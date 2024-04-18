11 نموذج مجاني لخطة تدريب الموظفين المجانية

ما هو القاسم المشترك بين مديري التعلم والتطوير ومدربي الموظفين والرياضيين الناجحين؟

جميعهم يحتاجون إلى خطة تدريب جيدة للوصول إلى أهدافهم.

سواء كان لديك فريق عمل عن بُعد أو داخل المكتب أو فريق مختلط، فإن برنامج تدريب الموظفين أمر لا بد منه. ولا يقتصر الأمر على تأهيل الموظفين الجدد . وهنا يأتي دور نموذج خطة التدريب. 🏆

تحافظ خطة التدريب على مشاركة الموظفين الحاليين وتحسّن الاحتفاظ بهم. في الواقع، إن توفير فرص التعلم هو أفضل طريقة تهدف من خلالها المؤسسات إلى تعزيز الاحتفاظ بالموظفين، وفقًا لـ تقرير لينكد إن عن التعلم في مكان العمل لعام 2024 .

ولكن ليست كل نماذج خطط تدريب الموظفين متشابهة. فكيف تعرف أي منها تختار؟

لقد أعددنا لك قائمة بـ 11 نموذجاً فعالاً لخطة تدريب الموظفين التي ستساعدك على التألق في دورتك التدريبية القادمة. ستوفر الكثير من الوقت والطاقة، وسيكتسب أعضاء فريقك المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.

هيا بنا! 🏃

أهمية استخدام خطة تدريب الموظفين ## أهمية استخدام خطة تدريب الموظفين

نموذج خطة تدريب الموظفين هو مستند يرشدك خلال عملية إنشاء برنامجك التدريبي. فهو يساعدك على تحديد أشياء مثل الأهداف والغايات والأساليب والمهام والمقاييس، ثم وضعها في شكل يمكن للأشخاص في شركتك استخدامها. فكر في النموذج كخريطة أو مخطط لإنشاء خطة تدريب الموظفين.

إن إنتاجية الموظف تعتمد على ما يعرفه الموظفون وكيفية عملهم وكيفية استخدامهم للأدوات التي لديهم. إن تدريب موظف جديد على عملية ضبط الوقت لديك لا يقل أهمية لتحقيق أهداف شركتك عن تدريب موظف جديد على أداة جديدة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وينطبق الأمر نفسه على تدريب الأشخاص على تلك المهارات الشخصية المهمة للغاية التي يمكن أن تنجح أو تفشل الفريق (والمشروع الذي يعملون عليه).

تمنحك القوالب طريقة فعالة وخطوة بخطوة لإنشاء خطط توازن بين احتياجات وأساليب التدريب وأهداف الموظفين الفردية ومبادرات الشركة - كل ذلك مع تتبع كل شيء وقياس النتائج. 🎯

لماذا تستخدم قالب خطة تدريب الموظفين؟

يمكن أن يساعدك استخدام قالب خطة تدريب الموظفين على إكمال استراتيجيات التدريب الخاصة بك. فيما يلي بعض الأمور التي يمكن أن تساعدك قوالب خطة تدريب الموظفين فيها:

تتكيف مع مواضيع التدريب المختلفة، بما في ذلك المهارات الصعبة والمهارات الشخصية وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) يلتقط ويتتبع أهداف التدريب ويتيحتتبع الأهداف يعمل مع أنواع متعددة من طرق التدريب وأنماط تقديمه

يوصي بالمقاييس الذكية التي تلتقط التكاليف ونتائج التعلم

يحدد جداول التدريب والجداول الزمنية الأخرى

يقوم بفهرسة المواد التدريبية اللازمة

يدعم منهجًا قويًا

يسمح بالتخصيص

ينسق المحتوى بحيث يكون جذاباً وقابلاً للمشاركة

يحدد الجمهور وأصحاب المصلحة

يسرد الموارد الضرورية لفصل معين أو برنامج تدريبي كامل

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل أن يكون لديك قوالب تدريبية تتكامل مع منصة تعاونية وسهلة الاستخدام لإدارة المشاريع يمكنك استخدامها من أجل إدارة فريقك أثناء عملية التدريب.

