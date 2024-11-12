أفضل 13 أداة لإدارة التقويم للبقاء منظمًا

اليوم، أصبح عدد الأشخاص الذين يفضلون العمل خلال الساعات التي تناسبهم أكثر من أي وقت مضى، وهو أكثر من مجرد اتجاه سائد.

فقد وجدت شركة Gartner أنه عندما توفر المؤسسات "مرونة جذرية" في ساعات العمل ومواقع العمل، فإن عدد الموظفين ذوي الأداء العالي زيادة بنسبة 40% .

ومع ذلك، مع زيادة الاستقلالية يأتي التحدي المتمثل في إدارة الوقت بفعالية

في الواقع, 94% من الأشخاص يقولون أن تحسين إدارة الوقت يمكن أن يعزز الإنتاجية. هذا هو المكان الذي تُحدث فيه أدوات إدارة التقويم كل الفرق.

استناداً إلى تجربتي مع أدوات إدارة التقويم وأبحاث فريق ClickUp، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل 13 أداة لإدارة التقويم لمساعدتك على إدارة مشاريعك بفعالية والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إدارة التقويم؟

لقد ولت الأيام التي كنا نحمل فيها دفاتر الملاحظات في حقائبنا. أما الآن، فقد أصبح لدينا تطبيقات المخطط اليومي على هواتفنا وأجهزتنا اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. يمكننا الوصول إلى المخطط الرقمي على أي جهاز نعمل عليه. ما نحتاجه هو تطبيق لإدارة التقويم يتزامن عبر جميع هذه الأجهزة.

فيما يلي الميزات التي يجب توفرها في تطبيق ممتاز لإدارة التقويم:

أمان البيانات: اختر تطبيقات التقويم التي توفر ميزات أمان قوية لبياناتك الشخصية والمهنية

اختر تطبيقات التقويم التي توفر ميزات أمان قوية لبياناتك الشخصية والمهنية التكامل: تأكد من مزامنة منصة التقويم بسلاسة مع بريدك الإلكتروني وإدارة المهام والأدوات الأخرى وتطبيقات التقويم

تأكد من مزامنة منصة التقويم بسلاسة مع بريدك الإلكتروني وإدارة المهام والأدوات الأخرى وتطبيقات التقويم الميزات الآلية: ابحث عن خيارات الجدولة والتذكيرات والأحداث المتكررة في تطبيقات التقويم الخاصة بك

ابحث عن خيارات الجدولة والتذكيرات والأحداث المتكررة في تطبيقات التقويم الخاصة بك الذكاء الاصطناعي: تحقق مما إذا كان بإمكانك استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في مخطط الذكاء الاصطناعي والتقويم لجدولة المهام بشكل بديهي

تحقق مما إذا كان بإمكانك استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في مخطط الذكاء الاصطناعي والتقويم لجدولة المهام بشكل بديهي التعاون: إعطاء الأولوية لأفضل تطبيقات التقويم مع خيارات مشاركة التقويم وجدولة الاجتماعات

إعطاء الأولوية لأفضل تطبيقات التقويم مع خيارات مشاركة التقويم وجدولة الاجتماعات سهولة الاستخدام: اختر تطبيق التقويم البديهي لتجنب قضاء الوقت في الميزات المعقدة

اختر تطبيق التقويم البديهي لتجنب قضاء الوقت في الميزات المعقدة التوافق مع الهاتف المحمول: تأكد من أن تطبيق التقويم يعمل بشكل جيد على هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي

تأكد من أن تطبيق التقويم يعمل بشكل جيد على هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي واجهة المستخدم: اختر منصة تقويم لتخصيص طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية بسهولة

اختر منصة تقويم لتخصيص طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية بسهولة التخصيص: ابحث عن إشعارات وإعدادات قابلة للتعديل لتناسب أسلوب عملك

## أفضل 13 أداة لإدارة التقويم لإدارة المشاريع

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط وجدولة المشاريع المتكاملة) كليك أب عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تربط فريقي من خلال سير العمل المشترك والمستندات ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي. أحب الطريقة التي تساعدني بها على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة مع وجود كل شيء في مكان واحد.

