هيكل وكالة التسويق: أنواعها وأفضل الممارسات [دليل 2025]

سواء كنت مسؤولاً عن شركة تسويق يعمل بها أكثر من 500 موظف أو فريق تسويق رقمي مع بضعة أشخاص فقط، لا يمكنك الهروب من الحقيقة العالمية - نجاح جهودك التسويقية يعتمد إلى حد كبير على كيفية تنظيمك الأدوار والمسؤوليات الداخلية .

يضع هيكل وكالة التسويق المحدد جيدًا تسلسلًا قياديًا شفافًا. فهو يعزز المساءلة، ويجمع الموظفين على أساس وظائفهم، ويضعك على مسار واضح نحو الأهداف الاستراتيجية. 🎯

في هذه المقالة، سنطلعك في هذه المقالة على أنواع هياكل وكالات التسويق الأكثر شيوعًا لمساعدتك في اختيار النوع الذي يتماشى مع حجم وأهداف فريق التسويق أو القسم الخاص بك. سنقترح أيضًا برنامج إدارة المشاريع حل يجعل بناء هياكل وكالات التسويق أمرًا سهلاً للغاية.

ما هو هيكل وكالة التسويق؟

هيكل وكالة التسويق يشير إلى تنظيم الأدوار والفرق والأقسام داخل الشركة التي تقدم خدمات التسويق. ببساطة، يحدد هذا الهيكل من يستجيب لمن ويحدد أدوار ومسؤوليات كل شخص داخل المؤسسة.

لماذا يجب عليك الاهتمام بهيكل وكالة التسويق الخاصة بك؟ السبب الأكثر وضوحًا هو التأكد من فهم موظفيك للتسلسل القيادي وواجباتهم.

علاوة على ذلك، فإن وكالة التسويق المنظمة جيدًا تمكّن أعضاء الفريق من تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز رضا العملاء. يتم تخصيص كل مورد، بما في ذلك الوقت والمال والتكنولوجيا، بشكل صحيح مع الحد الأدنى من الهدر.

يكون التواصل والتعاون في وكالات التسويق جيدة التنظيم على مستوى مثير للإعجاب - حيث تقل مخاطر سوء الفهم وسوء التواصل.

اجمع بين كل هذه الفوائد، وستحصل على تدفقات عمل مبسطة وكفاءة محسنة. ✨

5 أنواع هياكل وكالات التسويق الأكثر شيوعًا

دعنا نضع الأمور في نصابها الصحيح منذ البداية - لا يوجد هيكل وكالة تسويق مثالي. كل نوع له خصوصياته وعمومياته، ومهمتك هي العثور على النوع الذي يناسب وكالتك التسويقية ويمكّنك من زيادة مواردك إلى أقصى حد.

دعنا نرى بعض هياكل مؤسسات التسويق الأكثر شيوعًا: 👇

1. الهيكل الهرمي التقليدي

إذا كنت تدير وكالة كبيرة تقدم جميع أنواع خدمات التسويق، فقد تختار طريقة قديمة لتنظيمها. هيكل وكالة التسويق التقليدي يعطي الأولوية للأدوار المحددة بوضوح ويتميز بتسلسلات هرمية مختلفة لفريق الإدارة والتسويق.

لقد شاهدت هذا الهيكل الوظيفي الشبيه بالهرم من قبل - في الأعلى، لديك مجلس الإدارة أو مالك الوكالة. وفي أسفلهم، ستجد المديرين العامين والمديرين التنفيذيين من المستوى C.

بعد ذلك، لديك رؤساء الأقسام أو المديرين الذين يقودون فرقاً متخصصة أو قائمة على الأدوار. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المدير الإبداعي مسؤولاً عن فرق تسويق المحتوى والتصميم.

واعتماداً على حجم وكالتك، يمكن أن يكون لديك رؤساء فرق أدنى من المديرين. كلما تقدمت في التسلسل الهرمي، كلما زاد عدد الأشخاص لديك.

المزايا

أكبر ميزة في هيكل وكالة التسويق التقليدية هي الأدوار الواضحة وضوح الشمس. فالجميع يعرف مسؤولياته، وهناك حد أدنى من مخاطر سوء الفهم والتداخل وسوء التواصل.

ومن المزايا الأخرى لهذه الهيكلية الاستقرار - حيث يعرف كل فرد ما هو مسؤول عنه، ولا يوجد خطر كبير من الارتباك، ويمكن مساءلة كل عضو في الفريق عن عمله.

القابلية للتطوير هي ميزة أخرى. لديك فرق وأدوار محددة بوضوح، لذلك من السهل إضافة شخص آخر إلى الفريق مع نمو مؤسسة التسويق الخاصة بك.

