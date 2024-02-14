10 قوالب مجانية لتقويم Google للحفاظ على التنظيم في العمل

قوالب تقويم جوجل - أين سنكون بدونها، أليس كذلك؟

من الجيد دائمًا أن تكون مهارات مؤسستك متناسقة مع مهاراتك. مع المشاريع الجديدة، سيكون هناك المزيد من الاجتماعات والأهداف الشخصية المتجددة.

وللحفاظ على تنظيم مشاريعك، نقترح استخدام قوالب تقويم Google - وهي أذكى طريقة لتتبع مهامك وتسليماتك ومواعيدك النهائية وغير ذلك.

ولتسهيل الأمور، سنقوم بإدراج خمسة قوالب مجانية لتقويم Google لحفظها أو وضع إشارة مرجعية عليها لوقت لاحق.

سنقوم أيضًا بإدراج 10 قوالب بديلة لتقويم Google للأشياء الأكثر جدية (فكر في الحملات التسويقية ومشاريع العمل من المنزل، وما إلى ذلك).

ما هو قالب تقويم Google؟

قالب تقويم Google هو تقويم رقمي غني بالميزات ومتعدد الاستخدامات وديناميكي.

يمكنك استخدام هذا التقويم الرقمي لتخطيط اجتماعاتك ومهماتك الشخصية ومكالماتك ومهامك، سمِّ ما شئت.

عندما تصبح الأمور مرهقة (كما هو الحال في كثير من الأحيان)، يمكن أن يساعدك استخدام قالب تقويم Google:

البقاء على اطلاع على مشاريعك ومهامك ومواعيدك النهائية المعلقة

تعدد المهام والحفاظ على التنظيم

منع ضبابية الدماغ وإرهاق العمل، وتحسين الإنتاجية

4 قوالب مجانية لتقويم Google لتحميلها الآن

التقويمات لها اسم سيئ - أي التقويمات المادية. ينظر إليها معظمهم على أنها شيء يخبرك بتاريخ ويوم الأسبوع، وهذا كل ما في الأمر.

لكن استخدام التقويم الصحيح يمكن أن يكون مفيدًا لأنه يساعدك على متابعة عبء العمل دون أن تفقد هدوءك الذهني.

إليك أربعة نماذج لتقويم جوجل يمكنك حفظها الآن وشكرنا لاحقًا:

1. تقويم التسويق

عبر ذا جودوكس قم بتنزيل قالب تقويم التسويق المجاني هذا لعام 2024 لتخطيط حملاتك التسويقية كالمحترفين. استخدم هذا التقويم المنظم في شريحة جوجل لوضع استراتيجية وجدولة عملك دون تفويت أي شيء.

2. مخطط مستندات جوجل اليومي

عبر مختبرات التقويم قالب المخطط اليومي هو جدول مناسب للجميع تقريبًا - سواء كانوا مديري مشاريع أو مديرين تنفيذيين أو موظفين أو كتاب أو طهاة أو فنانين.

استخدم هذا المخطط اليومي القابل للتحرير وأنشئ تقويمًا شهريًا بثلاثة قوالب: محرّر مستندات Google وجداول بيانات Google وجداول بيانات Google وPDF، للتخلّص من الضغوط اليومية.

3. قالب كشوف مرتبات المنظمات غير الربحية

عبر Template.net تعد إدارة الرواتب للمنظمات غير الربحية مشكلة كبيرة لأن إدارة الأموال أمر صعب.

فأنت تريد أن تحصل على تعويضات الموظفين في الوقت المحدد، ولكي يحدث ذلك، عليك الالتزام بجدول الدفع الخاص بك. يمكنك أيضًا الالتزام بالمواعيد النهائية للضرائب والعطلات وغير ذلك.

استخدم هذا القالب وخصصه دون القلق بشأن الحفاظ على الشفافية المالية. يمكن استخدامه كمستندات Google Docs، أو شرائح Google، أو PDF، وغير ذلك الكثير

4. تقويم التدريب الشخصي

عبر ملفات GooDocs يبدأ النمو المهني بالتعلم المستمر وجدول زمني تدريبي واضح ومحدد الهدف.

