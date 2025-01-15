10 قوالب مجانية للسجلات اليومية في Word و Excel و ClickUp

عندما تواجه العديد من الأعمال المنزلية أو العديد من الأحداث القادمة، قد يصبح من الصعب جدًا البقاء على رأس جميع المهام والأنشطة المرتبطة بها ما لم إنشاء قائمة مهام . ومع ذلك، فإن قوائم المهام لا تغطي بالضرورة معلومات مثل التواريخ والأوقات والملاحظات الإضافية أو تسمح لك بمراقبة ما إذا كنت قد التزمت بعنصر مهمة معينة. ✅

وهنا يأتي دور قوالب السجل اليومي! فهي توفر تنسيقًا أو تخطيطًا مصممًا مسبقًا لتسجيل المعلومات اليومية، من التواريخ والمهام إلى الأهداف والأحداث. يمكن أن تساعدك هذه القوالب على تبسيط عملية السجل اليومي وضمان الاتساق في المعلومات التي تسجلها.

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 قوالب سجلات يومية يمكن أن تساعدك في التخطيط بكفاءة لأنشطتك اليومية . ستمكنك هذه القوالب من الاحتفاظ بسجل مركزي يسهل الوصول إليه لمهامك أو سجلاتك اليومية أو ساعات عملك أو ملاحظاتك الأخرى - كل ذلك مع تتبع مريح.

ما هو قالب السجل اليومي؟

السجل اليومي هو عبارة عن دفتر يوميات يساعدك على توثيق الأنشطة والأهداف والإنجازات والأفكار والأفكار بشكل يومي. ويُستخدم عادةً في إدارة الوقت التنظيم الشخصي تتبع التقدم المحرز نحو الأهداف والاحتفاظ بسجل للأحداث

من ناحية أخرى، يعمل قالب قالب السجل اليومي على تبسيط عملية إنشاء السجلات من خلال توفير تنسيق جاهز مع أقسام للأنشطة والتواريخ والأحداث والملاحظات والأهداف. هذه القوالب قابلة للتكيف مع تفضيلاتك، وهي بمثابة أداة قيمة للحفاظ على التنظيم والتركيز والمساءلة في روتينك اليومي. 🗒️

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لا ينبغي الخلط بين السجلات اليومية والقوالب المقابلة لها وقوائم المهام، والتي هي في الأساس استباقية (تركز على التخطيط للأنشطة المستقبلية). على النقيض من ذلك، فإن السجلات اليومية استباقية، بمعنى أنها تساعدك على تخطيط وتنظيم عملك من خلال النظر إلى ما أنجزته بالفعل وتحليله واستخدام المعلومات للتخطيط للمستقبل.

تشمل الفوائد الرئيسية لاستخدام قالب السجل اليومي ما يلي:

التنظيم: فهي توفر تنسيقًا منظمًا يسمح لك بتتبع المهام والأحداث وسجلات العمل والملاحظات اليومية بشكل منظم إدارة الوقت: يضمن لك إدراج المهام وتحديد الأولويات في قالب تسجيل الأنشطة المهمة أولاً الكفاءة: توفر لك الوقت حيث لا حاجة لإنشاء تنسيق من الصفر كل يوم

ما الذي يجعل قالب السجل اليومي جيدًا؟

يجب أن يتسم قالب السجل اليومي العملي بالخصائص التالية:

تخطيط واضح : سواء كانت جداول بيانات جوجل أو مايكروسوفت وورد، (أو انقر فوق المستندات !) يجب أن يكون للقالب تصميم سهل المتابعة لإرشادك خلال عملية التسجيل اليومي دون ارتباك

: سواء كانت جداول بيانات جوجل أو مايكروسوفت وورد، (أو انقر فوق المستندات !) يجب أن يكون للقالب تصميم سهل المتابعة لإرشادك خلال عملية التسجيل اليومي دون ارتباك أقسام للمعلومات الأساسية : يجب أن يتضمن مساحات مخصصة للمهام وأنواعها والتواريخ والأحداث والملاحظات والأهداف

: يجب أن يتضمن مساحات مخصصة للمهام وأنواعها والتواريخ والأحداث والملاحظات والأهداف مساحة للأحداث غير المخطط لها : تخصيص مساحة للمهام أو الأحداث غير المتوقعة التي قد تطرأ خلال اليوم، مما يضمن المرونة في التخطيط

