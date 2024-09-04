كيفية تعيين OKRs للتسويق (مع 30 مثالاً)

عندما تتطلع شركتك إلى توسيع قاعدة عملائها وزيادة المبيعات عبر الإنترنت، قد يؤدي تحديد الأهداف التقليدية إلى أهداف غامضة مثل "زيادة الوعي بالعلامة التجارية" أو "تحسين حركة المرور على الموقع الإلكتروني" على الرغم من أهمية هذه الأهداف، إلا أنها تفتقر إلى التحديد والقابلية للقياس لتحقيق نتائج دقيقة.

وهنا يأتي دور الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs). من خلال وضع أهداف واضحة وتحديد النتائج الرئيسية القابلة للقياس، يمكنك تزويد فريق التسويق الخاص بك بتوجيهات مركزة وتتبع التقدم المحرز بشكل فعال.

يمكن أن يؤدي تحديد النتائج التسويقية الصحيحة للنتائج التسويقية الصحيحة إلى دفع نمو الأعمال ونجاحها بشكل كبير. على سبيل المثال، يمكن لمزود خدمة SaaS أن يضع أهدافًا محددة مثل زيادة اشتراكات المستخدمين بنسبة 25%، وتحقيق صافي نقاط المروجين (NPS) بنسبة 40 أو أعلى، وضمان معدل إكمال 90% من مواد تدريب المستخدمين.

من خلال التركيز على هذه النتائج الرئيسية، يمكن للشركة التركيز على المبادرات الرامية إلى زيادة رضا العملاء، وتقليل معدل الزبائن، وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف من خلال زيادة الاحتفاظ بالعملاء. وهذا مثال على كيف يمكن أن تساهم نتائج الأداء الرئيسية للتسويق جيدة التنظيم في تحقيق نمو كبير في الأعمال.

تشارك هذه المقالة الخطوات الرئيسية في وضع نتائج التسويق الفعّالة للنتائج الرئيسية للتسويق، مع أمثلة قابلة للتنفيذ عبر وظائف التسويق المختلفة.

ما هي النتائج التسويقية الجيدة للتسويق؟

تعد OKRs للتسويق إطار عمل لتحديد الأهداف يساعد فرق التسويق على ترجمة أهداف العمل إلى معالم قابلة للقياس. إنها عملية تعاونية تضمن الشفافية والمواءمة بين جهود التسويق والنمو الإجمالي.

دعنا نفهم مكوني OKRs:

الأهداف: بيانات طموحة ونوعية تحدد ما تريد تحقيقه (على سبيل المثال، "أن تصبح السلطة الرائدة في تكنولوجيا الوقود الأخضر").

النتائج الرئيسية: مقاييس قابلة للقياس ومحددة زمنياً لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هدفك (على سبيل المثال، "زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني من الكلمات الرئيسية التي تركز على الاستدامة بنسبة 30%").

من خلال وضع أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز من خلال نتائج رئيسية قابلة للقياس، يمكن للفرق اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.

من الضروري عدم الخلط بين OKRs مع مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية). على الرغم من أن كلاً من OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية تقيس الأداء، إلا أنها تخدم أغراضًا مختلفة. فمؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس تقيس الأداء المستمر، بينما تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية أهدافًا طموحة لإطار زمني محدد.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية بين جمهورك المستهدف:

يمكن أن تكون النتيجة الرئيسية المحتملة هي "زيادة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 20%" مع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة مثل عدد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي سيتم نشرها والحد الأدنى من معدل المشاركة ونمو المتابعين الذي يجب تحقيقه

هي "زيادة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 20%" مع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة مثل عدد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي سيتم نشرها والحد الأدنى من معدل المشاركة ونمو المتابعين الذي يجب تحقيقه نتيجة رئيسية أخرى يمكن أن تكون "تحقيق تغطية إعلامية بقيمة 500,000 دولار" في هذه الحالة، يمكن أن تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية تتبع عدد الإشارات الإعلامية، ومدى وصول وسائل الإعلام إليها، وتفاعل وسائل الإعلام معها مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق تخبرك بـ "كيف تقوم بأدائك"، بينما تخبرك مؤشرات الأداء الرئيسية بـ "إلى أين أنت ذاهب" من الناحية المثالية، تستخدم نتائجك الرئيسية مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة لتتبع التقدم المحرز نحو هدفك.

