يقولون: "الكل أكبر من مجموع أجزائه"

وينطبق هذا على فرق التسويق بشكل خاص. يمكنك تكوين فريق من المسوقين الموهوبين للغاية، ولكن إذا عملوا جميعًا في عزلة، فقد لا تترجم براعتهم "الفردية" إلى كفاءة تسويقية "جماعية".

يكمن مفتاح تحقيق الإمكانات الحقيقية لفريق التسويق في كيفية تنظيمه. من خلال توفير المواهب المناسبة وتيسير بيئة تعاونية، يمكنك خلق تآزر يترجم إلى استراتيجية تسويق ناجحة وحملات مؤثرة.

ستستكشف هذه المدونة كيفية تنظيم فريق التسويق الخاص بك، مع مراعاة عوامل مثل حجم الفريق والقطاع وأهداف الحملة. وبذلك، يمكنك إنشاء فريق تسويق عالي الأداء حيث تكمل نقاط القوة الفردية بعضها البعض.

أنواع هياكل فرق التسويق

تعتمد بنية فريق التسويق المثالي على العديد من العوامل، مثل حجم شركتك واستراتيجية دخول السوق والقطاع الصناعي وما إلى ذلك.

فيما يلي تفصيل لبعض الهياكل الشائعة لتزويدك ببعض الأفكار الخاصة بك:

هيكل فريق التسويق التقليدي

هذه هي البنية الكلاسيكية الموجودة في الشركات الراسخة التي لديها أقسام تسويق مخصصة. يتم تقسيم الفرق إلى "مجالات وظيفية" مع تسلسل هرمي واضح في تقديم التقارير. وهذا يحدد سلسلة قيادة واضحة (وهو أمر مهم بشكل خاص في الشركات الكبيرة).

تعتمد الهياكل التقليدية على مسوقين متخصصين في مجالات محددة بدلاً من مسوقين عامين. الفرق والأدوار الشائعة في مثل هذه الهياكل هي: رئيس قسم التسويق (أو مدير التسويق/CMO): يقود جميع وظائف التسويق، ويضع الاستراتيجية ويشرف على جميع الأنشطة

تسويق العلامة التجارية: إدارة هوية العلامة التجارية والرسائل والاتصالات عبر القنوات المختلفة

تسويق المنتجات: يركز على منتجات أو خدمات محددة، ويعمل على زيادة الوعي والطلب

العلاقات العامة: تعزز العلاقات الإيجابية مع وسائل الإعلام والجمهور

الخدمات الإبداعية: تصميم المواد التسويقية مثل الإعلانات والكتيبات ومحتوى المواقع الإلكترونية

سيكون لكل قسم من هذه الأقسام أقسام فرعية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لفريق تسويق المنتجات أدوار مثل:

مدير تسويق المنتجات: يقود جميع وظائف تسويق المنتجات، ويضع الاستراتيجية، ويدير الميزانيات، ويشرف على جميع أنشطة تسويق المنتجات. ويقدم تقاريره مباشرة إلى مدير التسويق أو رئيس قسم التسويق

مدير تسويق المنتجات: يدير استراتيجية طرح منتج أو خط إنتاج معين في السوق. قد يدير أيضًا فريقًا من مديري تسويق المنتجات المساعدين أو المتخصصين في التسويق

محلل تسويق المنتجات: يركز على أبحاث السوق والتحليل التنافسي والرؤى المستندة إلى البيانات لتوجيه قرارات تسويق المنتجات

مدير التسويق الفني: ينشئ محتوى فنيًا (أوراق بيضاء، دراسات حالة) ويسهل التواصل بين فرق تسويق المنتجات وفرق الهندسة

بينما يبدو أن معظم الشركات العامة والمؤسسات الكبيرة تفضل هذه الطريقة الهرمية في هيكلة فريق التسويق لديها، إلا أن هذه الطريقة لها عيوبها، حيث أن إنشاء فرق مختلفة لمهام تسويقية مختلفة قد يؤدي إلى العمل المنفصل وتقليل التعاون.

تأتي هذه الهياكل الصارمة أيضًا مع العديد من العمليات التشغيلية والمبادئ التوجيهية التي يمكن أن تقلل من سرعة تنفيذ حملات التسويق أو التعامل مع التحديثات.

هيكل فريق التسويق الصغير

قد تستفيد من فريق تسويق صغير إذا كنت شركة ناشئة (أو شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد على مواردها الذاتية). على عكس فريق التسويق التقليدي، يتم بناء فريق التسويق الصغير حول خبراء تسويق عامين وهياكل هرمية مرنة.

