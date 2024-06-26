قوالب ونماذج الموارد البشرية المجانية لتحسين عمليات الموارد البشرية في عام 2025

إن قسم الموارد البشرية ضروري لتحسين تجربة كل موظف وأدائه داخل الشركة.

وبسبب مهامهم الواسعة النطاق، فإن إحدى الطرق لضمان عدم إرهاق العمل هي تبسيط عملية الموارد البشرية من البداية إلى النهاية. من تتبع المهام الشخصية إلى تأهيل الموظفين الجدد ، تساعد نماذج الموارد البشرية فرق العمل على زيادة الإنتاجية.

هناك إمكانيات لا حصر لها لما يمكنك إنجازه باستخدام قوالب الموارد البشرية. لقد قمنا بتجميع قائمة من 11 قالباً للموارد البشرية تسمح لك بالبقاء على رأس واجباتك مع خلق بيئة عمل آمنة وممتعة لجميع الموظفين! ClickUp لفرق الموارد البشرية

ما هو قالب الموارد البشرية؟

قالب الموارد البشرية هو مستند منسق مسبقاً مصمم لمساعدة أخصائيي الموارد البشرية على إنشاء مستندات بسرعة مثل التوصيف الوظيفي, مراجعات الأداء والعقود والمهام الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية.

يمكن للقوالب توفير الوقت وضمان التنسيق الدقيق وتوفير التوجيه عند التعامل مع أنشطة الموارد البشرية القياسية. من خلال القوالب عالية الجودة، يمكن للمؤسسات زيادة كفاءة عمليات الموارد البشرية لديها مع توفير الوقت في المهام الإدارية.

11 نموذجاً مجانياً للموارد البشرية لفرق الموارد البشرية

1. قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية

استخدم قالب اللوحة البيضاء لإجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لتنظيم وإنشاء مهام الموارد البشرية الخاصة بك

نموذج SOP (إجراءات التشغيل القياسية) هي مجموعة من التعليمات متوسطة إلى رفيعة المستوى التي توثق كيفية قيام المؤسسة أو الفريق بإنجاز مهام محددة. تضمن لك إجراءات التشغيل الموحدة تحقيق الكفاءة والاتساق والموثوقية والجودة المستمرة في أي عملية من عمليات الموارد البشرية.

إذا كنت تواجه مشاكل في إنشاء عمليات موارد بشرية مستدامة للموظفين، فإن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية هو الإجابة على أسئلتك. قالب مستند الموارد البشرية هذا موجود هنا لمساعدتك على البقاء منظماً وتحديد مهامك، مما يضمن أن موظفيك ليسوا فقط مدربين تدريباً جيداً بل يظلون متحمسين طوال الوقت.

أضف القالب إلى مساحة العمل الخاصة بك والوصول إلى حالتين وست طرق عرض، بما في ذلك التوظيف وتقييم الأداء, التدريب و Offboarding، و الإعداد لإدارة عملك . تحميل هذا القالب

2. انقر فوق نموذج الإجراء التصحيحي للموارد البشرية

يساعد قالب خطة العمل التصحيحية ClickUp في تنظيم المناقشات الصعبة ونقاط الحوار مع فريقك

توضح خطة العمل التصحيحية تفاصيل كل خطوة لتحقيق النتائج المستهدفة. ولكن عندما تعالج مشكلات معقدة، يمكن أن تصبح الأمور فوضوية!

إن قالب الإجراء التصحيحي ClickUp مجهز بالكامل لمساعدتك على التحرك بسرعة وكفاءة. يحتوي على دليل لتغطية الأحداث الرئيسية، بما في ذلك:

مجالات للتحسين : تحديد المجالات المحيطة بعمليات عملك أو أداء فريقك التي تحتاج إلى تغييرات واهتمام

: تحديد المجالات المحيطة بعمليات عملك أو أداء فريقك التي تحتاج إلى تغييرات واهتمام المشاكل والأسباب الجذرية : تحديد التحديات والعوائق والمصادر الداعمة لها

: تحديد التحديات والعوائق والمصادر الداعمة لها الحلول الممكنة : قم بإدراج جميع الحلول الممكنة لإجراء تغيير من أجل التحسين

: قم بإدراج جميع الحلول الممكنة لإجراء تغيير من أجل التحسين مقياس النجاح : حدد مقياس النجاح: حدد نجاحك الذيقابل للقياس من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) أو المقاييس المفيدة لفريقك وعملياتك بشكل عام

: حدد مقياس النجاح: حدد نجاحك الذيقابل للقياس من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) أو المقاييس المفيدة لفريقك وعملياتك بشكل عام أصحاب المهام : قم بتعيين أعضاء الفريق لكل مهمة من أجل الخطوات التالية والمتابعة