إن عرض تقويم ClickUp هو تطبيق تقويم مجاني يبرز لأنه ليس مجرد تطبيق مرئي للمواعيد النهائية بل هو مساحة عمل تفاعلية يمكنني التخطيط فيها لأي شيء.

تتبع جميع مهامك وخطط لها بصريًا باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar

يمكنني سحب المهام وإفلاتها في تطبيق التقويم الرقمي، وتعديل المواعيد النهائية، وترميز المهام بالألوان لتتناسب مع أولوياتي، وفرز المهام وتصفيتها. إنه يتزامن مع تقويماتي الخارجية ، مثل تقويم Google، ويحافظ على التزاماتي الشخصية والمهنية في مكان واحد.

ما وراء الجدولة, إدارة المشاريع في ClickUp تجعل عملي فائق الكفاءة. لقد كانت القدرة على إنشاء تبعيات المهام عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة بالنسبة لي عند إدارة المشاريع المعقدة. إذا تغيرت إحدى المهام، يقوم ClickUp تلقائيًا بضبط جميع المهام التابعة - لا حاجة إلى تحديثات يدوية.

قم بسحب المهام وإفلاتها في التقويم لتحديد أولوياتها باستخدام ClickUp's ClickUp's Project Management

الـ عرض مخطط جانت البياني و عرض الجدول الزمني يعطيني نظرة شاملة على جميع المشاريع والمعالم الرئيسية، مما يسمح لي بمراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن لي مشاركة التقويم الخاص بي مع عملائي وأعضاء فريقي أن يبقى الجميع على نفس الصفحة دون الحاجة إلى مكالمات ورسائل بريد إلكتروني مستمرة. وهل ذكرت تذكيرات ClickUp ? من خلال التذكيرات والإشعارات التلقائية عبر الأجهزة، لن تفوتني المهام المهمة أبدًا.

تضيف ميزات التخصيص في ClickUp المزيد من القيمة. وإليك كيفية مساعدتك:

يمكنك تخصيص التقويم الخاص بك ليتناسب مع أسلوب عملك، سواء كنت تفضل التقسيم اليومي أو نظرة عامة شهرية عالية المستوى

المهام المتكررة المساعدة في أتمتة الأنشطة المتكررة

تضمن عمليات التكامل المتعددة مع أدوات مثل Slack وZoom وخيارات التخزين السحابي مثل Google Drive أن يتناسب ClickUp بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين المنصات المختلفة تكامل ClickUp وتقويم Google ساعدني في تنظيم جدولي الزمني. يمكنني مزامنة المهام من ClickUp إلى قائمة مهام تقويم جوجل ورؤية أي تغييرات يتم إجراؤها على أي من المنصتين تنعكس على الأخرى في الوقت الفعلي.

تتبع مهامك على أي تقويم تريده باستخدام تكامل ClickUp وتقويم Google

من الميزات البارزة الأخرى هي القدرة على تخصيص رؤية المهام -يمكنني اختيار القوائم أو المهام التي تظهر في التقويم الخاص بي، مما يساعدني على الاستمرار في التركيز على ما هو مهم. لقد حسَّن هذا التكامل إدارة وقتي من خلال جعل جميع جداولي مركزية، مما وفر عليَّ عناء التنقل بين الأدوات.

اقرأ أيضًا: 20 قالب مجاني لتقويم جوجل الـ قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم يحتوي على ميزات أخذت تقويم إدارة المشاريع إلى المستوى التالي

خطط كيف تريد أن تقضي أيامك مع قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner

إليك أكثر ما أحبه في هذا القالب:

انقر فوق حالات المهام المخصصة دعني أضع علامة على المهام على أنها "قيد التقدم" أو "قيد الانتظار

حقول ClickUp المخصصة مفيدة للغاية لحفظ التفاصيل الحيوية مثل المراحل الرئيسية والتكاليف

يعطيني الجدول الزمني والمخطط الشهري رؤية واضحة لسير العمل بشكل عام والتقدم المحرز

القالب قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp غيّر طريقة تعاملي مع المهام اليومية. فهو يتيح لي تصور أهدافي ومواعيدي النهائية بسهولة، بينما تساعدني القدرة على تحديد أولويات المهام على إدارة وقتي بشكل أكثر فعالية. لقد لاحظت أيضًا أن وجود قالب منظم يوفر لي نظرة ثاقبة حول المدة التي تستغرقها المهام عادةً.

