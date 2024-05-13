اختبرنا أفضل 10 تقاويم على الإنترنت في 2025 (مجانية ومدفوعة)

لا تقتصر إدارة وقتك بفعالية على أن تكون منظمًا فحسب؛ بل تتعلق باستعادة السيطرة على حياتك. عندما نقوم بجدولة أيامنا بشكل استباقي وتخصيص دقائقنا الثمينة بحكمة، فإننا نفتح عالماً من الإمكانيات.

ترتفع الإنتاجية، وتنخفض مستويات التوتر، وفجأة نجد أنفسنا لدينا المزيد من الوقت لمتابعة شغفنا والاستمتاع بالأشياء المهمة حقًا.

سواءً كنت محترفًا مشغولاً أو فريقًا من المسوقين أو والدًا يعمل على تنظيم جدول أعمال العائلة، فإن استخدام تطبيق التقويم يمكن أن يساعدك على البقاء منظمًا ومتحمسًا طوال العام. وإذا كنت تتساءل كيف تحدد أولويات عملك يمكن أن يساعدك البرنامج المناسب في ذلك أيضًا.

في هذا الدليل، سأغطي أفضل 10 تقاويم على الإنترنت ستحدث ثورة في طريقة إدارتك لجدول أعمالك المزدحم. تم اختيار هذه التطبيقات بعناية لواجهاتها البديهية وميزاتها القوية وتكاملها السلس عبر الأجهزة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مخططات التقويم عبر الإنترنت؟

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل المخططات الشهرية أو تطبيقات المخطط اليومي ، هناك بعض الميزات والعوامل الأساسية التي يجب مراعاتها.

دعنا نفصلها:

واجهة سهلة الاستخدام : لا بد من وجود واجهة سهلة الاستخدام وخالية من الفوضى، لذا ابحث عن التقويمات المجانية عبر الإنترنت التي يسهل تصفحها على كل من سطح المكتب والهاتف المحمول

: لا بد من وجود واجهة سهلة الاستخدام وخالية من الفوضى، لذا ابحث عن التقويمات المجانية عبر الإنترنت التي يسهل تصفحها على كل من سطح المكتب والهاتف المحمول التوافق عبر المنصات : تأكد من إمكانية الجدولة عبر جميع أجهزتك، سواء كان هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر

: تأكد من إمكانية الجدولة عبر جميع أجهزتك، سواء كان هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر جدولة مرنة : جدولة مرنة : ابحث عن تطبيقات التقويم التي تتيح لك إنشاء إدخالات التقويم وتعديلها دون عناء

: : ابحث عن تطبيقات التقويم التي تتيح لك إنشاء إدخالات التقويم وتعديلها دون عناء إشعارات : ابحث عن تطبيق يحتوي على خيارات لتعيين تذكيرات متكررة

: ابحث عن تطبيق يحتوي على خيارات لتعيين تذكيرات متكررة إدارة المهام: سواء كنت تبحث عن تطبيق أصليأداة جدولة المهام أو أداة تخطيط تتكامل مع أداةإدارة المهام ابحث عن النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتك الخاصة

سواء كنت تبحث عن تطبيق أصليأداة جدولة المهام أو أداة تخطيط تتكامل مع أداةإدارة المهام ابحث عن النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتك الخاصة ميزات التعاون : بالنسبة للمشروعات القائمة على الفريق أو التخطيط العائلي، اختر تطبيقًا أو منصة تتيح التعاون السهل أوتقويم التسويق الأمان والخصوصية : تأكد من أن التطبيق يأخذ خصوصية بياناتك على محمل الجد ويوفر ميزات أمان قوية للحفاظ على أمان معلوماتك

: بالنسبة للمشروعات القائمة على الفريق أو التخطيط العائلي، اختر تطبيقًا أو منصة تتيح التعاون السهل أوتقويم التسويق

من خلال وضع هذه الميزات في الاعتبار، ستكون مجهزًا جيدًا للعثور على مخطط التقويم المثالي عبر الإنترنت الذي يناسب احتياجاتك تمامًا ويساعدك على إدارة وقتك كالمحترفين! 📅✨

