10 قوالب مجانية لدليل الموظف في Word و ClickUp

إنشاء دليل الموظف أمر لا بد منه لأي شركة.

فهو بمثابة نقطة مرجعية لكل من أصحاب العمل والموظفين، مما يساعد على ضمان فهم الجميع لحقوقهم ومسؤولياتهم وتوقعاتهم في مكان العمل. يجب أن يكون كتيب الموظف الفعال شاملاً وموجزاً في نفس الوقت ويجب أن يغطي موضوعات مثل السلوك المقبول وإجراءات السلامة وإرشادات التعويض وسياسات الإجازات.

في حين أن هذه المستندات جزء مهم من إدارة الأعمال، إلا أنه قد يكون من الصعب معرفة ما يجب أن تتضمنه هذه المستندات وكيفية البدء بها. لحسن حظك، لقد قمنا بالفعل بكل ما يجب أن تتضمنه هذه الوثائق.

في هذا المنشور، سوف نناقش في هذا المنشور ما هو قالب دليل الموظف، وما الذي يجعل الدليل جيداً. بعد ذلك، سوف نشاركك 10 قوالب مفضلة لدينا لدليل الموظف، حتى تتمكن من البدء مباشرةً في إعداد كتيبك الخاص.

ما هو قالب دليل الموظف؟

قبل أن نتحدث عن القوالب، دعنا نتأكد من أننا متفقون على ماهية دليل الموظف.

كتيبات الموظفين هي وثائق تنقل المعلومات الهامة للموظفين حول سياسات وإجراءات المؤسسة، بالإضافة إلى حقوقهم ومسؤولياتهم في مكان العمل.

وهي بمثابة أدلة إرشادية لجميع الموظفين لفهم دورهم الوظيفي والامتثال للوائح الشركة، وتغطي موضوعات مثل الهيكل التنظيمي، وإجراءات التشغيل القياسية، وقواعد السلوك، والإجازات، والإجازات المرضية، وغيرها من مزايا الموظفين، والإجراءات التأديبية، وغير ذلك.

يعد كتيب الموظف الفعال أمرًا ضروريًا لخلق مكان عمل صحي ومنتج، حيث يساعد على تحديد التوقعات، وتعزيز الثقة بين الموظفين وأصحاب العمل، وتوفير الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات، وبناء ثقافة الاحترام، وضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة. يجب أن يكون الموظفون على دراية بمحتويات الكتيب في وقت مبكر من توظيفهم لضمان فهمهم لسياسات الشركة وإجراءاتها، ويجب إبلاغهم بأي تغييرات على الفور لتجنب الالتباس.

مع وجود كتيب شامل ومحدّث للموظفين، يمكن للشركات أن تضمن شعور موظفيها بالاطلاع والاحترام أثناء عملهم معاً لتحقيق النجاح.

يعد إنشاء دليل الموظف الخاص بك باستخدام قالب أسهل طريقة للبدء.

القوالب هي ببساطة عبارة عن خرائط طريق مسبقة الصنع تحدد لك ما يجب أن يتضمنه دليل الموظف الخاص بك. يحتوي القالب عادةً على أقسام مثل الهيكل التنظيمي, إدارة الأداء وخطط التعويضات وسياسة المزايا وبروتوكولات السلامة والإجراءات التأديبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيصها لتشمل معلومات خاصة بكل شركة، مثل رسالتها وقيمها، وإرشادات خدمة العملاء، ومبادرات التنوع.

ما الذي يجعل قالب دليل الموظف الجيد؟

نموذج دليل الموظف الجيد هو نموذج شامل وسهل الفهم ويتوافق مع ثقافة شركتك وقيمها. فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية للقالب الجيد:

مفصّل: يجب أن يراعي القالب الجيد كل قسم من الأقسام المهمة التي يجب تضمينها في دليل الموظف. يمكنك دائماً حذف الأقسام التي لا تنطبق على شركتك، ولكن من الأفضل أن يكون لديك قالب مفصّل أكثر من أن يكون لديك قالب يفتقد إلى معلومات مهمة.

