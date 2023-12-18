10 عادات عمل فعّالة –؛ أمثلة ونصائح من أجل حياة مهنية ناجحة

اعترفي، جميعنا لديه شخص في العمل يعجبنا بعاداته في العمل.

إنهم بارعون في العمل، والإنتاجية هي اسمهم الأوسط، وهم الذين كشفوا لنا أسرار أفضل العادات في مكان العمل.

تنظر إليهم وتتساءل... هل هم أشخاص منتجون_ حقاً؟

إذا كنت تريد أن تهرب من روتين الرداءة وتتعلم طرقًا لبناء عادة عمل أفضل، فنحن هنا لمساعدتك.

في هذا المقال، سنسلط الضوء على عشر عادات عمل قوية التي يقسم بها معظم الأشخاص الناجحين. وكمكافأة إضافية، قمنا بفك شفرة طريقة سريعة لتحويل العادة إلى ممارسة

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هل أنت مستعد لتبني عادة عادة عمل جيدة؟ هيا بنا!

## 10 عادات عمل قوية لعام 2024

سواء كانت عاداتنا جيدة أو سيئة، فإننا جميعًا نتحدد بعاداتنا.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتضخم العادات السيئة في مكان عملك. في الواقع، يمكن أن تكون أكثر زملاء العمل جاذبية أو أكثرهم إزعاجًا فقط بناءً على عاداتك في العمل.

ولكن قبل أن نغوص في عادات العمل الناجحة، دعنا نبدأ بما هي عادات العمل الجيدة ولماذا يجب عليك تطويرها في المقام الأول.

ينص تعريف عادات العمل على أن عادات العمل الجيدة هي الأنماط السلوكية للموظف التي تساهم في أدائه الوظيفي. إنها محركات النجاح التي تساعد على تعزيز الإنتاجية والموثوقية والعمل الجماعي والرضا الوظيفي.

تتضمن بعض الأمثلة على عادات العمل الأساسية ما يلي:

الالتزام بالمواعيد

الاستباقية

/%المرجع/ #2-2-احترام المواعيد النهائية والالتزام بها الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية /%مرجع/مرجع/

يمارس معظم الأشخاص الناجحين شعارات العمل هذه بطريقة أو بأخرى. كما أنهم يدربون الآخرين مهنياً على تبني نفس الشيء!

لمساعدتك، إليك عشر عادات إيجابية في العمل تحتاجها من أجل حياة مهنية ناجحة:

1. كن دقيقًا ومهنيًا في مكان العمل

أن تكون مواظبًا على الحضور في الوقت المحدد للعمل أمر لا يحتاج إلى تفكير.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التأخر عن العمل من أصعب العادات السيئة التي يمكن التغلب عليها.

وثق بنا.

لا شيء يقود الرئيس إلى الجنون من تأخرك المستمر عن العمل.

إذا كنت لا ترغب في أن تكون في سجلات السوء الخاصة بهم، فاحرص على تسجيل الدخول 10 دقائق مبكرًا في مكان عملك. سيساعدك هذا على تخطيط يومك وأن تكون جاهزًا عندما يبدأ الدوام الرسمي.

والآن، قد يكون من الصعب الالتزام بالعادات الجيدة في مكان العمل، مثل الالتزام بالمواعيد، أثناء الانخراط في العمل عن بُعد.

في النهاية، فإن مراقبة قطة جارك تعتبر إلهاءً مشروعًا 🐱

ولكن لا يزال عليك أن تحاول تسجيل الدخول في الوقت المحدد وأن تكون متاحاً لمكالمات الفريق أو الاجتماعات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تكن صارمًا بشأن روتين عملك.

لا بأس في بعض الأحيان إذا تطلبت منك مهمة مهمة أن تبقى في الخلف، طالما أنها لا تؤثر على توازن حياتك العملية.

إن الالتزام بالمواعيد والالتزام بعملك يعكسان مدى احترافيتك في العمل.

وأفضل طريقة لغرس هذه العادة الجيدة في العمل هي التخطيط ليومك أو ساعات عملك.

