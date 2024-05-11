أفضل 10 برامج للمخططات التنظيمية لعام 2025

ربما تكون قد سمعت على الأرجح عبارة "النمو المفرط" التي يتم طرحها في المنشورات المنتشرة أو الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو حتى في اجتماعات شركتك الخاصة - عندما تنمو المؤسسة بسرعة فائقة في مختلف الأقسام. حيث يتدفق المزيد من العملاء المحتملين إلى مسار المبيعات لديك، وتقوم بتعيين موظفين جدد للتعامل مع المهام والعمليات المتزايدة باستمرار.

هذا أمر مثير! ويتطلب بعض المهام الضخمة التخطيط والتنظيم لسحبها بشكل صحيح

يعد تتبع وفهم كيفية تناسب العديد من الأدوار الجديدة مع بعضها البعض في المؤسسة أمرًا صعبًا ومرهقًا في بعض الأحيان. كيف تعرف من يرفع التقارير إلى من؟ ومن المسؤول عن مهمة معينة؟

إدخال: المخططات التنظيمية. 🏹

تعد المخططات التنظيمية من الأصول الرائعة لفهم كيفية تناسب أدوار الجميع معًا، خاصة بالنسبة للشركات التي تعاني من تدفق الموظفين الجدد. ولكن كيف تصنع واحدًا؟ حسناً، لقد خمنت ذلك - هناك الكثير من الموارد لمساعدتك في ذلك، وقد قمنا بالعمل لمساعدتك في اختيار ما يناسبك منها.

دعنا نتعمق في أفضل 10 خيارات لبرامج المخططات التنظيمية لتشريح الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والمراجعات والمزيد.

ما هو برنامج المخطط التنظيمي؟

سنؤكد لك شكوكك هنا والآن - نعم، المخططات التنظيمية هي اختصار ل المخططات التنظيمية. ورغم أنها قد تبدو أداة خاصة بالموارد البشرية فقط وجزءًا من مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية فهي في الواقع تفيد جميع العاملين في الشركة.

المخطط التنظيمي هو رسم تخطيطي يعرض هيكل الموظفين في شركتك بالكامل، ويوضح كل قسم، وكيفية ارتباطهم ببعضهم البعض، والأدوار التي تملأهم.

تكون أدوات برنامج المخطط التنظيمي مفيدة عندما ترغب في نمذجة القوى العاملة لديك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية، أو عندما تحاول معرفة الشخص المناسب للاتصال به في الأقسام التي لا تعرفها. والنتيجة هي مخطط تنظيمي يساعد الأشخاص على معرفة من يقدم تقاريره إلى من، ومن يقوم بماذا، وسير العمل في الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد الشركات النامية تغييرًا متكررًا عندما يتعلق الأمر بهياكل الأقسام، لذا فإن وجود مخطط هيكلي محدث يمكن للجميع الوصول إليه في جميع الأوقات أمر مهم لتنفيذ العمليات بثقة وكفاءة.

أفضل 10 أدوات برمجية للمخطط التنظيمي في عام 2024 (مجانية ومدفوعة)

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1. ClickUp

اذكر فريقك واعمل معهم من خلال التحرير في الوقت الفعلي أثناء إنشاء مخططك التنظيمي من البداية أو باستخدام قالب في ClickUp Whiteboards ClickUp هي أداة إنتاجية شاملة فرق العمل في مختلف الصناعات لتحسين عملياتهم ومراقبة تحديثات المشروع والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، كل ذلك على منصة واحدة. تم تصميم ClickUp للفرق من أي حجم - بدءًا من أصحاب المشاريع المنفردة إلى الشركات واسعة النطاق، مما يجعله موردًا مرنًا ومثاليًا للشركات المتنامية التي تتطلع إلى إنشاء مخططات تنظيمية إلى مستويات أعلى. 🚀

سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، يمكنك تخصيص إمكانيات ClickUp لتناسب حجم فريقك واحتياجاته.

أهم الميزات

في حين أن ClickUp مليء بما يلي مئات الأدوات الوظيفية نوصيك بالبدء بهذه الأدوات الثلاثة لمخططك التنظيمي و الرسم التخطيطي الرقمي الاحتياجات (دون دفع أي نقود!): النماذج واللوحات البيضاء و الخرائط الذهنية. 📈

الميزة الرئيسية 1: قالب المخطط الهيكلي لـ ClickUp 🧑🏻‍💻 قالب المخطط الهيكلي التنظيمي ل ClickUp يتيح لك معرفة من يقدم تقاريره إلى من وتصور أي علاقات متعددة الوظائف داخل شركتك. هذا المخطط التنظيمي مصنوع في

ClickUp Whiteboards ، مما يجعلها جذابة بصريًا وقابلة للتخصيص بشكل فائق!

تصور هيكل وتخطيط فرقك بسهولة مع هذا القالب البسيط للمخطط التنظيمي للسبورة البيضاء

الميزة الرئيسية 2: انقر فوق اللوحات البيضاء 🎨

مع ClickUp Whiteboards ، لم يكن إنشاء مخطط تنظيمي أسهل أو أكثر متعة . ارسم يدويًا بألوان منسقة، واسحب الوصلات بين الأشكال، وأسقط الصور أو الوسائط، و تضمين المستندات لإضفاء الحيوية على مخططك التنظيمي - كل ذلك على لوحة لا نهاية لها مع تحرير في الوقت الفعلي للعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل.

