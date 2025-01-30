أفضل 10 بدائل لـ Fantastical في عام 2025

عندما يتعلق الأمر بإدارة جدولي الزمني، فإنني أبحث عن أكثر من مجرد تطبيق تقويم أساسي. أحتاج إلى منظم يساعدني على متابعة مهامي، ويذكرني بالمواعيد المهمة، ويعمل بشكل متزامن عبر الأجهزة. لهذا السبب كنت أبحث عن تقويمات عبر الإنترنت تجعل عملية الجدولة ممتعة وفعالة.
جربت مؤخرًا تطبيق Fantastical وأعجبتني ميزاته المبتكرة وتصميمه سهل الاستخدام، مما يجعله شائعًا بين مستخدمي Apple. تجمع قدراته في معالجة اللغة الطبيعية وواجهته الجذابة بين وظائف التقويم المعتادة والميزات المتقدمة.
ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المتميز لاستخدام الميزات القوية لـ Fantastical، كما أنه لم يتطور بالسرعة التي تطورت بها بعض تطبيقات التقويم المدمجة مع الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزه على نظام Apple يحد من فائدته عبر المنصات المختلفة. على الرغم من هذه القيود، يظل Fantastical خيارًا موثوقًا لمستخدمي Apple الذين يبحثون عن تطبيق تقويم جيد التصميم.
لقد قضيت الكثير من الوقت في اختبار تطبيقات التقويم، وبناءً على بحث مكثف، قمت أنا وفريقي بتجميع أفضل 10 بدائل لـ Fantastical. يقدم كل منها ميزات وفوائد فريدة، ويوضح لك كيفية توفير الوقت والاستفادة القصوى من تجربة التقويم عبر الإنترنت!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في البدائل لـ Fantastical؟
قوائم المهام والتذكيرات والإشعارات والتكامل مع التقويم — هذه هي الميزات المشتركة بين جميع برامج التخطيط اليومي التي اختبرناها. ومع ذلك، عند اختيار بديل لـ Fantastical، يجب أن تبحث عن ميزات تتجاوز الميزات الأساسية.
إليك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار:
- التوافق ودعم الأنظمة الأساسية المختلفة: تأكد من أن البديل لـ Fantastical متوافق مع جميع الأجهزة والأنظمة الأساسية (iOS و Android والويب) للحفاظ على التزامن السلس
- ميزات جدولة متقدمة: ابحث عن الميزات التي تجعل الجدولة أسهل، مثل معالجة اللغة الطبيعية، وعرض التقويمات المتعددة، والتنبيهات القابلة للتخصيص، والتكامل مع تطبيقات متعددة، مثل أدوات إدارة المهام، وبرامج البريد الإلكتروني، أو تطبيقات تدوين الملاحظات
- التخصيص: ابحث عن خيارات التخصيص التي تتيح لك تخصيص إعدادات التقويم، مثل ترميز الأحداث بالألوان، وتعيين المهام المتكررة، وضبط تفضيلات الإشعارات
- ميزات التعاون: إذا كنت تعمل بشكل جماعي في كثير من الأحيان، ففكر في البدائل التي توفر ميزات التعاون مثل التقويمات المشتركة، وجدولة المجموعات، وتوزيع المهام لتسهيل العمل الجماعي
- الأمان: أعط الأولوية لميزات الأمان مثل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية والنسخ الاحتياطي للبيانات لحماية بيانات التقويم من الوصول غير المصرح به أو الفقدان
- واجهة المستخدم: قم بتقييم واجهة المستخدم من حيث سهولة الاستخدام وجاذبيتها البصرية. يمكن أن تعزز الواجهة البسيطة والبديهية الإنتاجية وتجربة المستخدم
- الأسعار: قم بتقييم خطط الأسعار للبدائل، مع مراعاة ميزانيتك وقيمة الميزات المضمنة في كل خطة. ابحث عن الإصدارات التجريبية المجانية أو الخيارات المجانية المحدودة لتجربة التطبيق قبل الالتزام بالاشتراك
تقدم بعض التطبيقات بعض هذه الميزات، بينما تقدم أخرى أكثر مما تحتاج. اختر التطبيق الذي يناسبك ويساعدك على إنجاز مهامك بكفاءة أكبر.
إليك عشرة من تطبيقاتنا المفضلة.
أفضل 10 بدائل لـ Fantastical
ستجد وصفًا موجزًا ومقارنة بين كل بديل من بدائل Fantastical التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى. لقد أبرزت ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها وتقييماتها لمساعدتك في اختيار أفضل أداة تقويم لأعمالك.
