أفضل 10 تطبيقات لتتبع العادات في عام 2025 (الميزات والأسعار)

تذكر في بداية العام عندما طُلب منك في بداية العام:

" ما هو قرارك للعام الجديد ?"

نعم، ذلك السؤال السنوي المخيف الذي يطرحه عادةً أصدقاؤنا المتحمسون.

وبالطبع، قدمنا إجابات حماسية مماثلة، مثل ترك العادات غير الصحية وبناء عادات إيجابية!

ولكننا جميعاً نعرف كيف يسير هذا الأمر:

نلتزم بهذا الروتين اليومي لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، ثم نعود إلى عاداتنا القديمة.

لحسن الحظ، هناك الكثير من تطبيقات تتبع العادات لمساعدتك على البقاء على المسار!

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على ماهية تطبيق تتبع العادات، وسنسلط الضوء على أفضل عشر أدوات يمكنك استخدامها، بالإضافة إلى ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وقيودها وأسعارها وتقييمات العملاء لمساعدتك في العثور على أفضل تطبيق لتتبع العادات!

هيا بنا!

ما هو تطبيق تتبع العادات؟

صُممت تطبيقات تتبع العادات لمساعدتنا في تحديد الأهداف وتتبع التقدم في العادات والتخلص من العادات السلبية.

إليك بعض الميزات الموجودة في تطبيقات تتبع العادات والأهداف:

ميزات قوائم المراجعة اليومية

التذكيرات والإشعارات* تتبع التقدم المحرزاختر متى وكيف يتم إعلامك بمهام ومشاريع ClickUp ومتى وكيف يتم إعلامك بها

إيجابيات ClickUp

إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم متصلة بالإنترنت و وضع عدم الاتصال احصل على صورة مرئية لمهامك المجدولة للأيام أو الأسبوع أو حتى الأشهر القادمة باستخدام عرض التقويم قم بتلعيب عملية تتبع عادات فريقك باستخدام نقاط مساحة العمل يمكن الحفاظ على هدفك الشخصي خاص عن طريق اختيار من يمكنه الوصول إليه

مزامنة مهام ClickUp الخاصة بك مع تقويم Google وتقويم Outlook وتقويم Apple باستخدام مزامنة التقويم يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل كاليندلي, إيفرنوت , مساعد جوجل و المزيد إضافة المهام وإنشاء تذكيرات على تطبيق Android أو iOS يدعم منصات Apple وWindows وLindux



قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الهاتف المحمول... حتى الآن!

ألقِ نظرة على خارطة طريق ClickUp لمعرفة كيف نصلح هذه العيوب البسيطة.

ولا يفوتك كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك تطبيق تعقب العادات المجاني هذا!

أسعار #### ClickUp

عروض ClickUp عديدة التسعير الخطط، بما في ذلك:

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

مكافأة:

/مرجع/ /مدونة؟ p=66685 تطبيقات رائعة //%/href/

للفريق الخاص بك!

2. هابيتيكا

هابيتيكا هو تطبيق لتتبع العادات يعتمد على الألعاب. إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة وسهلة لتكوين بعض العادات الرائعة، فإن تطبيق Habitica هو خيار رائع.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي التطبيقات القائمة على ألعاب الفيديو إلى اللعب فقط دون عمل! 🎮

نحن جادون؛ فبعض اللاعبين يصبحون مهووسين جداً بجانب اللعب لدرجة أنهم ينتهي بهم الأمر باستخدام الغش للفوز.

الميزات الرئيسية لـ #### Habitica

عقوبات ومكافآت داخل اللعبة من أجل التحفيز

تتبع وإدارة عادة، أو هدف يومي، أو قائمة مهام يومية

قوائم مهام قابلة للتخصيص بالكامل

في كل مرة تقوم فيها بإنجاز مهمة، تحصل على مستوى أعلى من الصورة الرمزية الخاصة بك

إيجابيات #### Habitica

متوفر على iOS وAndroid والويب

يتيح لك التطبيق إمكانية اللعب بتقدمك، مما يجعل عملية بناء العادات عملية ممتعة

الوصول إلى دردشة جماعية ولوحة مهام جماعية في خطة المجموعة

قيود تطبيق Habitica

لا توجد خطة مجانية

بما أن هناك عقوبات في اللعبة، فقد تجعل المستخدمين يخشون الفشل، وقد يعود المستخدمون إلى الغش

قد يكون الإعداد الأولي صعباً

تسعير #### تسعير هابيتيكا

الاشتراك العام في Habitca هو 5 دولارات شهرياً ويمكن شراؤها في مجموعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهراً. ولكن لديهم أيضًا خطة جماعية (9 دولارات شهريًا و3 دولارات للعضو) مع ميزات مثل قوائم المهام القائمة على الفريق والتحكم في إدارة المجموعة.