اذكر فريقك واعمل معهم من خلال التحرير في الوقت الفعلي أثناء إنشاء مخططك التنظيمي من البداية أو باستخدام قالب في ClickUp Whiteboards إنشاء لوحة بيضاء _بين فريقك

الميزة الرئيسية 3: انقر فوق الخرائط الذهنية 🧠

قم بتخطيط شبكة الأدوار في مؤسستك على خريطة ذهنية بديهية ومرئية للغاية في ClickUp

إذا كنت تعتقد أن لوحات ClickUp البيضاء رائعة، فستحب الخرائط الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى إنشاء خريطة ذهنية على السبورة البيضاء! ولكن المزيد عن ذلك بعد قليل. 🤓 خريطة ذهنية هي مخطط هرمي تقوم ببنائه حول فكرة رئيسية واحدة أو أكثر. وهي تعزز التنظيم غير الخطي للمعلومات، مما يتيح لك عرض وتحليل مفهوم ما كالمحترفين.

بعض الخرائط الذهنية الشائعة أمثلة لحالات الاستخدام تشمل إدارة المشاريع وتخطيط استراتيجية الأعمال والتصنيع. انقر فوق الخرائط الذهنية يمنحك مساحة لتمديد مخططك التنظيمي وأفكارك إلى ما لا نهاية! لا عجب أنه يحصد المركز الأول بين الأفضل برنامج رسم الخرائط الذهنية . ناهيك عن أنه يمكنك إضافة القوائم والمهام وقوائم المراجعة والمهام الفرعية من مساحة العمل الخاصة بك مباشرةً إلى الخريطة الذهنية ClickUp، مما يسمح لها بالبقاء محدثة تلقائياً إذا تم تحرير تلك الموارد.

سهولة إنشاء وتعديل وحذف المخططات التنظيمية مباشرةً من الخرائط الذهنية

التبديل إلى الوضع الفارغ وبناء خريطتك الذهنية من الألف إلى الياء

استمتع برؤية واضحة لمخططك التنظيمي من خلال تصفية الفروع الفارغة

تحديث كل شخص خارج مساحة العمل الخاصة بك حول تقدم مشروعك

👉 تعمق أكثر في كيفية الخرائط الذهنية ستغير الطريقة التي تدير بها المشاريع ._

انقر فوق الإيجابيات

منصة متوافقة مع الجوّال لإنشاء مخططك التنظيمي وعرضه أثناء التنقل

حل الكل في واحد لكل أداة في مجموعتك التقنية - لا حاجة للتنقل بين علامات التبويب و أكثر من 1,000 تكامل لتسهيل سير عملك

ادعُ وتعاون مع الفريق بأكمله لبناء الهيكل التنظيمي

دعم العملاء على مدار 24/7 وندوات متعمقة عبر الإنترنت

اختر من مكتبة متنامية من القوالب الجاهزة أو قم بتخصيص القوالب الخاصة بك لتوفير الوقت

يمنحك أكثر من 100 تكامل أصليبما في ذلك Integromat و Zapier عيوب ClickUp

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع طرق عرض ClickUp...حتى الآن! 🔮

تسعير ClickUp

انتقل إلى باقة مجانية للأبد لترى كيف يمكن لـ ClickUp أن تصنع لك العجائب. ثم قم بالترقية لرفع مستوى إنشاء المخطط التنظيمي الخاص بك (الأسعار التالية يتم احتسابها سنويًا):

غير محدود (7 دولارات لكل مقعد شهريًا): الكثير من ميزات اللوحات البيضاء القوية والمستندات والقوالب ومهام وأعضاء غير محدودين و100 ميجابايت من السعة التخزينية والمزيد

الكثير من ميزات اللوحات البيضاء القوية والمستندات والقوالب ومهام وأعضاء غير محدودين و100 ميجابايت من السعة التخزينية والمزيد الأعمال (12 دولارًا لكل مقعد شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد

مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد المؤسسة (تسعير مخصص، اتصل بنا!): مهام فرعية في قوائم متعددة، وإنشاء أدوار مخصصة، وأذونات مخصصة، وزيادة الأتمتة وواجهة برمجة التطبيقات، والمزيد

تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,430 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (2,820+ تقييم)

2. المؤسسة

أنشئ مخططك التنظيمي الخاص بك وتصفح الآخرين عبر المنظمة The Org هو برنامج آخر من أفضل برامج المخططات التنظيمية المجانية لإنشاء الهيكل التنظيمي الخاص بك ومشاركته مع الجميع - ونعني بذلك الجميع. يمكن لأي شخص الوصول إلى المخططات التنظيمية التي تم إنشاؤها على هذه المنصة، بحيث يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على المخططات التنظيمية للشركات الرائدة الأخرى (فكر في: Google وTesla وNetflix وAmazon) واستلهام الإلهام من الشركات القوية الأخرى لتغذية أعمالك.

ميزات ### The Org Top

استكشاف: تصفح وتابع الشركات العملاقة الرائدة في مختلف الصناعات للحصول على إلهام قوي

تصفح وتابع الشركات العملاقة الرائدة في مختلف الصناعات للحصول على إلهام قوي أدلة إرشادية: احصل على موارد متعمقة ومجانية لإنشاء مخططات تنظيمية أفضل، وصقل مهاراتك في التوظيف، وتعزيز هياكل فريقك

احصل على موارد متعمقة ومجانية لإنشاء مخططات تنظيمية أفضل، وصقل مهاراتك في التوظيف، وتعزيز هياكل فريقك المواهب: هل تتطلع إلى جذب أفضل المرشحين؟ استعرض ثقافتك وموظفيك باستخدام مخطط هيكلي عام.

