقم بتخصيص ClickUp بالطريقة التي تريدها لنفسك ولفريقك ومؤسستك! ⚡️