: تخصيص مساحة للمهام أو الأحداث غير المتوقعة التي قد تطرأ خلال اليوم، مما يضمن المرونة في التخطيط الترميز بالألوان والوسائل البصرية : يمكن أن تساعد الأقسام المرمزة بالألوان في التمييز بين العناصر وتحديد أولوياتها، في حين أن الوسائل البصرية مثل مربعات الاختيار أو التقويمات أو المخططات تجعل تتبع مهامك ومراقبتها أكثر وضوحًا

: يمكن أن تساعد الأقسام المرمزة بالألوان في التمييز بين العناصر وتحديد أولوياتها، في حين أن الوسائل البصرية مثل مربعات الاختيار أو التقويمات أو المخططات تجعل تتبع مهامك ومراقبتها أكثر وضوحًا تحديد الأولويات : يجب أن يسمح لك بتحديد أولويات المهام أو الأحداث من خلال تضمين مسافات للإشارة إلى مستوى الأهمية

: يجب أن يسمح لك بتحديد أولويات المهام أو الأحداث من خلال تضمين مسافات للإشارة إلى مستوى الأهمية قابلية التخصيص : يجب أن يكون القالب المناسب قابلاً للتكيف مع متطلباتك المحددة من خلال السماح لك بإضافة أو إزالة أقسام

: يجب أن يكون القالب المناسب قابلاً للتكيف مع متطلباتك المحددة من خلال السماح لك بإضافة أو إزالة أقسام إمكانية الوصول: يجب أن يكون من السهل الوصول إليه من أي جهاز، مما يسمح لك بتسجيل أنشطتك حتى أثناء التنقل

أفضل 10 قوالب للسجل اليومي

لقد استكشفنا مجموعة متنوعة من القوالب لتنظيم المهام وإدارة الوقت لنقدم لك أفضل القوالب. 🍦

دعنا نتعمق أكثر في ميزات قوالب السجل اليومي المجانية هذه بواسطة Word وExcel و انقر فوق لمعرفة ما يخبئونه لك.

1. قالب السجل اليومي لـ ClickUp

من السهل تتبع أنشطتك وترتيب أولوياتها عند استخدام قالب ClickUp Daily Log Template

إذا كنت تبحث عن أداة لمساعدتك على تتبع أنشطتك اليومية بسرعة وتبسيط كفاءة العملية ، فإن قالب سجل ClickUp اليومي قد قام بتغطيتك. يأتي مع المهام التي يمكن أن تتضمن مهام فرعية متعددة لالتقاط جميع أنشطتك المنجزة لليوم بشكل شامل.

استخدم قوالب سجل الأنشطة اليومية مثل هذه لإنشاء حقول مخصصة لمراقبة أنشطتك اليومية بسهولة. قم بتصنيف مهامك القادمة أو المنجزة بناءً على جوانب الحياة المختلفة التي تتعلق بها، مثل الطعام أو المدرسة أو الشؤون المالية أو الأسرة. استخدم حقل المصروفات لتتبع التكلفة الإجمالية لأنشطتك وتقسيمها في حقول التفاصيل النصية.

أنشئ قائمة مهام فرعية مع تفاصيل التاريخ والوقت لتتبع ما إذا كانت المهام قد اكتملت وفقًا للخطة. إذا اكتمل النشاط في الوقت المحدد، ضع علامة في المربع لإزالته. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد أولويات المهام التي لم تتمكن من إنجازها عن طريق سحبها وإفلاتها إلى أعلى القائمة. 🏔️

2. قالب التقرير اليومي لـ ClickUp

راقب المهام المكتملة واستعد للأحداث والالتزامات القادمة بسلاسة باستخدام قالب التقرير اليومي ClickUp

تبحث عن طريقة سهلة لتقييم المهام المنجزة في اليوم السابق, تحديد الأولويات الحالية والاستعداد للالتزامات القادمة؟ افعل كل ذلك وأكثر مع قالب التقرير اليومي لـ ClickUp ! 🤩

ضمان تحديث يومي شامل في هذا قالب المستند عن طريق تسجيل جميع المهام المنجزة، بما في ذلك الوقت المستغرق في تنفيذها، في قسم المهام المنجزة. في قسم العوائق، قم بتوثيق أي تحديات أو عقبات واجهتها أثناء تنفيذ المهام.

