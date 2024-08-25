12 استراتيجية فعالة لإدارة الحملات عبر البريد الإلكتروني

لنفترض أنك أرسلت 100 رسالة بريد إلكتروني الأسبوع الماضي كجزء من جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني. البحث تشير إلى أنه من بين هذه الرسائل، ربما تم فتح 21 رسالة بريد إلكتروني فقط. هذا يعني أن رسائل البريد الإلكتروني التسويقية ورسائل المبيعات التي أعددتها بعناية قد تكون عالقة في صندوق البريد الوارد للمستلمين.

ومع ذلك، على الرغم من نمو وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، فإن التسويق عبر البريد الإلكتروني لم ينتهِ بعد. إذا تم القيام به بشكل صحيح، فإنه يظل من بين أكثر الأدوات فعالية لإشراك جمهورك وزيادة التحويلات. 81% من الشركات تستخدم رسائل البريد الإلكتروني كجزء من استراتيجيتها التسويقية والعديد منها %ref تقوم بذلك بشكل صحيح. فكيف يمكنك أن تفعل الشيء نفسه؟ تكمن الحيلة في التخلص من الفوضى والتأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تبرز، ويتم فتحها بشغف والتصرف بناءً عليها.

في هذه المدونة، سنناقش 12 استراتيجية فعالة لإدارة حملات البريد الإلكتروني التي ستساعدك على تحويل المشتركين العاديين إلى عملاء مخلصين. سنستكشف أيضًا أدوات وقوالب تسويق البريد الإلكتروني المجانية لتنفيذ كل استراتيجية. 📧

ما هي إدارة حملات البريد الإلكتروني؟

إدارة حملات البريد الإلكتروني هي العملية الاستراتيجية لتخطيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتنفيذها ومراقبتها وتحسينها للتواصل الفعال مع جمهور الشركة.

تتضمن إدارة حملات البريد الإلكتروني إنشاء رسائل مستهدفة، وتقسيم الجماهير بعناية، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني للاستفادة من الفترات التي ترتفع فيها معدلات فتح الرسائل، وتحليل الأداء لضمان تحقيق الحملات لأهدافها.

يساعدك تصميم حملات البريد الإلكتروني بشكل إبداعي ومتعمد على بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال الحملات المستهدفة. يمكنك رعاية العملاء المحتملين الباردين ليصبحوا أكثر تقبلاً وزيادة التحويلات داخل قائمة المشتركين الحاليين في بريدك الإلكتروني.

والأفضل من ذلك أنه يتيح التواصل المخصص، مما يضمن وصول الرسائل المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

في العصر الرقمي، حيث يتم إمطار العملاء بالمعلومات، تساعدك إدارة حملات البريد الإلكتروني في الحفاظ على تميزك من خلال تقديم محتوى جذاب وملائم مباشرةً إلى صندوق البريد الوارد لجمهورك.

💡 هل تعلم؟ تم إرسال أول رسالة بريد إلكتروني على الإطلاق (رسالة بريد إلكتروني جماعية إلى العملاء المحتملين) في عام 1978 من قبل غاري ثويرك، مدير التسويق في شركة Digital Equipment Corporation. فقد أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ما يقرب من 400 مستخدم على Arpanet للإعلان عن آلات DEC (وهي أداة تستخدم لتمرين عضلات الصدر). وقد حققت له هذه "حملة البريد الإلكتروني" حوالي 13 مليون دولار من المبيعات.

ما هي استراتيجية حملة البريد الإلكتروني؟

استراتيجية حملة البريد الإلكتروني هي خطة منظمة تحدد كيفية استخدام المؤسسة للتسويق عبر البريد الإلكتروني لتحقيق أهداف محددة، مثل زيادة المبيعات، وتحسين مشاركة العملاء، ورعاية العملاء المحتملين.

وتبدأ بتحديد جمهورك المستهدف وتطوير محتوى مقنع في مجال تخصصك لجذب العملاء المحتملين إلى مسارات التسويق الخاصة بك. تتضمن استراتيجيات الحملات عبر البريد الإلكتروني تحديد توقيت وتواتر رسائل البريد الإلكتروني وتكتيكات التجزئة وجهود التخصيص.