يجب أن يراعي القالب الجيد كل قسم من الأقسام المهمة التي يجب تضمينها في دليل الموظف. يمكنك دائماً حذف الأقسام التي لا تنطبق على شركتك، ولكن من الأفضل أن يكون لديك قالب مفصّل أكثر من أن يكون لديك قالب يفتقد إلى معلومات مهمة. قابلة للتخصيص: يجب أن يكون قالب دليل الموظف الجيد قابلاً للتخصيص، مما يسمح لك بإضافة أو إزالة السياسات بناءً على احتياجاتك الخاصة. كما يجب أن يسمح لك بتخصيص اللغة والأسلوب بما يتماشى مع ثقافة شركتك وقيمها وأن يكون من السهل تحديثه لضمان دقته وامتثاله.

يجب أن يكون قالب دليل الموظف الجيد قابلاً للتخصيص، مما يسمح لك بإضافة أو إزالة السياسات بناءً على احتياجاتك الخاصة. كما يجب أن يسمح لك بتخصيص اللغة والأسلوب بما يتماشى مع ثقافة شركتك وقيمها وأن يكون من السهل تحديثه لضمان دقته وامتثاله. سهل الوصول إليه: يجب أن ينتج عن نموذج الكتيب الجيد منتج نهائي يسهل على جميع الموظفين الوصول إليه، سواء في الشركة أو عن بُعد. وينبغي أن يكون متاحاً بصيغتين مطبوعة ورقمية على حد سواء، ويجب أن يكون سهل الوصول إليه والتنقل فيه.

يجب أن ينتج عن نموذج الكتيب الجيد منتج نهائي يسهل على جميع الموظفين الوصول إليه، سواء في الشركة أو عن بُعد. وينبغي أن يكون متاحاً بصيغتين مطبوعة ورقمية على حد سواء، ويجب أن يكون سهل الوصول إليه والتنقل فيه. متسق: يجب أن يكون القالب الجيد متسقًا من حيث التنسيق والتصميم واللغة والنبرة. وهذا يساعد على ضمان حصول جميع الموظفين على نفس المعلومات وعدم وجود أي لبس أو سوء فهم.

عند اتخاذ قرار بشأن القالب، ضع هذه الاعتبارات في اعتبارك. في النهاية، أنت تريد اختيار القالب الذي يناسب عملك واحتياجات موظفيك على أفضل وجه، بالتنسيق الذي يناسب القوى العاملة لديك.

10 قوالب دليل الموظفين

لقد قمنا بتجميع عشرة من قوالب كتيبات الموظفين المفضلة لدينا لمساعدتك في إنشاء كتيب شامل ومكتوب بشكل جيد ومتوافق مع القانون بسرعة وسهولة. ستوفر لك هذه النماذج الجهد والوقت مع ضمان حصول موظفيك على جميع المعلومات التي يحتاجونها للنجاح في أدوارهم.

1. قالب دليل الموظف ClickUp

قالب دليل الموظف ClickUp

لا ترتكب خطأ وضع كتيب ممل. لا يخفى على أحد أن كتيبات الموظفين الأساسية يمكن أن تكون مملة، كما أن الموظفين الجدد سيفقد الاهتمام بسرعة. بدلاً من ذلك، فإن نموذج كتيب دليل الموظف الخاص بـ ClickUp يوضح لك كيفية إضفاء طابع شخصي على كتيبك وجعله ممتعًا باستخدام الرسومات أو الرموز التعبيرية أو حتى الصور المتحركة.

يتضمن قالب دليل الموظف هذا:

8 أقسام من المعلومات ، بما في ذلك قصة الشركة، ومعايير السلوك، وسياسات التواصل، والمزايا والتأمين الصحي، وسياسات الفريق، وسياسات المكتب، وسياسات التعويضات ومراجعة الأداء، وسياسات إنهاء الخدمة تصميم رقمي قابل للتخصيص بالكامل يمكن تحديثه والإضافة إليه في أي وقت نصائح ومقترحات حول كيفية جعل كتيبك أكثر متعة وجاذبية للموظفين لقراءته

تذكر أن دليل الموظف هو وسيلة رائعة لتوصيل المعلومات والسياسات المهمة لأعضاء فريقك. لذا، خذ بعض الوقت لجعله فريداً وجذاباً، وسيشكرك الموظفون الجدد على ذلك! قم بتنزيل هذا النموذج

2. قالب دليل الموظف المتقدم من ClickUp

قالب كتيب كتيب الموظف المتقدم من ClickUp

في بعض الأحيان، لا يكفي كتيب الموظف رفيع المستوى الذي يركز على أكبر قدر من المعلومات فقط. إذا كانت شركتك بحاجة إلى كتيب أكثر شمولاً وشمولاً, نموذج كتيب كتيب الموظف المتقدم من ClickUp لك.

