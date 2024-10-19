أفضل 10 برامج تقويم تسويق في 2025 (مجاني &؛ مدفوع)

إذا كان فريقك مثل معظم فرق التسويق، فأنت تتلاعب بالتقويمات المتعددة، وجداول البيانات الفوضوية، والعديد من أجزاء المحتوى ذات الشرائح المتداخلة والأهداف غير المتطابقة. وأنت تهدر الإنتاجية. لا تكن مثل معظم فرق التسويق .

نحن الآن في عام 2024، ويمكنك الاختيار من بين العشرات من خيارات برامج التقويم التسويقية المدفوعة والمجانية لجعل حياتك أسهل. سيساعدك البرنامج المناسب على التخلص من الفوضى وتبسيط التسويق الخاص بك بشكل نهائي. 🙌

ثق بنا؛ أنت لا تريد تأجيل هذا الأمر. لقد قمنا بالجزء الصعب وقمنا بتسليط الضوء على أفضل 10 برامج تقويم تسويق في 2024. كل ما عليك فعله هو العثور على ما يناسبك ورفع مستوى لعبتك التسويقية. 🌻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تقويم التسويق؟

تتمحور برامج تقويم التسويق حول التبسيط. أنت تريد شيئًا يجعل أنشطتك التسويقية أسهل على جميع الجبهات.

لن نضجرك بكل التفاصيل، ولكننا سلطنا الضوء على بعض أساسيات أداة تقويم التسويق إذا كنت فضوليًا: 👀

الرؤية: ابحث عن أداة تتيح الرؤية لجميع المشاركين في الحملة التسويقية، ويفضل أن تكون بمستويات أذونات مختلفة

ابحث عن أداة تتيح الرؤية لجميع المشاركين في الحملة التسويقية، ويفضل أن تكون بمستويات أذونات مختلفة قابلة للتخصيص : أفضل التقويمات تأتي مع حالات ومهام ولوحات معلومات قابلة للتخصيص والمزيد

أفضل التقويمات تأتي مع حالات ومهام ولوحات معلومات قابلة للتخصيص والمزيد مشاهدات : التسويق الخاص بك برنامج التقويم عبر الإنترنت يجب أن يحتوي على طرق عرض لتنظيم الجدول الزمني لمشروعك وميزانيتك وعمليات التسويق عبر مشاريع متعددة

: التسويق الخاص بك برنامج التقويم عبر الإنترنت يجب أن يحتوي على طرق عرض لتنظيم الجدول الزمني لمشروعك وميزانيتك وعمليات التسويق عبر مشاريع متعددة عمليات التكامل: التقويم التسويقي الذي يتكامل مع جميع أدوات العمل في ترسانتك - من Zoom و Slack إلى Microsoft PowerPoint وجداول بيانات Google - أمر لا بد منه

التقويم التسويقي الذي يتكامل مع جميع أدوات العمل في ترسانتك - من Zoom و Slack إلى Microsoft PowerPoint وجداول بيانات Google - أمر لا بد منه السعر: هل تحتاج إلى برنامج تقويم تسويق مجاني أم يمكنك أن تتباهى بأداة باهظة الثمن؟ مهما كان الأمر، ابحث عن تقويم تسويق بالسعر المناسب

هل تحتاج إلى برنامج تقويم تسويق مجاني أم يمكنك أن تتباهى بأداة باهظة الثمن؟ مهما كان الأمر، ابحث عن تقويم تسويق بالسعر المناسب الأتمتة: من يريد أن يقضي اليوم بأكمله في القيام بعمل مشغول؟ اختر تقويم التسويق مع الأتمتة للمهام اليومية البسيطة أو المتكررة

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

يمكن أن تطول القائمة، ولكن إذا كنت مثلنا، فمن المحتمل أن يكون لديك أشياء عليك القيام بها. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتسليط الضوء على أفضل ميزات كل أداة برمجية في هذه القائمة، لذا فأنت جاهز!

## أفضل 10 برامج تقويم تسويقية لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لجعل فريقك بأكمله على نفس الصفحة والبدء في تحطيم تلك الأهداف التسويقية؟ أنت تستحق أن تدير حملاتك دون 32 جدول بيانات، و22 اجتماعًا ضائعًا للفريق، و17 جولة من المراجعة، و10 تغييرات في اللحظة الأخيرة. لنفعل ذلك.

