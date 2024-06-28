طريقة آيفي لي: طريق بسيط إلى ذروة الإنتاجية

يمكن لقوائم المهام الطويلة أن تربك حتى أكثر الأشخاص نشاطًا. وعندما تتشابك أهدافك الطموحة مع المهمات الدنيوية، فإن الدوامة تزداد سوءًا.

إن طريقة آيفي لي هي إطار عمل إنتاجي بسيط مخادع يعد بمساعدتك على تحديد أولويات المهام وإنجاز المزيد في وقت أقل من خلال إدارة الوقت بشكل أفضل.

من خلال التركيز على ست مهام هامة فقط كل يوم، يمكن أن تجعلك تنجز المزيد وتشعر بتوتر أقل. دعنا نرى كيف!

ما هي طريقة آيفي لي؟

طريقة آيفي لي هي تقنية إنتاجية تتمحور حول تحديد الأولويات ومعالجة المهام الأكثر أهمية أولاً. ويكمن جمالها في بساطتها: في نهاية كل يوم عمل، اكتب أهم ستة أشياء تحتاج إلى إنجازها غدًا. رتب أولويات هذه المهام الست حسب الأهمية. عندما تبدأ يوم عملك، ركز فقط على المهمة الأولى حتى تنتهي منها وتنجزها بالكامل. ثم انتقل إلى الثانية، ثم الثالثة، وهكذا.

هذه الطريقة المباشرة لإدارة الوقت تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في الشعور بالإرهاق من قائمة المهام التي لا تنتهي. من خلال إجبارك على اختيار ست مهام فقط وتحديد أولوياتها، فإن طريقة آيفي لي تختصر عليك الفوضى وتساعدك على التركيز على ما يهم حقًا.

تاريخ طريقة آيفي لي

يُعزى الفضل إلى إيفي ليدبيتر لي، وهي رائدة في مجال العلاقات العامة، في تطوير هذه الطريقة الإنتاجية.

في حوالي عام 1918، سعى تشارلز م. شواب، وهو رجل صناعي ناجح للغاية يقود شركة بيت لحم للصلب، إلى إيجاد طرق لتعزيز إنتاجية فريقه. فالتقى بإيفي لي للاستشارة.

وتقول القصة أن شواب طلب منه قائلاً: "أرني طريقة لإنجاز المزيد من الأعمال" وكان رد لي غير تقليدي: "امنحني 15 دقيقة مع كل مدير تنفيذي من مديريك التنفيذيين."

راهن "لي" على فعالية طريقته. قال لشواب: "لا شيء ما لم تنجح. بعد ثلاثة أشهر، يمكنك أن ترسل لي شيكاً مقابل ما تشعر أنه يستحق بالنسبة لك."

وكانت النتائج تتحدث عن نفسها. بعد ثلاثة أشهر من تطبيق طريقة "آيفي لي"، يُقال إن شواب أرسل شيكًا ضخمًا إلى "لي"، يُعتقد أنه يعادل حوالي 500,000 دولار أمريكي اليوم. وقد عزز ذلك سمعة الطريقة كأداة قوية لتعزيز الإنتاجية.

على الرغم من أهميتها التاريخية، تظل طريقة آيفي لي بسيطة بشكل ملحوظ، حيث تركز على تحديد الأولويات ومعالجة المهام بفعالية.

قراءة مقترحة: المزيد من المعلومات عن طريقة آيفي لي

إذا كنت ترغب في فهم طريقة آيفي لي بمزيد من التفصيل، أنصحك بقراءة هذه المصادر:

طريقة آيفي لي: الروتين اليومي الذي يوصي به الخبراء لتحقيق ذروة الإنتاجية بقلم جيمس كلير : يقدم مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا العادات الذرية، جيمس كلير، رؤى شاملة حول هذه التقنية الإنتاجية في هذه المقالة. وهو يستكشف العوامل الرئيسية التي تجعل طريقة آيفي لي فعالة

_تتطلب منك القيام بمهمة واحدة. يحب المجتمع الحديث تعدد المهام. وتتمثل أسطورة تعدد المهام في أن الانشغال بمهام متعددة هو مرادف للأفضل. والعكس هو الصحيح تماماً

