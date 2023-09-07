عملية التخطيط التسويقي: تفصيل خطوة بخطوة

تريد أن تتعرف على الخطوات المختلفة التي تدخل في تخطيط التسويق العملية؟ مشروع تسويق يشبه إلى حد ما إدارة مطعم للوجبات السريعة.

لديك وقت محدود للغاية لإعداد المنتج (الحملة). وعليك التنسيق مع الموظفين الذين يتولون مهام مختلفة تمامًا. إذا تم ذلك بشكل صحيح، ستجذب الكثير من العملاء المخلصين (والجائعين).

في هذا المقال، سوف نلقي نظرة على عملية خطة التسويق الاستراتيجي وكيف يمكنك تنفيذها في عملك، وأفضل أداة لمساعدتك في العملية بأكملها.

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ما هي خطة التسويق؟

خطة التسويق هي وثيقة تعرض استراتيجية التسويق الخاصة بشركتك للشهر أو الربع أو السنة القادمة.

إليك ما تحتويه خطة العمل التسويقية عند فتحها:

نشاطك التسويقي الحالي وموقفك التسويقي

نظرة عامة مفصلة عن هدفك التسويقي وهدف عملك التجاري

وصف لاحتياجات العملاء

المقاييس التي تحتاج إلى تتبعها (عائد الاستثمار، عدد العملاء المحتملين، إلخ)

وماذا يحدث عندما تضع خطة تسويق مذهلة؟ ستكون قادرًا على الاستمرار في التركيز على هدفك التسويقي وإنشاء استراتيجية تسويقية مذهلة أيضًا. إليك كيف يمكنك إنشاء حملة تسويقية تثير غيرة حتى المحترفين!

فوائد عملية التخطيط التسويقي

يمكن أن تؤدي جهود التسويق، عند القيام بها بشكل صحيح، إلى تأثيرات إيجابية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى نجاح عملك. فيما يلي بعض الفوائد الاستباقية التخطيط التسويقي .

_تعرف على الـ

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يوفر المعايير والمساءلة ### يوفر المعايير والمساءلة

من خلال عملية التخطيط، ستتمكن من وضع معايير مرجعية وإنشاء خارطة طريق لاستراتيجيتك التسويقية للوصول إلى أهداف العمل. إن جعل هذا الأمر مرئيًا يتيح للفريق بأكمله أن يكون مسؤولاً عن أفعاله ومهامه. كما أنه سيضمن سير كل شيء بسلاسة حيث يعرف الجميع ما يحدث وكيف يجب عليهم العمل معًا.

يشجع على تعاون الفريق

نظرًا لأن عملية التخطيط التسويقي ستتم على الأرجح عبر الأقسام وتحتاج إلى قدر لا بأس به من التعاون، فإن ذلك يفتح باب التواصل بين الأقسام ويوحد المؤسسة. كما أن إشراك فريقك في وقت مبكر يتيح لك أن تكون واقعيًا في تخطيطك.

تحرير المحتوى مع الآخرين في الوقت نفسه في مستندات ClickUp Docs

يقلل من المخاطر

الآن، لديك استراتيجية تسويق. من خلال وجود عملية تخطيط، أصبح لديك الآن إطار عمل للحصول على نظرة عامة على السوق المستهدف، والميزة التنافسية، وتجزئة السوق. وهذا يتيح لك الاستعداد بشكل أفضل لعوامل الخطر التي ربما لم تكن تتوقعها.

يتحدى معتقداتك وافتراضاتك

نظرًا لأن الأعمال التجارية تتغير دائمًا، فإن وجود عملية تخطيط تسويقي يتيح لك الاستمرار في تكييف استراتيجيات أكثر فعالية. من خلال شحذ جهودك التسويقية باستمرار، قد تصادف أدوات وتقنيات جديدة، وتدمج أفكارًا جديدة من أعضاء الفريق المختلفين، وتتحدى إجراءات التشغيل القياسية .

ما هي خطوات عملية التخطيط التسويقي؟ إنشاء خطة تسويقية لأول مرة قد تبدو عملية معقدة، لكنها في الواقع بسيطة للغاية. يصبح التعامل مع عملية التخطيط أسهل 100 مرة عندما تقوم بتقسيمها إلى هذه الخطوات الست:

وثّق أهداف عملك

إجراء أبحاث السوق

تحديد شخصية المشتري/العميل تحديد ميزانية التسويق

تحديد تكتيك التسويق

جدولة حملة تسويقية دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل خطوة.

1. وثق أهداف عملك

قبل التخطيط لإستراتيجية التسويق، يجب عليك أنت وفريق التسويق لديك أن تطلب من الإدارة العليا تسليط الضوء على أهداف شركتك.

