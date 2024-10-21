أفضل 10 برامج لإدارة موارد التسويق (MRM) لعام 2025

عندما يتعلق الأمر بالتسويق، فإن المزيد ليس دائماً أفضل.

فالمزيد من الأشخاص وأصول العلامة التجارية والحملات يعني المزيد من التخطيط والإدارة إذا كانت ميزانيتك التسويقية ستحقق نتائج فعالة.

مواكبة كل هذه الأشياء يعني أنك ستحتاج إلى التسويق برنامج إدارة الموارد (MRM) الذي يمكنه مواكبة احتياجاتك. تحتاج هذه الأداة إلى القيام بكل شيء بدءًا من كونها مصدرًا واحدًا للحقيقة حول المهام التي يتم إنجازها هذا الشهر إلى تسهيل العثور على صور العلامة التجارية في قاعدة بياناتك .

لحسن حظك، هناك العديد من أدوات إدارة التسويق في السوق اليوم التي يمكن أن تساعدك على مواجهة التحدي المتمثل في إدارة قسم التسويق لديك. ستعطيك هذه القائمة التي تضم أفضل 10 أدوات متوفرة الآن نظرة عامة على المجال وتساعدك في العثور على البرنامج الدقيق الذي تحتاجه شركتك لتصبح آلة تسويق بسيطة ومتوسطة.

ما هي برامج إدارة موارد التسويق (MRM)؟

تم تصميم برنامج إدارة موارد التسويق من أجل تبسيط العملية لتتبع وتنسيق جميع الأجزاء المتحركة لحملاتك التسويقية. وهذا يشمل إدارة كل شيء من موارد التسويق لإنشاء الأصول وتحليل الأداء

من خلال نظام جيد لإدارة الموارد التسويقية (MRM)، يمكن للمسوّقين إنشاء حملات بسهولة عبر قنوات وأقسام وفرق عمل وبائعين متعددين لزيادة فعالية جهودهم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة موارد التسويق؟

عند محاولة العثور على برنامج إدارة موارد التسويق المناسب لك، هناك الكثير من الميزات والإمكانيات التي يجب مراعاتها. فيما يلي بعض من أهم هذه الميزات التي يجب مراعاتها عند محاولة العثور على أداة تساعدك إدارة مواردك التسويقية بشكل أكثر فعالية:

إدارة المهام: تعد القدرة على إدارة مهام التسويق وتعيينها لأعضاء الفريق أمرًا ضروريًا لإدارة المشروع بفعالية. برنامج إدارة الأصول : يساعدك امتلاك مكتبة أصول شاملة على تخزين الأصول الرقمية مثل الرسومات ومقاطع الفيديو والصور والمستندات وغيرها والعثور عليها وإعادة استخدامها بسهولة. أتمتة سير العمل: أتمتة مهام التسويق العادية يساعدك على التركيز على الجوانب الأكثر تعقيدًا وإبداعًا في عملك ويقلل من مخاطر الخطأ البشري. إعداد التقارير: يعد وجود تقارير آلية لتتبع الأداء أمرًا أساسيًا لتحسين الأنشطة التسويقية وضمان نجاحها. إدارة المستخدمين: إن القدرة على إدارة المستخدمين والأدوار والأذونات تجعل تفويض المهام وإسنادها إلى الأشخاص المناسبين أسهل. أدوات التعاون: التواصل داخل فريقك ضروري لتنفيذ المهام بكفاءة. وجود أدوات تسمح للجميع بالتعاون في الوقت الفعلي يساعد على تسريع إنجاز المشروع، خاصةً إذا كنت تدير فريق تسويق رشيق . الأمان: مع وجود بيانات العملاء الحساسة، من المهم أن يكون لديك نظام آمن مع اتصالات مشفرة.

اعتمادًا على احتياجات شركتك، قد تحتاج إلى المزيد، أو قد تحتاج إلى أقل من ذلك. لكن هذه العناصر السبعة هي خط أساس رائع للبدء منه.

أفضل 10 برامج لإدارة موارد التسويق

لنبدأ بفصل الأفضل عن البقية. إليك برامج إدارة موارد التسويق المفضلة لدينا لعام 2023.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو مشروع متعدد الاستخدامات و إدارة المهام نظام مصمم للفرق من جميع الأحجام. يمكنه تنظيم وإدارة المهام والمشاريع التسويقية باستخدام اللوحات التفاعلية وسير العمل الآلي ومخططات جانت والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل ClickUp أيضًا تسهيل تنظيم و تخصيص مواردك لحملات تسويقية فعالة. مع تصميم جميع أصولك التسويقية وتخزينها في ClickUp، يمكن لفريقك بأكمله الوصول بسرعة إلى كل ما يحتاجون إليه لإنهاء المهمة الموكلة إليهم.