: قم بتعيين أعضاء الفريق لكل مهمة من أجل الخطوات التالية والمتابعة الجدول الزمني: خطط مسبقًا وخصص وقتًا كافيًا للتحضير للتغيير والتحسين قم بتنزيل هذا النموذج ### 3. انقر فوق قالب مستند عمليات الشركة الخاصة بالموارد البشرية

استخدم قالب مستند ClickUp هذا لتحديد عمليات الموارد البشرية بوضوح

تفقد العديد من الشركات الناشئة والشركات النامية زخمها بعد توسع فريقها لأنها تفترض أن الأمور ستسير في مكانها الصحيح من تلقاء نفسها وأن الإجراءات ستعمل من تلقاء نفسها. وكلما نمت الشركة، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا.

يرتفع عدد الموظفين، ويزداد عدد الموظفين، وتكتسب الشركة المزيد من العمل، ويصبح هناك المزيد من الخطوات. يجب ترتيب كل هذه الأمور بطريقة فعالة.

يمنحك توثيق العمليات وصفًا تفصيليًا لأفضل طريقة لتنفيذ العملية من البداية إلى النهاية. فما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من استخدام قالب يبسط العملية بشكل أكبر؟

باستخدام ClickUp قالب قالب عملية شركة ClickUp للموارد البشرية ، يمكنك إدارة مشاريعك، وتعيين موظفين جدد، و تسجيل محاضر الاجتماعات . فكر في الأمر كوصفة تساعدك على تكرار عملية مجربة ومختبرة. قم بتنزيل هذا القالب

4. انقر فوق قالب نماذج الموارد البشرية

جمع المعلومات والردود بسهولة ضمن قالب النموذج البسيط هذا

تساعد تقييمات الموظفين إدارات الموارد البشرية على مراجعة كيفية مساهمة كل عضو في الفريق في تحقيق هدف الشركة. هذه النماذج الخاصة بالموارد البشرية هي الوثائق الرسمية المستخدمة لمراجعة أداء عضو الفريق والحصول على إقراره بأنه تم تقييمه.

وهذا يساعد في دعم قرارات الموارد البشرية الحاسمة عندما يحين الوقت المناسب. إن قالب نموذج تقييم الموارد البشرية ClickUp يمنعك من البدء من جديد في أي وقت تحتاج فيه إلى إجراء تقييم للموظفين في الشركة.

يتضمن القالب 10 حقول مخصصة لتنظيم المعلومات الأساسية، بما في ذلك الوظيفة المسمى الوظيفي، المهارات المهارات، تاريخ التقييم، إجمالي الساعات المنجزة، المكافآت والإنجازات.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك قالب نماذج الموارد البشرية هذا الحصول على متجر شامل لجميع التقييمات التي قمت بها، وذلك بفضل طرق العرض الثلاث، والتي تحتوي على نموذج تقييم لكل موظف و قائمة تقييمات الموظفين لسهولة الوصول إليها.

*تعرف على

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/33226/undefined/ اتجاهات أتمتة الموارد البشرية %/%href/_

لتحديث عملياتك الحالية*_ تحميل هذا القالب

5. قالب مقياس ليكرت، كليك أب ليكرت

يُستخدم هذا القالب غالبًا لقياس متوسط التفضيلات والعواطف والمواقف والمهارات عبر المؤسسة

بغض النظر عن مدى ثقتك في معدلات رضا موظفيك، يجب عليك دائمًا أن تسأل المصدر. لدى كل قسم من أقسام الموارد البشرية نماذج مختلفة لإجراء استبيان مشاركة الموظفين، ولكن هناك نهج واحد صمد أمام اختبار الزمن: مقياس ليكرت .

يطلب هذا الاستطلاع من المستجيبين الرد على سؤال ما بواحدة من خمس إجابات تتراوح بين أنا موافق غير موافق أنا موافق بشدة موافق. ومع ذلك، في حين أن مقياس ليكيرت يوفر طريقة رائعة لقياس رضا الموظفين وآرائهم، إلا أن إنشاء مقياس ليكيرت مهمة تستغرق وقتًا طويلاً.

إذا كنت ترغب في أن تكون أكثر تحديدًا في استبيانك، فلا داعي للقلق، حيث أن نموذج مقياس ClickUp Likert Scale قابل للتعديل بسهولة.

يُعد مقياس ليكيرت في ClickUp مورداً قيماً لفرق الموارد البشرية التي تتطلع إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الردود الواردة. احصل على صورة كبيرة لمقياس الشركة باستخدام الحقول الستة المخصصة والحالتين المقدمتين. تنزيل هذا القالب

6. قالب إجازة الأمومة ClickUp

يساعد قالب خطة إجازة الأمومة ClickUp في تتبع جميع المهام والواجبات أثناء إجازة الموظفات

تُعد الفترة الانتقالية قبل إجازة الأمومة أو إجازة الأبوة وأثناءها وبعدها فترة مزدحمة. ولكن بمساعدة قالب إجازة الأمومة من ClickUp ، سيكون لديك مورد يمكن الاعتماد عليه ومزود بقوائم مراجعة وسياسات وخطط مناقشة في آن واحد!