1. انقر فوق

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

هل تفاجأت برؤية ClickUp على رأس قائمتنا؟ ربما لا. ونعم، نحن متحيزون. ولكن هذه ليست القائمة الوحيدة التي حصل فيها ClickUp على المركز الأول. هذا العام، على سبيل المثال، حصل ClickUp على المركز الأول في برامج إدارة المشاريع في عام 2023 على G2 ! ونعدك بأن هناك سبب وجيه لهذه الرتبة. 🏅

ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع مع بعض من أفضل برامج تقويم التسويق المتاحة. ستساعدك على دمج مشاريعك التسويقية وتتبع جداولها الزمنية وتحسين سير العمل وتحقيق أقصى استفادة من جهودك التسويقية.

لكن ClickUp يفعل أكثر بكثير من مجرد مساعدتك على إنشاء تقويمات تسويقية

إليك بعض الأدوات العديدة التي ستتمكن من الوصول إليها قوالب وسائل التواصل الاجتماعي التقويمات المشتركة برنامج إدارة موارد التسويق إدارة حملات التسويق التواصل الداخلي



تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

يحتوي ClickUp على مئات الأدوات، وقد تكون هذه القائمة ضخمة. ولكننا قلنا أننا لسنا هنا لإضاعة وقتك، وقد عنينا ذلك. لأنه من يحب القوائم الطويلة على أي حال؟

واحدة من أكثر الميزات القيمة التي يقدمها ClickUp كتقويم تسويقي هي عرض التقويم. إنه مرن أداة تخطيط مصممة لمساعدتك تحديد أولويات عملك وإنشاء جداول زمنية، وتصور سير عمل فريقك وتواريخ الاستحقاق، والتعامل مع إدارة الفريق كالمحترفين

تحتاج إلى إنشاء تقويم المحتوى للبقاء على رأس تخطيط المحتوى والتسويق والاستراتيجية؟ بالتأكيد. وجدول زمني لحملات تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي للحصول على التحويلات التي وعدت بها المساهمين؟ نحن معك. هل تريد إضافة بعض الرموز التعبيرية لتجعلك تبتسم؟ تم 🙂

وهل ذكرنا أن لدينا خطة مجانية للأبد؟ نعم، هذا أيضاً.

ClickUp أفضل الميزات:

استخدم أكثر من 15 طريقة عرض وتنسيقات تفاعلية قابلة للتخصيص، بما في ذلك عرض كانبان وعرض مخطط جانت، و عرض تقويم ClickUp إدارة المهام والتواصل وتحديثات قائمة المراجعة في الوقت الفعلي لجميع أعضاء الفريق

قوالب مجانية لتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، والمقاييس المالية، واستراتيجيات المحتوى، والمزيد لتسهيل جميع مبادراتك التسويقية

أتمتة لتبسيط العمل وإبقاء خطتك التسويقية على المسار الصحيح

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات مثل Asana وSlack وMicrosoft Excel وAirtable وMondi.com وTrello وSalesforce والمزيد ✨

أوضاع متصلة وغير متصلة بالإنترنت، وتطبيقات لجميع الأجهزة، وتقويمات مرئية سريعة تساعدك على التحقق من مشروعك في أي وقت

قيود ClickUp:

تشير بعض المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي أثناء تعلم جميع الميزات (تم حلها من خلال البرامج التعليمية المجانية)

ClickUp AI غير متاح في الخطة المجانية للأبد (الإصدار التجريبي المجاني قريبًا)

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. الجدول الزمني المشترك

عبر الجدول الزمني المشترك تقويم التسويق CoSchedule هو برنامج إدارة مصمم لمساعدتك على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل. سيساعدك على تنظيم جميع مهام استراتيجية التسويق الخاصة بك في مكان واحد ويسهل عليك التحكم في العملية من البداية إلى النهاية.

يحتوي CoSchedule على العديد من الأدوات المجانية المتاحة على خطته المجانية ويتكامل مع أفضل أدوات إدارة المشاريع وبرامج إدارة علاقات العملاء لجعل حياتك أسهل. وهي تحظى بشعبية لدى فرق التسويق والوكالات التي ترغب في التنظيم وإظهار قدرتها على الوفاء بالمواعيد النهائية لأصحاب المصلحة.