يحتوي قالب دليل الموظف هذا على:

دليل تفصيلي للبدء يحدد كل قسم ويقدم نصائح وموارد حول جمع المعلومات وكتابتها 11 قسمًا من المعلومات، بما في ذلك أقسام لـ على متن الطائرة والثقافة، وسياسات مكان العمل (مثل قواعد اللباس والإجازات المدفوعة الأجر، وتضارب المصالح)، حول شركتك، وسياسات المكتب عن بُعد، وقواعد السلوك الموحدة، وممارسات العمل، وسياسات الحضور، ومراجعات الأداء، وامتيازات الشركة، وإجراءات الخروج من الشركة

تم تصميم هذا القالب مع وضع تجربة المستخدم في الاعتبار، ويوفر فقط كل ما قد يريده الموظف الجديد (أو يحتاج) أن يعرفه عن شركتك، من أول يوم له إلى آخر يوم له. تنزيل هذا النموذج

3. نموذج دليل وسياسة موظف ClickUp للموظفين

قالب كتيب وسياسة موظف ClickUp للموظفين

إذا كنت بحاجة إلى كتيب أكثر احترافية يركز بشكل أساسي على سياسات وإجراءات التوظيف في شركتك, الهياكل الإدارية ومدونة قواعد السلوك، ضع في اعتبارك قالب كتيبات وسياسات وإجراءات الموظفين في ClickUp .

يتضمن قالب دليل الموظف هذا:

17 قسمًا من المعلومات، بما في ذلك ملاحظة ترحيبية، ووصف "عضو فريقنا المثالي"، ومعلومات عن الإعداد، وقسم ثقافة الشركة، وقسم التعامل مع الأسئلة، وسياسات مكان العمل، وكل شيء عن شركتك، وسياسة المكتب عن بعد، وسياسة المكتب عن بعد، وسياسة العمل، وسياسة الحضور، وخطة العمل في حالات الطوارئ، ومدونة قواعد السلوك الموحدة، وممارسات العمل، والسياسات والإجراءات، ومراجعات الأداء، وامتيازات الشركة، وممارسات خارج الشركة

بما في ذلك ملاحظة ترحيبية، ووصف "عضو فريقنا المثالي"، ومعلومات عن الإعداد، وقسم ثقافة الشركة، وقسم التعامل مع الأسئلة، وسياسات مكان العمل، وكل شيء عن شركتك، وسياسة المكتب عن بعد، وسياسة المكتب عن بعد، وسياسة العمل، وسياسة الحضور، وخطة العمل في حالات الطوارئ، ومدونة قواعد السلوك الموحدة، وممارسات العمل، والسياسات والإجراءات، ومراجعات الأداء، وامتيازات الشركة، وممارسات خارج الشركة غلاف أمامي قابل للتخصيص حتى تتمكن من طباعة الكتيب بسهولة أو بتنسيق PDF

حتى تتمكن من طباعة الكتيب بسهولة أو بتنسيق PDF لوحة تحكم للصفحة الأمامية تعرض جميع الصفحات الفرعية وتمنحك مكانًا لتعيين المالكين والمساهمين في كل قسم

ينقسم هذا القالب إلى 4 أقسام رئيسية (كل شيء عن، كيف نعمل، مدونة قواعد السلوك الموحدة، والسياسات والإجراءات) مع أقسام فرعية داخل كل قسم للتأكد من عدم تفويت أي سياسات. تنزيل هذا النموذج

4. قالب دليل الموظف ClickUp

قالب دليل الموظف ClickUp

إذا كنت تبدأ مشروعًا تجاريًا ولكن ليس لديك شركة تدريب الموظفين دليل بعد، تحتاج إلى إنشاء دليل للموظفين. وهذا قالب دليل الموظف من ClickUp هو المكان المثالي للبدء. املأ هذا النموذج لتوضح لموظفيك كيفية النجاح والنمو في أدوارهم.