لنبدأ بأفضل تطبيق لدينا — ClickUp!
1. ClickUp — أفضل تطبيق تقويم يومي
ClickUp هو أداة قوية عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، وتلعب تخطيط المهام وحجز الوقت دورًا كبيرًا في ذلك.
أستخدم عرض التقويم في ClickUp في كل من الإعدادات الشخصية والمهنية. تعد واجهة السحب والإفلات البديهية وخيارات التخصيص ممتازة للحفاظ على جدولي الزمني على المسار الصحيح. توفر الواجهة سهلة الاستخدام إدارة المهام والجدولة والأحداث المتكررة على شاشة واحدة.
يساعدني ClickUp على الالتزام بجدولي من خلال تقويم متزامن في الاتجاهين، وإنشاء المهام، وميزات أخرى. كما يتيح لي التطبيق المحمول الوصول إلى جدولي الزمني والتذكيرات المتكررة وأحداث التقويم أثناء التنقل.
يعد ClickUp مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تقود فريقًا أو تعمل ضمن فريق. يساعدنا أفضل قالب قابل للتخصيص، وهو قالب مخطط التقويم من ClickUp، على إدارة المهام والالتزام بالمواعيد النهائية دون قضاء وقت طويل في تخطيط أيامنا وأسابيعنا.
يساعدنا نموذج تخطيط التقويم في:
- قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق وحدد مواعيد نهائية واضحة لضمان مسؤولية الجميع ومواكبتهم لأحدث المستجدات
- استخدم عرض تقويم ClickUp للحصول على عرض عام للأحداث والاجتماعات والمواعيد النهائية للفريق
- قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها لتكون أقل إرهاقًا وأسهل في المتابعة
- أتمتة التذكيرات بناءً على مشغلات المهام والأحداث لإبقاء الفريق على اطلاع
- راجع مخطط التقويم واضبطه لتكييفه مع الأولويات المتغيرة والمشاريع الجديدة والتأخيرات غير المتوقعة
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصور أعباء العمل والخطط اليومية باستخدام أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص في ClickUp. تتيح لنا هذه العروض تكبير وتصغير مشاريعنا وجداولنا الزمنية، وهي ميزة ممتازة لقادة الفرق ومديري المشاريع.
تتيح لي الفلاتر عرض المهام التي تهمني فقط ومشاركة تقويمي مع الآخرين. هذه الميزة تجعل إدارة وقتي ومهامي أسهل وأكثر كفاءة.
أفضل ميزات ClickUp
- أضف المهام والأحداث الجديدة مع عرض يومي وأسبوعي وشهري
- خصص عرض التقويم الخاص بك لإنشاء أنواع مختلفة من التقويمات، من تقويمات المحتوى إلى معالم السباق السريع والمزيد
- أنشئ قوائم المهام وملخصات المهام المكتملة باستخدام ClickUp Brain
- أعد جدولة أي حدث أو مهمة على الفور باستخدام وظيفة السحب والإفلات
- إدارة العمل في مكان واحد باستخدام أدوات إدارة المشاريع
- شارك التقويمات مع فريقك لجدولة الأحداث وتعيين المهام
- قسّم المهام الكبيرة إلى قوائم مهام ClickUp قابلة للإدارة وحدد الأهداف
- عزز إنتاجيتك مع ميزات تتبع الوقت في ClickUp
- اربط تطبيقات العمل الأخرى مثل Google Calendar و Microsoft Outlook و Time Doctor مع ClickUp Integrations
- يمكنك الوصول إلى ClickUp عبر iOS أو Android أو iPad أو سطح المكتب أو تطبيق الويب
قيود ClickUp
- قد يجد المستخدمون الجدد مجموعة الميزات الواسعة في ClickUp مربكة
أسعار ClickUp
- مجاني إلى الأبد
- غير محدود: 7 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain متاح في أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)
2. تقويم Google — الأفضل لإدارة التقويم والجدولة
بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مساحة عمل Google، يجعل تقويم Google تنظيم الأحداث وإدارتها وتعيين التذكيرات ودعوة الآخرين أمرًا سهلاً للغاية.
هذه الأداة ممتازة لتخطيط اجتماعات الفريق والفعاليات وحجز الوقت لنفسك طوال يوم العمل. يتزامن التقويم تلقائيًا مع Gmail، بحيث تتلقى على الفور الإشعارات والتذكيرات والتحديثات كلما تغيرت فعالياتك.
