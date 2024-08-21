أفضل 5 قوالب مجانية لاتفاقية عدم الإفشاء في Word وGoogle Docs وPDF و038؛ ClickUp

يعد ختم الشراكة باتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) أمرًا شائعًا بين الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة. يجب أن تظل بعض المعلومات خاصة، بل وسرية.

لا يقتصر الأمر على الأبحاث الرائدة أو الأسرار التجارية التي يجب حمايتها. فالشركات تتعامل بانتظام مع معلومات حساسة - بيانات العملاء، والحملات التسويقية، والمعلومات المالية، واتفاقيات المستثمرين أو الشراكة، وغير ذلك. يجب أن تظل هذه البيانات محمية.

قد يكون لسوء التعامل مع مثل هذه المعلومات عواقب وخيمة، مثل تشويه السمعة وفقدان الميزة التنافسية والمشاكل القانونية.

في حين أنه من المثالي للشركات أن تعمل فقط على حسن النية والثقة، إلا أن ذلك ليس عملياً دائماً. بدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على اتفاقيات العمل لضمان عدم تعطل العمليات وحماية مصالح الشركات.

أحد هذه العقود هو اتفاقية عدم الإفصاح أو اتفاقية عدم الإفصاح، والمعروفة أيضًا باتفاقية السرية (CA) أو اتفاقية المعلومات السرية (PIA). اتفاقية عدم الإفصاح هي عقد قانوني بين طرفين أو أكثر يقيدهم من الإفصاح عن المعلومات السرية.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة ما الذي يجعل اتفاقية عدم الإفصاح جيدة وكيفية صياغة عقد ملزم قانونًا يضمن المساءلة لجميع الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف نشارك خمسة نماذج جاهزة للاستخدام لاتفاقية عدم الإفصاح يمكنك تخصيصها لعلاقاتك التجارية وإرسالها في أي لحظة.

ما هي قوالب اتفاقية عدم الإفصاح؟

قالب اتفاقية عدم الإفصاح هو مستند مكتوب مسبقاً يحدد شروط وأحكام اتفاقية عدم الإفصاح. وهي تتضمن بنوداً قياسية تمنع الأطراف المتعاقدة من الإفصاح عن المعلومات التجارية السرية دون موافقة خطية مسبقة.

تزود هذه النماذج الشركات بإطار عمل جاهز يمكنها استخدامه لإنشاء اتفاقيات عدم إفشاء مخصصة لسيناريوهات مختلفة، مثل تعيين الموظفين, عقود نطاق العمل والمفاوضات

إن استخدام قالب اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات السرية يبسّط عملية إنشاء اتفاقيات سرية سليمة قانونيًا. فهو يوفر الوقت، ويزيد من الكفاءة، ويوفر للشركات صيغة متسقة وموحدة لتحديد المعلومات السرية. تضمن القوالب تغطية جميع النقاط الرئيسية وتقلل من خطر التغاضي عن البنود الأساسية.

يتضمن قالب اتفاقية عدم الإفصاح النموذجية هذه الأقسام:

مقدمة : يحدد هذا القسم موضوع اتفاقية عدم الإفصاح - على سبيل المثال إذا كان الأمر يتعلق بشراكة أو الوصول إلى البيانات أو مخطط خاصية

: يحدد هذا القسم موضوع اتفاقية عدم الإفصاح - على سبيل المثال إذا كان الأمر يتعلق بشراكة أو الوصول إلى البيانات أو مخطط خاصية التعريف : يوضح هذا القسم المصطلحات المختلفة التي سيتم استخدامها خلال اتفاقية عدم الإفصاح، مثل أسماء الأطراف، وتفاصيل حول الأطراف المفصحة والمتلقية، وما إذا كانت الأطراف كيانًا فرديًا أو شركة، وأي تفاصيل أخرى من هذا القبيل

: يوضح هذا القسم المصطلحات المختلفة التي سيتم استخدامها خلال اتفاقية عدم الإفصاح، مثل أسماء الأطراف، وتفاصيل حول الأطراف المفصحة والمتلقية، وما إذا كانت الأطراف كيانًا فرديًا أو شركة، وأي تفاصيل أخرى من هذا القبيل معلومات سرية : هذا يحدد ويصف طبيعة البيانات السرية الفعلية