وهذا يجعل تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الأخرى أسهل. بالإضافة إلى أنه يمنحك إمكانية الوصول إلى ميزات إضافية تحسِّن من عملية التخطيط مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية توليد نصوص الذكاء الاصطناعي والرسائل

11 نموذجًا لخطة تدريب الموظفين لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن استعرضنا بعض الأساسيات، حان الوقت لبدء التخطيط. لقد اخترنا هذه القوالب بعناية لأنها لن توفر عليك فقط المهمة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة من الصفر ، ولكنها ستساعدك أيضًا على تحقيق مجموعة متنوعة من أهداف التدريب وفقًا لاحتياجاتك.

سواء كنت تقوم ببناء عملية التأهيل، أو رفع مستوى استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين، أو تنفيذ خطط التطوير الفردي للموظفين، ستساعدك هذه النماذج على إنجاز المهمة بشكل أسرع وأفضل. 🤩

1. قالب إطار عمل تدريب ClickUp

قالب إطار عمل ClickUp للتدريب

ابدأ بوضع أساس قوي لبرنامجك التدريبي من خلال تحديد إطار عمل مع هذا القالب الشامل وسهل الاستخدام قالب إطار التدريب من ClickUp .

يساعد إطار العمل التدريبي على تحديد التدريب عبر المؤسسة . وهو عبارة عن الخطوط العريضة للإجراءات المتبعة في تنظيم وتنفيذ خطة التدريب.

يتم تقديم هذا القالب للمبتدئين على شكل قائمة مهام، ويتضمن دليل البدء، وعينة من قوائم التدريب، ولوحة الفئات. ولأنه إطار عمل وليس برنامجًا محددًا مسبقًا، يمكنك تعديله لتخطيط كل نوع من أنواع التدريب الذي تحتاجه شركتك. أضف قسمًا جديدًا لعملية التهيئة أو أنشئ ملاحظات تدريب عبر الإنترنت لأداة برمجية جديدة طرحها قسم تكنولوجيا المعلومات لديك للتو.

وأفضل ما في الأمر أنه يعمل داخل ClickUp بحيث يمكنك مشاركة الخطة مع أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة لكل نوع من أنواع التدريب. تنزيل هذا النموذج

2. انقر فوق قائمة تدريب ClickUp لقالب التأهيل

قائمة تدريب ClickUp لقالب التأهيل بالنقر فوق قائمة التدريب لقالب التأهيل

قليلة هي الأشياء التي لا تقل أهمية عن الانطباعات الأولى - وأفضل طريقة لترك انطباع إيجابي لدى أعضاء الفريق الجدد هي تجربة تدريب واضحة وفعالة للموظفين الجدد.

استخدم هذا النموذج البسيط والقوي في نفس الوقت قائمة التدريب لقالب الإعداد من ClickUp لإنشاء عملية تأهيل للموظفين تتجاوز مجرد سرد الدورات التدريبية التي يجب على الموظفين الجدد حضورها. بمجرد إعدادها بالطريقة التي تريدها، استخدم القالب لوضع خطة لكل موظف جديد وتخصيصها له.

ينتقل كل موضوع في القائمة إلى قائمة مراجعة مفصلة للتدريب يمكنك تحديثها حسب الحاجة. ولأنها مدمجة في واجهة ClickUp القوية، يمكنك إضافة الملاحظات والمستندات ومحتوى الوسائط المتعددة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظاتهم الخاصة، والدردشة، وتتبع الوقت الذي يقضونه في كل خطوة في رحلة التعلم. تنزيل هذا القالب

3. قالب مصفوفة تدريب ClickUp

قالب مصفوفة تدريب ClickUp

جزء حيوي من أي خطة تدريب هو تحديد المستوى الحالي لمهارات الموظفين. ولا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك أفضل من استخدام قالب مصفوفة التدريب من Clickup . يستفيد هذا القالب من إمكانيات ClickUp للنظر في احتياجات التدريب من منظور الموظف والقسم.

