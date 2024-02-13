10 قوالب مجانية لمحة عامة عن المشروع لمحاذاة الفريق

غالبًا ما يكون وضع خطة واضحة وموجزة للمشروع هو الخطوة الأولى في إدارة المشروع، بغض النظر عما إذا كنت تعمل على مشروع مدته أسبوع أو عام كامل.

يمتلك مديرو المشاريع مهام حاسمة مثل تحديد نطاق المشروع وأهدافه وميزانياته وجدولته وتخصيص الموارد وإجمالي إدارة المهام .

جوهر كل هذه المهام الحاسمة هو بناء خطة المشروع. خطة جيدة خطة مشروع جيدة تقطع شوطًا طويلاً في ضمان سير مشروعك في مساره دون اختناقات وتعطيلات غير ضرورية.

بغض النظر عن مدى تنظيمك، هناك دائمًا احتمال أن يفوتك عنصر ما في قائمة البقالة الخاصة بك. وكذلك الحال بالنسبة لوضع خطة المشروع.

فمع وجود الكثير من الأجزاء المتحركة، ستفوتك بعض المكونات أثناء بناء خطة المشروع من الصفر. وهنا تأتي فائدة قوالب النظرة العامة للمشروع.

ما هو قالب نظرة عامة على المشروع؟

قالب نظرة عامة على المشروع هو مستند مصمم مسبقًا وقابل للتخصيص يحتوي على جميع المعلومات الأساسية لمشروعك. ويشمل ذلك النطاق والأهداف، وأدوار أصحاب المصلحة، والجداول الزمنية، والجداول الزمنية، والميزانيات، والمخاطر، والمخرجات، والتبعيات.

بالطبع، متطلبات كل مشروع فريدة من نوعها. وسواء كنت تقوم ببناء جسر أو تخطط لطرح تطبيقك في السوق، فإن خطة المشروع المصممة بدقة تضمن أن تكون هذه العوامل الفريدة في الاعتبار دائمًا.

تساعدك هذه القوالب على دمج الخطة بطريقة منهجية ومنظمة

إن خطة المشروع أو نظرة عامة ستكون في النهاية مرجعًا لجميع المعنيين. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن كل أصحاب المصلحة يتشاركون فهماً مشتركاً لـ نطاق المشروع والتنفيذ، والمعالم الهامة

إذا خرج المشروع عن مساره، فإن خطة المشروع الجيدة تساعد على إعادة المشروع إلى مساره الصحيح

ما الذي يجعل قالب نظرة عامة جيدة للمشروع؟

هناك سمتان رئيسيتان يجب مراعاتهما عند اختيار قالب نظرة عامة على المشروع - القدرة على التخصيص وشمولية القالب. يجب أن يحتوي القالب على كل جانب مهم من جوانب خطة المشروع. ويجب أن يكون قابلاً للتخصيص بما يكفي ليناسب متطلباتك الفريدة.

هناك الكثير من قوالب خطة المشروع ولكن اختر قالباً جيد التصميم وسهل الاستخدام. ستحتاج إلى أن تحتوي هذه القوالب على ميزات التكامل والإصدار والتعاون لتغطية جميع القواعد الخاصة بك.

ستحتوي معظم القوالب على نسخة من هذه المكونات اعتمادًا على تنسيقها والغرض منها:

عنوان المشروع وأهدافه

نطاق المشروع والجدول الزمني

أصحاب المصلحة

المنجزات الرئيسية

الجدول الزمني للمراحل

قائمة المهام

التكاليف والميزانية المفصلة

تخصيص الموارد

تقييم المخاطر

الوثائق الداعمة

معايير مراقبة الجودة

خطة التواصل

متتبعات التقدم والحالات

10 قوالب نظرة عامة مجانية على المشروع

لقد وضعنا قائمة يمكن أن تخدم مجموعة متنوعة من المشاريع. فيما يلي أشهر قوالب النظرة العامة المجانية للمشروع لمساعدتك في بدء تخطيط مشروعك.