طريقة آيفي لي: الروتين اليومي الذي يوصي به الخبراء لتحقيق ذروة الإنتاجية من تأليف إسكندر سامي: يجمع هذا الكتاب أساسيات طريقة آيفي لي في شكل مبسط. يمكن أن يكون كتيبًا مرجعيًا سريعًا عندما تحتاج إلى صقل استراتيجيتك الإنتاجية دون الدخول في الكثير من التفاصيل

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كتاب حرية التركيز لمايكل حياة: يستكشف هذا الكتاب قوة تحديد الأولويات ويمكن أن يكون رفيقًا قيمًا لفهم طريقة إيفي لي. وهو يؤكد على التركيز على الأشياء الصحيحة بدلاً من مجرد إنجاز المزيد من الأعمال. كما يقترح إطار عمل التوقف والقطع والفعل لتحديد الأهداف الكبيرة، ورفض المهام غير الضرورية، واعتماد الأنشطة التي تساعدك على الاقتراب من أهدافك

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المكونات الأساسية لطريقة آيفي لي ## المكونات الأساسية لطريقة آيفي لي

تقوم طريقة آيفي لي على ثلاثة مبادئ أساسية:

1. ترتيب الأولويات: في نهاية كل يوم عمل، خصص بعض الوقت لتحديد أهم ست مهام تحتاج إلى إنجازها في اليوم التالي

اسأل نفسك، "_ما هي الأشياء الستة التي يجب أن أنجزها غدًا لأشعر بأنني قضيت يومًا ناجحًا؟

2. تسلسل المهام: بعد أن تحدد مهامك الست، رتبها حسب الأولوية حسب الأهمية. ابدأ بالمهمة الأكثر أهمية، المهمة التي سيكون لها التأثير الأكبر على أهداف يومك. لا تنتقل إلى المهمة الثانية حتى تنتهي من المهمة الأولى بالكامل

نصيحة سريعة: وفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو، يمكن للعاملين في مجال المعرفة أن يستعيدوا ما يصل إلى 20% من أسبوع عملهم من خلال تحديد المهام غير المهمة وتفويضها للآخرين.

3. مهمة واحدة: ركز كل طاقتك على إكمال المهمة الأولى في قائمتك. لا تسمح لنفسك بأن تشتت انتباهك برسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المقاطعات. وبمجرد الانتهاء من المهمة الأولى، انتقل إلى المهمة الثانية.

في الليلة الماضية، على سبيل المثال، أعطيتُ الأولوية لكتابة مقال (هذا المقال! ) كأهم مهمة لي اليوم. ومن خلال إبقاء نفسي مركزة فقط على هذه المهمة، تمكنت من إنجازها في حالة من التدفق قبل أن يشتت انتباهي أي شيء آخر. ونتيجة لذلك، شعرت بشعور فوري بالإنجاز بعد الانتهاء من هذه المهمة. وقد جعلني ذلك أشعر بنبرة إيجابية لليوم بأكمله.

في نهاية يوم عملك، اجعل إعادة النظر في قائمة أولوياتك عادةً في نهاية يوم عملك. انقل أي مهام غير منتهية إلى أعلى قائمة الغد. أضف أيضًا مهام جديدة مهمة لليوم التالي.

فوائد طريقة آيفي لي

يفيدك نهج إيفي لي في الإنتاجية من خلال:

شحذ التركيز وتقليل المشتتات: من خلال تحديد ست مهام حاسمة فقط يوميًا، تقضي هذه الطريقة على فوضى قوائم المهام التي لا نهاية لها. وقد سمح لي ذلك بتكريس انتباهي الكامل للأشياء الأكثر أهمية، مما يقلل من المشتتات ويخلق حالة من العمل العميق

من خلال تحديد ست مهام حاسمة فقط يوميًا، تقضي هذه الطريقة على فوضى قوائم المهام التي لا نهاية لها. وقد سمح لي ذلك بتكريس انتباهي الكامل للأشياء الأكثر أهمية، مما يقلل من المشتتات ويخلق حالة من العمل العميق فهم أوضح لأهدافك: تجبرك طريقة آيفي لي على مواجهة أولوياتك بشكل مباشر. فاختيار ست مهام فقط يتطلب دراسة متأنية للأعمال التي تؤدي إلى أكبر النتائج. كما تُترجم هذه العملية إلى فهم أوضح لأهدافك والخطوات اللازمة لتحقيقها

