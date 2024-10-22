أفضل 10 تطبيقات لبرامج الموافقة على سير العمل في 2025

هل تعثرت في عمليات الموافقة البطيئة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت لتقول وداعًا لتراكم الأعمال الورقية وصداع الموافقة اليدوية واستكشاف برنامج سير عمل الموافقة!

من خلال إضافة برنامج سير عمل الموافقة إلى مجموعتك التقنية، يمكنك تحسين الكفاءة، وتقليل الأخطاء، وضمان الامتثال للوائح أو سياسات الشركة، والتحكم بشكل أفضل في عملية اتخاذ القرار.

لقد قمنا بتجميع قائمة من 10 تطبيقات لبرامج سير عمل الموافقة مع ميزات يمكن أن تساعد في تحسين نظام الموافقة لفريقك. دعونا نتعمق في الأمر ونكتشف ما هي قوة الأتمتة والتعاون يمكن أن تقدم لفريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سير عمل الموافقة؟

برنامج سير عمل الموافقات هو أداة رقمية مصممة لتبسيط وأتمتة عملية الحصول على الموافقات لمختلف المهام أو المشاريع أو المستندات. وهو يوفر نهجاً منظماً ومنهجياً لإدارة طلبات الموافقة.

قد تتضمن الميزات النموذجية ما يلي:

تقديم الطلبات: يمكن للمستخدمين بدء طلبات الموافقة من خلال تقديم المعلومات أو المستندات أو المهام ذات الصلة التي تتطلب موافقة

يمكن للمستخدمين بدء طلبات الموافقة من خلال تقديم المعلومات أو المستندات أو المهام ذات الصلة التي تتطلب موافقة التوجيه والتصعيد: يقوم البرنامج بتوجيه طلب الموافقة إلى الأفراد أو المجموعات المناسبة بناءً على قواعد أو هياكل هرمية محددة مسبقاً

يقوم البرنامج بتوجيه طلب الموافقة إلى الأفراد أو المجموعات المناسبة بناءً على قواعد أو هياكل هرمية محددة مسبقاً الإشعارات والتذكيرات: يرسل البرنامج إشعارات وتذكيرات تلقائية إلى الموافقين لضمان اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وتجنب التأخير

يرسل البرنامج إشعارات وتذكيرات تلقائية إلى الموافقين لضمان اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وتجنب التأخير التعليق والملاحظات: يمكن للموافقين تقديم تعليقات أو ملاحظات أو اقتراحات داخل البرنامج لتسهيل التواصل أثناء عملية الموافقة

يمكن للموافقين تقديم تعليقات أو ملاحظات أو اقتراحات داخل البرنامج لتسهيل التواصل أثناء عملية الموافقة تتبع الموافقة: يحتفظ البرنامج بسجل واضح لجميع أنشطة الموافقة، بما في ذلك الطوابع الزمنية والتعليقات والقرار النهائي

يحتفظ البرنامج بسجل واضح لجميع أنشطة الموافقة، بما في ذلك الطوابع الزمنية والتعليقات والقرار النهائي مهام سير العمل القابلة للتخصيص: يمكن للمؤسسات تهيئة مهام سير عمل الموافقة وفقًا لمتطلباتها المحددة، بما في ذلك عدد الموافقين والتسلسل ومعايير اتخاذ القرار

يمكن للمؤسسات تهيئة مهام سير عمل الموافقة وفقًا لمتطلباتها المحددة، بما في ذلك عدد الموافقين والتسلسل ومعايير اتخاذ القرار إعداد التقارير والتحليلات: قد يوفر البرنامج إمكانات إعداد التقارير لتحليل كفاءة العملية، وتحديد الاختناقات، وتتبع الأداء العام

أفضل 10 برامج لسير عمل الموافقات لاستخدامها في عام 2024

في بيئة الأعمال سريعة الوتيرة اليوم، تُعد عمليات الموافقة الفعالة حجر الزاوية للنجاح. ومع وجود عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، قد يكون اختيار برنامج سير عمل الموافقة المناسب مهمة شاقة.

فيما يلي قائمتنا المختارة لأفضل برامج الموافقة المتاحة اليوم.