ضع في اعتبارك أن الخطة المصممة جيدًا تضمن أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها هادفة وتتماشى مع نوايا التسويق الأوسع نطاقًا. وبالطبع، يمكن أن يكون لاستراتيجيتك تأثير مضاعف 10 مرات مع منصة تسويق فعالة عبر البريد الإلكتروني.

12 استراتيجيات إدارة حملات البريد الإلكتروني

بينما تحتاج إلى استراتيجية قوية لإدارة حملات البريد الإلكتروني، من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة لمساعدتك في الوصول إلى ذلك. يمكنك بناء نظام إدارة حملات البريد الإلكتروني بالكامل على منصة واحدة في كل شيء مثل كليك أب .

ClickUp مزود بميزات قوية لإنشاء المهام وإدارتها، ونشر الأتمتة، والتكامل مع أدوات الأتمتة الأخرى. دعنا نستكشف!

استخدم ClickUp لإدارة مشاريع البريد الإلكتروني لتنظيم تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني وعمليات حملتك التسويقية ClickUp لإدارة مشاريع البريد الإلكتروني يبسّط إدارة البريد الإلكتروني من خلال جمع كل شيء في مساحة عمل تعاونية واحدة.

يمكنك إدارة جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة دون عناء، وربطها مباشرةً بالمهام والمرفقات ذات الصلة. وهذا يضمن بقاء فريقك متناسقًا واستمرار التواصل بسلاسة.

باستخدام ClickUp، يمكنك أيضًا أتمتة رسائل البريد الإلكتروني بناءً على مشغلات محددة مثل عمليات إرسال النماذج أو الحقول المخصصة. تغطي هذه الأداة العملية بأكملها - من صياغة حملات البريد الإلكتروني إلى إعداد الردود الآلية على إجراءات المستخدم - مما يحافظ على إدارة بريدك الإلكتروني بشكل منظم وفعال. تكاملات ClickUp مع Gmail، وGoogle Drive، وOutlook، وأكثر من 1,000 أداة أخرى تضمن لك إمكانية دمج برنامج إدارة البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على تجربة مركزية.

والآن، دعنا نناقش 12 استراتيجية لإدارة حملات البريد الإلكتروني لتحسين كيفية تفاعلك مع الجماهير من خلال هذه الوسيلة.

1. ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس

حدد أهدافًا قابلة للقياس لحملتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني من خلال ClickUp Goals

استخدم أهداف النقر لتحديد أهدافك بوضوح، مثل زيادة معدلات الفتح بنسبة 20% أو زيادة معدلات التحويل بنسبة 15%.

يضمن تحديد الأهداف على ClickUp أن جميع المهام تتماشى مع الأهداف الأكبر لاستراتيجيتك التسويقية، بحيث يكون لدى فريقك دائمًا خارطة طريق.

افصل أهدافك للمقاييس التقنية وغير التقنية مثل تحسين الصفحة المقصودة واختبار A/B. بالإضافة إلى ذلك, مجلدات الأهداف في ClickUp تساعد في تتبع دورات فريقك السريعة وتحديد أهداف للتقدم والموارد المالية والمشتركين والاستجابات والمزيد.

قم بإجراء تعديلات على جهودك التسويقية عبر البريد الإلكتروني وابقَ على المسار الصحيح باستخدام ClickUp's Goal Folders

كما أنها تتيح لك التعاون بين أعضاء فريقك، مما يضمن أن الجميع يعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

يوصى بتعيين معالم محددة تتعلق بحملات بريدك الإلكتروني. على سبيل المثال، أن تهدف إلى إنشاء 15 سطر موضوع بريد إلكتروني عالي التحويل وتحديد أوقات الإرسال التي من المرجح أن يتفقد فيها المشتركون صندوق الوارد الخاص بهم.

💡 نصيحة احترافية: قم بتوسيع جهودك التسويقية من خلال دمج التسويق المؤثر في استراتيجيتك. جرّب هذه النماذج المؤثرة لزيادة مدى وصولك إلى أقصى حد. ادمجها بسلاسة مع حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني لتحقيق نتائج أكبر.