تجبرك طريقة آيفي لي على مواجهة أولوياتك بشكل مباشر. فاختيار ست مهام فقط يتطلب دراسة متأنية للأعمال التي تؤدي إلى أكبر النتائج. كما تُترجم هذه العملية إلى فهم أوضح لأهدافك والخطوات اللازمة لتحقيقها القضاء على إرهاق القرار: قوة إرادتنا مورد محدود. فكل قرار - صغيرًا كان أم كبيرًا - يستنفدها, قتل الإنتاجية . تقلل طريقة آيفي لي من إجهاد اتخاذ القرار من خلال التخلص من المداولات المستمرة حول "ماذا تفعل بعد ذلك؟ مع تحديد المهمة الأكثر أهمية مسبقًا، يمكنك الانطلاق في يوم عملك بتوجه واضح

قوة إرادتنا مورد محدود. فكل قرار - صغيرًا كان أم كبيرًا - يستنفدها, قتل الإنتاجية . تقلل طريقة آيفي لي من إجهاد اتخاذ القرار من خلال التخلص من المداولات المستمرة حول "ماذا تفعل بعد ذلك؟ مع تحديد المهمة الأكثر أهمية مسبقًا، يمكنك الانطلاق في يوم عملك بتوجه واضح شعور بالإنجاز: إكمال ست مهام تم اختيارها بعناية يشعرك بأنك أنجزت الكثير. تشجع طريقة آيفي لي على تعزيز السلوكيات الرابحة، والتي يمكن أن تكون حافزًا قويًا ومحفزًا قويًا ومحفزًا لمزيد من الإنتاجية

نصائح للاستخدام الفعال لطريقة آيفي لي

إليك بعض النصائح العملية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من طريقة آيفي لي:

خصص وقتًا مخصصًا في نهاية كل يوم عمل لتحديد مهامك الست لليوم التالي. هذا يضمن لك التعامل مع المهمة بذهن صافٍ وتجنب إغراء المماطلة

لليوم التالي. هذا يضمن لك التعامل مع المهمة بذهن صافٍ وتجنب إغراء المماطلة عند اختيار مهامك الست، كن واقعيًا بشأن ما يمكنك إنجازه في يوم واحد . لا تفرط في تحميل قائمتك أكثر من اللازم، لأن ذلك قد يؤدي إلى تثبيط عزيمتك وعرقلة تقدمك

. لا تفرط في تحميل قائمتك أكثر من اللازم، لأن ذلك قد يؤدي إلى تثبيط عزيمتك وعرقلة تقدمك بينما تشدد طريقة آيفي لي على التركيز، إلا أنها لا تدعو إلى العمل حتى الإرهاق. حدد فترات راحة قصيرة على مدار اليوم لإنعاش ذهنك والحفاظ على مستويات طاقتك

لإنعاش ذهنك والحفاظ على مستويات طاقتك تتبع مهامك المنجزة كل يوم. فهذا يمنحك إحساسًا بالإنجاز ويحفزك على الاستمرار في استخدام هذه الطريقة

في نهاية كل أسبوع، خصص بعض الوقت لمراجعة قائمة مهامك. حدد أي مهام متكررة أو المجالات التي يمكن تحسين ترتيب أولوياتك فيها

## الاستخدام الشائع وأمثلة على طريقة آيفي لي

كان نجاح شواب مع طريقة آيفي لي مثل رذاذ الماء في بركة راكدة. وانتشرت الأخبار إلى الخارج، أولاً في الأوساط الصناعية. والتهم المديرون التنفيذيون، المتعطشون للتفوق في المشهد التنافسي، أي معلومات يمكن أن يجدوها عن "طريقة لي لي" المعجزة.

وظهرت مقالات في المجلات التجارية تشيد ببساطة وفعالية التركيز على ست مهام يومية فقط. ووصل الخبر في النهاية إلى ما وراء مصانع الصلب والمصانع. وبدأ رجال الأعمال والكتاب وحتى السياسيون في تجربة طريقة آيفي لي.

