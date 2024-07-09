أفضل 10 أدوات وتطبيقات لإدارة الأداء في عام 2025

يبحث الموظفون اليوم عن مهنة ذات إمكانات نمو محتملة. وفي الوقت نفسه، تحتاج الإدارة إلى موظفين يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في صدارة المنافسة. تخدم مراجعات الأداء المنتظمة كلا هذين الهدفين.

تمكّن برامج إدارة الأداء المديرين من تقييم أداء موظفيهم ووضع خطط تحسين من شأنها تسريع نموهم الوظيفي. هناك خيارات متعددة في السوق، والعديد منها يبدو متشابهًا جدًا. ولكن كيف يمكن المقارنة بينها؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة الأداء؟

تعتمد الحياة المهنية لموظفيك وصحة شركتك على وجود برنامج دقيق وموثوق لإدارة الأداء. هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار منتج لشركتك.

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام لكل من المديرين والموظفين

يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام لكل من المديرين والموظفين قابلية التخصيص: هناك العديد من الأدوار المختلفة في العمل. يجب أن يكون البرنامج الذي تختاره مرنًا بما يكفي لاستيعاب جميع الوظائف ذات الصلة بشركتك

هناك العديد من الأدوار المختلفة في العمل. يجب أن يكون البرنامج الذي تختاره مرنًا بما يكفي لاستيعاب جميع الوظائف ذات الصلة بشركتك التغذية الراجعة المنتظمة: يحتاج الموظفون إلى تغذية راجعة منتظمة ليصبحوا في أفضل حالاتهم. يجب أن يدعم البرنامج قنوات الاتصال هذه

يحتاج الموظفون إلى تغذية راجعة منتظمة ليصبحوا في أفضل حالاتهم. يجب أن يدعم البرنامج قنوات الاتصال هذه خطط تطوير الموظفين: يمكن لخطة التطوير الشخصية أن تحدث فرقاً كبيراً في المسار الوظيفي للموظف. يجب أن تتيح لك الأدوات التي تستخدمها إنشاءها وإدارتها

يمكن لخطة التطوير الشخصية أن تحدث فرقاً كبيراً في المسار الوظيفي للموظف. يجب أن تتيح لك الأدوات التي تستخدمها إنشاءها وإدارتها رؤى من 360 درجة: يجب أن يكون لدى الأقران والمرؤوسين والمديرين جميعاً رؤى حول أداء الموظف. يجب أن يُمكّن البرنامج الذي اخترته الجميع من تقديم الملاحظات

يجب أن يكون لدى الأقران والمرؤوسين والمديرين جميعاً رؤى حول أداء الموظف. يجب أن يُمكّن البرنامج الذي اخترته الجميع من تقديم الملاحظات مقاييس الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية: قياس المقاييس هي الطريقة الأكثر دقة للحكم على الأداء. لذا اختر برنامجاً يحتوي على أدوات لقياس المهم منها

قياس المقاييس هي الطريقة الأكثر دقة للحكم على الأداء. لذا اختر برنامجاً يحتوي على أدوات لقياس المهم منها التكامل مع الأنظمة الأخرى: إن القدرة على التكامل مع المجالات الأخرى ذات الصلة من مجموعتك التقنية سوفتحسين سير العمل # ## أفضل 10 برامج لإدارة الأداء لاستخدامها في عام 2024

لمساعدتك في العثور على أفضل نظام لإدارة الأداء لشركتك، قمنا بتجميع قائمة ببعض أفضل الخيارات في السوق.

1. ClickUp - الأفضل لتتبع أهداف الأداء

بناء نظام فعّال لإدارة الأداء في ClickUp

ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع مع ميزات إدارة الأداء. يتيح ClickUp للفرق تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز وإدارة المهام والتعاون.

لتوجيه الموظف من خلال خطة نموه، يمكنك إعداد أهداف فردية وتتبع تقدمها باستخدام حالات قابلة للتخصيص. ثم، حدد أولويات هذه الأهداف حتى يعرف الموظفون ما يتم قياسهم على أساسه.

باستخدام طرق عرض المخطط الزمني ولوحات التحكم، يتيح ClickUp رؤية تقدم الأهداف والمهام في الوقت الفعلي. سيحصل المديرون والموظفون على حدٍ سواء على نظرة عامة شاملة على تحسينات الأداء.