2. قسّم جمهورك بشكل فعال

ابدأ في تقسيم جمهورك وفقًا لاهتماماتهم وخصائصهم الديموغرافية وتاريخ الشراء قبل تطبيق أدوات التوعية لبدء التحويلات

تساعدك هذه الاستراتيجية على تحديد العملاء ذوي القيمة العالية من قائمة المشتركين وتلبية احتياجاتهم من المحتوى والمنتجات من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة. ستساعدك الحملات شديدة التخصيص لمثل هذه الجماهير على تلبية مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني بسهولة

قم بدمج أدوات تقسيم العملاء لتحليل البيانات وإنشاء مجموعات فرعية عالية القيمة ضمن جمهورك. هذا يريح فريق التسويق لديك من تحديد رسائل البريد الإلكتروني التي يجب إرسالها يدويًا إلى أي من العملاء.

علاوة على ذلك، تحقق مرة أخرى مما إذا كانت أداة البريد الإلكتروني أو أداة أتمتة التسويق المفضلة لديك يمكنها دمج البيانات من أنظمتك الحالية. هذه الأنظمة تختلف من CRM للتسويق عبر البريد الإلكتروني إلى أدوات التحليلات التي تقدم بيانات منظمة.

اختبر ClickUp Custom Fields لتعيين مشغلات للردود التلقائية عبر البريد الإلكتروني على عملائك

حاول العثور على أداة توفر مرونة التجزئة عند دراسة السلوكيات الرقمية لجمهورك والمقاييس المرتبطة بها.

اختبر أيضًا انقر فوق الحقول المخصصة لإنشاء فتحات إدخال لمقاييس تفاعل العملاء المختلفة. يمكنك لاحقًا تقسيمها لتطوير شرائح جمهور محددة.

3. صياغة سطور موضوع تجذب الانتباه

ابحث عن المعلومات ذات الصلة بالمشروع من مهامك ومحادثاتك ورسائلك الإلكترونية باستخدام ClickUp Brain

تجنب الوقوع في فخاخ عرقلة الكاتب باستخدام ClickUp Brain . يمكنك الآن مشاركة مسؤولية ابتكار أفكار المحتوى أو المواد البحثية بسرعة. يُكمِّل ClickUp Brain عملية العصف الذهني من خلال تطوير سطور موضوع ومحتوى فعال للبريد الإلكتروني. يمكنك استخدامه لإنشاء مستودع للأفكار وتصنيفها بناءً على مواضيع وحملات مختلفة.

لاحظ أن سطر الموضوع في بريدك الإلكتروني غالبًا ما يكون الانطباع الأول لدى المستلمين. فهو يقرر ما إذا كان بريدك الإلكتروني سيتم فتحه أو تجاهله.

أنشئ بريدًا إلكترونيًا لحملتك التسويقية عن طريق إدخال بعض التفاصيل ومطالبة ClickUp Brain

يساعدك استخدام Brain كمساعدك في الكتابة على تطوير هياكل بريد إلكتروني متعددة بسرعة ويضمن لك أن تبرز رسالتك في صندوق الوارد المزدحم - كل ذلك مع الحفاظ على محتوى بريدك الإلكتروني.

💡 نصيحة للمحترفين: تظهر الأبحاث أن إضافة الاسم الأول لمتلقي البريد الإلكتروني إلى سطر الموضوع يمكن أن يزيد من معدلات فتح الرسالة بنسبة 9.1%. يساعد هذا التكتيك على خلق شعور بالألفة وجذب انتباه المستلم.

4. إضفاء الطابع الشخصي على محتوى البريد الإلكتروني الجذاب

ابدأ بصياغة توصيات منتجات مخصصة، وعروض خاصة، ومحتوى يتماشى مع تفاعلات عميلك السابقة مع العلامة التجارية. بهذه الطريقة، لن تبدو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وكأنها رسائل عامة - بل ستتحدث مباشرةً إلى اهتمامات واحتياجات كل فرد.