يتضمن قالب دليل الموظف هذا:

دليل بداية يشرح ماهية دليل الموظف، وسبب فائدة وجود دليل للموظفين، وكيفية استخدام قالب دليل الموظف ClickUp

يشرح ماهية دليل الموظف، وسبب فائدة وجود دليل للموظفين، وكيفية استخدام قالب دليل الموظف ClickUp قسمان رئيسيان مع 19 قسمًا فرعيًا بما في ذلك معلومات عن شركتك، وتفاصيل عن دور الموظف المحدد، والسياسات والإجراءات مثل ضبط الوقت، وأهلية العمل الإضافي، وأيام الرواتب، وأيام الاستراحة، والخصومات من الراتب، والجدولة، والمزايا، والعطلات، والإجازات، والإجراءات التأديبية، وقيود فيروس كورونا، والنظافة، والسلامة

بما في ذلك معلومات عن شركتك، وتفاصيل عن دور الموظف المحدد، والسياسات والإجراءات مثل ضبط الوقت، وأهلية العمل الإضافي، وأيام الرواتب، وأيام الاستراحة، والخصومات من الراتب، والجدولة، والمزايا، والعطلات، والإجازات، والإجراءات التأديبية، وقيود فيروس كورونا، والنظافة، والسلامة ملاحظات، ومطالبات كتابة، وأسئلة إرشادية، ونصائح من خلال كل قسم لتوجيهك في إنشاء الدليل ومساعدتك في العصف الذهني لما ستكتبه

لاحظ أن أدلة الموظفين وكتيبات الموظفين ليست نفس الشيء. فبينما توفر كلتا الوثيقتين معلومات مهمة للموظفين، فإن دليل الموظف يغطي السياسات والتوقعات العامة للشركة، بينما يركز دليل الموظف على إجراءات ومهام محددة لدور أو قسم معين. تنزيل هذا النموذج

5. قالب كتيب الموارد البشرية ClickUp

قالب كتيب كتيب الموارد البشرية ClickUp

قد تتضمن بعض قوالب كتيبات الموظفين قسماً لدليل الموارد البشرية، ولكن في بعض الحالات، قد ترغب في الاحتفاظ بالوثيقتين منفصلتين. في تلك الحالات، استخدم قالب دليل الموارد البشرية الخاص ب ClickUp .

يمكن أن تتخذ كتيبات الموارد البشرية شكلين. إما أن تكون كتيبات للإدارة، مع معلومات الفريق, أهداف فريق الموارد البشرية والسياسات والإجراءات والتوقعات أو كتيباتهم لكل ما يتعلق بالموارد البشرية التي يمكن للشركة بأكملها الرجوع إليها.

كتيّب "كل ما يتعلق بالموارد البشرية" هو النوع الذي صُمم نموذجنا لإنشائه. عادةً ما تغطي كتيبات الموارد البشرية قانون التوظيف، والتوظيف حسب الإرادة، ومعلومات عن تكافؤ فرص العمل، ومعلومات عن الامتثال مثل تعويضات العمال، وتصنيف الدوام الكامل مقابل الدوام الجزئي، وسياسات مكافحة التحرش وعدم التمييز، وسياسات الإجازات الخاصة بالشركة، مثل إجازة هيئة المحلفين، وإجازة العمل بدوام كامل، وإجازة الفجيعة، وقانون الإجازة الطبية العائلية (FMLA).