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو برنامج لإدارة المشاريع يتفوق في الموافقة و Workforce Management . يساعد هذا البرنامج على تبسيط عملية الموافقة بحيث تعمل كآلة مجهزة جيدًا. 🛠️

البدء بـ لوحة بيضاء افتراضية ، يمكن للفرق تخطيط سير العمل ورسم خطوات الموافقة التي يحتاجون إلى اتباعها. وهذا يساعد الجميع على تصور العملية من البداية إلى النهاية.

عندما تكون مستعدًا لتنفيذ العملية، توفر قوالب سير عمل الموافقة القابلة للتخصيص من ClickUp نهجًا سلسًا ومنظمًا. وسواء كان الأمر يتعلق بطلبات المشروع أو الموافقات على المستندات أو أي قرارات حاسمة أخرى، ستتمكن من تخصيص القوالب حسب احتياجاتك الخاصة. بعد ذلك، يمكنك التعاون بسهولة والبقاء على نفس الصفحة من خلال الإشعارات والتذكيرات وإمكانيات الملاحظات الفورية في الوقت الفعلي.

أفضل ما في الأمر أن ClickUp يتجاوز مهام سير عمل الموافقة. يمكنك استخدام مستندات ClickUp، وإدارة المهام، والدردشة، وغير ذلك الكثير للبقاء منظماً والتواصل بشأن جميع مشاريعك ومسؤولياتك اليومية.

قل وداعًا للاختناقات واستفد من الكفاءة والإنتاجية التي يجلبها ClickUp إلى طاولة العمل. 🎉

أفضل ميزات ClickUp

يوفر ClickUp أدوات التخصيص، مما يسهل على أعضاء الفريق إضافة حقول وحالات وطرق عرض مختلفة حسب الحاجة

تتيح لك أدوات أتمتة سير عمل الموافقة إنشاء المهام، وتغيير المعينين، وتحديث الحالات، وتطبيق العلامات لتسريع مراجعة طلبات المشروع

إشعارات تُبقي أعضاء الفريق على اطلاع دائم

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك التعديل في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الآخرين، وإضافة التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وغير ذلك الكثير

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع منصات خارجية تمنحك القدرة على ربط التطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية بسير عملك

قيود ClickUp

يأتي البرنامج مع القليل من منحنى التعلُّم بفضل عدد الميزات التي يقدمها

يتميز تطبيق ClickUp للجوال بإمكانيات محدودة مقارنةً بتطبيقات الويب أو تطبيقات سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. إنتيغريفاي

عبر التكامل تعمل Integrify على تمكين المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها لتحسين عمليات الموافقة وأتمتتها. من خلال التركيز على البساطة والكفاءة، يوفر Integrify واجهة سهلة الاستخدام تلبي احتياجات كل من مستخدمي الأعمال ومحترفي تكنولوجيا المعلومات. تتميز هذه الواجهة Workflow Automation تتيح إمكانات توجيه الموافقات وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي بسلاسة.

تسمح أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات في البرنامج للمستخدمين بتصميم نماذج طلبات الموافقة المخصصة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يضمن جمع المعلومات الدقيقة وذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة بالبرنامج رؤى قيمة حول أداء العملية، مما يساعد المؤسسات على تحديد الاختناقات و Drive Continuous Improvement .

دمج أفضل الميزات

يمكن استخدامه في مختلف الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الإنشاءات

واجهة السحب والإفلات تجعل من السهل إنشاء عدد غير محدود من عمليات سير العمل الآلية

تتيح البنية المفتوحة فرصاً للمستخدمين لدمج أدوات سير العمل الخاصة بهم والبناء عليها

قيود برنامج Integrify

أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم بشأن تصميم وواجهة Automation Program لا يوجد تنوع كبير متاح في عمليات إعداد التقارير



Integrify التسعير المتكامل

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Integrify التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. استوديو الموافقة

عبر استوديو الموافقة يُعدّ Approval Studio برنامجاً متعدد الاستخدامات وقوياً لإدارة الموافقة على المحتوى الإبداعي. وهو مصمم لتبسيط عملية المراجعة والموافقة لفرق التسويق والتصميم والفرق الإبداعية.

