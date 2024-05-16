كيفية استخدام تحليلات القوى العاملة لبناء مكان عمل مزدهر

قد يكون من المقلق أن تشهد مؤسستك ارتفاعًا في معدلات دوران الموظفين. وقد يصبح الأمر أكثر صعوبة إذا كان عليك التحقيق يدويًا واكتشاف الأسباب الكامنة وراء ذلك.

هل منافسوك يوظفون بشكل مكثف؟ هل هناك مشاكل في عبء العمل داخل الشركة؟ هل هناك مشاكل في العلاقات بين المديرين وفرقهم؟ أم أن هناك أي سبب آخر؟

قد يكون تحديد السبب الجذري وإيجاد الحلول أمراً شاقاً ويستغرق وقتاً طويلاً. وقد تفقد المزيد من القوى العاملة القيمة لديك أثناء إجراء التحليل يدوياً.

يمكن أن يساعدك استخدام أدوات البرامج لإجراء تحليلات القوى العاملة في الحصول على إجابات سريعة وتخفيف المشكلات المحتملة. يمكنك تحديد الأنماط المقلقة أو المتغيرة داخل مؤسستك وخارجها بسرعة.

في هذا المدونة، سنلقي نظرة على جميع جوانب تحليلات القوى العاملة ونعرض كيفية الاستفادة منها لمساعدتك في هذه العملية. يمكن أن يساعدك استخدام تحليلات القوى العاملة في توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بهم وتحليل سلوك الموظفين وإدارة مشكلات الإنتاجية وجعل مؤسستك مكانًا رائعًا للعمل.

ما هي تحليلات القوى العاملة؟

تشير تحليلات القوى العاملة إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالقوى العاملة في مؤسسة ما وتحليلها. غالبًا ما تشمل تحليلات القوى العاملة أيضًا عوامل وبيئات خارجية لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات التنظيمية مثل التوظيف والأداء وإدارة المكافآت.

تشمل العوامل الخارجية رواتب القطاع، والاستطلاعات، واتجاهات سوق العمل، والمؤشرات الاقتصادية مثل معدل البطالة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق المستهلكين. وتشمل المصادر الداخلية ملاحظات المديرين، وبيانات الموارد البشرية مثل رضا الموظفين، ونسبة الموظفين الملتزمين، وإنتاجية الموظفين

دور تحليلات القوى العاملة في إدارة الموارد البشرية

على المدى الطويل، تشمل مزايا تحليلات القوى العاملة ما يلي:

تقليل تكاليف التوظيف

كفاءة عملية محسّنة

تتبع مشاركة الموظفين

التخفيف من التحيز العرقي والجنساني

مقارنة مؤشرات الأداء

الحد من العمل الإضافي غير المصرح به

تحسين مطابقة المرشحين المحتملين مع متطلبات المواهب الحالية

معالجة الفجوات المعرفية ومتطلبات تحسين المهارات

ما الدور الذي تلعبه تحليلات القوى العاملة في الإدارة الاستراتيجية؟

يمكن أن يوفر اعتماد تحليلات شاملة للقوى العاملة توجيهًا للإدارة الاستراتيجية. يمكن أن يساعدك تحليل العديد من نقاط البيانات، مثل التكاليف التشغيلية مع محفزات الموارد البشرية والقيود، ومتطلبات المواهب، والعوامل الجغرافية، في إدارة القوى العاملة عن بُعد والمختلطة والموجودة في الموقع بشكل فعال.

توفر تحليلات القوى العاملة أيضًا خطط العمل الأكثر كفاءة والحلول الفعالة من حيث التكلفة لتوظيف القوى العاملة وتطوير مهاراتها وتدريبها، بما في ذلك وضع خطة لتخطيط التعاقب الوظيفي. تضمن هذه الرؤى الاستراتيجية توفر قوى عاملة جيدة الإعداد ودعم مرونة المؤسسة على المدى الطويل.

يدعم إدارة المخاطر من خلال تسليط الضوء على المخاطر المحتملة المتعلقة بالامتثال والأخلاقيات في المؤسسة.