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أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات

يعد فهم عناصرها الأساسية أمرًا ضروريًا لوضع OKRs فعالة. وتشمل هذه العناصر ما يلي:

التركيز: القدرة على تحديد أولويات عدد محدود من الاستعراضات الأولية لمدى تحقيق أقصى قدر من التأثير. يمكن أن يؤدي العدد الكبير جدًا من الاستعراضات الجيدة إلى إضعاف الجهد وإعاقة التقدم

القدرة على تحديد أولويات عدد محدود من الاستعراضات الأولية لمدى تحقيق أقصى قدر من التأثير. يمكن أن يؤدي العدد الكبير جدًا من الاستعراضات الجيدة إلى إضعاف الجهد وإعاقة التقدم المحاذاة: درجة ترابط نتائج الأداء الرئيسية ومساهمتها في الأهداف المؤسسية ذات المستوى الأعلى. وتضمن أن يعمل الجميع على تحقيق رؤية مشتركة

درجة ترابط نتائج الأداء الرئيسية ومساهمتها في الأهداف المؤسسية ذات المستوى الأعلى. وتضمن أن يعمل الجميع على تحقيق رؤية مشتركة الشفافية: ممارسة التواصل العلني في جميع أنحاء المؤسسة حول تقارير الأداء الرئيسية. وهي تعزز الفهم المشترك والمساءلة والتعاون

ممارسة التواصل العلني في جميع أنحاء المؤسسة حول تقارير الأداء الرئيسية. وهي تعزز الفهم المشترك والمساءلة والتعاون القابلية للإنجاز: الدرجة التي تمثل فيها الاستجابة السريعة تحدياً لكنها واقعية. يجب أن تدفع الفريق ولكن يجب أن تكون قابلة للتحقيق مع بذل الجهد

الدرجة التي تمثل فيها الاستجابة السريعة تحدياً لكنها واقعية. يجب أن تدفع الفريق ولكن يجب أن تكون قابلة للتحقيق مع بذل الجهد المراجعة الدورية: العملية المستمرة لرصد التقدم المحرز وتقديم الملاحظات وتعديل النتائج التي تم تحديدها حسب الحاجة. وتضمن هذه العملية أن تظل النتائج المُحددة ذات صلة وقابلة للتحقيق

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## 30 أمثلة على OKR للتسويق

الآن بعد أن أنشأنا أساس OKRs، دعنا نستكشف بعض الأمثلة العملية على OKRs التسويقية عبر مختلف التخصصات:

1. OKRs تحسين محرك البحث OKRs

تركز OKRs تحسين محركات البحث (SEO) على تعزيز ظهور البحث العضوي من خلال الاستهداف الاستراتيجي للكلمات الرئيسية وتحسين الموقع الإلكتروني.

إليك بعض الأمثلة:

الهدف 1: زيادة عدد العملاء المحتملين المؤهلين المؤهلين بنسبة 30% خلال ستة أشهر.

النتيجة الرئيسية 1: الترتيب في الصفحة الأولى من نتائج بحث جوجل لخمس كلمات رئيسية ذات حجم كبير ذات صلة بجمهورنا المستهدف

الترتيب في الصفحة الأولى من نتائج بحث جوجل لخمس كلمات رئيسية ذات حجم كبير ذات صلة بجمهورنا المستهدف النتيجة الرئيسية 2: زيادة عدد زيارات البحث العضوية من جمهورنا المستهدف بنسبة 25%

زيادة عدد زيارات البحث العضوية من جمهورنا المستهدف بنسبة 25% النتيجة الرئيسية 3: تحسين معدل تحويل الموقع الإلكتروني من حركة المرور العضوية بنسبة 10%

الهدف 2: تحسين سلطة الموقع الإلكتروني وتصنيفات البحث العضوية.

النتيجة الرئيسية 1: تحقيق متوسط نقاط مرجعية للموقع الإلكتروني تبلغ 60 نقطة خلال الربع القادم

تحقيق متوسط نقاط مرجعية للموقع الإلكتروني تبلغ 60 نقطة خلال الربع القادم النتيجة الرئيسية 2: نشر عشر مقالات متعمقة عالية الجودة تحتل المراتب الثلاث الأولى في نتائج البحث للكلمات الرئيسية ذات الصلة

نشر عشر مقالات متعمقة عالية الجودة تحتل المراتب الثلاث الأولى في نتائج البحث للكلمات الرئيسية ذات الصلة النتيجة الرئيسية 3: زيادة عدد الزيارات العضوية للموقع الإلكتروني من مصطلحات البحث ذات الصلة بالمجال بنسبة 40%

زيادة عدد الزيارات العضوية للموقع الإلكتروني من مصطلحات البحث ذات الصلة بالمجال بنسبة 40% النتيجة الرئيسية 4: تحقيق أعلى 3 تصنيفات لخمس كلمات رئيسية مستهدفة

الهدف 3: تحسين ظهور تحسين محركات البحث المحلية.

النتيجة الرئيسية 1: زيادة تصنيفات محرك البحث المحلي لعشر كلمات رئيسية مستهدفة بثلاثة مراكز

زيادة تصنيفات محرك البحث المحلي لعشر كلمات رئيسية مستهدفة بثلاثة مراكز النتيجة الرئيسية 2: توليد أكثر من 200 تقييم إيجابي عبر الإنترنت

توليد أكثر من 200 تقييم إيجابي عبر الإنترنت النتيجة الرئيسية 3: زيادة عدد الزيارات إلى موقع المتجر الفعلي بنسبة 15%

2. النتائج الرئيسية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تركز OKRs للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على بناء الوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الجمهور المستهدف، وزيادة عدد الزيارات أو التحويلات إلى الموقع الإلكتروني من خلال المنصات الاجتماعية.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: توسيع نطاق متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 50% عبر جميع المنصات في غضون ستة أشهر.