ولكن يمكن تحقيق التوازن بين العمل والتعلم إذا كان روتينك منظمًا بشكل جيد.

استفد من قالب تقويم مستندات Google هذا لتتبع ورش العمل والندوات والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغيرها.

ذات صلة: تعلم كيفية عمل_

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## قيود استخدام قوالب تقويم Google

اسأل نفسك: استخدام قوالب تقويم جوجل جيد، ولكن هل هي أفضل طريقة لعمل تقويم؟ لا!

فيما يلي ثلاثة أسباب قد تجعل قالب تقويم جوجل غير مناسب عند استخدامه لتنظيم يومك:

إنه يعمل بشكل أساسي كأداة لإنشاء المستندات، وليس المقصود به إنشاء تقويم

لا يسمح لك بالوصول إلى الملفات دون اتصال بالإنترنت، ويجب أن تكون متصلاً بالإنترنت - إما على مساحة عمل جوجل أو تقويم جوجل نفسه. هذه عقبة كبيرة إذا لم يكن لديك نطاق ترددي جيد للإنترنت أو أثناء حالات الطوارئ غير المتوقعة

لا يسمح لك بجدولة المهام أو تعيينها أو إنشائها. كما لا يمكنك تصور سير عملك أو جدول زمني

## 10 قوالب بديلة لتقويم جوجل في 2024

يعد ClickUp بديلاً أفضل من نماذج Google عند إنشاء تقويم لأنه بديل أفضل من نماذج Google لأنه الكل في واحد مجموعة الإنتاجية تقدم طرق عرض مفصلة للتقويم.

لستَ بحاجة إلى التنقل بين الشاشات والتطبيقات وكل ما بينهما لإدارة مشروعك وتتبعه.

علاوة على ذلك، يمكنك تنفيذ مهام سير العمل بسلاسة باستخدام تخطيط العملية وقم بتدوين أفكارك باستخدام برنامج ClickUp اليومي قوالب السجل . احصل على نظرة عامة على مشروعك من خلال قالب نظرة عامة على المشروع وإنشاء محتوى يتم تحويله باستخدام قوالب تقويم المحتوى .

ولكن لا تأخذ كلامنا على محمل الجد.

تابع القراءة للاطلاع على 10 من قوالب تقويم Google البديلة المفضلة لدينا والمزودة بالميزات المناسبة للبقاء منظمًا.

هيا بنا!

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_مراجع/ https://clickup.com/blog/google-calendar-alternatives//#2-1-clickup- أفضل 10 بدائل لتقويم Google* %/%href/_

أفضل بعشر درجات من تقويم جوجل

1. قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم

قالب مخطط التقويم

قالب مخطط تقويم ClickUp's Calendar Planner مثالي للمبتدئين الذين يرغبون في تنظيم مشاريعهم في أجزاء يمكن إدارتها.

من المؤكد أن تقويم Google يتيح لك القيام بنفس الشيء. ومع ذلك، يرتقي ClickUp بالتخطيط إلى المستوى التالي من خلال تقديم الميزات التالية:

حالات مخصصة: وضع علامة على حالة المهمة كحالة محظورة أو ملغاة أو منجزة أو قيد التنفيذ أو قيد التنفيذ أو قيد الانتظار لتتبع الأحداث أو الأنشطة أو المهام

الحقول المخصصة: على عكس تقويم Google، تتيح لك هذه السمات العشرة المخصصة المختلفة، مثل: المتطلب الرئيسي، والمراجع، والتقييم، والمكان، والتكلفة الفعلية، وما إلى ذلك، تصور بيانات الحدث وحفظها

طرق العرض المخصصة: تساعدك طرق العرض الست المختلفة في تكوينات ClickUp المتنوعة (فكّر في طريقة عرض الملخص، ولوحة التقدم، وعرض الجدول الزمني، والمخطط الشهري، ودليل البدء، وما إلى ذلك)، على تصور نفس البيانات بطرق متعددة

إدارة المشروع: يوفر ClickUp ميزات تتبع الوقت، ورسائل البريد الإلكتروني، والعلامات، وتحذيرات التبعية، وغير ذلك، مما يدمج إدارة المشروع في تقويم ديناميكي! تنزيل هذا القالب ### 2. قالب التقويم الأسبوعي لـ ClickUp Weekly Calendar

قالب التقويم الأسبوعي لـ ClickUp

تقدم Google قالبًا أسبوعيًا، ولكنه أساسي في أفضل الأحوال.