1. قالب مخطط مشروع ClickUp Project Outline

وضع خطة شاملة للمشروع وإبقاء الجميع على نفس الصفحة باستخدام قالب مخطط مشروع ClickUp

نموذج قالب مخطط مشروع ClickUp يوفر طريقة فعالة لتخطيط المشاريع وتنظيمها من خلال سلسلة من الخطوات. فهو يساعدك على البدء بسرعة في التخطيط وسرد جميع العناصر المطلوبة. أثناء تنفيذ أي مشروع، تكون الرؤية هي الشاغل الرئيسي؛ وقد صُمم هذا القالب لمعالجة ذلك.

يتيح لك القالب إنشاء المهام، وتعيينها لأصحاب المصلحة المعنيين، وإنشاء حالات مخصصة لتلك المهام

يمكنك أيضًا إنشاء حقول مخصصة لتصنيف وإضافة سمات لتصور تقدم المشروع في كل مرحلة من مراحله

يمكن لأصحاب المصلحة إضافة تصنيفات الأولويات، وترك التعليقات، وتحديد مواعيد نهائية واضحة

وهذا يمكّن الفريق من تخطيط مهامهم والتنقل في المشروع بكفاءة. علاوة على ذلك، يوفر ClickUp العديد من طرق العرض، مثل القوائم، ومخططات جانت، والتقويمات، وأعباء العمل.

نوصي باستخدام هذا القالب للمشاريع ذات المستويات المتعددة من المهام والمهام الفرعية.

2. قالب مخطط مشروع ClickUp Project Planner

يسمح لك قالب مخطط المشروع الخاص ب ClickUp بإدارة الاتصالات والتقدم والتسليم لتحقيق أهدافك

قالب قالب مخطط مشروع ClickUp يتيح لك التنقل بين تعقيدات تخطيط المشاريع. يمكنك الاحتفاظ تتبع جميع خطط المشروع في مكان واحد - بغض النظر عن حجم المشروع.

على سبيل المثال، تسمح طريقة عرض كانبان في القالب لعدة مستخدمين بتخصيص المهام وتحديث تقدمها. يمكن أن يحل هذا المخطط محل مكالمات الوقوف اليومية ويوفر وقت فريقك من خلال عرض واضح لحالة المهام والتقدم المحرز.

ومن خلال التحكم في الوصول المخصص، يمكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين البقاء على اطلاع على المسار الصحيح، والاطلاع على التغييرات، والتعاون عن كثب.

إن الشيء الرائع في هذا المخطط هو أنه يقسم تعقيدات المشاريع واسعة النطاق إلى أهداف قابلة للإدارة والإنجاز. أثناء تفويض المسؤوليات، يوفر هذا الأمر هيكلاً لفريقك ويجعل المشروع أقل إرباكاً.

3. قالب خطة مشروع ClickUp

خطط لمشروعك بثقة وتأكد من أن كل شيء منظم وعلى المسار الصحيح في جميع الأوقات

نموذج قالب خطة مشروع ClickUp يساعدك على صياغة خطة مشروع مفصلة بما يكفي للمشاريع المعقدة. هذا القالب مثالي إذا كنت تدير عدة مشاريع مترابطة تتطلب تخطيطًا وهيكلة مفصلة. يتيح لك هذا القالب إنشاء جداول زمنية مفصلة للمشروع، إلى جانب معالم وأهداف واضحة.

يمكن أن تؤدي التبعيات غير المخطط لها إلى عرقلة المشروع. لكن هذا القالب يحدد جميع التبعيات لتجنب الاختناقات. يمكنك أيضًا تحديد الأولويات، ومراقبة التقدم اليومي، والاحتفاظ بنظرة شاملة لجميع مهامك.

في كل مرة يكون لديك اجتماع انطلاق المشروع استخدم هذا النموذج لتحديد النطاق والمتطلبات والتبعيات حتى تتمكن من دمج هذه التفاصيل في الجدول الزمني للمشروع.