كما أن البرنامج

الموارد البشرية

تغطي الميزات كل جانب من جوانب إدارة الموظفين، بما في ذلك التوظيف والنمو الوظيفي. يمكنك استخدام

قالب تقرير أداء ClickUp

لعرض التقدم العام للموظفين والمشاريع.

افهم مدى جودة أداء فريقك مع قالب تقرير أداء ClickUp

انقر فوق أفضل الميزات

أدوات قوية لإدارة المهام والتعاون

أهداف ClickUp لتتبع أهداف تقدير الموظفين

مهام سير العمل وحالات المهام القابلة للتخصيص لعملية تقييم الأداء الشهرية والفصلية والسنوية

التكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، بما في ذلك أدوات إدارة أداء الموظفين الأخرى

إمكانيات تتبُّع الوقت وإعداد التقارير لدعم تقدُّم الموظفين

نماذج ClickUp لإنشاء وإرسالاستبيانات مشاركة الموظفين قيود النقر

منحنى تعليمي أولي حاد

قد تكون الميزات المعقدة مربكة للمشاريع البسيطة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. PerformYard - الأفضل لتتبع مقاييس الموظفين

عبر

ساحة الأداء

PerformYard هو برنامج لإدارة الأداء يعمل على تبسيط وتعزيز عملية مراجعة أداء الموظفين وأهدافهم وتطويرهم. يسمح النظام للمديرين بتحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) وغيرها من المقاييس المهمة للموظفين وتتبعها. يمكنك مراقبة الأهداف والتقدم المحرز على المستويين الفردي والمؤسسي.

يوفر PerformYard واجهة سهلة الاستخدام للمشرفين لإدارة موظفيهم. ويمكنك تقديم ملاحظات منتظمة من خلال الملاحظات وإجراء عمليات مراجعة وتقييمات أداء منظمة.

يهدف البرنامج إلى السماح للقادة بإجراء محادثات فردية عالية الجودة مع موظفيهم. وهو يشجع على إجراء مراجعات متسقة على مدار العام بدلاً من المراجعات السنوية المعزولة.

أفضل ميزات PerformYard

إعداد الهدف والتتبع للأفراد والفرق

التغذية الراجعة المستمرة ومراجعات الأداء

تحليلات لرؤى الأداء

التكامل مع نظام معلومات الموارد البشرية والأدوات الأخرى

قيود قيود الأداء

عمليات تكامل محدودة

خيارات التخصيص قد تكون مربكة للفرق الصغيرة

تسعير PerformYard

إشراك الموظفين: 1-3 دولارات شهريًا لكل شخص

1-3 دولارات شهريًا لكل شخص إدارة الأداء: 5 إلى 10 دولارات شهرياً للفرد الواحد

تقييمات وتقييمات ساحة الأداء

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (88 تقييمًا)

3. Engagedly - الأفضل لإدارة المواهب

عبر

اشتباك

Engagedly هو موقع شامل منصة إدارة المواهب التي تمكّن المؤسسات من خلال تعزيز مشاركة الموظفين وتقدمهم وتعاونهم. يهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب العمل على تطوير ثقافة تركز على النمو والتقدم في مكان العمل. وهو يشجع على إجراء مناقشات متسقة بين المديرين والموظفين.

تحتوي المنصة على أدوات يمكنها مزامنة الأهداف الفردية مع أهداف العمل. ستتمكن من بناء قوة عاملة أكثر إلهاماً وكفاءة. هناك أدوات للمساعدة في إدارة الفريق ، ويمكن للموظفين الأفراد تتبع تقدمهم على طول الطريق.

أفضل ميزات #### أفضل الميزات

تحديد أهداف الموظفين ومواءمتها

التغذية الراجعة والتقدير في الوقت الفعلي

أدوات التعلم والتطوير

تقييمات الكفاءة وتتبع المهارات

قيود المشاركة

يمكن للواجهة استخدام بعض التحسينات

خيارات تكامل محدودة

التسعير الاندماجي

ابتداءً من 5,000 دولار/سنوياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (76 تقييم)

4. Workhuman Conversations - الأفضل لإدارة العمليات

عبر

Workhuman

محادثات Workhuman هي جزء من Workhuman برنامج إدارة العمليات جناح. وهو يركز على تزويد الموظفين بالتغذية الراجعة والتقدير المستمر ويتيح إجراء مناقشات صريحة بين الموظفين، مما يسمح لهم بالتعبير عن تقديرهم وتقديم ملاحظاتهم.

