قوالب مجانية لشجرة العائلة في Excel وWord وClickUp Docs

إن البحث في تاريخ عائلتك له العديد من الفوائد - فهو يساعدك على التواصل مع جذورك وجمع المعلومات الطبية والشعور بالقرب من عائلتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن التواصل مع الأقارب البعيدين يمكن أن يحافظ على صلاتك العائلية، ويساعدك على الاستمتاع مع عائلتك الممتدة، ويخلق شعوراً بالانتماء.

يمكنك تتبع جذورك باستخدام موارد مثل ancestry.com، أو التحدث إلى الأقارب الأكبر سناً، أو البحث في وثائق التعداد السكاني في الأرشيف الوطني. وبمجرد حصولك على البيانات، يمكنك استخدام قالب شجرة العائلة لإنشاء مخطط يضم جميع أقاربك، وتتبعهم عبر الأجيال، وإضافة تفاصيل عنهم، وتنظيم مخططاتك لعلم الأنساب.

أشجار العائلة، خاصةً التي تم إنشاؤها باستخدام برنامج رسم الخرائط الذهنية الرقمية يمكن أيضًا مشاركتها مع أفراد العائلة الآخرين، مما يجعلها تجربة ممتعة وتعاونية لتقدير تراثكم المشترك معًا.

ما هي قوالب شجرة العائلة؟

قالب شجرة العائلة هو إطار عمل مصمم مسبقاً يسمح لك بما يلي إنشاء مخطط لنسب عائلتك. سيمكنك من تنظيم أفراد العائلة حسب الأجيال، وتتبع العلاقات العائلية، وإضافة معلومات عن كل سلف (أو سليل).

الجوانب الأربعة الرئيسية لقالب شجرة العائلة هي:

الترتيب الهرمي : لتنظيم أفراد العائلة حسب التسلسل الزمني حتى تتمكن من تتبع الأجيال والعلاقات بسهولة

: لتنظيم أفراد العائلة حسب التسلسل الزمني حتى تتمكن من تتبع الأجيال والعلاقات بسهولة الفروع : لتوضيح سلالات العائلة الفردية والأحفاد المرتبطين بكل سلف

: لتوضيح سلالات العائلة الفردية والأحفاد المرتبطين بكل سلف الروابط : لتأسيس العلاقات بين مختلف أفراد العائلة، مثل الوالدين والأبناء والأشقاء والأشقاء والأزواج

: لتأسيس العلاقات بين مختلف أفراد العائلة، مثل الوالدين والأبناء والأشقاء والأشقاء والأزواج الملفات الشخصية الفردية: توفير معلومات مفصلة لكل فرد من أفراد العائلة، بما في ذلك تواريخ الميلاد والمهن والتفاصيل الشخصية الأخرى

نماذج شجرة العائلة متوفرة بتنسيقات مختلفة، سواء كانت تناظرية (مخططات، دفاتر ملاحظات، مجلدات، نماذج قابلة للطباعة) أو رقمية (مستند، جدول بيانات, لوحة بيضاء افتراضية ). في حين أن الأولى قد تعطي إحساسًا بالمدرسة القديمة، يمكن أن تكون الأخيرة أكثر فائدة لـ التعاون بصريًا و إنشاء لوحات الأفكار .

ما الذي يجعل قالب شجرة العائلة جيدًا؟

يجب أن يساعد قالب شجرة العائلة الجيد في جعل شجرة عائلتك مفيدة وسهلة الفهم.

لكن اختيار القالب المناسب يمكن أن يكون مربكًا مع وجود العديد من أنواع قوالب شجرة العائلة على الإنترنت اليوم. إن اتخاذ قرار بشأن قالب في وقت مبكر أمر بالغ الأهمية لأن نقل تاريخ عائلتك إلى قالب جديد في المراحل اللاحقة يمكن أن يصبح أمراً صعباً.

دعنا نستكشف ما الذي يجب البحث عنه في نموذج شجرة العائلة حتى تتمكن من العثور على النموذج المثالي لتتبع أنسابك.