تشمل بعض الوظائف التسويقية التي يمكنك التوظيف فيها ما يلي:

مدير التسويق: الإشراف على جميع أنشطة التسويق، بما في ذلك إنشاء المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني

مسوق المحتوى: لإنشاء محتوى جذاب، وكتابة نصوص الويب، والتعامل مع جميع الاتصالات التسويقية

مسوق النمو: لقياس أداء التسويق والتعامل مع عمليات التسويق مثل إعداد الحملات وإضافة أدوات التتبع

ولكن عندما تختار فريقًا من العاملين في مجالات عامة، فقد تفوتك النصائح والاستراتيجيات الدقيقة التي يقدمها المسوقون المتخصصون. يجب أن تكمل فريق المسوقين المتفرغين لديك بمستشارين مستقلين ووكالات تسويق.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون مستشار تحسين محركات البحث (SEO) دعماً كبيراً لمسوق المحتوى الخاص بك، أو يمكن أن يساعدك الاستعانة بمصادر خارجية من وكالة تسويق المحتوى في زيادة سرعة ونطاق نشر مدونتك.

هيكل فريق التسويق المؤسسي

تعد فرق التسويق المؤسسي جزءًا من الهيكل التقليدي. هنا، يركز فريق التسويق - على الرغم من هرميته وتكوينه من متخصصين - بشكل كبير على معالجة السلوكيات الفريدة لسوق المؤسسات.

عادةً ما تتميز فرق المؤسسات بدورات مبيعات أطول، ومتابعة مكثفة، وحملات شخصية. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى فرق فرعية لتمكين المبيعات، والتسويق الميداني، والفعاليات، وتوليد الطلب، وغير ذلك، اعتمادًا على استراتيجية GTM الخاصة بك.

كما أن فرق التسويق في الشركات كبيرة جدًا — حيث تضم ما بين 100 إلى 250 مسوقًا في مستويات وظيفية مختلفة — لذا تحتاج إلى قيادة قوية وعمليات جيدة لضمان التعاون والمساءلة والشفافية.

هيكل فريق التسويق المتكامل

تكسر هذه البنية العزلة وتعزز التعاون الوثيق بين أقسام التسويق والمبيعات والأقسام الأخرى. يتم تنظيم الفرق حول رحلات عملاء محددة أو حملات تسويقية بدلاً من وظائف التسويق.

على سبيل المثال، قد يكون لديك فرق تسويق فرعية لكل وحدة أو منتج (في حالة بيع مجموعة من الأدوات)، لكل منها مجموعة منفصلة من مسوقي المنتجات والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن يساعدك ذلك في إطلاق حملات تسويقية متكاملة بسهولة.

لنفترض أن شركة إدارة أحداث تطلق أداة جديدة لإنشاء مواقع الويب وتحتاج إلى الترويج لها:

يقود مدير تسويق المنتجات استراتيجية الحملة — حيث يحدد الرسائل والتوجهات، ويسلط الضوء على المزايا القيّمة، ويطلق الصفحة الإلكترونية

يقوم مسوق المحتوى بإنشاء منشورات مدونة تعرض كيف يساعد منشئ مواقع الويب منظمي الأحداث على تحقيق النجاح

يقوم مدير وسائل التواصل الاجتماعي بتطوير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء وإدارة شراكات مع المؤثرين في الصناعة للترويج، والتعامل مع الإطلاق الاجتماعي للميزة - لتعزيز الرسالة التي يحددها مسوق المنتج والمدونات التي ينشئها مسوق المحتوى

يضمن أخصائي العلاقات العامة التغطية الإعلامية في المنشورات ذات الصلة بتخطيط الأحداث والتكنولوجيا لإثارة الضجة والحصول على تغطية إعلامية

يقوم مسوق النمو بتتبع أداء الحملة عبر جميع القنوات — حركة المرور على الصفحة المقصودة، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعدلات فتح البريد الإلكتروني — ويقدم رؤى لتحسين الأداء

فيما يلي بعض مزايا اتباع نهج فريق التسويق المتكامل:

تعاون أفضل، حيث يعمل الجميع على الحملة نفسها

مزيد من الشفافية لأن جميع الحملات مترابطة ولها نفس الهدف

هيكل فريق التسويق الرقمي

في حين أن الهياكل السابقة للفريق كانت واسعة وتشمل جميع وظائف التسويق، فإن هذه الهيكلية ضيقة.

