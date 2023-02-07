الهياكل التنظيمية لإدارة المشاريع (بما في ذلك 5 أمثلة ونماذج)

تؤيد العديد من الشركات الحديثة التسلسل الهرمي المسطح. وعلى الرغم من أن ذلك يجعل الأمر يبدو وكأنه لا يوجد تسلسل هرمي تقريبًا، إلا أن المؤسسات والمشاريع لديها دائمًا نوع من التسلسل الهرمي.

عندما تتكشف لك الأنماط والطرق المختلفة لهيكلة المشاريع، فإنك تمنع تحولها إلى فوضى عارمة. مع الهيكل الصحيح لإدارة المشاريع، سيعرف كل فرد في فريقك - والفرق من حولك - من هو بالضبط من هو.

سيكون من الأسهل بكثير التحكم في العمل واتخاذ أفضل القرارات للمشروع، وفي نهاية المطاف، للعمل.

في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على ما يحدد هيكل إدارة المشروع وكيفية اختيار واحد. ولكن الأهم من ذلك، سنقدم لك توجيهات حول كيفية إنشاء تلك الهياكل بسهولة في انقر فوق !

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ما هي هياكل إدارة المشاريع المستخدمة؟

يُستخدم هيكل إدارة المشروع لتوضيح التسلسل الهرمي، وبالتالي خطوط التقرير في المشروع. يحدد الهيكل وظيفة كل متدخل في المشروع وسلطته في الإشراف واتخاذ القرارات.

وتتخذ هذه الهياكل التنظيمية شكل مخططات. وتكمن قيمتها في كونها مرجعًا لأعضاء الفريق للرجوع إليها خلال تنفيذ المشروع .

بعد كل شيء، مع استنزاف الموظفين ودوران الموظفين، تتغير هياكل إدارة المشروع. وقد يحدث نفس الشيء أثناء العطلات وعندما توظف العديد من العاملين الجدد.

ولكن قد يكون المشروع قد بدأ للتو، مما يتطلب تحديد هيكله التنظيمي. أو قد يكون قديمًا جدًا بحيث تغير هيكله التنظيمي بمرور الوقت.

من الأسرع والأكثر راحة التحقق من مخطط في مستودع يمكن الوصول إليه بدلاً من إزعاج الزملاء (المختلفين أحيانًا) للسؤال عن من يجب التحدث معه لحل مسألة عاجلة.

إدارة المشروع أو الهيكل التنظيمي للمشروع؟ يشير البعض إلى هذه الهياكل باسم "الهياكل التنظيمية للمشروع" بدلاً من "هياكل إدارة المشروع" وذلك لأنها تمثل تنظيم الأشخاص حول المشروع. واعتمادًا على الهيكل، يتغير أسلوب تنسيق وإدارة عمل فريق المشروع والتواصل معه.

ومع ذلك، فإن أي هيكل لإدارة المشروع يعمل كأساس لـ:

التواصل الواضح: مواءمة جميع أعضاء الفريق قبل وأثناء المشروع بشأن نوع المساهمة المتوقعة من كل واحد منهم لتقليل النزاعات إلى أدنى حد ممكنالتعاون الفعال بين أعضاء الفريق _الخيارات المتاحة في السوق!

استخدام اللوحات البيضاء ClickUp لتحديد هياكل المشروع

قم بسحب وإسقاط الأشكال على اللوحة القماشية الخاصة بك، وربط سير عملك معًا والعمل مع فريقك في نفس الوقت في ClickUp Whiteboard

اللوحات البيضاء مناسبة بشكل خاص للتعاون عن بُعد وفي الوقت الفعلي مع المديرين والمديرين التنفيذيين الآخرين أثناء تحديد هيكل إدارة المشروع.

لا تزال خطوات إنشاء الخرائط الذهنية تنطبق على تصميم الهياكل التنظيمية على السبورات البيضاء. ومع ذلك، بدلاً من إنشاء خريطة ذهنية على السبورة البيضاء، يمكنك إضفاء لمسة من الإثارة على الهياكل الخاصة بك باستخدام عناصر مرئية أخرى وقيود الرسم التخطيطي.

في ClickUp Whiteboards، يمكنك رسم الأشكال وربطها بموصلات. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات لاصقة ونصوص إلى هياكل إدارة مشروعك وتحميل ملفات الصور، مثل صور الرأس أو الرموز، لتمييز المواضع.

نصيحة احترافية: استخدم قالب مقدمة في ClickUp لقالب اللوحات البيضاء للبدء.

أفكار يجب وضعها في الاعتبار

عندما تختار أفضل هيكل تنظيمي لمشروعك، فإنك تقوم بتحسين المواهب والموارد. كما أنك تضع الأساس اللازم لتحقيق الكفاءة في العمل إدارة سير العمل وفرق العمل عالية الأداء

لأنه بدون هذين العنصرين، أهداف المشروع الواضحة والرؤية الواضحة، لن تحصل على النتائج والجودة المطلوبة. تواصل معنا ! وسنساعدك في إعداد هيكل إدارة المشروع الذي يحقق أفضل تأثير على مشاريعك.