CoSchedule أفضل الميزات:

يوفر عرض تقويم التسويق عرضًا سريعًا لجميع حملاتك التسويقية على لوحة تحكم واحدة

تضمن جدولة المهام التعاونية التزام فريقك بالمواعيد النهائية في جميع المجالات

يعمل بشكل جيد لمسوّقي المحتوى، ويضم أدوات مثل قوالب التقويم التحريري وتحسين محتوى الوسائط الاجتماعية

تساعدك أدوات توليد الأفكار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على طرح أفكار لموضوعات لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي ستجذب جمهورك المستهدف 🎯

قيود CoSchedule:

أفاد بعض المستخدمين أن عدم وجود مشاريع متعددة المواعيد والحملات التسويقية يمكن أن يستلزم تكرار المشاريع

الميزات المجانية لا تغطي كل ما يحتاجه معظم المستخدمين، والخطط المدفوعة باهظة الثمن بالنسبة للبعض

تسعير CoSchedule:

مجاني

المحترف: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم جناح التسويق: اتصل للحصول على الأسعار

CoSchedule التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

مكافأة: تحقق من قائمتنا لأفضل

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3. أوبتيميزلي

عبر أوبتيميزلي يدور Optimizely حول إطلاق الإمكانات الرقمية لفرق التسويق والمنتجات. وهو مصمم لتحسين إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق وتسويق المحتوى والتجارة الإلكترونية، مما يساعد الشركات على تحسين تجاربها الرقمية. توفر منصة Optimizely لتسويق المحتوى لفريقك مساحة عمل واحدة وتقويمًا تسويقيًا واحدًا يمكن من خلاله تخطيط الحملات والتعاون فيها وتنفيذها من البداية إلى النهاية.

تتطلب منك معظم ميزات Optimizely المتعمقة طلب تسعير خطط مختلفة، ولكن منصة تسويق المحتوى الخاصة بالعلامة التجارية لديها خيار مجاني لبدء الفرق الصغيرة على الفور. وبفضل تعدد طرق العرض وميزات التخصيص، فإنها تجعل التعاون أسهل في المشاريع من جميع الأحجام. 🤝

أفضل مزايا Optimizely:

برنامج تقويم التسويق يجعل من السهل الحفاظ على مشاريعك الإبداعية وإنشاء المحتوى والتسويق على المسار الصحيح

يساعد البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين محتوى الحملات التسويقية لتوفير وقت فريقك

تبسيط طلبات العمل ونماذج الاستلام للمساعدة في إنشاء المهام تلقائيًا

تمكّنك أداة إدارة الأصول الرقمية من توفير الوقت والتخلص من الجهد الضائع عند إنشاء محتوى تسويقي

يوفر محرر المحتوى أداة تعاونية لتحسين المحتوى الجديد والحالي قبل نشره

برنامج الإبلاغ عن الميزات لتخفيف الضغط على المهندسين

قيود Optimizely:

تشير بعض المراجعات إلى صعوبة تصفية المقالات والمحتوى

أبلغت بعض الشركات عن شكاوى بشأن عدم عمل ميزة محرك البحث

تسعير Optimizely:

البدء: مجانًا لأقل من 5 مستخدمين

مجانًا لأقل من 5 مستخدمين إدارة : 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إنشاء : 20 مستخدمًا كحد أدنى، اتصل لمعرفة الأسعار

: 20 مستخدمًا كحد أدنى، اتصل لمعرفة الأسعار تنظيم: 30 مستخدمًا كحد أدنى، اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Optimizely:

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: 4.0/5 (1 تقييم)

4. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال صُمم Sprout Social لمساعدة الشركات والوكالات من جميع الأحجام على استخلاص القيمة من جهودهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يجعل من السهل إشراك جمهورك، وجدولة النشر، ومراجعة الرؤى، وتصميم حلول لحملاتك التسويقية.

