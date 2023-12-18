كيفية إنشاء تقويم في محرر مستندات جوجل (دليل 2025 + قوالب)

عندما نتحدث عن جوجل التقويم، ما هو أول شيء يخطر ببالك؟

أعياد الميلاد 🎂 والأعياد ✈️!

ولكن في بعض الأحيان، تحتاج إلى تقويم يقوم بالمزيد.

مثل تقويم التسويق أو التقويم التحريري أو ربما تقويم أسبوعي متعلق بالعمل.

في هذه الحالات، يمكن أن يكون محرر مستندات Google مفيدًا.

والجزء الممتع هو أنه يمكنك إنشاء تقويم محرر مستندات Google بنفسك.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية إنشاء تقويم في محرر مستندات Google وحتى تسليط الضوء على بعض خيارات القوالب. سنناقش أيضًا بعض قيود تقويم محرر مستندات Google ونقترح بعض القيود على تقويم محرر مستندات Google ونقترح برنامج إدارة المشاريع بديل.

هل أنت مستعد لإنشاء تقويم مستندات Google Docs؟

ها نحن ذا! [/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Calendar-View-CTA.png ClickUp Calendar View Blog CTA /%img/]( https://clickup.com/features/calendar-view?utmحملة=blog_cta&utm_medium=New_cta&utm_source=مدونة&utm_content=calendarm_ain&utm_termtermterm=)

كيفية إنشاء تقويم في محرر مستندات Google؟

تقويم مستندات Google مثل أي تقويم آخر. 📅

الفرق الوحيد هو أنك تقوم بإنشائه في ملف محرر مستندات Google.

إليك كيفية تحويل ذلك المستند الفارغ الممل إلى تقويمك الخاص. 😎

الخطوة 1: افتح مستندًا جديدًا في مستند Google

تمامًا مثل الوصول إلى أي تطبيق جوجل آخر ، تأكد من تسجيل الدخول باستخدام حسابك الشخصي على Google أو مساحة عمل جوجل حساب لاستخدام مستندات جوجل.

للبدء، افتح مستند Google جديد من الصفحة الرئيسية لمحرر مستندات Google.

نحن نعلم أنك ترى معرض القوالب هناك، ولكن لسوء الحظ، قرر صانعو تطبيق مستندات Google عدم إضافة تقويم قالب إليه

لذا لا تضيع وقتك هناك، واختر مستندًا فارغًا للبدء.

بعد فتح المستند، قم بتسميته بما تريد، وإلا ستجد صعوبة في العثور عليه لاحقًا. 🔍

في الوقت الحالي، دعنا نسمي ملف مستند جوجل هذا "التقويم الشهري"

ملاحظة: يمكنك استخدام نفس الخطوات لإنشاء تقويم يومي أو أسبوعي أو سنوي_ أيضًا

الآن أدخل اسم الشهر الذي تريده في بداية المستند.

لنلتزم بـ كانون الثاني/يناير.

الخطوة 2: إدراج جدول

A التقويم لن يبدو مثل نفسه بدون تلك المربعات، أليس كذلك؟

بما أنك تقوم بعمل تقويم شهري، دعنا نضيف 7 × 6 مربعات. سبعة هو عدد الأيام في الأسبوع، وستة هو عدد الأسابيع يناير 2021 الموزعة على يناير 2021.

اذهب إلى إدراج > جدول > ثم حرّك المؤشر لتمييز 7 × 6، ثم انقر لإدراج الجدول. يجب أن يكون هذا مناسبًا لعطلة نهاية الأسبوع أيضًا.

الخطوة 3: إضافة التواريخ والمهام

قبل إضافة التواريخ، أدرج جدول 7 × 1 فوق الجدول الذي أنشأته للتو. سيمنحك هذا مساحة لإضافة أيام الأسبوع.

الآن بعد أن أصبح لديك أيام الأسبوع، افتح تقويم الكمبيوتر أو الهاتف المحمول للرجوع إليه وابدأ في إدراج التواريخ وفقًا لذلك.

هنا، استخدمنا هنا يناير 2021 كمرجع.

_يبدو الأمر أشبه بالتقويم، أليس كذلك؟

الآن أضف المهام أو الأحداث.