هناك أيضًا العديد من خيارات التخصيص، من السمات الزاهية إلى خيارات العرض المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقويمات منفصلة والحفاظ عليها على شاشة واحدة.
إحدى الميزات التي أقدرها هي اقتراحات حجز الوقت الذكية: بناءً على الأشخاص الذين دعوتهم إلى اجتماعك، ستجد الأداة تلقائيًا فترات زمنية متاحة في تقويم كل شخص.
أفضل ميزات تقويم Google
- تكامل سلس مع تطبيقات Google الأخرى مثل Gmail و Drive و Sheets و Meet
- إرسال التذكيرات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات المنبثقة
- شارك تقويمك (وتحكم في الخصوصية والوصول) حتى يتمكن الآخرون من عرض الأحداث المجدولة لديك
- استخدم تكامل ClickUp مع Calendly لإعداد المواعيد في تقويم Google الخاص بك
قيود تقويم Google
- صعوبة تصور الجداول المتداخلة في نفس الفترة الزمنية
- عدم التكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو بخلاف Google Meet
أسعار Google Workspace
- مجاني
- Business Starter: 7.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- Business Standard: 14.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- Business Plus: 21.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات تقويم Google
- G2: غير متوفر
- Capterra: 4. 8/5 (3100+ تقييم)
3. Motion — أفضل تطبيق لإدارة الإنتاجية
Motion هو تطبيق إنتاجي مزود بتقويم متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم لزيادة إنتاجيتك. أعجبتني الطريقة التي سهّل بها جدولة المهام وإدارتها بفضل ميزاته البديهية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل الجدولة الذكية وتحديد أولويات المهام وحجز الوقت.
على سبيل المثال، تقوم خوارزمية الجدولة الذكية تلقائيًا بضبط الاجتماعات بناءً على الأولوية والتوافر، بينما تستخدم ميزة تحديد أولويات المهام الذكاء الاصطناعي لضمان قيامي بالمهام الأكثر أهمية أولاً.
بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة تتبع المشاريع تحديثات وتقارير مرحلية في الوقت الفعلي، مما يساعدني في الحفاظ على سير مشاريعي على المسار الصحيح. لقد جربت ميزة التكامل في Motion، التي جمعت بين تقويم Apple و Outlook و Google Calendar في واجهة واحدة مبسطة.
وجدت أن Motion بديل جيد لـ Fantastical. على عكس Fantastical، يوفر Motion إمكانات شاملة لإدارة المهام وتتبع المشاريع، مما يجعله حلاً أكثر ملاءمة للشركات.
أفضل ميزات Motion
- أتمتة الجدولة للعثور على أفضل أوقات الاجتماعات التي تناسب تقويم الجميع
- حدد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المستخدمين على التركيز على ما هو أهم، وبالتالي تعزيز الإنتاجية اليومية
- بسّط التعاون بين أعضاء الفريق من خلال مزامنة الجداول الزمنية والمهام، مما يسهل التواصل وإدارة المشاريع بشكل أفضل
- حسّن إدارة الوقت باستخدام التحليلات، التي توفر رؤى حول كيفية قضاء الأفراد والفرق لوقتهم
قيود الحركة
- تعد تكلفة الاشتراك عائقًا أمام الشركات الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن حلول فعالة من حيث التكلفة
- قد تنشأ مشكلات في توافق الأنظمة الأساسية، خاصةً إذا لم يتكامل Motion بسلاسة مع الأدوات والبرامج الحالية المستخدمة بالفعل في الشركة
أسعار متغيرة
- تجربة مجانية
- فرد: 34 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات الحركة والتعليقات
- G2: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)
- Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
4. Cron — الخيار الأفضل لمستخدمي Notion
Cron، المعروف الآن باسم Notion Calendar، هو مكون متعدد الاستخدامات لمنصة Notion الأكبر حجمًا. وهو مصمم لتحسين الإنتاجية التنظيمية من خلال تبسيط إدارة المهام للمحترفين.
بالنسبة لي، السحر يحدث عندما أجمع الملاحظات والمهام وقواعد البيانات والتذكيرات في تقويم واحد موحد. يوفر Notion Calendar بيئة تخطيط وتعاون متماسكة لا مثيل لها. أحب بشكل خاص تكامله الكامل مع عناصر Notion الأخرى، مما يسمح لي بربط مهامي وملاحظاتي بالأحداث والاجتماعات.