النتيجة الرئيسية 1: زيادة المتابعين على إنستجرام بنسبة 30%

زيادة المتابعين على إنستجرام بنسبة 30% النتيجة الرئيسية 2: زيادة عدد متابعي تويتر بنسبة 25%

زيادة عدد متابعي تويتر بنسبة 25% النتيجة الرئيسية 3: تحقيق زيادة بنسبة 15% في عدد الإعجابات على صفحة فيسبوك

الهدف 2: تعزيز مشاركة الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 20%.

النتيجة الرئيسية 1: زيادة متوسط معدل المشاركة بعد النشر بنسبة 15%

زيادة متوسط معدل المشاركة بعد النشر بنسبة 15% النتيجة الأساسية 2: تحقيق زيادة بنسبة 20% في مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي

تحقيق زيادة بنسبة 20% في مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي النتيجة الرئيسية 3: توليد أكثر من 1000 إشارة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الربع القادم

3. النتائج الرئيسية لتسويق المنتجات

تركز OKRs لتسويق المنتجات على تحديد موقع المنتجات الجديدة وإطلاقها، وتوليد الطلب على المنتجات، وزيادة الحصة السوقية.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: إطلاق المنتج الجديد X بنجاح وتحقيق حصة سوقية بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأولى.

النتيجة الرئيسية 1: توليد 1000 اشتراك في المنتج قبل الإطلاق

توليد 1000 اشتراك في المنتج قبل الإطلاق النتيجة الرئيسية 2: تحقيق تغطية صحفية لإطلاق المنتج في ثلاث منشورات من المستوى الأول

تحقيق تغطية صحفية لإطلاق المنتج في ثلاث منشورات من المستوى الأول النتيجة الرئيسية 3: توليد 500,000 دولار أمريكي من عائدات المنتج خلال الربع الأول

الهدف 2: زيادة الوعي بالمنتج والاهتمام به بين الجمهور المستهدف بنسبة 30%.

النتيجة الرئيسية 1: تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد زيارات الموقع الإلكتروني من مصطلحات البحث المتعلقة بالمنتج

تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد زيارات الموقع الإلكتروني من مصطلحات البحث المتعلقة بالمنتج النتيجة الرئيسية 2: توليد أكثر من 500 عميل محتمل مؤهل للتسويق من خلال تسويق المحتوى النتيجة الرئيسية 3: زيادة طلبات العروض التوضيحية للمنتجات بنسبة 20%

توليد أكثر من 500 عميل محتمل مؤهل للتسويق من خلال تسويق المحتوى

الهدف 3: توضيح رسائل المنتج لإصدار منتج جديد.

النتيجة الرئيسية 1: إجراء عشر جلسات اختبار للمستخدمين في الموقع لفهم الجمهور المستهدف

إجراء عشر جلسات اختبار للمستخدمين في الموقع لفهم الجمهور المستهدف النتيجة الرئيسية 2: البحث عن 20 قناة جديدة لتوزيع المحتوى وتنفيذها

البحث عن 20 قناة جديدة لتوزيع المحتوى وتنفيذها النتيجة الرئيسية 3: تحقيق انخفاض بنسبة 20% في استفسارات العملاء المتعلقة بميزات المنتج وفوائده في غضون شهرين

4. نتائج تسويق المحتوى OKRs

تركز OKRs لتسويق المحتوى على إنشاء محتوى قيّم لجذب الجمهور المستهدف وإشراكه والاحتفاظ به.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: زيادة عدد الزيارات العضوية للموقع الإلكتروني بنسبة 40% من خلال التسويق بالمحتوى.

النتيجة الرئيسية 1: نشر 20 مقالاً عالي الجودة في المدونة شهريًا

نشر 20 مقالاً عالي الجودة في المدونة شهريًا النتيجة الرئيسية 2: تحقيق معدل تفاعل مع المحتوى بنسبة 5% في غضون ثلاثة أشهر

تحقيق معدل تفاعل مع المحتوى بنسبة 5% في غضون ثلاثة أشهر النتيجة الرئيسية 3: توليد أكثر من 500 رابط وارد للمحتوى في غضون ستة أشهر

الهدف 2: ترسيخ مكانة الشركة كشركة رائدة في المجال من خلال تسويق المحتوى.

النتيجة الرئيسية 1: تحقيق زيادة بنسبة 30% في مشاركات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي

تحقيق زيادة بنسبة 30% في مشاركات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي النتيجة الرئيسية 2: توليد أكثر من 100 إشارة إلى وسائل الإعلام ذات الصلة بالصناعة بناءً على المحتوى

توليد أكثر من 100 إشارة إلى وسائل الإعلام ذات الصلة بالصناعة بناءً على المحتوى النتيجة الرئيسية 3: زيادة عدد المشتركين في الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني بنسبة 25%

الهدف 3: توسيع قاعدة الجمهور وتعميق المشاركة من خلال محتوى مقنع.