سواء كنت تعمل بنظام هيكل فريق التسويق التقليدي أو نظام المؤسسات، إذا كان لديك قسم للتسويق الرقمي، فإليك بعض التخصصات التي قد ترغب في أخذها بعين الاعتبار: أخصائي تحسين محركات البحث: يحسن محتوى الموقع الإلكتروني والجوانب التقنية لزيادة ظهوره في محركات البحث

أخصائي PPC: يدير حملات الإعلانات المدفوعة على منصات مثل Google Ads ووسائل التواصل الاجتماعي

محلل الويب: يتتبع بيانات حركة المرور على الموقع الإلكتروني ويقدم رؤى لتحسين الموقع وقياس الحملات التسويقية

مسوق النمو: يستخدم قنوات تسويق متنوعة وحيل نمو لتحقيق اكتساب المستخدمين

أخصائي عمليات التسويق: يقدم الدعم التشغيلي لفريق التسويق، ويدير منصات التسويق والحملات وسير العمل

قد تضطر الفرق الكبيرة أيضًا إلى إضافة دور "رئيس التسويق الرقمي" للإشراف على مختلف المتخصصين.

التحديات التي تواجه هيكلة فريق التسويق وكيفية التغلب عليها

قد يكون تنظيم فريق تسويق ناجح أمرًا صعبًا. عليك العثور على الأشخاص المناسبين، وتحديد كيفية دفع رواتبهم، وضمان عمل الجميع معًا بسلاسة. ويزداد الأمر تعقيدًا مع التغير المستمر في اتجاهات التسويق وأولوياته، مثل سير عمل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتسويق عبر TikTok بين الشركات (B2B)، وما إلى ذلك.

فيما يلي تفصيل للتحديات الشائعة التي قد تواجهها عند إنشاء أقسام التسويق لديك، إلى جانب بعض النصائح للتغلب عليها:

اكتساب (واحتفاظ) المواهب

يتمثل التحدي الأول الذي تواجهه معظم الشركات في العثور على المسوقين المناسبين (خاصة في سوق العمل التنافسي). كما أن العثور على مسوق ماهر ليس سوى نصف المعركة. فأنت بحاجة إلى شخص يتناسب مع ثقافة شركتك أيضًا.

إليك بعض النصائح لمساعدتك في العثور على المسوقين المناسبين:

1. كن صريحًا بشأن توقعاتك

اذكر المهارات التي تحتاجها، ووضح المسؤوليات التسويقية اليومية والمزايا والامتيازات، والأهم من ذلك، كن شفافًا بشأن نطاق الرواتب، فهذا يمكن أن يساعدك على تحديد توقعاتك بشكل صحيح منذ البداية.

2. انشر الخبر

لا تعتمد فقط على لوحات الإعلانات عن الوظائف. انشر الوصف الوظيفي وطلبات التوظيف على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، ولوحات الإعلانات عن الوظائف التسويقية، ومجتمعات التسويق على Slack مثل Superpath لضمان وصول المعلومات إلى الأشخاص المناسبين بشأن خطط التوظيف الخاصة بك.

3. ابدأ برنامج إحالة

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت في بداية مسيرتك المهنية.

حتى الشركات الشهيرة مثل Slack قامت ببناء فرقها الأولى من خلال الاستفادة من شبكة علاقات مؤسسها.

4. بناء العلامة التجارية لصاحب العمل

يرغب الموظفون أيضًا في العمل لدى علامة تجارية أصيلة. لذا، كن صريحًا بشأن قيمك ورسالتك وثقافة العمل لديك من خلال إبرازها في صفحة "نبذة عنا" وقسم الوظائف وربما حتى في مدونتك.

عبر Instagram

أو خذ مثالاً من Google أو LinkedIn. LinkedIn Life هو قناة Instagram الممتعة الخاصة بـ LinkedIn لتعزيز العلامة التجارية كصاحب عمل، والتي تضم أكثر من 75 ألف متابع، بينما تعرض Life at Google مبادرات Google المذهلة التي تركز على الموظفين وقصصهم بأسلوب يتسم بالتعاطف الشديد.

عبر YouTube

قيود الميزانية

مع ارتفاع معدلات التضخم، تزداد أيضًا توقعات المسوقين فيما يتعلق بالأجور. وفقًا لاستطلاع Performance Marketing World لعام 2022، ذكر أربعة من كل عشرة مسوقين أن الراتب هو العامل الأكثر أهمية في قرارهم قبول وظيفة جديدة.

من ناحية أخرى، قد تجعل الموارد المحدودة من الصعب تلبية توقعات كبار المسوقين. فيما يلي بعض الطرق لبناء فريق أحلامك، حتى مع ميزانية محدودة.

1. توفير أشكال أخرى من المكافآت

الراتب هو مجرد جانب واحد من المعادلة. هناك مزايا أخرى، مثل خيارات شراء الأسهم للموظفين، والمزايا الصحية، والمزيد من الاستقلالية، وحتى التدريب على القيادة، يمكن أن تساعدك في إنشاء حزمة مغرية للموظفين المحتملين.