يوفر Approval Studio، من خلال مجموعة واسعة من الميزات، منصة مركزية للملاحظات التعاونية والتعليقات التوضيحية والتحكم في إصدار الأعمال الفنية والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات المرئية الأخرى.

وتسمح واجهة المستخدم البديهية للبرنامج بإعداد المشروع وتتبعه دون عناء، مما يضمن أن يكون جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة طوال رحلة الموافقة. تعمل أدوات الترميز الخاصة ببرنامج Approval Studio على تسهيل التعليقات الدقيقة والواضحة، مما يساعد في القضاء على الارتباك وتقليل دورات المراجعة.

يعمل نظام الإشعارات في الوقت الفعلي للبرنامج على إبقاء الفرق على علم بالتحديثات والمواعيد النهائية، مما يسرّع عملية الموافقة.

أفضل ميزات استوديو الموافقة

يمكن للمستخدمين تحميل ملفات كبيرة دون فقدان الجودة

يمكن لعدد غير محدود من المستخدمين الخارجيين مراجعة التصميمات والموافقة عليها دون الحاجة إلى الاشتراك في البرنامج

تسمح لك ميزات العلامة التجارية المخصصة بتلبية احتياجات عملك مع الحفاظ على أسلوب شركتك

قيود استوديو الموافقة

عمليات التكامل تقتصر على Slack و Zapier

ذكر المستخدمون أنهم كانوا يتمنون أن يقدم البرنامج المزيد من عمليات التكامل، خاصة مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

تسعير استوديو الموافقة

لايت: 45 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

45 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين الإحترافي: 135 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

135 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين المحترف XL: 255 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا

255 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا المؤسسات: 5,999 دولاراً سنوياً لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات استوديو الموافقة

G2: 4.9/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4. سير عمل كيس فلو

عبر كيس فلو يبرز Kissflow Workflow كبرنامج قوي وسهل الاستخدام لسير عمل الموافقات يمكّن الشركات من أتمتة عمليات الموافقة وتحسينها دون عناء. يتيح Kissflow Workflow Workflow للمستخدمين تصميم عمليات سير عمل الموافقة المخصصة دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية، مما يسرع من التنفيذ ويقلل من الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات.

ومن خلال التتبع والرؤية في الوقت الفعلي، يمكن للمستخدمين مراقبة حالة طلبات الموافقة وتحديد الاختناقات المحتملة. وبفضل تركيزه على البساطة والقدرة على التكيف، يعمل Kissflow Workflow على تمكين المؤسسات من زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية والحفاظ على الامتثال.

أفضل ميزات Kissflow Workflow Workflow

تقدم المنصة عددًا كبيرًا من النماذج عبر الإنترنت، والتي يمكن دمجها في عملية سير عمل الموافقة

واجهة بسيطة خالية من التعليمات البرمجية تجعل عملية الإعداد سهلة للغاية

تمثيلات مرئية لسير العمل تجعل من السهل جداً رؤية الاختناقات

قيود سير عمل Kissflow Kissflow

على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تخصيص عمليات سير العمل، إلا أن خيارات التخصيص المتاحة محدودة بخلاف ذلك

قد تكون بنية التسعير رادعاً للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير Kissflow Workflow Workflow

الأساسي: 1,500 دولار شهرياً

1,500 دولار شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Kissflow Workflow Workflow

G2: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 35 تقييم)

5. مخطط المحور

عبر مخطط المحور تركز ميزات Hub Planner على إدارة الموارد. من خلال ميزة الجدولة الخاصة به، يمكنك الحصول على نظرة شاملة لتوافر أعضاء فريقك - حتى تتمكن من تخطيط العمل في خط الأنابيب دون الإفراط في زيادة عدد الموظفين. كما يوفر أيضاً تدفقات عمل مدمجة للموافقة على كل من تتبع الوقت وطلبات الإجازات.