النتيجة الأساسية 1: زيادة عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 25% عبر جميع المنصات

زيادة عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 25% عبر جميع المنصات النتيجة الرئيسية 2: تحسين متوسط الوقت المستغرق في الموقع بنسبة 20%

تحسين متوسط الوقت المستغرق في الموقع بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 3: تحقيق معدل تفاعل مع محتوى الفيديو بنسبة 8%

5. اختبار A/B OKRs اختبار A/B

تركز OKRs لاختبار A/B على تحسين أداء الموقع الإلكتروني وتجربة المستخدم من خلال التجريب واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: زيادة معدل تحويل الموقع الإلكتروني بنسبة 15% من خلال اختبار A/B.

النتيجة الرئيسية 1: إجراء 10 اختبارات A/B على الصفحات المقصودة الرئيسية

إجراء 10 اختبارات A/B على الصفحات المقصودة الرئيسية النتيجة الرئيسية 2: تحقيق زيادة بنسبة 5% في متوسط قيمة الطلبات من خلال اختبار A/B

تحقيق زيادة بنسبة 5% في متوسط قيمة الطلبات من خلال اختبار A/B النتيجة الرئيسية 3: تقليل معدل الارتداد عن الموقع الإلكتروني بنسبة 10% من خلال اختبار A/B

الهدف 2: تحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني حملات لزيادة معدلات الفتح والنقر إلى الظهور.

النتيجة الرئيسية 1: إجراء اختبارات أ/ب على خمسة أسطر مختلفة لموضوع البريد الإلكتروني

إجراء اختبارات أ/ب على خمسة أسطر مختلفة لموضوع البريد الإلكتروني النتيجة الرئيسية 2: زيادة معدل فتح البريد الإلكتروني بنسبة 10% من خلال اختبار A/B

زيادة معدل فتح البريد الإلكتروني بنسبة 10% من خلال اختبار A/B النتيجة الرئيسية 3: تحسين نسبة النقر إلى الظهور في البريد الإلكتروني بنسبة 15% من خلال اختبار A/B

الهدف 3: تقليل معدلات الارتداد عن الموقع الإلكتروني.

النتيجة الرئيسية 1: إعداد قائمة بالصفحات ال 20 ذات أعلى معدلات الارتداد (لتحديد الأولويات)

إعداد قائمة بالصفحات ال 20 ذات أعلى معدلات الارتداد (لتحديد الأولويات) النتيجة الرئيسية 2: قم بإجراء 30 تجربة A/B على الصفحات المقصودة خلال هذا الربع من العام

قم بإجراء 30 تجربة A/B على الصفحات المقصودة خلال هذا الربع من العام النتيجة الرئيسية 3: زيادة نسبة النقر إلى الظهور على صفحتنا الرئيسية CTA من 2% إلى 5%

6. OKRs التسويق عبر البريد الإلكتروني

تعمل OKRs للتسويق عبر البريد الإلكتروني على تحسين أداء حملة البريد الإلكتروني وتوليد الإيرادات من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: زيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني بنسبة 20% من خلال تحسين التخصيص والتجزئة.

النتيجة الرئيسية 1: تنفيذ تخصيص البريد الإلكتروني بناءً على سلوك العملاء وتفضيلاتهم

تنفيذ تخصيص البريد الإلكتروني بناءً على سلوك العملاء وتفضيلاتهم النتيجة الرئيسية 2: تحقيق زيادة بنسبة 20% في معدلات فتح البريد الإلكتروني

الهدف 2: تحقيق إيرادات بقيمة 500,000 دولار من خلال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

النتيجة الرئيسية 1: تحقيق متوسط قيمة طلب بقيمة 500 دولار من حملات البريد الإلكتروني

تحقيق متوسط قيمة طلب بقيمة 500 دولار من حملات البريد الإلكتروني النتيجة الرئيسية 2: زيادة معدل التحويل عبر البريد الإلكتروني بنسبة 15%

زيادة معدل التحويل عبر البريد الإلكتروني بنسبة 15% النتيجة الرئيسية 3: توليد 1000 عملية بيع عبر البريد الإلكتروني

7. النتائج الرئيسية للإعلانات المدفوعة

تتضمن هذه النتائج الإجمالية للتسويق الرقمي زيادة العائد على الاستثمار واكتساب العملاء من خلال القنوات الإعلانية المدفوعة.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: زيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية المدفوعة بنسبة 25%.

النتيجة الرئيسية 1: خفض تكلفة الاكتساب (CPA) بنسبة 15%

خفض تكلفة الاكتساب (CPA) بنسبة 15% النتيجة الرئيسية 2: زيادة نسبة النقر إلى الظهور (CTR) بنسبة 10%

زيادة نسبة النقر إلى الظهور (CTR) بنسبة 10% النتيجة الرئيسية 3: تحقيق عائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بنسبة X

الهدف 2: توسيع نطاق اكتساب العملاء من خلال القنوات الإعلانية المدفوعة.

