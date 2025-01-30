أفضل 10 بدائل لـ Fantastical في عام 2025

عندما يتعلق الأمر بإدارة جدولي الزمني، فإنني أبحث عن أكثر من مجرد تطبيق تقويم أساسي. أحتاج إلى منظم يساعدني على متابعة مهامي، ويذكرني بالمواعيد المهمة، ويعمل بشكل متزامن عبر الأجهزة. لهذا السبب كنت أبحث عن تقويمات عبر الإنترنت تجعل عملية الجدولة ممتعة وفعالة.

جربت مؤخرًا تطبيق Fantastical وأعجبتني ميزاته المبتكرة وتصميمه سهل الاستخدام، مما يجعله شائعًا بين مستخدمي Apple. تجمع قدراته في معالجة اللغة الطبيعية وواجهته الجذابة بين وظائف التقويم المعتادة والميزات المتقدمة.

ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المتميز لاستخدام الميزات القوية لـ Fantastical، كما أنه لم يتطور بالسرعة التي تطورت بها بعض تطبيقات التقويم المدمجة مع الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزه على نظام Apple يحد من فائدته عبر المنصات المختلفة. على الرغم من هذه القيود، يظل Fantastical خيارًا موثوقًا لمستخدمي Apple الذين يبحثون عن تطبيق تقويم جيد التصميم.

لقد قضيت الكثير من الوقت في اختبار تطبيقات التقويم، وبناءً على بحث مكثف، قمت أنا وفريقي بتجميع أفضل 10 بدائل لـ Fantastical. يقدم كل منها ميزات وفوائد فريدة، ويوضح لك كيفية توفير الوقت والاستفادة القصوى من تجربة التقويم عبر الإنترنت!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في البدائل لـ Fantastical؟

قوائم المهام والتذكيرات والإشعارات والتكامل مع التقويم — هذه هي الميزات المشتركة بين جميع برامج التخطيط اليومي التي اختبرناها. ومع ذلك، عند اختيار بديل لـ Fantastical، يجب أن تبحث عن ميزات تتجاوز الميزات الأساسية.

إليك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار:

التوافق ودعم الأنظمة الأساسية المختلفة: تأكد من أن البديل لـ Fantastical متوافق مع جميع الأجهزة والأنظمة الأساسية (iOS و Android والويب) للحفاظ على التزامن السلس

ميزات جدولة متقدمة: ابحث عن الميزات التي تجعل الجدولة أسهل، مثل معالجة اللغة الطبيعية، وعرض التقويمات المتعددة، والتنبيهات القابلة للتخصيص، والتكامل مع تطبيقات متعددة، مثل أدوات إدارة المهام، وبرامج البريد الإلكتروني، أو تطبيقات تدوين الملاحظات

التخصيص: ابحث عن خيارات التخصيص التي تتيح لك تخصيص إعدادات التقويم، مثل ترميز الأحداث بالألوان، وتعيين المهام المتكررة، وضبط تفضيلات الإشعارات

ميزات التعاون: إذا كنت تعمل بشكل جماعي في كثير من الأحيان، ففكر في البدائل التي توفر ميزات التعاون مثل التقويمات المشتركة، وجدولة المجموعات، وتوزيع المهام لتسهيل العمل الجماعي

الأمان: أعط الأولوية لميزات الأمان مثل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية والنسخ الاحتياطي للبيانات لحماية بيانات التقويم من الوصول غير المصرح به أو الفقدان

واجهة المستخدم: قم بتقييم واجهة المستخدم من حيث سهولة الاستخدام وجاذبيتها البصرية. يمكن أن تعزز الواجهة البسيطة والبديهية الإنتاجية وتجربة المستخدم

الأسعار: قم بتقييم خطط الأسعار للبدائل، مع مراعاة ميزانيتك وقيمة الميزات المضمنة في كل خطة. ابحث عن الإصدارات التجريبية المجانية أو الخيارات المجانية المحدودة لتجربة التطبيق قبل الالتزام بالاشتراك

تقدم بعض التطبيقات بعض هذه الميزات، بينما تقدم أخرى أكثر مما تحتاج. اختر التطبيق الذي يناسبك ويساعدك على إنجاز مهامك بكفاءة أكبر.

إليك عشرة من تطبيقاتنا المفضلة.

أفضل 10 بدائل لـ Fantastical

ستجد وصفًا موجزًا ومقارنة بين كل بديل من بدائل Fantastical التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى. لقد أبرزت ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها وتقييماتها لمساعدتك في اختيار أفضل أداة تقويم لأعمالك.