يمكنك ذلك

إنشاء جدول زمني لنفسك

إعداد تذكيرات للاجتماعات

امنح نفسك مهلة زمنية للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة

2. احترام المواعيد النهائية والالتزام بها

يعد الالتزام بـ المواعيد النهائية عادة إيجابية وعلامة مميزة للأشخاص الناجحين. يُظهر إنجاز العمل في الوقت المحدد أنك مسؤول ويمكنك إنجاز المهام بكفاءة.

نصيحة احترافية: استخدام برامج الموارد البشرية للحفاظ على تفاعل موظفيك ومساءلتهم عن عاداتهم في العمل.

ولكن إذا كنت تواجه صعوبة في المتابعة، يمكنك تعيين هدف قصير المدى لنفسك ولفريقك. يمكن أن يكون هذا بمثابة خطة عمل لمساعدتك على التركيز بشكل أفضل على المهمة التي بين يديك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق تلك الانتصارات الصغيرة والاحتفال بها سيحدد الزخم لتحقيق نجاح أكبر.

يجب عليك أيضًا التواصل مع مدرائك بشأن عبء العمل والتقدم المحرز في المشروع لضمان حصولك على مواعيد نهائية واقعية.

وإذا كنت تعاني من كآبة يوم الاثنين (نحن نشعر بك)، جهز قائمة مهامك قبل الأسبوع وخطط لعملك للتعامل بشكل أفضل مع المواعيد النهائية.

3. إدارة الوقت لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة

إدارة الوقت عادة صحية يمكن أن تجعلك متميزًا.

إذا كنت تأخذ استراحة غداء طويلة، أو تنغمس في الثرثرة، أو تناقش المشاكل الشخصية في العمل، فإن ذلك يؤدي إلى إهدار ساعات عمل جيدة.

وإذا كنت قد تعرضت للدغة من حشرة وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت وحدك من يستطيع إنقاذ نفسك من الوقوع في مشاكل في العمل.

_يضيع الوقت عندما تشاهد فيديوهات الكلاب اللطيفة، أليس كذلك؟

كما يمكن أن تفقد تركيزك وقد تضطر إلى العمل لوقت متأخر، مما يؤدي إلى إهدار التوازن بين العمل والحياة من النافذة

إلى تطوير عادة عمل أفضل يجب عليك

تحديد أولويات مهامك

تجنب تعدد المهام

تقليل المشتتات حول مكان عملك

يمكنك أيضًا استخدام أداة تعقب الوقت أو أداة إدارة المشروع لتحديد كيفية قضاء وقتك في المهام والمشاريع. هذه التطبيقات مفيدة بشكل خاص للعاملين عن بُعد، حيث يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات أيضًا في تعزيز مهارتك في العمل العميق وتتيح لك إدارة المهام الشخصية بكفاءة

4. تقبل النقد جيدًا

لا تعبس في وجه كل نقد يأتيك.

_لا أحد كامل

إعطاء أو تلقي الملاحظات السلبية مهم للنمو، وهو أمر تحتاجه من وقت لآخر.

يجب أن تتعامل مع صاحب العمل كمدربك الوظيفي وأن تتعلم كيف تتخلص من الطابع الشخصي للرسالة.

فالتغذية الراجعة من الموظف أو رئيسك في العمل هي لمساعدتك على التركيز وأن تصبح نسخة أفضل من نفسك.

_اعتبرها نعمة مقنعة

يعتمد مدى جودة تعاملك مع النقد أيضًا على ذكائك العاطفي.

تتمثل بعض الطرق السهلة للتعامل مع الملاحظات السلبية في كبح رد فعلك الأولي، وطرح الأسئلة، وإظهار التقدير. وبتحليكِ بموقف إيجابي، ستصبحين بطبيعة الحال أكثر رحابة صدر تجاه النقد البناء.

5. طرح الأسئلة ذات الصلة

بغض النظر عن مدى مهارتك، قد تتعثر في مرحلة ما.

اطلب المساعدة عندما تحتاج إليها. إنها عادة صحية.

كما أن طرح الأسئلة في بعض الأحيان يسهل المناقشات التي يمكن أن تفيد الجميع.

ومع ذلك، حاول تحقيق التوازن بين الفضول والإزعاج. إذا طرحت الكثير من الأسئلة، خاصة الأسئلة المتشابهة، يمكن أن تصبح بسرعة عادة سيئة في العمل.