النتيجة الرئيسية 1: اكتساب 10,000 عميل جديد من خلال الإعلانات المدفوعة

اكتساب 10,000 عميل جديد من خلال الإعلانات المدفوعة النتيجة الرئيسية 2: زيادة القيمة الدائمة للعملاء (CLTV) بنسبة 10%

زيادة القيمة الدائمة للعملاء (CLTV) بنسبة 10% النتيجة الرئيسية 3: خفض تكلفة اكتساب العملاء بنسبة 15%

الهدف 3: توسيع نطاق وصول الإعلانات المدفوعة إلى جماهير جديدة.

النتيجة الرئيسية 1: زيادة مرات الظهور بنسبة 30% مع الحفاظ على تكلفة منخفضة لكل ألف ظهور (CPM)

زيادة مرات الظهور بنسبة 30% مع الحفاظ على تكلفة منخفضة لكل ألف ظهور (CPM) النتيجة الرئيسية 2: اكتساب 500 عميل جديد من استهداف الجمهور المشابه

اكتساب 500 عميل جديد من استهداف الجمهور المشابه النتيجة الرئيسية 3: زيادة الحصة السوقية بنسبة 5% من خلال الإعلانات المدفوعة

8. النتائج الرئيسية للعلاقات العامة

بناء سمعة العلامة التجارية وإدارة العلاقات الإعلامية.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: زيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال التغطية الإعلامية بنسبة 30%.

النتيجة الرئيسية 1: تأمين 500 موضع إعلامي في المنشورات المستهدفة

تأمين 500 موضع إعلامي في المنشورات المستهدفة النتيجة الرئيسية 2: تحقيق مليون ظهور إعلامي

تحقيق مليون ظهور إعلامي النتيجة الرئيسية 3: زيادة الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 20%

الهدف 2: إدارة وتخفيف الآثار السلبية للصحافة والسمعة السلبية على الإنترنت.

النتيجة الرئيسية 1: تقليل التغطية الإعلامية السلبية بنسبة 25%

تقليل التغطية الإعلامية السلبية بنسبة 25% النتيجة الرئيسية 2: تحسين تقييمات المراجعات عبر الإنترنت بنسبة 10%

تحسين تقييمات المراجعات عبر الإنترنت بنسبة 10% النتيجة الرئيسية 3: تطوير وتنفيذ خطة التواصل في الأزمات

الهدف 3: توسيع نطاق وصول وسائل الإعلام بنسبة 25%.

النتيجة الرئيسية 1: تأمين تغطية في عدد X من المنشورات المستهدفة

تأمين تغطية في عدد X من المنشورات المستهدفة النتيجة الرئيسية 2: زيادة الإشارات الإعلامية بنسبة X%

زيادة الإشارات الإعلامية بنسبة X% النتيجة الرئيسية 3: بناء علاقات مع عدد X من جهات الاتصال الإعلامية الجديدة

9. الشراكات OKRs

يشجعون التحالفات الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وقاعدة العملاء.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: إقامة 50 شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.

النتيجة الرئيسية 1: توقيع 30 اتفاقية شراكة جديدة

توقيع 30 اتفاقية شراكة جديدة النتيجة الرئيسية 2: توليد 750,000 دولار أمريكي من الإيرادات من خلال الشراكات

توليد 750,000 دولار أمريكي من الإيرادات من خلال الشراكات النتيجة الرئيسية 3: زيادة قاعدة العملاء بنسبة 50% من خلال إحالات الشركاء

الهدف 2: تعزيز الشراكات القائمة لزيادة رضا العملاء.

النتيجة الأساسية 1: تحقيق درجة رضا العملاء بما لا يقل عن 7.5/10 للخدمات المتعلقة بالشركاء

تحقيق درجة رضا العملاء بما لا يقل عن 7.5/10 للخدمات المتعلقة بالشركاء النتيجة الرئيسية 2: زيادة فعالية حملات التسويق المشتركة بنسبة 20%

زيادة فعالية حملات التسويق المشتركة بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 3: تقليل معدل تخلف الشركاء بنسبة 15%

10. النتائج الرئيسية لنجاح العملاء

تركز هذه النتائج على تعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم والقيمة الدائمة.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: تحسين رضا العملاء بنسبة 15%.

النتيجة الرئيسية 1: تحقيق درجة رضا العملاء بنسبة 8/10

تحقيق درجة رضا العملاء بنسبة 8/10 النتيجة الرئيسية 2: تقليل معدل تراجع العملاء بنسبة 10%

تقليل معدل تراجع العملاء بنسبة 10% النتيجة الرئيسية 3: زيادة القيمة الدائمة للعميل بنسبة 15%

الهدف 2: زيادة الاحتفاظ بالعملاء من خلال المشاركة الاستباقية.

النتيجة الرئيسية 1: زيادة معدل مشاركة العملاء بنسبة 20%

زيادة معدل مشاركة العملاء بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 2: تقليل الوقت اللازم لحل مشكلات العملاء بنسبة 25%

تقليل الوقت اللازم لحل مشكلات العملاء بنسبة 25% النتيجة الرئيسية 3: تنفيذ ثلاث مبادرات جديدة لنجاح العملاء

الهدف 3: تحسين رضا العملاء بنسبة 15%.