لنبدأ بأفضل تطبيق لدينا — ClickUp!

1. ClickUp — أفضل تطبيق تقويم يومي

تتبع المهام الشهرية والأسبوعية واليومية باستخدام عرض التقويم في ClickUp

ClickUp هو أداة قوية عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، وتلعب تخطيط المهام وحجز الوقت دورًا كبيرًا في ذلك.

أستخدم عرض التقويم في ClickUp في كل من الإعدادات الشخصية والمهنية. تعد واجهة السحب والإفلات البديهية وخيارات التخصيص ممتازة للحفاظ على جدولي الزمني على المسار الصحيح. توفر الواجهة سهلة الاستخدام إدارة المهام والجدولة والأحداث المتكررة على شاشة واحدة.

يساعدني ClickUp على الالتزام بجدولي من خلال تقويم متزامن في الاتجاهين، وإنشاء المهام، وميزات أخرى. كما يتيح لي التطبيق المحمول الوصول إلى جدولي الزمني والتذكيرات المتكررة وأحداث التقويم أثناء التنقل.

يعد ClickUp مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تقود فريقًا أو تعمل ضمن فريق. يساعدنا أفضل قالب قابل للتخصيص، وهو قالب مخطط التقويم من ClickUp، على إدارة المهام والالتزام بالمواعيد النهائية دون قضاء وقت طويل في تخطيط أيامنا وأسابيعنا.

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة أعباء عملك بفعالية وقسم مهامك إلى مهام يمكن إدارتها باستخدام نموذج مخطط التقويم من ClickUp

يساعدنا نموذج تخطيط التقويم في:

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق وحدد مواعيد نهائية واضحة لضمان مسؤولية الجميع ومواكبتهم لأحدث المستجدات

استخدم عرض تقويم ClickUp للحصول على عرض عام للأحداث والاجتماعات والمواعيد النهائية للفريق

قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها لتكون أقل إرهاقًا وأسهل في المتابعة

أتمتة التذكيرات بناءً على مشغلات المهام والأحداث لإبقاء الفريق على اطلاع

راجع مخطط التقويم واضبطه لتكييفه مع الأولويات المتغيرة والمشاريع الجديدة والتأخيرات غير المتوقعة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصور أعباء العمل والخطط اليومية باستخدام أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص في ClickUp. تتيح لنا هذه العروض تكبير وتصغير مشاريعنا وجداولنا الزمنية، وهي ميزة ممتازة لقادة الفرق ومديري المشاريع.

خطط واعرض الجداول الزمنية للمشاريع باستخدام عرض التقويم في ClickUp

تتيح لي الفلاتر عرض المهام التي تهمني فقط ومشاركة تقويمي مع الآخرين. هذه الميزة تجعل إدارة وقتي ومهامي أسهل وأكثر كفاءة.

أفضل ميزات ClickUp

أضف المهام والأحداث الجديدة مع عرض يومي وأسبوعي وشهري

خصص عرض التقويم الخاص بك لإنشاء أنواع مختلفة من التقويمات، من تقويمات المحتوى إلى معالم السباق السريع والمزيد

أنشئ قوائم المهام وملخصات المهام المكتملة باستخدام ClickUp Brain

أعد جدولة أي حدث أو مهمة على الفور باستخدام وظيفة السحب والإفلات

إدارة العمل في مكان واحد باستخدام أدوات إدارة المشاريع

شارك التقويمات مع فريقك لجدولة الأحداث وتعيين المهام

قسّم المهام الكبيرة إلى قوائم مهام ClickUp قابلة للإدارة وحدد الأهداف

عزز إنتاجيتك مع ميزات تتبع الوقت في ClickUp

اربط تطبيقات العمل الأخرى مثل Google Calendar و Microsoft Outlook و Time Doctor مع ClickUp Integrations

يمكنك الوصول إلى ClickUp عبر iOS أو Android أو iPad أو سطح المكتب أو تطبيق الويب

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد مجموعة الميزات الواسعة في ClickUp مربكة

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain متاح في أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. تقويم Google — الأفضل لإدارة التقويم والجدولة

عبر تقويم Google

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مساحة عمل Google، يجعل تقويم Google تنظيم الأحداث وإدارتها وتعيين التذكيرات ودعوة الآخرين أمرًا سهلاً للغاية.