على سبيل المثال، قد تدرك أنك بحاجة إلى باحث جديد في السوق. نظرًا لأن لديك بالفعل فريق تخطيط ورئيس قسم التسويق الرقمي، فلن يواجه موظفك الجديد أي مشكلة في التأقلم.

العيوب

نظرًا لتسلسله الهرمي الجامد إلى حد ما، فإن أهم نقطة ضعف في هذا الهيكل هي افتقاره إلى التركيز على التعاون متعدد الوظائف . وهو يسلط الضوء على التعاون داخل الفرق، لذا فهو مثالي للوكالات الكبيرة التي تقدم خدمات منفصلة للعملاء.

على سبيل المثال، إذا كان أحد العملاء يحتاج إلى خدمات كتابة المحتوى، والآخر يحتاج إلى تصميم العلامة التجارية، سيكون لديك فريقان تسويقيان منفصلان يلبيان احتياجاتهم.

يمكن أن تصبح الأمور فوضوية إذا كان عميل واحد يحتاج إلى خدمات متعددة، لأن هذا يعني أن العديد من الفرق بحاجة إلى العمل معًا لتقديم هذه الخدمات المتخصصة. وبالطبع، ليس من المستحيل إقامة تعاون متعدد الوظائف وإدارة حسابات عالية الجودة، ولكن هيكل الفريق هذا لا يوفر ببساطة مساحة كبيرة للمرونة داخل الوظائف.

بشكل عام، إذا كنت تستخدم هيكل وكالة التسويق هذا، فقد تجد صعوبة في التكيف بشكل متكرر مع التغييرات.

2. هيكل الكبسولة

يعتبر هيكل أو نظام البود هو الحل الأمثل لكل من يبحث عن نهج حديث ورشيق يركز على العميل. في هذه الحالة، ينصب التركيز في هذه الحالة على الكبسولات، أي الصغيرة, فرق متعددة الوظائف حيث يقوم كل منها بتلبية احتياجات عميل محدد.

كل كبسولة هي في الأساس وكالة مستقلة تعمل بشكل وثيق مع عميل واحد. على سبيل المثال، قد يكون لديك عميل يحتاج إلى مؤلف إعلانات ومصمم ومتخصص في الدفع بالنقرة، لذلك سيكون لديك كبسولة تضم أعضاء فريق من هذه الفرق المنفصلة. قد يحتاج عميل آخر إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية - سيكون لديك فريق جديد يتكون من مديري وسائل التواصل الاجتماعي والمصممين.

المزايا

إحدى مزايا نظام الكبسولة هي تعزيز رضا العميل. أنت تبني فريقًا لكل عميل - وهذا يسمح لمدير حسابك بالتواصل مع العمل ومعرفة الحساب من الداخل والخارج، وتخصيص 100% من وقته لمشروع واحد. يمهد هيكل الكبسولة الطريق لـ بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتمكين فريقك من التخصص في مجالات محددة.

ميزة أخرى لهذا النظام هي التعاون متعدد الوظائف. قد يكون وجود أشخاص بمجموعات مهارات مختلفة يعملون في نفس الفريق أمرًا صعبًا في البداية، لكنه مفيد على المدى الطويل - سيتعلمون ويفهمون بعضهم البعض أساليب العمل والأدوار. يؤدي هذا الفهم الأعمق إلى حل المشاكل بشكل أفضل و سهولة اتخاذ القرار .

تقليل الاختناقات ميزة أخرى. الكبسولات الخاصة بك مثل فرق كرة السلة المحترفة - جميع اللاعبين متزامنين ولديهم نفس خطة اللعب في أذهانهم، لذا فإن التنفيذ ممتع للمشاهدة. 🏀

العيوب

هناك مشكلة محتملة في نظام البود هي قابلية التوسع. يمكن أن يجد الموظفون الجدد صعوبة في القفز إلى الكبسولة والمساهمة فيها لأنهم ليسوا على دراية بالحساب. بينما يحاول شخص جديد تعلم الحبال، يمكن أن تتأثر جودة عمل الكبسولة بأكملها.

في بعض الحالات، يمكنك منع هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، عندما تقوم بتوظيف شخص ما، اسمح له بملازمة أحد أعضاء الفريق للتعرف على الديناميكيات وسير العمل و توقعات العميل . ثم، أعطهم تدريجياً المزيد من المسؤولية حتى يصبحوا مستعدين. على الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر - تحتاج إلى التخطيط المسبق.