أفضل 10 مخططات تقويم عبر الإنترنت لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp - الأفضل لإدارة المهام

استخدم طريقة عرض التقويم في ClickUp لعرض وتتبع المهام الشهرية والأسبوعية واليومية لمشروع التسويق الرقمي الخاص بك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية ذات ميزات تقويم بديهية مصممة لتبسيط المهام والجداول الزمنية والأحداث في مكان واحد! من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام للمنصة ومجموعة من إمكانات التخصيص، فإن

تقويم ClickUp

هو أحد أفضل التقويمات المجانية على الإنترنت للجداول الشخصية والمشاريع الجماعية.

يمكنك ترتيب الاجتماعات دون عناء باستخدام تقويم متزامن ثنائي الاتجاه، وإنشاء المهام، وغير ذلك، لتحسين جدولك اليومي. وعندما تتنقل، استخدم تطبيق الهاتف المحمول لعرض مهامك المجدولة والتذكيرات المتكررة وأحداث التقويم!

استخدم قالب مخطط التقويم من ClickUp لإدارة عبء العمل الخاص بك وتقسيم عملك إلى مهام يمكن التحكم فيها

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية لإضافة المهام والأحداث الجديدة بسهولة

طريقة عرض التقويم القابلة للتخصيص لإنشاء أنواع مختلفة من التقويم من المحتوى إلىتقويمات الموارد إعادة جدولة فورية بالسحب والإفلات لأي حدث أو مهمة

إدارة المشاريع أدوات لإدارة العمل في مكان واحد

القدرة على إرفاق الملفات بالمهام

تقويمات مشتركة مع مستخدمين آخرين

فرز المهام حسب الحالة والأولوية والمُعيَّن والمزيد

مزامنة ثنائية الاتجاه مع تقويم Google أو Outlook أو تقويم Apple

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,358+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,358+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,727 تقييم)

2. كاليندلي - الأفضل لإدارة الاجتماعات

عبر كاليندلي Calendly عبارة عن منصة جدولة تجعل من السهل حجز الاجتماعات وإدارتها على الويب أو باستخدام رابط. يوفر ميزات متقدمة مثل التذكيرات التلقائية، واكتشاف المنطقة الزمنية، وأنواع الأحداث القابلة للتخصيص. ويمكنك أيضاً تعيين أوقات فاصلة بين المواعيد، مما يضمن لك مساحة كافية للتنفس بين الاجتماعات.

وهو سهل الاستخدام، ويتكامل بشكل جيد مع البرامج الأخرى، ويتيح لك العمل مع التقويمات الفرعية.

Calendly أفضل الميزات

يتكامل مع Google وSlack وZoom وغير ذلك الكثير

واجهة مستخدم فائقة السهولة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل حجز المواعيد

الإعداد في دقائق دون الحاجة إلى تدريب

قيود Calendly

تعطل التطبيق من حين لآخر

قد يكون مكلفاً للشركات التي لا تقوم بالكثير من جدولة التقويم الشهري

قد لا يتم تضمين بعض الميزات في إصدار الهاتف المحمول

تسعير #### كاليندلي

دائماً مجاني

الأساسيات : 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

: 8 دولارات شهريًا لكل مقعد احترافي : 12 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مقعد الفرق : 16 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كاليندلي

G2: 4.7/5 (1,894+ تقييم)

4.7/5 (1,894+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,793+ تقييم)

3. تقويم Google - الأفضل لجدولة العمل الداخلي

عبر تقويم جوجل باستخدام تقويم Google، يمكنك بسهولة إنشاء الأحداث وإدارتها وتعيين التذكيرات ودعوة الآخرين للانضمام إليها. سواء كان اجتماع عمل أو اجتماعًا عائليًا أو حدثًا شخصيًا هامًا، يضمن لك تقويم Google عدم تفويت أي حدث. بالإضافة إلى ذلك، يقترح عليك بذكاء تفاصيل الأحداث بناءً على عاداتك وإدخالاتك السابقة، مما يجعل إنشاء الأحداث أمرًا سهلاً للغاية.

