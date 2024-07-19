15 نموذجًا مجانيًا للقاء الفريق في Word، والشرائح، و ClickUp

لقد قمت ببناء فريق عمل رائع يحافظ على استمرارية شركتك. وقد حان الوقت لتقديمهم إلى أعضاء الفريق الجدد أو العملاء أو العملاء المحتملين. كيف يمكنك القيام بذلك في طريقة سريعة وغير متزامنة ?

من الطرق السهلة للمديرين للتعامل مع هذه المهمة استخدام قالب "لقاء الفريق" للعروض التقديمية أو المستندات لتقديم الجميع بشكل أسرع. سنعلمك المزيد حول ما يمكن أن تفعله هذه القوالب وما الذي يجعل قالب تقديم الفريق قويًا. ثم سنقوم بمشاركة 15 قالباً مجانياً يمكنك استخدامها لتقديم أعضاء فريقك المتميزين. 🤩

ما هو قالب التعريف بالفريق؟

قالب لقاء الفريق عبارة عن مخطط بياني أو مخطط تنظيمي قابل للتخصيص يقدم اللاعبين الرئيسيين داخل مؤسستك أو فريق قسمك. وغالبًا ما يستخدم كـ قالب التعريف بالفريق لتقديم أعضاء الفريق الحاليين إلى الموظفين الجدد أو الوجوه الجديدة من الأقسام الأخرى.

يمكّنك القالب الصحيح من عرض المسميات الوظيفية والمهارات والخبرات ومعلومات الاتصال الخاصة بكل شخص في مكان واحد يسهل عرضه. يعمل هذا القالب كمصدر مهم للأفراد لمعرفة المزيد عن الأدوار التي يقوم بها أعضاء الفريق المختلفين ومن هم وكيفية التواصل معهم بسرعة.

التعاون على الأفكار وإنشاء مستندات أو مواقع ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

يمكن استخدام هذه القوالب القابلة للتحرير كشرائح للفريق في قوالب العروض التقديمية أو كجزء من العروض التقديمية للعملاء. يمكنك أيضًا استخدام الرسوم البيانية للفريق في العروض التقديمية للأعمال, اجتماعات الفريق أو كجزء من حزم التأهيل للموظفين الجدد .

ما الذي يجعل قالب لقاء الفريق جيدًا؟

عندما يتعلق الأمر بتقديم فريقك، فأنت تريد قالباً عالي الجودة. ولكن ما الذي يجعل قالب "لقاء الفريق" جيداً؟ عند صياغة أو تنزيل القوالب التمهيدية التالية، ابحث عن قالب جيد للاجتماع بالفريق من شأنه أن:

يكون كبيرًا بما يكفي لاستيعاب جميع الأشخاص في فريقك

يحتوي على هيكل منظم (نقاط، مربعات نصية بنفس الحجم، إلخ)

تضمين المعلومات الأساسية بطريقة موجزة وغير مفصّلة بشكل مفرط (لا تريد أن ترهق القارئ بمجموعات كبيرة من النصوص)

تضمين صور عالية الجودة وعالية الدقة لكل عضو في الفريق

اذكر اسم كل شخص، والمسمى الوظيفي، ووصفًا موجزًا لمهاراته، ومعلومات الاتصال به مثل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الروابط

قابلة للتخصيص بما في ذلك الخطوط وأنظمة الألوان لتتناسب مع علامتك التجارية

يمكنك أيضًا تمييز القيم الأساسية إلى جانب شخصية كل شخص أو اهتماماته إذا كان ذلك جزءًا مهمًا من ثقافة الشركة .

15 نموذجًا مجانيًا للقاء الفريق

لقد فهمنا - أنت مشغول بالعمل. 📚

في حين أنه من السهل إعداد مستند "لقاء الفريق"، إلا أنه غالبًا ما يتم إهماله عند إعداد مهام الإعداد . ومع ذلك، فإن تخصيص بعض الوقت والجهد لوضع هذا المورد معًا سيساعد مؤسستك على العمل بسلاسة وفعالية أكبر.