لا يمكنك القيام بذلك مع ClickUp وحدها؟ لا تقلق - نحن نقدم أيضًا مجموعة من عمليات التكامل مع حلول البرامج الشائعة مثل Slack وZoom وTrello وGoogle Drive وDropbox وغيرها.

أفضل ميزات ClickUp:

استخدم عرض عبء العمل لفهم مقدار (أو قلة) ما يعمل عليه شخص ما حاليًا

تحكم في تسويقك تخصيص الموارد مع لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة

قوالب ذكية وقابلة للتخصيص تساعدك على إنشاء مواردك التسويقية وتتبعها وتكييفها

قيود ClickUp:

يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للاطلاع على جميع مقاطع الفيديو التعليمية لدينا لفهم كل ما يمكن لـ ClickUp القيام به

لا تزال بعض الميزات لم تصل إلى التطبيق تمامًا

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. حملة أدوبي

عبر Adobe حملة أدوبي هو أداة إدارة الحملات مصممة لتكون جزءًا من نظام Adobe البيئي الأكبر. توفر إمكانات قوية لإنشاء محتوى ديناميكي وحملات متعددة القنوات وبيانات تحليلية من Adobe Analytics لمساعدة شركتك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

بفضل نظام السحب والإفلات، يسهّل Adobe Campaign إنشاء حملات معقدة في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، من خلال إدارة سير العمل نظام، يمكنك دائمًا البقاء على اطلاع دائم بما يقوم به قسم التسويق لديك.

أكبر عيب في Adobe Campaign هو أنه مصمم في الغالب للشركات الكبيرة التي تتبنى بالفعل حلول Adobe الأخرى. إذا كان هذا يبدو مثلك، فربما تكون قد وجدت الحل المثالي لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات Adobe Campaign:

إنشاء محتوى مخصص لجمهورك تلقائيًا باستخدام ميزة المحتوى الديناميكي

إنشاء حملات متعددة القنوات في مكان واحد باستخدام نظام السحب والإفلات

سحب بيانات التحليلات من Adobe Analytics لاستخدامها في حملاتك التسويقية قيود حملة Adobe:

مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

معقدة بشكل لا يصدق، مما يجعل من الصعب إعدادها وتشغيلها بكفاءة

كثيفة الاستخدام للموارد، مما قد يتسبب في تعطل النظام

تسعير Adobe Campaign:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Adobe Campaign

G2 : 4.1/5 (331 تقييم)

: 4.1/5 (331 تقييم) Capterra: 4.4/5 (165 مراجعة)

3. ميرو

عبر ميروميرو هو منصة تعاون مرئي مصممة لجعل العمل مع فريقك أكثر متعة وفعالية.

بالنسبة للفرق الصغيرة، يمكن أن تكون Miro أيضًا بديلاً مناسبًا للميزانية. يوفر Miro للفرق نظامًا بسيطًا لتنظيم المهام وإنشاء المستندات وتخزين الأصول في مكان واحد. كما أنه يحتوي على برنامج مدمج لعقد مؤتمرات الفيديو، والذي يمكن استخدامه للاجتماعات عن بُعد.

ومع ذلك، لم يكن القصد من Miro أن يكون برنامجاً مصمماً خصيصاً لإدارة MRM. ولهذا السبب، فإنه يفتقر إلى أتمتة سير العمل وإمكانيات إعداد التقارير للحلول الأكثر تطوراً في هذه القائمة.

أفضل ميزات #### Miro:

تسمح القوالب بإجراء جلسات عصف ذهني أو جلسات تخطيط سريعة وفعالة

السبورة التفاعلية سهلة الاستخدام

تتكامل مع العديد من الأدوات الأكثر شيوعًا في مجموعتك التقنية

قيود ميرو:

أدوات إدارة المشروع محدودة إلى حد ما

من المحتمل أن تواجه الشركات الكبيرة صعوبة في الحفاظ على جميع بياناتها ومواردها منظمة في هذا النظام

تسعير ميرو:

مجاني

بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4. بابيرفلاي

عبر Papirfly Papirfly هي عبارة عن منصة إدارة MRM مع التركيز على إدارة الأصول. وهي مصممة لتستخدمها الفرق من جميع الأحجام، من الشركات الصغيرة إلى الشركات على مستوى المؤسسات.