يحتوي Sprout على تطبيقات لمعظم الأجهزة، ويبسط حملاتك التسويقية من خلال التعاون الفعال، ويحقق أقصى استفادة من التجارة الاجتماعية. كما أنه يتميز بتقويم بديهي لمحتوى الوسائط الاجتماعية لتخطيط وجدولة الوسائط الاجتماعية. إنه مصمم لمساعدتك في العثور على المحتوى وجدولته لمشاركته أثناء التعاون مع فريقك.⚡

أفضل ميزات Sprout Social:

يبلغ المستخدمون عن واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام مع ميزات جدولة أساسية متاحة لجميع المتعاونين

توفر قوالب إنشاء المحتوى وقوالب التسويق تصميمات عالية الجودة سهلة التنفيذ

يتيح لك نظام الجدولة الحفاظ على استمرار المنشورات في جميع الأوقات

إشعارات فريدة لكل منصة اجتماعية لضمان أن تكون صورك ومنشوراتك بالحجم والشكل المناسبين

قيود سبروت سوشيال:

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في البقاء مسجلاً للدخول باستخدام امتداد كروم

تشير مراجعات المستخدمين إلى الحاجة إلى تجميع المنشورات بشكل منفصل لكل منصة على حدة

تسعير سبراوت سوشيال:

قياسي: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

499 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سبروت سوشيال

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. كابوست

عبر كابوست Kapost هو نظام تشغيل تسويقي قائم على السحابة للمسوقين بين الشركات. وهو مصمم لتبسيط وظائف التسويق الرقمي، ومواءمة قنوات مؤسستك وأدواتها وفرقها لجعل الحملات التسويقية أكثر فعالية.

سيساعدك Kapost في تطوير المحتوى طوال رحلة المشتري من خلال الوصول إلى لوحة تحكم مرئية، ونظرة عامة على التحليلات، وأدوات استراتيجية المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه يساعدك على تطوير المحتوى طوال رحلة المشتري. يحتوي على ميزات تقويم تسويقية مفيدة لمساعدتك في إدارة الحملات والتقييمات والمحتوى في لمحة سريعة.

أفضل ميزات Kapost:

يتميز النظام بأدوار وأذونات وسير عمل مدمجة لجعل مشاريعك تعمل بسلاسة أكبر

إنشاء تقويمات تحريرية تضم تفاصيل شاملة ومتعاونين متعددين

إعداد مهام سير عمل محددة لكل مرحلة من مراحل عملية إنشاء المحتوى الخاص بك

تعيين أصحاب المصلحة بسلاسة لكل مشروع أو سير عمل لمراجعته

قيود كابوست:

خطة التسعير مكلفة للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين والشركات الصغيرة

عدم وجود تكامل مع الأدوات الأخرى يمثل مشكلة لبعض المستخدمين

تسعير Kapost:

نظام تشغيل كابوست للتسويق: 3,500 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات كابوست

G2: 4.0/5 (أكثر من 40+ تقييم)

4.0/5 (أكثر من 40+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. سيمروش

عبر سمروش Semrush عبارة عن مجموعة من أكثر من 50 منتجًا وأدوات ووظائف إضافية لتحسين الظهور على الإنترنت وإدارة التسويق. وهي تحتوي على أدوات لتحسين محركات البحث، والبحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأبحاث الجمهور المستهدف، وبيانات من جميع أنحاء العالم.

ومن أدواته العديدة تقويم تسويقي مباشر مصمم لجمع وتتبع جميع حملاتك في مساحة عمل تعاونية واحدة.

يحظى Semrush بشعبية بين مديري التسويق في الشركات من جميع الأحجام، ويتميز بالتكامل مع Google وغيرها من إدارة المهام المنصات. سواء كنت تريد إجراء تحليل للمنافسين أو تحقيق الدخل من موقعك الإلكتروني، أو زيادة جمهورك على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن تساعدك هذه المنصة.