راقب كيف يبدو جدولك اليومي مع قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp Calendar To-Do-Do List

باستخدام هذا القالب، يمكنك

تتبع التقدم المحرز بسهولة باستخدام الحالات المخصصة

باستخدام الحالات المخصصة فرز المهام باستخدام حقول مخصصة مثل الفئة والموارد ومستوى الإنتاجية والدور

باستخدام حقول مخصصة مثل الفئة والموارد ومستوى الإنتاجية والدور الوصول إلى طرق عرض متعددة ، بما في ذلك طلب الاجتماع، حسب الدور، وحسب الفئة، وحسب الفئة

، بما في ذلك طلب الاجتماع، حسب الدور، وحسب الفئة، وحسب الفئة تعزيز الإنتاجية باستخدام تتبع الوقت وتحذيرات التبعية

باستخدام تتبع الوقت وتحذيرات التبعية حافظ على التنظيم مع نظام المهام المرمز بالألوان لإدارة المهام المرئية

مع نظام المهام المرمز بالألوان لإدارة المهام المرئية أنجز المهام ذات الأولوية القصوى دون الشعور بالإرهاق

هذا قالب الجدولة أصبح ضروريًا لسير عملي، مما يساعدني على إكمال المهام ذات الأولوية القصوى دون أن أشعر بالإرهاق.

ClickUp أفضل الميزات

تتيح طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية لفريقي إدارة المهام والجداول الزمنية

تتيح لي جدولة السحب والإفلات نقل المهام مباشرةً إلى التقويم

أدوات مرئية تراقب التقدم المحرز وتدير تبعيات المهام

يمكن تعديل جداول المهام تلقائياً بناءً على التغييرات في التبعيات

يتكامل بسلاسة مع تطبيق تقويم Google والأنظمة الأساسية الأخرى لجدولة موحدة

يمكن مشاركة التقويمات مع العملاء أو أعضاء الفريق لإبقاء الجميع على اطلاع على آخر المستجدات

تنبيهات عبر أجهزة متعددة

قيود ClickUp

وصول محدود دون اتصال بالإنترنت

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم سنويًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم سنويًا شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم سنويًا

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم سنويًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

_ طرق العرض العديدة (مثل الجدول، ومخطط جانت، والتقويم، وغيرها الكثير) المتوفرة في خيارات العرض تسهل أيضًا الحفاظ على المهام محمد ريسا قليوبي ، الدعم الرئيسي، شركة بي تي ماجو تيكنولوجي

2. Wrike (الأفضل لتخصيص الموارد في طرق عرض التقويم)

عبر وريك Wrike هي أداة قوية لإدارة المشاريع معروفة بميزاتها التعاونية القوية. تتيح للفرق إدارة مشاريع متعددة من خلال التقويمات المشتركة . يساعد عرض الجدول الزمني لـ Wrike، إلى جانب تقويمات الفريق المشتركة، المديرين على تصور المهام وتعيين الموارد بكفاءة.

ويساعد تكامله مع منصات مثل Google Drive وSlack وMicrosoft Teams على تبسيط التواصل. تعمل ميزات التعاون في الوقت الفعلي على تسهيل مراقبة التقدم المحرز والتعديلات اللازمة، مما يجعل Wrike مثاليًا للفرق الكبيرة التي تعمل على مشاريع معقدة مع العديد من المساهمين.

أفضل ميزات Wrike

تصور الموارد وتجنب تعارض الجدولة مع تقويمات عبء العمل الديناميكية

وتجنب تعارض الجدولة مع تقويمات عبء العمل الديناميكية تنظيم المشاريع والمهام باستخدام جدول زمني واضح وعرض تقويم قائم على المهام

إعادة جدولة أو تعديل الجداول الزمنية باستخدام وظيفة السحب والإفلات في التقويم

تتبع عرض النطاق الترددي للفريق وإدارة عبء العمل بكفاءة مع إدارة السعة في التقويم

قيود Wrike

يمكن أن تكون واجهة المستخدم المعقدة مربكة للمستخدمين الجدد

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات محدودة

يتطلب بعض التخصيص ليناسب سير العمل الفريد من نوعه

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني

المحترف: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. تقويم جوجل (الأفضل للجدولة البسيطة والمجانية)