هذه الأداة ممتازة لتخطيط اجتماعات الفريق والفعاليات وحجز الوقت لنفسك طوال يوم العمل. يتزامن التقويم تلقائيًا مع Gmail، بحيث تتلقى على الفور الإشعارات والتذكيرات والتحديثات كلما تغيرت فعالياتك.

هناك أيضًا العديد من خيارات التخصيص، من السمات الزاهية إلى خيارات العرض المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقويمات منفصلة والحفاظ عليها على شاشة واحدة.

إحدى الميزات التي أقدرها هي اقتراحات حجز الوقت الذكية: بناءً على الأشخاص الذين دعوتهم إلى اجتماعك، ستجد الأداة تلقائيًا فترات زمنية متاحة في تقويم كل شخص.

أفضل ميزات تقويم Google

تكامل سلس مع تطبيقات Google الأخرى مثل Gmail و Drive و Sheets و Meet

إرسال التذكيرات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات المنبثقة

شارك تقويمك (وتحكم في الخصوصية والوصول) حتى يتمكن الآخرون من عرض الأحداث المجدولة لديك

استخدم تكامل ClickUp مع Calendly لإعداد المواعيد في تقويم Google الخاص بك

قيود تقويم Google

صعوبة تصور الجداول المتداخلة في نفس الفترة الزمنية

عدم التكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو بخلاف Google Meet

أسعار Google Workspace

مجاني

Business Starter: 7.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Standard: 14.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus: 21.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات تقويم Google

G2: غير متوفر

Capterra: 4. 8/5 (3100+ تقييم)

3. Motion — أفضل تطبيق لإدارة الإنتاجية

عبر Motion

Motion هو تطبيق إنتاجي مزود بتقويم متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم لزيادة إنتاجيتك. أعجبتني الطريقة التي سهّل بها جدولة المهام وإدارتها بفضل ميزاته البديهية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل الجدولة الذكية وتحديد أولويات المهام وحجز الوقت.

على سبيل المثال، تقوم خوارزمية الجدولة الذكية تلقائيًا بضبط الاجتماعات بناءً على الأولوية والتوافر، بينما تستخدم ميزة تحديد أولويات المهام الذكاء الاصطناعي لضمان قيامي بالمهام الأكثر أهمية أولاً.

بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة تتبع المشاريع تحديثات وتقارير مرحلية في الوقت الفعلي، مما يساعدني في الحفاظ على سير مشاريعي على المسار الصحيح. لقد جربت ميزة التكامل في Motion، التي جمعت بين تقويم Apple و Outlook و Google Calendar في واجهة واحدة مبسطة.

وجدت أن Motion بديل جيد لـ Fantastical. على عكس Fantastical، يوفر Motion إمكانات شاملة لإدارة المهام وتتبع المشاريع، مما يجعله حلاً أكثر ملاءمة للشركات.

أفضل ميزات Motion

أتمتة الجدولة للعثور على أفضل أوقات الاجتماعات التي تناسب تقويم الجميع

حدد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المستخدمين على التركيز على ما هو أهم، وبالتالي تعزيز الإنتاجية اليومية

بسّط التعاون بين أعضاء الفريق من خلال مزامنة الجداول الزمنية والمهام، مما يسهل التواصل وإدارة المشاريع بشكل أفضل

حسّن إدارة الوقت باستخدام التحليلات، التي توفر رؤى حول كيفية قضاء الأفراد والفرق لوقتهم

قيود الحركة

تعد تكلفة الاشتراك عائقًا أمام الشركات الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن حلول فعالة من حيث التكلفة

قد تنشأ مشكلات في توافق الأنظمة الأساسية، خاصةً إذا لم يتكامل Motion بسلاسة مع الأدوات والبرامج الحالية المستخدمة بالفعل في الشركة

أسعار متغيرة

تجربة مجانية

فرد: 34 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4. Cron — الخيار الأفضل لمستخدمي Notion

عبر Cron

Cron، المعروف الآن باسم Notion Calendar، هو مكون متعدد الاستخدامات لمنصة Notion الأكبر حجمًا. وهو مصمم لتحسين الإنتاجية التنظيمية من خلال تبسيط إدارة المهام للمحترفين.

بالنسبة لي، السحر يحدث عندما أجمع الملاحظات والمهام وقواعد البيانات والتذكيرات في تقويم واحد موحد. يوفر Notion Calendar بيئة تخطيط وتعاون متماسكة لا مثيل لها. أحب بشكل خاص تكامله الكامل مع عناصر Notion الأخرى، مما يسمح لي بربط مهامي وملاحظاتي بالأحداث والاجتماعات.