فكر في الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك: استخدم البيانات من عمليات الشراء السابقة لاقتراح عناصر جديدة قد تعجبهم، أو الاعتراف بتفاعلاتهم السابقة مع العروض الحصرية، أو تخصيص رسائل البريد الإلكتروني ذات الطابع الشخصي للعطلات.

التركيز على ما يهم كل مستلم يجعل رسائلك الإلكترونية أكثر جاذبية ويزيد من احتمالية زيادة التحويلات.

ضع في اعتبارك استخدام قوالب وميزات ClickUp لتبسيط جهودك التسويقية، بما في ذلك حملات البريد الإلكتروني. إليك بعضاً منها يستحق المراجعة.

قالب تقويم التسويق من ClickUp

تم تصميم قالب تقويم التسويق من ClickUp لمساعدتك على تتبع مهام التسويق والحملات والمشاريع.

استخدم قالب تقويم التسويق الخاص ب ClickUp لمراقبة الحملات الجارية وتعديل الاستراتيجيات للحملات المستقبلية من خلال عرض مبسط للبيانات. يسمح لك القالب الذي لا يحتوي على رموز بتوزيع الموارد بما يتماشى مع أحداث المنتج وحملات الإطلاق.

يسهل هذا القالب التعامل مع المواعيد النهائية وإعداد الجداول الزمنية لتسلسلات بريدك الإلكتروني. كما أنه يساعدك على تخصيص كل بريد إلكتروني، مع التأكد من أن المحتوى ملائم وجذاب.

بعد ذلك، استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مسودات محتوى لشرائح مختلفة من الجمهور وتخزينها وتنظيمها.

إدارة جميع جلسات العصف الذهني وأفكار إنشاء محتوى البريد الإلكتروني في ClickUp Docs

على سبيل المثال، قد يكون لديك مستندات منفصلة لشخصيات عملاء أو خطوط إنتاج مختلفة، يحتوي كل منها على عروض ورسائل مخصصة.

شجّع فريقك على العمل معًا في الوقت الفعلي واستخدم أداة ديناميكية مثل ClickUp Brain لتطوير استراتيجية حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك. يمكنك أيضًا مزامنة مستنداتك مع سير عمل البريد الإلكتروني ومركزة جميع الوثائق الأساسية - يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال Brain.

وأخيراً، يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في إنشاء رسائل بريد إلكتروني جديدة بشكل متكرر باستخدام قوالب مدمجة تجعل عملية الإطلاق والتخصيص أمراً سهلاً حتى لغير التقنيين.

تصميم قالب مخصص للحملات المخصصة للحفاظ على تنسيق جهودك مع ClickUp Brain في المستندات

قالب حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني لـ #### قالب حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني لـ ClickUp Brain

تم تصميم قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp لمساعدتك في تخطيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارتها وتتبعها.

ال قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp يبسّط جهودك في التسويق عبر البريد الإلكتروني، ويساعدك على تنظيم الحملات وتنفيذها ومراقبتها بسهولة. بدءًا من إدارة قوائم العملاء المحتملين وصياغة الرسائل إلى إعداد قواعد واضحة لسير العمل، يضمن لك هذا القالب تغطية كل خطوة.

يمكنك تتبع التقدم باستخدام انقر فوق حالات المهام المخصصة وتصنيف الحملات باستخدام الحقول المخصصة، وتصوير الجداول الزمنية من خلال طرق عرض مختلفة مثل القائمة وجانت والتقويم. يوفر هذا النهج المنظم الوقت ويعزز الاتساق بين حملاتك.

الشروع في استخدام القالب بسيط ومباشر. يمكنك إعداد مشروع لكل حملة، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وإنشاء جدول زمني للإنجاز. يتم التعاون بسلاسة، مع إشعارات للتحديثات المنتظمة، مما يساعد فريقك على البقاء على المسار الصحيح.

يدعم القالب أيضًا اختبار A/B، مما يتيح لك تحسين حملاتك وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

يمكنك أيضًا إضافة قوالب حملة التنقيط لجذب العملاء المحتملين تدريجيًا إلى المراحل المدفوعة من مسار التسويق الخاص بك.

