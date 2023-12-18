كيفية إنشاء تقويم في جداول بيانات جوجل (دليل 2025 + قالب)

تبدأ أفضل الأشياء دائماً بشخص يشير إلى التقويم.

عطلة ملحمية حفلة عيد ميلاد مفاجئة. مشروعك القادم.

هذا صحيح.

يحتوي التقويم على إجابات لجميع أسئلتك المتعلقة بالتخطيط لمشروعك.

ومع ذلك، فإن تقويم التقويم الحائطي قد انتهى.

مثلها مثل مشغلات الكاسيت والهواتف المحمولة، فهي تنتمي إلى الماضي البعيد.

اليوم، أنت بحاجة إلى تقويم على الإنترنت يمكنه مواكبة جدولك الزمني في أي مكان وفي أي وقت.

ولحسن الحظ، يمكنك إدارة ذلك من خلال جوجل تقويم الورقة.

في هذه المقالة، سنستعرض خطوات بناء تقويم في جوجل جداول البيانات واقتراح بديل أفضل للعملية.

قم بحظر التقويم الخاص بك وخذ هذا البرنامج التعليمي لتقويم جداول بيانات جوجل!

لماذا إنشاء تقويم في جداول بيانات جوجل؟

دعنا نواجه الأمر. من المحتمل أن يكون لديك برنامج مثبت مسبقًا أداة التقويم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أو تعتقد أن تقويمًا ثابتًا قديمًا عاديًا سيفي بالغرض أيضًا.

ولكن إليك كيف يكون تقويم جداول بيانات جوجل أفضل بكثير من تلك الخيارات الافتراضية:

سهولة الوصول إليه : جداول بيانات جوجل جزء منمساحة عمل جوجل قابلة للتحرير : إنشاء تقويم مخصص ليناسب احتياجاتك الفريدة

: جداول بيانات جوجل جزء منمساحة عمل جوجل تعاوني : قم بدعوة أعضاء الفريق للتحرير المباشر

: قم بدعوة أعضاء الفريق للتحرير المباشر مجانًا: لا تدفع سنتًا واحدًا مقابل مجموعة ميزات عالمية حقًا

استخدم جداول بيانات جوجل من أجل التخطيط لحدث أو إنشاء تقويمات تسويق المحتوى ووسائط التواصل الاجتماعي، أو مجرد عد الأيام حتى موعد إطلاقك الكبير.

هل أنت مستعد لتتعلم كيف تستفيد من قوتها؟

هيا بنا!

كيفية إنشاء تقويم في جداول بيانات جوجل؟

انظر، إذا كان إنشاء تقويم في جداول بيانات جوجل بسيطًا للغاية، فلن تكون هنا، أليس كذلك؟ لسوء الحظ، إنها عملية معقدة ومليئة بالصيغ، نوعًا ما مثل إنشاء تقويم إكسل .

لكن لا تقلق. لقد قمنا بتبسيط الأمر إلى هذه الخطوات الثلاث!

تحقق من ذلك.

الخطوة 1: أضف أيام الأسبوع

أولاً، قم بإنشاء جدول بيانات جديد في جداول بيانات جوجل.

قم بتسمية جدول البيانات الخاص بك وأضف عنوان الشهر الذي تقوم بإنشائه.

والآن، اكتب أيام الأسبوع في الصف العلوي، هكذا:

ملاحظة: يمكنك بدء التقويم الأسبوعي في أي يوم تريده.

الخطوة 2: إنشاء الشهر بأكمله

إضافة التواريخ إلى شهرك سهل للغاية.

ابدأ بكتابة "1" أينما يبدأ الشهر، ثم أضف الصيغة لحساب التاريخ التالي تلقائيًا.

في هذه الحالة، بما أن تاريخ البدء موجود في الخلية رقم B3، فإن الصيغة المراد إضافتها في الخلية التالية هي

=B3+1

انسخ والصق هذه الصيغة حتى نهاية الأسبوع (نهاية الصف).

ثم، بمجرد الانتهاء من صف واحد، كرر العملية مع كل صف تالٍ.

افعل ذلك حتى تصل إلى اليوم الأخير؛ 28 في هذه الحالة.

الخطوة 3: تنسيق التقويم

الآن بعد أن أصبح التقويم الخاص بك جاهزًا، يمكنك تنسيقه بما يتناسب مع احتياجات مشروعك.