قد يبدو تسجيل مستوى مهارات الأشخاص المختلفين أمرًا شاقًا، ولكن ليس مع هذا القالب. فهو يوفر نموذج تقييم احتياجات التدريب الذي يساعدك على إجراء تقييم لاحتياجات التدريب ثم ملء القائمة الرئيسية.

يمكنك بعد ذلك مراجعة النتائج في القائمة الرئيسية، أو عرض المهارات لكل قسم، أو لوحة عملية المراجعة التي تُظهر مكان كل موظف في عملية مراجعة المهارات الخاصة بك. تنزيل هذا النموذج

4. نموذج خطة طرح تدريب ClickUp للتدريب

نموذج خطة طرح تدريب ClickUp للتدريب

بمجرد أن تتعرف على الدورات التدريبية التي تحتاجها مؤسستك، استخدم نموذج قالب خطة طرح التدريب من Clickup لإنشاء جدول زمني تعاوني للتدريب بقيادة مدرب، أو شخصيًا، أو تفاعليًا عبر الإنترنت، أو تدريبًا إلكترونيًا.

اعرض خطتك كقائمة أو جدول زمني مجمّع حسب نوع التدريب. كما يتم توفير طريقة عرض اللوحة التي تعرض حالة كل دورة تدريبية، مما يوفر ملاحظات حول كيفية سير التدريب الخاص بك بمجرد تنفيذ خطة الطرح.

يأتي هذا القالب القوي أيضًا مع حقول مخصصة لالتقاط طريقة التدريب ونوعه (المستوى) وتواريخ البدء والاستحقاق, أولويات العمل والمكلفين (الطلاب) والمدربين والموارد (الملفات).

باستخدام نموذج خطة التدريب هذا، يمكنك إعداد جدولك الزمني وتعيين التدريب وتتبع موظفيك لبناء عملية تدريب قابلة للتطوير. تنزيل هذا القالب

5. قالب جدول أعمال التدريب على تنفيذ الخدمات الاحترافية في ClickUp

قالب جدول أعمال التدريب على تنفيذ الخدمات الاحترافية في ClickUp للخدمات الاحترافية

هل تقدم تدريبًا على تنفيذ البرامج للعملاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما كنت تستعرض هذه القائمة متسائلاً "ماذا عني؟

حسنًا، لقد قمنا بتغطيتك مع قالب جدول أعمال التدريب على تنفيذ الخدمات الاحترافية من ClickUp .

يساعدك قالب المستند هذا على إنشاء خطة لكل عميل لإعداد حساباته وتحديد أهدافه التعليمية والمواضيع التي تحتاج إلى تغطيتها مع المسؤولين والمستخدمين. حتى أنه يتضمن نموذج تقييم للتدريب حتى يتمكن المدربون من توثيق أداء العميل.

بما أن هذا قالب مستند في ClickUp، يمكنك بسهولة إضافة المهام والتعليقات والمستندات للتعاون بشكل أفضل وتتبعها أثناء تخطيط وتنفيذ الجزء التدريبي من عروض خدماتك. بمجرد حصولك على المستند في المكان الذي تريده، قم بتصدير المنتج النهائي كملف PDF أو HTML، أو قم بطباعته. تنزيل هذا القالب

6. قالب جدول أعمال ورشة عمل ClickUp

قالب جدول أعمال ورشة عمل ClickUp

ورش العمل هي واحدة من أكثر أنواع تدريب الموظفين فعالية، ومع هذا القالب العملي قالب جدول أعمال ورشة العمل من ClickUp سوف توفير الوقت وتأكد من أن كل شيء جاهز لجلستك التالية.

مثل معظم قوالب ClickUp، تأتي مع دليل البدء لتوجيهك خلال العملية من أجل سير عمل ناجح لتدريب الموظفين.