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب الملونة وخيارات العرض لتخصيص تقويمك وجعله خاصاً بك حقاً. يمكنك حتى إنشاء تقويمات متعددة لمختلف مجالات حياتك، مع الحفاظ على كل شيء منظم بدقة ويسهل الوصول إليه.

أفضل ميزات تقويم Google

تكامل سلس مع تطبيقات Google الأخرى مثل Gmail وGoogle Drive وجداول بيانات Google وجوجل ميت

يمكن إرسال التذكيرات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو النوافذ المنبثقة

مشاركة التقويم الخاص بك مع الآخرين حتى يتمكنوا من عرض أحداث تقويم Google المجدولة

قيود تقويم Google

المهام دائمًا بنفس اللون

قد يكون التصور صعبًا عند جدولة عدة أشياء في نفس الفترة الزمنية

يفتقر إلى التكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو بخلاف Google Meet

تسعير Google Workspace

مجانًا

معيار الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (2,964+ تقييم)

4. كوزي - الأفضل للاستخدام الشخصي

عبر كوزي Cozi هو تقويم عائلي على الإنترنت يساعدك في التخطيط اليومي لحياتك الشخصية.

سيساعدك على جعل جميع أفراد الطاقم على نفس الصفحة فيما يتعلق بالعطلات والمناسبات القادمة، و توفير الوقت في محاولة لمواكبة ما هو قادم.

يتيح لك Cozi تعيين رمز لوني لكل شخص وتتبع جميع أنشطته من مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مشاركة روابط القوائم (فكر في البقالة والوصفات).

سواءً كنت تتنقل بين أحداث المدرسة أو مواعيد الطبيب أو جداول الإجازات، فإن Cozi يبقي تقويم عائلتك بأكملها محدثاً دائماً مع إشعارات وجداول أعمال تلقائية للجميع!

أفضل ميزات Cozi

يحصل أفراد العائلة على رمز ملون

مشاركة قوائم المهام وقوائم البقالة وقوائم البقالة وقوائم التسوق والمزيد

يعمل على أي جهاز أو كمبيوتر

قيود كوزي

غير مناسب تمامًا للاستخدام الاحترافي

الميزات المميزة متاحة فقط مع الباقة المدفوعة

النسخة غير المدفوعة مدعومة بالإعلانات

تسعير #### كوزي

مجاني

ذهبي 39 دولاراً في السنة

كوزي التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. تطبيق Apple iCalendar - الأفضل لمستخدمي Apple

عبر

تطبيق Apple iCalendar

iCalendar (iCalendar) هو مخطط ممتاز عبر الإنترنت للأشخاص الذين يستخدمون iPhone أو iPad أو iPod Touch. يتكامل مع iCloud و Outlook و Yahoo و Exchange.

يتيح لك iCal إدارة جدولك الزمني بعروض يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. يمكنك ترميز الأحداث بالألوان وإدارة المهام داخل التطبيق. تتيح لك وظيفة السحب والإفلات تغيير الأحداث بسهولة إلى يوم أو وقت مختلف.

يوفر iCal أحداثًا متكررة مخصصة بالإضافة إلى تنبيهات وتذكيرات (بما في ذلك الغفوة!). بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الوصول إلى تفاصيل الحدث والموقع بنقرة بسيطة.

أفضل ميزات تطبيق Apple iCal من Apple

يتزامن بشكل جيد مع Google

إمكانية طلب مكالمة جماعية بلمسة واحدة

مزامنة جميلة عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك

قيود تطبيق Apple iCal من Apple

يفتقر إلى الميزات المتقدمة اللازمة للتعاون مع فرق العمل في بيئة احترافية

من الصعب التعاون أو مشاركة روابط التوفر مع مستخدمين من خارج نظام IOS

بعض وظائف النسخ/اللصق متاحة فقط على إصدار الويب

تسعير تطبيق Apple iCal من Apple

تطبيق iCal: 2.99 دولار + عمليات شراء اختيارية داخل التطبيق

تقييمات ومراجعات تطبيق Apple iCal من Apple

G2: 4.0/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: غير متاح

6. Outlook - الأفضل لمستخدمي Microsoft

عبر

تقويم مايكروسوفت أوتلوك

مدير المعلومات الشخصية يجمع Microsoft Outlook بين البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام والملاحظات في تطبيق واحد متكامل.