يشتهر Papirfly بنظام مكتبة الأصول، ولكنه يستطيع القيام بأكثر من ذلك بكثير. فهو يحتوي أيضاً على أدوات لإدارة المهام وتخطيط المشاريع وإعداد التقارير التحليلية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام Papirfly لإنشاء مهام سير العمل التي ستساعدك على تحقيق أهم أهدافك التسويقية .

الجانب السلبي الأكبر لهذه المنصة هو منحنى التعلم الحاد، والذي قد يكون من الصعب على بعض المستخدمين التغلب عليه. إذا كنت تبحث عن حل سريع لفريق صغير، فقد لا تكون هذه الأداة المناسبة لك.

أفضل ميزات Papirfly:

تسمح لك مكتبة إدارة الأصول الرقمية في Papirfly بتخزين وتنظيم جميع أصول علامتك التجارية في مكان واحد مناسب

تبسّط مهام سير العمل التفاعلية إنشاء المهام وتعيينها عبر فريقك

نظام العلامات يجعل العثور على أصل معين أسهل من 1-2-3

قيود Papirfly:

لا يتضمن أي إدارة الوقت أو أدوات تتبع

ليس من السهل ضبط القوالب بنفسك

تسعير بابيرفلاي:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Papirfly

G2 : 4.5/5 (41 تقييم)

: 4.5/5 (41 تقييم) Capterra: 43.6/5 (96 مراجعة)

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5. كانتاتا

عبر كانتاتاكانتاتا هو حل لإدارة موارد التسويق يركز على مساعدة فرق العمل على التعاون بشكل أفضل. يحتوي Kantata على واجهة سحب وإفلات بديهية يمكنها إنشاء مهام سير العمل بسرعة وتعيين المهام لأعضاء الفريق وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Kantata أيضًا على مكتبة أصول مدمجة ونظام تحكم في الإصدار، مما يجعل من السهل تخزين الأصول الإبداعية والعثور عليها والتعاون بشأنها. تعد Kantata خيارًا جيدًا بشكل خاص للشركات التي تحتاج إلى مساعدة التنبؤ بمتطلبات القوى العاملة .

وقد تم تطويره أداة التنبؤ يمكن أن تساعد في ضمان أن يكون لديك دائمًا ما يكفي من الموظفين الجاهزين لخدمة عملائك.

أفضل ميزات كانتاتا:

يتضمن عدداً كبيراً من عمليات التكامل وأتمتة سير العمل

يتنبأ بالنقص أو الفائض في القوى العاملة حتى تتمكن من التكيف وفقاً لذلك

يعمل برنامج مطابقة المهارات المتقدم على تبسيط وضع الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة

قيود كانتاتا:

واجهة المستخدم القديمة تجعلها بطيئة

هناك العديد من الميزات الجديدة التي تأتي عبر الإنترنت لدرجة أنه قد يكون من الصعب معرفة ما يمكن أن يفعله Kantata

تسعير كانتاتا:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2 : 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم) كانتاتا: 4.2/5 (584 مراجعة)

6. Monday.com

عبر Monday.comMonday.com عبارة عن منصة شاملة لإدارة العمل تبسط عملياتك التسويقية . يمكن للفرق استخدامه لتتبع المشاريع, تحديد أولويات المهام وعرض المواعيد النهائية والمزيد.

يُعد يوم الاثنين في جوهره أداة تعاون تبسّط التواصل بين الفرق والأقسام، ولكنه يتضمن أيضاً العديد من الميزات اللازمة ليكون أداة رائعة لإدارة الموارد الإدارية. وتشمل هذه الميزات سير العمل الآلي وإعداد التقارير وإدارة الأصول. الجانب السلبي الأكبر ليوم الاثنين هو أنه يمكن أن يصبح سريعًا غير عملي للشركات الكبيرة. ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة أو حتى المتوسطة الحجم، فإن الاثنين هو حل مقنع لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات يوم الاثنين:

تتيح طرق العرض المتعددة للوحة الإدارة السهلة للوقت والمهام للاستخدام الأكثر كفاءة لمواردك التسويقية

تساعد تخصيصات اللوحة في تنظيم أصولك ومهامك التسويقية في مكان واحد

تُظهر لك لوحات المعلومات والتقارير المخصصة مدى نجاح استراتيجياتك التسويقية الحالية

قيود يوم الاثنين:

يمكن أن يكون نظامًا يصعب توسيعه مع نمو جهودك التسويقية من حيث النطاق والتعقيد

قد يكون من الصعب الحصول على الدعم الفني إذا كنت تواجه مشكلة في إحدى ميزاته

تسعير يوم الاثنين:

فرد : مجاناً

: مجاناً أساسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم محترف : 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: عقد للتسعير

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

7. وريك

عبر وريكوريك عبارة عن أداة لإدارة العمل والتعاون قائمة على السحابة تجمع بين إدارة المشاريع وتعيين المهام وتتبع الوقت ومشاركة المستندات والمزيد في نظام أساسي واحد.