فيما يلي 15 نموذجًا من قوالب "تعرّف على فريقنا" يمكنك استخدامها بسهولة في عملك.

1. قالب لقاء فريق العمل ClickUp Meet the Team

قالب ClickUp Meet the Team Template

إذا كان فريقك يعيش في المستندات، فهذا القالب مناسب لك. إن قالب التعرف على الفريق من ClickUp يجعل من السهل تقديم الموظفين الجدد أو العملاء المحتملين إلى أعضاء فريقك الرائعين. إنه ClickUp Doc قالب يحتوي على صور لأعضاء الفريق ومربعات نصية حيث يمكنك تضمين تفاصيل حول مسمياتهم الوظيفية ومهاراتهم واهتماماتهم.

قم بسحب وإسقاط الأقسام المختلفة لتقسيم الفريق إلى أقسام أو تجميع الموظفين حسب الفريق. يمكنك تحميل شعارك، وتغيير الخط، وإنشاء نظام ألوان لاستخدامه في العروض التقديمية ذات العلامات التجارية.

هذا القالب مفيد بشكل خاص لتهيئة الموظفين الجدد وكجزء من قاعدة بيانات معلومات الشركة. يمكنك تضمين روابط لمعلومات الاتصال بكل عضو في الفريق بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين الفعلية.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6089600 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

2. قالب البريد الإلكتروني الخاص بمقدمة فريق ClickUp تعرف على الفريق

قالب البريد الإلكتروني للتعريف بفريق العمل ClickUp Meet the Team Introduction Email Template

هل تريد طريقة مخصصة للأشخاص لمعرفة المزيد عن عضو فريقك الجديد؟ استخدم قالب البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp للتعرف على فريق العمل الجديد .

يمكنك استخدام قالب البريد الإلكتروني هذا لتقديم فريقك بأكمله إلى عميل جديد أو لإعلام العملاء والعملاء إذا انتقل شخص ما إلى دور جديد. إنها طريقة سهلة لإعلام العملاء بأن لديهم نقطة اتصال جديدة.

كما أنها مثالية لتهيئة العملاء الجدد العملاء الجدد وتعريفهم بالفريق الذي سيعملون معه في المشروع. أنت بالفعل في البريد الإلكتروني طوال اليوم، لذا من الأفضل أن تبدأ المقدمات من هناك.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142544 تحميل هذا القالب /%ctaBtntn/

3. قالب دليل صور فريق ClickUp

قالب قالب دليل صور فريق ClickUp

القالب قالب دليل صور فريق ClickUp هو خيار مذهل لتعريف الناس بفريقك. ✨

إنه مثالي للمتعلمين المرئيين ويجعل من السهل دمج نظام ألوان علامتك التجارية والطباعة.

يتميز بقالب نابض بالحياة لتوصيل الصورة ومعلومات الاتصال ومعلومات الأدوار لأعضاء فريقك بسرعة. لا داعي لإضاعة الوقت في برامج التصميم المربكة: كل شيء موجود في هذا القالب.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-206516158 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

4. قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp

قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp

هل تريد مشاركة مستويات المهارات المختلفة لأعضاء فريقك في مختلف الفئات؟ استخدم نموذج قالب مصفوفة قدرات فريق ClickUp للمخطط التنظيمي لاجتماع الفريق.

على الجانب الأيسر من القالب، ستقوم بتحميل صور وأسماء كل شخص في الفريق. في الجزء العلوي من المخطط، يمكنك تقسيم الأعمدة إلى مهارات محددة ثم تعيين رقم (عادةً باستخدام مقياس من 1 إلى 5) لإظهار الخبرة في كل مجال.