النتيجة الرئيسية 1: تقليل الوقت اللازم لحل مشاكل العملاء بنسبة 20%

تقليل الوقت اللازم لحل مشاكل العملاء بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 2: زيادة صافي نقاط تعزيز العملاء (NPS) بنسبة 10%

11. النتائج الرئيسية للتسويق عبر الهاتف المحمول

تركز هذه على تحسين جهود التسويق والنتائج للأجهزة المحمولة.

أمثلة على ذلك:

الهدف 1: زيادة التحويلات عبر الأجهزة المحمولة بنسبة 30%.

النتيجة الرئيسية 1: تحسين وقت تحميل الموقع الإلكتروني للجوال بنسبة 20%

تحسين وقت تحميل الموقع الإلكتروني للجوال بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 2: زيادة تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول بنسبة 25%

زيادة تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول بنسبة 25% النتيجة الرئيسية 3: تحقيق معدل تحويل على الهاتف المحمول بنسبة X%

تحقيق معدل تحويل على الهاتف المحمول بنسبة X% النتيجة الرئيسية 4: زيادة عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 30%

الهدف 2: زيادة ظهور التطبيق في متجر التطبيقات (ASO) وتنزيلاته.

النتيجة الرئيسية 1: تحسين ترتيب متجر التطبيقات لخمس كلمات رئيسية مستهدفة

تحسين ترتيب متجر التطبيقات لخمس كلمات رئيسية مستهدفة النتيجة الرئيسية 2: زيادة تنزيلات التطبيق بنسبة 25%

زيادة تنزيلات التطبيق بنسبة 25% النتيجة الرئيسية 3: تحقيق تقييم 4/5 في متجر التطبيقات

الهدف 3: زيادة نسبة الاحتفاظ بمستخدمي التطبيق بنسبة 25%.

النتيجة الرئيسية 1: تقليل معدل تذبذب التطبيق بنسبة 15%

تقليل معدل تذبذب التطبيق بنسبة 15% النتيجة الرئيسية 2: زيادة متوسط مدة الجلسة بنسبة 20%

زيادة متوسط مدة الجلسة بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 3: تنفيذ ثلاث ميزات جديدة للتفاعل داخل التطبيق

كيفية تعيين وتتبع نتائج التسويق الإيجابية للتسويق

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول إنشاء نتائج التسويق الإيجابية للتسويق واستخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لتحسينها:

الخطوة 1: فهم أهدافك التنظيمية

ابدأ بفحص أهداف مؤسستك للربع القادم. يساعد ذلك على ضمان أن تدعم نتائج التسويق الخاصة بك أهداف الشركة الأوسع نطاقًا.

مثال على ذلك:

هدف الشركة: زيادة الحصة السوقية في صناعة الأزياء المستدامة بنسبة 20% خلال الربع القادم؛ يمكن أن تتضمن النتائج التسويقية للنتائج النهائية للتسويق ما يلي:

الهدف: زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتفضيلها بين المستهلكين المهتمين بالبيئة.

النتيجة الرئيسية 1: زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني من البحث العضوي بنسبة 30%

زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني من البحث العضوي بنسبة 30% النتيجة الرئيسية 2: تحسين معدلات المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 50% على المنصات الرئيسية

الهدف: تحسين عروض المنتجات والرسائل للجمهور المستهدف.

النتيجة الأساسية 1: إطلاق خط إنتاج مستدام جديد مع التركيز على المواد المعاد تدويرها

إطلاق خط إنتاج مستدام جديد مع التركيز على المواد المعاد تدويرها النتيجة الرئيسية 2: زيادة تقييمات رضا العملاء بنسبة 10%

زيادة تقييمات رضا العملاء بنسبة 10% النتيجة الرئيسية 3: تقليل مرتجعات المنتجات بنسبة 25%

يمكنك أيضًا استخدام قالب إطار عمل ClickUp OKR لتحديد الأهداف ومواءمتها عبر المؤسسة. يرتبط كل هدف بنتائج رئيسية محددة، مما يضمن أن الجميع يعمل على تحقيق نفس الأهداف. يعزز هذا الهيكل التركيز والمواءمة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج.

قم بإنشاء وتتبع أهداف SMART المحددة التي تتماشى مع الهدف الرئيسي لفريقك باستخدام نموذج إطار عمل ClickUp OKR

بفضل ميزات تتبع الأهداف المدمجة، يتيح لك القالب مراقبة التقدم المحرز في كل هدف والنتائج الرئيسية المرتبطة به. يمكنك معرفة مدى قربك من تحقيق أهدافك في الوقت الفعلي، مما يتيح لك اتخاذ قرارات وتعديلات مستنيرة حسب الحاجة.

يحتوي القالب أيضاً على لوحات معلومات قابلة للتخصيص توفر تمثيلاً مرئياً للنتائج الرئيسية للنتائج الرئيسية الخاصة بك. يمكن تخصيص لوحات المعلومات هذه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة لتتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات وضمان بقاء فريقك على المسار الصحيح.