هل تتطلع إلى جذب أفضل المرشحين؟ استعرض ثقافتك وموظفيك باستخدام مخطط هيكلي عام. استكشف: احصل على مرشحين ذوي جودة عالية ومنسقين على جدولك الزمني

المحترفون التنظيميون

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تجعل استخدام المنصة أمرًا سهلاً للغاية

تسمح لفريقك بالتفاعل مع طاقم الشركات الأخرى، ومشاركة الأفكار، واستعراض ما لديك - مثل وسائل التواصل الاجتماعي للمخطط التنظيمي تقريبًا!

يمكن للمرشحين عرض أدوارك المفتوحة ومعرفة ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا

عيوب الهيكل التنظيمي

في الحقيقة، قد لا ترغب في مشاركة مخططك التنظيمي مع الأطراف الخارجية بعد

تسعير المؤسسة

يمكنك استخدام برنامج المخطط التنظيمي هذا مجاناً!

تقييمات عملاء The Org

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

3. لوسيدشارت

إنشاء مخططات تنظيمية في مساحة لا نهاية لها عبر لوسيدتشارت مساحة عمل قائمة على السحابة, لوسيدتشارت تتيح لك القيام بما هو أكثر من مجرد صياغة المخطط التنظيمي الخاص بك. من إنشاء الخرائط الذهنية والإطارات السلكية إلى العصف الذهني للأفكار، تصمد الأداة أمام الكثير من الاختبارات الرئيسية.

يمكنك البدء من الألف إلى الياء أو الحصول على قالب لإنشاء مخططات تنظيمية بسرعة

أهم ميزات Lucidchart

ميزات الرسم التخطيطي: رسم تخطيطي لعملياتك وأشخاصك من أجل التواصل الأمثل للأفكار المعقدة.

رسم تخطيطي لعملياتك وأشخاصك من أجل التواصل الأمثل للأفكار المعقدة. واجهة بديهية: تجعل المنصة المستندة إلى السحابة الرسم التخطيطي سهلاً، بغض النظر عن نظام التشغيل أو الجهاز أو المتصفح

تجعل المنصة المستندة إلى السحابة الرسم التخطيطي سهلاً، بغض النظر عن نظام التشغيل أو الجهاز أو المتصفح أدوات التعاون: أطلق العنان لتعاونك! احصل على المؤشرات التعاونية، والدردشة داخل المحرر، وميزات التأليف المشترك، والتعليقات الخاصة بالشكل.

أطلق العنان لتعاونك! احصل على المؤشرات التعاونية، والدردشة داخل المحرر، وميزات التأليف المشترك، والتعليقات الخاصة بالشكل. التصوّر التلقائي: أنشئ مخططات ERDs ومخططات تنظيمية والمزيد باستخدام التصور التلقائي

أنشئ مخططات ERDs ومخططات تنظيمية والمزيد باستخدام التصور التلقائي ربط البيانات: تراكب التفاصيل المهمة على المخططات الحالية لعرض البيانات في سياقها على الفور

تراكب التفاصيل المهمة على المخططات الحالية لعرض البيانات في سياقها على الفور التكامل: التكامل مع Asana وMicrosoft Office وSlack,مساحة عمل جوجل, وغيرها من التطبيقات التي تجري فيها المحادثة بالفعل

إيجابيات لوسيدتشارت

سهل الاستخدام

واجهة قابلة للعرض والطباعة

تمكين الدخول الموحد

قوالب جاهزة

عيوب ### عيوب Lucidchart

تقدم مكتبة الأيقونات أيقونات مشتركة محدودة، فقط الأصول القائمة على التقنية

لا يمكن تخصيص اللون والحجم الافتراضي

صعوبة تخصيص البوابة

لا يمكن إعادة إنشاء مخطط جديد على مخطط مخصص بالفعل

تسعير Lucidchart

مجانًا: ثلاثة مستندات قابلة للتعديل، 100 قالب (بما في ذلكقوالب الموارد البشرية)، وميزات التعاون والتكاملات الأساسية

ثلاثة مستندات قابلة للتعديل، 100 قالب (بما في ذلكقوالب الموارد البشرية)، وميزات التعاون والتكاملات الأساسية فردي (من 7.95 دولار): عدد غير محدود من المستندات القابلة للتحرير، وأكثر من 1,000 قالب احترافي

عدد غير محدود من المستندات القابلة للتحرير، وأكثر من 1,000 قالب احترافي الفريق (من 9 دولارات لكل مستخدم): ميزات تعاون وتكامل متقدمة

ميزات تعاون وتكامل متقدمة المؤسسة (بسعر مخصص): عناصر تحكم إدارية متقدمة

تقييمات عملاء Lucidchart

G2: 4.6/5 (1,610+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (1,430+ تقييم)

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/66154/undefined/ قوالب مخطط UML %/%href/_

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4. كريتلي

أنشئ المخطط التنظيمي لشركتك عبر كريتلي Creately هو برنامج رسوم بيانية عامة مع مخطط تنظيمي قوي وميزات تعليق وتعاون. باستخدام هذه الأداة، ستكون مخططاتك التخطيطية الاحترافية على بُعد بضع نقرات فقط. وبينما يعتمد Creately على السحابة، يمكنك أيضًا تشغيله دون اتصال بالإنترنت!