تتميز تقويم Notion بقدرته على التكامل التام مع عناصر Notion الأخرى، مما يمنحه ميزة كبيرة على Fantastical.
على عكس Fantastical، الذي يركز بشكل أساسي على وظائف التقويم، يجمع Notion Calendar بين مجموعة شاملة من الأدوات للملاحظات والمهام وقواعد البيانات، تمامًا مثل ClickUp.
أفضل ميزات Cron
- يتكامل بسلاسة مع مكونات Notion الأخرى، مما يتيح للمستخدمين ربط قواعد البيانات والملاحظات والمهام مباشرة داخل التقويم
- تخصيص القوالب لتناسب العمليات التجارية المحددة أو احتياجات المشروع
- اسحب المهام وأفلتها لتعديل جدولك بسهولة، وإدارة جدول الأعمال اليومي، وتبسيط التخطيط طويل المدى
- تصور تقدم المشروع وإدارة المواعيد النهائية من خلال عرض الجدول الزمني
- المزامنة عبر الأجهزة لإبقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع في الوقت الفعلي
قيود Cron
- لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت، مما يحد من الوصول إلى التقويم والمهام المرتبطة به عند عدم وجود اتصال بالإنترنت
أسعار Notion
- مجاني
- إضافة: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Notion
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 5400 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ تقييم)
5. Woven — أفضل أداة تقويم وجدولة داخلية
Woven، الذي تم دمجه الآن في Slack، هو تطبيق تقويم جيد. وهو معروف بتبسيط الجدولة وإدارة الوقت. واجهته البديهية وقدراته القوية على التكامل تجعله الخيار الأفضل للمهنيين المشغولين الذين يسعون إلى تبسيط تقويماتهم.
من خلال دمج أدوات قوية مثل القوالب الذكية وروابط الجدولة واستطلاعات الرأي الجماعية، يبسط Woven تنسيق الاجتماعات ويزيد الإنتاجية إلى أقصى حد. تتيح لي القوالب الذكية إعداد الاجتماعات بسرعة باستخدام إعدادات محددة مسبقًا، مما يوفر الوقت ويقلل من مهام الجدولة المتكررة.
يوفر Woven أيضًا تحليلات لتتبع وقت الاجتماعات، مما يوفر رؤى تساعد على تحسين الجداول الزمنية وزيادة الكفاءة.
أفضل ميزات Woven
- تزامن عبر تقاويم متعددة لتوفير عرض موحد لجميع الالتزامات
- إنشاء روابط جدولة لمشاركة التوافر مع الآخرين
- إجراء استطلاعات جماعية لتحديد أفضل وقت للاجتماعات بين عدة مشاركين
- حلل استخدام الوقت باستخدام أدوات التحليل المدمجة التي تسلط الضوء على كيفية قضاء وقت الاجتماعات، مما يوفر فرصًا للتحسين وإدارة الوقت بشكل أفضل
قيود Woven
- تم إيقافه كخدمة مستقلة بعد دمجه في Slack، مما يجعله غير متاح للمستخدمين الذين لا يستخدمون منصة Slack
أسعار Woven (Slack)
- مجاني
- المزايا: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- Enterprise Grid: أسعار مخصصة
تقييمات وردود فعل Woven (Slack)
- G2: 4. 5/5 (32,500+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (23,200+ تقييم)
6. Zcal—الأفضل لشركات الخدمات المهنية
اجمع بين راحة Calendly وتجربة المستخدم المألوفة في Google Calendar مع Zcal. Zcal هو حل جدولة مصمم لتسهيل تحديد المواعيد وإدارة التقويم.
هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الفردية أو شركات الخدمات المهنية. يمكن لعملائك وزبائنك تحديد المواعيد من خلال روابط الحجز وإعادة جدولتها دون الرجوع إليك.
تشمل بعض الميزات التي جربتها الجدولة بنقرة واحدة، وصفحات الحجز القابلة للتخصيص، والتكامل مع تطبيقات التقويم الأخرى. وفرت لي خيار الجدولة بنقرة واحدة الكثير من الوقت من خلال السماح للعملاء والزملاء بحجز المواعيد دون عناء.
ستجد أيضًا صفحات حجز قابلة للتخصيص — قم بتخصيص الشكل والمظهر لتناسب علامتك التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Zcal بسلاسة مع تطبيقات التقويم الأخرى مثل Google Calendar و Outlook، مما يضمن مزامنة جميع جداولي عبر الأنظمة الأساسية.