مع قالب التقويم الأسبوعي لـ ClickUp ، يمكنك الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي لأحداثك ومهامك ومواعيدك النهائية والمزيد. يمكنك أيضًا تحديد التعارضات أو التداخلات وتعديلها والبقاء في الموعد المحدد!

تتضمن الميزات المفيدة الأخرى لهذا القالب ما يلي:

حالات مخصصة لتمييز المهام على أنها مكتملة، وقيد التنفيذ، وقيد التنفيذ، وغير مكتملة

حقول مخصصة مع 3 سمات مخصصة مختلفة - الشعور بالجودة ونوع المهمة والملاحظات المهمة - لتصنيف وإضافة ملاحظات إلى المهام

طرق عرض مخصصة عبر 5 تكوينات "انقر فوق" - دليل البدء، والتقويم الأسبوعي، والمهام المكتملة، وجميع المهام، وهذا الأسبوع للوصول إلى البيانات بنقرة واحدة ومنظمة

هذا القالب ضروري للمديرين المشغولين الذين لديهم الكثير من المهام. تنزيل هذا القالب

3. قالب تقويم محتوى ClickUp

قالب تقويم محتوى ClickUp

لا يمكن لفرق المحتوى أن تكتفي بقائمة بسيطة أو جدول بيانات لتخطيط تصميماتها. قالب تقويم المحتوى في ClickUp رفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك.

تصور أصول المحتوى الشهرية الخاصة بك عن طريق تحليل ما يلي:

أنواع المحتوى الذي يتم إنتاجه (المدونات، رسائل البريد الإلكتروني، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)

متى يتم جدولة المحتوى ونشره وعلى أي القنوات يتم نشره

الروابط الهامة بمجرد نشرها (الإشارات، والمشاركة، والتفاعلات، والتحويلات، وحركة المرور، وما إلى ذلك)

يحتاج فريق المحتوى الخاص بك إلى رؤية في الوقت الفعلي لكل جانب من جوانب دورة حياة الإنتاج - وهنا يتألق تقويم المحتوى من ClickUp.

وضع تصور واضح لسير العمل للإنتاج. حدد نقاط الضعف لتحسين المحتوى. أنشئ عملية تسويق محتوى ناجحة! تنزيل هذا القالب

4. قالب التقويم السنوي لـ ClickUp

قالب التقويم السنوي لـ ClickUp

لا يقتصر تتبع التحديات السنوية على إنستجرام أو تيك توك؛ فقد تحتاج إلى تتبع الأحداث الاجتماعية الشخصية والمهام المهنية وما إلى ذلك على مدار العام.

مع قالب التقويم السنوي لـ ClickUp تحصل على المزايا التالية:

نظرة شاملة وشاملة: تخطيط وتنظيم جميع مهامك للسنة بكل سهولة

أهداف واضحة ومحددة الأهداف: تتبع الأهداف بالإضافة إلى المعالم الرئيسية للمشاريع الحاسمة

فهم أسهل ومتعمق للمشروع: تصور التقدم الذي أحرزته بتنسيق سهل الفهم

من ناحية الميزات، يمكنك استخدام

حالات مخصصة مع خمسة أشكال مختلفة للأنشطة مكتمل، متأخر، قيد التنفيذ، على المسار الصحيح، وعلى وشك البدء

حقول مخصصة لإدارة المهام حسب الفئة: الفئة، وربع التنفيذ، والميزانية، والقسم، والفريق المعين

طرق عرض مخصصة بأربعة تنسيقات: التقويم، والأنشطة حسب الحالة، وقائمة الأنشطة، وابدأ من هنا

قم بإدارة تقويمك السنوي بكل سهولة. نزِّل القالب وابدأ تخطيطك للعام الجديد بطريقة مثمرة. تنزيل هذا القالب المكافأة: هنا أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للأحداث تستحق التجربة._

5. قالب قائمة مهام تقويم ClickUp Calendar To Do List

قالب قائمة مهام التقويم ClickUp Calendar To Do List Tem

تخيل الجمع بين مهامك الهامة في تقويم جذاب بصريًا؛ إنه أمر منطقي للغاية.