عبر تقويم جوجل كان تقويم Google أول تطبيق لإدارة التقويم. إنه تطبيق تقويم مجاني موثوق به مع أدوات تقويم بسيطة ومثالية لمستخدمي نظام Google Workspace البيئي. وبفضل تكامله مع Gmail، يمكنك جدولة الأحداث والاجتماعات والتذكيرات بسلاسة في صندوق الوارد الخاص بك. لا يقدم التطبيق ميزات متقدمة لإدارة المشاريع، ولكنه مناسب للجدولة الشخصية وفرق الشركات الناشئة الصغيرة.

يمكن الوصول إلى تقويم Google بشكل كبير عبر الأجهزة ويوفر وظائف أساسية مثل مشاركة التقويمات مع أعضاء الفريق وإنشاء أحداث متكررة.

أفضل ميزات تقويم Google

تحديد الخانات المتاحة التي تناسب تقويم الجميع باستخدام ميزة "العثور على وقت

تصنيف الأحداث الشخصية وأحداث العمل والأحداث المشتركة باستخدام الأحداث المرمزة بالألوان

إدارة جداول الفريق وحجز الموارد باستخدام خيارات التقويم المشترك

قيود تقويم Google

التخصيص المحدود

لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المشاريع

يفتقر إلى أدوات إدارة المهام المدمجة

تسعير تقويم Google

مجانًا

تبدأ خطط الأعمال من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مع Google Workspace)

تقييمات ومراجعات تقويم Google

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل لتقويم جوجل

4. في اتجاه عقارب الساعة (الأفضل لإدارة الوقت تلقائيًا)

عبر في اتجاه عقارب الساعة Clockwise هي أداة تقويم أخرى لتحسين إدارة الوقت تلقائيًا. ما هو رائع في Clockwise هو قدرتها على إعادة ترتيب اجتماعاتك ومهامك لتتناسب مع ساعات عملك الأكثر إنتاجية. فهو يتكامل بسلاسة مع تقويم Google، حيث يقوم تلقائيًا بجدولة الاجتماعات تلقائيًا خلال الأوقات التي لا تقاطع ساعات التركيز.

إن حجب الوقت تساعدك ميزة اقتطاع فترات للعمل العميق مع تقليل تعارضات التقويم. توفر الجدولة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Clockwise الوقت من خلال تقليل التعديلات اليدوية.

أفضل ميزات Clockwise

حسِّن يومك من خلال إنشاء كتل غير متقطعة من وقت التركيز مع مساعد التقويم الذكي

اضبط جداول الفريق بشكل ديناميكي مع مزامنة توافر الفريق لتتماشى مع أوقات الاجتماعات المثلى

منع الاجتماعات من التعدي على الوقت الشخصي من خلال ضبط ساعات العمل مع حماية التوازن بين العمل والحياة الشخصية

قيود عقارب الساعة

الأنسب للمستخدمين الأفراد وليس الفرق

خيارات تخصيص محدودة

يعتمد على تقويم Google

التسعير في اتجاه عقارب الساعة

مجانًا

المحترف: 6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 11.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات في اتجاه عقارب الساعة

G2: 4.7/5 (66 تقييمًا)

4.7/5 (66 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (50 مراجعة)

5. فانتاستيكال (الأفضل لمستخدمي أبل)

عبر فانتاستيكال هذه أداة تقويم حصرية من Apple. تتمثل إحدى ميزاته البارزة في معالجة اللغة الطبيعية، والتي تتيح لك جدولة الأحداث ببساطة عن طريق كتابة أوامر مثل "الغداء مع سارة غداً ظهراً" إنها بديهية وسهلة الاستخدام.

يتميز التطبيق بتصميم سهل الاستخدام ويتزامن مع معظم مساحات العمل والأنظمة البيئية، مثل Google و iCloud و Microsoft Exchange.

