11 قالب مخطط هيكلي مجاني في PPT، وورد، &؛ ClickUp

بصفتي مدير تسويق متمرس في مجال النمو، فقد قدت العديد من الفرق، والشيء الوحيد الذي أدركته باستمرار هو أن إنشاء المخططات التنظيمية يشبه لعبة تيتريس الصعبة والمثيرة للاهتمام في الوقت نفسه. ولكن بدلاً من التعامل مع الكتل فقط، كان عليَّ أن أضع الأشخاص في الأدوار التي يمكنهم التفوق فيها. لقد زودني ذلك بلقطة واضحة للتسلسل الهرمي - من هم الأشخاص في فريقي وكيف يندمجون في المخطط الأكبر للأشياء.

ولضمان ملاءمة كل جانب من جوانب هيكل فريقي بشكل مثالي، دون ترك أي مجال للتداخل أو الأعباء الزائدة، وجدت أن قوالب الهيكل التنظيمي مفيدة للغاية. لقد سهّلت عملية إنشاء رؤية شاملة لهيكل فريقي. هكذا أعرف أنها يمكن أن تكون مفتاح نجاحك أيضاً.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بمستوى لعبتك في إدارة الفريق، فلا تبحث أكثر من ذلك. لقد قمتُ بتجميع مجموعة متنوعة من 11 نموذجًا مجانيًا للمخطط التنظيمي لـ PowerPoint وWord وClickUp!

ما هو قالب المخطط التنظيمي؟

المخطط التنظيمي - أو ما يُعرف بالمخطط التنظيمي أو المخطط التنظيمي - هي مخططات مرئية لهيكل مؤسستك التنظيمي.

يعرض المخطط التنظيمي النموذجي الخاص بك من يقوم بماذا، ومن المسؤول عن من، ومن يقدم التقارير إلى من، ومن يتخذ القرارات على كل مستوى. ويجعل هذا العرض من أعلى إلى أسفل من السهل فهم العلاقات بين أعضاء الفريق المختلفين في المؤسسة ومناصبهم والإدارات المختلفة.

قالب المخطط التنظيمي هو عبارة عن مخطط مُعد مسبقًا، وغالبًا ما يحتوي على عناصر نائبة قابلة للتخصيص لمساعدتك في ملئه. في النهاية، لا ينبغي أن يسبب لك إنشاء هيكل تنظيمي مرئي وثابت لشركتك صداعًا.

ما الذي يجعل قالب المخطط التنظيمي جيدًا؟

يجب أن يجعل قالب المخطط التنظيمي الجيد من السهل فهم التسلسل الهرمي للمناصب في المؤسسة والعلاقات بينها. قوالب المخطط التنظيمي ضرورية لتحديد مجالات التداخل أو الفجوات في المسؤولية.

الأنواع الثلاثة الكلاسيكية للهياكل التنظيمية هي:

المخطط التنظيمي الهرمي: يُعرف أيضًا باسم المخطط التنظيمي التراتبي، وهو الأكثر شيوعًا لإنشاء الهيكل التنظيمي. ويعرض هذا النوع من المخططات التنظيمية شخصًا واحدًا أو مجموعة واحدة في أعلى الهيكل التنظيمي مع وجود هيكل هرمي تنازلي أسفله، في شكل هرمي

يُعرف أيضًا باسم المخطط التنظيمي التراتبي، وهو الأكثر شيوعًا لإنشاء الهيكل التنظيمي. ويعرض هذا النوع من المخططات التنظيمية شخصًا واحدًا أو مجموعة واحدة في أعلى الهيكل التنظيمي مع وجود هيكل هرمي تنازلي أسفله، في شكل هرمي المخطط التنظيمي المصفوفي: أ هيكل تنظيمي مصفوفي أقل شيوعًا. يحدث هذا النوع من المخططات التنظيمية عندما يكون للأفراد عدة مديرين. قد يكون لهذه المخططات شكل مستطيل الشكل لتوضيح علاقات الإبلاغ لكل عضو من أعضاء الفريق ومدير المشروع بدقة

أ هيكل تنظيمي مصفوفي أقل شيوعًا. يحدث هذا النوع من المخططات التنظيمية عندما يكون للأفراد عدة مديرين. قد يكون لهذه المخططات شكل مستطيل الشكل لتوضيح علاقات الإبلاغ لكل عضو من أعضاء الفريق ومدير المشروع بدقة المخطط التنظيمي المسطح: عادةً ما يحتوي المخطط التنظيمي المسطح أو الأفقي على مستويين، أحدهما للعاملين والآخر لكبار المسؤولين. في هذه الشركات، عادةً ما يكون العاملون أكثر انخراطًا في عملية صنع القرار ويتوقع منهم تحمل المزيد من المسؤوليات

ولكن ليس عليك التوقف عند هذه الأنواع الثلاثة الكلاسيكية من المخططات التنظيمية! على سبيل المثال، يمكنك عمل مخطط "شجرة العائلة" الذي يعرض مهارات كل موظف ومنصبه. أو يمكن أن يكون لديك مخطط انسيابي لإبقاء الموظفين الجدد متفاعلين مع العملية.