إليك بعض النصائح:

أضف صفًا فارغًا لملاحظاتك تحت كل سطر من التواريخ

تغيير حجم الخلايا حسب رغبتك

قم بتنسيق عطلات نهاية الأسبوع أو التواريخ المهمة لإبرازها

أضف ألوان علامتك التجارية إلى التقويم

إليك نصيحة:

استخدم التنسيق الشرطي لتغيير ألوان الخلايا بناءً على كمية أو نوع البيانات التي تحتوي عليها. على سبيل المثال، يمكن أن تظل الخلية الفارغة بيضاء. ولكن إذا كانت ممتلئة بأحداث متعددة، فإنها تغير الألوان للإشارة إلى يوم محظور.

لإضافة المزيد من الأشهر إلى التقويم الخاص بك، كرر العملية في نفس علامة التبويب أو أضف علامات تبويب جديدة لكل شهر جديد.

PS: إذا كنت لا تشعر بالراحة في صفوف وأعمدة جداول بيانات GSheets، جرّب إنشاء تقويمات على مستند جوجل . لكننا لن نوصي بذلك لأن مستندات جوجل يأتي التقويم بنفس عيوب تقويم جداول بيانات جوجل!

3 عيوب تقويمات جداول بيانات جوجل

نحن نتمسك بما قلناه سابقًا.

جداول بيانات جوجل _مثل زوج من الجينز القديم المريح.

إنه مناسب جدًا عندما تقوم بعملك الخاص.

لكنك على الأرجح لن ترتديه في اجتماع مهم.

إليك أهم ثلاثة أسباب تجعلك لا ترغب في الاعتماد دائمًا على جداول بيانات جوجل لتلبية احتياجات التقويم الخاص بك.

1. لا توجد ميزات إدارة المهام

تعد جداول بيانات جوجل جداول بيانات رائعة إدارة البيانات أداة، ولكن ليس أكثر من ذلك.

لأنك بمجرد أن تجعل تقويمك مليئًا بالمهام، من سيقوم بها؟

و كيف تتواصل مع أعضاء الفريق؟

يمكنك الإشارة إلى الأشخاص في التعليقات. وسيصل التعليق إلى صندوق بريدهم الإلكتروني.

وبعد ذلك... تنتظر.

ستكون المتابعة مملة.

في النهاية، لن يكون لديك خيار سوى استخدام أداة مختلفة لتعيين المهام والتواصل مع الفريق.

2. أتمتة محدودة

جداول بيانات Google هي جنة المبرمجين.

على مقياس من البسيط إلى أينشتاين، لديك صيغة لكل دالة.

ولكن هذا كل ما في الأمر.

يجب أن تكون مهتمًا حقًا بالصيغ لتحقيق أقصى استفادة من جداول بيانات جوجل، لأنها طريقتك الوحيدة لأتمتة جدول البيانات.

لذا استعد لتتعلم بعض مهارات جداول البيانات من أحد مهووسي جداول البيانات من GSheets.

فبدون هذه المهارات، لن تكون الأداة ذات فائدة حقيقية.

3. غير متوافقة مع الأدوات الأخرى

أخيرًا، ما مدى توافق جداول بيانات جوجل مع بقية مساحة العمل الخاصة بك؟

الإجابة معقدة.

لنفترض أنك تستخدم نظام تشغيل العمل أو أداة إدارة المشروع لعملك اليومي. أنت جيد إذا كانت هذه الأداة تسمح لك بتضمين جدول بيانات Google في محادثاتها ولوحات المعلومات الخاصة بها.

ولكن لن يكون هذا هو الحال دائمًا.

على الأرجح، سيتعين عليك التبديل بين جداول بيانات جوجل وأداة إدارة مشروعك.

راجع دليلنا التفصيلي على_

**[إدارة مشروع Google_](_https://clickup.com/ar/blog/13174/undefined/):: لأجهزة iOS وأندرويد وماك وويندوز ولينكس

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احفظ التاريخ مع ClickUp!

لقد قطعنا شوطًا طويلاً من التقويم السنوي المنضدي من التسعينيات.

اليوم، أصبح تقويم العمل جزءًا لا غنى عنه في عملية التخطيط لمشروعك.

قم بجدولة كل مهمة. تتبع كل خطوة. حقق كل هدف.

بغض النظر عن مدى سهولة استخدام (أو مجانية!) جداول بيانات جوجل، لا يمكنها القيام بكل هذه الأشياء. ستحتاج إلى أداة تقويم مليئة بالطاقة تقوم بأكثر من مجرد إخبارك باليوم والشهر.

_لذا لماذا لا تحصل على الحزمة الكاملة مع ميزات إدارة المشاريع في ClickUp؟ تعيين المهام لأعضاء الفريق, التواصل معهم بفعالية، كل ذلك دون أن يفوتك أي شيء في جدولك الأسبوعي. إنه ببساطة أفضل ما يمكنك الحصول عليه.

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