أفضل ميزات Semrush:

أدوات لتبسيط البحث عن الكلمات المفتاحية وإدارة الروابط الخلفية وتدقيق الموقع الإلكتروني 🛠️

أفكار للكلمات المفتاحية من إنشاء الذكاء الاصطناعي لتحسين ترتيب الموقع الإلكتروني ونجاح الحملة التسويقية

تتبع الرتب يجعل من السهل عرض نجاح اقتراحات الكلمات المفتاحية وتنفيذها

يوفر عرضًا متعدد الأوجه للتسويق عبر محركات البحث، ويسلط الضوء على فرص التحسين

قيود Semrush:

خطط التسعير باهظة الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين والشركات الصغيرة

مراجعات ميزات تقرير المراجعات مقفلة خلف "الحزم الإضافية" التي تكلف أموالاً إضافية للوصول إليها

تسعير Semrush:

مجاني

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. رئيس القصة

عبر رئيس القصة StoryChief هو حل تسويقي للمحتوى لوكالات المحتوى وفرق التسويق في الشركات. وهو مصمم لتحسين تسويق المحتوى، وتركيز مقالاتك، وتحسين محتوى الوسائط الاجتماعية، وتوسيع نطاق جمهورك.

إحدى الميزات المفضلة لدينا هي قالب تقويم محتوى StoryChief، الذي يمنحك أنت وفريقك رؤية واضحة لموقعك الإلكتروني ومدونتك ومحتواك الاجتماعي من التخطيط إلى النشر.

يحظى بشعبية لدى مسوّقي المحتوى, B2B SaaS الشركات والشركات التقنية الناشئة وفرق المحتوى، تم تصميم StoryChief لتحسين التعاون والتواصل داخل وكالات التسويق. كما أنه يوفر أيضًا إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التخلص من الجزء الأكبر من الكتابة لأعضاء فريقك. ✨

أفضل ميزات StoryChief:

إنشاء حملات المحتوى بسهولة، تجميع المشاريع والمهام في محاور قائمة على المواضيع

التعاون مع العديد من أعضاء الفريق للحفاظ على سير العمل وإنجاز ملخصات المحتوى بشكل أسرع

احصل على نظرة عامة على ما يحدث في حملاتك التسويقية باستخدام عرض شهر تقويم المحتوى

أتمتة نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لضمان تحديثات منتظمة تحافظ على تفاعل المستخدمين

احصل على رؤى وتحليلات قابلة للتنفيذ حول نجاح حملات المحتوى الخاصة بك

قيود StoryChief:

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص المرونة في الصفحة الأولى لمدونة أعمالهم

يفتقر إلى التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Trello

تسعير StoryChief:

الأفراد: 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر

40 دولارًا أمريكيًا في الشهر الفريق: 140 دولارًا أمريكيًا في الشهر لأربعة مستخدمين

140 دولارًا أمريكيًا في الشهر لأربعة مستخدمين الوكالة: 400 دولار أمريكي +/شهر ل 25 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. قابل للتخطيط

عبر قابل للتخطيط Planable هي وسيلة تواصل اجتماعي أداة تعاون تسويقية مصممة لمساعدة الفرق على تحقيق أهدافها بشكل أسرع. يتميز هذا الحل بمعاينات المحتوى، وتكامل Giphy، والتقويمات التحريرية لمساعدتك في نشر محتوى الوسائط الاجتماعية دون عوائق.

يحظى Planable بشعبية لدى الشركات من جميع الأحجام، ويقدم أسعاراً معقولة يمكن للشركات الناشئة والفرق الصغيرة تحملها. ويسمح لأعضاء الفريق والعملاء وأصحاب المصلحة بالتعاون والتواصل بسلاسة حتى يتسنى للجميع الحصول على مزيد من الوقت لساعة سعيدة. 🍻

أفضل الميزات القابلة للتخطيط:

اختر من بين طرق عرض متعددة للعثور على أفضل طريقة لتنظيم مشروعك

التعاون مع الزملاء والعملاء بدون منحنى التعلم لجميع المشاركين

يبلغ المستخدمون عن الإعداد السريع، مما يمنع الانتكاسات مع المشاريع الحالية

النشر التلقائي للحملات الاجتماعية يجعل من السهل الحفاظ على حساباتك نشطة حتى عندما لا تكون كذلك

قيود قابلة للتخطيط:

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص التحليلات والحاجة إلى برامج ثانوية لتتبع أداء المنشورات

المنشورات الجماعية تفتقر إلى خيارات التخصيص

التسعير القابل للتخطيط:

مجاني

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. هوتسويت

عبر هوتسويت Hootsuite هو برنامج تسويق وإدارة لوسائل التواصل الاجتماعي يساعد العلامات التجارية على إدارة تواجدها الاجتماعي. وهو مصمم لمساعدتك على تحسين الحملات الاجتماعية، وتحسين تجارب التجارة الاجتماعية، والحفاظ على ترتيب محادثات العملاء من لوحة تحكم واحدة سهلة. وسوف يساعدك تقويم المحتوى أنت وفريقك على تخطيط وتنفيذ عمليات وحملات تسويق المحتوى عبر جميع القنوات من البداية إلى النهاية.