يشجع البرنامج الموظفين على الثناء على عمل بعضهم البعض ويمكّن المديرين من تقدير أولئك الذين يتجاوزون أهدافهم.

والفكرة هي تعزيز الروح المعنوية والمشاركة من خلال الثناء المتكرر والثقافة الإيجابية. يتكامل البرنامج مع التطبيقات الأخرى، بحيث يمكنك التفاعل مع الموظفين الآخرين دون مغادرة تطبيق العمل الأساسي.

أفضل ميزات محادثات Workhuman

محادثات الأداء المستمرة

التقدير الاجتماعي والمكافآت

رؤى حول أداء الفريق والأداء الفردي

التكامل مع الآخرينمنصات التواصل قيود محادثات العمل الإنساني

خيارات التخصيص المحدودة

قد تكون الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير المحادثات البشرية

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات محادثات العمل البشري

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (4 مراجعات)

5. Bamboo HR - الأفضل لإدارة الموارد البشرية

عبر

خيزران الموارد البشرية

Bamboo HR هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية. يعمل على تبسيط إدارة بيانات الموظفين، والتوثيق، ومراجعات الأداء. ويوفر البرنامج أدوات لمهام الموارد البشرية الشائعة، مثل التأهيل وإدارة المزايا وكشوف الرواتب.

تحتوي المنصة الأساسية على ميزات لتتبع المتقدمين وتحديد أهداف الموظفين. وبفضل النماذج المخصصة والواجهة البديهية، من السهل بدء تشغيل البرنامج الأساسي.

بالنسبة لإدارة الأداء، يتيح Bamboo HR إجراء استطلاعات الرأي وتقييمات المهارات والتدريب المستمر. يرتبط كل منها مباشرةً بالملف الشخصي للموظف داخل المنصة الأوسع نطاقاً. وهذا يجعل من السهل تتبع التقدم الذي يحرزه الموظفون في أدائهم خطة تحسين الأداء .

أفضل ميزات الموارد البشرية من الخيزران

قاعدة بيانات مركزية للموظفين

ميزات الخدمة الذاتية للموظفين

تقارير وتحليلات قابلة للتخصيص

مهام سير العمل الخاصة بالتأهيل وإلغاء التأهيل

قيود الموارد البشرية من خيزران الخيزران

مشاكل في الأداء من حين لآخر

تتطلب الميزات المتقدمة إعداداً إضافياً

تسعير الموارد البشرية من خيزران الخيزران

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الموارد البشرية من الخيزران

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

6. شعرية - الأفضل لمراجعات الأداء

عبر

الشبكة

الشبكة هي برنامج مراجعة الأداء لدعم تطوير الفريق. يحتوي على ميزات تجعل تحديد الأهداف والتغذية الراجعة والمراجعات سهلة لكل من المدير والموظف.

تدفقات العمل قابلة للتخصيص، مما يجعل من السهل تكوين دورات المراجعة وأسئلة الملاحظات. يمكن للمديرين بسهولة إنشاء OKRs للموظفين وتقديم الملاحظات. تعمل وظيفة مراجعات الأداء المنتظمة على تعزيز نمو الموظفين.

التطوير المستمر أمر حيوي لتقدم الموظفين. يتيح Lattice للمديرين تقديم تدريب مستمر، ويمكن للموظفين طلب أو تقديم ملاحظات في أي وقت.

تعمل ميزات مثل الثناء المجهول والتتبع في الوقت الفعلي على تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة وتقديم الملاحظات.