كما أن Wrike قابل للتخصيص بشكل كبير. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قوالب مخصصة للعمليات القابلة للتكرار أو إعداد تنبيهات تلقائية عند تأخر المهام. هذا يعني أن الفرق التي تستثمر الوقت في Wrike ستكافأ بتجربة أفضل وأكثر تخصيصًا بشكل عام.

أفضل ميزات Wrike:

وضع علامات متقاطعة لمهامك ومهامك الفرعية في Wrike حتى يتمكن كل قسم من العثور على الأصول التي يحتاجها واستخدامها

يعمل التدقيق عبر الإنترنت على تسريع عملية الموافقة على الأصول التسويقية الجديدة

الطلبات المخصصة هي طريقة سريعة للمديرين لتحريك المشاريع أو أتمتة العمليات

قيود Wrike:

تطبيق Wrike للهاتف المحمول مقيد ويصعب استخدامه لإدارة المشاريع

سوف يستغرق الموظفون والمستخدمون الجدد بعض الوقت لتقدير ما يمكن ل Wrike القيام به حقًا ما لم يكن لديك عملية تأهيل داخلية خاصة بك

تسعير Wrike:

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike:

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (1,000+ تقييم)

8. مركز تسويق HubSpot

عبر هبسبوت ال هبسبوت مركز التسويق عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة حملاتك التسويقية وتتبع أدائك وتحليل البيانات من تلك الحملات.

يتضمن مركز التسويق أدوات متنوعة لإنشاء المحتوى، وتحسين محركات البحث، وتتبع الموقع الإلكتروني، وسير عمل الأتمتة، والتقاط العملاء المحتملين ورعايتهم، وغير ذلك الكثير.

كل هذا يجعله خيارًا ممتازًا للشركات التي تحتاج إلى أكثر من مجرد مدير مهام أساسي أو أداة تعقب الوقت.

أفضل ميزات HubSpot Marketing Hub:

يتكامل بسلاسة مع بقية إدارة علاقات العملاء في HubSpot

تتيح لك أدوات الأتمتة القوية إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني بموارد أقل

إحالة الإيرادات متعددة اللمسات تعني أنك تعرف ما هي الأنشطة التسويقية التي تقودك إلى عائد استثمار حقيقي

قيود HubSpot Marketing HubSpot Marketing Hub:

الوظائف الكاملة ممكنة حقًا فقط إذا كنت مشتركًا في نظام HubSpot البيئي بأكمله

قد يكون العدد المحدود من لوحات المعلومات مقيدًا لبعض الشركات

تسعير HubSpot Marketing HubSpot Marketing HubSpot:

محترف : 890 دولارًا شهريًا

: 890 دولارًا شهريًا مؤسسة: 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot Marketing HubSpot Marketing Hub:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (5,000+ تقييم)

تحقق من هذه أدوات إدارة علاقات العملاء التسويقية !

9. براندفولدر

عبر براندفولدر براندفولدر هي عبارة عن منصة لإدارة الأصول والتعاون مصممة للمسوقين لتخزين المحتوى الخاص بهم ومشاركته وتنظيمه وحمايته. تستخدمه بعض أكبر العلامات التجارية في العالم لإدارة أصولها التسويقية، من الشعارات والصور إلى مقاطع الفيديو والمستندات.

يغطي نظام براندفولدر جميع أساسيات إدارة MRM، بما في ذلك تعيين المهام وإدارتها، وتتبع الأصول، وأتمتة سير العمل، وإعداد تقارير التحليلات، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، فإن نجم براندفولدر الحقيقي هو محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يسهِّل على الفرق التي لديها مكتبات أصول ضخمة البقاء منظَّمًا. إذا لم يكن لدى فريقك هذه المشكلة، فقد تكون هناك حلول أفضل لك.