تتميز تقويم Notion بقدرته على التكامل التام مع عناصر Notion الأخرى، مما يمنحه ميزة كبيرة على Fantastical.

على عكس Fantastical، الذي يركز بشكل أساسي على وظائف التقويم، يجمع Notion Calendar بين مجموعة شاملة من الأدوات للملاحظات والمهام وقواعد البيانات، تمامًا مثل ClickUp.

أفضل ميزات Cron

يتكامل بسلاسة مع مكونات Notion الأخرى، مما يتيح للمستخدمين ربط قواعد البيانات والملاحظات والمهام مباشرة داخل التقويم

تخصيص القوالب لتناسب العمليات التجارية المحددة أو احتياجات المشروع

اسحب المهام وأفلتها لتعديل جدولك بسهولة، وإدارة جدول الأعمال اليومي، وتبسيط التخطيط طويل المدى

تصور تقدم المشروع وإدارة المواعيد النهائية من خلال عرض الجدول الزمني

المزامنة عبر الأجهزة لإبقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع في الوقت الفعلي

قيود Cron

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت، مما يحد من الوصول إلى التقويم والمهام المرتبطة به عند عدم وجود اتصال بالإنترنت

أسعار Notion

مجاني

إضافة: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2100+ تقييم)

5. Woven — أفضل أداة تقويم وجدولة داخلية

عبر Woven

Woven، الذي تم دمجه الآن في Slack، هو تطبيق تقويم جيد. وهو معروف بتبسيط الجدولة وإدارة الوقت. واجهته البديهية وقدراته القوية على التكامل تجعله الخيار الأفضل للمهنيين المشغولين الذين يسعون إلى تبسيط تقويماتهم.

من خلال دمج أدوات قوية مثل القوالب الذكية وروابط الجدولة واستطلاعات الرأي الجماعية، يبسط Woven تنسيق الاجتماعات ويزيد الإنتاجية إلى أقصى حد. تتيح لي القوالب الذكية إعداد الاجتماعات بسرعة باستخدام إعدادات محددة مسبقًا، مما يوفر الوقت ويقلل من مهام الجدولة المتكررة.

يوفر Woven أيضًا تحليلات لتتبع وقت الاجتماعات، مما يوفر رؤى تساعد على تحسين الجداول الزمنية وزيادة الكفاءة.

أفضل ميزات Woven

تزامن عبر تقاويم متعددة لتوفير عرض موحد لجميع الالتزامات

إنشاء روابط جدولة لمشاركة التوافر مع الآخرين

إجراء استطلاعات جماعية لتحديد أفضل وقت للاجتماعات بين عدة مشاركين

حلل استخدام الوقت باستخدام أدوات التحليل المدمجة التي تسلط الضوء على كيفية قضاء وقت الاجتماعات، مما يوفر فرصًا للتحسين وإدارة الوقت بشكل أفضل

قيود Woven

تم إيقافه كخدمة مستقلة بعد دمجه في Slack، مما يجعله غير متاح للمستخدمين الذين لا يستخدمون منصة Slack

أسعار Woven (Slack)

مجاني

المزايا: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Woven (Slack)

G2: 4. 5/5 (32,500+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,200+ تقييم)

6. Zcal—الأفضل لشركات الخدمات المهنية

عبر Zcal

اجمع بين راحة Calendly وتجربة المستخدم المألوفة في Google Calendar مع Zcal. Zcal هو حل جدولة مصمم لتسهيل تحديد المواعيد وإدارة التقويم.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الفردية أو شركات الخدمات المهنية. يمكن لعملائك وزبائنك تحديد المواعيد من خلال روابط الحجز وإعادة جدولتها دون الرجوع إليك.

تشمل بعض الميزات التي جربتها الجدولة بنقرة واحدة، وصفحات الحجز القابلة للتخصيص، والتكامل مع تطبيقات التقويم الأخرى. وفرت لي خيار الجدولة بنقرة واحدة الكثير من الوقت من خلال السماح للعملاء والزملاء بحجز المواعيد دون عناء.

ستجد أيضًا صفحات حجز قابلة للتخصيص — قم بتخصيص الشكل والمظهر لتناسب علامتك التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Zcal بسلاسة مع تطبيقات التقويم الأخرى مثل Google Calendar و Outlook، مما يضمن مزامنة جميع جداولي عبر الأنظمة الأساسية.