👀 المكافأة: اكتشف أفضل تطبيقات التسويق الرقمي لمساعدتك في إدارة الحملات وتحليل الأداء وتعزيز المشاركة.

5. تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني متوافقة مع الجوّال

تقريبًا 46% من جميع رسائل البريد الإلكتروني يتم فتحها الآن على الهواتف الذكية. وهذا يشير إلى أن المسوقين يجب أن يعطوا الأولوية لتحسين استخدام الهاتف المحمول في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

يستهلك معظم الجمهور الآن المحتوى على شاشات أصغر حجمًا ويتصفح بسرعة كبيرة، مما يجعل من الضروري إنشاء تصميمات بريد إلكتروني سريعة الاستجابة. هذا يجعل رسالتك تبدو جيدة المظهر ويتيح لها العمل بشكل جيد على الشاشات من جميع الأحجام.

استكشف اعتبارات التصميم، مثل تخطيط العمود الواحد الذي يسهل قراءته وتصفحه على الشاشات الأصغر حجماً. ضع في اعتبارك أيضًا الخطوط الأكبر حجمًا وأزرار الحث على اتخاذ إجراء التي يسهل النقر عليها بالإصبع.

بعد ذلك، يجب أن تكون الصور محسّنة للتحميل بسرعة دون التضحية بالجودة، ويجب أن يكون أي نص داخلها في أضيق الحدود للحفاظ على وضوح القراءة.

تذكّر أن هدفك هو تقليل احتمالية هجر المشتركين لرسائلك الإلكترونية بسبب سوء التصميم.

💡 هل تعلم؟ متوسط وقت التفاعل لكل مستخدم لكل بريد إلكتروني هو ما بين 2 إلى 8 ثوانٍ . هذا يعني أن حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني تحتاج إلى جذب المستخدم مباشرةً من سطر الموضوع إلى النص والصورة الأولى.

6. إجراء اختبار A / B على عناصر البريد الإلكتروني

يسمى أيضًا اختبار الانقسام، اختبار أ/ب تحسين إدارة الحملات التسويقية بالمقارنة بين نسختين من رسالة بريد إلكتروني لاختبار أيهما أفضل أداءً.

من خلال اختبار عناصر مثل الصور، وعناصر الحث على اتخاذ إجراء، وتخطيطات المحتوى، يمكنك فهم ما هو الأفضل صدى لدى جمهورك. وفوق كل ذلك، يدعم اختبار A/B القرارات المستندة إلى البيانات، مما يحسّن استراتيجية بريدك الإلكتروني لزيادة معدلات الفتح والتفاعل بشكل عام.

ابدأ بتحديد عناصر بريدك الإلكتروني التي تريد اختبارها. قد يكون هذا بسيطًا مثل صياغة سطر الموضوع أو معقدًا مثل تخطيط البريد الإلكتروني بأكمله.

على سبيل المثال، يمكنك اختبار سطر الموضوع الذي يركز على الإلحاح مقابل سطر يسلط الضوء على الخصم. أرسل هذه الأشكال المختلفة إلى شريحة صغيرة من جمهورك وتتبع النتائج لمعرفة الإصدار الذي يحقق أداءً أفضل.

لا تقصر اختبار أ/ب على جهد لمرة واحدة. اجعلها عملية مستمرة تسمح لك بتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك استنادًا إلى سلوك المستخدم الحقيقي وملاحظاته.

بمرور الوقت، ستساعد هذه التحسينات التدريجية على تحقيق أهداف حملتك.

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7. تنفيذ تدفقات عمل البريد الإلكتروني التلقائية

باستخدام أتمتة البريد الإلكتروني، يمكنك البدء في إرسال رسائل مخصصة وفي الوقت المناسب إلى جمهورك دون تدخل يدوي.

ابدأ بتسمية المشغلات الخاصة بك كزيارات الصفحة المقصودة أو نقرات الحث على الشراء أو عربات التسوق المتروكة، واستخدمها للترحيب بالمشتركين الجدد وإعادة إشراك العملاء غير النشطين.