يمكن أن يساعدك استخدام تحليلات القوى العاملة في تهيئة بيئة عمل أفضل، وتعزيز رضا الموظفين، ورفع الجودة العامة للقوى العاملة.

هل تحليلات القوى العاملة وتحليلات الموارد البشرية هما نفس الشيء؟

ليس تمامًا. بينما تركز تحليلات القوى العاملة على العمل نفسه، تركز تحليلات الموارد البشرية على الأفراد.

ما هي تحليلات الموارد البشرية؟تستخدم تحليلات الموارد البشرية البيانات والتحليلات لتحسين وظائف الموارد البشرية مثل معدل دوران الموظفين ومؤشر الترويج الصافي (NPS) وساعات العمل الإضافية. ما هي تحليلات القوى العاملة؟تركز تحليلات القوى العاملة على البيانات المتعلقة بالعمل لتحسين العمليات وسلوك القوى العاملة، مثل الإنتاجية والتغيب عن العمل ومعدلات دوران الموظفين.

فوائد تحليلات القوى العاملة

يمكن أن يساعدك جمع البيانات الصحيحة وتحليلها في الوصول إلى جذور العديد من التحديات المتعلقة بالقوى العاملة وحلها. فيما يلي بعض الفوائد المهمة لتحليلات القوى العاملة:

1. أتمتة المهام

تسهل تحليلات القوى العاملة إدارة العمل من خلال أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، مثل تتبع أداء الموظفين وإدارة الغياب والإجازات ومقارنة الأجور.

يساعدك على التركيز على تحديد أساليب التوظيف المبتكرة لجذب المهارات المتخصصة وتعزيز تنمية المهارات القيادية من خلال برامج التوجيه والتدريب.

2. تحسين عملية التوظيف

تحلل تحليلات القوى العاملة، باستخدام برامج تخطيط القوى العاملة أو منصات تحليل القوى العاملة، متطلبات الأقسام وخصائص الموظفين ذوي الأداء العالي لمساعدتك في فحص المرشحين واختيارهم الذين من المرجح أن ينجحوا في المؤسسة. وهذا يحسن جودة الموظفين الجدد ويقلل من وقت التوظيف وتكلفة التوظيف.

3. تمكين إدارة المواهب

من خلال تحديد المهارات والكفاءات المتاحة داخل المؤسسة، تسهل تحليلات القوى العاملة تخطيط التعاقب الوظيفي، وصياغة مسارات وظيفية مخصصة، وتوزيع الموظفين على المشاريع أو الأدوار التي يمكنهم فيها تحقيق أكبر تأثير.

4. تحسين الرضا الوظيفي والاحتفاظ بالموظفين

من خلال تحليل الاتجاهات والتعليقات عبر مختلف الأبعاد — التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتقدير، وفرص التقدم الوظيفي — تساعدك تحليلات القوى العاملة على فهم العوامل التي تساهم في سعادة الموظفين وارتباطهم بالعمل. استخدم النتائج لتطبيق استراتيجيات مخصصة تؤثر بشكل مباشر على معنويات الموظفين وإنتاجيتهم.

5. تعزيز التوافق الثقافي ومشاركة الموظفين

يمكن لقادة الأعمال ومتخصصي الموارد البشرية استخدام التحليلات لفحص الثقافة التنظيمية الحالية ومجالات التحسين. على سبيل المثال، إذا كشفت التحليلات عن انخفاض معدلات المشاركة في الفرق التي تعاني من معدلات دوران الموظفين العالية، فقد يشير ذلك إلى مشكلات في أسلوب الإدارة أو عبء العمل.

بفضل هذه الرؤى، يمكنك تقديم تدريب على القيادة لتطوير مديرين أكثر تعاطفًا وفعالية أو تعديل أعباء العمل باستخدام برامج إدارة المشاريع المدفوعة أو المجانية.