بالنسبة للمهام قيد التنفيذ، احتفظ بقائمة في قسم المهام الجارية. استخدم قسم أولويات الغد في قسم الأولويات للغد من أجل وضع الخطوط العريضة لأهدافك وحدد أولويات المهام لليوم التالي.

تذكر تضمين أي تفاصيل أخرى يمكن أن تسهل إنجاز المشروع في قسم معلومات إضافية.

جميع هذه الأقسام قابلة للتخصيص تمامًا، لذا لا تتردد في حذفها أو إضافتها أو إعادة تسميتها لتتناسب مع تفضيلاتك. يمكنك أيضًا إنشاء أعمدة وصفوف جديدة داخل الجداول المعدة مسبقًا لتتبع أكبر عدد ممكن من المهام أو سجل العمل كما تريد

3. قالب المخطط اليومي ClickUp

خطط لمهامك اليومية الشخصية، وتتبع عاداتك، ونظم المناسبات العائلية من خلال دمج التخطيط التعاوني باستخدام قالب ClickUp Daily Planner

لا تتأخر أبدًا عن مهامك اليومية باستخدام قالب المخطط اليومي ClickUp قالب مجلد مصمم مسبقًا يساعدك على جدولة الأحداث والمهمات والمهام والمواعيد، بالإضافة إلى إنشاء مسؤوليات متكررة ومراقبة العادات.

يأتي القالب مع قائمتين منفصلتين:

متتبع العادات: الأنشطة الروتينية التي تمارسها بانتظام، مثل الجري الصباحي المهام الشخصية: المهام اليومية الأساسية التي تتطلب انتباهك، مثل التسوق من البقالة أو الطهي أو المواعيد الطبية تتبع عاداتك أو المهام الشخصية باستخدام طريقة عرض القائمة للحصول على مخطط تفصيلي بسيط للأنشطة التي يجب القيام بها، بالإضافة إلى الفئة الخاصة بها وتاريخ الاستحقاق. قم بالتبديل إلى عرض اللوحة لعرض المهام وفقًا لفئات مثل الصحة والعلاقات والمنزلية. استخدم طريقة عرض التقويم للتركيز على المواعيد النهائية و جدولة المهام الجديدة باستخدام ميزة السحب والإفلات.

يتيح القالب أيضًا التخطيط التعاوني مع العائلة والأصدقاء من خلال تفويض المهام. على سبيل المثال، إذا كانت هناك مناسبة عائلية كبيرة قادمة، يمكنك إنشاء قائمة مهام وتخصيص مسؤوليات مثل الخبز والطبخ والتسوق لأفراد العائلة. 👪

4. قالب تقرير البناء اليومي لـ ClickUp

احتفظ بسجل للمهام اليومية، والمواد، والمعدات، والجدول الزمني، والعمال للحفاظ على سير أعمال الإنشاءات الخاصة بك بسلاسة مع قالب تقرير البناء اليومي من ClickUp

تتبَّع جميع الأنشطة في موقع البناء كل يوم باستخدام قالب تقرير البناء اليومي قالب تقرير البناء اليومي من ClickUp . يساعدك قالب السجل القوي هذا في مراقبة كل شيء من الإنجازات والعمال إلى المعدات اللازمة والجدولة الزمنية. 👷

استخدم قالب المستند المفصل للغاية هذا للاحتفاظ بسجل للمهام المنجزة والتي لا تزال قيد التنفيذ من خلال جدول قابل للتخصيص مسبقًا. قم بمراقبة جميع العمال، من رؤساء العمال إلى المقاولين من الباطن، من خلال إدخال مسمياتهم الوظيفية، متبوعة بأسمائهم والساعات الأسبوعية التي عملوا فيها.

ابق على اطلاع دائم على المعدات المستخدمة أو غير المستخدمة أو التي يتم إصلاحها لتحديد الأولويات، ولا تنفد منك المستلزمات أبدًا من خلال تتبع استخدام المواد من خلال الجدول المتوفر. سجّل كمية المواد المستخدمة في اليوم واطلع على مستويات المخزون الحالية لكل عنصر في هذا السجل اليومي للبناء.