وانتشرت على نطاق واسع قصص زيادة الإنتاجية والإحساس الجديد بالسيطرة على أيامهم. إن افتقار هذه الطريقة إلى التعقيد - قلم وورقة ولمسة من الانضباط - جعلها في متناول أي شخص، بغض النظر عن مهنته.

واليوم، يتردد صدى مبادئها الأساسية مع العديد من أطر الإنتاجية. إن فكرة تحديد أولويات المهام والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة هي حجر الزاوية في إدارة المشاريع الحديثة.

ومع ذلك، تشمل بعض الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة التبسيط المفرط والمرونة المحدودة وعدم تقدير الوقت - وهي بعض التحديات الشائعة التي لا تزال قائمة اليوم.

على الرغم من هذه التحديات، تظل الرسالة الأساسية لطريقة "آيفي لي" المتمثلة في تحديد الأولويات والتركيز ذات قيمة. إنها نقطة انطلاق رائعة لأي شخص غارق في قوائم المهام، كما أن بساطتها تجعل من السهل دمجها في تدفقات العمل الحالية.

يمكن تكييف مرونة طريقة Ivy Lee Method مع أنماط العمل والتفضيلات المختلفة. إليك بعض الأمثلة:

قوائم المهام الرقمية: أفضّل استخدام تطبيقات قوائم المهام الرقمية على إدارة مهامي . يمكنك بسهولة تخصيص هذه التطبيقات لاستيعاب طريقة Ivy Lee Method - عادةً ما أقوم بإنشاء قائمة منفصلة بالمهام الست الأكثر أهمية لليوم التالي

أفضّل استخدام تطبيقات قوائم المهام الرقمية على إدارة مهامي . يمكنك بسهولة تخصيص هذه التطبيقات لاستيعاب طريقة Ivy Lee Method - عادةً ما أقوم بإنشاء قائمة منفصلة بالمهام الست الأكثر أهمية لليوم التالي تدوين اليوميات: يمكن لعشاق تدوين اليوميات أن يدمجوا طريقة Ivy Lee Method من خلال تخصيص جدول يومي لإدراج أهم ست مهام وترتيب أولوياتها والتفكير في التقدم المحرز في نهاية اليوم

يمكن لعشاق تدوين اليوميات أن يدمجوا طريقة Ivy Lee Method من خلال تخصيص جدول يومي لإدراج أهم ست مهام وترتيب أولوياتها والتفكير في التقدم المحرز في نهاية اليوم العمل الجماعي: يمكن أن تكون هذه الطريقة أداة قيّمة للفرق أيضًا. يمكن لقادة الفرق استخدام هذه الطريقة لتحديد أولويات أهداف الفريق وتعيين المهام على أساس الأهمية

يمكن أن تكون هذه الطريقة أداة قيّمة للفرق أيضًا. يمكن لقادة الفرق استخدام هذه الطريقة لتحديد أولويات أهداف الفريق وتعيين المهام على أساس الأهمية إدارة المشاريع: يمكن لمديري المشاريع استخدام طريقة آيفي لي من أجل تحديد أولويات المهام اليومية المتعلقة بمشاريع محددة، مما يضمن بقاءهم على المسار الصحيح والوفاء بالمواعيد النهائية

يمكن لمديري المشاريع استخدام طريقة آيفي لي من أجل تحديد أولويات المهام اليومية المتعلقة بمشاريع محددة، مما يضمن بقاءهم على المسار الصحيح والوفاء بالمواعيد النهائية العمل الإبداعي: يمكن للكتّاب والفنانين وغيرهم من المهنيين المبدعين استخدام تقنية الإنتاجية لتحديد أولويات المهام المتعلقة بالعصف الذهني والبحث والتنفيذ والمراجعة

يمكن للكتّاب والفنانين وغيرهم من المهنيين المبدعين استخدام تقنية الإنتاجية لتحديد أولويات المهام المتعلقة بالعصف الذهني والبحث والتنفيذ والمراجعة التعليم: يمكن للطلاب تحديد أولويات المهام الدراسية والواجبات وأعمال المشاريع، مما يضمن الحفاظ على تركيزهم وتجنب الحشو في اللحظة الأخيرة