قم بتخصيص نسخة خاصة من هذا القالب وحفظها للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نظرة عامة على سياسة إجازة الأمومة/الأبوة في شركتك وعملية تنفيذها. وبمجرد أن يصبحوا مستعدين لمشاركة الأخبار المثيرة مع مديرهم، يمكنهم التعاون مع الفريق في وضع خطة عمل للاستعاضة عن الموظفين.

يعد هذا النموذج أيضًا موردًا قويًا للاحتفاظ به داخليًا داخل الموارد البشرية. استخدم الأقسام المخصصة لتغطية التفاصيل، و الميزانية، و عناصر الإجراء للتنسيق في التواريخ والتذكيرات المهمة. في غمضة عين، يمكن أن تمر الأسابيع بسرعة. قم بتوثيق سير عملك في قالب ClickUp لتبقى متقدماً بثلاث خطوات إلى الأمام واستقبلهم بعد الإجازة دون توتر! قم بتنزيل هذا القالب

7. انقر فوق قالب مذكرة سياسة الموارد البشرية

استخدم قالب مذكرة السياسة هذا لتتبع وتنظيم كل سياسة بشكل واضح، سواء كنت تبدأ سياسة جديدة أو تقوم بإجراء تغييرات

لدى الشركات نماذج وكتيبات وسياسات الموارد البشرية لضمان توثيق الأمور بشكل صحيح. عند تغيير السياسات أو إضافة سياسات جديدة، فإن الأمر متروك للموارد البشرية لإخطار جميع الفرق بالتغييرات.

الخطوة الأولى هي كتابة مذكرة للسياسة المحدثة.

بينما يمكنك كتابة مذكرة السياسة بنفسك، فإن قوالب مستندات الموارد البشرية تجعل مهمة تنسيق المذكرة أسهل بكثير. كل ما عليك القيام به هو إضافة المحتوى الخاص بك إلى قالب مذكرة السياسة، وهو بالضبط ما قالب مذكرة سياسة ClickUp مصمم لـ

يحتوي قالب مذكرة سياسة ClickUp على مستندين: مذكرة السياسة ودليل البدء. قم بتطبيق قالب مذكرة السياسة ClickUp على مساحة العمل الخاصة بك وقم بتحريرها إلى الحقائق التي تريدها في غضون ثوانٍ لضمان عدم تفويت أي شخص من موظفيك التحديثات. تنزيل هذا القالب _مكافأة: تحقق من ذلك 10 قوالب مذكرات مجانية في Word وClickUp

8. قالب خطة التوظيف ClickUp

استخدم هذا النموذج لفهم أفضل للأنواع المختلفة من الموظفين الذين تحتاجهم شركتك لتحقيق أهدافها

يستخدم قسم الموارد البشرية خطط التوظيف لتحديد الإضافات/التخفيضات في عدد الموظفين والمهارات المطلوبة. تساعد الخطوات المستخدمة في وضع خطة التوظيف فرق الموارد البشرية على طرح الأسئلة الصحيحة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الوضع الحالي والمرغوب فيه للشركة.

يستخدم أخصائيو الموارد البشرية خطط التوظيف أثناء دورات الميزانية لتخطيط وتخصيص الأموال. ومع ذلك، لا تقتصر هذه الخطط على هذه الوظيفة فقط، حيث يمكن استخدامها كلما كان هناك تعديل في القوى العاملة. تساعد خطة التوظيف الممتازة أخصائيي الموارد البشرية على تحديد نوع الخبرة التي يجب أن يبحثوا عنها في المرشحين الجدد، و نموذج خطة التوظيف ClickUp للتوظيف يجعل هذه العملية سهلة. تحميل هذا القالب

9. انقر فوق قالب طلب إجازة

إذا كنت بحاجة إلى طريقة أفضل لتتبع طلبات الإجازات بين فريقك، فجرب نموذج ClickUp هذا

الإجازة ضرورية للموظفين وتضمن بقاءهم متحمسين ومرتاحين لمواصلة تحقيق أهداف الشركة. تحتفظ العديد من الشركات بجدول زمني للموافقة على الإجازات لموظفيها. وهذا يساعد في الحفاظ على القوى العاملة اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة في أي وقت من الأوقات.