هذا النوع من التعرف على مخطط الفريق يجعل من السهل على أعضاء الفريق معرفة من يتواصلون معه عندما يحتاجون إلى إلغاء حظر مهمة ما أو الحصول على مساعدة في مشروع ما. كما يتيح أيضًا فريق الموارد البشرية لتتبع كيفية تطور مهارات كل عضو في الفريق بمرور الوقت.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-205388334 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

5. قالب دليل الموظف ClickUp (متقدم) قالب كتيب الموظف (متقدم)

قالب دليل الموظف ClickUp (متقدم) قالب كتيب الموظف (متقدم)

إذا كنت مسؤولاً عن توظيف وتهيئة عضو جديد في الفريق، فأنت تعلم أن لديهم الكثير من المعلومات التي يجب أن يطلعوا عليها. هناك طريقة مبسطة لتعريفهم بكل ما يحتاجون إلى معرفته وهي استخدام قالب دليل الموظف في ClickUp . الصفحة الأولى من النموذج مخصصة للتعريف بالشركة وبيان ترحيبي من قائد الفريق.

في الصفحات الإضافية، يمكنك تضمين مخطط تعريفي بالفريق بالإضافة إلى الإرشادات والقواعد والإجراءات الأساسية التي يتوقع من الموظف الجديد اتباعها. هذا دليل الموظف يمكن أن يكون بمثابة خارطة طريق بينما يتنقل الشخص في عملية الانضمام إلى الفريق.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076180 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

6. قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

هل تريد أن تُبهر عملية تأهيل الموظفين الجدد لديك؟

إن قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp يجعل من السهل التعامل مع المهام الشائعة المتعلقة بالتأهيل وتتبع التقدم المحرز. يمكنك إسناد المهام إلى أقسام مختلفة: يمكن للموارد البشرية التعامل مع إعداد حساب بريد إلكتروني والتسجيل في كشوف المرتبات بينما يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات منح حق الوصول إلى الأدوات المختلفة.

إحدى المهام التي يمكنك تعيينها للموظف الجديد هي مراجعة هيكل الفريق . قم بالارتباط بقالب "التعرف على الفريق" في المهمة حتى يتمكنوا من رؤية من هم بالفعل على متن الطائرة بسرعة. لا تنس أن تجعل لنفسك مهمة لإضافة الموظف الجديد إلى القالب أيضًا!

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-205427820 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

7. قالب نظرة عامة على شركة ClickUp

قالب نظرة عامة على شركة ClickUp

إذا كان لديك المخطط التنظيمي من المفيد أن يكون لديك مركز يمكن لأعضاء الفريق من خلاله رؤية ما يحدث في الأقسام المختلفة. قالب نظرة عامة على شركة ClickUp مشاركة معلومات الفريق عبر الأقسام وقطاعات الأعمال.

استخدم نسخة مبسطة من هذا القالب لإنشاء نظرة عامة على الشركة لمختلف الأقسام بما في ذلك التسويق الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمبيعات وغيرها. ضع قائمة بالمشاريع الرئيسية التي يعمل عليها كل قسم وقم بتضمين نبذة عن كل عضو من أعضاء الفريق داخل الأقسام.

يمكنك تضمين شريحة للنظرة العامة على الشركة في عرض تقديمي لفريق الإدارة أو استخدام القالب لتتبع المشاريع والمهام الفرعية الجارية في كل قسم. هذا مفيد بشكل خاص لمساعدة أعضاء الفريق على فهم الفرق متعددة الوظائف .

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-206444002 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

8. قالب ثقافة شركة ClickUp

قالب ثقافة الشركة ClickUp

مقابلة الفريق لا يتعلق فقط بمعرفة أسماء الجميع ومسمياتهم الوظيفية. بل يتعلق أيضاً باكتشاف العلامة التجارية للشركة وهويتها ورسالتها. استخدم قالب ثقافة الشركة من ClickUp لتعريف الموظفين الجدد بقيم الشركة إلى جانب الوجوه الجديدة التي سيقابلونها يومياً.