من الناحية المثالية، كل عمل تجاري واسع النطاق الهدف والغاية يجب أن تمتد من 18 إلى 24 شهرًا. وهذا يمنحك وقتًا كافيًا لتطوير مبادرات تسويقية تتماشى مع أهداف العمل الشاملة هذه.

استخدم مجلدات الأهداف لتنظيم أهدافك بسهولة في ClickUp

لنفترض أنك مدير التسويق لـ لوس بولوس هيرمانوس من Breaking Bad قد يكون هدف صاحب العمل، جوس فرينج صاحب العمل هو زيادة إيرادات المطعم إلى 3 ملايين دولار في العام المقبل.

ستحتاج إلى إنشاء هدف تسويقي يمكن أن يساهم في تحقيق أهدافه التجارية. على سبيل المثال

كسب 20% عملاء متكررين أكثر

زيادة مبيعات شطائر الدجاج الساخن بنسبة 35%

تعزيز إيرادات الشحن والتوزيع للمنتجات الأخرى 😉 زيادة إيرادات الشحن والتوزيع للمنتجات الأخرى

هل أنت فضولي بشأن الأهداف الذكية؟ اطلع على موقعنا الدليل للحصول على نصائح حول كيفية إنشاء هدف تجاري رائع._

بعد أن تقرر الهدف أدوات إدارة المشاريع التسويقية مثل ClickUp يمكن أن تساعدك في توثيقها وتتبعها. في ClickUp, الأهداف هي حاويات عالية المستوى يمكن تقسيمها إلى أهداف أصغر، تُعرف باسم الأهداف. يمكن قياس الأهداف بوحدات مثل الأرقام، و$$$$، وصواب/خطأ، وقوائم المهام.

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/marketing-tools-for-small-businesses// أدوات تسويقية للشركات الصغيرة %/%href/_

عندما تحقق أهدافك، فإنك تحقق هدفك التسويقي أيضًا. يقوم ClickUp بتحديث نسبة التقدم تلقائيًا عندما تحقق أهدافك في الوقت الفعلي. يمكن أن يحفز ذلك فرق المبيعات والتسويق لديك حيث يرون الأرقام ترتفع كل يوم!

اسحب البيانات المهمة بسرعة على شاشة واحدة باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp

_هل تريد مراقبة المزيد من مقاييس التسويق؟

ClickUp مليء بالميزات التي يحتاجها فريقك لإدارة مشروعك أو برنامج تسويق. إنه لوحات المعلومات هي الطريقة المثلى. تقدم كل لوحة تحكم فريدة من نوعها الكثير من أدوات مخصصة التي تتيح لك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق وكل هدف تسويقي

تتبّع المبيعات، ومعدلات التحويل، ومعدلات التحويل، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك، باستخدام مخطط خطي، أو مخطط شريطي، أو مخطط دائري، أو مخطط بطارية، أو أيًا كان أفضل طريقة لتصور البيانات!

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2. إجراء تدقيق وبحث تسويقي

حان الوقت لإجراء مراجعة جادة. عليك إلقاء نظرة على جميع القرارات والمبادرات التسويقية التي اتخذتها في السنوات القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليك أيضًا مراجعة التقارير القديمة لمعرفة أي الأساليب التسويقية التي نجحت وأيها لم تنجح.

_ولكن لماذا؟

بمساعدة تدقيق التسويق، ستتمكن من تجنب المشاكل التي واجهها قسم التسويق لديك في الماضي. خذها من جاس مستندات ClickUp دع فريقك يتعاون في الوقت الفعلي على تدقيقك, أبحاث التسويق ووثائق الخطة التسويقية السنوية؛ إنها مثل مستندات جوجل ولكن أفضل بكثير!

لا يمكنك تضمين القوائم والجداول والصور ومقاطع الفيديو فحسب، بل يمكنك أيضًا تعيين مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً داخل مستند ClickUp. ولجعل عملك أكثر سهولة، يتيح لك ClickUp حفظ عملك على شكل قالب خطة تسويق يمكنك استخدامه لاحقًا!

بعد التدقيق، ستحتاج إلى تحديد موقعك الحالي في السوق واتجاهات السوق. اسأل فريقك

هل عملاؤك حساسون للأسعار؟

هل أدى المنافسون الجدد إلى إبطاء نمو أعمالك؟

هل لديك ميزة تنافسية على الشركات الأخرى؟

ففي النهاية، هم من سيستخدمون منتجاتك أو خدماتك. مع عرض النموذج ، يمكنك إنشاء نماذج استبيان مفصلة للعملاء أسرع مما يمكنك أن تقول Heisenberg.