أفضل ميزات Zcal
- بسّط عملية جدولة الاجتماعات من خلال إنشاء روابط الحجز ومشاركتها ببضع نقرات
- تكامل سلس مع خدمات التقويم الشائعة مثل Google Calendar و Outlook
- قم بتضمين صفحات الجدولة مباشرةً على مواقع الويب الخاصة بالعمل أو منصات التواصل الاجتماعي
- أتمتة التذكيرات والمتابعات لتقليل حالات التغيب والحفاظ على التفاعل مع العملاء أو أصحاب المصلحة
قيود Zcal
- ميزات متقدمة محدودة مقارنة بالبدائل الأكثر شمولاً من فئة المؤسسات مثل Fantastical
أسعار Zcal
- مجاني
- المزايا: 7.50 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا
تقييمات Zcal وتعليقات المستخدمين
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
7. Calendly — أفضل تطبيق لجدولة المواعيد
قليل من تطبيقات الجدولة تحظى بشعبية مثل Calendly بين المهنيين في جميع أنحاء العالم! فهي تتيح للمستخدمين جدولة المواعيد تلقائيًا وتخصيص التقويم وتلقي الإشعارات — ما الذي لا يعجبك فيها؟
ولكن ما الذي يميز Calendly؟
أولاً، إنه ليس تطبيق تقويم عادي: Calendly هو أداة شاملة لإدارة الوقت والجدولة. فهو يبسط إدارة أيام العمل من خلال منصته القائمة على الويب وميزة الجدولة الفريدة القائمة على الروابط.
أعجبتني التذكيرات التلقائية، التي ساعدتني على الالتزام بمواعيدي وضمان عدم تفويتي أي اجتماعات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تخلصني ميزة ضبط المنطقة الزمنية في Calendly من عناء تنسيق الاجتماعات عبر مناطق مختلفة.
هذا ليس كل شيء. يوفر Calendly أيضًا أنواعًا قابلة للتخصيص للأحداث. هل تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت بين الاجتماعات؟ تتيح لك ميزة أوقات التخزين المؤقت في Calendly القيام بذلك، مما يمنحك المرونة التي تحتاجها للتحكم في يومك.
أفضل ميزات Calendly
- تكامل سلس مع Google و Slack و Zoom والعديد من المنصات الأخرى
- توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية ومريحة للآخرين لحجز المواعيد بسهولة
- قم بإعداد Calendly في دقائق — دون الحاجة إلى تدريب
قيود Calendly
- قد يكون ذلك مكلفًا للشركات التي تحتاج إلى جدولة شهرية بسيطة
- قد لا تتوفر بعض الميزات في الإصدار المحمول
أسعار Calendly
- مجاني
- قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- فريق: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: يبدأ من 15,000 دولار
تقييمات وتصنيفات Calendly
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (3400+ تقييم)
8. Microsoft Outlook — أفضل تطبيق لإدارة المعلومات الشخصية
بالنسبة للكثيرين، يعد Microsoft Outlook هو مدير المعلومات الشخصية المفضل لديهم، حيث يدمج البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام والملاحظات في تطبيق واحد سهل الاستخدام.
أقدر بشكل خاص ميزة التقويم المجاني عبر الإنترنت في Outlook، والتي توفر العديد من الوظائف. يمكنك إنشاء مواعيد، والربط بالاجتماعات والأحداث، وإدارة تقويمات متعددة وتقويمات فرعية، وتعيين تذكيرات، ودعوة الآخرين إلى الأحداث، والوصول إلى التقويم الخاص بي بطرق مختلفة.
تنبيه: الترقية إلى خطة Microsoft 365 ضرورية لأولئك الذين يرغبون في فتح مجموعة أدوات Microsoft الكاملة وإزالة الإعلانات.
أفضل ميزات Microsoft Outlook
- احصل على واجهة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام
- التكامل السلس مع أدوات Microsoft الأخرى
- اجمع وظائف البريد الإلكتروني والتقويم في مكان واحد
قيود Microsoft Outlook
- يجد بعض المستخدمين واجهة المستخدم مربكة
أسعار Microsoft Outlook
- مجاني
- Microsoft 365 Basic: 19.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم
- Microsoft 365 Personal: 69.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم
- Microsoft 365 Family: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 2700 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1900 تقييم)
9. Sunsama — الأفضل لتخصيص وقت جدولك الشخصي
يتميز Sunsama كتطبيق جدولة بسبب نهجه الفريد في إدارة المهام: فهو يتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي. يمكنك تخطيط المهام وترتيبها حسب الأولوية وجدولتها من مصادر مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع.