يتضمن نموذج دليل الموارد البشرية هذا:

3 أقسام رئيسية مع 12 قسمًا فرعيًا تغطي رسالة الشركة وقيمها، ومعلومات عن الشركة مثل تاريخها وخدماتها وهيكلها وقيادتها وثقافتها، وسياسات الموارد البشرية المتعلقة بالتوظيف والخروج من الشركة، والسلوك في مكان العمل، والحضور، وامتيازات الشركة

قد يكون هناك بعض التداخل بين دليل الموظفين وكتيبات الموارد البشرية، مثل أقسام معلومات الشركة أو القيم الأساسية. لا بأس بذلك! إن تكرار تلك الرسائل في مستندات متعددة يحافظ على توافق جميع سياساتك ورسائلك. تنزيل هذا النموذج

6. قالب اتفاقية تشغيل ClickUp

قالب اتفاقية تشغيل ClickUp

هل تبدأ شركتك ذات المسؤولية المحدودة (LLC)؟ ستحتاج إلى اتفاقية تشغيل للامتثال للقانون، و قالب اتفاقية التشغيل من ClickUp يمكن أن يساعدك في البدء.

اتفاقية التشغيل هي وثيقة قانونية مهمة تتحقق من الإطار التنظيمي للشركة وهيكل الملكية وواجبات الأعضاء, إجراءات التشغيل القياسية وغير ذلك. بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يعملون كشركة ذات مسؤولية محدودة، فإن هذه الوثيقة ضرورية ومطلوبة في معظم البلدان عند تأسيس شركتك.

يتضمن قالب اتفاقية التشغيل هذا:

11 قسماً من معلومات الشركة بما في ذلك معلومات عن الشركة بما في ذلك معلومات عن التنظيم، والتعريفات، ورأس المال والتمويل، وصافي الدخل وتخصيص الخسائر، والتوزيعات، ونفقات الشركة، وصلاحيات الأعضاء، ومسؤولياتهم، وتخصيص مصالح الأعضاء، والسجلات، والتدقيق, والتقارير وحل الشركة وإنهائها، وقسم متنوع

بما في ذلك معلومات عن الشركة بما في ذلك معلومات عن التنظيم، والتعريفات، ورأس المال والتمويل، وصافي الدخل وتخصيص الخسائر، والتوزيعات، ونفقات الشركة، وصلاحيات الأعضاء، ومسؤولياتهم، وتخصيص مصالح الأعضاء، والسجلات، والتدقيق, والتقارير وحل الشركة وإنهائها، وقسم متنوع لغة قانونية للامتثال للعقود النموذجية في كل قسم، مما يمنحك عقدًا أساسيًا للعمل منه

لاحظ أنه على الرغم من أن هذا نموذج رائع للبدء في اتفاقية تشغيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاصة بك، إلا أنه في أي وقت تستخدم فيه مستندًا لأغراض قانونية، يجب عليك استشارة محاميك التجاري قبل تقديمه. تنزيل هذا النموذج

7. قالب مذكرة سياسة ClickUp

قالب مذكرة سياسة ClickUp

إن القدرة على توصيل تغييرات السياسة بفعالية لموظفيك أمر حيوي لنجاح عملك. قالب مذكرة السياسة الخاصة ب ClickUp يساعدك على تطوير تنسيق وتنظيم متسق لمذكرات السياسات للتأكد من أن جميع أعضاء فريقك على اطلاع دائم بأحدث التغييرات.

يتضمن قالب مذكرة السياسة هذا:

دليل تمهيدي يشرح ماهية مذكرة السياسات، وما الذي يجعل المذكرة فعالة، والأقسام التي يجب أن تتضمنها المذكرة (أي العنوان والملخص والخلفية والتوصية والدعوة إلى العمل)

يشرح ماهية مذكرة السياسات، وما الذي يجعل المذكرة فعالة، والأقسام التي يجب أن تتضمنها المذكرة (أي العنوان والملخص والخلفية والتوصية والدعوة إلى العمل) نصائح وموارد إضافية لمساعدتك في ملء المعلومات في كل قسم ومعرفة المزيد عن صياغة المذكرات الفعالة

يساعدك استخدام نموذج مذكرة السياسة البسيط هذا على ضمان فهم جميع موظفيك لتوقعات شركتك ولوائحها. تنزيل هذا النموذج _مكافأة: تحقق من ذلك 10 قوالب مذكرات مجانية في Word وClickUp

8. قالب ثقافة شركة ClickUp

قالب ثقافة الشركة ClickUp

ثقافة الشركة هي كيفية تصرف وسلوك شركتك وموظفيها.