إنشاء النماذج لجمع المعلومات وتبسيط إنشاء المهام في ClickUp

اختر من بين حقول مختلفة من النصوص والتسميات والأسئلة وغيرها. تتيح لك ClickUp مشاركة هذه النماذج بشكل عام، ثم تجمع الردود داخل الأداة. وبهذه الطريقة، يمكنك اتخاذ إجراء مباشر بشأن ردودهم من خلال تضمين مدخلاتهم في خطة التسويق.

3. تحديد شخصية المشتري الخاص بك

ما مدى معرفتك بعملائك، حقًا؟ في هذه المرحلة، ستحتاج في هذه المرحلة إلى تبني تقسيم السوق. ما هذا؟

بشكل أساسي، ستحتاج إلى تحديد الأنواع المختلفة من العملاء في السوق المستهدف. ثم سيتعين عليك تضييق نطاق تركيزك على جمهور مستهدف محدد. بعد ذلك، سيتعين عليك إنشاء شخصية المشتري. هذه هي تمثيلات خيالية لعميلك المثالي في السوق المستهدف. اسأل فريقك:

من هو هذا الشخص؟

ما هي احتياجاته وأولوياته؟

كيف يتخذون قراراتهم؟

أين يعملون؟

كم يكسبون؟

ما الذي يحبونه وما الذي يكرهونه تمامًا؟

ما هي وسائل الإعلام التي يستهلكونها؟

ستحتاج إلى الدخول إلى عقولهم حقًا، حتى تتمكن من تخصيص استراتيجية التسويق الخاصة بك التي تناشدهم بشكل أفضل. على سبيل المثال، استقرت شركة Los Pollos Hermanos على شخصية مشترٍ يُدعى والت، وهو مدرس كيمياء في منتصف العمر في المدرسة الثانوية.

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن شخصيته وكيف يتصرف وماذا يريد، يمكنك التسويق له بشكل أفضل! ولكن كيف يمكنك التوصل إلى شخصية المشتري؟ كلمتان: الخرائط الذهنية .

يمكنك إنشاء المخططات الانسيابية وتحريرها ومشاركتها بسهولة باستخدام ميزات مثل ClickUp Mind Maps

يمكن أن يساعد رسم الخرائط الذهنية في ClickUp فريق التسويق لديك على تنظيم أفكارك وأفكارك عندما إنشاء شخصية . فقط ضع فكرة مركزية وأضف الأفكار ذات الصلة عندما تظهر.

وتذكر أنه كلما كانت الخريطة الذهنية للشخصية أكثر تفصيلاً، كان ذلك أفضل. ستسمح لك معرفة عملائك جيدًا بإنشاء خطة تسويقية مخصصة واستراتيجية في نفس الوقت تتواصل مع جمهورك المستهدف.

4. ضع ميزانية

قد يكون لديك الكثير من الأفكار التسويقية الاستراتيجية الرائعة، ولكن إذا لم تكن في حدود ميزانيتك التسويقية، فسيكون من المستحيل تقريبًا تنفيذها. وحتى إذا كنت تنفق أموالاً طائلة للعمل عليها، فلا توجد ضمانات بأنك ستجني الأموال في النهاية.

إذن كم يجب أن تنفق على خطتك التسويقية الاستراتيجية؟ تخصيص 7-15% من دخل شركتك لقسم التسويق الخاص بك هو أمر مثالي، ولكنها ليست قاعدة واحدة تناسب الجميع.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن أي نشاط تسويقي أولي يمكن أن يكون مكلفاً. وهذا يشمل الحصول على شعار , العلامة التجارية وإنشاء حملة من الصفر كيف يمكنك تتبع جميع نفقاتك التسويقية؟

في ClickUp، يمكن أن تحتوي كل مهمة على تفاصيل إضافية تسمى الحقول المخصصة . باستخدام هذه الحقول، يمكنك تسجيل بيانات مثل أرقام الهواتف والتسميات وخانات الاختيار وغيرها.

إضافة أو إخفاء أو إظهار حقل مخصص موجود من طريقة عرض القائمة في ClickUp

في هذه الحالة، يمكنك تتبع الميزانية وتكلفة كل نشاط ومهمة تسويقية باستخدام حقل "المال". والأكثر من ذلك أنه مع حسابات العمود ، يمكنك جمع إنفاقك تلقائيًا لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع ميزانيتك.

لذا لا مزيد من حسابات نصفية عند وضع خطتك التسويقية الاستراتيجية!