أفضل الميزات الرائعة

استخدام إدخال الأحداث باللغة الطبيعية لجدولة الأحداث بشكل حدسي عن طريق كتابة أوامر بسيطة

التخطيط لظروف الأحداث الخارجية مع تنبؤات الطقس المدمجة داخل التقويم

توفير الوقت للأحداث المتكررة أو المتشابهة، وتبسيط إدارة التقويم باستخدام قوالب الأحداث

القيود الخيالية

متوفر فقط على أجهزة Apple

تتطلب الميزات المميزة اشتراكاً

ميزات تعاون محدودة

الأسعار الخيالية

مجاني

القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات الخيالية

G2: 4.4/5 (16 تقييم)

4.4/5 (16 تقييم) Capterra: 4.8/5 (20 مراجعة)

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6. مخطط المحور (الأفضل لتتبع استخدام الموارد)

عبر مخطط المحور Hub Planner هو أداة جدولة وإدارة موارد شاملة ومثالية للفرق التي تتعامل مع المشاريع الكبيرة الحجم. تتيح لك طريقة عرض التقويم البديهية تخصيص الموارد بفعالية.

ما يميز Hub Planner هو التنبؤ بالموارد، والذي يساعد مديري المشاريع على توقع الاحتياجات المستقبلية بناءً على الاحتياجات الحالية إدارة عبء العمل . تعمل ميزات الجداول الزمنية والفواتير المدمجة على تسهيل تتبع الوقت المستغرق في المشاريع وإدارة الميزانيات.

Hub Planner أفضل الميزات

تتبع جداول أعضاء الفريق وخططهم باستخدام تقويم توافر الموارد

احصل على نظرة شاملة لتوزيع الموارد باستخدام تقويمات تخصيص المشروع

احصل على لقطة مرئية للمواعيد النهائية للمشروع واستخدام الفريق مع شبكة جدولة متكاملة

تحسين سعة الفريق من خلال تقارير الاستخدام في التقويم

قيود مخطط المركز

منحنى التعلم الحاد للمبتدئين

الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة

خيارات التخصيص المحدودة

تسعير مخطط المركز

البداية: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مخطط المحور

G2: 4.2/5 (44 تقييمًا)

4.2/5 (44 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. مشاريع زوهو (الأفضل لإنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص)

عبر مشاريع زوهو تتفوق Zoho Projects في توفير طرق عرض التقويم القابلة للتخصيص لإدارة المشاريع. وهذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى المرونة. يمكنك تخصيص مهام سير العمل، والتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى مثل CRM وBooks، وحتى أتمتة المهام بناءً على احتياجات المشروع.

تساعد طريقة عرض الجدول الزمني للمشروع في إبقاء جميع أعضاء الفريق على المسار الصحيح، كما أن التقويم المشترك يجعل من السهل رؤية المواعيد النهائية. توفر الخطط المدفوعة العديد من الميزات للفرق المتنامية، وتتيح مجموعة واسعة من عمليات التكامل تجربة إدارة مشروع مصممة بالكامل.

أفضل ميزات Zoho Projects

إدارة تبعيات المهام مباشرة في التقويم باستخدام تكامل مخطط جانت البياني

احصل على رؤية واضحة للمواعيد النهائية الرئيسية للمشروع في التقويم من خلال تتبع المراحل الرئيسية

تتبع تقدم مهام الفريق بأكمله والمواعيد النهائية القادمة مع طرق عرض التقويم المشتركة

قيود مشاريع Zoho Projects

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات محدودة

يمكن أن يكون مربكًا، مع وجود الكثير من الميزات

يتطلب نظام Zoho البيئي للحصول على الوظائف الكاملة

تسعير Zoho Projects

مجانًا

قسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Zoho Projects التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (440+ تقييم)

4.2/5 (440+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

8. مايكروسوفت أوتلوك (الأفضل لنظام مايكروسوفت البيئي)

عبر مايكروسوفت أوتلوك يناسب تقويم Microsoft Outlook الفرق الكبيرة المعتادة على Microsoft Office 365. فهو يتكامل مع البريد الإلكتروني وجميع تطبيقات Office الأخرى، مما يتيح سهولة جدولة الاجتماعات والتذكيرات ومشاركة التقويم مع أعضاء الفريق. يوفر تقويم Outlook مجموعة من الميزات القابلة للتخصيص والموثوقية.