: هذا يحدد ويصف طبيعة البيانات السرية الفعلية الاستثناءات : يسرد هذا القسم المعلومات التي لا تحميها اتفاقية السرية ويمكن مشاركتها مع الآخرين

: يسرد هذا القسم المعلومات التي لا تحميها اتفاقية السرية ويمكن مشاركتها مع الآخرين الالتزامات : يشرح هذا القسم كيف يجب على الطرف المتلقي التعامل مع المعلومات السرية وتحت أي ظروف يمكن أن يكشفها للآخرين

: يشرح هذا القسم كيف يجب على الطرف المتلقي التعامل مع المعلومات السرية وتحت أي ظروف يمكن أن يكشفها للآخرين إعادة المعلومات السرية : يحدد هذا القسم إجراءات إعادة المعلومات السرية بمجرد إبرام الاتفاقية

: يحدد هذا القسم إجراءات إعادة المعلومات السرية بمجرد إبرام الاتفاقية العقوبات: يشرح هذا القسم عواقب الإخلال بالاتفاقية، ويمكن أن تشمل العقوبات المالية والتهم الجنائية وإنهاء الخدمة

يشرح هذا القسم عواقب الإخلال بالاتفاقية، ويمكن أن تشمل العقوبات المالية والتهم الجنائية وإنهاء الخدمة الإشعارات والتعديلات : قسم اختياري، يسرد هذا الإشعار المكتوب أي تغييرات أو إضافات على اتفاقية عدم الإفصاح الأصلية

: قسم اختياري، يسرد هذا الإشعار المكتوب أي تغييرات أو إضافات على اتفاقية عدم الإفصاح الأصلية الولاية القضائية : يوضح هذا القسم الولاية أو المحكمة القضائية التي سيتم فيها حل أي نزاعات حول اتفاقية عدم الإفصاح عن عدم الإفصاح

: يوضح هذا القسم الولاية أو المحكمة القضائية التي سيتم فيها حل أي نزاعات حول اتفاقية عدم الإفصاح عن عدم الإفصاح كتلة التوقيع: يتضمن ذلك كتلًا لكل طرف وسيتضمن أسماءهم وتوقيعاتهم وتاريخهم

## ما الذي يجعل قالب اتفاقية عدم الإفصاح جيدة؟

تتبع معظم اتفاقيات عدم الإفصاح هذا الإطار الأساسي، ولكن بعض نماذج اتفاقية عدم الإفصاح المجانية تسهل صياغة اتفاقية عدم الإفصاح دون البدء من الصفر.

دعنا نستكشف ما الذي يجعل بعض قوالب اتفاقيات عدم الإفصاح أفضل من غيرها. فيما يلي بعض الخصائص التي يجب البحث عنها في أحدها.

اللغة الواضحة: مثل أي اتفاقية قانونية، يجب أن يكون نموذج اتفاقية عدم الإفصاح عن الإفشاء واضحًا وموجزًا ومختصرًا لمنع الغموض. يجب أن تتجنب العبارات القانونية المفرطة والمصطلحات غير الضرورية، مما يجعلها سهلة الفهم

مثل أي اتفاقية قانونية، يجب أن يكون نموذج اتفاقية عدم الإفصاح عن الإفشاء واضحًا وموجزًا ومختصرًا لمنع الغموض. يجب أن تتجنب العبارات القانونية المفرطة والمصطلحات غير الضرورية، مما يجعلها سهلة الفهم إطار عمل شامل : يجب أن يكون القالب متوافقًا مع أفضل ممارسات اتفاقية عدم الإفشاء وأن يحتوي على جميع الأجزاء الرئيسية، مثل التعريف والمعلومات السرية وسبل الانتصاف وغيرها

: يجب أن يكون القالب متوافقًا مع أفضل ممارسات اتفاقية عدم الإفشاء وأن يحتوي على جميع الأجزاء الرئيسية، مثل التعريف والمعلومات السرية وسبل الانتصاف وغيرها سليم قانونياً : يجب أن يكون النموذج قابلاً للتنفيذ قانونياً ومتوافقاً مع القوانين واللوائح ذات الصلة. وينبغي أن يذكر الأطراف والاختصاص القضائي الحاكم وينص على الشروط والبنود بوضوح لضمان صلاحيته في المحكمة