لنفترض أن هذا هو تقويم المحتوى .

يمكنك إضافة مهام مثل:

وسائط التواصل الاجتماعي مشاركات : منشورات فيسبوك، تحديثات تويتر، قصص إنستغرام

: منشورات فيسبوك، تحديثات تويتر، قصص إنستغرام مشاركات المدونة : أضف تواريخ النشر الخاصة بك

: أضف تواريخ النشر الخاصة بك تسويق المحتوى اجتماعات: أضف التاريخ المناسب للجدولة

الخطوة 4: تخصيص التقويم الخاص بك

هذه الخطوة هي الأكثر أهمية!

ارتدِ قبعاتك الإبداعية واجعل التقويم جميلاً.

إليكم بعض الأفكار:

قم بإضافة بعض الألوان لتنسيق الأيام والمهام والأحداث المتشابهة

غيّر الخطوط أو حجم الخط أو أضف تنسيقًا غامقًا/حرفًا عريضًا/حرفًا مائلًا لإبرازها

قم بتغيير حجم مربعات التقويم (خلايا الجدول) لإضافة مساحة حيثما احتجت إلى ذلك

هذه ببساطة بعض الاقتراحات.

قد تكتشف أنك أكثر إبداعًا مما تظن نفسك عليه. 😎

بعد انتهائك من تنسيق التقويم الخاص بك، قد يبدو شكله كالتالي:

والخبر السار هو أنه يمكنك دائمًا تغيير تنسيق التقويم لاحقًا إذا احتجت إلى ذلك.

الخطوة 5: اقلب اتجاه مستندك إلى الاتجاه الأفقي

هذه الخطوة ليست إلزامية، ولكن من المفترض أن تجعل التقويم الخاص بك مقروءاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الاتجاه الأفقي مساحة أكبر لإضافة تفاصيل المهام.

انتقل إلى ملف > إعداد الصفحة، وسيظهر مربع حوار إعداد الصفحة. حدد المنظر الأفقي تحت الإتجاه وانقر على موافق.

وانتهى الأمر

تهانينا، لقد أنشأت تقويمًا في مستند Google بنفسك! 🥳

كل ما تبقى عليك فعله هو مشاركة التقويم الخاص بك ص وابدأ العمل مع فريقك. للقيام بذلك، انقر على زر مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى وأضف عناوين البريد الإلكتروني لأعضاء فريقك.

_ولكن انتظر. هل تعلم أنه يمكنك الاستغناء تمامًا عن العملية اليدوية الكاملة لإنشاء تقويم من الصفر؟

لقد سمعت ذلك. والحل هو القوالب!

إذا كنت تبحث عن قالب تقويم قد لا يكون محرر مستندات جوجل مفيدًا، لكن الإنترنت لا يفوتك أبدًا.

سواء كانت خطة درس، أو تسويق محتوى، أو قالب تقويم تحريري لمحرر مستندات جوجل، ستجدها كلها.

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## 3 قوالب تقويم لمحرر مستندات Google

لا تذهب للبحث عن قالب تقويم لمحرر مستندات Google لأننا وجدنا لك ثلاثة خيارات.

استخدم أياً منها بنفسك لتوفير الكثير من الوقت والجهد.

1. قالب الجدول الأسبوعي

هذا الأسبوعي المخطط الرقمي قالب رائع لجدولة أي حدث في التقويم، مثل الاجتماعات والمهام وما إلى ذلك، حسب الوقت.

يمكنك أيضًا استخدام القالب نفسه في ملف ورقة جوجل أيضًا.

تحميل هذا قالب محرر مستندات Google للجدول الأسبوعي .

2. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كنت بحاجة إلى تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي التقويم التحريري لجميع المنصات، بما في ذلك Instagram وFacebook وPinterest وTwitter وغيرها، يجب أن يفي هذا القالب بالغرض.

هذا قالب آخر يعمل مع كل من مستند جوجل و جدول بيانات جوجل .

تحميل هذا قالب تقويم مستندات جوجل لوسائل التواصل الاجتماعي وجداول بيانات جوجل .

3. قالب تقويم الأحداث الأسبوعية

يمكن أن يساعدك هذا القالب على تتبع كل حدث في التقويم في أسبوع محدد.