مايكروسوفت أوتلوك أفضل الميزات

الحصول على اقتراحات بشأن الأوقات المتاحة للمشاركين باستخدام مساعد جدولة الاجتماعات استناداً إلى تقويماتهم

تحديد أنواع الاجتماعات والأولويات بسرعة باستخدام فئات الألوان في التقويم

اطلع على مدى توفر فريقك بأكمله في لمحة واحدة باستخدام طرق عرض تقويم الفريق

قيود Microsoft Outlook

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة

يحتوي على إعداد معقد ويتطلب خبيرًا لغير مستخدمي أوفيس

خيارات محدودة لإدارة المهام

مايكروسوفت أوتلوك التسعير

مجاناً مع اشتراك Office 365

مايكروسوفت أوتلوك التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1990+ تقييم)

9. Hive (الأفضل للتعاون الجماعي والمهام)

عبر خلية النحل يوفر Hive مزيجًا من إدارة المهام وتكامل التقويم، مما يجعله خيارًا ممتازًا للفرق التي تحتاج إلى حل شامل.

طريقة عرض تقويم Hive قابلة للتخصيص بشكل كبير، ويمكنني تعيين المهام مباشرةً من التقويم نفسه، مما يوفر لي الوقت عند إدارة مشاريع متعددة. يحتوي Hive على ميزات تعاون جيدة، مثل الدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات، مما يسهل التواصل. يتكامل Hive أيضًا بشكل جيد مع Slack وGoogle Drive.

Hive أفضل الميزات

تتبع المواعيد النهائية وتقدم المهام بوضوح من خلال عرض التقويم المستند إلى المهام

تحويل أحداث التقويم إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور باستخدام بطاقات العمل المدمجة

توفر طرق عرض التقويم القابلة للتخصيص خيارات تقويم جانت وكانبان والتقويم التقليدي لتخطيط مرن للمشروع

حدود #### Hive

منحنى تعلم أكثر حدة للفرق الصغيرة

مكلف إلى حد ما للفرق الصغيرة

نسخة مجانية محدودة

تسعير #### Hive

مجاني

الفرق: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: السعر على الاتصال

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (60 تقييم)

4.2/5 (60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. Doodle (الأفضل لإنشاء جداول الاجتماعات القائمة على الاستطلاع)

عبر رسومات الشعار المبتكرة يعمل Doodle على تبسيط جدولة الاجتماعات من خلال تقديم ميزة استطلاع رأي بديهية تسمح للمشاركين بتحديد أوقات الاجتماعات المفضلة لديهم. وهي مفيدة لجدولة الاجتماعات مع العملاء أو المجموعات الكبيرة حيث يتفاوت التوافر. يوفر Doodle بصريًا نظرة عامة على الخانات المتاحة.

في حين أنه يتفوق كأداة أساسية برنامج إدارة الاجتماعات هو الأنسب للفرق التي تحتاج إلى أداة خارجية لإدارة المشاريع والمهام. يأتي الإصدار المتميز بدون إعلانات ويتزامن بسهولة مع التقويم الخاص بك.

Doodle أفضل الميزات

تبسيط اختيار الأوقات للاجتماعات مع المجموعات الكبيرة باستخدام جدولة الاقتراع الجماعي

تحديد أولويات التوافر للاجتماعات الجماعية باستخدام ترتيب التوافر

إضفاء لمسة احترافية على دعوات الاجتماعات باستخدام العلامة التجارية المخصصة للحدث

قيود الشعار المبتكر

لا توجد ميزات لإدارة المشاريع

ميزات محدودة في الإصدار المجاني

خيارات التخصيص ضئيلة للغاية

تسعير #### Doodle

مجاني

المحترف: 6.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Doodle التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

11. تقويم Apple (الأفضل لإدارة الأحداث المترجمة)

عبر تقويم أبل تقويم Apple هو تقويم بسيط وسهل الاستخدام لمستخدميه. أقدر مدى سهولة إنشاء الأحداث ودعوة المشاركين وتعيين التذكيرات. التكامل مع Siri ميزة أخرى مميزة. فباستخدامه، يمكنك جدولة الأحداث باستخدام الأوامر الصوتية.

وعلى الرغم من أنه يقتصر على نظام أبل البيئي، إلا أنه يعمل بشكل جيد للاستخدام الشخصي والفرق الصغيرة. الواجهة النظيفة والبسيطة تجعل الجدولة سهلة.