أفضل ميزات Zcal

بسّط عملية جدولة الاجتماعات من خلال إنشاء روابط الحجز ومشاركتها ببضع نقرات

تكامل سلس مع خدمات التقويم الشائعة مثل Google Calendar و Outlook

قم بتضمين صفحات الجدولة مباشرةً على مواقع الويب الخاصة بالعمل أو منصات التواصل الاجتماعي

أتمتة التذكيرات والمتابعات لتقليل حالات التغيب والحفاظ على التفاعل مع العملاء أو أصحاب المصلحة

قيود Zcal

ميزات متقدمة محدودة مقارنة بالبدائل الأكثر شمولاً من فئة المؤسسات مثل Fantastical

أسعار Zcal

مجاني

المزايا: 7.50 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

تقييمات Zcal وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Calendly — أفضل تطبيق لجدولة المواعيد

عبر Calendly

قليل من تطبيقات الجدولة تحظى بشعبية مثل Calendly بين المهنيين في جميع أنحاء العالم! فهي تتيح للمستخدمين جدولة المواعيد تلقائيًا وتخصيص التقويم وتلقي الإشعارات — ما الذي لا يعجبك فيها؟

ولكن ما الذي يميز Calendly؟

أولاً، إنه ليس تطبيق تقويم عادي: Calendly هو أداة شاملة لإدارة الوقت والجدولة. فهو يبسط إدارة أيام العمل من خلال منصته القائمة على الويب وميزة الجدولة الفريدة القائمة على الروابط.

أعجبتني التذكيرات التلقائية، التي ساعدتني على الالتزام بمواعيدي وضمان عدم تفويتي أي اجتماعات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تخلصني ميزة ضبط المنطقة الزمنية في Calendly من عناء تنسيق الاجتماعات عبر مناطق مختلفة.

هذا ليس كل شيء. يوفر Calendly أيضًا أنواعًا قابلة للتخصيص للأحداث. هل تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت بين الاجتماعات؟ تتيح لك ميزة أوقات التخزين المؤقت في Calendly القيام بذلك، مما يمنحك المرونة التي تحتاجها للتحكم في يومك.

أفضل ميزات Calendly

تكامل سلس مع Google و Slack و Zoom والعديد من المنصات الأخرى

توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية ومريحة للآخرين لحجز المواعيد بسهولة

قم بإعداد Calendly في دقائق — دون الحاجة إلى تدريب

قيود Calendly

قد يكون ذلك مكلفًا للشركات التي تحتاج إلى جدولة شهرية بسيطة

قد لا تتوفر بعض الميزات في الإصدار المحمول

أسعار Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

فريق: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: يبدأ من 15,000 دولار

تقييمات وتصنيفات Calendly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3400+ تقييم)

8. Microsoft Outlook — أفضل تطبيق لإدارة المعلومات الشخصية

عبر Microsoft Outlook

بالنسبة للكثيرين، يعد Microsoft Outlook هو مدير المعلومات الشخصية المفضل لديهم، حيث يدمج البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام والملاحظات في تطبيق واحد سهل الاستخدام.

أقدر بشكل خاص ميزة التقويم المجاني عبر الإنترنت في Outlook، والتي توفر العديد من الوظائف. يمكنك إنشاء مواعيد، والربط بالاجتماعات والأحداث، وإدارة تقويمات متعددة وتقويمات فرعية، وتعيين تذكيرات، ودعوة الآخرين إلى الأحداث، والوصول إلى التقويم الخاص بي بطرق مختلفة.

تنبيه: الترقية إلى خطة Microsoft 365 ضرورية لأولئك الذين يرغبون في فتح مجموعة أدوات Microsoft الكاملة وإزالة الإعلانات.

أفضل ميزات Microsoft Outlook

احصل على واجهة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام

التكامل السلس مع أدوات Microsoft الأخرى

اجمع وظائف البريد الإلكتروني والتقويم في مكان واحد

قيود Microsoft Outlook

يجد بعض المستخدمين واجهة المستخدم مربكة

أسعار Microsoft Outlook

مجاني

Microsoft 365 Basic: 19.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

Microsoft 365 Personal: 69.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

Microsoft 365 Family: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Microsoft Outlook

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1900 تقييم)

9. Sunsama — الأفضل لتخصيص وقت جدولك الشخصي

عبر Sunsama

يتميز Sunsama كتطبيق جدولة بسبب نهجه الفريد في إدارة المهام: فهو يتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي. يمكنك تخطيط المهام وترتيبها حسب الأولوية وجدولتها من مصادر مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع.