يجب عليك أيضًا التفكير في إرسال متابعات ما بعد الشراء لمراجعات المنتجات والمعلومات العامة عن العلامة التجارية. يمكنك أيضًا استخدام قالب أتمتة البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp لتسهيل الأمر عليك.

قالب أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp

تم تصميم أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp لمساعدتك على أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسينها.

ال قالب أتمتة البريد الإلكتروني بواسطة ClickUp يجعل إدارة حملتك الإعلانية عبر البريد الإلكتروني بأكملها في غاية السهولة. فهو يتيح لك إعداد رسائل البريد الإلكتروني، التي يتم إرسالها تلقائيًا بناءً على مشغلات محددة، وتتبع أدائها عبر جمهورك المستهدف.

من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل تعيين التصميمات والحصول على موافقات التصميم، يمكنك تعزيز إنتاجية فريقك. يتعامل القالب أيضاً مع الردود التلقائية على أسئلة العملاء الشائعة، مما يجعل سير عملك سلساً.

ومن خلال خط الأنابيب المرئي الخاص به، يمكنك بسهولة اكتشاف مجالات التحسين في تسلسلات بريدك الإلكتروني، مما يساعدك على تحسين حملاتك وتعزيزها.

8. إرسال رسائل البريد الإلكتروني في الأوقات المثلى

التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر البريد الإلكتروني. حتى المحتوى الأكثر إقناعًا يمكن أن يفشل إذا وصل إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلم في الوقت غير المناسب.

إن تحديد الأوقات المثلى لإرسال رسائل البريد الإلكتروني هو أفضل استراتيجية لزيادة معدلات الفتح والنقر إلى أقصى حد لبرامج البريد الإلكتروني. تنطوي هذه الاستراتيجية على دراسة أنماط سلوك جمهورك لتحديد أفضل الأوقات لإرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على الوقت الذي من المرجح أن يتفقدوا فيه صندوق الوارد الخاص بهم. تظهر الدراسات أن الفترة الصباحية في منتصف الأسبوع هي ذروة معدلات فتح البريد الإلكتروني المرتفعة. ومع ذلك، يمكن أن يختلف الوقت الأفضل بشكل كبير اعتمادًا على جمهورك ومجال عملك. على سبيل المثال، قد يكون أداء رسائل البريد الإلكتروني بين الشركات B2B أفضل خلال ساعات العمل، بينما قد تشهد رسائل البريد الإلكتروني B2C تفاعلاً أعلى في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع.

9. تتبع مقاييس الأداء الرئيسية وحللها

إن مراقبة مقاييس أداء بريدك الإلكتروني أمر ضروري لضبط استراتيجيتك. ابدأ بالتركيز على المقاييس الرئيسية مثل معدلات فتح البريد الإلكتروني، ومعدلات زيارة الموقع الإلكتروني، ومعدلات النقر، ومعدلات التحويل، ومعدلات الارتداد، ومعدلات إلغاء الاشتراك. تمنحك هذه الأرقام صورة واضحة عن أداء رسائلك الإلكترونية.

تحقق من هذه المقاييس بانتظام لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح.

على سبيل المثال، إذا كانت معدلات فتح رسائلك الإلكترونية عالية، فقد تكون سطور الموضوع في محلها. أما إذا كانت معدلات النقر إلى الظهور منخفضة، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في المحتوى أو الحث على اتخاذ إجراء

استخدم لوحات معلومات ClickUp لضبط ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة باستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني

تمنحك مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبتها من خلال لوحة تحكم تعمل كمركز تحكم تسويقي رؤية شاملة لبيانات عملائك. لوحات معلومات ClickUp توفر واجهة سهلة القراءة مع بيانات عن إنتاجية الموظفين وفريق العمل، وتوزيع عبء العمل، وتسهيلات تتبع الوقت لاختبار إنتاج سلاسل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

استخدم المخططات الشريطية والرسوم البيانية لمراجعة حملات إدارة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وتقييم التحويلات التي تجمعها من سلاسل البريد الإلكتروني المختلفة.

