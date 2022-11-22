4 أمثلة على الهيكل التنظيمي المصفوفة (+ الفوائد والقوالب)

إذا كنت تعاني من إدارة فرق عمل ومشاريع متعددة، فإن الهيكل التنظيمي المصفوفي يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً. وبعبارات عامة، فإن المصفوفة الهيكل التنظيمي هو مجرد وسيلة لنقل المعلومات بين جميع أعضاء الفريق عبر أقسام متعددة.

على سبيل المثال، يرفع أعضاء الفرق المختلفة تقاريرهم إلى مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين (التسويق، والمالية، ومديري الإنتاج، وما إلى ذلك)، الذين يرفعون تقاريرهم بعد ذلك إلى الرئيس التنفيذي.

وهذا يحسن التواصل بين الفرق ويلغي الحاجة إلى قيام أعضاء الفريق بالمواءمة أو إعادة المواءمة كلما بدأ مشروع جديد.

لذلك إذا كنت تريد معرفة ما يلي:

ما هو الهيكل التنظيمي المصفوفي

الأنواع المختلفة لهياكل المصفوفة

لماذا تعتبر طريقة أفضل لإدارة المشاريع

كيفية بناء المصفوفة الخاصة بك

بعض الأمثلة الهامة من شركات بارزة

إذاً سيعجبك هذا الدليل المتعمق.

هل أنت مستعد لدخول المصفوفة؟ لنبدأ

ما هو الهيكل التنظيمي المصفوفي؟

في الهيكل التنظيمي الكلاسيكي، من الأعلى إلى الأسفل، يقف الرئيس التنفيذي في القمة بينما يأتي بعد ذلك مدير العمليات (الرئيس التنفيذي للعمليات) والمدير المالي (المدير المالي) ومديري الأقسام.

في الهيكل الأفقي، يقدم مؤلفو الإعلانات تقاريرهم إلى المدير الإبداعي، الذي يقدم تقاريره إلى مدير التسويق الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي. لقد فهمت المغزى. تكون التقارير خطية، والجميع بدءًا من التسويق والمبيعات والتصميم والتطوير، وصولاً إلى الشؤون المالية و فرق الموارد البشرية تتبع نفس هيكل التقارير.

الهيكل التقليدي من أعلى إلى أسفل أقل تعقيداً من الهيكل التنظيمي المصفوفي. فمن ناحية أولى، قد يتضمن الهيكل التنظيمي المصفوفي أعضاء الفريق الذين يقدمون تقاريرهم إلى كل من مديري إداراتهم ومديري المشاريع الذين يقدمون تقاريرهم أيضاً إلى مديري إداراتهم.

ولهذا السبب فإن الهيكل التنظيمي التنازلي يشبه الشجرة في حين أن الهيكل التنظيمي المصفوفي له شكل مستطيل.

هيكل مصفوفة تم إنشاؤه في ClickUp Whiteboard بواسطة علاء الدين جيداني

من الجدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي المصفوفي يجمع ويوازن بين عدة أنواع من الهياكل التنظيمية. فهو يجلب لمديري المشاريع تسلسل قيادي جديد إلى جانب المدراء الوظيفيين، ولهذا السبب يحب البعض تسميته بالمصفوفة ذات الرئيسين.

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