أيًا كان ما تحتاج إلى إنشائه، فهناك قالب مخطط تنظيمي يناسبك. 🛠️

أخيرًا وليس آخرًا، ضع في اعتبارك أن قالب المخطط التنظيمي الجيد يجب أن يكون سهل الاستخدام وقابل للتخصيص ويتناسب مع هيكل شركتك. وينبغي أن يعمل على برنامج مخطط تنظيمي موثوق .

11 نموذجًا مجانيًا للمخطط التنظيمي لتصور الشركة بأكملها

على الرغم من أن قالب المخطط التنظيمي قد يبدو مملاً، إلا أن العثور على الطريقة المثالية لتصور شركتك الناشئة أو شركتك الصغيرة أو مؤسستك هو في الواقع أمر رائع للغاية. (هيا، أنت تعلم أنك تحب المخططات الجيدة!)

سيساعد المخطط الصحيح الموظفين الجدد على فهم مكانهم في الشركة ويمنح المديرين نظرة شاملة وظيفية من أعلى إلى أسفل لجميع خطوط الإبلاغ - أو حسب المسمى الوظيفي.

بالإضافة إلى ذلك، فهي مثل حلقة فك الشفرة السرية للتعاون - وفجأة يعرف الجميع كيفية العمل معًا مثل آلة مزيتة جيدًا.

لذلك إذا كنت ترغب في رفع مستوى لعبتك، احصل لنفسك على أحد نماذج المخططات التنظيمية الرائعة هذه وشاهد السحر يحدث! ✨

1. قالب المخطط التنظيمي ClickUp

قالب المخطط التنظيمي ClickUp

هل تريد قالب مخطط تنظيمي مجاني لإبقاء الجميع على نفس الصفحة والتأكد من أن الموظفين يعرفون من المسؤول في الشركة؟

أدخل: الـ قالب المخطط التنظيمي ClickUp ._ 🙌

يتيح لك قالب المخطط التنظيمي الملائم للمبتدئين هذا معرفة من يقدم تقاريره إلى من وتصور أي علاقات متعددة الوظائف داخل شركتك. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا المخطط التنظيمي مع ClickUp Whiteboards ، لذا فهي مضمونة وجذابة بصريًا وقابلة للتخصيص بشكل كبير.

تسمح لك اللوحات البيضاء بسحب الروابط بين الأشكال، وإسقاط الوسائط، وتضمين المستندات، والرسم اليدوي بألوان متناسقة. تمنحك قوالب المخططات التنظيمية مع اللوحات البيضاء لوحة لا نهاية لها من أجل التعاون في الوقت الفعلي حتى تتمكن من العمل جنباً إلى جنب مع فريقك.

هل ذكرت أن هذا المخطط التنظيمي يتيح لك إضافة أعضاء الفريق وحذفهم بسهولة؟

أو بناء التسلسل القيادي؟ فكر في قالب المخطط التنظيمي هذا على أنه مخطط بياني للتسلسل الهرمي لشركتك مغلف في حزمة تعليمية ملائمة.

2. قالب ClickUp Meet the Team Template

قالب ClickUp Meet the Team Template

هل تتطلع إلى إظهار مهارات فريقك وشخصياته الرائعة؟ اسمح لنا أن نقدم لك ClickUp Meet the Team Template !

ينشئ قالب المخطط التنظيمي هذا صفحة ممتعة وجذابة تعرض الخبرة والمهارات والاهتمامات الفريدة لكل عضو في الفريق. لذلك سواء كنت ترغب في إبهار العملاء أو مجرد إظهار مدى روعة فريقك للموظفين الجدد، فإن هذا القالب التنظيمي هو خيار ممتاز.

إنه سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل، مما يجعل المخطط التنظيمي الحل الأمثل للشركات من جميع الأحجام. ويعد قالب المخطط التنظيمي المجاني هذا طريقة ممتازة لمساعدة الجميع على الشعور بالثقة في تعاون الفريق المشاريع

فلماذا الانتظار؟ ابدأ في وضع "المتعة" في الوظائف مع قالب المخطط التنظيمي ClickUp اليوم!