يساعدك تقويم Outlook بدون تكلفة عبر الإنترنت على إنشاء المواعيد والارتباط بالاجتماعات والأحداث. يمكنك إنشاء عدة تقويمات وتقويمات فرعية وإدارتها، وتعيين تذكيرات، ودعوة الآخرين إلى حدث ما، والوصول إلى التقويم الخاص بك بطرق متنوعة.

ميزات تقويم Outlook سهلة الاستخدام ويمكن أن تساعدك في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية.

للوصول إلى المجموعة الكاملة من أدوات Microsoft وإزالة الإعلانات، ستحتاج إلى الترقية إلى خطة Microsoft 365.

أفضل ميزات #### Outlook

واجهة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام

تكامل ممتاز مع أدوات مايكروسوفت الأخرى

يجمع بين البريد الإلكتروني والتقويم في مكان واحد

قيود أوتلوك

أبلغ بعض المراجعين عن انقطاع الاتصال المتكرر

قد يواجه صعوبة في إرسال البريد الإلكتروني إلى خوادم معينة

قد تكون واجهة المستخدم مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### Outlook

مجاني

Microsoft 365 Basic : 19.99 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 19.99 دولاراً في السنة لكل مستخدم مايكروسوفت 365 شخصي : 69.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 69.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم مايكروسوفت 365 العائلي : 99 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 99 دولارًا في السنة لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Outlook

G2: 4.5/5 (2,414+ تقييم)

4.5/5 (2,414+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,676+ تقييم)

7. TickTickTick - الأفضل لإنشاء قوائم المهام

عبر تيك تيك TickTickTick هو تطبيق إنتاجية قوي يحافظ على تنظيمك من خلال قوائم المهام والمهام الفرعية والتذكيرات القابلة للتخصيص.

وهو يتزامن مع تقويم Google و Outlook، مما يعني أنه يمكنك تدوين الملاحظات أو دمج الوقت المركز فترات زمنية باستخدام أداة بومودورو.

أنشئ المهام وتابع حالتها باستخدام لوحة كانبان. تابع جدولك الزمني باستخدام تقويم TickTickTick!

يوفر الإصدار بدون تكلفة من TickTick تقويمًا محدودًا. للوصول إلى جميع طرق العرض، يجب عليك الترقية إلى الإصدار المميز.

أفضل ميزات TickTick TickTick

واجهة ممتازة وسهلة الاستخدام تجعلها سهلة الاستخدام

مقاييس جيدة للاستخدام البسيط أو الشامل

أدوات ممتازة لتتبع المهام

قيود TickTickTick

تكاملات محدودة

الأفضل للاستخدام الشخصي وليس الاحترافي

ميزات محدودة في نسخته غير المدفوعة

تسعير TickTickTick

مجاني

قسط: 27 دولارًا في الشهر في السنة

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2: 4.5/5 (أكثر من 86 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 86 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 101 تقييم)

8. Any.do - الأفضل للتذكير

عبر

Any.do

إذا كنت تبحث عن برنامج شامل للتقويم والتذكير والمهام، فقد يكون Any.do هو البرنامج الذي سيبقيك منظمًا ومنتجًا!

يوفر Any.do مجموعة كاملة من الميزات المفيدة. على سبيل المثال، يسمح لك بإنشاء مهام متكررة وتنبيهات وإشعارات ضمن نظام إدارة تقويم كامل.

كما يوفر أيضًا قوائم المهام وأدوات التعاون ووضع العلامات للأشخاص الذين يحتاجون إلى تنظيم وإنشاء تقويم أكثر شمولاً عبر الإنترنت.

لمزيد من الوظائف، يمكنك دمجه مع التطبيقات الشائعة مثل Gmail وتقويم Google.