إنها الطريقة التي يتعامل بها الموظفون مع بعضهم البعض، والأخلاق التي يقدّرونها، والقرارات التي يتخذونها. إذا كنت تتطلع إلى تأسيس ثقافة شركة قوية, نموذج ثقافة الشركة في ClickUp يمكن أن يكون أداة مفيدة. توفر هذه الصفحات التوجيه والإلهام لبناء هوية شركتك.

يتضمن قالب ثقافة الشركة هذا:

4 أقسام رئيسية مع 12 قسمًا فرعيًا توضح بالتفصيل هويتك كشركة (بما في ذلك التاريخ والفريق والجوائز والصحافة)، وبيان مهمتك وقيمك ووعود علامتك التجارية، وقيم شركتك وضروراتها الاستراتيجية، والحلول والخدمات التي تقدمها.

استخدم هذا القالب للمساعدة في كتابة قسم ثقافة الشركة في دليل الموظفين الأوسع نطاقاً، أو اتركه كدليل مستقل بذاته. قم بتنزيل هذا القالب

9. تقرير النشاط اليومي للموظف في ClickUp

تقرير النشاط اليومي للموظف في ClickUp

تُعد إدارة أداء الموظفين جانبًا مهمًا في إدارة الشركة، وإحدى طرق متابعة أداء الموظفين هي الاحتفاظ بتقرير النشاط اليومي. وهنا يأتي دور قالب تقرير النشاط اليومي للموظفين من ClickUp في متناول اليد. إنه مثل تقرير يومي مصغر تقرير الأداء لكل عضو من أعضاء فريقك.

يتضمن قالب تقرير النشاط اليومي للموظف هذا:

3 أقسام رئيسية للموظفين لملئها يوميًا، بما في ذلك الإنجازات (المشاريع المنجزة ومقدار الوقت الذي استغرقه كل منها)، والنشاط الجاري (المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ)، والأنشطة القادمة (الأولويات للأيام أو الأسبوع القادم، بالإضافة إلى أي مساعدة تحتاجها)

يوفر هذا النموذج رؤى قيّمة حول ما يلي عادات العمل اليومية . استخدمه لتحديد الانتصارات والصراعات و مجالات التحسين مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة. تنزيل هذا القالب

10. قالب دليل مايكروسوفت للموظفين من TemplateLab

عبر TemplateLab.com على الرغم من أننا نفضل مجموعة ClickUp الواسعة من قوالب كتيبات الموظفين الخاصة بـ ClickUp، إلا أننا نعلم أن مؤسستك تتطلب منك أحياناً استخدام أدوات من شركة أو مجموعة معينة.

يمكن لمستخدمي مايكروسوفت استخدام نموذج قالب مختبر القوالب نموذج دليل الموظف لتصميم دليل الموظف بسرعة. يحدد دليل الموظف هذا الأقسام الخاصة بالسياسات المتعلقة بموضوعات مثل التكنولوجيا والمزايا والتأمين الصحي وغيرها. تنزيل هذا النموذج

كيفية كتابة كتيبات الموظفين

الآن وقد أصبح لديك العديد من نماذج كتيبات الموظفين للاختيار من بينها، فقد حان الوقت للبدء في كتابة كتيباتك الخاصة. ولكن من أين تبدأ؟ فيما يلي بعض النصائح وأفضل الممارسات لإنشاء دليل شامل وفعال للموظفين:

1. ابدأ بالأساسيات

الخطوة الأولى في كتابة دليل الموظف هي جمع كل المعلومات الضرورية عن شركتك وسياساتها. ويشمل ذلك رسالة شركتك وقيمها، والهيكل التنظيمي، ومزايا الموظفين، والتأمين الصحي، ومدونة قواعد السلوك القياسية، والمعلومات القانونية المهمة. تأكد من التشاور مع الإدارات ذات الصلة (الموارد البشرية والقانونية وغيرها) لضمان الدقة.