تقييمات عملاء Habitica

متجر التطبيقات : 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم) جوجل بلاي 4.2/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

3. ستريكس

Streaks هو متتبع عادات بسيط يساعدك على بناء عادات جيدة. يحافظ التطبيق على تحفيزك من خلال تمديد سلسلة عاداتك في كل مرة تكمل فيها مهمة ما.

أحد عيوب تطبيق تتبع العادات هذا هو أنه يحتوي على منحنى تعليمي حاد جداً.

أعتقد أنك ستضطر لقضاء كل وقتك في التعرف على التطبيق بدلاً من التخلص من عاداتك السيئة!

الميزات الرئيسية لتطبيق #### Streaks

تعيين أيام محددة لكل مهمة

عرض إحصائيات المهام وتتبع تقدمك كل يوم

أداة أيقونة التطبيق التي تعرض تقدمك الحالي

ادمج تطبيق Streaks مع تطبيق iOS Health لإنشاء عادات صحية

إيجابيات تطبيق Streaks

متوفر لأجهزة iPhone و Apple Watch و iPad و Mac

الواجهة قابلة للتخصيص بالكامل

إنشاء مهام سلبية لكسر العادات السيئة

قيود #### قيود الشرائط

تقتصر على 12 مهمة في اليوم الواحد

لا يتوفر إصدار أندرويد

لا توجد حالات مهام مخصصة أو أيقونات مخصصة

تسعير #### Streaks

تبلغ تكلفة تطبيق تعقب العادات هذا 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

Streaks تقييمات العملاء

متجر التطبيقات : 4.8/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 16,000 تقييم) جوجل بلاي: غير متاح

4. سترايدز

Strides هو تطبيق مباشر لتتبع العادات يقدم لك أربع طرق مختلفة لتتبع العادات حتى تتمكن من إجراء العادات بالطريقة التي تريدها.

ولكن مع الخطة المجانية التي تقتصر على ثلاث عادات فقط، لسنا متأكدين من حجم الخطوات التي يمكنك القيام بها.

سترايدز الميزات الرئيسية

أربع طرق عرض لتتبع العادات، بما في ذلك عرض التقويم والمخطط الخطي والمخطط الشريطي والمزيد

استخدم قالب التتبع لتعيين هدف ذكي احصل على رؤى أعمق مع تقارير التقدم

علامات لمساعدتك في تصنيف عادات متعددة

إيجابيات #### الخطوات

متوفر لأجهزة iPhone و iPad و Apple Watch

تذكير يومي وأسبوعي وأسبوعي وأسبوعي قوي

يمنحك الدافع من خلال تهنئتك عندما تحقق أهدافك

حدود الخطوات

التطبيق مناسب للأفراد فقط وليس للفرق

لا يتوفر تطبيق أندرويد

يقتصر على ميزات تتبع المهام الأساسية

تسعير #### Strides

يحتوي تطبيق تعقب العادات هذا على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

Strides تقييمات العملاء

متجر التطبيقات : 4.8/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 11,000 تقييم) جوجل بلاي: غير متاح

5. هابيتيفاي

Habitify هو تطبيق لتتبع العادات اليومية يساعدك على تكوين عادات جيدة تلتزم بها حقًا.

أحد عيوب هذا التطبيق لتعقب العادات عبر الإنترنت هو أن خطته المجانية محدودة للغاية؛ على سبيل المثال، لا تحصل على عادات غير محدودة!

هابيتيفاي #### الميزات الرئيسية

توثيق تقدمك مع خاصية تدوين الملاحظات ميزة

تذكيرات متعددة لإبقائك على المسار الصحيح

تقارير أسبوعية وشهرية مفصلة تجعل من هذا التطبيق متتبعًا أسبوعيًا وشهريًا للعادات

تحديد أهداف زمنية لجميع عاداتك

إيجابيات هابيتيفاي

يدعم Android و iOS و Apple Watch و Mac

حافظ على أمان أهدافك المتعلقة ببناء عاداتك مع خاصية التعرف على الوجه وقفل بصمة الإصبع

اختر بين الوضع الفاتح أو المظلم

قيود Habitify

يمكن أن يكون التطبيق به أخطاء عند إعداد التذكيرات واستخدام التقويم

يقتصر على ثلاث عادات في الباقة المجانية

لا يمكن تحديد تواريخ مخصصة للتقارير المرحلية

تسعير #### Habitify

يحتوي تطبيق تتبع العادات هذا على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولار شهرياً.