قالب حملة البريد الإلكتروني #### قالب حملة البريد الإلكتروني

صُمم قالب حملة البريد الإلكتروني من ClickUp لمساعدتك في تخطيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتتبعها وقياس نجاحها.

ال قالب حملة ClickUp للبريد الإلكتروني هو أداتك المفضلة لتتبع جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسينها. فهو يساعدك في الحفاظ على التنظيم والتركيز من خلال تحديد أهداف واضحة لكل حملة، سواء كنت تتطلع إلى زيادة معدلات فتح الرسائل، أو زيادة النقرات إلى الظهور، أو زيادة التحويلات.

أثناء طرحك لحملاتك، يتيح لك القالب مراقبة هذه المقاييس الرئيسية بسهولة، مما يمنحك رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك.

ما يجعل هذا القالب قويًا حقًا هو ميزاته القابلة للتخصيص. يمكنك إنشاء حالات وحقول مخصصة لإبقاء حملاتك على المسار الصحيح، مما يجعل من السهل معرفة رسائل البريد الإلكتروني التي تحقق أداءً جيدًا وتلك التي تحتاج إلى تعديل.

يشجع القالب أيضًا على إجراء مراجعات منتظمة للمقاييس الخاصة بك، مما يساعدك على اكتشاف الاتجاهات وتحسين استراتيجيتك لتحقيق نتائج أفضل. وبفضل الأدوات التعاونية المدمجة مباشرةً، يمكن لفريقك مشاركة الأفكار بسهولة، وتحليل البيانات معًا، والتوصل إلى طرق مبتكرة لتعزيز المشاركة، مما يضمن أن تصل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى الهدف المنشود في كل مرة.

قالب تقرير التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

تم تصميم قالب تقرير التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp لمساعدتك على تتبع وتحليل فعالية حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

جرب قالب تقرير التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp لتحليل كل مقياس من مقاييس عمل حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني.

يتيح لك هذا القالب إدخال مؤشرات الأداء الرئيسية، ومشكلات قابلية التسليم، وبيانات الاستجابة مقسمة حسب الجمهور لزيادة دقة تنبؤاتك لحملات البريد الإلكتروني القادمة.

يمكنك أيضًا إنشاء تقارير قابلة للتتبع تلخص الرؤى الرئيسية من أداء حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك على المدى القصير والطويل.

10. اتبع أفضل الممارسات لتجنب الرسائل غير المرغوب فيها

لا شيء يعرقل حملة بريد إلكتروني أسرع من إدراك أن رسائلك المكتوبة بعناية قد وصلت إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها المخيف.

مرشحات الرسائل غير المرغوب فيها هي مثل أدوات تصفية الرسائل غير المرغوب فيها في مجال البريد الإلكتروني، وهناك العديد من المشتبه بهم المعتادين في هذه الفئة، مثل المصطلحات التي تخلق إحساسًا زائفًا بالإلحاح أو الوعد: "اشترِ الآن!"، "عرض لفترة محدودة"، "مضمون"، "مضمون"، إلخ. كما أن وجود الكثير من الأحرف الكبيرة أو علامات التعجب في سطر الموضوع يمكن أن يثير الشكوك أيضًا.

على الرغم من أن هذه الأساليب قد تضيف إحساسًا بالإلحاح أو الشعور بفقدان الوقت (FOMO) إلى حملاتك، إلا أنها من المحتمل أن تجعل رسائلك الإلكترونية تبدو كرسائل غير مرغوب فيها. يجب عليك الالتزام بالرسائل الصادقة التي توفر قيمة فورية بدلاً من اللجوء إلى الحيل.

تذكر أن تنتبه إلى الإعداد الفني لبريدك الإلكتروني. يجب أن يكون اسم "من" معروفًا ومتسقًا، ويجب ألا تستخدم عنوان بريد إلكتروني لا يمكن الرد عليه.

وبدلاً من أن تبدو رسائلك الإلكترونية غير شخصية ومثيرة للريبة، ركّز على جوانب مثل انخفاض نسبة الروابط إلى النص.