تحميل هذا قالب تقويم محرر مستندات Google للأحداث الأسبوعية .

3 قيود على إنشاء تقويم في محرر مستندات Google

نريدك أن تسأل نفسك سؤالاً

هل هو حقاً منالذكاء استخدام أداة مستند لإنشاء تقويم؟

إنه مثل استخدام جدول بيانات لإجراء حسابات صغيرة. لا معنى لذلك عندما يكون لدينا بالفعل شيء يسمى الآلة الحاسبة، أليس كذلك؟

وبالمثل، استخدام محرر مستندات Google لإنشاء تقويم لا معنى له عندما يكون هناك العديد من أدوات التقويم المتاحة بدلاً من ذلك.

دعنا نوضح لك لماذا لا يعمل بطريقة أخرى:

1. غير مصمم لاستخدام التقويم

سنخرج القطة 🐈 من الحقيبة. مستندات Google ليست مصممة للتقويمات.

يمكنك كتابة منشور مدونة، أو كتابة أفكارك... إذا كان لديك كلمات، فإن محرر مستندات Google هو صديقك، تمامًا مثل مايكروسوفت وورد

مكافأة: راجع دليلنا على إنشاء تقويم في Microsoft Word* إنشاء تقويم في Microsoft Word ! 💜

لكن تسجيل بعض التواريخ؟ لا.

ولا حتى تذكير

2. الوصول دون اتصال بالإنترنت غير ملائم

أكبر ميزة لـ Google هي أن كل شيء في مساحة عمل جوجل متصل بالإنترنت

ولكن في بعض الأحيان، يشكل هذا مشكلة.

للوصول إلى ملفاتك بدون اتصال بالإنترنت، عليك التخطيط مسبقاً. ستحتاج إلى تحديد الملفات التي تريد استخدامها عندما يكون الإنترنت معطلاً.

مما جمعناه، من المفترض أن يساعد الوصول دون اتصال بالإنترنت في حالات الطوارئ.

_لكن جوجل يطلب منك التنبؤ بحالات الطوارئ وتحديد ما يجب أن يكون متاحًا دون اتصال بالإنترنت

يبدو أنك ستحتاج أولاً إلى مساعدة من متنبئ بلوري أو أن تصبح أنت نفسك متنبئاً. 🔮

3. لا توجد قدرات سير عمل

محرّر مستندات Google ليس تقويمًا؛ لقد أثبتنا ذلك.

ولكن خمن ماذا؟ ليس مدير مشروع أيضًا.

عمل أو تقويم المشروع يجب أن يحتوي على إمكانيات معينة مثل الجدولة، وإنشاء المهام، وتعيينها، وإدارة الموارد، وتحديد الأولويات، وتصور سير العمل، وما إلى ذلك.

لا يحتوي تقويم مستند Google على أي من ذلك!

هذا يعني أن تقويمك المصنوع يدويًا على مستندات Google جيد مثل تقويم الحائط.

لحسن الحظ، هناك حل بسيط لكل هذه العيوب: انقر فوق !

إنها واحدة من الأعلى تصنيفًا أداة إنتاجية موثوق بها من قبل العديد من فرق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

إنشاء تقاويم بدون عناء مع ClickUp

مع ClickUp، يمكنك الحصول على تقويم يمكنه القيام بكل شيء.

حقاً؟

نعم، نحن نتحدث عن عرض التقويم .

تتيح لك طريقة العرض هذه:

تخطيط المشاريع

جدولة المهام

إدارة الموارد

تعيين الأولويات والمزيد!



سحب وإسقاط المهام أو الأحداث في عرض التقويم

في عرض التقويم، يمكنك تحديد الفترة الزمنية التي ترغب في رؤيتها.

يمكنك التكبير لرؤية المهام على مستوى اليوم والتصغير للحصول على عرض شامل للشهر بأكمله.

خيارات عرض التقويم في ClickUp

عندما يتعلق الأمر بـ الجدولة وإعادة جدولة المهام، كل ما عليك فعله هو سحبها وإفلاتها في التقويم.

Simple.

لكننا نتفهم تمامًا أنك قد ترغب في طرق مختلفة لعرض مهامك.