يتضمن قالب المستند هذا قسمًا لتفاصيل الاجتماع والحضور وجدول الأعمال والمراجع. أثناء إنشاء جدول الأعمال (وبعد اكتماله)، يمكنك استخدام جميع التعاون في مكان العمل وأدوات التواصل في ClickUp لتعيين المهام والدردشة وإرفاق الملفات. يمكنك حتى استخدام توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء جدول أعمالك. تنزيل هذا القالب

7. قالب ملاحظات المدرب ClickUp Trainer Notes

قالب ملاحظات المدرب ClickUp

جزء آخر مهم من أي خطة تدريب هو ضمان حصول المدربين على كل ما يحتاجون إليه. إن قالب ملاحظات المدرب من ClickUp يتيح لك تدوين جميع المعلومات التي جمعتها خلال مرحلة التخطيط حتى تتمكن من تقديم خطة تطوير للموظفين سهلة المتابعة للمدربين لديك.

يأتي قالب المستند هذا مع الأقسام التالية، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال جدول المحتويات الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا:

معلومات الشركة

ملاحظات تمهيدية

النتائج المتوقعة

الوصف

مخطط الدورة (بما في ذلك الفصل والأهداف والنشاط والمدة)

الملخص

الدروس المستفادة

الملاحظات

أثناء إعداد ملاحظات المدرب الخاص بك، يمكنك الوصول إلى جميع الإمكانيات الموجودة في ClickUp، مثل الدردشة والمستندات وإنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إضافة أقسامك الخاصة حسب الحاجة. بمجرد الانتهاء، اربط ملاحظاتك بمشاريع ClickUp الأخرى، أو احفظها على ملف PDF أو HTML، أو اطبعها كنشرة. تحميل هذا القالب

8. قالب جدول الموظفين ClickUp

قالب جدول مواعيد الموظفين ClickUp

نموذج قالب جدول عمل الموظف ClickUp يمكن استخدامه لجدولة نوبات عمل الموظفين، وتعيين المهام خلال تلك النوبات، وحساب تكاليف العمالة.

كما يمكن استخدام هذا القالب لجدولة عملية التدريب وإعداد الموظف في التدريب لمناوباتهم القادمة!

فيما يتعلق بقوالب جداول الموظفين، فإن هذا القالب يتجاوز قالب الجدول الأسبوعي الأساسي الخاص بك، وسيجعل الموظفين الجدد يبدأون بداية رائعة! تحميل هذا القالب

9. قالب تدريب الشركات من Template.net قالب تدريب الشركات من Template.net

عبر Template.net لا تبدأ خطة التدريب التالية لشركتك بورقة فارغة. قم بتنزيل هذا القالب لمستندات Google Docs أو Microsoft Word أو Apple Pages واحصل على السبق في أنواع مختلفة من خطط التدريب.

سيرشدك هذا القالب إلى كيفية إنشاء مستند احترافي مصقول ومحترف مع إعداد جميع التنسيقات وتجهيزه لك لتقوم بتعبئته. باستخدام تنسيق مخطط تفصيلي سهل المتابعة، يمكنك تخصيصه ليناسب برنامج تدريبي كامل أو جلسة تدريبية واحدة. تنزيل هذا النموذج

10. قالب خطة تدريب وورد من TemplateLab

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عبر مختبر القوالب تحتاج أحيانًا إلى قالب خطة تدريب مباشرة يمكنك تحريرها في Word؛ هذا الخيار من TemplateLab موجود هنا من أجل ذلك.

هذا القالب البسيط قالب الصفحة الواحدة يحتوي على مكان لجميع المعلومات الأساسية بتنسيق جدول نظيف ومألوف. يلتقط العنوان من وماذا ومتى وأين وأين وكيف، في حين أن أقسام أهداف التدريب والرسائل الرئيسية هي المكان الذي يمكنك فيه تدوين هذه الأساسيات على الورق.

يتم حجز بقية الصفحة لجدول أعمال الفصل المقترح. ويتضمن ذلك تفاصيل كل قسم من أقسام الصف، بما في ذلك الأعمدة الخاصة بالوقت واللوجستيات والنتائج والميسر. يمكن تغيير كل جزء من النموذج لاستخدام المصطلحات التي تفضلها، ويوجد قسم للمعلومات الإضافية لإضافة أي شيء آخر يحتاج الفريق إلى معرفته.