2. فكر في الاستعانة بمستقلين

بالنسبة للمهارات المتخصصة أو الاحتياجات المؤقتة، يمكن أن يكون الاستعانة بمصادر خارجية من مستقلين أو مستشارين بدوام جزئي خيارًا مناسبًا للميزانية. يتيح لك ذلك الوصول إلى الخبرة دون تكاليف إضافية للموظفين بدوام كامل.

3. التوظيف على مراحل

ابدأ بتعيين الموظفين لأهم وظائف التسويق التي تحتاجها—ربما منشئ محتوى (إذا كنت تركز على تحسين محركات البحث) أو مسوق ميداني (إذا كان لديك أحداث شخصية). بمجرد إثبات عائد الاستثمار لهؤلاء الموظفين، يمكنك بناء حجة أقوى لتوسيع الفريق.

التكيف مع التغيير

عالم التسويق في تطور مستمر، لذا يجب أن يظل المسوقون الذين توظفهم على اطلاع دائم. تظهر منصات جديدة بين عشية وضحاها، وتختفي القديمة أو يتم تغيير علامتها التجارية بنفس السرعة (مثل تويتر)، وقد تصبح أساليب التسويق الأكثر شيوعًا بالأمس غير ملائمة اليوم.

خذ SEO على سبيل المثال. تعني ميزة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي من Google " أننا قد نضطر إلى البدء في التحسين من أجل الذكاء الاصطناعي، وليس محركات البحث.

ما يمكنك القيام به: خلق ثقافة التعلم المستمر داخل فريق التسويق بأكمله ، وليس فقط الفرق الفرعية. شجع المسوقين على المشاركة في الدورات التدريبية عبر الإنترنت وحضور المؤتمرات الصناعية والاشتراك في المنشورات التسويقية. والأفضل من ذلك، يمكنك رعايتهم

كما أن مشهد MarTech في تطور مستمر! ابقَ على اطلاع على أحدث أدوات التكنولوجيا التسويقية واستكشف إمكاناتها لتعزيز جهودك التسويقية

تنفيذ جلسات لتبادل المعرفة داخل قسم التسويق. اطلب من أعضاء الفريق تقديم الاتجاهات الجديدة التي تعلموها، مما يثير النقاش ويبقي الجميع على اطلاع

تذكر أن المفتاح هو الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف. لذا، قم ببناء فريق يتبنى التعلم مدى الحياة، ويزدهر من خلال التجريب، ويستفيد من قوة تكنولوجيا التسويق.

كيفية تنظيم فريق التسويق

سواء كنت شركة ناشئة تسعى إلى إنشاء أول قسم تسويق لديك أو شركة راسخة تهدف إلى تجديد هيكلها الحالي، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية تنظيم فريقك.

يمكن أن تساعدك أداة تسويق مثل منصة إدارة مشاريع التسويق من ClickUp في تحقيق ذلك. فهي توفر مساحة عمل مرنة لفرق التسويق، مما يتيح لك طرح الأفكار والتخطيط وتنفيذ برامج التسويق الخاصة بك.

من الحملات متعددة القنوات إلى الأحداث العالمية، يوفر ClickUp ميزات لإدارة المشاريع المرئية وإدارة الموارد والتعاون.

قراءة موصى بها: هل تريد بعض الإلهام؟ تعرف على كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp لـ ClickUp للتحرك بسرعة وتحقيق التغيير (بشكل إيجابي!)

قم بإنشاء وتخطيط وتنفيذ خططك التسويقية باستخدام منصة إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

تتيح لك هذه الأداة ما يلي:

استخدم المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لإنشاء أفكار للحملات التسويقية وموجزات المحتوى والمدونات ودراسات الحالة والرسائل الإلكترونية

اربط خرائط طريق التسويق مباشرة بالمهام القابلة للتنفيذ

اعمل بسلاسة عبر مسارات العمل التسويقية باستخدام Docs و Whiteboards وأدوات التدقيق

راقب التقدم المحرز من خلال الشفافية على مستوى الفريق ولوحات المعلومات المرئية

تتبع أهداف التسويق بالتفصيل وبنظرة واحدة

فيما يلي دليل تفصيلي لمساعدتك في إنشاء أقسام التسويق باستخدام ClickUp:

حدد أدوار التسويق

فكر في الأهداف الفريدة لشركتك وحجمها وميزانيتها لتحديد الهيكل المثالي للفريق. ضع في اعتبارك تضمين أدوار متخصصة مثل أخصائي التسويق عبر البريد الإلكتروني أو مدير المجتمع لتلبية الاحتياجات المحددة بناءً على خارطة طريق التسويق واستراتيجية GTM. يضمن هذا التخصيص أن فريق التسويق الخاص بك مصمم بشكل مثالي لتحقيق أهدافك المحددة.