تنظم مساحة العمل المركزية هذه جميع مهامك في مكان واحد، مما يسهل إدارة عبء العمل وتجنب الإفراط في الالتزامات.
إحدى الميزات التي تميز Sunsama هي وظيفة الجدولة التلقائية. على الرغم من أنه لا يضيف المهام تلقائيًا إلى التقويم الخاص بك مثل بعض التطبيقات الأخرى، إلا أنه يتيح لك جدولة المهام بسهولة حول اجتماعاتك والتزاماتك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن أو التمرير فوق المهمة واختيار "إضافة إلى التقويم"
لكن أكثر ما أحببته في Sunsama هو وضع التركيز. يمكنني تقليل عوامل التشتيت عن طريق إخفاء جميع المهام باستثناء المهمة التي أعمل عليها، وهي طريقة رائعة إذا كنت تتبع أسلوب Ivy Lee في الإنتاجية.
أفضل ميزات Sunsama
- أعد جدولة الأحداث والفترات الزمنية وحدد أولوياتها باستخدام واجهة السحب والإفلات
- قم بتوحيد سير عملك من خلال دمج أدوات مثل ClickUp و Trello و Outlook والمزيد
- تخلص من عوامل التشتيت وكتم الإشعارات باستخدام وضع التركيز
- تسريع عملية الجدولة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح
قيود Sunsama
- وجد بعض المستخدمين أن التطبيق ليس مثاليًا للتعاون مع أعضاء الفريق في المشاريع الكبيرة
أسعار Sunsama
- تجربة مجانية لمدة 14 يومًا
- اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- اشتراك سنوي: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)
تقييمات ومراجعات Sunsama
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
10. تقويم Apple — الأفضل لمستخدمي iPhone و iPad
تطبيق Apple Calendar هو مخطط عبر الإنترنت مصمم خصيصًا لأجهزة Apple مثل iPhone وiPad وiPod Touch. يحب مستخدمو Apple المخلصون مدى جودة مزامنته عبر أجهزتهم.
تُعرف هذه الأداة أيضًا باسم iCal، وهي تدير جدولك بسهولة باستخدام عروض يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. لقد حسّنت قدرتها على تمييز الأحداث بالألوان واستيراد المهام من رسائل البريد الإلكتروني من كفاءة عملي بشكل كبير.
يتكامل بسلاسة مع iCloud و Outlook و Yahoo و Exchange، مما يجعله أحد أفضل 10 بدائل لـ Fantastical. ومع ذلك، قد يبدو هذا التطبيق مقيدًا لأنه مخصص لأجهزة Apple.
أفضل ميزات تقويم Apple
- تزامن بسلاسة مع Google و Outlook وأدوات أخرى
- إجراء مكالمة جماعية بلمسة واحدة
- استخدم الأحداث المتكررة والتنبيهات والتذكيرات للبقاء على اطلاع على الأحداث والمواعيد النهائية المهمة
- الوصول إلى تفاصيل الأحداث والمواقع بنقرة بسيطة
قيود تقويم Apple
- بعض وظائف النسخ واللصق متاحة فقط في إصدار الويب
- صعوبة التعاون أو مشاركة روابط التوافر مع مستخدمي أنظمة تشغيل غير iOS
أسعار تقويم Apple
- تطبيق iCall: 2.99 دولار + مشتريات اختيارية داخل التطبيق
تقييمات وتصنيفات تقويم Apple
- G2: 4. 1/5 (190+ تقييم)
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
عزز إنتاجيتك مع أفضل تطبيق تقويم
لقد بحثنا عن عدة بدائل قوية لتطبيق Fantastical، كل منها مزود بميزات تتراوح من التكامل السلس إلى جدولة التقويم المتطورة وأدوات إدارة المهام الذكية.
سواء كانت إمكانات Zcal القوية في الجدولة أو إمكانات ClickUp الواسعة في إدارة المشاريع، هناك خيار جيد يناسب الجميع تقريبًا.
إذا كنت ترغب في زيادة إنتاجيتك وتسهيل التواصل مع فريقك، فإنني أوصيك بتجربة ClickUp. فهو يوفر ميزات ممتازة لإدارة التقويم والوقت ويمكنه تغيير طريقة إدارتك لمشاريعك.
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