تسمح ميزة تتبع الوقت لأعضاء فريقك بتسجيل كل من الساعات المدفوعة وغير المدفوعة. ويمكنهم تصنيف إدخالاتهم الزمنية وإضافة ملاحظات حتى تتمكن من رؤية تفاصيل الوقت الذي يستغرقه المشروع وأجزاء المشروع الأكثر استهلاكاً للموارد. هناك أيضاً عملية مدمجة للموافقة على الجداول الزمنية.

تتكامل أداة إدارة الإجازات مباشرةً مع ميزة الجدولة في التطبيق بحيث يتم احتساب الإجازات المجدولة تلقائياً في الوقت المتاح للموظف. يمكن لأعضاء الفريق إرسال طلبات الإجازات التي سيتم توجيهها إلى المسؤول عن الموافقة عليها. ثم يتلقى مسؤول الموافقة إشعارات بالبريد الإلكتروني و Slack حول الطلب.

أفضل ميزات مخطط #### Hub Planner

يمكنك مقارنة الوقت المخطط له لمشروع ما بالوقت الفعلي المستغرق لحساب الوقت المستغرق في المشروع وإجراء توقعات زمنية مستندة إلى البيانات في المشاريع المستقبلية

يمكنك تعيين معتمدين مختلفين لكل عضو من أعضاء الفريق بناءً على سير عمل الموافقة الخاص بك

يتمتع معتمدو الإجازات بالمرونة في التوقيع على الطلبات مباشرة في التطبيق أو عبر إشعار البريد الإلكتروني

قيود مخطط مركز

يمكن أن تكون مجموعة الميزات القوية مربكة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالبرنامج، وخاصة المستخدمين لأول مرة

تمنى المستخدمون أن يتمكن البرنامج من القيام بالمزيد من الوظائف الإضافية

تسعير برنامج Hub Planner

التوصيل والتشغيل: 7 دولارات شهريًا لكل مورد

7 دولارات شهريًا لكل مورد القسط: 18 دولارًا شهريًا لكل مورد

18 دولارًا شهريًا لكل مورد قائد الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مخطط المحور

G2: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. فريفو

عبر فريففو فريففو هو Workflow Management برنامج يمكّن الشركات من أتمتة عمليات الموافقة وتحسينها بكفاءة. تقدم المنصة مجموعة واسعة من الموافقات المعدة مسبقًا Workflow Templates مصممة لمعالجة سيناريوهات الأعمال المتنوعة، من الموارد البشرية والمالية إلى المبيعات والعمليات.

يعمل محرك التوجيه الديناميكي للبرنامج على توجيه طلبات الموافقة تلقائياً إلى أصحاب المصلحة المناسبين بناءً على قواعد محددة مسبقاً، مما يوفر الوقت ويزيل مخاطر الأخطاء اليدوية.

كما يسهِّل Frevvo أيضًا التكامل السلس مع التطبيقات الشائعة مثل Salesforce وSharePoint وجداول بيانات Google. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين بدء الطلبات وتتبعها والموافقة عليها أثناء التنقل، وذلك بفضل واجهته الملائمة للجوّال.

أفضل ميزات Frevvo

تقلل النماذج الإلكترونية المملوءة مسبقًا من الأخطاء التي تظهر عادةً أثناء عملية التوقيع

تُسهِّل مسارات التدقيق المدمجة على الموظفين تتبُّع التقدُّم في طلباتهم

كأداة لسير عمل الموافقة على المستندات، يمكن استخدامه للموافقة على النفقات والفواتير

قيود Frevvo

أشار المستخدمون إلى أن وظيفة البحث كانت بدائية

لا يبدو أنه مستخدم على نطاق واسع مثل الخيارات الأخرى في قائمتنا

تسعير فريففو

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فريففو

G2: 2.5/5 (مراجعة واحدة)

2.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 25 تقييم)

7. كسب

عبر كسب Gain هو حل لسير العمل مصمم خصيصًا لفرق التسويق. يعمل Gain، بفضل واجهته البديهية وميزاته سهلة الاستخدام، على تبسيط التعاون بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة. تتيح المنصة للمستخدمين إرسال المحتوى بسهولة للموافقة عليه، وتعيين مهام سير عمل الموافقة، وتتبع التقدم المحرز في كل مراجعة في الوقت الفعلي.