أنواع تحليلات القوى العاملة

اعتمادًا على نوع البيانات المتاحة ومتطلباتك، هناك أربعة أنواع من تحليلات القوى العاملة: الوصفية والتشخيصية والتنبؤية والتوجيهية.

تستخدم الطريقة الوصفية البيانات التاريخية لفهم سلوك القوى العاملة خلال فترة محددة، بينما تساعد الطريقة التشخيصية على فهم أسباب هذا السلوك.

لنلقِ نظرة الآن على الطريقتين الأخريين، اللتين تتسمان بمزيد من التعقيد وتساعدان في اتخاذ قرارات استراتيجية متعلقة بالقوى العاملة.

1. التحليلات التنبؤية

تستخدم التحليلات التنبؤية البيانات التاريخية والحالية للتنبؤ بالاتجاهات والسلوكيات المستقبلية. هذه البيانات، التي تشمل متطلبات المهارات وإنتاجية الموظفين ومدى التزامهم، ضرورية لتحسين التوظيف وتقليل معدل ترك العمل.

من خلال استخدام تقنيات مثل تحليل الانحدار ومطابقة الأنماط والإحصاءات متعددة المتغيرات، تطور التحليلات التنبؤية نماذج بيانات وإحصائية تتوقع ما قد يحدث. وتشمل بعض التطبيقات العملية ما يلي

توقع نتائج أنشطة التعلم والتطوير

توقع حالة استخدام مساحة العمل

توقع نتائج تقارير المشاريع

من خلال دمج التحليلات التنبؤية في إدارة القوى العاملة، يمكنك تحديد الفجوات في المهارات مسبقًا، وتخصيص برامج رفاهية الموظفين، وتوقع التغيرات في ديناميكيات القوى العاملة.

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2. التحليلات الإرشادية

التحليلات التوجيهية هي الأكثر تعقيدًا بين الأنواع الأربعة. فهي تتجاوز التحليلات التنبؤية وتوصي بأفضل مسار للعمل.

تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي استنادًا إلى التوقعات وتحسين جوانب إدارة القوى العاملة. وتشمل هذه الجوانب إدارة جداول نوبات الموظفين، وإنشاء فرق مشاريع قائمة على المهارات، وتخصيص الموارد، وإجراء حملات توظيف قائمة على التنوع والشمول (D&I).

دور التكنولوجيا في تحليلات القوى العاملة

تساعد العديد من الأدوات والمنصات المتقدمة، مثل برامج تحليلات القوى العاملة، على تعزيز قدرة المؤسسات على جمع بيانات القوى العاملة وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها. فيما يلي أربع تقنيات أساسية لازمة لتشغيل تحليلات القوى العاملة:

1. الحوسبة السحابية

تضمن الحوسبة السحابية تحديثات في الوقت الفعلي وتكاملًا سلسًا للبيانات من خلال مركزية البيانات من برامج الموارد البشرية وكشوف المرتبات وأدوات أداء الأعمال وقواعد البيانات الخارجية على الإنترنت.

تقضي قابلية التوسع التي توفرها تقنية السحابة على الحاجة إلى الاستثمارات المسبقة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لمؤسستك تنمية قدراتها التحليلية حسب الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد في التواصل مع مختلف مصادر البيانات والتطبيقات، مثل أنظمة CRM ومنصات BI ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يعمل على أتمتة سير العمل الشامل عبر وظائف الأعمال ودمج الرؤى المتعمقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالقوى العاملة.

2. تحليلات لوحة المعلومات

تعد لوحات المعلومات أساسية لتعميم الوصول إلى تحليلات القوى العاملة داخل المؤسسة. فهي تعرض بصريًا المقاييس ونقاط البيانات الهامة في الوقت الفعلي، مما يشير إلى صحة أو أداء أو حالة الأعمال أو العمليات أو الأنظمة.

بفضل الأرقام الأساسية المتاحة في متناول يدك، يمكنك تحديد مجالات القلق بسرعة، وتتبع تأثير التدخلات، ومواءمة استراتيجيات القوى العاملة مع نتائج الأعمال.