هذا هو بالضبط ما قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp يتيح لك القيام بـ

التوفيق بين مهام متعددة وتحقيق أهدافك دون أخطاء

تتبع أيامك وأسابيعك وشهورك في وقت واحد

تنظيم المهام في مجموعات واضحة والتعمق في التفاصيل مع مراعاة الصورة الكبيرة أو أهدافك قصيرة المدى

يتيح لك هذا القالب أيضًا إضافة سمات مثل الفئة والموارد ومستوى الإنتاجية والدور لتصور مهامك بسهولة.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام خمس طرق عرض - طلب الاجتماع، حسب الدور، وحسب الدور، وحسب الفئة، والجداول الزمنية، ودليل البدء - لإبقاء أهدافك دائمًا في الأفق. تنزيل هذا القالب

6. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp

قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث ClickUp

تتمحور منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول الاستفادة من الاتجاهات الفيروسية في الوقت المناسب. ولكن إذا تأخرت منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فلن تنتشر في الوقت المناسب. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp سيحسن من وتيرة وجودة وتوقيت منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال

بناء سير عمل مبسّط لجميع محتوياتك على وسائل التواصل الاجتماعي

ضمان الاتساق عبر قنوات التواصل الاجتماعي

تقديم رؤية متعمقة للأحداث والحملات القادمة وما إلى ذلك.

مساعدتك في تخطيط وتحديد أهداف استراتيجيتك الاجتماعية بشكل استباقي

تحسين وظائف القالب من خلال الاستفادة من إمكانات تتبُّع الوقت المتقدمة والتعليقات والذكاء الاصطناعي والمزيد.

لتصنيف مهامك، استخدم الفلاتر مثل السمة وتاريخ النشر والقناة والمخرجات النهائية وعلامات التصنيف لتمنحك انطلاقة رائعة. تنزيل هذا القالب

7. قالب التقويم الترويجي لـ ClickUp

قالب تقويم ClickUp الترويجي

الشركات التي تسبق منافسيها بعشر خطوات تتقدم على منافسيها بشيء واحد صحيح - تشكيلتها الترويجية للعام. تحتاج إلى تتبع الحملات، وإطلاق المنتجات، وما إلى ذلك. قالب التقويم الترويجي من ClickUp يتيح لك التركيز على كل التفاصيل الصغيرة من خلال

تخطيط المبادرات الترويجية وتتبع التقدم المحرز

تنظيم المهام والحملات في قوائم سهلة العرض

التعاون مع زملائك في الفريق وإبقاء الجميع على اطلاع على كل صغيرة وكبيرة

احصل على التنظيم وإدارة الوقت والتنفيذ بثقة - كل ذلك من قالب مركزي! تنزيل هذا القالب

8. قالب تقويم المحتوى الأسبوعي لـ ClickUp

قالب تقويم المحتوى الأسبوعي لـ ClickUp

من منا لا يريد بداية فعالة للأسبوع؟ واحدة حيث

يتم وضع كل قائمة في إطار زمني مناسب

يتم وضع جميع قوائم المراجعة

يتم تعيين كل مهمة إلى T

الرافعة المالية قالب تقويم المحتوى الأسبوعي من ClickUp لتحقيق ذلك.

سواء كنت ترغب في تحسين حملتك التسويقية الرقمية أو تخطط لحملة إعلانية ربع سنوية، يمنحك هذا القالب الأسبوعي رؤية كاملة لاستراتيجية المحتوى وعملية النشر.