أهم ميزات ### Creately

مساحة عمل تتجاوز المرئيات: حرر بياناتك من جداول البيانات والجداول. يمكنك إضافة المهام والبيانات والروابط والملاحظات وحالة سير العمل والمزيد

حرر بياناتك من جداول البيانات والجداول. يمكنك إضافة المهام والبيانات والروابط والملاحظات وحالة سير العمل والمزيد مزامنة قوية: يمكن أن يظهر العنصر نفسه كخطوة عملية أو ملاحظة لاصقة أو كعكة! (إذا كان ذلك يناسبك)

يمكن أن يظهر العنصر نفسه كخطوة عملية أو ملاحظة لاصقة أو كعكة! (إذا كان ذلك يناسبك) تكامل البيانات المعقول: اسحب العناصر المطلوبة فقط من منصات غير مرتبطة عادةً

إيجابيات كريتيلي

واجهة مستخدم مذهلة

مخطط هيكلي قابل للتخصيص بسهولة

تمنحك النسخة المجانية مساحة أكبر من المتوقع

عيوب ### عيوب Creately

عدد محدود من البرامج التعليمية

قد يكون من الصعب إنشاء خطوط بين الوصلات

تسعير Creately

لديه خطة مجانية لاختبار القيادة التجريبية. يمكنك بعد ذلك الترقية إلى:

مجانية: ثلاث مساحات عمل، ومجلد واحد، وعدد محدود من الأشكال، وميزات تعاون أساسية، ومساحة تخزين محدودة

ثلاث مساحات عمل، ومجلد واحد، وعدد محدود من الأشكال، وميزات تعاون أساسية، ومساحة تخزين محدودة خطة شخصية (4 دولارات شهريًا): مساحات عمل غير محدودة، مجلدات غير محدودة، أشكال غير محدودة، سعة تخزين 5 جيجابايت

مساحات عمل غير محدودة، مجلدات غير محدودة، أشكال غير محدودة، سعة تخزين 5 جيجابايت الفريق (4.80 دولار لكل مستخدم، شهريًا): سعة تخزين 10 جيجابايت، وميزات تعاون غير محدودة، ودعم ذو أولوية

سعة تخزين 10 جيجابايت، وميزات تعاون غير محدودة، ودعم ذو أولوية المؤسسات (تسعير مخصص): ميزات إدارة الفريق المتقدمة، SSO,نجاح العملاء الدعم

تقييمات عملاء Creately

G2: 4.4 (أكثر من 220 تقييم)

Capterra: 4.4 (أكثر من 150 تقييم)

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/69344/undefined/ _تعلم كيفية إنشاء مخطط هيكلي في جداول بيانات جوجل %/%href/

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5. ChartHop

تتبع الأشخاص الذين ينضمون إلى شركتك أو يغادرونها باستخدام المخطط التنظيمي عبر تشارت هوب ChartHop هو أحد الأطفال الجدد على الساحة عندما يتعلق الأمر ببرامج المخططات التنظيمية. يهدف صانع المخطط التنظيمي هذا إلى مساعدة المؤسسات على توصيل دور كل فرد بشكل أفضل وتوفير الشفافية من خلال إظهار من ينضم إلى الشركة أو يتركها.

يتيح لك ChartHop إدارة المخطط الهيكلي المتغير باستمرار وتخزين التغييرات للرجوع إليها في المستقبل حتى تتمكن من التخلص من دليل الشركة في PowerPoint وجداول البيانات.

أهم ميزات ### ChartHop

التصوير المرئي: قم بتقطيع المخطط الهيكلي الغني بالبيانات إلى شرائح وتقسيمه حسب عدة نقاط بيانات مثل الفريق والمدة وتقييم الأداء

قم بتقطيع المخطط الهيكلي الغني بالبيانات إلى شرائح وتقسيمه حسب عدة نقاط بيانات مثل الفريق والمدة وتقييم الأداء تصدير الإصدارات التاريخية: تصدير وتدقيق المخطط الهيكلي بأكمله أو لقطة الربع الأخير أو قسم فقط

تصدير وتدقيق المخطط الهيكلي بأكمله أو لقطة الربع الأخير أو قسم فقط دليل الموظفين القابل للتصفية: يمكن لزملاء العمل مشاركة المهارات والاهتمامات والهوايات وما إلى ذلك. النتائج؟ علاقات أقوى

إيجابيات ChartHop

يمكن للموظفين الأفراد تحديد الأهداف والمحاسبة عليها

تعزيز ثقافة الشركة الإيجابية

عيوب ### عيوب ChartHop

قد يكون تحديد موقع بعض الميزات المهمة بسرعة أمرًا صعبًا

يتم تكبير المخطط التنظيمي وتصغيره بسرعة مما يجعل من الصعب التنقل بفعالية

بعض التأخير عند التحميل

تسعير ### ChartHop

أساسي (مجانًا حتى 150 موظفًا): أدوات المدير والموظفين، وميزة المخطط التنظيمي، ودليل الموظفين، وخدمة SSO