في قسم "نبذة عنا"، يمكنك تضمين قسم "تعرّف على الفريق" الذي يضم صورًا ومعلومات أساسية عن جميع أعضاء الفريق. هناك أيضاً أقسام يمكنك من خلالها توضيح رسالة الشركة وقيمها بالإضافة إلى حزم التعويضات إذا كنت تستخدم هذا كجزء من عرض عمل.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6130384 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

9. قالب مقابلة فريق عمل العروض التقديمية من Google SlideTeam

عبر SlideTeam

شريحة جوجل هذه قالب التعرف على الفريق من SlideTeam هو رسم بياني قابل للتخصيص يمكنك استخدامه لتقديم فريقك في شرائح PowerPoint أو على شرائح Google. يمكنك تغيير لون وحجم وموضع العناصر النائبة والأشكال لتتناسب مع علامتك التجارية. يمكنك أيضًا تعديل الرموز وتحميل الصور لكل فرد. 🙌

يعمل هذا القالب بشكل جيد لتقديم عملاء جدد للفريق أو مشاركة خبرات أعضاء الفريق المختلفين مع العملاء المحتملين.

/ctaBtn/الأخضر https://www.slideteam.net/meet-our-team-powerpoint-slide-template-2.html تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

10. قالب باور بوينت لقاء الفريق من SlideChef

عبر SlideChef

قالب قالب SlideChef PowerPoint إنفوجرافيك يمكّنك من الإبداع وإظهار الأسلوب الفريد لشركتك. من الصور المربعة والمستطيلة والدائرية الكلاسيكية إلى الأشكال المرحة والتخطيطات الفنية، هناك شيء لكل نوع من أنواع الأعمال في قالب PPT لفريق العمل هذا.

مثل تصميمات شرائح العرض التقديمي PPT الأخرى، يمكنك تخصيص كل جانب، من نظام الألوان والطباعة إلى التخطيط والعناصر مثل الرسوم المتحركة والرسوم البيانية.

للبدء، قم بتنزيل التصميم وتخصيص التخطيط ومناطق النص، وابدأ في إنشاء قالب فريقك في PowerPoint. يمكنك إضافة الشرائح إلى عرض تقديمي في PowerPoint أو تضمين رابط إليه في كتيب الفريق .

/ctaBtn/الأخضر https://slidechef.net/templates/free-meet-the-team-template/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

11. مايكروسوفت وورد قالب لقاء الفريق من كريتلي

عبر كريتلي

يقدم قالب Microsoft Word Meet the Team من Creately نهجًا احترافيًا واضحًا ومحترفًا لمقدمات الفريق. بفضل تصميمه المباشر، يتيح هذا القالب عرضًا واضحًا لأعضاء الفريق وأدوارهم ومعلومات الاتصال بهم ومجموعات المهارات.

هذا القالب مثالي لمستخدمي Word حيث يمكن تصديره بسلاسة إلى مستندات Word الموجودة لديك، وبالتالي ضمان التوافق المطلوب. يمكنك تعديل وتخصيص كل عنصر بسهولة، مثل تعديل الألوان والخطوط لتتناسب مع جماليات علامتك التجارية. وهذا يجعل قالب Creately أداة رائعة لإنشاء مستند تعريف متماسك للفريق من الصفر أو دمجه في كتيب الشركة الحالي!

/ctaBtn/الأخضر https://creately.com/diagram/example/ywBaPfaF1fc/meet-the-team-template قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

12. قالب مقدمة عضو فريق باور بوينت من SlideModel

عبر SlideModel

يقدم قالب مقدمة أعضاء فريق العمل في برنامج SlideModel من SlideModel طريقة احترافية لتقديم أعضاء فريقك وأدوارهم بتنسيق جذاب. وبفضل تصميمه الأنيق وميزاته سهلة الاستخدام، فإن تخصيص هذا القالب ليناسب العلامة التجارية لمؤسستك وأسلوبها أمرًا سهلاً.

يتميز هذا القالب بتصميمه الأنيق والمنظم، حيث يقدم عناصر نائبة لصور أعضاء الفريق الفرديين، والمسميات الوظيفية، والأوصاف المختصرة. يمكنك حتى إضافة معلومة أو اثنتين مضحكة عن كل فرد لتعزيز الإحساس بتواصل الفريق. يجمع هذا القالب بين الاحترافية واللمسة الشخصية، وهو مثالي للعروض التقديمية للعملاء أو العروض التقديمية للعملاء أو الاجتماعات على مستوى الشركة .