💡 نصيحة احترافية: قلل عدد الروابط في رسائلك الإلكترونية وتأكد من أنها تؤدي إلى مواقع ذات سمعة جيدة. تجنب الروابط منخفضة الجودة للحفاظ على المصداقية ومنع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من أن تبدو غير مرغوب فيها.

11. قم بتنظيف وتحديث قائمة بريدك الإلكتروني بانتظام

يساعدك الحفاظ على قائمة بريدك الإلكتروني نظيفة ومحدثة في الحفاظ على قاعدة بيانات لعملائك المحتملين والحاليين. فقائمة البريد الإلكتروني القديمة تقلل من فعالية حملاتك وتخاطر بالإضرار بسمعة المرسل.

ستؤثر رسائل البريد الإلكتروني المرتجعة والمشتركين غير النشطين والمستلمين غير المهتمين سلبًا على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني وتؤدي إلى انخفاض معدلات المشاركة والتحويل.

تتضمن الخطوة الأولى تنظيف قائمة بريدك الإلكتروني من المشتركين غير النشطين. ويشمل ذلك المستلمين الذين لم يفتحوا أو ينقروا على رسائلك الإلكترونية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. في حين أنه قد يبدو من غير المنطقي خفض عدد المشتركين، إلا أن التمسك بجهات الاتصال غير النشطة يضر أكثر مما ينفع. تؤدي معدلات الارتداد والمشاركة الضعيفة إلى تشغيل عوامل تصفية الرسائل غير المرغوب فيها وإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى مجلدات البريد غير الهام.

بالإضافة إلى تقليم المشتركين غير النشطين، سيساعدك التحقق بانتظام من صحة عناوين البريد الإلكتروني في قائمتك. استخدام أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي وبرامج التحقق للتحقق للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المزيفة أو غير الصالحة التي تتسبب في الارتداد الصعب.

يعد القيام بذلك مفيدًا للغاية إذا كنت قد حصلت على عناوين البريد الإلكتروني من خلال عمليات الاشتراك عبر الإنترنت أو قوائم الجهات الخارجية، حيث يمكن أن تتسلل الأخطاء المطبعية أو الإدخالات الضارة.

12. قم بإعادة فحص حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستمرار

تذكر أنه بغض النظر عن مدى جودة أداء الحملة، هناك دائمًا مجال للتحسين. يعني تحسين حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك تحليل الأداء بانتظام، وتجربة تنسيقات جديدة، وإجراء تعديلات قائمة على البيانات.

تضمن لك العملية التكرارية أن تكون رسائلك الإلكترونية ملائمة ومتوافقة مع الحملة التسويقية المعنية.

احرص على تقييم مقاييس النجم الشمالي بانتظام. على سبيل المثال، إذا لاحظت انخفاضًا في معدلات الفتح، فقد حان الوقت لإعادة النظر في سطور الموضوع أو أوقات الإرسال. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت معدلات النقر إلى الظهور قوية، يمكنك تحليل عناصر البريد الإلكتروني التي تلقى صدى لدى جمهورك.

حافظ على اختبار A/B كعملية مستمرة لأن ما ينجح بشكل جيد خلال موسم ما قد لا يكون فعالاً خلال موسم آخر.

طور حملات تسويق مستدامة عبر البريد الإلكتروني باستخدام منظومة ClickUp الإيكولوجية

لا تعتبر حملات البريد الإلكتروني الناجحة مهمة لا يمكن ضبطها ونسيانها. فهي تتطلب اهتمامًا وصقلًا مستمرًا للتكيف مع سلوكيات العملاء وتفضيلاتهم المتغيرة.

وللتذكير، فإن إتقان إدارة حملات البريد الإلكتروني يتطلب نهجًا استراتيجيًا للغاية يمزج بين الإبداع والتحليل.

تساعدك أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني مثل ClickUp على إدارة جميع جوانب استراتيجية التسويق الخاصة بك بشكل أكثر فعالية. من الأهداف ولوحات المعلومات إلى الأتمتة والأفكار - تتيح هذه الميزات التعاون السلس داخل فرقك الداخلية والموسعة.

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