الخطوة 2: تقسيم الأهداف

قم بتقسيم أهداف المؤسسة إلى أهداف تسويقية ملموسة من خلال أهداف ClickUp . يجب أن تكون هذه الأهداف طموحة وشفافة ومحفزة. لتجنب إثقال كاهل الفريق، التزم بـ 3-4 أهداف في كل مرة.

تقسيم الأهداف إلى أهداف مختلفة باستخدام أهداف ClickUp Goals

الخطوة 3: تطوير النتائج الرئيسية لكل هدف

قم بتطوير 3 إلى 5 نتائج رئيسية لكل هدف تسويقي. وينبغي أن تكون هذه النتائج الرئيسية محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا، مما يوفر مسارًا واضحًا لتحقيق الهدف. برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp يمكن أن يساعد في إنشاء وإدارة OKRs التي تحقق النتائج.

تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك التسويقية وحللها باستخدام برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية

يعمل البرنامج على تبسيط عمليات التسويق وتحسينها. تتمثل إحدى إمكانياته البارزة في قدرته على مساعدة فريق التسويق لديك على إنشاء وإدارة OKRs التي تحقق نتائج قابلة للقياس.

كما أنه يوفر الميزات التالية:

يوفر مساحة عمل مركزية حيث يمكن لفرق التسويق تحديد أهدافهم وتقسيمها إلى نتائج رئيسية. وهذا يضمن توافق الجميع مع الأهداف الاستراتيجية للشركة ويمكنهم بسهولة تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

حيث يمكن لفرق التسويق تحديد أهدافهم وتقسيمها إلى نتائج رئيسية. وهذا يضمن توافق الجميع مع الأهداف الاستراتيجية للشركة ويمكنهم بسهولة تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي تمكّن ميزات تتبع الأهداف الفرق من تصور نتائجها الاستراتيجية مع مخططات جانت والجداول الزمنية و لوحات المعلومات المخصصة في ClickUp . هذا يجعل من السهل مراقبة التقدم المحرز وتعديل الاستراتيجيات والتأكد من تحقيق النتائج الرئيسية في الوقت المحدد

الفرق من تصور نتائجها الاستراتيجية مع مخططات جانت والجداول الزمنية و لوحات المعلومات المخصصة في ClickUp . هذا يجعل من السهل مراقبة التقدم المحرز وتعديل الاستراتيجيات والتأكد من تحقيق النتائج الرئيسية في الوقت المحدد أدوات التواصل المدمجة مثل الدردشة والتعليقات ومشاركة المستندات تعمل على تحسين تعاون الفريق، مما يضمن أن جميع المشاركين في عملية OKR على نفس الصفحة. يؤدي ذلك إلى تنسيق أفضل وتنفيذ أسرع لاستراتيجيات التسويق

قبل ClickUp، كان توصيل حالة وأداء حملاتنا التسويقية العالمية والإقليمية إلى وحدات أعمالنا أبعد ما يكون عن المستوى الأمثل. وبفضل لوحات المعلومات الجديدة لدينا، أصبحنا نوفر الوقت وأصبح بإمكان أصحاب المصلحة لدينا الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات التي يحتاجون إليها متى احتاجوا إليها.

يورغ كلوكمان، نائب رئيس التسويق, فيناسترا

الخطوة 4: تتبع ورصد التقدم المحرز

استخدم انقر فوق طرق العرض لتتبع ومراقبة تقدم OKR. إليك بعض الأفكار للبدء بها:

طريقة عرض القائمة: قم بتنظيم استعراضات OKRs الخاصة بك في قوائم بناءً على أهدافها أو فرقها أو أطرها الزمنية. يوفر ذلك نظرة عامة واضحة على الأهداف والتقدم المحرز فيها

قم بتنظيم استعراضات OKRs الخاصة بك في قوائم بناءً على أهدافها أو فرقها أو أطرها الزمنية. يوفر ذلك نظرة عامة واضحة على الأهداف والتقدم المحرز فيها طريقة عرض اللوحة: تصوّر أهدافك في OKRs كبطاقات على لوحة، مما يسمح لك بتتبع تقدمها خلال المراحل المختلفة (على سبيل المثال، ما يجب القيام به، قيد التنفيذ، مكتمل).

تصوّر أهدافك في OKRs كبطاقات على لوحة، مما يسمح لك بتتبع تقدمها خلال المراحل المختلفة (على سبيل المثال، ما يجب القيام به، قيد التنفيذ، مكتمل). طريقة عرض التقويم: جدولة المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية المرتبطة بأهدافك المتعلقة بالمهام، مما يضمن التنفيذ في الوقت المناسب

قم بمراجعة وتكرار نتائج الأداء الرئيسية بانتظام للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة ومتوافقة مع أهداف الشركة. إذا لم تعد تتماشى مع أهداف الشركة أو ثبت أنها غير قابلة للتحقيق، قم بإجراء التعديلات اللازمة.

لا تنس أن احتفل بنجاح الفريق للحفاظ على الروح المعنوية والتحفيز.