3. الهيكل التنظيمي المصفوفة

إن هيكل المصفوفة يصل إلى النقطة المثالية بين النموذج الهرمي التقليدي ونظام البود. فهو يجمع بين أفضل ما في كليهما للسماح بأدوار محددة بوضوح دون فقدان المرونة والقدرة على التكيف.

في هذه الحالة، لديك الفرق التقليدية ورؤساء الأقسام، ولكن لديك أيضًا حرية إنشاء فرق متعددة الوظائف خاصة بالعميل أو العلامة التجارية أو السوق.

على سبيل المثال، يقدم فريق تسويق المحتوى الخاص بك تقاريره إلى رئيس قسم التسويق، تمامًا كما هو الحال في النموذج التقليدي. لكنهم أيضًا يقدمون تقاريرهم إلى مدير المشروع المعين للمشروع المحدد الذي يعمل عليه فريق إنشاء المحتوى الخاص بك.

يعتبر هيكل الوكالة المختلطة مثاليًا لمؤسسات التسويق التي تتعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد. فهو يقلل من الارتباك ويتيح للفرق تقديم الجودة لكل عميل دون عوائق في التواصل والتعاون.

المزايا

مع هيكل المصفوفة، تحصل على مرونة وبيئة ملائمة للتعاون - يمكنك تعديل فرقك وفقًا لمتطلبات العميل. تعمل هذه الفرق معًا للتوصل إلى أفضل الحلول وضمان رضا العملاء.

لا يوجد إهدار للموارد، حيث يتم وضع كل فريق معًا بعناية - إذا تغيرت احتياجات العميل، سيتغير الفريق أيضًا.

على سبيل المثال، إذا استأجر العميل وكالتك لكتابة المحتوى وقرر لاحقًا أنه يحتاج إلى تصميم موقع إلكتروني أو خدمات إعلانية مدفوعة، فستضيف مصممًا أو خبيرًا في الدفع بالنقرة إلى الفريق.

يستفيد موظفوك من هذه الهيكلية لأنهم ينغمسون في مشاريع مختلفة ويوسعون مجموعة مهاراتهم.

العيوب

في الهياكل التنظيمية المصفوفية، يرفع الموظفون تقاريرهم إلى رؤساء الأقسام _و مديري المشاريع . يمكن أن تكون علاقات الإبلاغ المزدوجة هذه مربكة وحتى متناقضة إذا كان الجميع غير متزامنين.

إن العواقب غير المرغوب فيها للقيادة غير المستقرة وغير المحددة هي صراعات متكررة، ومسؤوليات غير واضحة، وتوتر الموظفين، وهذا شيء لا تريده تحت سقف عملك. 🏠

لا يمكن لهيكل المصفوفة أن ينجح إلا إذا كانت الإدارة منظمة بشكل جيد ومنفتحة على التواصل والتعاون. إذا كنت ترغب في اعتماد الهيكل، فستحتاج إلى تزويد إدارتك بالأدوات التي تسمح بذلك.

4. الهيكل المسطح

مع النموذج المسطح، تتخلى عن التنظيم الهرمي وتتبنى هيكلاً أفقيًا.

لا يوجد تركيز على نهج الإدارة العليا - الإدارة العليا - الإدارة الوسطى - الموظفين التقليدي. أنت تزيل الحدود الموجودة عادةً بين الإدارة والموظفين وتعطي الأولوية للتواصل المباشر والتعاون.

يعتبر الهيكل التنظيمي المسطح مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تبني نهج أكثر ابتكارًا في اتخاذ القرارات، حيث يعبر الجميع عن آرائهم ويختارون الحلول معًا.

المزايا

تحب وكالات التسويق الهيكل المسطح لأنه يسمح لها بالابتعاد عن البيروقراطية وعمليات الموافقة المطولة التي لا تتناسب مع بيئة العمل الحديثة. من خلال اعتماد الهيكل الأفقي، فإنك تفتح الباب أمام سرعة اتخاذ القرار مما يجعل وكالتك التسويقية أكثر مرونة

ميزة أخرى هي التركيز على التعاون والتواصل، حيث يعمل الموظفون معًا للتوصل إلى أفضل الحلول وتحقيق الأهداف. نظرًا لأنهم لا يضطرون إلى القفز عبر الأطواق للحصول على الموافقات، فإن الموظفين أكثر استقلالية، مما يجعلهم يشعرون بالتقدير، وهذا يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي.

السلبيات

إن أكبر ميزة للهيكل المسطح هي أيضًا نقطة ضعفه - لا يوجد تمييز واضح بين الإدارة والموظفين. لجعل النموذج المسطح يعمل، عليك (بصفتك مالك الوكالة أو الرئيس التنفيذي) أن تثق بموظفيك لاتخاذ قرارات معقولة والقيادة في الاتجاه الصحيح.