على سبيل المثال، تساعد لوحة معلومات المشروع الفرق على عرض أداء المشروع في مكان مركزي.

تقدم لوحات معلومات ClickUp المعلومات المتعلقة بالمشروع من خلال الرسوم البيانية ومؤشرات الأداء الرئيسية، مما يتيح للمديرين فهم تقدم المهام وتتبع الميزانيات والتواصل مع العملاء في الوقت المناسب.

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3. روبوتات الدردشة الآلية

تُستخدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك أدوات تتبع المتقدمين للوظائف وتأهيل الموظفين الجدد والحد من التحيز، منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، يتم اعتماد روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين مشاركة الموظفين لأنها توفر ردودًا فورية على الاستفسارات المتعلقة بالموارد البشرية بشأن أرصدة الإجازات ومعلومات الرواتب وحتى برامج تحسين المهارات.

من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يمكن لروبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل تعليقات الموظفين المفتوحة وتحليل بيانات الموظفين لاكتشاف الاتجاهات في مشاعرهم التي قد لا يتم التقاطها من خلال الاستطلاعات التقليدية أو طرق التغذية الراج

تلعب هذه الأدوات أيضًا دورًا مهمًا أثناء عملية التعيين، حيث توجه الموظفين الجدد خلال الإجراءات الورقية اللازمة والتدريب وفهم ثقافة الشركة.

4. البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)

أدى تكامل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى توسيع نطاق تحليلات القوى العاملة بشكل كبير.

توفر البيانات الضخمة الأساس الذي يتيح لك تحليل مجموعات البيانات المعقدة من مصادر متعددة، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية الداخلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، واستطلاعات الموظفين، والبيانات التشغيلية، ومعلومات سوق العمل الخارجية.

تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على ذلك من خلال الكشف عن الأنماط والرؤى من البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور للمحللين البشريين.

على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي توقع ديناميكيات القوى العاملة، مثل التغيرات في معدلات الدوران أو فعالية قنوات التوظيف المختلفة، من خلال تحليل البيانات التاريخية.

وفي الوقت نفسه، تقيّم خوارزميات التعلم الآلي المشاعر والمعنويات، مما يتيح لك تخصيص التدخلات على مستوى الفرد أو الفريق لتحسين الأداء العام للأعمال.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد الموظفين الذين سيستفيدون من برامج تدريبية محددة أو الذين هم أكثر عرضة لخطر ترك المنظمة.

ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي لمديري الموارد البشرية، يساعدك على استخدام المطالبات المدمجة لتحليل بياناتك وإنشاء التقارير وطرح الأسئلة وتقديم توصيات للتحسينات المحتملة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام نموذج ChatGPT Prompts for HR من ClickUp للعثور على الأسئلة التي من شأنها مساعدتك في إنشاء حلقة تغذية راجعة إيجابية أثناء مراجعة الأداء.

تنزيل هذا النموذج استفد من الاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير ممارسات الموارد البشرية باستخدام نموذج ChatGPT Prompts for HR من ClickUp

التحديات في تتبع تحليلات القوى العاملة

في حين أن دور التكنولوجيا في تحسين تحليلات القوى العاملة لا يمكن إنكاره، فإن السير على طريق الوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ لا يخلو من التحديات.

1. التحديات التشغيلية

يعد جمع البيانات عالية الجودة وضمان الامتثال أمرًا صعبًا. قد تواجه صعوبة في:

أ. جمع بيانات دقيقة

قد يكون هذا عقبة كبيرة. حتى إذا كان بإمكانك الوصول إلى برامج مشاركة الموظفين أو أدوات إعداد التقارير الأخرى لجمع البيانات تلقائيًا، فقد تكون البيانات معزولة في أقسام مختلفة أو غير متسقة أو ذات جودة رديئة.

تعد سلامة البيانات أمرًا ضروريًا عند نشر تحليلات القوى العاملة، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على قدرة مؤسستك على مواءمة التحليلات مع أهدافها طويلة الأجل وأهدافها الاستراتيجية.