أفضل ميزات Lattice

إدارة الأداء المستمر

ملاحظات ومراجعات بزاوية 360 درجة

تتبع الأهداف ومواءمتها

تطوير المهارات وخطط النمو

قيود الشبكة

قد تكون واجهة المستخدم غير بديهية

تكامل الأدوات المحدود

أسعار الشبكة

الإشراك: 4 دولارات شهريًا لكل شخص

4 دولارات شهريًا لكل شخص النمو: 4 دولارات شهريًا للفرد الواحد

4 دولارات شهريًا للفرد الواحد إدارة الأداء: 8 دولارات شهريًا للشخص الواحد

8 دولارات شهريًا للشخص الواحد المؤشرات والأهداف: 8 دولارات شهريًا للشخص الواحد

8 دولارات شهريًا للشخص الواحد إدارة الأداء والنتائج والأهداف: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للشخص الواحد

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للشخص الواحد المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. ليبسوم - الأفضل لتمكين الأشخاص

عبر

ليبسوم

غالبًا ما يعاني المديرون من الأنظمة المجزأة والعمليات اليدوية التي تعيق إدارة الأداء. وعندما يحدث ذلك، يحدث انفصال للموظفين، وارتفاع معدل دوران الموظفين، وعدم الوصول إلى الإمكانات الكامنة.

Leapsome هي منصة تمكين الأفراد التي تهدف إلى معالجة هذه المشكلة. فهي توفر حلاً متكاملاً، حيث تعمل على تحسين ثقافة العمل في مؤسستك من خلال توفير رؤى الموظفين وتعزيز المشاركة.

تتيح الميزات الرئيسية لـ Leapsome إمكانية الحصول على ملاحظات هادفة تركز على نمو الموظفين. عملياتها قابلة للتطوير للتعامل مع الشركات من أي حجم مع توفير تجارب متسقة للموظفين.

تتيح لك الأنظمة المرنة والمعيارية تجميع سير عمل يقوم بما تحتاجه بالضبط ولا شيء آخر. أيًا كانت الأجزاء التي تختارها، سترتبط جميعها معًا بحل تحليلات فائق.

أفضل الميزات

مراجعات الأداء والملاحظات

استبيانات الموظفين وأدوات المشاركة

ميزات التعلُّم والتطوير

دورات وقوالب مراجعة قابلة للتخصيص

القيود القيود

هناك بعض الأخطاء العرضية في المنصة

خيارات تكامل محدودة

تسعير بسيط

بدءاً من 8 دولارات شهرياً للشخص الواحد

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (1,250+ تقييم)

4.8/5 (1,250+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (58 تقييم)

8. Grove HR - الأفضل لأتمتة مهام الموارد البشرية

عبر

بستان الموارد البشرية

غروف للموارد البشرية هو نظام شامل برنامج الموارد البشرية حل يمكنه أتمتة المهام اليدوية لأعمالك بأكملها. فهو يركّز وظائف الموارد البشرية الأساسية، مثل التأهيل، ويدير بيانات الموظفين بسلاسة. يمكن للموظفين طلب إجازة أو الوصول إلى المراجعات بسهولة.

يمكن للمديرين الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات إدارة الأداء. يمكنهم تحديد أهداف الموظفين ومراقبتها بناءً على مراجعات الأداء الآلية. تسهل المنصة جدولة هذه المراجعات وتتبع النتائج.

ستتمكن من الحصول على رؤى مفيدة حول أداء الموظفين من خلال التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة. يمكن للأقران والمرؤوسين والمديرين جميعاً تقديم مراجعات سرية لأداء الموظف حتى تتمكن من تكوين صورة شاملة.

أفضل ميزات غروف للموارد البشرية

تحديد الأهداف وتتبع الأداء

ميزات الملاحظات والتقدير

تخطيط تطوير الموظفين

مؤشرات أداء قابلة للتخصيص

قيود الموارد البشرية

انخفاض ميزات إعداد التقارير

صعوبة التصفح بسبب الواجهة المعقدة

تسعير غروف للموارد البشرية

الأساسيات: بدءًا من 3 دولارات شهريًا للشخص الواحد

بدءًا من 3 دولارات شهريًا للشخص الواحد الأداء: بدءاً من 4 دولارات شهرياً للشخص الواحد

بدءاً من 4 دولارات شهرياً للشخص الواحد الانخراط: بدءاً من 6 دولارات شهرياً للشخص الواحد

تقييمات وتقييمات الموارد البشرية

G2: 4.5/5 (69 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (67 مراجعة)

9. PeopleGoal - الأفضل لتطوير الموظفين

عبر

PeopleGoal

PeopleGoal هو نظام لإدارة الأداء يربط عمليات الموارد البشرية في حل واحد بسيط. يمكن لشركتك أتمتة سير العمل ودفع نمو الموظفين بسعر مناسب.