ابقَ على المسار الصحيح من خلال الحفاظ على جدول زمني محكم فيما يتعلق بما يلي:

سجل التسليم : راقب عمليات التسليم الإنشائية اليومية عن طريق إدخال نوع التسليم، ووقت التسليم المقرر، ووقت التسليم الفعلي

: راقب عمليات التسليم الإنشائية اليومية عن طريق إدخال نوع التسليم، ووقت التسليم المقرر، ووقت التسليم الفعلي جدولة التأخيرات : تقديم تفسيرات للتأخيرات عن طريق تحديد نوع التأخير، متبوعًا بوصف التأخير ومقدار الوقت الضائع

: تقديم تفسيرات للتأخيرات عن طريق تحديد نوع التأخير، متبوعًا بوصف التأخير ومقدار الوقت الضائع اجتماعات التوقف: إذا حدث اجتماع في موقع البناء، قم بتوثيق نوعه ووقته والمشاركين فيه ومواضيع المناقشة

يأتي قالب السجل اليومي للبناء أيضًا مع أقسام مخصصة للإشارة إلى ما إذا كان هناك تفتيش لموقع العمل في يوم محدد والاحتفاظ بسجل لجميع الزوار والغرض من زيارتهم.

5. قالب تقرير الإنتاج اليومي لـ ClickUp

تتبع كل خطوة من خطوات عملية إنتاج الفيلم الخاص بك من خلال التحديثات اليومية المتعلقة بساعات العمل وأعضاء فريق العمل وأوقات الاستدعاء باستخدام قالب تقرير الإنتاج اليومي من ClickUp

تُعد التقارير ضرورية لأي إنتاج سينمائي واسع النطاق، حيث توفر تحديثات يومية عن ساعات العمل وسجلات السلامة وحالة المخزون والمتطلبات والتقدم اليومي. 🎬

يمكنك تسجيل كل هذه المعلومات وأكثر من ذلك باستخدام نموذج قالب تقرير الإنتاج اليومي ل ClickUp أداة قيّمة لـ تبسيط عملية إعداد تقارير الإنتاج اليومية للأفلام.

يبدأ قالب قالب السجل القابل للتخصيص هذا بأقسام مُعدّة مسبقًا لـ تفاصيل التقرير مثل تواريخ الإنتاج والتعبئة و تفاصيل الإنتاج مثل شركة الإنتاج والمخرج والمنتجين. وعلاوة على ذلك، يمكنك تتبع أوقات المكالمات خلال أيام الإنتاج، والتي تغطي وقت وصول طاقم العمل وبدء تصوير الفيلم وانتهائه.

استخدم القالب للاحتفاظ بسجل لتقدم العناصر الحيوية التالية:

المشاهد : قم بتضمين تفاصيل حول المشاهد المسجلة، وإعادة التسجيل، والصوت، والاعتمادات

: قم بتضمين تفاصيل حول المشاهد المسجلة، وإعادة التسجيل، والصوت، والاعتمادات النص : دوّن أرقام السيناريو التي تم تسجيلها والدقائق والإعدادات

: دوّن أرقام السيناريو التي تم تسجيلها والدقائق والإعدادات الفيلم : توثيق مخزون الفيلم الحالي، والكمية المستخدمة، وتفاصيل أشرطة الفيديو والتسجيل، مع تحديد ما إذا كانت تحتوي على لقطات جيدة أو سيئة

: توثيق مخزون الفيلم الحالي، والكمية المستخدمة، وتفاصيل أشرطة الفيديو والتسجيل، مع تحديد ما إذا كانت تحتوي على لقطات جيدة أو سيئة الممثلين والكومبارس : راقب جميع أعضاء فريق التمثيل والكومبارس في جداول منفصلة من خلال تضمين تفاصيل مثل الشخصية والساعات والسفر وخزانة الملابس

: راقب جميع أعضاء فريق التمثيل والكومبارس في جداول منفصلة من خلال تضمين تفاصيل مثل الشخصية والساعات والسفر وخزانة الملابس بطاقة الوقت: تتبع الجداول الزمنية لفريق الإنتاج بأكمله من خلال جداول لكل عضو من أعضاء الفريق لتسجيل وقت دخوله ووقت خروجه

6. قالب سجل مشروع ClickUp

قم بإدارة السجل اليومي لمشروعك بسهولة عن طريق تتبع كل مهمة على حدة باستخدام قالب ClickUp Project Log Template

من أجل التخطيط الناجح للمشروع، من المهم جداً أن الاحتفاظ بسجل نشاط يومي لضمان سير جميع عملياتك بسلاسة. مع قالب سجل مشروع ClickUp ، يمكنك بسهولة تتبع مهام المشروع وتحديث الإدخالات وإضافتها وتعديلها، كل ذلك ضمن قوالب سجل النشاط اليومي مثل هذا القالب.