3. قالب دليل صور فريق ClickUp

قالب قالب دليل صور فريق ClickUp

القالب قالب دليل صور فريق ClickUp أداة رائعة تساعدك على تتبع جميع صور أعضاء فريقك في مكان واحد. هذا يعني أنه لا مزيد من التمرير في لفة الكاميرا للعثور على صورة واحدة.

ولكن لنكن واقعيين - قد تكون صور الفريق مملة بعض الشيء. لهذا السبب أضاف ClickUp بعض الميزات الممتعة، مثل الرموز التعبيرية بجانب أسماء الأعضاء لإظهار شخصيتهم!

بالإضافة إلى ذلك، مع قالب دليل صور فريق ClickUp، لن تنسى اسم أحد أعضاء الفريق مرة أخرى. بدلاً من ذلك، ستكون دائمًا على رأس الأمور لأن كل صورة تحمل اسمه ودوره.

لذلك إذا كنت تتطلع إلى إضفاء بعض الإثارة على دليل فريقك وإضافة القليل من المرح إلى يوم فريقك، فجرّب قالب دليل صور فريق ClickUp. سيشكرك فريقك! 🙌

4. قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp

قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp

هل تريد أداة أنيقة لمساعدة فريقك على تصور نقاط القوة والضعف الجماعية؟ إن قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp يفعل ذلك بالضبط.

تخيل هذا: أعضاء فريقك هم الأبطال الخارقون (أو الأشرار، إذا كان هذا هو المربى الخاص بك)، وأنت قائدهم. وقوالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp هي الطريقة التي تتبع بها نقاط قوة وضعف كل عضو في الفريق للتغلب على خصومك.

بالإضافة إلى أن قالب المخطط التنظيمي هذا سهل الاستخدام للغاية. يمكنك ملء قالب المخطط التنظيمي المصفوفة بأسماء أعضاء فريقك ومهارات كل منهم، وفويلا! سيكون لديك صورة واضحة عن موقف فريقك والمجالات التي تحتاج إلى العمل عليها. إدارة الفريق لم تكن بهذه السهولة من قبل.

إذن، ماذا تنتظر؟ ارتدِ رداءك وابدأ في التحليل باستخدام قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp. حان الوقت لإنقاذ الموقف (أو السيطرة على العالم).

5. قالب دليل الموظف ClickUp

قالب دليل الموظف ClickUp

النموذج قالب دليل الموظف ClickUp هو أداة أحلام الموارد البشرية. 🤩

على الرغم من أن هذا ليس قالب مخطط تنظيمي تماماً، إلا أن هذا المستند مصمم لجعل حياة الموظفين أسهل بكثير، وكأنه مساعد شخصي تحت الطلب.

يقوم القالب بإنشاء هيكل تنظيمي للشركة بأكملها بحيث يمكنك تضمين كل شيء من قيم الشركة إلى أدوات التواصل في مكان العمل حتى يعرف الموظفون أين يجدون ما هو متوقع منهم وما يمكن أن يتوقعوه في المقابل.

ولكن انتظر، الأمر يتحسن! يمكنك أن تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم المعلومات وجعل دليل الموظف مسلية مع الرسوم التوضيحية الغريبة. وإذا كنت ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لماذا لا تضيف بعض النكات لتسلية الموظفين أثناء تعرفهم على خصوصيات الشركة وعمومياتها؟

سواء أكنت تتطلع إلى مساعدة أعضاء الفريق المخضرمين على صقل سياسات الشركة أو إطلاع الموظفين الجدد على سياسات الشركة، فإن ClickUp نموذج دليل الموظف يدعمك

وإذا كنت تريد المزيد قوالب الموارد البشرية المجانية ، ClickUp ستجده هناك أيضًا.

6. قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

بالحديث عن الموظفين الجدد، فإن قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp سيساعدهم على البدء بسرعة.

يجعل قالب الهيكل التنظيمي هذا إنشاء قائمة مرجعية للموظفين الجدد أمراً سهلاً. سيضمن أنهم مجهزون جيدًا قبل بدء رحلتهم في شركتك من خلال مساعدتك في تحديد دليل البدء خطوة بخطوة لكل مرحلة من مراحل عملية التعيين.

ستتمكن من تتبع التقدم الذي يحرزه الموظفون خلال كل مرحلة من مراحل التأهيل، مع لوحة تقدم لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. وسيساعدك على البقاء على اطلاع على كل شيء بدءاً من تقديم الموظفين الجدد إلى الفريق بأكمله إلى التدريب على إدارة سير العمل والمشاركة إيقاع الاجتماعات لفرق العمل عن بُعد .