Any.do أفضل الميزات

تصميم بسيط يساعد المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم

يعمل بسلاسة عبر سطح المكتب والجوال

تذكيرات رائعة والمساعدة في إدارة الوقت

قيود Any.Do

أبلغ المستخدمون عن فقدان البيانات بسبب انقطاع الاتصال

أبلغ بعض المراجعين عن فترات انتظار طويلة لخدمة العملاء

لا يوجد تخزين سحابي

تسعير #### Any.do

مجاني

قسط : 3 دولارات شهرياً

: 3 دولارات شهرياً الفرق: 5 دولارات شهرياً

Any.do التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (193+ تقييم)

4.1/5 (193+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 166+ تقييم)

9. 24me - الأفضل لدمج ملاحظات التقويم

عبر 24م 24me هو المزيج المثالي بين البساطة والقوة الهائلة! إنه مساعد شخصي رقمي ذكي يساعدك على التنظيم والبقاء على المسار الصحيح.

يعمل التطبيق سهل الاستخدام عبر الإنترنت على دمج جدولك الزمني وقائمة مهامك وملاحظاتك للمعلومات المهمة بكفاءة في برنامج شامل.

24me أفضل الميزات

يجمع بين التقويم عبر الإنترنت وتتبع المهام

تقويم مجاني يتيح لك إنشاء ملاحظات صوتية

يتكامل مع Outlook

24me القيود

قدرة محدودة على تحرير الأحداث داخل التطبيقات المدمجة

لا يوجد خيار "الإضافة السريعة" للأحداث

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في المزامنة مع التطبيقات المدمجة

تسعير #### 24me

مجاني: يقدم عمليات شراء داخل التطبيق

24me التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. ديجيكال - الأفضل لإدارة الفعاليات

عبر رقمي استعد لمزامنة الأحداث، والتحقق من توقعات الطقس، وإضفاء لمسة من المرح والأجواء الودية على أدواتك - كل ذلك في جو من المرح والود!

Digical هو تطبيق غني بالميزات عبر الإنترنت يوفر مزيجًا سلسًا من الوظائف والجماليات لجميع احتياجاتك في إدارة الفعاليات.

إن ميزاته المتقدمة، مثل مزامنة الأحداث، وتوقعات الطقس، والأدوات القابلة للتخصيص، تجعله خيارًا جيدًا للبقاء على اطلاع على مواعيدك ومهامك الشخصية.

ديجيكال أفضل الميزات

يجمع بين التقويمات الأخرى بسلاسة

تتيح لك أدوات المشاركة حجز الاجتماعات بسهولة

يتضمن توقعات الطقس لمواعيدك القادمة

القيود الرقمية

أبلغ بعض العملاء عن صعوبة في تحرير الإدخالات الحالية.

تشير المراجعات إلى وجود مواطن الخلل العرضية وانقطاع الإشعارات من حين لآخر

التسعير الرقمي

جوجل بلاي: 5.49 دولار

التقييمات والمراجعات الرقمية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

## مخطط التقويم عبر الإنترنت للإنتاجية العالية

لقد استكشفنا مجموعة متنوعة من المخططات الغنية بالميزات عبر الإنترنت التي تقدم كل شيء بدءًا من التكامل السلس إلى الأدوات القابلة للتخصيص وأدوات إدارة المهام الذكية لجميع مهامك. من تطبيق TickTickTick القوي للإنتاجية إلى تطبيق ClickUp الشامل تقويم إدارة المشاريع ، هناك ما يناسب الجميع!

إذا كنت ترغب في زيادة إنتاجيتك واستعدادك للنمو المهني، جرّب ClickUp! قم بإنشاء وتنظيم فريقك بالكامل مع ميزات مثل قوالب تقويم المحتوى و إدارة عبء العمل الميزات.

من خلال جدولة السحب والإفلات، والتكامل السلس للمهام، وطرق العرض القابلة للتخصيص، ستندهش من كيفية تغييره لمفهوم إدارة الوقت. إنشاء حساب مجاني