براندفولدر أفضل الميزات:

محتوى الذكاء الاصطناعي يصنّف الوسم جميع أصولك تلقائيًا، لذا فإن العثور على ما تحتاج إليه أمر سهل

يتضمن شبكة CDN ذكية تستضيف صورك وتسمح لك بتسليمها بسرعة أكبر في رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات وغيرها

مساحة العمل المركزية في Brandfolder رائعة لتخطيط الحملات التسويقية وتنفيذها

قيود براندفولدر:

قد تؤدي عملية الإعداد الطويلة إلى إبعاد الفرق الصغيرة

يستغرق فهم كيفية تصنيف الذكاء الاصطناعي للأصول المختلفة وقتاً طويلاً للتعود عليها

تسعير براندفولدر:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات براندفولدر

G2 : 4.5/5 (1,000+ تقييم)

: 4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (436 مراجعة)

10. ماركوم سنترال

عبر ماركوم سنترال ماركوم سنترال هو حل لإدارة الأصول التسويقية قائم على السحابة مصمم للشركات والمؤسسات. يسهّل MarcomCentral على فرق العمل تخزين جميع أصولهم الإبداعية والوصول إليها والتعاون بشأنها في مكان واحد.

كما يوفر MarcomCentral أيضًا تقارير تحليلية شاملة وسير عمل تلقائي لمهام مثل طلبات الموافقة وتتبع المشروع والالتزام بالعلامة التجارية.

الجانب السلبي الأكبر في MarcomCentral هو تعقيدها. سيستغرق جعل نظامها المتكامل يعمل من أجلك وقتًا أو موارد قد لا تمتلكها بعض الفرق.

أفضل ميزات MarcomCentral:

تتيح لك إدارة سير العمل من النهاية إلى النهاية تحسين عملية التسويق بالكامل من الموافقة إلى التسليم

تُعد إشعارات انتهاء صلاحية الأصول مفيدة لمراقبة موارد التسويق التي ستنتهي صلاحيتها قريبًا

تقوم منصات التحليلات والرؤى الداخلية بتقييم ما إذا كان التسويق الخاص بك يتم استخدام الموارد بشكل جيد قيود MarcomCentral:

قد يكون من الصعب تخصيص MarcomCentral لأغراضك الفريدة من نوعها، خاصة إذا كنت تفتقر إلى شخص في فريقك لديه خبرة في هذا البرنامج

يستغرق إنشاء القوالب وقتاً أطول مما ينبغي

تسعير MarcomCentral:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MarcomCentral:

G2 : 4.1/5 (87 مراجعة)

: 4.1/5 (87 مراجعة) Capterra: 4/5 (84 مراجعة)

الأسئلة الشائعة حول برامج إدارة موارد التسويق

كيف تساعد برامج إدارة موارد التسويق الشركات على تبسيط عمليات التسويق الخاصة بها؟

يساعد برنامج MRM الشركات على توفير الوقت من خلال أتمتة مهام مثل تتبع الميزانية وإدارة المشاريع وإدارة الأصول. كما أنه يتيح التعاون بين أعضاء الفريق ويوفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء الحملة.

ما هي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج إدارة المخاطر المؤسسية؟

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرامج إدارة إدارة الموارد المؤسسية تتبع الميزانية، وإدارة المشاريع، وإدارة الأصول، وأتمتة سير العمل، وتخطيط الحملات وتتبعها، والتحليلات وإعداد التقارير.

ما هي بعض فوائد استخدام برمجيات إدارة الرصد والإدارة والإدارة للأعمال؟

يمكن أن يساعد استخدام برمجيات إدارة التسويق والإدارة للأعمال التجارية على تحسين عائد الاستثمار التسويقي من خلال تحسين عمليات التسويق وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. كما يمكن أن يساعد فرق العمل على العمل بشكل أكثر تعاونًا واتخاذ قرارات قائمة على البيانات استنادًا إلى رؤى في الوقت الفعلي.

برنامج إدارة الموارد التسويقية المناسب لفريقك

أدوات إدارة موارد التسويق لا تقدر بثمن بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق وجودها التسويقي. تقدم هذه الحلول مجموعة من الميزات، بدءًا من سير العمل الآلي وإدارة المهام إلى إعداد التقارير التحليلية وتتبع الأصول.

تتميز كل منصة من منصات إدارة موارد التسويق بنقاط قوتها وضعفها الفريدة، لذا من المهم أن تأخذ الوقت الكافي للبحث في كل منها قبل اتخاذ قرارك.

وإحدى الطرق لبدء عملية البحث هذه هي تجربة هذه الأجزاء من برامج إدارة الرصد والمراقبة والإدارة. مع ClickUp، يمكنك الوصول إلى مكتبة القوالب التسويقية الشاملة، ونظام إدارة المهام، وغير ذلك الكثير. اشترك اليوم مجانًا لبدء إدارة مواردك التسويقية كالمحترفين.