إذا كنت تستخدم ClickUp، فلا تتردد في تحميل المستند وإدارته كجزء من جهد تخطيطي أكبر للاستفادة من إمكانات التعاون والتعليق والجدولة في المنصة. تنزيل هذا القالب

11. الشرائح قالب العرض التقديمي لخطة تدريب الموظفين بواسطة SlidesGo

عبر SlidesGo

العروض التقديمية الجميلة تعطي انطباعاً أفضل. لذلك عندما يحين الوقت لمشاركة خطة التدريب الخاصة بك مع الآخرين، لماذا لا تضع كل شيء في عرض تقديمي جذاب؟

قالب خطة تدريب الموظفين هذا منظم بشكل جيد وجاهز للمحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على موضوع تمرين يضفي بعض الطاقة والمرح على العرض التقديمي لبرنامجك التدريبي.

إنه قابل للتحرير بنسبة 100% ويحتوي على رسومات وجداول وجداول زمنية سهلة التعديل. هناك 33 تخطيطًا مختلفًا للشرائح، لذلك يجب أن تكون قادرًا على العثور على التصميم المناسب لإضفاء الحيوية على عرض برنامجك التدريبي وإشراك الجميع. قم بتنزيل هذا القالب

أمثلة على خطة تدريب الموظفين وحالات الاستخدام

سواءً كنت مؤسسة رعاية صحية أو شركة برمجيات أو شركة بيع بالتجزئة، فإن تنمية مهارات موظفيك أمر حيوي للكفاءة التشغيلية ونمو الأعمال. فيما يلي بعض الأمثلة على نماذج خطط تدريب الموظفين التي يمكن تكييفها مع مختلف الصناعات:

مؤسسة رعاية صحية

الهدف: تدريب طاقم التمريض على تكنولوجيا الرعاية الصحية الجديدة.

الأدوات: دليل التدريب، والتدريب العملي على التكنولوجيا الجديدة، والمتابعة والتقييمات المنتظمة.

1. الأسبوع 1: التعريف بتكنولوجيا الرعاية الصحية الجديدة، وفهم أهميتها وأهميتها.

2. الأسبوع 2: التعمق أكثر في كل ميزة، وتقديم تدريب عملي.

الأسبوع 3: عرض حي وممارسة عملية، جلسة أسئلة وأجوبة.

4. الأسبوع 4: تقييم الموظفين، تقديم شهادة.

شركة البرمجيات

الهدف: تدريب مطوري البرمجيات على لغة ترميز جديدة.

الأدوات: برامج تعليمية عبر الإنترنت، ومشاريع ترميز، واختبارات تقييم.

1. الأسبوع 1: بناء الجملة الأساسية للغة البرمجة الجديدة.

2. الأسبوع 2: مفاهيم وتطبيقات أكثر تفصيلاً.

3. الأسبوع الثالث: تعيين مشروع لاستخدام اللغة الجديدة.

4. الأسبوع 4: تقييم و/أو عرض المشروع.

الارتقاء ببرامج تدريب موظفيك إلى المستوى التالي

إن خطة التدريب الرائعة تمنح شركتك ميزة تنافسية وتخدم كخارطة طريق لأعضاء الفريق الفردي وشركتك ككل.

باستخدام قوالب خطة التدريب هذه، يمكنك توفير عملية تأهيل مبسطة، وتحديد الثغرات المعرفية والمهارات، وتتبع عمليات التدريب، وتشجيع التطوير الوظيفي، وغير ذلك الكثير. نتيجةً لذلك، لن تشجع فقط على تحسين أداء الموظفين لتحقيق أهداف عملك على المدى القصير والطويل، ولكنك ستقوم بذلك بكفاءة وفعالية أكبر.

تم تصميم ClickUp لدعم فرق العمل من أي حجم وفي مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بسهولة الاستخدام و أدوات إدارة المشاريع التعاونية ستساعدك على توفير الوقت لتحقيق أهدافك التدريبية بشكل أسرع. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً وتعرّف على كيفية تقديم كل جزء من المنصة أدوات وظيفية تبقيك على المسار الصحيح وعلى اتصال مع فريقك.