2. اتبع نموذج

كما ذكرنا سابقاً، يمكن أن يوفر لك استخدام قالب دليل الموظف الوقت والجهد أثناء إنشاء مستندك الخاص. توفر القوالب هيكلاً وتنظيمًا لدليلك، مما يسهل عليك تضمين جميع المعلومات الضرورية.

3. كن واضحاً وموجزاً

يجب أن يكون دليل الموظف الخاص بك سهل القراءة والفهم لجميع الموظفين. استخدم لغة واضحة ومباشرة وتجنب المصطلحات أو المصطلحات التقنية التي قد لا تكون مألوفة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، اجعل كل قسم من أقسام السياسة قصيراً ومختصراً.

4. تضمين المرئيات والأمثلة

يمكن أن تؤدي إضافة الصور أو الرسوم البيانية أو الجداول ذات الصلة إلى جعل كتيب الموظف أكثر جاذبية وأسهل في المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تضمين أمثلة أو سيناريوهات واقعية الموظفين على فهم أفضل للسياسات وكيفية تطبيقها في مواقف مختلفة.

5. حافظ على تحديثه

مع نمو شركتك وتطورها، يجب أن يكون دليل الموظفين الخاص بك كذلك. تأكد من مراجعة الدليل وتحديثه بانتظام للتأكد من أنه يعكس سياساتك وإجراءاتك الحالية. سيساعد ذلك أيضًا على تجنب أي مشاكل قانونية محتملة.

6. اجعله سهل الوصول إليه

دليل الموظف الخاص بك هو مورد لجميع الموظفين، لذا تأكد من سهولة الوصول إليه. ضع في اعتبارك إنشاء نسخة رقمية يمكن الوصول إليها على أجهزة الشركة أو من خلال بوابة إلكترونية آمنة.

7. استشر المتخصصين القانونيين والمتخصصين في الموارد البشرية

كما ذكرنا سابقاً، من المهم مراجعة دليل الموظف الخاص بك من قبل الإدارات ذات الصلة، لا سيما الموارد البشرية والقانونية. سيساعد ذلك على ضمان توافق جميع السياسات مع قوانين ولوائح التوظيف.

الأقسام التي يجب تضمينها في دليل الموظفين

في حين أن كل شركة قد يكون لديها سياسات وإجراءات محددة خاصة بمؤسستها، إلا أن هناك بعض الأقسام المشتركة التي يجب تضمينها في كل كتيب للموظفين. وتشمل هذه الأقسام ما يلي:

عطلات الشركة

يجب أن يوفر دليل الموظف قائمة شاملة بالعطلات المعترف بها في الشركة. وينبغي أن يحدد ما إذا كان من المتوقع أن يعمل الموظفون في هذه العطلات أم لا، وإذا فعلوا ذلك، فما نوع التعويض أو الإجازة التي يحق لهم الحصول عليها بدلاً من ذلك.

التأمين الصحي

قم بتفصيل سياسة التأمين الصحي لشركتك، بما في ذلك مدى التغطية، والخيارات المتاحة للموظفين، ومساهمتهم، وعملية المطالبة بالمزايا. يجب أن يشرح هذا القسم أيضًا كيف يمكن للموظفين إضافة المعالين، والآثار المترتبة على أي تغييرات في وضعهم الوظيفي على مزاياهم.

السياسة المرضية

حدد سياسة شركتك بشأن الإجازات المرضية، بما في ذلك عدد الأيام المسموح بها، وعملية طلب الإجازة المرضية، وأي وثائق مطلوبة. يجب أن تتناول السياسة أيضاً الأمراض طويلة الأجل والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشركة في مثل هذه الحالات. اذكر أي قوانين أو لوائح ذات صلة تحكم الإجازة المرضية، ووضح ما إذا كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.

الإجازات والإجازات

اشرح سياسة شركتك بشأن الإجازات والإجازات، بما في ذلك مقدار الإجازة السنوية التي يحق للموظفين الحصول عليها، وعملية طلب الإجازة، وأي قيود. يمكنك أيضًا تضمين معلومات عن أنواع أخرى من الإجازات مثل إجازة الفجيعة أو الإجازة الطبية العائلية.