هيكل واضح ومنطقي : تحقق مما إذا كان قالب شجرة العائلة يحتوي على هيكل هرمي يقسم الأجيال ويمكن تعديله لاستيعاب عائلتك

: تحقق مما إذا كان قالب شجرة العائلة يحتوي على هيكل هرمي يقسم الأجيال ويمكن تعديله لاستيعاب عائلتك تصميم قابل للتخصيص : اختر قالبًا يمكن تخصيصه ليناسب تفضيلاتك في التصميم (اللون، والخط، والتنسيق، وغير ذلك)

: اختر قالبًا يمكن تخصيصه ليناسب تفضيلاتك في التصميم (اللون، والخط، والتنسيق، وغير ذلك) أدوات تعاون : اختر قالب شجرة العائلة الذي يمكنك مشاركته مع الآخرين واستخدامه للتعاون وإضافة الاقتراحات

: اختر قالب شجرة العائلة الذي يمكنك مشاركته مع الآخرين واستخدامه للتعاون وإضافة الاقتراحات دعم الوسائط المتعددة : أدوات قائمة مختصرة تدعم مختلف أنواع الوسائط، مثل الصور والفيديو والملفات الصوتية. يمكن أن يساعدك هذا في فهرسة الاكتشافات المهمة مثل الصور والتذكارات وحتى التسجيلات الخاصة بكل قريب

: أدوات قائمة مختصرة تدعم مختلف أنواع الوسائط، مثل الصور والفيديو والملفات الصوتية. يمكن أن يساعدك هذا في فهرسة الاكتشافات المهمة مثل الصور والتذكارات وحتى التسجيلات الخاصة بكل قريب خيارات لغات متعددة : للعائلات ثنائية اللغة أو متعددة اللغات، احصل على قالب يمكن ترجمته إلى لغات مختلفة. سيكون هذا مفيدًا للغاية، مما يجعله أكثر سهولة لجميع أفراد العائلة

: للعائلات ثنائية اللغة أو متعددة اللغات، احصل على قالب يمكن ترجمته إلى لغات مختلفة. سيكون هذا مفيدًا للغاية، مما يجعله أكثر سهولة لجميع أفراد العائلة الأمان والخصوصية: إعطاء الأولوية للقوالب ذات إعدادات الخصوصية المدمجة وإجراءات الأمان لحماية البيانات الشخصية الحساسة من الوصول غير المصرح به

تذكر، يجب أن يحتوي قالب شجرة العائلة على هذه الميزات وأن يسمح لك بتخصيصه حسب احتياجاتك. لهذا السبب قمنا بتنسيق القائمة المثالية لقوالب شجرة العائلة القابلة للطباعة من أجلك.

## 6 قوالب مجانية لشجرة العائلة في Word و Excel و ClickUp

اكتشف بعض قوالب شجرة العائلة الرقمية المفضلة لدينا (والمجانية) لمساعدتك في تنظيم تاريخ عائلتك بسهولة.

1. قالب شجرة العائلة ClickUp

قم بإعداد شجرة العائلة وإضافة ملفات تعريف لكل فرد من أفراد العائلة والتعاون مع الآخرين في قالب ClickUp Family Tree Template

قالب قالب شجرة العائلة ClickUp يتيح لك تنظيم أبحاثك في علم الأنساب بشكل تعاوني قالب السبورة الافتراضية . نظرًا لأنها رقمية، يمكنك إضافة معالم جديدة - مثل حفلات الزفاف والولادات والوفيات - وتحديثها بأحدث المعلومات.

أضف عناصر مثل رسومات الشعار المبتكرة والصور لجعل شجرة عائلتك أكثر جاذبية بصريًا باستخدام لوحة ClickUp Whiteboards

هذا القالب مبني على ClickUp Whiteboard وتأتي مع دعم الوسائط المتعددة، مما يجعل من السهل إضافة الصور والتسجيلات لإضافة المزيد من السياق إلى قصة حياة كل فرد من أفراد العائلة.

أيضًا، على عكس المستندات وجداول البيانات، فإن ClickUp Whiteboard قابل للتخصيص بالكامل، مما يسمح لك بإضافة العديد من عناصر التصميم، مثل الأشكال والرسومات والرسومات والرسومات إلى قالب شجرة العائلة الفارغ. يمكنك أيضًا إنشاء خريطة ذهنية لتبادل الأفكار مع عائلتك.

يمكنك أيضًا مشاركتها مع عائلتك الممتدة حتى يتمكنوا من إضافة المزيد من السياق أو تقديم اقتراحات لك.