أدوات المدير والموظفين، وميزة المخطط التنظيمي، ودليل الموظفين، وخدمة SSO المعيار (8 دولارات لكل موظف، شهريًا): خدمات التنفيذ، وتحليلات الأشخاص، ومراجعات الأداء، والاستطلاعات والملاحظات

خدمات التنفيذ، وتحليلات الأشخاص، ومراجعات الأداء، والاستطلاعات والملاحظات القسط (12 دولارًا لكل موظف، شهريًا): تكامل نظام تتبع الأنظمة الآلية المساعدة، وعمليات تكامل إضافية، ومدير مخصص لنجاح العملاء

تقييمات عملاء ChartHop

G2: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

6. بينج بورد

أضف المزيد إلى مخططك التنظيمي عبر بينج بورد يدعي بينج بورد أنه "مخطط تنظيمي ذو قوة خارقة" فهو يضم أكثر من 32,000 نموذج ضخم. لذا مهما كان الهيكل التنظيمي لمؤسستك، فإن Pingboard يساندك في رسمه بطريقة منطقية.

يمكنك صياغة دليل كامل للموظفين مع أجزاء من البيانات الشخصية مثل الاهتمامات والمسميات الوظيفية والمناصب وأعياد الميلاد وتفاصيل الاتصال.

أهم ميزات ### بينج بورد

عرض 360 درجة من الاتصالات: حدد بسرعة من يتبع من وكيف تتوافق مؤسستك معًا

حدد بسرعة من يتبع من وكيف تتوافق مؤسستك معًا التحديثات التلقائية: هل انضم شخص ما إلى المؤسسة أو غيّر اسمه أو انتقل إلى أعلى السلم الوظيفي؟ ستقوم Pingboard بتحديث بياناته تلقائيًا

هل انضم شخص ما إلى المؤسسة أو غيّر اسمه أو انتقل إلى أعلى السلم الوظيفي؟ ستقوم Pingboard بتحديث بياناته تلقائيًا الإعلان عن الأدوار المفتوحة : قم بالإعلان عن الفرص الداخلية والأدوار المتوقعة. إلى من سيرفعون تقاريرهم ويعملون معه؟

قم بالإعلان عن الفرص الداخلية والأدوار المتوقعة. إلى من سيرفعون تقاريرهم ويعملون معه؟ المشاركة الآمنة: يمكنك مشاركة المخطط التنظيمي مع مجلس الإدارة والمستشارين وغيرهم

يمكنك مشاركة المخطط التنظيمي مع مجلس الإدارة والمستشارين وغيرهم المخطط التنظيمي الخاص: طرح أفكار لإعادة التنظيم والتوظيف قبل نشر الأدوار المفتوحة على المخطط التنظيمي المباشر

إيجابيات بينج بورد

يمكن دمجها مع التقويم الفردي لتبسيط الاتصالات فيما يتعلق بالموظفين الجدد وأعياد الميلاد والمناسبات السنوية للعمل

متجاوب مع الأجهزة المحمولة

يتكامل مع العديد من الأنظمة الأساسية مثل OneLogin وGoogle Suite

عيوب ### عيوب بينج بورد

إذا كنت تستخدم الباقة المجانية، فسوف تقاوم نصيبك العادل من المطالبات المتكررة التي تحثك على الترقية، حتى إذا كنت راضياً عن الباقة المجانية

أغلى قليلاً من أقرب منافسيها

تسعير ### بينج بورد

الفريق (بدءًا من 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل 50 مقعدًا): الدليل والملفات الشخصية، والمخططات التنظيمية، والتعرف على الأقران، والحقول المخصصة، والتقارير، وميزة مشاركة المؤسسة

الدليل والملفات الشخصية، والمخططات التنظيمية، والتعرف على الأقران، والحقول المخصصة، والتقارير، وميزة مشاركة المؤسسة الشركة (تبدأ من 199 دولارًا شهريًا ل 1,000 مقعد): مزامنة متقدمة، وواجهة برمجة التطبيقات

تقييمات عملاء Pingboard

G2: 4.4/5 (أكثر من 280 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (580+ تقييم)

7. ClosePlan بواسطة People.ai

بناء مؤسستك مباشرةً من جهات اتصالك في Salesforce عبر ClosePlan by People.ai يقدم لك People.ai تطبيق ClosePlan، وهو تطبيق Salesforce تابع لجهة خارجية. يتيح لك هذا البرنامج إنشاء مخطط تنظيمي مباشرةً من جهات اتصالك الحالية في Salesforce.

تقدم خرائط علاقات CloseUp Relationship Maps لفرق المبيعات منشئ مخطط تنظيمي سلس لتصور هيكل المؤسسة وعرض العملاء المحتملين حتى الإغلاق.