: يجب أن يكون النموذج قابلاً للتنفيذ قانونياً ومتوافقاً مع القوانين واللوائح ذات الصلة. وينبغي أن يذكر الأطراف والاختصاص القضائي الحاكم وينص على الشروط والبنود بوضوح لضمان صلاحيته في المحكمة المرونة : مع وجود أنواع مختلفة من اتفاقيات عدم الإفصاح المتاحة - مثل اتفاقيات الموظفين والشراكة والأطراف المزدوجة ومتعددة الأطراف - من الضروري اختيار نموذج يمكنك تخصيصه بسهولة ليناسب حالات العمل المختلفة

: مع وجود أنواع مختلفة من اتفاقيات عدم الإفصاح المتاحة - مثل اتفاقيات الموظفين والشراكة والأطراف المزدوجة ومتعددة الأطراف - من الضروري اختيار نموذج يمكنك تخصيصه بسهولة ليناسب حالات العمل المختلفة التكاملات : هناك عامل آخر مهم يجب أخذه في الاعتبار وهو تكامل التوقيع الإلكتروني. تحقق مما إذا كان القالب وأداة الصياغة متوافقين مع أدوات التوقيع الإلكتروني. يضمن لك ذلك إمكانية توقيع العقود وتوثيقها رقميًا

: هناك عامل آخر مهم يجب أخذه في الاعتبار وهو تكامل التوقيع الإلكتروني. تحقق مما إذا كان القالب وأداة الصياغة متوافقين مع أدوات التوقيع الإلكتروني. يضمن لك ذلك إمكانية توقيع العقود وتوثيقها رقميًا التنسيق والأسلوب: تأكد من أن القالب جذاب بصرياً أيضاً. ضع في اعتبارك عوامل مثل التباعد بين الصفحات والنصوص، واستخدام العناوين، ونوع الخط، وهيكل الفقرات

5 نماذج مجانية لاتفاقية عدم الإفصاح لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة مختصرة بقوالب اتفاقية عدم الإفشاء المفضلة لدينا والتي يمكن تنزيلها واستخدامها مجاناً.

1. قالب اتفاقية عدم الإفصاح عن عدم الإفصاح

احصل على عقد قانوني بسيط وقابل للتخصيص بسهولة مع قالب اتفاقية عدم الإفصاح عن عدم الإفصاح من ClickUp

أولًا نموذج اتفاقية عدم الإفشاء الخاص ب ClickUp . في هذا القالب الملائم للمبتدئين، يمكنك العثور على جميع الأجزاء الضرورية في اتفاقية عدم الإفصاح المتوافقة مع معايير الصناعة.

كما يساعدك هذا القالب على إنشاء مهام ClickUp مع مختلف الحالات المخصصة للمساعدة في إدارة اتفاقياتك. يمكنك تصنيف وإضافة ميزات لتصور وتتبع المعلومات الحساسة.

ببساطة قم بتكرار هذا القالب على مستندات ClickUp وأضف جميع التفاصيل المهمة، مثل أسماء الأطراف المعنية وتفاصيلها، وموجز اتفاقية الإفصاح السري، وغير ذلك.

يتيح لك القالب متابعة اتفاقية التعاون تتبع مع ردود الفعل على التعليقات، والمهام الفرعية المتداخلة، والمكلفين المتعددين، وتسميات الأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مساحة العمل وأدوات الإنتاجية في ClickUp على تبسيط إدارة العقود العملية، والتعاون بين الأطراف، وغير ذلك.

يمكنك أيضًا صياغة وتحرير محتوى مستنداتك القانونية باستخدام كليك أب برين أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي. يستخرج كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل إجابات على الأسئلة على الفور ويضع مستند عقد في غضون ثوانٍ. كن مطمئنًا، ستظل جميع عقودك آمنة على ClickUp؛ لن تُستخدم بياناتك أبدًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

استخدم ClickUp Brain للاهتمام بجميع مهامك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كل شيء بدءًا من الكتابة إلى الأعمال الإدارية

يمكنك أيضًا استخدام مدير معارف الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain للبحث عن المعلومات، والعثور على البنود التي أضفتها إلى العقود السابقة، وما إلى ذلك.