تعمل أدوات التعليق والترميز البديهية في Gain على تسهيل التواصل والتعليقات بشكل واضح، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني المتتابعة. يمكن للموافقين أيضًا عرض كل من المعاينات الديناميكية والعامة، حتى يتمكنوا من رؤية النتيجة النهائية لحملتهم التسويقية قبل النشر.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن تتبع الإصدار الخاص بالبرنامج أن جميع التغييرات موثقة ويمكن تتبعها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال التكامل مع أدوات إنشاء المحتوى الشائعة مثل Adobe Creative Cloud وCanva، يتيح Gain نقل المحتوى بسلاسة ويسهّل عملية الموافقة بشكل أكبر.

أفضل ميزات Gain

يمكن للمستخدمين إضافة عدد غير محدود من الجولات والأشخاص إلى عملية الموافقة

يمكن للموافقين الوصول إلى المحتوى بأمان من بريدهم الإلكتروني

تسهّل الواجهة البديهية الموافقة على الطلبات بنقرة واحدة

قيود كسب

وجد المستخدمون صعوبة في العثور على القوالب واستخدامها

يبدو أن هناك مشكلات في الاتصال مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بقنوات التواصل الاجتماعي

تسعير كسب

99 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين، ثم 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي

تقييمات ومراجعات Gain

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. فيليستاج

عبر فيليستاج باستخدام Filestage، يمكن للفرق التعاون وإدارة الملاحظات بكفاءة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها والمتابعة اليدوية. وتوفر المنصة مركزًا مركزيًا لمراجعة المحتوى، مما يسمح لأصحاب المصلحة بعرض الملفات والتعليق عليها مباشرةً من متصفح الويب الخاص بهم.

تتيح أدوات التعليق والترميز المتنوعة في Filestage إمكانية الحصول على تعليقات واضحة ودقيقة، مما يعزز التواصل بين المراجعين ومنشئي المحتوى.

علاوة على ذلك، تسمح ميزة سير العمل الآلي للبرنامج للمستخدمين بإعداد عمليات الموافقة مع مراحل محددة والموافقين. توفر ميزات Filestage القوية لتتبع الإصدار وميزات سجل النشاط في Filestage سجلاً شاملاً للتدقيق، مما يسمح للفرق بتتبع جميع التغييرات والموافقات.

أفضل ميزات Filestage

تُبقي أداة إدارة المستندات هذه كل الملفات والتعليقات متاحة في متناول يدك

بياناتك آمنة بفضل تشفير AES 256 على مستوى المؤسسات

تتيح لك الحماية بكلمة مرور التحكم في من يشاهد المحتوى الخاص بك

قيود #### قيود Filestage

تأتي خيارات التسعير منخفضة المستوى مع حدود بيانات منخفضة، مما قد يتطلب ترقية مكلفة

أبلغ المستخدمون عن أن البرنامج يقوم بتسجيل خروجهم بشكل مفاجئ

تسعير Filestage

الإصدار المجاني

الإصدار الأساسي: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الاحترافية: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج Filestage

G2: 4.6/5 (أكثر من 235 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 235 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. ويب بروف

عبر ويب بروف WebProof عبارة عن برنامج غني بالميزات للتدقيق والموافقة على سير العمل عبر الإنترنت مصمم لتبسيط عملية المراجعة والتعاون للفرق الإبداعية. بفضل واجهته البديهية ومنصته القائمة على السحابة، يتيح WebProof للمستخدمين تحميل الملفات ومشاركتها ومراجعتها في الوقت الفعلي دون عناء، مما يلغي الحاجة إلى نقل الملفات يدويًا والتواصل غير المترابط.

وتسمح أدوات التعليقات التوضيحية الشاملة للمنصة لأصحاب المصلحة بإضافة تعليقات، وتسليط الضوء على مناطق محددة، والرسم مباشرةً على الملفات، مما يسهل الحصول على تعليقات واضحة ودقيقة. يضمن سير العمل الآلي في WebProof انتقال المحتوى عبر مراحل الموافقة المحددة مسبقاً مع إعدادات قابلة للتخصيص للمواعيد النهائية والإشعارات.