نصائح من مستخدمي موقع "ريديتورز":

_أقوم بشيء من هذا القبيل. ولكن يمكن أن تحتوي قائمة المهام الخاصة بك على العديد من المهام، وعليك أن تبقيها محدثة. ما أقوم به هو وضع جميع البنود المتعلقة بالتفويض أو العمل الجماعي في الأعلى (كل ما هو في خطوة المسار الحرج الذي يعتمد على أشخاص آخرين). كل شيء آخر في القائمة أدناه. أقوم بطباعة الصفحة 1 ثم أبدأ الكتابة مباشرة في الأعلى. لا توجد فرصة للوصول إلى الصفحة 2. تتم كتابة الأشياء الجديدة والملاحظات على ظهر الصفحة ويتم تحديث القائمة على الكمبيوتر المحمول الخاص بي قبل أن أترك العمل لهذا اليوم مباشرةً أترك تلك القائمة تشغلني بدلاً من البريد الإلكتروني. أتحقق من البريد الإلكتروني بعد أن أقوم بجزء التفويض هذا وأنقل أي أشياء جديدة إلى القائمة. فالبريد الإلكتروني هو مجرد أشخاص آخرين يصنعون قائمتك، لذا فإنك تفقد السيطرة تمامًا إذا تركته يدير يومك. [كذا]]

_هذه الطريقة البسيطة فعالة للغاية لأنك تقلل من إجهاد اتخاذ القرار وتحتفظ بطاقتك للمهام الأكثر أولوية. إذا لم تنجز جميع مهامك، ما عليك سوى إضافة المهام غير المنجزة إلى قائمتك لليوم التالي

التحديات في استخدام طريقة ايفي لي

لنكن واضحين: طريقة آيفي لي لها نصيبها العادل من التحديات. لقد حاولت أن أجعلها تعمل في العديد من أماكن العمل وفي أدوار مختلفة، وذلك عندما لاحظت بعض المجالات التي فشلت فيها في أن تكون فعالة كما هي عادة.

عدم المرونة : قد يبدو العدد المحدود من المهام (ست مهام) مقيدًا لبعض المستخدمين الذين لديهم أعباء عمل ثقيلة. قد تكون هناك أيام تتطلب فيها أكثر من ست مهام تتطلب الانتباه

: قد يبدو العدد المحدود من المهام (ست مهام) مقيدًا لبعض المستخدمين الذين لديهم أعباء عمل ثقيلة. قد تكون هناك أيام تتطلب فيها أكثر من ست مهام تتطلب الانتباه قابلية محدودة للتكيف : شعرت أن هذه الطريقة قد لا تكون مثالية لبيئات العمل الديناميكية للغاية حيث يمكن أن تتغير الأولويات بسرعة. كما أنها الأنسب للمهام ذات البدايات والنهايات الواضحة. قد تكون أقل فاعلية للمشاريع المفتوحة أو المستمرة

: شعرت أن هذه الطريقة قد لا تكون مثالية لبيئات العمل الديناميكية للغاية حيث يمكن أن تتغير الأولويات بسرعة. كما أنها الأنسب للمهام ذات البدايات والنهايات الواضحة. قد تكون أقل فاعلية للمشاريع المفتوحة أو المستمرة صعوبة في تقدير المهام:وضع استراتيجية دقيقة للوقت المطلوب لإكمال كل مهمة قد يكون صعبًا. يمكن أن يؤدي التقليل من تقدير مدة المهمة إلى الشعور بالإحباط عند عدم اكتمال القائمة

إليك بعض طرق الإنتاجية البديلة التي قد تجدها مفيدة:

مصفوفة أيزنهاور: تحدد طريقة أيفي لي أولويات المهام، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار مدى إلحاحها. مصفوفة أيزنهاور تصنف المهام حسب الإلحاح والأهمية، مما يساعدك على التركيز على المهام الحرجة التي تحتاج إلى اهتمام فوري إلى جانب المهام المهمة ولكن الأقل إلحاحًا، مما يضمن لك عدم تفويت المواعيد النهائية