نظرًا لأن ثقافة الشركة تختلف من شركة لأخرى، فإن التطبيقات التي تتكون منها المنصة قابلة للتخصيص لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة. تغطي هذه التطبيقات تتبع الأهداف ، ومراجعات الأداء، و OKRs، والتغذية الراجعة 360 درجة، والمزيد.

بالنسبة للأداء، يقوم PeopleGoal بمواءمة أهداف الفرد والفريق والشركة. يقدم ملاحظات 360 غير متحيزة للوعي الذاتي. بعد مراجعة الأداء، يمكنك إنشاء خطط تطوير شخصية تضع أهداف الموظف والشركة في الاعتبار.

بالنسبة للمشاركة، يمكنك إنشاء استبيانات لجمع ملاحظات الموظفين. تتيح لك الأسئلة المخصصة جمع معلومات فريدة من نوعها في مجال عملك أو شركتك. تعزيز مشاركة الموظفين على المدى الطويل باستخدام أدوات لمساعدتهم على تخطيط مسارهم الوظيفي.

أفضل ميزات PeopleGoal

مهام سير عمل إدارة الأداء القابلة للتخصيص

تتبع أهداف الموظفين ومواءمتها

التغذية الراجعة والتقدير في الوقت الفعلي

خطط تطوير الموظفين ومسارات التعلم

حدود أهداف الأشخاص

خيارات القوالب المحدودة مقارنة بأدوات إدارة الأداء الأخرى

يتطلب الإعداد الأولي بعض التوجيهات

تسعير PeopleGoal

بدءاً من 4 دولارات شهرياً للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات PeopleGoal

G2: 4.7/5 (14 تقييم)

4.7/5 (14 تقييم) Capterra: 4.6/5 (20 تقييم)

10. أكتوس - الأفضل لمشاركة الموظفين

عبر

أكتوس

Actus هو حل آخر من حلول برمجيات الموارد البشرية مع إدارة الأداء ومشاركة الموظفين في جوهره. وتتمثل وظيفته الرئيسية في القدرة على تسهيل تحديد الأهداف والمواءمة بينها. يعمل هذا على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي، مما يساعد على مواءمة أهداف الجميع.

يؤكد البرنامج على أهمية كل من المراجعات السنوية التقليدية والمراجعات المتكررة. وهو يحتوي على أدوات لتسهيل كليهما، مما يشجع على إجراء محادثات هادفة بين المديرين والموظفين حول نقاط القوة والضعف لديهم.

يسهِّل النهج الشامل الذي يتسم به البرنامج جمع الملاحظات من أقران الموظف أو مرؤوسيه أو مديريه.

يتكامل البرنامج مع منتجات الموارد البشرية الأخرى لتوفير حل أكثر شمولاً.

أفضل ميزات أكتوس

أدوات إدارة الأداء وتقييم الأداء

تقييم الكفاءات وتخطيط التطوير

التكامل مع أنظمة الموارد البشرية

تقارير وتحليلات قابلة للتخصيص

قيود أكتوس

واجهة بدائية تتطلب التحديث

قد تكون الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة

تسعير أكتوس

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أكتوس

G2: 4.6/5 (13 مراجعة)

4.6/5 (13 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (58 مراجعة)

إعطاء الأولوية لإشراك الموظفين مع نظام إدارة الأداء

تزدهر الشركات عندما يتفهم موظفوها مسؤولياتهم، ويتلقون ملاحظات موضوعية، ويمكنهم رؤية إمكانيات مسارهم الوظيفي أمامهم. برنامج إدارة الأداء الصحيح و الأدوات التنظيمية مساعدة المديرين على تقييم الأداء على مدار العام حتى تتمكن الفرق من الاستفادة من البيانات.

يمكن أن تكون القوالب والأدوات البرمجية والجداول متعددة الاستخدامات من ClickUp أساساً لخطط إدارة الأداء الجديدة حتى نهاية عام 2024 وما بعده.

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