وبفضل الميزات المتعددة، وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأدوات التعاون لإبقاء أعضاء فريقك على نفس الصفحة، فإن Hootsuite هو المنافس الأول للعديد من الشركات. وستحصل على إمكانية الوصول إلى الشهادات الرائدة في المجال لفريقك بأكمله. 🎓

أفضل ميزات Hootsuite:

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى لجعل كتابة منشورات الوسائط الاجتماعية أسهل

تحليل نتائج حملاتك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي من لوحة تحكم واحدة مع عروض سريعة

استخدم أداة تقويم تسويق بسيطة لمساعدة الجميع على رؤية النشاط والمهام القادمة المرتبطة بمشروعك

التكامل مع أفضل المنصات الاجتماعية و برنامج إدارة علاقات العملاء يساعد في الحفاظ على تنظيم عملك

قيود Hootsuite:

قد تكون خطط التسعير باهظة الثمن بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة والفرق التي تبحث عن أداة تقويم تسويق بسيطة

تشير المراجعات إلى فشل المحتوى المجدول في النشر في بعض الأحيان، مما يخلق مشاكل في حملاتهم التسويقية

تسعير Hootsuite:

الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين الشركات: 739 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

739 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين مخصص للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hootsuite:

G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. سينديبل

عبر قابل للإرسال Sendible عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لمساعدة الوكالات على إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة لعملائها. وهي مصممة لتنظيم جميع حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك في مركز مركزي، مما يسهل تنفيذ استراتيجيات التسويق الناجحة.

يوفر هذا الحل القوي لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً ميزات لمساعدة فرق التسويق في الشركات على تحليل علاماتها التجارية وتتبع النتائج عبر جميع المنصات الرئيسية. إنه مُحسَّن للإنتاجية والتعاون على كل المستويات.

ويسهل تقويم الوسائط الاجتماعية المحسّن إدارة استراتيجيتك الاجتماعية بصريًا من مركز واحد يركز على التعاون لفريق التسويق لديك. 🤩

أفضل ميزات Sendible:

جدولة وإدارة العديد من الحسابات الاجتماعية من لوحة تحكم واحدة لتوفير الوقت

مراجعة التقارير الديناميكية عن نتائج الحملات لمساعدة فرقك على إبهار عملائك

مصمم للوكالات واسعة النطاق والفرق المتعددة

تساعدك ميزات النشر القابلة للتخصيص على إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تريدها

قيود Sendible:

تشير بعض المراجعات إلى صعوبة تحرير المنشورات المجدولة عبر التطبيق

لا تنتقل إشعارات المنشورات الفاشلة إلى البريد الإلكتروني، مما يخلق مشكلات لبعض مديري الحملات

تسعير Sendible:

المُنشئ: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الجر: 89 دولارًا/شهرًا لأربعة مستخدمين

89 دولارًا/شهرًا لأربعة مستخدمين التسمية البيضاء: 399 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Sendible:

G2: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

لا مزيد من المواعيد النهائية الفائتة!

سيساعدك برنامج التقويم التسويقي في هذه القائمة على التخلص من المواعيد النهائية الفائتة والوصول إلى السكينة التنظيمية. وتكمن الحيلة في العثور على برنامج واحد والالتزام به لفترة كافية حتى يتعلم كل فرد في فريقك كيفية استخدام ميزاته.

ولا تنسَ العثور على برنامج يحتوي على العديد من الميزات والتكاملات مع جميع أدواتك الأخرى!

عندما تكون جاهزاً لترتيب الأمور والعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر، اختر قالب تقويم التسويق ClickUp وحقق ذلك. ستكون سعيدًا لأنك فعلت ذلك 🙂