تحدد طريقة أيفي لي أولويات المهام، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار مدى إلحاحها. مصفوفة أيزنهاور تصنف المهام حسب الإلحاح والأهمية، مما يساعدك على التركيز على المهام الحرجة التي تحتاج إلى اهتمام فوري إلى جانب المهام المهمة ولكن الأقل إلحاحًا، مما يضمن لك عدم تفويت المواعيد النهائية تقنية بومودورو: لا تعالج طريقة إيفي لي التركيز أو احتمالية الإرهاق و شلل عبء العمل . ومع ذلك، فإن تقنية بومودورو تركز على فعالية إدارة الوقت من خلال إفساح المجال للتوقف عن العمل. تتغلب الفواصل الزمنية وفترات الراحة المجدولة على تحديات طريقة Ivy Lee من خلال تعزيز العمل المركز في أجزاء يمكن التحكم فيها، ومنع الإرهاق، والحفاظ على نشاطك طوال اليوم

لا تعالج طريقة إيفي لي التركيز أو احتمالية الإرهاق و شلل عبء العمل . ومع ذلك، فإن تقنية بومودورو تركز على فعالية إدارة الوقت من خلال إفساح المجال للتوقف عن العمل. تتغلب الفواصل الزمنية وفترات الراحة المجدولة على تحديات طريقة Ivy Lee من خلال تعزيز العمل المركز في أجزاء يمكن التحكم فيها، ومنع الإرهاق، والحفاظ على نشاطك طوال اليوم إنجاز المهام المنجزة (GTD): في حين أن طريقة آيفي لي صارمة بقائمتها اليومية الواحدة، إلا أن هناك مرونة في أسلوب إنجاز المهام يوفر GTD نظامًا شاملاً لالتقاط جميع مهامك ومشاريعك ثم معالجتها وتنظيمها في خطوات قابلة للتنفيذ. تتيح لك هذه المرونة إدارة عبء عمل أكبر والتكيف مع الأولويات المتغيرة

يمكنك دائمًا اللجوء إلى الحلول التكنولوجية للتغلب على التحديات في طريقة آيفي لي. على سبيل المثال انقر فوق منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المهام مع أدوات مخصصة لمساعدتك في كل خطوة.

كيفية تنفيذ طريقة آيفي لي باستخدام ClickUp

خصص سير عمل إدارة مشروعك باستخدام تدفقات سير العمل المخصصة من ClickUp

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك على البدء في استخدام طريقة Ivy Lee باستخدام ClickUp:

الخطوة 1: حدد أهم 6 مهام لديك باستخدام مهام ClickUp وقوائم المهام

أنشئ قائمة مهام مخصصة باستخدام مهام النقر فوق المهام أو تطبيق ClickUp لقائمة المهام عبر الإنترنت . يمكن أن يكون العنوان بسيطًا مثل "أهم 6 مهام غدًا". سيكون هذا بمثابة قائمة مهامك اليومية للمهام الست الأكثر أهمية.

قم بتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين الأولويات باستخدام قوائم التحقق ClickUp

يمكنك اختيار طريقة عرض القائمة البسيطة داخل مهام ClickUp Tasks لتصور أهم مهامك في مكان واحد. في نهاية كل يوم عمل، أنشئ قائمة جديدة ليوم العمل التالي وأضف جميع المهام المعلقة إلى القائمة الجديدة.

الخطوة 2: حدد أولويات المهام وحدد تواريخ الاستحقاق حسب الأولوية والأهمية

استخدم أولويات مهمة ClickUp لترتيب مهامك من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية. يمكنك سحب المهام وإفلاتها في قوائم الأولويات الخاصة بكل منها: عاجل، وأولوية عالية، وعادي، وأولوية منخفضة.

قم بتصنيف المهام وفقًا للأولويات العاجلة والعالية والعادية والمنخفضة باستخدام ClickUp Task Priorities (أولويات المهام)

تصبح المهمة التي في الأعلى أولويتك الأولى (وهو ما يتماشى تمامًا مع تركيز طريقة آيفي لي على معالجة المهمة الأكثر أهمية أولاً).