يمكنك توطين نسخ اتفاقيتك المجانية باستخدام إمكانيات الترجمة في ClickUp Brain للبقاء على المسار الصحيح مع موظفيك أو البائعين الموجودين في جميع أنحاء العالم.

بمجرد الانتهاء من صياغة اتفاقية عدم الإفصاح، يمكنك إنشاء انقر فوق المهمة وقم بتعيينها إلى مديرك وفريقك القانوني لمراجعتها. بمجرد الانتهاء من الاتفاقية، قم بتصديرها كملف PDF وشاركها مع الأطراف المستلمة والموقعة للتوقيع الإلكتروني. أو، إذا كنت تحب إنجاز الأمور بالطريقة القديمة، قم بطباعتها في لمح البصر!

2. قالب اتفاقية عدم الإفصاح Word من LegalTemplates

استخدم أداة إنشاء النماذج القانونية من LegalTemplate لإنشاء اتفاقيات عدم إفشاء مخصصة

قالبنا التالي هو قالب Word NDA من LegalTemplates . هذا القالب منظم بشكل جيد ويضم جميع المكونات الأساسية لقالب اتفاقية عدم الإفصاح القياسية. يمكنك الاختيار بين اتفاقية عدم إفشاء قياسية أو اتفاقية مخصصة لاتفاقيات التوظيف أو الاختراعات أو معاملات البيع أو الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل القالب بناءً على قوانين ولايتك وسلطتك القضائية المحلية.

ليس ذلك فحسب، بل إن LegalTemplates يحتوي أيضًا على أداة إنشاء نماذج قانونية مجانية للوثائق القانونية. كل ما عليك فعله هو إضافة تفاصيل الاتفاقية الخاصة بك إلى مربعات النص، وسوف تقوم بإنشاء اتفاقيتك القانونية في غضون ثوانٍ. تقدم LegalTemplates أيضًا خاصية التوقيع الإلكتروني المدفوعة إذا كنت تفضل أن تكون رقميًا.

/ctaBtn/الأخضر https://legaltemplates.net/form/non-disclosure-agreement/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

3. قالب اتفاقية عدم إفشاء كلمة من سيمول

قم بتنزيل نماذج اتفاقية عدم الإفصاح المجانية من Simul ووفر الوقت في صياغة اتفاقيات السرية الخاصة بك

القالب التالي في هذه القائمة من Simul، وهي أداة تحكم في الإصدار والتعاون في Microsoft Word. إن قالب اتفاقية عدم الإفصاح في Word بواسطة Simul هو قالب اتفاقية عدم إفشاء بسيط بصيغة مستند يمكنك تنزيله بنقرة واحدة وتحريره على برنامج معالجة النصوص سواء كان مستندات Google Docs أو MS Word أو Apple Pages.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك تحميله إلى أداة التوقيع الرقمي أو إرسال نسخة مطبوعة إلى الطرف المتلقي.

يحتوي القالب على الكثير من التفاصيل، ويمكنك إضافة المزيد اعتمادًا على نوع المعلومات السرية التي تريد ربطها في اتفاقية.

لمنع أي إفصاح أو وصول غير مصرح به، تأكد من أن اتفاقيات عدم الإفصاح للموظفين أو المتدربين أو المتعاقدين تغطي كل شيء في نموذج اتفاقية عدم الإفصاح، مثل المعلومات المتعلقة بمعدات الشركة والمعلومات المحاسبية وعمليات الإنتاج والملكية الفكرية.

عند استخدام هذا النموذج، تذكر أن تتأكد من تطابق الكلمات والعبارات مع ما تستخدمه في عقودك الأخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم عادةً مصطلحات مثل "الطرف المُفصِح" و"الطرف المتلقي" في اتفاقياتك، فاستخدمها بدلاً من "مزود المعلومات" و"المتلقي" في هذا النموذج.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممارسة الممتازة أن تقوم بمضاهاة نموذج اتفاقية عدم الإفصاح هذا مع الشكل الذي تحدده الدولة الحاكمة لضمان توافقهما في الهيكل والمصطلحات.

/ctaBtn/الأخضر https://www.simuldocs.com/templates/non-disclosure-agreement تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

4. قالب اتفاقية عدم الإفصاح بصيغة PDF من Signaturely

قم بتخصيص قالب اتفاقية عدم الإفشاء هذا من Signaturely لمواقف العمل المختلفة

على Signaturely، يمكنك إنشاء اتفاقياتك وتوقيعها دون أي متاعب. المنصة عبارة عن أداة توقيع رقمي عبر الإنترنت تقدم قوالب مجانية يمكنك تنزيلها بصيغتي Doc و PDF.