أهم ميزات برنامج ClosePlan

بيانات المشاركة: يقوم People.ai بمصادر البيانات من نظام التعاون والتقويم والبريد الإلكتروني. والنتيجة؟ رؤية متعمقة لتقدم الفرص وجودتها

يقوم People.ai بمصادر البيانات من نظام التعاون والتقويم والبريد الإلكتروني. والنتيجة؟ رؤية متعمقة لتقدم الفرص وجودتها رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحديد العقبات على طول رحلة الصفقات لإعادة العملاء المحتملين إلى المسار الصحيح. وهذا يعزز معدلات الإغلاق بشكل كبير

تحديد العقبات على طول رحلة الصفقات لإعادة العملاء المحتملين إلى المسار الصحيح. وهذا يعزز معدلات الإغلاق بشكل كبير تحديد حجم الصفقات وصحة مسار التحويل: تعزيز القدرة على التنبؤ بالإيرادات من خلال تحديد حجم الصفقات ومشاركتها عبر المؤسسة

تعزيز القدرة على التنبؤ بالإيرادات من خلال تحديد حجم الصفقات ومشاركتها عبر المؤسسة خرائط العلاقات "الذكية": إنشاء هذه الخرائط تلقائيًا في Salesforce وتعبئة حقول النشاط وجهات الاتصال تلقائيًا

إيجابيات خطة الإغلاق

يوفر بيانات حقيقية لفرق مبيعات B2B لبناء تنبؤات دقيقة

يوفر القدرة على تصنيف الفرص وتتبعها أثناء زحفها عبر مسار المبيعات

يسرّع دورة المبيعات يمكنك تحديد مالكي الميزانية والمؤثرين الذين يمكنهم تسريع العملية

عيوب ### عيوب ClosePlan

لديه منحنى تعليمي حاد

تسعير ClosePlan

اتصل ب People.ai لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء ClosePlan ### تقييمات عملاء ClosePlan

G2: غير متاح

كابيترا: 5/5 (1 مراجعة)

8. جليفي

قم بسحب الأشكال وإفلاتها عبر المخطط التنظيمي لبناء هيكل شركتك عبر جليفي لا تدع أسعار Gliffy المنخفضة تخدعك. فهو يمنحك واجهة سحب وإسقاط سهلة الاستخدام لبدء إنشاء مخططك التنظيمي. هناك الكثير من القوالب الجاهزة ويمكنك تخصيص أنماطها وخطوطها وألوانها لتعكس نمط علامتك التجارية واحتياجاتك .

جليفي أعلى الميزات

رسم تخطيطي بسهولة: استخدم قوالب أو قوالب قوية لبث الحياة في فكرتك. قم بسحب وإسقاط الأشكال أيضًا!

استخدم قوالب أو قوالب قوية لبث الحياة في فكرتك. قم بسحب وإسقاط الأشكال أيضًا! مشاركة: احصل على عنوان URL لمشاركة إبداعك. يمكنك أيضًا تضمينه في موقع الويب الخاص بك

احصل على عنوان URL لمشاركة إبداعك. يمكنك أيضًا تضمينه في موقع الويب الخاص بك تعاون بسرعة: اختر الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الرسم الخاص بك وتعديله والدردشة حوله

اختر الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الرسم الخاص بك وتعديله والدردشة حوله التكامل: استخدم Atlassian لإضافة رسم إلى Confluence و Jira

استخدم Atlassian لإضافة رسم إلى Confluence و Jira تتبع كل شيء: تتبع الإصدارات السابقة ومراجعتها إذا لزم الأمر

تتبع الإصدارات السابقة ومراجعتها إذا لزم الأمر استيراد وتصدير: استيراد المخططات السابقة وإضفاء لمسة جديدة عليها. تصدير الجديد منها.

إيجابيات جليفي

بدء استخدام Gliffy سهل للغاية

واجهة مستخدم مألوفة وسهلة الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات

عيوب Gliffy

رسوم إضافية للوظائف الإضافية ل Confluence

ميزات محدودة في الخطة الشخصية

تسعير Gliffy

بعد أسبوعين من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك الترقية إلى الخطة الاحترافية أو خطة المؤسسة.

احترافية (8 دولارات شهريًا لما يصل إلى تسعة مستخدمين، و6 دولارات شهريًا من 10 إلى 50 مستخدمًا): رسوم بيانية غير محدودة، والوصول إلى القوالب، ودعم عبر البريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتعليق، والمشاركة الخاصة

رسوم بيانية غير محدودة، والوصول إلى القوالب، ودعم عبر البريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتعليق، والمشاركة الخاصة المؤسسة: تسعير مخصص

تطبيقات جليفي أطلسيان من جليفي تأتي أيضًا بسعر. 🥵

تكلفة كل من Gliffy Diagrams لـ Confluence و Gliffy Diagrams لـ Jira:

10 دولارات شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

3.80 دولار شهريًا من 11 مستخدمًا حتى 100 مستخدم

تقييمات عملاء Gliffy

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

Capterra: 4.3 (أكثر من 50 تقييم)

9. فريش تيم

إنشاء مخططات تنظيمية واضحة وإدارة وظائف الموارد البشرية عبر فريشتيام يتيح لك Freshteam، وهو أحد منتجات Freshworks، إنشاء مخططات تنظيمية واضحة دون عناء. تنظيم الأشخاص والعمليات والوظائف لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

إدارة وظائف الموارد البشرية في مكان واحد: التوظيف، والتأهيل، وتفاصيل العاملين، وسير عمل الموارد البشرية. لا مزيد من الارتباك حول من يقوم بماذا.