أفضل جزء في نموذج الإعداد لدينا؟ إنه قابل للتخصيص بالكامل ليناسب احتياجاتك.

7. قالب نظرة عامة على شركة ClickUp

قالب نظرة عامة على شركة ClickUp

هل سمعت عن قالب نظرة عامة على شركة ClickUp ? إنها أداة لتغيير قواعد اللعبة

يوفر هذا القالب المستوحى من المخطط التنظيمي مركزًا مبسطًا يغطي كل شيء في الشركة. إنه يمكّن أعضاء الفريق والمستثمرين وأي شخص لديه إمكانية الوصول، مما يمنحهم نظرة عامة واضحة وموجزة عن شركتك.

باستخدام هذا القالب، يمكنك عرض رسالتك وقيمك وأهدافك وثقافة شركتك بطريقة جذابة بصريًا. بالإضافة إلى سهولة استخدامه وتخصيصه ليناسب احتياجاتك الفريدة.

سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أنواع عرض متعددة وحقول مخصصة، بما في ذلك خيارات لأصحاب المصلحة، وتكلفة المشروع، ومدى تعقيده، ومعدل التقدم، والمكاسب، والمزيد.

8. قالب ثقافة شركة ClickUp

قالب ثقافة الشركة ClickUp

هل تحتاج إلى شرح ثقافة شركتك؟ هل ما زلت تبني هوية شركتك؟ هذا ما يريده قالب ثقافة شركة ClickUp لـ

تتجلى ثقافة الشركة في تفاعلات أعضاء فريقك، وقيم شركتك، والقرارات المتخذة على كل المستويات. ويمكن رؤيتها أيضًا في كيفية الفرق متعددة الوظائف تجتمع معاً لتحقيق الأهداف المشتركة.

يُعد نموذج ثقافة شركة ClickUp الخاص بنا بمثابة مخطط للنجاح. ويحتوي على صفحات متعددة - مع مطالبات تسألك عن الهيكل التنظيمي والمعتقدات والرؤية ووعد العلامة التجارية، بالإضافة إلى قيم شركتك وثقافتها - لتوجيهك وإلهامك في كل خطوة على الطريق.

9. قالب المخطط التنظيمي لمايكروسوفت باور بوينت

قالب المخطط التنظيمي عبر مايكروسوفت

سيقدر عشاق Microsoft قالب المخطط التنظيمي عبر Microsoft PowerPoint Organizational Chart. إنها طريقة ممتعة وسهلة لإنشاء مخطط تنظيمي لأي شركة.

يمكن أن يساعدك قالب المخطط التنظيمي المفيد هذا في برنامج PPT على تصور التسلسل الهرمي لشركتك و هيكل الفريق بسرعة. وعلى الرغم من أن قالب المخطط التنظيمي نفسه مجاني، إلا أن الوصول الكامل إلى Microsoft PowerPoint ليس كذلك. ولكن إذا كنت تدفع بالفعل لخطة Microsoft 365، فلن تكون هذه مشكلة.

مثل معظم قوالب PowerPoint المجانية، يمكنك إضافة خطوط ممتعة وأنظمة ألوان ورسوم بيانية مخصصة لكل تصميم شريحة من شرائح المخطط التنظيمي حتى يتألق عرضك التقديمي في PowerPoint.

ولكن انتظر، هناك المزيد! يمكنك استخدام قالب العرض التقديمي للمخطط التنظيمي في PowerPoint لإبهار الموظفين من خلال تضمين مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والانتقالات. ويمكنك الوصول إلى آلاف الصور والرسومات لاستخدامها.

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10. المخطط التنظيمي لمايكروسوفت وورد نموذج

قالب المخطط التنظيمي عبر مختبر القوالب

هل تريد استخدام قالب المخطط التنظيمي في Word؟ يتيح لك قالب المخطط التنظيمي لمايكروسوفت وورد Template Lab القيام بذلك.

يتيح لك قالب الهيكل التنظيمي الوظيفي هذا إنشاء تمثيل مرئي للتسلسل الهرمي لفريقك بسهولة لمعرفة من هو المسؤول عن ماذا ومن يقدم تقاريره لمن.