والمقصود هو، لا تزعج زملاءك العاملين بأسئلة من نوع "أين ماكينة القهوة؟

بدلًا من ذلك، كن نشيطًا واتبع رائحة الموكا. ☕

6. كن منظماً

ليس من الضروري أن تكون من النوع المنظم في عملك "إما أن تكون منظمًا بشكل كبير أو أن تعود إلى المنزل".

ابدأ بأشياء صغيرة بأشياء مثل:

ترميز التقويم الخاص بك بالألوان

تدوين الملاحظات ذات الصلة

إنشاء قائمة مرجعية

أخذ فترات راحة قصيرة ومنتظمة أثناء العمل

واستمر في إحراز تقدم من هنا.

كما أن مكتب العمل الفوضوي وجدول العمل اليومي الفوضوي هو أيضًا أمر مرفوض تمامًا. فأنت لا تريد أن تكون تحت الأضواء بسبب عادات العمل السيئة هذه.

يمكنك أيضًا استخدام أداة إدارة المهام لتنظيم المهام ومساعدتك في بناء هذه العادة الإيجابية في العمل. من تتبع المواعيد النهائية إلى تصور المهام، هذه أدوات التركيز يمكن أن تساعدك على البقاء منظمًا.

7. التواصل بفعالية

سواء كنت إجراء في المكتب أو العمل عن بعد، دائمًا التواصل بوضوح مع صاحب العمل أو زملائك في العمل

لا تحتاج إلى قاموس المرادفات لصياغة الرد.

كن بسيطاً وفعالاً في نفس الوقت.

ولا تنسَ أن تُطلع رئيسك في العمل على تقدم المشروع بانتظام. فهم يقدّرون ذلك عندما تبقيهم على اطلاع دائم.

ومع ذلك، لا يجب أن تكون الشخص الوحيد الذي يتحدث.

فالأشخاص المنتجون هم أيضًا مستمعون نشطون. إنها عادة جيدة ومهارة ناعمة ممتازة يجب أن تتحلى بها.

لكي تكون مستمعًا نشطًا، إليك ما يمكنك فعله:

لا تقاطع عندما يتحدث زميلك في العمل

راقب لغة جسد المتحدث وخذ تلميحات من الإشارات غير اللفظية

طرح الأسئلة ذات الصلة أو المتابعة

قم بإعادة صياغة الأفكار بكلماتك الخاصة للتأكد من فهمك لها بوضوح

8. اتخذ مبادرات وتعلم مهارة بشكل استباقي

إذا كان كل ما تفعله هو الجلوس والإعجاب بالأشخاص المنتجين، فلن تتذوق طعم النجاح.

لكي تقوم بعمل جيد وتتسلق سلم النجاح بسرعة، يجب عليك أن تتعلم مهارة .

لاحظ المهارات التي لا تمتلكها، واحضر ورش العمل أو دورات الشهادات المهنية لسد تلك الفجوات المعرفية.

يجب أن تهدف أيضًا إلى الأدوار الإدارية والذهاب إلى مدرب مهني إذا لزم الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، لا تنتظر أن يقوم رئيسك في العمل بتفويض المهام، خاصةً إذا كنت تعمل عن بُعد. بدلاً من ذلك، اطلب المشاريع بشكل استباقي.

بادر بالمبادرة بالمزيد من العمل، حتى لو لم يكن ذلك في وصفك الوظيفي. هذا سيجعلك تلمع كالألماس بين أقرانك.

ولكن لا تثقل كاهل نفسك إذا كان لديك بالفعل ما يكفي من المهام. أنت لا تريد أن تتولى مهمة مهمة وتتركها غير مكتملة.

نصيحة احترافية: تجنّب الإرهاق وخطط ليومك من خلال

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9. قل لا للتسويف

من المحتمل أنك تفضل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل على إكمال مشروع لا يعجبك.

ومع ذلك، عندما تؤجل الأمور المهمة، فإن ذلك يزيد الأمور سوءًا.

وقبل أن تعرف ذلك... يحدث الانفجار. لقد تأخرت كثيراً عن الموعد النهائي.

لكن لا تدع الخوف من المواعيد النهائية يسيطر عليك.