/ctaBtn/الأخضر https://slidemodel.com/templates/team-introduction-template-for-powerpoint/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

13. قالب الملف الشخصي لعضو فريق باور بوينت بواسطة SlideModel

عبر SlideModel

يوفر قالب الملف الشخصي لأعضاء فريق العمل في برنامج SlideModel طريقة تفاعلية ومرئية للغاية لتقديم كل عضو من أعضاء الفريق على حدة. يوفر قالب PowerPoint الشامل هذا شرائح منسقة مسبقًا حيث يمكنك تسليط الضوء على أعضاء الفريق كل على حدة مع أدوارهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم الفريدة ومعلومات الاتصال بهم.

ويتضمن عنصر نائب أنيق للملف الشخصي لصورة احترافية وأقسام نصية متعددة يمكن تعديلها بسهولة لتلبية نمط علامتك التجارية ونظام الألوان. شارك بعض الحقائق الممتعة حول موظفيك لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع داخل فريقك وإشراك العملاء أو الموظفين الجدد بطريقة أكثر إنسانية وارتباطًا.

/ctaBtn/الأخضر https://slidemodel.com/templates/member-profile-powerpoint-template/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

14. قالب شرائح لقاء فريق العمل في باور بوينت من SlideModel

عبر SlideModel

قم بتقديم اللاعبين الرئيسيين داخل مؤسستك بأسلوب أنيق مع قالب شرائح لقاء فريق العمل في PowerPoint من SlideModel. يوفر لك التصميم الحيوي والمصمم بشكل جيد الفرصة لعرض صورة كل عضو من أعضاء الفريق ولقبه ومهاراته ومجالات خبرته بطريقة جذابة وواضحة.

قم بتخصيص كل مكون، بما في ذلك اللون والطباعة والتخطيط، لإبراز جوهر علامتك التجارية. إنه مورد مثالي لاجتماعات الفريق, العروض التقديمية للعملاء أو كجزء أساسي من عملية تأهيل الموظفين الجدد.

/ctaBtn/الأخضر https://slidemodel.com/templates/meet-the-team-powerpoint-template-slides/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

15. قالب تسليط الضوء على الموظف في باور بوينت من SlideModel

عبر SlideModel

يقدم قالب تسليط الضوء على الموظفين في باور بوينت من SlideModel طريقة تفاعلية وجذابة لتسليط الضوء على أعضاء الفريق. يتميز القالب بشرائح مخصصة لتعريف مختلف الأعضاء بعمق والاحتفاء بإنجازاتهم المهنية ومهاراتهم, مسؤوليات الدور والاهتمامات

التصميم قابل للتخصيص، مما يسمح لك ببث علامتك التجارية لشركتك مع التأكيد على العنصر البشري لفريقك. يخلق قالب تسليط الضوء تجربة مرئية ملهمة مثالية للمشاركة أثناء العروض التقديمية أو اجتماعات الموظفين أو مقدمات العملاء أو على شبكة الإنترانت الخاصة بشركتك . انشر كلمة عن عمل موظفيك الجاد وتفانيهم مع هذا القالب الجذاب بصريًا من SlideModel.

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تسخير الأدوات لإجراء مقدمات على فريقك

سواء كنت تقدم عضوًا جديدًا في الفريق لبقية أفراد الفريق أو تريد طريقة لافتة للنظر لمشاركة هيكل الفريق والخبرة مع العملاء المحتملين، فإن نموذج لقاء الفريق ينجز المهمة. ✅

يحتوي ClickUp على مكتبة قوالب شاملة التي يمكن أن تساعدك إدارة فريقك وأضف هيكلاً لمؤسستك. تحقق من مجموعة متنوعة من الفئات للعثور على الفئة التي تجعل فريقك يتألق.

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