2. انقر فوق قالب مخطط مخطط القرابة للسبورة البيضاء

أضف معلومات النسب الخاصة بك وشاركها مع عائلتك من خلال قالب اللوحة البيضاء لمخطط القرابة من ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا قالبًا مجانيًا آخر لشجرة العائلة يسمى قالب قالب مخطط مخطط القرابة ClickUp Kinship Diagram الذي يمكن استخدامه أيضًا لبناء شجرة عائلتك وتتبع نسبك. مثل القالب المذكور سابقًا، فإن قالب مخطط القرابة هو أيضًا عبارة عن لوحة بيضاء تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء شجرة عائلة غنية بالبيانات وجذابة.

أضف قالب السبورة البيضاء لمخطط القرابة إلى مساحة العمل الخاصة بك، وأدخل تفاصيل نسبك، واستخدم الروابط لعرض العلاقة بين أفراد العائلة، وقم بتضمين المعلومات الشخصية مثل الحكايات والمعالم البارزة لكل فرد لضمان الحصول على تاريخ عائلي متعمق.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك ببساطة مشاركة مخطط شجرة العائلة مع عائلتك الممتدة باستخدام رابط خاص أو عام حتى يتمكنوا جميعًا من مشاهدته ومشاركة ملاحظاتهم وملء الفجوات. أو حتى أفضل من ذلك، يمكنك استضافة اجتماع افتراضي والعمل على شجرة عائلتك معاً.

هناك فكرة أخرى هي إنشاء مشروع جماعي لشجرة عائلتك على ClickUp، وإضافة أفراد عائلتك إليها، وتعيين مهام لهم لإكمالها، مثل البحث عن فرد العائلة المسؤول عن تصميم مخطط شجرة العائلة. يمكن أن يجعل هذا الأمر تجربة ممتعة للترابط مع أفراد العائلة الممتدة بينما تتعلمون المزيد عن أسلافكم وتاريخكم المشترك.

إحدى الميزات المفيدة هي ClickUp Brain كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل - وهو مساعد افتراضي للكتابة مدمج في مساحة عمل ClickUp يمكنه مساعدتك في القيام بالعديد من الأشياء.

اطرح الأسئلة واكتب بشكل أفضل وأسرع وبدون عناء مع ClickUp Brain

على سبيل المثال، يمكنك استخدامه كمساعد في الكتابة لمساعدتك في صياغة حكاياتك وتحريرها، وكمترجم لمساعدتك في تعريب شجرة العائلة بلغات مختلفة، وغير ذلك الكثير.

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا في البحث عن المعلومات ومراجعتها والرد على تعليقات أفراد العائلة الآخرين.

3. قالب شجرة عائلة مايكروسوفت وورد بواسطة Template.net

عبر Template.net القالب التالي في هذه القائمة من Template.net، وهي مكتبة مجانية معروفة بقوالبها الجاهزة للاستخدام لكل شيء تقريبًا.

هذا القالب قالب شجرة العائلة البسيط هو عبارة عن قالب من صفحة واحدة يتضمن شجرة بها فقاعات لمختلف أفراد العائلة. يمكن أن تستوعب ما يصل إلى ثلاثة أجيال وثمانية أفراد من العائلة.

يمكنك تنزيل هذا القالب على الفور وتحريره على أي معالج نصوص، مثل MS Word، ومحرّر مستندات جوجل، وصفحات آبل. بمجرد الانتهاء، يمكنك تصديره كملف PDF أو طباعته كملصق. وهذا يجعله مورداً ممتازاً للطلاب والمعلمين الذين يعملون على مشاريع شجرة العائلة.

4. قالب شجرة العائلة البسيطة الخفيفة لمحرر مستندات جوجل من GooDocs

عبر GooDocs GooDocs، وهي مكتبة قوالب مجانية أخرى شائعة، توفر مجانًا قالب شجرة العائلة البسيط الخفيف . تربط شجرة العائلة البسيطة المستندة إلى النص بين أفراد العائلة باستخدام الخطوط. تأتي بمقاسين افتراضيين للورق، A4 وحروف أمريكية، ويمكنك تحريرها على كل من محرر مستندات جوجل و MS Word.