لهذا السبب فإن ClickUp لديه العديد من الخيارات الأخرى لك:

عرض مخطط جانت البياني :: تخطيط المهام وجدولتها وتعيينها على مخطط جانت التفاعلي

عرض الجدول : عرض المهام بتنسيق جدول بيانات

عرض الجدول الزمني : تصور خطة مشروعك بتنسيق خطي

عرض النشاط :: عرض جميع الأحداث في أماكن النقرات المختلفة مثل المساحات , القوائم والمجلدات الخرائط الذهنية :: ارسم أفكارك وسير العمل على لوحة فارغة



أحد أروع جوانب ميزة ClickUp هو أنه يمكنك بسهولة مزامنة تقويمك المفضل مع تقويمنا، سواء كان Outlook أو تقويم Google أو تقويم Apple .

الأفضل من ذلك كله هو مزامنة تقويم جوجل .

_لماذا؟

لأنه يحتوي على مزامنة ثنائية الاتجاه، مما يعني أن التغييرات في أي تقويم جوجل سينعكس الحدث في ClickUp والعكس صحيح.

دمج تقويم Google مع ClickUp لمزامنة تقويم ثنائي الاتجاه

يمكنك حتى حمل تقويمك في جيبك و:

تتبُّع التواريخ المهمة

إنشاء المهام

إنشاء تذكير الوصول إلى المفكرة قم بترميز مهامك بالألوان

والمزيد!

كل ذلك بفضل طريقة عرض التقويم في تطبيقنا للجوال.

في تطبيق الجوال ، اختر تصفية عرض التقويم حسب اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو أسبوع العمل (من الاثنين إلى الجمعة فقط)، أو الشهر، أو الجدول الزمني (تخطيط مستمر لعدة أيام).

خيارات عرض التقويم في تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة

وللرجوع إليها بسرعة وسهولة، يتم تلوين جميع المهام التي تظهر في عرض التقويم في تطبيق الهاتف المحمول بناءً على حالة المهمة!

مهمة الترميز اللوني للمهمة في عرض التقويم في تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة

بالحديث عن التقويمات، لن ننسى ما يلي التذكيرات . لا يمكنك فقط تعيين تذكيرات لنفسك ولكن أيضًا تفويض إلى آخرين

وخلاصة القول، يمكن أن يكون ClickUp هو تطبيق التقويم والكثير من الأشياء الأخرى في نفس الوقت.

إليك لمحة عن بعض تطبيقات ClickUp الميزات لإعطائك فكرة

تلقي رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها مباشرة من برنامج إدارة المشروع الخاص بك باستخدام البريد الإلكتروني ClickApp اعمل بدون اتصال بالإنترنت مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت إنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام حالات المهام حفظ القالب للمستندات وطرق العرض والحالات وما إلى ذلك.

أنشئ وتعاون في الوقت الفعلي على مواقع الويكي وقواعد المعرفة باستخدام المستندات اصطحب عملك معك مع تطبيقات ClickUp للأجهزة المحمولة (iOS و Android)

استخدم قوالب الفريق لبدء استخدام سير عمل مُعد مسبقًا وتوفير الوقت

تعيين مهمة واحدة لعدة أشخاص باستخدام تعيينات متعددة ## عد أيام النجاح باستخدام ClickUp

تقويم مستندات Google هو مجرد تقويم عادي بدون وظائف سير العمل.

يبدو وكأنه جهد كبير لإنشاء شيء لديك بالفعل على هاتفك المحمول!

بدلاً من ذلك، ابحث عن تقويم يمكنه أن يفعل أكثر من مجرد منحك مساحة لملء تفاصيل المهام أو إظهار اليوم والتاريخ.

مثل ClickUp، وهو تقويم على الإنترنت و تطبيق إدارة المشاريع.

على عكس محرر مستندات Google، يتيح لك تعيين تذكيرات، وجدولة المهام , إدارة الموارد , تتبع الوقت , مشاريع الخطة وغير ذلك الكثير.

الآن لدينا سؤال واحد فقط

_هل أنت مستعد لإدارة مشاريع متعددة ولا تفوتك تواريخ الاستحقاق أبدًا؟

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