يمكنك استخدام نموذج فرق التسويق من ClickUp كنقطة انطلاق.

تنزيل هذا النموذج حدد أدوار ومسؤوليات التسويق باستخدام نموذج فرق التسويق من ClickUp

يتيح لك هذا النموذج توضيح مبادراتك التسويقية وتحديد أعضاء الفريق المسؤولين عن كل حملة أو قناة.

يأتي مع صفحات جاهزة للاستخدام لمساعدتك في تحديد إرشادات علامتك التجارية والعمليات المختلفة، مثل مراجعات المدونات وإدارة الحملات. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفحات المتداخلة لجوانب أخرى من التوظيف، مثل مهام المقابلات والخطوات في عملية التوظيف.

من خلال تحديد أهدافك التسويقية بوضوح، يمكنك الحصول على فكرة عامة عن أنواع المسوقين الذين يجب توظيفهم. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط للتركيز على تحسين محركات البحث (SEO)، فإن أولويتك هي فريق تسويق المحتوى. وبالمثل، قد تعني استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي التي تركز على الفيديو توظيف منشئي ومحرري محتوى الفيديو.

تحليل الفجوات في المهارات

الآن بعد أن حددت أهدافك التسويقية وطرحت الأفكار حول الأدوار المحتملة، فإن الخطوة التالية هي التعمق في ما تبحث عنه في كل دور. إذا قررت اتباع استراتيجية نمو قائمة على المحتوى، فأنت بحاجة إلى إنشاء فريق تسويق محتوى.

ولكن ما هي المهارات التي يجب أن تبحث عنها بالضبط؟ هنا يأتي دور نموذج ClickUp Skill Mapping Template.

تنزيل هذا النموذج اطلب من المسوقين تقييم مهاراتهم باستخدام النموذج المخصص في قالب ClickUp Skill Mapping Template

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

إنشاء "قاعدة بيانات للمهارات" لتتبع مهارات الموظفين الحاليين والموظفين المحتملين

تحليل مهارات الموظفين في مختلف الأدوار لتحديد نقاط القوة والضعف

تحديد الفجوات في المهارات داخل فريقك واستخدام هذه المعلومات لتوظيف الأشخاص المناسبين لتكملة فريقك الحالي

كيف يعمل ذلك؟ قم بتخصيص نموذج ClickUp المتاح عن طريق إضافة أسئلة حول مجموعة مختلفة من المهارات التسويقية. بعد ذلك، يمكنك أن تطلب من الموظفين (أو المرشحين للمقابلة) تقييم أنفسهم على تلك المهارات

احفظ عمليات إرسال النماذج في شكل قائمة، واحسب النتيجة، واتخذ قرارات التوظيف بناءً على البيانات. سهل، أليس كذلك؟ الآن، كل ما عليك فعله هو استخدام هذه النتائج لتصفية الوظائف التسويقية التي تحتاج إلى شغلها.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك تحديد الثغرات في فريق التسويق بأكمله وتوظيف الأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة وفي المراحل المهنية المناسبة.

إنهاء العملية

الآن بعد أن عرفت الأدوار التي تحتاج إلى توظيفها والمهارات المطلوبة لكل دور، فإن الخطوة التالية هي الانتهاء من عملية المقابلات وحزمة المكافآت. ستكون خطواتك التالية كما يلي:

ابحث عن متوسط الرواتب لوظائف مماثلة في مجال عملك وموقعك. يمكن العثور على بيانات الرواتب على مواقع الويب مثل Glassdoor و Salary. com أو من خلال تقارير الصناعة

خطط لمراحل المقابلة، بما في ذلك المقابلات الهاتفية، والمقابلات الأولية، والتقييمات المنزلية، والمقابلات النهائية مع صانعي القرار الرئيسيين

اختر المقابلين الذين يتمتعون بالخبرة والمهارة لتقييم المرشحين وفقًا لمجموعة المهارات المحددة

قم بإعداد حزمة المكافآت الخاصة بك، بما في ذلك المزايا مثل خيارات الأسهم والتأمين الصحي وخطط التقاعد

يمكنك استخدام ClickUp Docs لصياغة توصيفات الوظائف وتوثيق أسئلة المقابلات وتتبع درجات المهام والتعاون مع لجنة التوظيف. إنها أداة لمعالجة المستندات ستتيح لفريقك بأكمله التعاون في عملية التوظيف.