كن مخلصًا في تحديد أولوياتك وحدد قائمتك بالمهام الست الأكثر أهمية في اليوم. عادةً ما أقوم بحذف أو نقل المهام الأقل أهمية إلى قائمة "اليوم التالي" أو "في وقت لاحق" منفصلة.

يمكن أن يساعدك وجود مؤشر مرئي لمستويات الأولوية (مثل الترميز بالألوان أو نظام النجوم) ضمن قائمة المهام الست في التعرف على المهام الست الأهم لديك على الفور وإبقائها في مقدمة اهتماماتك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام نظام قالب مصفوفة أولويات ClickUp . يساعدك هذا النموذج على تصنيف المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها، وهو قابل للتخصيص لاستيعاب أكثر من ست مهام.

ارسم المهام الحرجة من حيث متطلبات الوقت (الاستعجال) وتأثير المهمة أو المشروع (الأهمية) باستخدام قالب مصفوفة أولويات ClickUp

استخدم القالب لـ

تحديد أولويات المهام: قم بالعصف الذهني وحدد المهام الأكثر أهمية من بين كل شيء في قائمة مهامك. يساعدك القالب على تصور أولوياتك حتى تتمكن من تقييم مدى إلحاحها وأهميتها بسرعة

قم بالعصف الذهني وحدد المهام الأكثر أهمية من بين كل شيء في قائمة مهامك. يساعدك القالب على تصور أولوياتك حتى تتمكن من تقييم مدى إلحاحها وأهميتها بسرعة قم بتحديد أهم مهامك: بمجرد أن يكون لديك فهم جيد للأولويات، خذ أهم المتنافسين من المصفوفة وقم بتقليصها إلى أهم ست مهام لهذا اليوم

هذه قالب تحديد الأولويات يمكن أن يكون خطوة ما قبل المعالجة لمساعدتك في تحديد المرشحين الأقوياء لمهامك اليومية الست في Ivy Lee. تنزيل هذا القالب قم بتعيين تواريخ استحقاق واقعية لكل مهمة لضمان بقائك على المسار الصحيح وتجنب الشعور بالإرهاق. يمكنك القيام بذلك داخل مهام ClickUp Tasks عن طريق فتح المهام الفردية والنقر على حقل التواريخ في الأعلى لتحديد تاريخ ووقت الاستحقاق.

تعيين تواريخ الاستحقاق وتعديلها داخل مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا ترميز التواريخ بالألوان للإشارة إلى ما إذا كانت المهمة متأخرة أو مغلقة في الوقت المحدد.

بشكل افتراضي، يتم تعيين تواريخ الاستحقاق وأوقاتها إلى منطقتك الزمنية المحلية. تواريخ الاستحقاق بدون وقت محدد تكون تواريخ الاستحقاق من الناحية الفنية مستحقة في الساعة 4 صباحًا في المنطقة الزمنية المحلية لمنشئ المهمة.

الخطوة 3: التركيز على مهمة واحدة في كل مرة باستخدام تقويم ومؤقت ClickUp

يوفر ClickUp العديد من الميزات لمساعدتك على تحقيق التركيز العميق وتجنب تشتيت الانتباه:

إنشاء مجموعات زمنية للتركيز بشكل أفضل باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar View

جدولة كتل زمنية مخصصة في عرض تقويم ClickUp Calendar View للتركيز على إكمال مهام محددة من قائمة "أهم 6 مهام في الغد". يساعدك هذا الأسلوب على الاستعداد ذهنيًا لكل مهمة وتقليل الانقطاعات

عرض تقويم ClickUp Calendar View من قائمة "أهم 6 مهام في الغد". يساعدك هذا الأسلوب على الاستعداد ذهنيًا لكل مهمة وتقليل الانقطاعات أثناء العمل على مهمة ما، قم بإسكات الإشعارات وتقليل المشتتات . تحافظ منصة ClickUp المركزية على جميع أعمالك في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة ويقلل من الرغبة في تعدد المهام