4. قالب نظرة عامة على الشركة

تمكين فرق العمل من خلال مركز واحد لجميع المبادرات، يمكن الوصول إليه في أي وقت باستخدام قالب نظرة عامة على الشركة ClickUp

نموذج قالب نظرة عامة على شركة ClickUp هو خيار ممتاز لإنشاء نظرة عامة شاملة لمؤسستك يمكن استخدامها للفرق الداخلية أو الخارجية. غالبًا ما يكون لعملك العديد من المشاريع الجارية التي تتلاقى في النهاية نحو هدف طويل الأجل.

بالنسبة لمؤسسة سريعة النمو، من السهل أن تغفل الفرق عن الصورة الكبيرة بسبب الانعزالية الداخلية وعدم وجود رؤية للأقسام الأخرى.

يوفر نموذج النظرة العامة للشركة رؤية واضحة للفرق حول كيفية ارتباط أهدافها بالأهداف التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، من الأسهل على القادة الحصول على نظرة عامة شاملة لجميع خرائط طريق المشروع في مكان واحد لضمان التوافق المحكم بين الفرق وعدم ازدواجية الجهود.

5. قالب توثيق مشروع ClickUp

قم بتوثيق تفاصيل مشروعك بكل سهولة، بدءًا من التخطيط إلى التنفيذ والتسليم باستخدام قالب توثيق المشروع ClickUp

التوثيق أمر حيوي في جميع مراحل المشروع. فهو يساعد الفرق على تتبع المعلومات الأكثر أهمية، سواء كانت الأهداف والغايات أو القرارات المتخذة في الاجتماعات أو التغييرات التي تطرأ على الاستراتيجية أثناء المشروع. من الضروري الحفاظ على توثيق كل ذلك.

من الناحية المثالية، تريد توثيق المشروع على مدى الجدول الزمني للمشروع بأكمله يمكن الوصول إليه في موقع واحد.

يمكن الوصول إلى قالب توثيق مشروع ClickUp يقدم ذلك بالضبط.

يمكن لفريقك الوصول إلى جميع الوثائق المطلوبة للمشروع واستكشافها والاطلاع عليها. مع هيكل واضح، يقلل هذا القالب من وقت التوثيق من خلال توفير منصة مركزية لأصحاب المصلحة والأقسام الأخرى للتعاون بشكل أفضل.

لا تفقد أي ملف أو محادثة مهمة مع هذا القالب.

6. قالب ملخص برنامج ClickUp

أبقِ فريقك على علم بالتفاصيل المهمة دون الحاجة إلى قراءة مستند أطول

مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة في المشروع، فأنت بحاجة إلى طريقة سريعة لتلخيص التقدم المحرز وإبقاء فريقك متزامناً.

إن قالب ملخص برنامج ClickUp أداة جيدة لإنشاء نظرة عامة عالية المستوى لبرنامجك لأصحاب المصلحة. فهو يساعدك على تصور الصورة الكبيرة مع المخططات والرسوم البيانية البديهية. والوفاء بالمواعيد النهائية مع التذكيرات والتنبيهات.

يتيح لك هذا القالب تبسيط عملياتك من خلال التسميات والعلامات والفئات المرمزة بالألوان. بالنسبة لفرقك التي تتعامل مع مشاريع متعددة، يعمل هذا القالب على تبسيط الحصول على عرض من جزء واحد لجميع الأنشطة الجارية في جميع المشاريع.

في الوقت نفسه، يمكنك الحصول على لمحة سريعة عن كل مشروع والتقدم المحرز فيه على لوحة التحكم.

7. قالب السبورة البيضاء لنطاق مشروع ClickUp

ضع بصريًا مسارًا واضحًا لنجاح المشروع بدءًا من البداية وحتى التسليم

عندما تبدأ مشروعًا ما، فإن وضع الأفكار والتخطيط هما عادةً أول مرحلتين. فهما يشكلان أساس المشروع.

يذهب جزء كبير من التخطيط إلى تحديد نطاق المشروع. يدفع نطاق المشروع السرد إلى الأمام لتخطيط المشروع.

ولهذا السبب من الضروري أن يكون لديك الذي يحدد نطاقًا واضحًا لمشروعك.