خطط مسبقاً من خلال جدولة المحتوى على دفعات، ولا تفوّت أي موعد نهائي مهم! تنزيل هذا القالب

9. قالب تقويم الأعمال التجارية

قالب تقويم الأعمال التجارية ClickUp

يمكن أن يكون تقييم أنشطة عملك التجاري مصدر إزعاج كبير. ولكن قالب تقويم الأعمال من ClickUp يجعل هذه العملية أكثر بساطة.

لا يوجد قالب محدد لتقويم Google يمكن لرواد الأعمال والمديرين التنفيذيين وفرق العمل استخدامه.

ولمعالجة هذه الفجوة، صممت ClickUp قالباً متكاملاً قالب تقويم الأعمال لمساعدة المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال على إدارة كل شيء - من مكالمات المبيعات إلى المواعيد النهائية للمشاريع بنقرة واحدة.

يأتي هذا القالب مع أربعة حقول مخصصة مفيدة للغاية: كان هذا ممتعًا، ونوع النشاط، والملفات، والقسم لتصور التقويم الخاص بك ولا تشعر بالملل أبدًا!

عزز مهاراتك في إدارة مشروعك من خلال الاستفادة من إمكانيات تتبع الوقت والعلامات ورسائل البريد الإلكتروني والإشعارات وما إلى ذلك.

قد يبدو تقويم الأعمال هذا أحادي البُعد للوهلة الأولى، ولكنه يفي بجميع الحسابات - سواء كان ذلك من خلال البقاء على رأس المواعيد النهائية، أو توفير رؤية للاجتماعات القادمة، أو التخطيط المسبق للمشاريع والأهداف طويلة الأجل. تنزيل هذا القالب

10. قالب تقويم حملة ClickUp

قالب تقويم حملة ClickUp

الحملات هي روح أي علامة تجارية - فهي تقدم لمحة عن كيفية تفكير العلامة التجارية وعملها وازدهارها.

يعد الحصول على الحملة بشكل صحيح أمرًا حاسمًا للحفاظ على صورتك العامة وتحسين أرباح الشركة. قالب تقويم حملة ClickUp يختلف عن تقويمات الحملات الأخرى المتاحة اليوم.

استخدمه من أجل

وضع جدول زمني لحملاتك

تتبّع التقدم المحرز مقابل الإنجازات الرئيسية والمراحل الرئيسية

التعاون مع الفرق وأصحاب المصلحة لضمان سير الحملات على المسار الصحيح

تصور أهداف كل حملة ومهامها وتبعياتها ومواعيدها النهائية

سواء كنت تقوم بإنشاء تقويمات المحتوى أو تتبع حملات البريد الإلكتروني، فهذا هو النموذج الوحيد الذي تحتاجه لبدء حملتك على الطريق الصحيح. قم بتنزيل هذا القالب

إنشاء التقويمات وتتبع المشاريع بأداة واحدة: انقر فوق

أن تكون أكثر التنظيم في العمل لا يحدث بين عشية وضحاها. يجب أن تعمل فرقك بشكل متزامن، ويجب أن تتماشى الموارد مع عبء العمل، ويجب تخصيص الميزانيات في الوقت المحدد، ويجب تحديد الجداول الزمنية.

حتى مع كل ما سبق، ما زلت معرضًا لخطر حدوث أخطاء يدوية إدخال البيانات أو المشكلات التي تنبع من يوم متعب، وتؤثر عليك في النهاية.

إذن، هل هناك حل لهذه المشكلة؟ نعم.

أنت بحاجة إلى تعزيز مهاراتك التنظيمية الهائلة بالفعل وإضافة قوة تقويمات ClickUp لجعل العملية بديهية ومحدثة وتعاونية.

ابدأ بتحديد احتياجات التقويم الخاص بك؛ ومن هناك، من السهل اختيار تقويم ClickUp المناسب لمساعدتك على البدء. وإذا واجهتك أي صعوبة في اختيار التقويم المناسب، تواصل مع فريقنا الذي سيساعدك على الاختيار الصحيح.

كن منظماً مع ClickUp مجاناً .