تصور OKRs الخاصة بك في أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp View قابلة للتخصيص

نصائح عامة لتعيين OKRs الصحيحة لفريقك

إليك ملخصًا سريعًا لأفضل الممارسات عند كتابة OKRs التسويقية:

شجع مشاركة جميع أعضاء الفريق عند وضع OKRs. هذا يعزز الملكية والمواءمة

عند وضع OKRs. هذا يعزز الملكية والمواءمة احرص على أن تساهم تقارير الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل مباشر في أهداف العمل الإجمالية

تجنب إثقال كاهل فريقك بالكثير من الأهداف. حدد الأولويات وركز على ما هو مهم حقًا

بالكثير من الأهداف. حدد الأولويات وركز على ما هو مهم حقًا استخدم مقاييس قابلة للقياس الكمي لتتبع التقدم بدقة

لتتبع التقدم بدقة يجب أن تدفع OKRs الفريق إلى السعي لتحقيق التميز دون أن تكون غير واقعية

لا يجب أن تكون OKRs منقوشة على حجر. مراقبة التقدم المحرز بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة

وإجراء التعديلات حسب الحاجة تقدير الإنجازات ومكافأتها للحفاظ على تحفيز الفريق

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مزايا وتحديات نتائج التسويق الجيدة ## فوائد وتحديات التسويق OKRs

83% من صناع القرار الذين شملهم الاستطلاع في تقرير تأثير OKR من مون كامب يتفقون على أن OKRs كان لها ولا يزال لها تأثير إيجابي على مؤسساتهم.

وتتضمن أهم مزايا نتائج الأداء التسويقية الإيجابية ما يلي:

تحديد الأولويات والمواءمة: تساعد تقارير الأداء الرئيسية فرق العمل على تحديد أولويات الجهود وضمان عمل الجميع على تحقيق نفس الأهداف

تساعد تقارير الأداء الرئيسية فرق العمل على تحديد أولويات الجهود وضمان عمل الجميع على تحقيق نفس الأهداف المساءلة: من خلال تحديد النتائج الرئيسية بوضوح، فإنك تخلق شعورًا بالمساءلة بين أعضاء الفريق

من خلال تحديد النتائج الرئيسية بوضوح، فإنك تخلق شعورًا بالمساءلة بين أعضاء الفريق اتخاذ قرارات مستنيرة: يوفر تتبع تلك النتائج رؤى قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة

يوفر تتبع تلك النتائج رؤى قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة رفع الروح المعنوية والمشاركة: يمكن للأهداف الصعبة والتقدم القابل للقياس أن يعزز معنويات الفريق ومشاركته

ومع ذلك، يمكن أن تواجه عملية تحديد الأهداف بعض التحديات. تتمثل إحدى أكبر المشكلات أثناء تنفيذ OKRs في وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق في نفس الوقت. ويؤثر هذا بشكل مباشر على تأمين تأييد المديرين التنفيذيين، والذي بدونه يمكن أن يتعثر تنفيذ OKRs.

إليك بعض الطرق للتغلب على هذه المشكلة وغيرها من التحديات:

التحديات الحلول مخاطر التركيز المفرط على تحقيق النتائج الرئيسية بدلاً من التركيز على الهدف طويل الأجل الموازنة بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل لا يمكن قياس جميع /href/ https://clickup.com/blog/marketing-plan-examples//marketing plan/%href/ النتائج بسهولة إيجاد طرق مبتكرة لقياس النتائج النوعية قد يواجه تقديم تقارير الأداء الجيدة مقاومة من أعضاء الفريق الذين يفضلون الأساليب التقليدية لتحديد الأهداف توصيل فوائد إطار عمل تقارير الأداء الجيدة بشكل فعال يتطلب الاستخدام الفعال للاستعراضات السنوية الفعالة الانضباط ودورات منتظمة من المراجعة. يمكن أن يؤدي التطبيق غير المتسق إلى الحد الأدنى من التحسينات في الأداء وضع دورات مراجعة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، اعتمادًا على مدة الاستعراضات السنوية

قيادة النجاح التسويقي باستخدام الاستعراضات الأولية الصحيحة

توفر OKRs التسويقية الجيدة إطارًا قويًا لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز وتحقيق النتائج. ومن خلال اتباع المبادئ الموضحة في هذه المقالة والاستفادة من أدوات التسويق مثل ClickUp، يمكن لفرق التسويق تحسين أدائها، وتحسين التعاون، والمساهمة في نهاية المطاف في النجاح الشامل للمؤسسة.

تذكر أن مفتاح نجاح OKRs يكمن في تحديد الأهداف ذات الصلة التي تحفز (لا تثني) فريقك أثناء تحريك الإبرة لأهداف العمل الهامة. من خلال تتبُّع التقدم المحرز بجدية وغرس ثقافة التحسين المستمر، يمكنك الحفاظ على التركيز على الأهداف الاستراتيجية. يمكن أن يكون استخدام منصة مثل ClickUp وميزاتها مفيدًا للغاية في تبسيط هذه العملية. جرّب ClickUp اليوم