قم بإدارة جميع عمليات المقابلات، ومشاركة التعليقات، وإبقاء الجميع على اطلاع باستخدام ClickUp Docs

من خلال إنشاء عملية مقابلة جيدة التنظيم وحزمة تعويضات تنافسية، ستكون في وضع جيد لجذب أفضل المواهب التسويقية وبناء فريق ناجح.

تدريب المسوقين الجدد

بمجرد الانتهاء من عملية المقابلات، قم بدمج المسوقين الجدد في فريقك.

ابدأ بإرسال حزمة ترحيب تحتوي على هدايا الشركة ووثائق مهمة ومعلومات عن اليوم الأول. يمكنك أيضًا التفكير في تعيين مرشد أو زميل عمل لهم لدعمهم خلال الأسابيع القليلة الأولى.

بالتوازي مع ذلك، يمكنك أيضًا البدء في إضافتهم إلى أدوات الاتصال الداخلية، ومجموعة تقنيات التسويق، وحتى الهيكل التنظيمي لمؤسستك حتى يتمكنوا من الوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجونها (وحتى يعرف أعضاء الفريق الآخرون بانضمامهم).

يمكنك استخدام نموذج المخطط التنظيمي لـ ClickUp لتمثيل هيكل قسم التسويق، بما في ذلك خطوط الإبلاغ والفرق والأقسام. سيساعد ذلك الموظفين الجدد على فهم من يفعل ماذا، ومن الذي يقدمون تقاريرهم إليه، وكيف تتعاون الفرق المختلفة.

تنزيل هذا النموذج تصور هياكل الفريق والتسلسلات الهرمية لإعداد التقارير باستخدام نموذج المخطط التنظيمي من ClickUp

وإليك كيفية عمل ذلك:

أولاً، اجمع جميع تفاصيل أعضاء الفريق في مستند ClickUp. والأفضل من ذلك، يمكنك أن تطلب من كل مسوق أن يكتب مسودة وثيقة "كيف أعمل" مع تفاصيل ملفه الشخصي

ثم أضف التسويق المختلف إلى ClickUp Whiteboard واستخدم الخطوط للإشارة إلى التسلسلات الهرمية للتقارير

أضف تفاصيل مثل صورة الملف الشخصي والمسؤوليات وتفاصيل الاتصال وما إلى ذلك لإضافة المزيد من العمق

اربط مستند ClickUp الخاص بكل عضو في الفريق بملفه الشخصي في السبورة البيضاء حتى يتمكن الآخرون من معرفة المزيد عنه دون إرباك مخطط الهيكل التنظيمي

يمكن للموظفين الجدد استخدام المخططات التنظيمية لفهم مكانهم في هيكل الشركة، ومعرفة زملائهم، وعلاقات التسلسل الإداري. علاوة على ذلك، يمكن للموظفين تحديد الشخص المناسب للاتصال به بسهولة لتلبية احتياجات أو أسئلة محددة، مما يؤدي إلى سلاسة سير العمل، خاصة عند إدارة فرق متعددة الوظائف.

الجوانب الأساسية لفريق التسويق

فيما يلي بعض النصائح النهائية لمساعدتك في إنشاء فريق تسويق داخلي متوازن يركز على جميع جوانب التسويق الرئيسية:

إدارة التواجد عبر الإنترنت

يشير التسويق لإدارة التواجد عبر الإنترنت إلى الاستراتيجيات والمبادرات المستخدمة للحفاظ على ظهور العلامة التجارية عبر الإنترنت. وهو جهد تعاوني يشمل فرقًا مختلفة، مثل فريق تسويق المحتوى وفريق وسائل التواصل الاجتماعي ومتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC)، وبدرجة أقل، حتى فرق المحللين والعلاقات الإعلامية.

تتولى وظيفة إدارة وجودك على الإنترنت المسؤولية عن:

تعزيز ظهور العلامة التجارية : اجعل علامتك التجارية سهلة العثور عليها عبر الإنترنت من خلال تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي وقوائم الدليل مثل G2 وGartner وCapterra

زيادة عدد الزيارات : اجذب العملاء المحتملين من خلال محتوى قيّم ومشاركة المجتمع وموقع ويب محسّن للبحث

اكتساب ميزة تنافسية: تميز عن منافسيك من خلال عرض الميزة الفريدة لعلامتك التجارية

إنهم يديرون حضورك الرقمي بشكل عام ويبنون وعيًا إيجابيًا بالعلامة التجارية.