ومع ذلك، تسمح لك خطتهم المجانية بتوقيع مستند واحد فقط شهريًا. سيتعين عليك الاشتراك في خطة مدفوعة لتوقيع المزيد من المستندات.

في حين أن قالب Word NDA بواسطة Signaturely يتبع التنسيق الموحد، وهو موجز نسبيًا. ستحتاج إلى إنشاء أقسام مثل الالتزامات والتعويضات والتعديلات من البداية. نقترح عليك استخدام هذا القالب للعقود الأبسط التي لا تتطلب تفاصيل شاملة لأنها لا تتضمن معلومات حساسة للغاية.

/ctaBtn/الأخضر https://signaturely.com/contracts/non-disclosure-agreement-template/ قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

5. محرر مستندات Google NDA لمستشاري الموارد البشرية بواسطة Template.net

قم بتنزيل هذا القالب المجاني Templates.net عند إعداد مستشاري الموارد البشرية الجدد لشركتك

القالب المجاني الأخير في هذه القائمة محدد تماماً - إنه نموذج اتفاقية عدم إفشاء مصممة لمستشاري الموارد البشرية. تستخدم معظم المؤسسات اتفاقية عدم إفشاء مختلفة لموظفي الموارد البشرية لأن لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات الموظفين ومعلومات الشركة الحساسة و العمليات التجارية الداخلية .

هذا قالب مستندات جوجل قالب اتفاقية عدم الإفشاء لمستشاري الموارد البشرية بواسطة Template.net مخصص للكشف عن المعلومات السرية التي يتعامل معها مستشارو الموارد البشرية عادة، مثل العمليات التجارية والاستراتيجيات والخطط, إدارة العملاء وبيانات الموظفين والملكية الفكرية وغيرها

يمكنك إضافة المعلومات مباشرةً في محرر المستندات في Templates.net، إلى جانب أي عناصر للعلامة التجارية مثل شعار الشركة ومخططات الألوان وغيرها.

يمكنك أيضًا مشاركة اتفاقية عدم الإفصاح مع الآخرين في فريقك حتى يتمكنوا من مراجعة الاتفاقية وإجراء تعديلات عليها. بمجرد تأكيد الاتفاقية، يمكنك تنزيلها كملف PDF ومشاركتها مع الطرف المتلقي.

/ctaBtn/الأخضر https://www.template.net/editable/158337/nda-non-disclosure-agreement-for-hr-consultants-template تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

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حماية المعلومات السرية باستخدام قوالب اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات السرية

سواء كنت تقوم بتعيين موظفين أو متعاقدين مستقلين، أو تتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع سرية للغاية، أو تشارك في مفاوضات للاستحواذ على شركة - فإن اتفاقية عدم الإفصاح أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السرية وحماية المعلومات الحساسة.

إن تخصيص قوالب اتفاقية عدم الإفصاح التي ذكرناها أعلاه هو عملية مباشرة . تأكد من عرض المستند النهائي على مستشارك القانوني قبل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية عدم الإفصاح.

احتفظ باتفاقيات عدم الإفصاح الخاصة بك في مكان واحد عن طريق حفظها بصيغة مستندات ClickUp ومشاركتها مع الأطراف المعنية. ميزات مثل التحكم في الإصدار والوصول ستحافظ على أمان معلوماتك السرية. وبفضل التحرير في الوقت الحقيقي والتحرير التعاوني، يمكنك إجراء التعديلات بسرعة عند الحاجة.

إلى جانب الحفاظ على أمان معلوماتك الخاصة وإمكانية الوصول إليها، يمكن ل ClickUp مساعدة فريقك على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية في مكان عملك. بفضل ميزاته المحفزة للكفاءة، يمكن لمنصة الإنتاجية المتكاملة هذه أن توفر على فرقك ما يصل إلى يوم واحد في الأسبوع. اشترك مجاناً اليوم واستكشف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في صياغة اتفاقياتك والتعاون فيها وإدارتها في لوحة تحكم واحدة!