ب. الامتثال للمتطلبات القانونية

تفرض قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي وقوانين مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية إرشادات صارمة بشأن جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها في عمليات الموارد البشرية. يجب عليك التأكد من أن ممارساتك التحليلية تتوافق مع هذه اللوائح لتجنب الغرامات والإضرار بسمعة شركتك.

يؤدي إساءة استخدام البيانات أيضًا إلى مخاطر التمييز غير المقصود، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسستك بموجب قوانين مكافحة التمييز.

2. التحديات الاستراتيجية

إن دمج التحليلات بسلاسة في تخطيط الأعمال لتحقيق نمو قابل للقياس أسهل في القول منه في الفعل. فيما يلي بعض المهام التي قد تكون صعبة:

أ. التكامل مع التخطيط الاستراتيجي

يتطلب مواءمة البيانات الفنية مع الأهداف التجارية فهم كيفية مساهمة تحليلات القوى العاملة في تحقيق أهدافك المهمة.

ومع ذلك، بدون وجود عملية راسخة للتعامل مع الأولويات المختلفة والتغلب على حواجز التواصل بين الوظائف، من المحتمل أن تفوتك فرص النمو وتكرار الجهود، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة.

ب. مقاومة الموظفين

قد يؤدي تنفيذ مبادرات تحليلات القوى العاملة في بعض الأحيان إلى مقاومة من الموظفين. قد تكون هناك مخاوف بشأن خصوصية البيانات والمخاطر المتصورة لإساءة استخدام البيانات.

يتطلب التغلب على هذه المقاومة تغييرًا في ثقافة الشركة، وهو ما يمكنك تحقيقه من خلال دعم القيادة، وورش العمل المنتظمة، والتأكيد المستمر على أن ممارسات إدارة البيانات أخلاقية ومتوافقة مع المعايير القانونية.

3. التحديات التقنية

يمكن أن يشكل نشر التكنولوجيا وصيانتها لدعم تحليلات القوى العاملة تحديات في المجالات التالية:

أ. توظيف خبراء يتمتعون بمهارات تحليلية متقدمة

بدون خبراء قادرين على ترجمة البيانات المعقدة إلى استراتيجيات موارد بشرية قابلة للتنفيذ، من المحتمل أن تفقد الفوائد المحتملة لتحليلات القوى العاملة. لذلك، فإن وجود فريق من المهنيين ذوي القدرات التحليلية المتقدمة أمر ضروري للحصول على النتائج المرجوة.

ب. الاستثمار في بنية تحتية تقنية قوية والحفاظ عليها

يتطلب تنفيذ التكنولوجيا اللازمة دعمًا قويًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجهزة والبرامج التي يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وإجراء تحليلات متعددة الأوجه وتوفير وصول سهل الاستخدام إلى الرؤى. يجب عليك تخصيص ميزانية للاستثمار في البنية التحتية وصيانتها.

كيفية تنفيذ تحليلات القوى العاملة

فيما يلي دليل تفصيلي لجمع بيانات القوى العاملة وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ:

1. تقييم القدرات لمواءمة الأهداف الاستراتيجية

إن فهم قدراتك الحالية وسير العمل أمر ضروري لوضع أهداف واقعية ومؤثرة لتحليلات القوى العاملة.

سواء كنت تواجه صعوبات في سد الفجوات في المهارات أو تخطيط التعاقب الوظيفي أو إدارة الموظفين أو أي شيء آخر، قم بتقييم قدراتك الحالية. قم بتحليل المهارات الحالية ومجموعة التقنيات المستخدمة وكفاءة سير العمل.

يمكنك القيام بما يلي:

تقييم المهارات: مراجعة نتائج المشاريع والتعليقات لتحديد المجالات التي تفتقر إلى الكفاءة

استطلاعات الموظفين: قم بإجراء استطلاعات بين الموظفين لفهم مستويات مهاراتهم الحالية والمجالات التي يشعرون فيها بأنهم غير مجهزين بشكل كافٍ

تقييم الأداء: تحليل الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لتحديد حالات عدم التوافق والتكرار

يمكن للذكاء الاصطناعي التقاط البيانات من السير الذاتية وملفات LinkedIn، وتحديد المهارات، ثم تحويل البيانات إلى تصور واضح للحصول على رؤى فورية والخطوات التالية.