نظرًا لغياب التسلسل الهرمي التقليدي، لا يوجد تركيز على أدوار محددة بوضوح. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الارتباك، حيث قد لا يفهم أعضاء الفريق الفردي، خاصةً عديمي الخبرة، من يجب أن يتولى ماذا.

العيب المحتمل الآخر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو قابلية التوسع. مع نمو وكالة التسويق الخاصة بك، يصبح من الصعب الحفاظ على الإنتاجية والكفاءة دون أدوار الإدارة التقليدية.

5. هيكل العاملين المستقلين

هل تحتاج وكالتك من حين لآخر إلى قوة عاملة إضافية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يكون هيكل الموظفين المستقلين هو الأنسب لك.

في هذه الحالة، تتكون قوتك العاملة بشكل أساسي من العاملين المستقلين الذين توظفهم لمشاريع محددة. وعادةً ما يكون موظفوك بدوام كامل هم الذين يتواصلون مع العاملين المستقلين ويجمعون الفرق حسب متطلبات المشروع.

على سبيل المثال، تقوم بتعيين عميل جديد يتطلب خدمات تصميم الويب أو التصميم الجرافيكي ويحتاج إلى كاتب محتوى لكتابة صفحات الهبوط. بدلاً من التعاقد مع مصمم أو كاتب بدوام كامل، سوف توظف عميلاً مستقلاً يمكنه القيام بهذه المهمة.

المزايا

يتمتع هيكل العمل المستقل بالعديد من المزايا إذا كنت تعرف كيفية الاستفادة منه. الميزة الكبيرة هي توفير المال - فأنت لا توظف موظفين مستقلين إلا عندما تحتاج إليهم، لذلك لا يوجد إهدار للموارد.

ومن المزايا الأخرى المرونة - اعتمادًا على احتياجات المشروع، يمكنك توظيف موظفين مستقلين يتمتعون بمجموعات مهارات محددة وتقديم عمل عالي الجودة، مما يضمن أقصى قدر من رضا العميل.

إذا لاحظت أن وكالتك تنمو وتحتاج إلى توظيف موظفين بدوام كامل، يمكنك عرض العمل على أفضل الموظفين المستقلين ذوي الأداء الأفضل. وبالمثل، إذا خسرت عميلاً كبيراً، فلا داعي للقلق بشأن وجود موظفين إضافيين على متن الطائرة - فأنت ببساطة لن تعرض عملاً جديداً على العاملين المستقلين حتى تحصل على عميل جديد. تسمح لك هذه المرونة بتوسيع نطاق وكالتك وتوجيهها في الاتجاه الصحيح دون مشاكل في التوظيف.

العيوب

إذا كنت تريد لهذا الهيكل أن يعمل من أجلك، فأنت بحاجة إلى فريق موثوق به يتعامل مع الموظفين المستقلين وينسق معهم. ومن الواضح أنك تحتاج أيضاً إلى شبكة من العاملين المستقلين المتفانين والمهرة.

ولعل أكبر مشكلة هنا هي عدم اليقين. عندما تحصل على مشروع جديد، تحتاج إلى توظيف مستقلين في أقرب وقت ممكن. لا يمكنك أن تعرف ما إذا كنت ستجد شخصًا يتوافق مع متطلباتك في غضون مهلة قصيرة.

العيب الآخر الذي يجب مراعاته هو موقف العاملين المستقلين تجاه العمل. بالتأكيد، ستجد بالتأكيد أشخاصاً استثنائيين سيبذلون 100% من جهدهم لإتمام المهمة. ولكن، قد لا يتعامل بعض العاملين المستقلين مع العمل بجدية، معتقدين "إنه مجرد عمل بدوام جزئي"

تنظيم قسم التسويق الخاص بك مع ClickUp

مهما كان الهيكل الذي ستعتمده، عليك أن تتأكد من أن الجميع في وكالتك التسويقية يفهمه. تضمن أقصى قدر من الشفافية والوضوح أن يكون كل عضو في الفريق على دراية بمسؤولياته وتسلسل القيادة ولديه كل ما يحتاجه للتواصل والتعاون بكفاءة.

اجمع فريقك التسويقي تحت سقف واحد وتأكد من أن الجميع يفهمون كيف يتناسبون مع الصورة الكبيرة مع ClickUp وهو موقع إدارة المهام والمشاريع منصة. تتميز منصة ClickUp بميزات تعزز التعاون والتواصل وتساعدك على تعزيز الإنتاجية .