أهم ميزات ### Freshteam

أتمتة المهام الدنيوية: يزعم أنه يقلل من عبء عمل الموارد البشرية بنسبة 75%

يزعم أنه يقلل من عبء عمل الموارد البشرية بنسبة 75% تأهيل الموظفين الجدد بشكل أسرع: تقليل أسئلة الموظفين الجدد المتعلقة بالتأهيل

تقليل أسئلة الموظفين الجدد المتعلقة بالتأهيل حافظ على تنظيم كل شيء: تنظيم وتخزين بيانات الموظفين تحت القفل والمفتاح

تنظيم وتخزين بيانات الموظفين تحت القفل والمفتاح إدارة الإجازات: تتبع الإجازات والإبلاغ عن الغياب والإجازات دون عناء

تتبع الإجازات والإبلاغ عن الغياب والإجازات دون عناء تكامل سلس: تكامل مع أكثر من 100 تطبيق لتجعل كل فرد على نفس الموجة.

إيجابيات فريش تيم

توفير الوقت من خلال الأتمتة

يتتبع رحلة الموظف الجديد ومراحله

القدرة على تنظيم الصفحة الوظيفية المهنية

عيوب ### عيوب Freshteam

قد تكون تجربة المستخدم مربكة

غير قادر على تتبع تنوع المتقدمين

ميزات تحليلية محدودة

تسعير ### Freshteam

مجانًا (حتى 50 مستخدمًا): ما يصل إلى ثلاثة إعلانات وظائف منشورة، وصندوق بريد فريق التوظيف، وموقع التوظيف الأساسي، ومخططات تنظيمية

ما يصل إلى ثلاثة إعلانات وظائف منشورة، وصندوق بريد فريق التوظيف، وموقع التوظيف الأساسي، ومخططات تنظيمية النمو (1.20 دولار لكل موظف، شهريًا + رسوم المنصة الشهرية 71 دولارًا): ما يصل إلى 20 وظيفة منشورة، وتكامل لوحات الوظائف، وموقع وظيفي قابل للتخصيص، وسير عمل الموافقة على الإجازات

ما يصل إلى 20 وظيفة منشورة، وتكامل لوحات الوظائف، وموقع وظيفي قابل للتخصيص، وسير عمل الموافقة على الإجازات الإحترافية (2.40 دولار لكل موظف، شهرياً + 119 دولاراً رسوم شهرية للمنصة): ما يصل إلى 100 وظيفة منشورة، والتوظيف الاجتماعي، وحقول الوظائف المخصصة، وبرنامج التوقيع الإلكتروني

ما يصل إلى 100 وظيفة منشورة، والتوظيف الاجتماعي، وحقول الوظائف المخصصة، وبرنامج التوقيع الإلكتروني المؤسسة (4.80 دولار لكل مقعد، شهريًا + رسوم المنصة الشهرية 203 دولارًا): قوائم تدقيق غير محدودة للوظائف عند التهيئة والإلحاق بالوظائف، وعنوان URL مخصص وشهادات SSL، وتصدير البيانات بنقرة واحدة

تقييمات عملاء Freshteam

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)

10. أورغانيمي

تخصيص المخططات التنظيمية لتتناسب مع علامتك التجارية عبر أورغانيمي برنامج Organimi هو برنامج مخطط هيكلي سهل الاستخدام يلتزم بالأدوات التي تحتاجها ببساطة لتخطيط شبكة أقسام شركتك. استخدم استيراد CSV لصياغة مخطط تنظيمي بسرعة وأضف لونًا إلى مخططك ليعكس علامتك التجارية.

أهم ميزات Organimi

أنشئ في دقائق: تواصل مع نظام الموارد البشرية الحالي أو استخدم التكامل المباشر أو ملف CSV لإنشاء مخطط تنظيمي بسرعة

تواصل مع نظام الموارد البشرية الحالي أو استخدم التكامل المباشر أو ملف CSV لإنشاء مخطط تنظيمي بسرعة أبقِ الجميع على اطلاع: شارك المخطط التنظيمي بشكل خاص أو عام. يمكنك أيضًا تضمينه في موقع ما!

شارك المخطط التنظيمي بشكل خاص أو عام. يمكنك أيضًا تضمينه في موقع ما! أطلق العنان للفنان الذي بداخلك: احصل على SmartChart Legend لإظهار إبداعك في تصميم مخطط هيكلي

احصل على SmartChart Legend لإظهار إبداعك في تصميم مخطط هيكلي ضع وجهًا للاسم: تواصل مع حامل اللقب، بفضل لوحات الصور وميزات الدليل.

محترفي التنظيم

دعم فني سريع الاستجابة

خيارات متعددة لتوسيع هيكل مؤسستك

سهولة تحديث تفاصيل الأعضاء

عيوب ### عيوب Organimi

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في إنشاء مجموعة جديدة بمسمى مماثل للآخرين في الشركة

تسعير Organimi

كم عدد الموظفين الذين تخطط لإضافتهم إلى المخطط التنظيمي؟ سيحدد ذلك المبلغ الذي ستدفعه.