إذا كانت المهمة تزعجك كثيرًا، فربما عليك أن تنهيها. ومن العادات الصحية أيضًا الالتزام بالمهمة التي بين يديك وإنهاء ما بدأته دائمًا.

10. استخدم تطبيق إدارة العادات

لم تعد في حيرة من أمرك بشأن سؤال "ما هي عادات العمل_؟

رائع!

لكن تطوير عادات العمل الجيدة يستغرق وقتاً، والعادات السيئة يصعب التخلص منها. في الواقع، إذا سألت معظم مدربي العادات، سيقولون لك على الأرجح أن الأمر سيستغرق حوالي 21 يومًا لتكوين عادة .

إذن كيف يمكنك البقاء على المسار الصحيح؟ هذا هو المكان الذي يمكن فيه تتبع العادات أو تطبيقات الإنتاجية مثل ClickUp تظهر في الصورة.

ClickUp هو واحد من أكثر التطبيقات شعبية و الأعلى تصنيفًا تطبيقات إدارة العادات المستخدمة من قبل الفرق المنتجة عبر جميع المجالات. إنه تطبيق الكل في واحد يتيح لك تعيين وإدارة وتتبع مشاريعك الشخصية و الأهداف المهنية بكل سهولة.

وأفضل جزء؟ يحتوي ClickUp على مجموعة واسعة من ميزات إدارة العادات مجانًا !

إليك لمحة سريعة عن كيفية مساعدة ClickUp في تحويلك إلى نجم في مكان العمل:

الأهداف : تقسيم أهدافك إلى أهداف أصغر قابلة للقياس لسهولة إدارتها. يمكنك أيضًا تعيين جداول زمنية واضحة وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا لتحقيق أهدافك في الوقت المناسب

التذكيرات : هل تريد متابعة ما تحتاج إلى القيام به؟ يمكن أن يكون ClickUp منقذك

التواريخ والأوقات :: تعيين تواريخ البدء و تواريخ الاستحقاق للبقاء على المسار الصحيح لمهامك

المهام المتكررة :: من الاجتماعات الأسبوعية إلى العمل الروتيني الشخصي، ابقَ على اطلاع على المهام المتكررة بكفاءة

المفكرة :: اكتب أفكارك أو أسئلتك أو عناصر العمل أو ملاحظات الاجتماع أثناء التنقل

المستندات :: احتفظ بدفتر عادات العمل لتدوين إنجازاتك اليومية. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء قاعدة معرفية للمهارات الجديدة التي تكتسبها

الأولويات :: استخدام الأعلام الملونة لتعيين الأولويات وإدارة الوقت بشكل أفضل في مكان العمل

المشاهدات :: تصور مهامك عبر القوائم , التقويم , لوحة كانبان والمزيد لتتبعها بسرعة

القوالب :: استخدام مجموعة متنوعة من القوالب الجذابة قوالب تتبع العادات للبدء على القدم اليمنى

تنبيهات مخصصة :: لا تريد أن تعاني من إعلامات زائدة ? اختر كيف ومتى تريد أن يتم إعلامك بشأن نشاط المهمة

التطبيقات :: استخدم ClickUp عبر أنظمة ويندوز وماك ولينكس وiOS وأندرويد وغيرها من الأجهزة حتى لا تخرج عن المسار الصحيح عن عادة العمل

عرض مجلدات الأهداف ونسب التقدم في ClickUp

هل أنت مستعد لممارسة عادات العمل الصحية؟

تطوير العمل عادات ستغير حياتك لن تحدث بين عشية وضحاها.

ولكن بمجرد أن تضع ذلك في ذهنك، يمكنك بالتأكيد إتقان حرفة عادات العمل المثالية.

ورغم أن لديك مجموعة متنوعة من عادات العمل التي يمكنك اتباعها في مكان العمل، إلا أن ذلك قد يظل حلماً بعيد المنال إذا لم يكن لديك نظام تتبع للعادات مثل ClickUp.

سواء كنت ترغب في تطوير عادات عمل أفضل، أو تنظيم جميع أهدافك في مكان واحد، أو تتبع التقدم الذي تحرزه، يمكن أن يكون ClickUp متجرك الشامل لإدارة العادات بفعالية.

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