مدونة قواعد السلوك

يحدد هذا القسم قواعد السلوك والتوقعات في مكان العمل. وينبغي أن يغطي موضوعات مثل قواعد الملبس، والمهنية، وسياسات مكافحة التمييز، وإجراءات حل النزاعات، وأي قواعد أو لوائح أخرى خاصة بالشركة.

مراجعات الأداء

اشرح عملية مراجعة الأداء في شركتك وكيف يمكن للموظفين أن يتوقعوا الحصول على ملاحظات حول عملهم. قد يتضمن هذا القسم أيضًا معلومات عن الترقيات وزيادات الرواتب والمكافآت.

سياسة إنهاء الخدمة

على الرغم من أنه قد لا يكون من الجيد التفكير في هذا الأمر، إلا أنه من المهم تحديد سياسة شركتك بشأن إنهاء الخدمة. يجب أن يغطي هذا القسم أسباب إنهاء الخدمة، وعملية إنهاء الخدمة، وأي قوانين أو لوائح ذات صلة تحكم إنهاء خدمة الموظفين.

اتفاقية عدم الإفصاح (NDA)

إذا كانت شركتك تتعامل مع معلومات حساسة أو بيانات مسجلة الملكية، فقد ترغب في تضمين اتفاقية عدم إفشاء في كتيب الموظف الخاص بك. يحدد هذا المستند الملزم قانوناً توقعات السرية للموظفين وأي عواقب لخرقها.

إقرار الاستلام

كخطوة أخيرة، اطلب من الموظفين التوقيع على إقرار بالاستلام لتأكيد استلامهم وقراءتهم لدليل الموظف. يمكن أن يكون هذا بمثابة دليل على أن الموظفين كانوا على دراية بالسياسات الموضحة في الكتيب في حالة حدوث أي نزاعات.

معلومات للموظفين غير المعفيين

إذا كان لدى شركتك موظفين غير معفيين (بالساعة)، فمن المهم إبلاغ الموظفين بسياسات العمل الإضافي والوجبات وفترات الراحة وأي لوائح أخرى قد تنطبق عليهم. سيساعد ذلك على ضمان الامتثال لقوانين العمل.

من المستفيد من استخدام دليل الموظف؟

المدراء: يوفر دليل الموظف للمدراء هيكلاً واضحاً ومبادئ توجيهية لإدارة فريقهم. كما أنه يساعد على ضمان اتساق السياسات والإجراءات في جميع أنحاء المؤسسة. فيما يلي بعض النماذج التي قد تكون مفيدة للمدراء:

الشركات الصغيرة: غالبًا ما تفتقر الشركات الصغيرة إلى الموارد اللازمة لوضع سياسات وإجراءات شاملة للموارد البشرية. يمكن أن يوفر نموذج دليل الموظف إطار عمل لأصحاب الأعمال الصغيرة لإنشاء دليل خاص بهم دون الحاجة إلى البدء من الصفر. فيما يلي بعض النماذج التي قد تكون مفيدة للشركات الصغيرة:

قم بتحسين كتيب الموظف الخاص بك اليوم

في حين أن إنشاء كتيب للموظفين قد لا يكون مسؤوليتك المفضلة كصاحب عمل أو أخصائي موارد بشرية إن توثيق جميع سياساتك الداخلية وسياسات شركتك لموظفيك بشكل واضح ومفصّل أمر بالغ الأهمية للامتثال. استخدام القوالب يمكن أن يجعل إنشاء هذا المستند أسهل بكثير - وربما حتى ممتع، عندما تختار استخدام حل ClickUp!

ClickUp هو متجرك الشامل لتنظيم مستندات شركتك، وخطط مشاريعك، وعمليات سير العمل، بل وحتى كتيب الموظفين الخاص بك.

يمكن أن تساعدك مكتبة القوالب الشاملة الخاصة بنا في إنشاء وتحرير وتحديث أي نوع من المستندات التي تحتاجها تقريبًا - وتضيف قوالب الكتيب الخاصة بنا بعض الألوان إلى مهمة مملة. بمجرد الانتهاء من إنشاء كتيب الموظف الخاص بك، يمكنك بسهولة استخدام ClickUp لمشاركته مع فريقك وتحديثه حسب الحاجة.

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