أفضل ميزات WebProof

ال Dashboard Simplifies Task Management حيث توفر نظرة عامة سريعة على جميع المهام المفتوحة

يمكن تلخيص التعليقات والتعديلات في شكل قائمة مرجعية

يمكن للمستخدمين تلقي كل من الرسائل النصية وإشعارات البريد الإلكتروني

قيود WebProof

وجد بعض المستخدمين صعوبة في تخصيص مهام سير العمل

يمكن أن يكون البرنامج بطيئاً أثناء مراحل التحميل

تسعير WebProof

تقليب الصفحات: الأسعار متوفرة عند الطلب

الأسعار متوفرة عند الطلب المشاريع: الأسعار متاحة عند الطلب

الأسعار متاحة عند الطلب البلاتينية: الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات WebProof

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

10. قبول

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عبر القبول برنامج Admation هو برنامج غني بالميزات مع تدفقات عمل الموافقة الآلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فرق الإبداع والتسويق. إحدى ميزاته البارزة هي مستويات الموافقة، والتي تتيح للمستخدمين إعداد عمليات موافقة متعددة المستويات مع مختلف أصحاب المصلحة. وهذا يضمن مرور المحتوى بمراحل المراجعة اللازمة مع الأشخاص المناسبين.

ميزة أخرى فريدة من نوعها في Admation هي الموافقات المجمّعة، والتي تتيح للمستخدمين تجميع أصول متعددة معًا للمراجعة والموافقة في وقت واحد. يعمل ذلك على تبسيط العملية للمشاريع التي تتضمن ملفات أو تنويعات متعددة، مما يوفر الوقت والجهد لكل من المراجعين ومنشئي المحتوى.

يوفر Admation أيضاً أدوات توضيحية متقدمة، مما يتيح لأصحاب المصلحة تقديم ملاحظات دقيقة مباشرةً على الملفات، مما يؤدي إلى تجنب سوء الفهم وتسريع عملية الموافقة. باستخدام التحكم في الإصدار، يمكن للمستخدمين تتبع التغييرات، ومقارنة الإصدارات المختلفة من الملفات، والحفاظ على سجل تدقيق شامل، مما يضمن الرؤية الكاملة والمساءلة.

Admation أفضل الميزات

تسهل الموافقات متعددة المستويات العمل من خلال هياكل الموافقات المعقدة

يمكن أن توفر الموافقات المجمعة الوقت

القدرة على تعيين مستخدمين بالوكالة تجعل من السهل إدارة الموافقات أثناء غيابهم

قيود القبول

يمكن أن يكون النظام ثقيلًا بعض الشيء في بعض الأحيان، مما يجعل من الصعب العثور على عناصر ومستندات معينة

أفاد المستخدمون أن البرنامج قد يكون بطيئاً في بعض الأحيان

تسعير أدميشن

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أدميشن

G2: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 3.6/5 (أكثر من 215 تقييم)

أضف برنامج عملية الموافقة إلى حزمة التكنولوجيا الخاصة بك

إذا كان فريقك يبحث عن قرارات موافقة أسرع، فقد يكون الوقت قد حان لإضافة برنامج سير عمل الموافقة إلى مجموعتك التقنية. يمكن لخيارات البرامج المختلفة التي تم استكشافها في هذه المقالة أن تساعد فريقك على الاستفادة من قوة الأتمتة والتعاون والموافقات المبسطة. يمكن لبرنامج سير عمل الموافقة الصحيح أن يحول عمليات عملك ويعزز الإنتاجية بشكل لم يسبق له مثيل.

إذا كنت تبحث عن حل شامل لتلبية احتياجات سير العمل وإدارة المشاريع، فلا تبحث عن برنامج ClickUp! بفضل واجهته البديهية، وميزاته القوية، وتعدد استخداماته التي لا مثيل لها، استحق ClickUp مكانته كأحد أفضل المنافسين في قائمتنا. اشترك في ClickUp اليوم وحسِّن عملية الموافقة على مؤسستك!