إن قالب السبورة البيضاء لنطاق مشروع ClickUp يوفر طريقة مرئية وتعاونية لوضع الأفكار وتعيين الجدول الزمني. يمكنك التفكير بحرية أثناء التنظيم باستخدام هذا القالب. يمكنك بسهولة تعيين نطاق المشروع مقسمًا إلى أهداف وغايات أصغر.

ادمج هذا القالب مع ClickUp Whiteboards لدفع عملية التخطيط والتفكير لديك.

اتفق على نطاق دقيق وشاركه مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق حتى يتمكنوا جميعًا من الرجوع إليه في جميع الأوقات للبقاء على نفس الصفحة.

8. قالب الجدول الزمني لمشروع Excel من Vertex42

عبر Vertex42

على الرغم من أن جداول البيانات ليست الأكثر سهولة في الاستخدام أو سهولة في الاستخدام، إلا أن جداول البيانات تُستخدم بحكم الواقع لتخطيط المشاريع. برنامج Excel قالب الجدول الزمني للمشروع من Vertex42 طريقة بسيطة لإنشاء جدول زمني للمشروع على جدول بيانات.

يتضمن القالب أقساماً للمهام، وتواريخ البدء، وتواريخ الانتهاء، والمدد الزمنية، والتبعيات. يستخدم أسلوب المخطط الشريطي المكدس لتمثيل المراحل والتقدم المحرز. نظرًا لأن القالب موجود على جدول بيانات، يمكن لجميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الوصول إليه - مما يعزز التعاون الفعال.

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9. قالب نظرة عامة على الجدول الزمني للمشروع من OfficeTimeline

عبر OfficeTimeline

يوفر قالب نظرة عامة على الجدول الزمني للمشروع نظرة عامة مرئية للجدول الزمني للمشروع وأهدافه. يتضمن ميزات مثل الترميز اللوني وتجميع المهام والتبعيات. يساعدك على توصيل قيمة المشروع بشكل فعال للقادة وأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق.

يمكنك استخدام هذا القالب كجزء من عرض المصعد للإدارة العليا. يسلط الضوء على الركائز الرئيسية لمشروعك، مثل الأهداف والغايات والتبعيات والمخاطر المحتملة.

مع مرور الوقت، هذا ملخص المشروع سيكون أيضًا بمثابة وثائق للتحليل بأثر رجعي.

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10. قالب العرض التقديمي نظرة عامة على مشروع باور بوينت من SlideEgg

عبر SlideEgg

العرض التقديمي هو طريقة مقنعة بصرياً لتقديم فكرة مشروعك. والعرض التقديمي هو خير مثال على فعالية العروض التقديمية. إن مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تم جمعها دليل على نجاحها.

يعد قالب العرض التقديمي في SlideEgg PowerPoint نظرة عامة على العرض التقديمي نقطة بداية جيدة لإنشاء عرض تقديمي في PowerPoint عن مشروعك.

يتضمن قالب خطة المشروع هذا شرائح لتقديم مشروعك ومناقشة أهدافه وغاياته ومخرجاته وجدوله الزمني. من خلال عرض تقديمي متين لمحة عامة عن المشروع، ستكون واثقًا من مقترح المشروع اجتماع لعرض قيمة مشروعك.

تنزيل هذا القالب

## قبل أن تقول "نعم"

قوالب خطة المشروع ضرورية في إدارة المشاريع. فالقالب الجيد يكون واضحًا وموجزًا وقابلًا للتكيف ويتم تحديثه بانتظام ليعكس التغييرات.

ومن الممارسات الجيدة أن تكون قوالب النظرة العامة للمشروع مدمجة مع برنامج إدارة المشروع . هذا يجعل تحديث المعلومات ومشاركتها أسهل ويحافظ على توافق القالب مع تقدم فريقك.

ضع في اعتبارك أهم احتياجاتك قبل اختيار أحدها، وقم بتمكين فريقك من بدء رحلة المشروع بوضوح تام. 🎉