مكافأة:_

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5. تحديد تكتيك التسويق

الآن بعد أن عرفت بالضبط ماهية عملائك، فقد حان الوقت لاختيار الأسلوب المناسب قنوات التوزيع المناسبة حيث يقضون معظم وقتهم. ففي النهاية، يجب أن يرى جمهورك المستهدف إعلانك، أليس كذلك؟

دعنا نأخذ بعض المنصات التي يمكنك من خلالها تنفيذ الخطة الاستراتيجية وأفضل التكتيكات لكل منها

المدونات: تسويق المحتوى \+ تحسين محركات البحث (SEO)

تسويق المحتوى \+ تحسين محركات البحث (SEO) فيسبوك/إنستغرام : التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي + التسويق عبر المؤثرين جوجل: تحسين محركات البحث + إعلانات البحث

: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي + التسويق عبر المؤثرين الصحف: الإعلانات المطبوعة

الإعلانات المطبوعة التلفزيون: الإعلانات التجارية + الرعايات

لننظر مرة أخرى إلى شخصية والت. بما أننا قررنا أنه يحصل على كل أخباره من التلفزيون، فإن جهودنا التسويقية يجب أن تركز على إنشاء إعلان تجاري رائع:

تذكر أن رسالة حملتك التسويقية الاستراتيجية يجب أن تعكس احتياجات العملاء. في هذه الحالة، يجب أن يطمئن هذا الإعلان التجاري جمهوره المستهدف بأن طعامه طازج وعالي الجودة - طازج بنسبة 99.99%.

ومع ذلك، لا يجب عليك أن تركز جميع تكتيكاتك على منصة واحدة. يضمن المزيج التسويقي الصحي بين وسائل الإعلام غير المتصلة بالإنترنت والوسائط الإلكترونية وصول رسالتك إلى الجميع. والآن، الأمر متروك لفريق التسويق الخاص بك ليقرر أي طريق يريد أن يسلكه.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء محتوى جديد ونشره على مدونتك, استضافة ندوات آلية عبر الإنترنت وفي الوقت نفسه الترويج لمحتوى غير متصل بالإنترنت لتحويل جمهورك. مع عرض الدردشة في ClickUp ، يمكنك مناقشة التكتيكات، وصفقات البيع، وإرفاق الصور/مقاطع الفيديو، وتعيين المهام في مزيج التسويق الخاص بك.

تقوم طريقة عرض الدردشة بتخزين جميع تعليقاتك في ClickUp للعثور بسرعة على أي محادثة

6. جدولة الحملة التسويقية

الآن وصلنا أخيرًا إلى نهاية التسويق الاستراتيجي عملية التخطيط . بعد أن تنتهي من وضع خطة التسويق، حان الوقت لوضع قائمة بجميع المهام التي يجب القيام بها من أجل تنفيذها.

كيف تفعل ذلك؟

باستخدام مخططات جانت البيانية في ClickUp يمكنك إنشاء جدول زمني ديناميكي لأنشطة حملتك التسويقية من البداية إلى النهاية. إن عرض جانت يتيح لك تصور تواريخ البدء والانتهاء لكل مهمة، وأي معالم مهمة على طول الطريق.

تحديث المشاريع بسهولة من خلال إجراء سحب وإفلات بسيط في طريقة عرض جانت في ClickUp

مع تبعيات المهمة يمكنك الإشارة إلى التسلسل الذي تريد إكمال مهامك به. كل ما عليك فعله هو رسم خط بين مهمتين، وتكون قد انتهيت!

الآن، لن يتمكن فريق التسويق الخاص بك من العمل على مهمة تابعة حتى يتم مسح المهمة السابقة. تحتاج إلى العمل على تقويم التسويق ? يمكنك جدولة جميع أنشطتك التسويقية من خلال عرض تقويم ClickUp .

من السهل جدًا جدولة المنشورات أو المهام، وتعديل تواريخ الاستحقاق - كل ما عليك فعله هو السحب والإفلات.

ملاحظة: نظرًا لأن عملية التسويق الاستراتيجي تتطلب من فريقك أن يكون سريعًا في العمل، فإن ClickUp يقدم قوالب خطة تسويقية لـ تقويم المحتوى , إدارة تحسين محركات البحث , تتبع الحملة , التقويم الترويجي , اختبار أ/ب و عمليات التصميم الجرافيكي .

ما عليك سوى تطبيق نموذج خطة التسويق، وستكون جاهزًا لبدء التخطيط في ثوانٍ! ومع ذلك، لاحظ أن ClickUp ليس فقط مصممًا من أجل عملية التخطيط الاستراتيجي ؛ يمكن أن يساعد في كل عملية تسويقية من التنفيذ إلى المراقبة.

لذا، فإن ClickUp لديه المزيد الميزات ? إليك ما يقدمه ClickUp:مشاهدات مرنة للحصول على المزيد من أفكار إدارة التسويق.