أفضل ميزات تقويم Apple Calendar

جدولة الاجتماعات عبر المناطق مع تعديلات تلقائية باستخدام دعم المنطقة الزمنية

تشغيل الإشعارات بناءً على مكان وجودك باستخدام التذكيرات المستندة إلى الموقع الجغرافي

تبسيط تنسيق الجداول الزمنية مع الآخرين باستخدام التقويمات العائلية أو الجماعية المشتركة

قيود تقويم Apple

لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المشاريع

خيارات تخصيص محدودة للفرق

تسعير تقويم Apple

مجاني (يأتي مع أجهزة Apple)

تقييمات ومراجعات تقويم Apple Calendar

G2: 4.1/5 (194 تقييم)

12. Bitrix24 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وتكامل التقويم)

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هو مجموعة كاملة لإدارة الأعمال، وأداة إدارة التقويم هي إحدى ميزاته. كما تتضمن بالإضافة إلى ذلك إدارة علاقات العملاء وإدارة المهام وأدوات الاتصال. تعمل ميزة التقويم بشكل جيد مع نظام إدارة المهام في Bitrix24. يمكنك جدولة المهام وتعيين التذكيرات مباشرةً داخل التطبيق.

Bitrix24 مثالي للشركات الكبيرة التي تدير جميع عملياتها الداخلية والخارجية على منصة واحدة. يوفر Bitrix24 أيضًا تقويمات مشتركة يمكنك من خلالها التنسيق مع فريقك.

أفضل ميزات Bitrix24

تتبع الاجتماعات مع العملاء، وفرص المبيعات، والمهام في مكان واحد مع إدارة علاقات العملاء والتقويم المدمج

جدولة المهام تلقائيًا استنادًا إلى قواعد المشروع باستخدام تدفقات عمل مخصصة مرتبطة بالتقويم

قيود Bitrix24

معقد للمبتدئين

تتطلب بعض الميزات ترقيات

أسعار أعلى للفرق الصغيرة

تسعير Bitrix24

مجاني (الإصدار الأساسي)

الإصدار الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين الإصدار القياسي: 99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات بيتريكس 24

G2: 4.1/5 (540 تقييم)

4.1/5 (540 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 860 تقييم)

13. كاليندلي (الأفضل لجدولة المواعيد التلقائية)

عبر كاليندلي Calendly سهل الاستخدام ومصمم بشكل مناسب للمحترفين الذين يحتاجون إلى جدولة الاجتماعات أثناء التنقل.

يتزامن Calendly مع التقويم الخاص بك، سواء كان Google أو Outlook. يتم ضبطه تلقائيًا حسب المناطق الزمنية، مما يجعله مثاليًا للاجتماعات الدولية. إنه موثوق وفعال من حيث التكلفة.

Calendly أفضل الميزات

اختر أوقات الاجتماعات التي تتوافق مع أوقات التوافر باستخدام روابط جدولة الاجتماعات التلقائية

منع الحجز الزائد عن طريق حظر الوقت الشخصي تلقائياً باستخدام نوافذ التوافر القابلة للتخصيص

توزيع الاجتماعات بين أعضاء الفريق بالتساوي باستخدام الجدولة الدورية

قيود Calendly

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع

التخصيص محدود في الإصدار المجاني

الخطط المدفوعة مطلوبة للحصول على ميزات متقدمة

تسعير #### كاليندلي

مجاني

الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات في اتجاه عقارب الساعة

G2: 4.7/5 (2220+ تقييم)

4.7/5 (2220+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (3360+ تقييم)

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## ClickUp - أفضل تطبيق لإدارة التقويم يمكنك الحصول عليه

الآن وقد اكتشفت أفضل 13 أداة لإدارة التقويم، فقد حان الوقت للتحكم في جدولك الزمني وتحسين إنتاجيتك. فباستخدام تطبيق إدارة التقويم الصحيح، يمكنك تبسيط جدولتك، وتحسين إدارة الوقت، وتعزيز التعاون داخل فريقك.

إذا كنت مستعداً لتجربة فوائد إدارة المشاريع بكفاءة, اشترك في ClickUp اليوم وحوّل طريقة عملك!