. تحافظ منصة ClickUp المركزية على جميع أعمالك في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة ويقلل من الرغبة في تعدد المهام قم بدمج ClickUp مع تطبيق تتبع الوقت مثلتوجل تراكأو تطبيق ClickUp الأصليتكامل PomoDone. تتضمن هذه الطريقة العمل في فترات زمنية مركزة مدتها 25 دقيقة مع فترات راحة قصيرة بينهما

يساعدك المؤقت على الاستمرار في التركيز على المهمة التي بين يديك ويمنع الإرهاق

الخطوة 4: تتبع مهامك باستخدام قوالب ClickUp

إن الميزة المفضلة لدي لتطبيق طريقة Ivy Lee على منصة ClickUp هي قالب مخطط ClickUp اليومي -يوفر نظرة عامة مرئية لجميع مهامي. يمكنك استخدام هذه القوالب لتتبع التقدم المحرز في المهام الست الأكثر أهمية وتعديل جدولك اليومي حسب الحاجة.

نظّم المهام في فئات، وحدد أولوياتها بناءً على مدى إلحاحها، وتصور التقدم المحرز باستخدام الرسوم البيانية والمخططات.

حافظ على تنظيمك وإنتاجيتك مع قالب المخطط اليومي ClickUp Daily Planner

إليك كيفية الاستفادة القصوى من هذا القالب:

استخدم طريقة عرض الجدول للحصول على نظرة عامة على عاداتك وطريقة سهلة للتحقق من المهام المكتملة

وطريقة سهلة للتحقق من المهام المكتملة ستساعدك طريقة عرض القائمة على تنظيم المهام وتصنيفها لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك

لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك استخدم استخدم طريقة عرض دليل البدء لإعداد عاداتك وأهدافك

تنظيم المهام في حالتين مختلفتين ، مفتوحة ومكتملة، لتتبع التقدم المحرز

، مفتوحة ومكتملة، لتتبع التقدم المحرز قم بتحديث الحالات لإبقاء نفسك على اطلاع دائم بالتقدم المحرز

مراقبة عاداتك وتحليلها لضمان أقصى قدر من الإنتاجية تنزيل هذا القالب وبالمثل، فإن قالب مخطط ClickUp الأسبوعي ممتاز لتتبع المهام المتعددة أسبوعياً. يمكنك رؤية الأسبوع القادم في عرض واحد شامل وتتبع المواعيد النهائية والأحداث والاجتماعات.

تتبع المهام على مدار الأسبوع باستخدام قالب مخطط ClickUp الأسبوعي

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

إنشاء مهام ذات حالات مخصصة مثل مفتوحة ومكتملة لتتبع التقدم المحرز

مثل مفتوحة ومكتملة لتتبع التقدم المحرز تصنيف وإضافة سمات أو حقول مخصصة لإدارة مهامك وتصور خططك للأسبوع بسهولة

وتصور خططك للأسبوع بسهولة افتح عرضين مختلفين بتكوينات مختلفة من ClickUp، مثل دليل البدء ولوحة المخطط، لمساعدتك في تخطيط أسبوع عملك

مثل دليل البدء ولوحة المخطط، لمساعدتك في تخطيط أسبوع عملك تحسين التخطيط الأسبوعي باستخدام مهام متعددة، وتتبع الوقت، وتواريخ الاستحقاق، وتسميات الأولويات تنزيل هذا القالب ## العثور على أفضل ما لديك من إنتاجية

لقد كانت تجربتي مع طريقة Ivy Lee Method تحويلية حقًا.

أكاد أتعامل معها على أنها لعبة إدارة الوقت . من خلال التركيز على عدد محدد من المهام كل يوم، أنا نظمت مهامي لتحقيق النجاح واختبرت إحساسًا جديدًا بالسيطرة على يوم عملي.

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة كانت لها حدودها، إلا أن ClickUp وفرت لي المرونة والميزات اللازمة للتغلب عليها وتعزيز إنتاجيتي.

يكمن مفتاح النجاح في إيجاد النظام الذي يناسبك بشكل أفضل. جرّب أساليب مختلفة، ولا تخشَ من تكييف طريقة Ivy Lee Method لتناسب احتياجاتك الخاصة وأسلوب عملك. اشترك في ClickUp اليوم!