يبدأ القالب بقسم لتفاصيل المشروع مثل اسم المشروع والمدير وتاريخ البدء والانتهاء.

املأ المستند بإضافة مهام المشروع، وتحديد مواعيدها النهائية، والإشارة إلى حالة كل مهمة (للتنفيذ، أو تم، أو مؤجل) في جدول مُعد مسبقًا. يمكنك أيضًا تضمين معدل إنجاز المشروع بالنسب المئوية وكتابة أي تعليقات متعلقة بالمهام. 💬

أنشئ صفحة جديدة لكل مشروع بالنقر على إضافة صفحة في الزاوية العلوية اليسرى من القالب. وعلاوة على ذلك، يمكنك تكييف القالب حسب احتياجاتك من خلال تضمين صفوف وأعمدة إضافية في الجدول أو إضافة أقسام جديدة مصممة خصيصاً لمشروعك المحدد.

7. قالب قائمة المهام اليومية كليك أب

تتبع عاداتك اليومية بسهولة عن طريق تقسيمها وإضافة مهام فرعية متداخلة لتنظيم فعال باستخدام قالب قائمة المهام اليومية ClickUp

قل وداعًا لجدول زمني فوضوي ولا تفوت أي مهمة يومية أخرى باستخدام قالب قائمة المهام اليومية قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp ! يساعدك هذا قالب المهام الملائم للمبتدئين على بناء عادات والالتزام بها من خلال المهام الفرعية المتداخلة والحالات والحقول المخصصة.

أنشئ قائمة مهام فعّالة لتكوين عادات أو مراقبة المهام أو تتبع التذكيرات اليومية باستخدام الحقول المخصصة التالية:

أين لتسجيل العنوان أو الموقع الذي يجب تنفيذ مهمة معينة فيه، مثل محل بقالة أو منزل صديق أو صالة ألعاب رياضية أو مطعم الفئة حقل منسدل لتسجيل جانب من جوانب حياة المستخدم المرتبط بالمهمة مثل المهنة أو الصحة واللياقة البدنية أو الأعمال المنزلية عداد السلاسل حقل رقم لتسجيل عدد السلاسل لمهمة أو عادة معينة ملاحظات حقل نصي طويل لتوثيق الملاحظات ذات الصلة مثل التذكيرات الإضافية أو الأسباب وراء إعادة الجدولة أو الإلغاء

يمكنك إنشاء مهام فرعية لتقسيم يومك إلى الصباح وبعد الظهر والمساء. بعد ذلك، أضف مهام فرعية متداخلة لكل جزء من اليوم لتنظيم يومي سلس. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهمة فرعية للروتين الصباحي وإضافة مهام فرعية مثل الركض والاستحمام والفطور. 🌄

8. قالب تقرير نهاية اليوم لـ ClickUp

قم بجمع وتقييم تقارير نهاية اليوم لفريقك لاكتساب نظرة ثاقبة حول تقدم المشروع باستخدام قالب تقرير نهاية اليوم من ClickUp

استخدام تقرير نهاية اليوم تقارير لأي مشروع طريقة فعالة للفرق لنقل إنجازاتهم وتحدياتهم أثناء اختتام يوم عملهم. 🔚

إن قالب نهاية اليوم ClickUp يساعدك على جمع ملخصات للتقدم اليومي لكل موظف. وهو يتضمن تقييمات ذاتية لتقييم إنتاجيتهم وتراكم المهام والمهام المستقبلية بحيث يمكنك الحصول على رؤية أفضل للتقدم المحرز في كل مهمة.

اطلب من أعضاء فريقك ملء استمارة تقرير نهاية اليوم وإرسالها كآخر مهمة في اليوم. يجب أن يتضمن ذلك معدل إنتاجيتهم، وملخصًا للأعمال المنجزة، وإنجاز المهام بالنسب المئوية.