إدارة وسائل الإعلام

في مجال التسويق، تشير إدارة الوسائط إلى التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والتحليل لجميع الأنشطة المتعلقة بقنوات الوسائط المدفوعة والمكتسبة والمملوكة. وهي تشمل:

الوسائط المدفوعة : يتضمن ذلك إدارة الحملات الإعلانية عبر مختلف المنصات مثل محركات البحث (PPC) والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المصورة والإعلانات الأصلية

الوسائط المكتسبة : تركز على تأمين تغطية إعلامية إيجابية، مثل المقالات أو المقابلات أو مراجعات المنتجات في وسائل الإعلام التقليدية والمنشورات عبر الإنترنت

الوسائط المملوكة: تشمل جميع المحتويات التي تنشئها وتديرها، مثل موقعك الإلكتروني ومنشورات المدونة والندوات عبر الإنترنت والنشرات الإخبارية

يمكن أن تكون إدارة الوسائط مهمة مخصصة أو موزعة على متخصصين مختلفين حسب حجم الفريق والميزانية. في حين أن مسوقًا واحدًا قد يتولى جميع جوانب إدارة الوسائط في الشركات الناشئة، قد يكون للفرق الأكبر أدوار متخصصة مثل مسوق دورة الحياة، ومسؤول علاقات المحللين، ومسوق المؤثرين.

تحسين محركات البحث وبناء الروابط

يعد تحسين محركات البحث (SEO) وبناء الروابط من الجوانب الأساسية لإدارة التواجد عبر الإنترنت، كما يساعدان في تحسين ظهور موقعك الإلكتروني وحركة المرور العضوية في صفحات نتائج محركات البحث (SERPs).

SEO : يحسن موقعك الإلكتروني ومحتواه ليحصل على ترتيب أعلى في نتائج البحث عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة من خلال تحسين الصفحة، وتحسين SEO التقني، والبحث عن الكلمات المفتاحية

بناء الروابط: الحصول على روابط خلفية (روابط من مواقع أخرى) إلى موقعك، مما يشير إلى الثقة والمصداقية أمام محركات البحث

بعض الأدوار المتخصصة في تحسين محركات البحث (SEO) هي محللو تحسين محركات البحث للمحتوى، ومديرو تحسين محركات البحث الفنيون، وما إلى ذلك. من خلال الجمع الفعال بين تحسين محركات البحث وبناء الروابط، يمكن لشركتك زيادة حركة المرور العضوية، وجذب عملاء محتملين مؤهلين

استخدم قالب ClickUp SEO Research & Management لإدارة جهود تحسين محركات البحث (SEO) وجمع جميع مهام SEO في مكان واحد مركزي.

تنزيل هذا النموذج ابقَ على اطلاع على مبادرات تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام نموذج البحث والإدارة في ClickUp

يأتي القالب مزودًا بلوحات معلومات مدمجة توضح لك ترتيب كلماتك الرئيسية، وحجم حركة المرور التي تحصل عليها، والصفحات الأفضل أداءً. سيمكنك هذا القالب أيضًا من:

أدرج الكلمات المفتاحية المستهدفة، وتتبع أداءها، وحتى قم بتدوين المنافسة

قم بالتبديل بين عرض القائمة أو لوحات Kanban أو عرض التقويم لعرض بياناتك بالطريقة التي تناسبك

توزيع المهام على أعضاء الفريق، وتحديد المواعيد النهائية، وضمان سير العمل على ما يرام

كتابة النصوص الإعلانية

كتابة الإعلانات هي نوع محدد من الكتابة يستخدم في التسويق لإنشاء رسائل جذابة ومقنعة للإعلانات. ويشمل ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الصحف وحتى لافتات رعاية الأحداث والملصقات.

كتابة الإعلانات هي مهارة خاصة تستخدم أفعالًا قوية وعبارات قصيرة ومحفزات عاطفية و"لغة موجهة نحو الفوائد" لجذب الانتباه ودفع القراء إلى اتخاذ إجراء فوري. من ناحية أخرى، يكون كتاب المحتوى أكثر حوارية ويهدفون إلى تثقيف المستخدمين أو الترفيه عنهم بمحتوى طويل.

كما أن لديهم أهدافًا ومقاييس أداء أساسية مختلفة في مجال التسويق. يُقاس أداء كتابة الإعلانات من خلال عدد النقرات والتحويلات، بينما يُتتبع المحتوى الطويل من خلال مقاييس مثل التفاعل وحركة المرور وتوليد العملاء المحتملين.

من خلال وجود مؤلفي محتوى وإعلانات متخصصين، يمكنك إنشاء محتوى إعلامي يجذب العملاء المحتملين وصياغة نصوص إعلانية مقنعة تحول زوار الموقع إلى مستخدمين يدفعون مقابل الخدمة.