إنه مثالي لأولئك الذين يحبون تطبيقات مايكروسوفت ويحتاجون إلى القليل من المساعدة في الحفاظ على تنظيم الأمور (ولنكن صادقين، من منا لا يحبها؟). بالإضافة إلى ذلك، سيبدو المخطط التنظيمي الخاص بك أنيقاً في تصميم أنيق يسهل على فريقك فهم الهيكل التنظيمي العام

تنزيل هذا القالب

11. قالب الهيكل التنظيمي المرمز بالألوان لباور بوينت

قالب المخطط التنظيمي عبر مايكروسوفت

يعد قالب المخطط التنظيمي المرمز بالألوان في PowerPoint أداة مرئية تُستخدم لعرض الهيكل الهرمي للمؤسسة. هذا المخطط التنظيمي عناصر مرمزة بالألوان تمثل مستويات أو أقسام مختلفة داخل المنظمة.

يتيح هذا القالب للمستخدمين إنشاء مخططات تنظيمية ذات مظهر احترافي في PowerPoint من خلال استخدام تخطيطات وأشكال مصممة مسبقًا.

باستخدام هذا القالب، يمكن للمستخدمين تخصيص وتخصيص المخطط التنظيمي وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. ويمكنهم إضافة أو إزالة المواضع، وتعديل التخطيط، وتعديل الألوان لتتناسب مع العلامة التجارية أو التفضيلات الخاصة بمؤسستهم.

الأسئلة الشائعة حول قالب المخطط التنظيمي

ما هو أفضل تخطيط للمخطط التنظيمي؟

يعتمد أفضل تخطيط للمخطط التنظيمي على حجم وهيكل مؤسستك. تتضمن بعض التخطيطات الشائعة التخطيط الهرمي والمصفوفي والمسطح والتقسيمي. من المهم اختيار تخطيط يعكس بدقة هيكل مؤسستك ويجعل من السهل على الموظفين فهم أدوارهم وعلاقاتهم الإدارية.

كيف يمكنني جعل المخطط التنظيمي الخاص بي جذابًا بصريًا؟

لجعل مخططاتك التنظيمية جذابة بصريًا، يمكنك استخدام ألوان وخطوط وأشكال مختلفة لإبراز الأقسام أو المستويات المختلفة داخل مؤسستك. يمكنك أيضًا دمج الصور أو الرموز لتمثيل المسميات الوظيفية والأدوار. حاول أن تحقق التوازن بين الوظيفة والتصميم من أجل إنشاء مخطط تنظيمي غني بالمعلومات وجذاب بصريًا.

كم مرة يجب أن أقوم بتحديث المخطط التنظيمي الخاص بي؟

يجب تحديث المخطط التنظيمي الخاص بك كلما حدثت تغييرات في هيكل مؤسستك أو أدوارها. يمكن أن يشمل ذلك التعيينات الجديدة أو الترقيات أو النقل أو المغادرة. يضمن تحديث مخططك التنظيمي باستمرار حصول جميع الموظفين على أدق المعلومات حول أدوارهم وعلاقات الإبلاغ الخاصة بهم.

هل يجب أن أدرج الجميع في المخطط التنظيمي الخاص بي؟

ليس من الضروري تضمين كل موظف في المخطط التنظيمي الخاص بك. وبدلاً من ذلك، ركز على تضمين الأدوار والمناصب الرئيسية التي لها تأثير مباشر على هيكل المؤسسة وعملياتها. يمكن أن يشمل ذلك المديرين أو قادة الفرق أو رؤساء الأقسام. يمكن أن يؤدي تضمين عدد كبير جدًا من الموظفين إلى جعل المخطط التنظيمي مشوشًا وصعب القراءة.

ما هو مخطط الهيكل التنظيمي للأقسام؟

مخطط الهيكل التنظيمي التقسيمي هو نوع من المخططات التنظيمية التقسيمية التي تقوم بتجميع الموظفين بناءً على أقسامهم أو إداراتهم المحددة داخل الشركة. غالبًا ما يستخدم هذا الهيكل في المؤسسات الكبيرة للمساعدة في إدارة وحدات الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المختلفة. يكون لكل قسم قيادته الخاصة به ويعمل بشكل مستقل نسبيًا عن الأقسام الأخرى، بينما يظل جزءًا من المنظمة ككل.

تحسين المساءلة والشفافية مع قوالب المخططات التنظيمية المفصلة

قوالب المخطط التنظيمي ضرورية للشركات من جميع الأحجام. فهي تقدم مخططًا تنظيميًا واضحًا تمثيل مرئي للهيكل التنظيمي الخاص بك وفوائد مختلفة مثل تحسين التواصل وتبسيط العمليات، وتعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي.

باستخدام قوالب المخططات التنظيمية المفيدة هذه، يمكن للفرق أن تكون أكثر اتساقاً وشفافية ومساءلةً، وبالتالي تعزيز النمو والنجاح.

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