بصفتك متخصصاً في الموارد البشرية، قد تصادف العديد من طلبات الموظفين للحصول على إجازة أو إجازة. يمكن أن تصبح خيوط البريد الإلكتروني مرهقة بسهولة. ولكن لماذا تقبل طلبات الإجازات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل في حين أن هناك بديلاً أسهل وأكثر كفاءة؟

إن نموذج طلب إجازة ClickUp مثال رائع على مدى سهولة تبسيط العمليات الإدارية. فهو يتيح لك إعادة توجيه جميع الموظفين الذين يطلبون بعض الإجازات إلى الموقع الذي تختاره، مما يتيح لك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها لتقييم الطلبات أو الموافقة عليها أو رفضها. تنزيل هذا النموذج

10. قالب خطة عمل توظيف الموارد البشرية ClickUp للتوظيف

يساعد هذا القالب الفرق في تحديد أو تتبع المرشحين المحتملين للتوظيف مع تفاصيل حول كيفية ووقت الاتصال بهم

خطة عمل التوظيف هي نهج مصمم لبدء عملية التوظيف على أكمل وجه. إنه الإجراء الذي تحتاج إلى اتباعه أثناء تعيين شركاء وموظفين جدد. تساعدك الاستراتيجية على تحديد الموظفين المحتملين الذين يمكنهم تقديم مساهمات كبيرة للمؤسسة.

كما أنها تساعدك أيضًا على معرفة متى وكيف ستتواصل مع المرشحين المحتملين المذكورين.

إن نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف هو مورد ممتاز لنقل خطة عمل التوظيف الخاصة بك إلى المستوى التالي. هذا القالب أكثر تقدماً قليلاً من القوالب الأخرى في القائمة، ولكنه مجهز بالموارد التي ستحتاجها للحصول على أكبر قدر من القيمة.

سوف تخبرك الحالات الخمس المخصصة في القالب ما إذا كان المرشح مناسبًا أم لا وتقدمه في التوظيف. ستتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كانت العملية لا تزال جارية أو معلقة أو مكتملة. تنزيل هذا النموذج

11. قالب لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية لإكسل من تصميم Someka

عبر Someka

قالب لوحة تحكم مؤشرات الأداء الرئيسية في Excel من Someka مثالي لمحترفي الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى أداة مباشرة وشاملة لتتبع وتصور وعرض أهم مقاييسهم.

توفر هذه اللوحة الديناميكية المُصممة مسبقاً لقطة في الوقت الفعلي لنقاط البيانات المهمة مثل معدل دوران الموظفين، والوقت اللازم لشغل الوظائف، وفعالية التدريب، وغير ذلك الكثير. وهي سهلة الاستخدام، مع تعليمات بسيطة وخيارات تخصيص وتوافق مع معظم إصدارات Excel.

تتيح لك لوحة المعلومات هذه، من خلال مخططاتها ورسومها البيانية القابلة للتخصيص، إمكانية التعمق في بيانات الموارد البشرية، وتصور الاتجاهات بمرور الوقت، وتقديم مقاييس الموارد البشرية بتنسيق واضح وسهل الفهم. وهذا يجعلها ذات قيمة لا تُقدَّر بثمن لتوجيه القرارات الاستراتيجية، وإظهار التقدم المحرز للإدارة العليا، وضمان التحسين المستمر في عمليات الموارد البشرية لديك! تنزيل هذا النموذج

ما الذي تبحث عنه في قالب الموارد البشرية

يمكن لكل قالب من قوالب الموارد البشرية هذه أن يساعد فريقك في الحفاظ على التنظيم وضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة. لقد حرصنا على أن يحتوي كل قالب من قوالب ClickUp هذه على هذه الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في قالب الموارد البشرية:

التوافق مع البرامج والأجهزة الموجودة. القدرة على تخصيص القوالب وتكييفها مع أنواع مختلفة من المستندات. تعليمات واضحة تجعل من السهل ملء وفهم محتويات المستند. قابلية التوسع بحيث يمكنك بسهولة إضافة المزيد من المعلومات أو الأقسام حسب الحاجة. تحديثات منتظمة لضمان أن تظل قوالبك محدثة مع أي تغييرات في معايير أو متطلبات الصناعة.

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_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/71465/undefined/ برامج إدارة الموظفين %/%href/_

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بينما تقوم الشركات بتعديل استراتيجياتها وسياساتها لتظل قادرة على المنافسة، يجب ألا تؤدي هذه التغييرات إلى تعطيل إنتاجية الموظفين. فمع ClickUp، يمكن لفرق الموارد البشرية تسهيل تجارب خالية من المتاعب لكل نوع من أنواع العمليات.

يبدأ نجاح إدارة الأفراد بمحور مركزي للتواصل مع الموظفين والأقسام. يساعدك ClickUp على البقاء منظماً واستباقياً في أي موقف. نزِّل النماذج التي لا غنى عنها وابدأ العمل اليوم. اشترك في ClickUp