سيتم تسجيل جميع المعلومات المقدمة من أعضاء الفريق تلقائيًا في قائمة التقارير اليومية عرض. يعرض جميع التقارير المرسلة وفقًا لتاريخ الاستحقاق، مما يتيح لك مراجعة التقارير وإجراء أي تحديثات ضرورية للحالة.

افتح قائمة المراجعة للعثور على التقارير التي تنتظر المراجعة، مرتبة حسب القسم. هناك أيضًا عرض جدول الملخص اليومي، الذي يوفر نظرة عامة موجزة عن أداء أعضاء فريقك في أي يوم معين.

9. قالب سجل العمل اليومي من قالب WPS

احتفظ بـ سجل العمل اليومي على الرغم من وجود جدول بسيط تم إنشاؤه مسبقًا باستخدام قالب سجل العمل اليومي بواسطة قالب WPS

يعد تتبع سجل العمل اليومي أمرًا ضروريًا لمراقبة تقدم المهام, تحديد الأهداف ومعالجة المشكلات المحتملة التي تواجهها على طول الطريق. قالب سجل العمل اليومي من WPS Template هو رفيقك سهل الاستخدام للقيام بذلك بالضبط - في جداول بيانات Google أو MS Word.

يمكنك إما تحرير القالب مباشرةً في متصفح الويب الخاص بك أو تنزيله ثم فتحه في Excel. املأ الجدول المصمم مسبقًا بإدخال اسم المهمة المكتملة، وتاريخ الانتهاء، ومقدار الوقت المستغرق في المهمة. ⌚

يمكنك أيضًا إضافة أي مشاكل أو عقبات أو صعوبات واجهتك أثناء كل مهمة، بالإضافة إلى التعليقات أو الملاحظات الجديرة بالملاحظة.

القالب قابل للتخصيص بالكامل - يمكنك تغيير الألوان وإضافة صفوف وأعمدة وإعادة تسمية الحقول. بالإضافة إلى ذلك، اختر نمطًا مختلفًا للخلية والجدول، وعدّل حجم الحرف والخط، أو استخدم ميزة التنسيق الشرطي لتمييز الخلايا ودمج الرموز لتصور أفضل لتقدمك.

10. قالب حالة السجل من Template.net

تتبع سجل النشاط اليومي بسهولة بغض النظر عن المهمة التي تقوم بها مع قالب حالة السجل من Template.net

إذا كنت تبحث عن قالب لأغراض مختلفة، من إدارة المشاريع إلى مراقبة الأداء وتتبع المهام، فإن قالب حالة السجل من Template.net سيكون أفضل صديق جديد لك! 🧑‍🤝‍🧑

متاح على جداول بيانات Google Sheets و MS Word، تتبع أي نشاط تريده من خلال ملء الجدول المُعد مسبقًا بمعلومات مثل اسم النشاط ومدته وتاريخ البدء والانتهاء. إذا كنت ترغب في تتبع المزيد من البيانات، يمكنك بسهولة إضافة أعمدة جديدة لحالة المهمة وعمود تعليقات لتقديم تفاصيل أو ملاحظات إضافية.

قم بتعديل خلفية القالب لتتناسب مع احتياجاتك عن طريق الاختيار من قائمة صور الخلفية المتوفرة. قم بتخصيص مخطط الجدول وحجم الحروف والخط واللون، وأضف جداول أو أقسام محتوى جديدة حسب ما يناسبك.

القالب متاح للتنزيل بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك Word، ومحرّر مستندات Google، وExcel، وPDF. يمكنك أيضًا تحريره مباشرة في المتصفح بالنقر على صورة القالب.

تتبع الأنشطة اليومية دون عناء مع قوالب السجل اليومي المجانية

ستعمل هذه القوالب العشرة المجانية للسجلات اليومية المجانية على تبسيط عملية مراقبة نشاطك اليومي من خلال مخططات معدة مسبقاً يمكنك تخصيصها لتتناسب تماماً مع أسلوب مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، فهي سهلة الاستخدام ولن تكلفك سنتًا واحدًا (أو تستغرق وقتًا طويلاً في إنشائها)! 🙌

تصفح مكتبة قوالب ClickUp للعثور على مجموعة أكبر من قوالب السجل اليومي، والاستفادة من ميزاتها الرائعة لضمان مواكبة جدولك اليومي في جميع الأوقات.