تحسين تجربة العملاء

تلعب فرق التسويق دورًا كبيرًا في تشكيل تجربة العملاء (CX) طوال رحلة العميل بأكملها — بدءًا من بناء الوعي بالعلامة التجارية وحتى استخدام الاتصالات المخصصة لدفعهم عبر مسار التحويل.

إليك كيفية مساهمتهم:

الرسائل : إنشاء محتوى واضح وغني بالمعلومات يحدد التوقعات ويثقف العملاء المحتملين

بناء العلاقات : استخدام التواصل المخصص والمحتوى التفاعلي مثل العروض التوضيحية والاختبارات القصيرة والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع التواصل

بناء المجتمع : بناء مجتمع يمكن للعملاء من خلاله التواصل وتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض

البيع الإضافي والبيع المتقاطع: تحديد الفرص لتوصية العملاء بمنتجات أو خدمات إضافية تعزز القيمة التي يحصلون عليها

يساهم جميع المسوقين، من مسوقي العلامات التجارية إلى مسوقي البريد الإلكتروني والمحللين، في تجربة العملاء في مختلف مراحل رحلة العميل ومسار الشراء.

التحليلات والتسويق القائم على البيانات

ببساطة، يتعلق الأمر باستخدام بيانات سلوك العملاء والاتجاهات لتوجيه قرارات التسويق وتحسين الحملات. إنه عكس نهج "الرش والرجاء"، حيث يعتمد على الرؤى لاستهداف الجمهور المناسب بالرسالة المناسبة في الوقت المناسب.

العضو الرئيسي هنا هو محلل التسويق. كما يتلقى الدعم من محللي تحسين محركات البحث (SEO) ومتخصصي الدفع لكل نقرة (PPC)، الذين يجمعون البيانات من مصادر مختلفة — حركة المرور على الموقع الإلكتروني، واستطلاعات العملاء، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاييس أداء الحملات — لاتخاذ قرارات مستنيرة.

تطوير وتنفيذ خطة تسويقية

يعتمد عالم التسويق على الروتين والعمليات، وهناك دوران رئيسيان يضمنان سير العمل بسلاسة، وهما أخصائيو عمليات التسويق ومديرو مشاريع التسويق، الذين يعملون على ضمان تنفيذ خطة التسويق وفقًا للجدول الزمني المحدد.

الأول مسؤول عن اختيار أفضل أدوات التسويق وإنشاء سير عمل فعال لضمان سير الأمور بسلاسة. اعتمادًا على مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك، قد يتولى أيضًا عمليات أخرى مثل الحفاظ على نظافة البيانات وإزالة العزل بين البيانات وتشغيل أتمتة التسويق.

من ناحية أخرى، يتولى مدير مشروع التسويق مسؤولية دورة حياة الحملة بأكملها، بدءًا من التخطيط ووضع الميزانية وحتى التنفيذ وقياس النتائج.

على الرغم من أنه يتم تجاهلهما في بعض الأحيان، إلا أن هذين الدورين المهمين ضروريان لضمان نجاح جهود التسويق.

لجعل خطة التسويق الخاصة بك بسيطة وفعالة، استخدم نموذج خطة التسويق من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج تتبع خطتك التسويقية باستخدام نموذج خطة التسويق من ClickUp

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

حدد أهدافًا ومهامًا قابلة للتحقيق بناءً على الأولوية (عالية، متوسطة، منخفضة) إلى جانب المواعيد النهائية لكل ربع سنة

تتبع حالة كل مهمة وتقدمها والجهود المبذولة فيها

قم بتعيين حقول مخصصة مثل "نوع المهمة" و"الربع" و"التأثير" لعمليات بحث محددة بناءً على المتطلبات

بناء فريق عالي الأداء لتحقيق النجاح التسويقي

فريق التسويق الناجح هو استثمار في مستقبل علامتك التجارية. فهو لا يولد فقط العملاء المحتملين والمبيعات، بل يولد أيضًا عملاء أوفياء ودعاة للعلامة التجارية. إنه يحقق نتائج فورية، ولكنه يضع أيضًا الأساس للنجاح على المدى الطويل.

لذلك، من المهم أن تأخذ وقتك في البحث عن الأشخاص المناسبين لجميع أقسام قسم التسويق لديك. ولكن يمكنك تبسيط هذه المهمة باستخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp. يمكن أن تساعدك ClickUp في طرح الأفكار حول الأدوار وتحليل الفجوات في المهارات وتبسيط عملية المقابلات.

اشترك في ClickUp واكتشف كيف يمكن أن يساعدك في بناء هيكل فريق التسويق المناسب (وإعداد فريق التسويق الذي تحلم به لتحقيق النجاح).