نصيحة احترافية💡: استخدم قوالب الموارد البشرية المجانية لضمان التعامل مع أنشطة الموارد البشرية القياسية وجمع المعلومات الضرورية بتنسيق موحد.

بناءً على النتائج التي توصلت إليها، حدد أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومناسبة التوقيت (SMART) تساهم بشكل مباشر في التحول الرقمي للشركة، مثل:

تطوير مهارات 50% من موظفي قسم التسويق في مجال تحليل البيانات في غضون ستة أشهر

تقديم برنامج محو الأمية الرقمية في جميع أنحاء المؤسسة بحلول نهاية الربع الثالث

يمكنك أيضًا بدء برنامج موجه لتطوير مهارات الموظفين الحاليين أو التعاقد مؤقتًا مع مستشارين خارجيين أو مستقلين لملء الأدوار الحيوية.

2. جمع البيانات وتحليلها ودمجها

بمجرد تحديد أهدافك لتحليلات القوى العاملة، يجب عليك جمع البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك برامج قواعد بيانات الموظفين وأدوات الأداء واستطلاعات الموظفين ومعايير الصناعة الخارجية.

أنشئ دليلًا تفصيليًا باستخدام نموذج إجراءات التشغيل القياسية لجمع البيانات من ClickUp لضمان الاتساق والدقة في جميع أنحاء فريقك وأقسامك.

تنزيل هذا النموذج قم بإنشاء وتنظيم وإدارة إجراءات التشغيل القياسية لجمع البيانات باستخدام نموذج إجراءات التشغيل القياسية لجمع البيانات من ClickUp

استخدم عرض حجم العمل في ClickUp لإعادة جدولة المهام أو تخصيصها أو نقلها لأعضاء فريقك بحيث يتم تنفيذ مهمة جمع البيانات كما هو مخطط لها. لتتبع مستوى الجهد المبذول في مهمة ما، يمكنك حتى إضافة حقول مخصصة لمصدر البيانات وطريقة جمعها ومتطلبات التحقق من صحتها.

حدد القدرات ووزع الموارد بكفاءة لمنع الإفراط في استخدام الموارد أو عدم استخدامها بالكامل باستخدام عرض حجم العمل في ClickUp

بعد ذلك، قم بإعداد إطار عمل قوي للتحليل. استخدم أدوات تصور البيانات والنماذج الإحصائية لتحديد الارتباطات والاتجاهات والعلاقات السببية داخل بياناتك.

قبل البدء في تحليل هذه البيانات، تأكد من أن جميع الأطراف المعنية تدرك مدى الدقة المطلوبة. إذا كانت البيانات غير جيدة، فقد لا تكون أي تحليلات تجريها موثوقة أو قد تكون مضللة.

دمج البيانات عبر مختلف المنصات والأنظمة لتحقيق فهم موحد وشامل لقوة العمل لديك. وهذا أمر ضروري للتحليلات المتقدمة، بما في ذلك النمذجة التنبؤية، من أجل توقع الاتجاهات المستقبلية واحتياجات القوة العاملة بدقة.

3. طور قدراتك التحليلية باستخدام الأداة المناسبة

ستجد العديد من الأدوات التي توفر ميزات تحليلية متقدمة وتكامل البيانات وقدرات إعداد تقارير سهلة الاستخدام.

على سبيل المثال، ClickUp هو أكثر من مجرد برنامج لإدارة المشاريع؛ إنه أيضًا مركز تحكم مثالي لإدارة تحليل القوى العاملة. بفضل لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل، يمكنك الوصول إلى نظرة عامة عالية المستوى على عملك ومراقبة أهدافك وعرض وتوزيع عبء عمل فريقك من خلال Scrum.