تنظم مساحة العمل المركزية هذه جميع مهامك في مكان واحد، مما يسهل إدارة عبء العمل وتجنب الإفراط في الالتزامات.

إحدى الميزات التي تميز Sunsama هي وظيفة الجدولة التلقائية. على الرغم من أنه لا يضيف المهام تلقائيًا إلى التقويم الخاص بك مثل بعض التطبيقات الأخرى، إلا أنه يتيح لك جدولة المهام بسهولة حول اجتماعاتك والتزاماتك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن أو التمرير فوق المهمة واختيار "إضافة إلى التقويم"

لكن أكثر ما أحببته في Sunsama هو وضع التركيز. يمكنني تقليل عوامل التشتيت عن طريق إخفاء جميع المهام باستثناء المهمة التي أعمل عليها، وهي طريقة رائعة إذا كنت تتبع أسلوب Ivy Lee في الإنتاجية.

أفضل ميزات Sunsama

أعد جدولة الأحداث والفترات الزمنية وحدد أولوياتها باستخدام واجهة السحب والإفلات

قم بتوحيد سير عملك من خلال دمج أدوات مثل ClickUp و Trello و Outlook والمزيد

تخلص من عوامل التشتيت وكتم الإشعارات باستخدام وضع التركيز

تسريع عملية الجدولة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح

قيود Sunsama

وجد بعض المستخدمين أن التطبيق ليس مثاليًا للتعاون مع أعضاء الفريق في المشاريع الكبيرة

أسعار Sunsama

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

اشتراك سنوي: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. تقويم Apple — الأفضل لمستخدمي iPhone و iPad

عبر تقويم Apple

تطبيق Apple Calendar هو مخطط عبر الإنترنت مصمم خصيصًا لأجهزة Apple مثل iPhone وiPad وiPod Touch. يحب مستخدمو Apple المخلصون مدى جودة مزامنته عبر أجهزتهم.

تُعرف هذه الأداة أيضًا باسم iCal، وهي تدير جدولك بسهولة باستخدام عروض يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. لقد حسّنت قدرتها على تمييز الأحداث بالألوان واستيراد المهام من رسائل البريد الإلكتروني من كفاءة عملي بشكل كبير.

يتكامل بسلاسة مع iCloud و Outlook و Yahoo و Exchange، مما يجعله أحد أفضل 10 بدائل لـ Fantastical. ومع ذلك، قد يبدو هذا التطبيق مقيدًا لأنه مخصص لأجهزة Apple.

أفضل ميزات تقويم Apple

تزامن بسلاسة مع Google و Outlook وأدوات أخرى

إجراء مكالمة جماعية بلمسة واحدة

استخدم الأحداث المتكررة والتنبيهات والتذكيرات للبقاء على اطلاع على الأحداث والمواعيد النهائية المهمة

الوصول إلى تفاصيل الأحداث والمواقع بنقرة بسيطة

قيود تقويم Apple

بعض وظائف النسخ واللصق متاحة فقط في إصدار الويب

صعوبة التعاون أو مشاركة روابط التوافر مع مستخدمي أنظمة تشغيل غير iOS

أسعار تقويم Apple

تطبيق iCall: 2.99 دولار + مشتريات اختيارية داخل التطبيق

تقييمات وتصنيفات تقويم Apple

G2: 4. 1/5 (190+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

عزز إنتاجيتك مع أفضل تطبيق تقويم

لقد بحثنا عن عدة بدائل قوية لتطبيق Fantastical، كل منها مزود بميزات تتراوح من التكامل السلس إلى جدولة التقويم المتطورة وأدوات إدارة المهام الذكية.

سواء كانت إمكانات Zcal القوية في الجدولة أو إمكانات ClickUp الواسعة في إدارة المشاريع، هناك خيار جيد يناسب الجميع تقريبًا.

إذا كنت ترغب في زيادة إنتاجيتك وتسهيل التواصل مع فريقك، فإنني أوصيك بتجربة ClickUp. فهو يوفر ميزات ممتازة لإدارة التقويم والوقت ويمكنه تغيير طريقة إدارتك لمشاريعك.

ابدأ في استخدام ClickUp مجانًا اليوم.