يوجد أيضًا قسم في المستند حيث يمكنك تضمين فقرة أو اثنتين عن عائلتك أو الغرض من شجرة العائلة.

أيضًا، بينما يسمح لك القالب الأصلي بإدخال بيانات ما يصل إلى خمسة أجيال، يمكنك إضافة المزيد باستخدام الأشكال والوصلات الافتراضية لمعالج النصوص الخاص بك. وبالمثل، وبناءً على خيارات التعاون في معالج النصوص الخاص بك، يمكنك مشاركته مع أحد أفراد العائلة للحصول على تعليقاته.

على الرغم من أن هذا قالب شجرة عائلة رائع (وأكثر تفصيلاً من القالب السابق من Template.net)، إلا أنه أكثر ملاءمة للإعدادات التعليمية.

5. قالب شجرة العائلة من مايكروسوفت وورد 7 أجيال بواسطة Template.net

عبر Template.net إذا كنت ترغب في تتبع تاريخ عائلتك عبر أجيال متعددة، هذا قالب شجرة العائلة من 7 أجيال من Template.net يمكن أن يكون نقطة انطلاق رائعة.

فهو يسمح لك بعرض سبعة أجيال من عائلتك على صفحة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، من السهل نسخها في معالج النصوص الذي تختاره وملء تفاصيل أفراد عائلتك.

نظرًا لسهولة استخدام معالجات النصوص، يمكن أن يكون القالب متاحًا للأفراد الأكبر سنًا من عائلتك الذين قد لا يكونون على دراية كبيرة بالتكنولوجيا. بمجرد إضافة تفاصيل عائلتك، يمكنك طباعتها أو حفظها كملف PDF.

6. قالب شجرة العائلة إكسل من Vertex.com

عبر Vertex.com النهائي قالب شجرة العائلة هو مخطط انسيابي قابل للتنزيل من Vertex.com مع قوالب افتراضية لأشجار العائلة من ستة وسبعة أجيال. يمكنك ببساطة نسخ جدول البيانات في جداول بيانات Google Sheets والبدء في إدخال معلومات عائلتك - لا حاجة للتنسيق.

هذا يجعله موردًا مناسبًا للأشخاص الذين بدأوا للتو في البحث عن شجرة عائلتهم ويريدون تخزين التفاصيل الأساسية لكل فرد من أفراد العائلة. كما يتيح لك أيضًا الحصول على نظرة شاملة لجميع أفراد عائلتك على شاشة واحدة.

هناك فكرة أخرى وهي التعامل مع هذا القالب على أنه "جدول محتويات" لشجرة عائلتك عن طريق إنشاء مستند لإدخال تاريخ كل فرد من أفراد العائلة وإضافة رابط اسمه في جدول البيانات هذا.

يمكنك أيضًا استكمال جدول البيانات هذا بمصدر مجاني آخر من Vertex - وهو متتبع البحث في علم الأنساب والذي يتيح لك تتبع تقدمك في البحث. يتضمن هذا المتتبع مرشحات لتصنيف أفراد العائلة كذكور أو إناث، وبيانات المواليد والوفيات وروابط إضافية مثل الوفيات.

تنزيل هذا القالب

حافظ على تراثك باستخدام قوالب شجرة العائلة

يمكن أن يكون تتبع نسب عائلتك أمراً مُرضياً للغاية. سواء كنت والدًا يساعد أطفالك على فهم ثقافتهم، أو معلمًا يساعد الطلاب في استكشاف تراثهم، أو شخصًا بالغًا يوثق تاريخ عائلتك - يمكن أن تكون قوالب علم الأنساب هذه مفيدة.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعامل مع مشروع شجرة عائلتك بطريقة أكثر تنظيماً وتنظيماً، نقترح استخدام ClickUp.

فهو يحتوي على قوالب شجرة العائلة الأكثر مرونة وقدرات إدارة مشروع من الدرجة الأولى لمساعدتك على البقاء منظماً وبناء شجرة عائلتك جنباً إلى جنب مع بقية أفراد عائلتك. الاشتراك مجانًا اليوم واستكشف كيف يمكن ل ClickUp مساعدتك في إنشاء شجرة عائلة متعمقة، وتنظيم أبحاثك، واستضافة التجمعات الافتراضية مع العائلة، وغير ذلك الكثير.