أساسي (يبدأ من 10 دولارات شهريًا، حتى 150 موظفًا): عدد غير محدود من المخططات والمؤسسات، والحقول المخصصة، وإنشاء المخططات يدويًا وآليًا، وتخصيص العلامة التجارية للمخطط

(يبدأ من 10 دولارات شهريًا، حتى 150 موظفًا): عدد غير محدود من المخططات والمؤسسات، والحقول المخصصة، وإنشاء المخططات يدويًا وآليًا، وتخصيص العلامة التجارية للمخطط القسط (20 دولارًا شهريًا، حتى 150 موظفًا): عدد غير محدود من المسؤولين، ومدير نجاح مخصص، والوصول إلىمصفوفة المخططات التنظيمية، الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات

عدد غير محدود من المسؤولين، ومدير نجاح مخصص، والوصول إلىمصفوفة المخططات التنظيمية، الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات اتصل للحصول على خطة مخصصة مع تسعير مخصص

تقييمات عملاء Organimi

G2: 4.4/5 (أكثر من 80+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 130 تقييم)

الأسئلة الشائعة حول برامج المخططات التنظيمية

ما هي فوائد استخدام أدوات إنشاء المخططات التنظيمية؟

يتيح برنامج الهيكل التنظيمي للمؤسسات إنشاء المخططات التنظيمية وتحديثها بسهولة، مما يوفر فهمًا واضحًا لهيكل الشركة وأدوارها ومسؤولياتها. كما يمكنها أيضًا تحسين التواصل وزيادة الشفافية والمساعدة في تخطيط القوى العاملة واتخاذ القرارات.

ما الميزات التي يجب أن أبحث عنها في صانعي المخططات التنظيمية؟

عند اختيار برنامج المخطط الهيكلي، من المهم مراعاة ميزات مثل سهولة الاستخدام، وخيارات التخصيص، وأدوات التعاون، والتكامل مع البرامج الأخرى. قد تقدم بعض البرامج أيضًا ميزات متقدمة مثل تصور البيانات والتحليلات والأتمتة. من المهم تقييم الاحتياجات المحددة لمؤسستك واختيار برنامج يتوافق مع تلك الاحتياجات.

كيف تحافظ على تحديث بيانات الموظفين للمخططات التنظيمية؟

للحفاظ على بيانات الموظفين المحدثة للمخططات التنظيمية، قم بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات وتحديثها. شجع الموظفين على مراجعة وتحديث معلوماتهم بانتظام. تنفيذ سياسة للمديرين لإخطار الموارد البشرية بأي تغييرات على الفور. استخدام برنامج الموارد البشرية مع بوابات الخدمة الذاتية للموظفين لتحديث بياناتهم بسهولة. يضمن هذا النهج الاستباقي أن تعكس المخططات التنظيمية المعلومات الأكثر دقة وحداثة.

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إدارة فريقك باستخدام أدوات إنشاء المخططات التنظيمية

تعد المخططات التنظيمية جزءًا لا غنى عنه في كل مؤسسة حديثة - يمكنك تتبع القوى العاملة بأكملها، وتصور البيانات، وإدارة الملفات الشخصية، ومراقبة المقاييس الرئيسية، والبقاء على اطلاع على أفضل ممارسات الموارد البشرية.

في حين أن فوضى الإنترنت مليئة بالحلول التي تعدك بالنتائج، فإن أفضل خياراتنا تجعل بحثك غير مؤلم. إليك ملخصًا لما وجدناه:

ClickUp: ميزات قوية تحل محل أي تطبيق - مصممة لجميع المؤسسات، وكل حجم فريق عمل، وأي مجال

ميزات قوية تحل محل أي تطبيق - مصممة لجميع المؤسسات، وكل حجم فريق عمل، وأي مجال The Org: شبكة مخططات تنظيمية عامة للجميع

شبكة مخططات تنظيمية عامة للجميع Lucidchart: لإنشاء مخططات تنظيمية لتقديمها للمجموعات

لإنشاء مخططات تنظيمية لتقديمها للمجموعات Creately: للحصول على مخطط هيكلي يمكنك التعليق عليه والوصول إليه دون اتصال بالإنترنت

للحصول على مخطط هيكلي يمكنك التعليق عليه والوصول إليه دون اتصال بالإنترنت ChartHop: برنامج أحدث يهدف إلى استبدال جداول بيانات الشركة ونقاط الطاقة

برنامج أحدث يهدف إلى استبدال جداول بيانات الشركة ونقاط الطاقة بينجبورد: قوالب معدة مسبقًا أكثر من معظم الحلول الأخرى

قوالب معدة مسبقًا أكثر من معظم الحلول الأخرى ClosePlan: رؤية العملاء المحتملين والفرص من الألف إلى الياء في جهات اتصال Salesforce

رؤية العملاء المحتملين والفرص من الألف إلى الياء في جهات اتصال Salesforce جليفي: لحرية السحب والإفلات بالكامل

لحرية السحب والإفلات بالكامل Freshteam: حل حديث للموارد البشرية

حل حديث للموارد البشرية Organimi: لسهولة استيراد المخطط التنظيمي من CSV

نحن نعلم أنه طلب كبير لتجربة 10 خيارات من البرامج، ولكن لا يوجد مكان أفضل من بداية هذه القائمة للبدء في رحلتك في المخطط التنظيمي - مع ClickUp !

الإنتاجية هي جوهر كل ميزة من ميزات ClickUp. وبفضل الخرائط الذهنية المرئية للغاية والمستندات التعاونية واللوحات البيضاء، يمنحك ClickUp القدرة على إنشاء المخطط التنظيمي الذي تحلم به ومشاركته بسهولة بين الفريق.

وتخيل أن تتمتع بالحرية على لوحة متصلة مباشرةً بسير عملك؟ حوّل مخططك التنظيمي إلى شيء يمكنك العمل عليه باستخدام ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع أكثر من 1000 أداة عمل أخرى، مما يتيح لك إدارة كل زاوية من زوايا مؤسستك في منصة واحدة.

لنضع كل أعمالك في مكان واحد. ابدأ مع ClickUp اليوم 💡