دعنا نرى الأدوات والميزات التي ستجدها لا تقدر بثمن عند هيكلة وكالة أو فريق التسويق الخاص بك.

ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية ClickUp Whiteboards هي لوحات رقمية حيث يمكن لفريق التسويق لديك تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات وتدوين الملاحظات وإضافة الصور والروابط والانتقال من الأفكار إلى العمل في لمح البصر. إنها مثالية للتعاون متعدد الوظائف والهجينة و فرق العمل عن بُعد حيث يتم عرض كل تغيير في الوقت الفعلي.

اجعل عملك مركزيًا من خلال إنشاء المهام مباشرةً داخل السبورة البيضاء - قم بتعيين أعضاء الفريق وتعيين المواعيد النهائية وتبسيط سير العمل. أضف روابط إلى المستندات والملفات لتوفير المزيد من السياق.

يمكنك أيضًا استخدام اللوحات البيضاء لتصور هيكل وكالتك والتأكد من فهم جميع الموظفين لدورهم. 🖥️

ClickUp Docs

مستندات ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق مستندات ClickUp أداة ممتازة لإنشاء المستندات وتحريرها وإدارتها وتخزينها. استخدمها لإنشاء مستندات الشركة و كتيبات الموظفين التي تصف التسلسل الهرمي التنظيمي لوكالتك ومسؤوليات كل شخص.

بمجرد الانتهاء من التوثيق، أضف أعضاء فريقك إلى المستندات. بهذه الطريقة، يمكنهم الوصول إليها كلما كانوا غير متأكدين من كيفية التعامل مع موقف معين.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

لا يبدو إنشاء مجموعة من المستندات الشاملة أمرًا ممتعًا، ولكن يمكن أن يكون كذلك مع ClickUp AI . هذا المستند إلى الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة هي ميزة مدمجة في ClickUp Docs وتساعدك على الكتابة بشكل أسرع وتقليل الأخطاء. ✍️

قوالب ClickUp

تصور بسهولة هيكل فرقك وتخطيطها مع قالب السبورة البيضاء للمخطط التنظيمي البسيط هذا

تحتوي مكتبة ClickUp على أكثر من 1,000 قالب جاهز لأغراض مختلفة. في سياق الهياكل التنظيمية التسويقية، توصيتنا هي قالب المخطط التنظيمي ClickUp . يساعدك قالب السبورة البيضاء هذا على تصور فرق وكالتك وإداراتها وتسلسلها القيادي. ⛓️

نظرًا لسهولة تعديله، يعد القالب مثاليًا لوكالات التسويق المتنامية أو تلك التي تعمل مع عملاء متعددين في مشاريع مختلفة. أضف ملاحظات بجوار الحقول لتقديم المزيد من المعلومات أو الارتباط بالمهام أو إصدار إعلان.

شائعة أخرى قوالب وكالة تسويق من ClickUp هي

قالب إدارة وكالة ClickUp : مثالي لإدارة خط أنابيب المبيعات, إدارة الموارد و تأهيل العميل قالب خطة الاتصال ClickUp: يساعدك على تحسين التواصل الداخلي والخارجي

قالب إدارة المحتوى ClickUp : يجعل تخطيط وإنشاء وإدارة المحتوى عبر قنوات التسويق المختلفة أمرًا سهلاً للغاية

عرض دردشة ClickUp

أضف أعضاء الفريق إلى المناقشات وتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين التطبيقات

يحتوي ClickUp على أكثر من 15 عرضًا للمشروع تتيح لك إنشاء المهام وتنظيمها وعرض التقويمات ومراقبة أعباء العمل.

نظرًا لأن التواصل هو ركيزة كل وكالة تسويق ناجحة، فإن عرض ClickUp Chat سلاح ضروري في ترسانتك - فهو يسمح لفريقك بتبادل الرسائل في الوقت الفعلي دون مغادرة المنصة. ✉️

تجعل هذه الأداة من تعدد المهام أمراً سهلاً - إدارة المهام وتنظيم العمل أثناء الدردشة مع زملائك في العمل.

ClickUp: معالج هيكل وكالة التسويق الخاص بك

حتى أفضل هيكلية وكالة تسويق لن تنجح إلا إذا تأكدت من أن كل عضو في الفريق يفهمها ولديه الأدوات المناسبة للتواصل والتنظيم.

باستخدام ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات، يمكنك بسهولة بناء الهيكل التنظيمي الخاص بك وتصوره، وتقديمه لفريقك، ومشاهدة كيف يغذي العمليات الفعالة والتعاون. اشترك في ClickUp وابدأ في توسيع نطاق مؤسستك بهيكل وكالة تسويق رابحة! 💗