أدر أدوات مثل تتبع الوقت وحجم العمل والمخططات المخصصة للحصول على رؤى حول أداء الموظفين وكفاءة العمليات. باستخدام عرض الأنشطة في ClickUp، يمكنك الحصول على عرض مجمّع لأنشطة الموظفين في أي مكان.

اطلع على التحديثات والإجراءات في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك وعزز أنشطة بناء الفريق من خلال إنشاء طرق عرض مخصصة للأنشطة في ClickUp

ادمج ClickUp مع تطبيقات إدارة الوقت التابعة لجهات خارجية لتسجيل كيفية قضاء الموظفين لوقتهم في المهام أو المشاريع المختلفة بدقة. تم تخصيص البرنامج ليناسب وتيرة العمل في مؤسستك وتحسين سير العمل.

4. اتخذ الإجراءات اللازمة وراقب النتائج

الخطوة الأخيرة في تنفيذ تحليلات القوى العاملة هي اتخاذ الإجراءات بناءً على الرؤى المستخلصة ومراقبة النتائج.

على سبيل المثال، عند تحليل نقاط البيانات مثل ردود استبيانات الموظفين ومعدلات إنجاز المشاريع وأنماط الاتصال، يظهر أن الموظفين عن بُعد في أقسام معينة يتمتعون بمستويات مشاركة وإنتاجية أقل من نظرائهم في المكتب.

لمعالجة هذه المشكلة، يمكنك تنفيذ برنامج توجيه افتراضي، يربط الموظفين عن بُعد بموجهين أكثر خبرة في المكتب لتعزيز الشعور بالانتماء والاستفادة من أدوات الاتصال الافتراضية لتسهيل التواصل المنتظم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدخال ساعات عمل مرنة مصممة خصيصًا للموظفين عن بُعد، مع الاعتراف بأن ساعات العمل التقليدية من 9 إلى 5 قد لا تكون مثالية للجميع. تتيح هذه المرونة للموظفين العمل خلال ساعات إنتاجيتهم القصوى.

بعد إطلاق هذه المبادرات، راقب تأثيرها باستمرار باستخدام درجات مشاركة الموظفين ومقاييس الإنتاجية والتعليقات الواردة من الاستطلاعات الدورية.

تحسين أداء الفريق والحصول على نتائج أفضل باستخدام تحليلات القوى العاملة

قد يكون الشروع في رحلة إدارة القوى العاملة القائمة على البيانات أمراً معقداً ومجزياً في الوقت نفسه.

يمكن أن تساعدك أدوات تحليل القوى العاملة المتطورة على تجاوز مرحلة جمع بيانات الموظفين ومراقبتها وقياسها، وتوجيهك لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تشمل جميع الفرق في المؤسسة.

نقترح عليك تجربة المنصة لاكتشاف مزايا ClickUp عن قرب.

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الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هو دور تحليلات القوى العاملة في اتخاذ القرارات؟

تجعل تحليلات القوى العاملة البيانات أقل إرباكًا وتساعد في الكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ كانت ستظل مخفية في تعقيدات البيانات الأولية. وهي تقيّم ديناميكيات مكان العمل والاتجاهات التي تساعدك على تطوير المزيد من سياسات الشركة، وتعزيز الاتصالات الداخلية، والحفاظ على تعويضات تنافسية. تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة الإنتاجية ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، مما يؤدي في النهاية إلى نجاح المؤسسة.

2. لماذا تعتبر تخطيط القوى العاملة وتحليلاتها مهمة؟

تساعد تخطيط القوى العاملة وتحليلاتها في التخطيط على المستوى الكلي لتحسين العمليات التجارية والأداء. يمكنك تحليل الاتجاهات وتوقع الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفجوات في المهارات لتوظيف وتدريب وتخصيص الموارد بشكل صحيح، مما يضمن وجود الأشخاص المناسبين في الأدوار المناسبة في الوقت المناسب باستخدام برامج تحليل القوى العاملة.