Habitify تقييمات العملاء

التطبيق المتجر: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) جوجل بلاي: 4.1/5 (أكثر من 1600 تقييم)

6. Coach.me

Coach.me هو تطبيق لتعقب العادات قائم على المجتمع. يمكنك التسجيل للحصول على تدريب شخصي أو أن تصبح مدربًا للحياة بنفسك!

بما أن هذا متتبع الأهداف التطبيق قائم على المجتمع، لا يمكنك إنشاء عاداتك الخاصة. سيكون عليك الانضمام إلى مجتمع يعمل على تحقيق نفس الأهداف التي حددتها لنفسك.

الميزات الرئيسية لـ #### Coach.me

تتبع التقدم الأسبوعي والشهري

احصل على المشورة والمساعدة الشخصية من مدربي الحياة المحترفين

اختر متى وكم مرة في الأسبوع تريد إكمال عادة معينة وكم مرة في الأسبوع

اختر الحصول على تذكير عبر البريد الإلكتروني أو الجهاز

إيجابيات #### Coach.me

متاح لأجهزة الآيفون والأندرويد والويب

قم ببناء وتحسين أعمال التدريب الخاصة بك من خلال الدليل وبرنامج الإحالة

تخلص من العادات السيئة جنباً إلى جنب مع المجتمع وحافظ على خصوصية أهدافك في بناء عاداتك عندما تريد

قيود موقع #### Coach.me

يمكن أن يكون تطبيق تتبع العادات هذا مليئاً بالأخطاء، ويتم حذف تسجيلات تسجيل الوصول

ميزة المدرب الشخصي باهظة الثمن

يقتصر على عرض واحد فقط (عرض اليوم)

يجب أن تعتمد على عادات المجموعة ولا يمكنك تحديد عاداتك الخاصة

تسعير #### Coach.me

Coach.me هو تطبيق مجاني، لكنه سيكلفك 25 دولاراً في الأسبوع أو أكثر إذا كنت تريد مدرباً شخصياً.

تقييمات عملاء تطبيق Coach.me

متجر التطبيقات : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) جوجل بلاي: 3.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. طريقة الحياة

Way of Life هو تطبيق لتتبع العادات يساعد مستخدميه على بناء نسخة أكثر صحة من أنفسهم.

لنرى ما إذا كان هذا التطبيق سيساعد أنت على بناء عادات صحية:

الميزات الرئيسية لتطبيق "طريقة الحياة

نظام فريد من نوعه مرمز بالألوان لتتبع عاداتك

تذكيرات متسقة لمساعدتك على تكوين عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة

تسجيل أفكارك باستخدام ميزة المذكرات المدمجة

اختر من بين مجموعة متنوعة من السمات الملونة التي تناسب مزاجك

إيجابيات طريقة الحياة

متوفر على الآيفون والأندرويد

مخططات بيانية تعرض اتجاهاتك على مدار أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات

حافظ على خصوصية عاداتك باستخدام رقم التعريف الشخصي أو معرّف الوجه أو معرّف اللمس

قيود طريقة الحياة

ميزات محدودة لتتبع التقدم. يمكنك فقط الإجابة بنعم أو لا لتقدمك

لا يمكنك تتبع عدد غير محدود من العادات أو النسخ الاحتياطي إلى أي مزود تخزين سحابي في الباقة المجانية

لا يمكن تعيين مهام متكررة

طريقة الحياة التسعير

يحتوي تطبيق تعقب العادات هذا على إصدار مجاني، ويبدأ سعر الإصدار المميز من 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء تطبيق Way of Life

التطبيق المتجر: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم) جوجل بلاي: 3.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. منتج

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Productive هو تطبيق لتتبع العادات يساعدك على تتبع عاداتك وأنشطتك اليومية. كما يوفر ميزات تتبع التقدم، مثل الرسوم البيانية لمعرفة مدى نجاحك في مهمة معينة على مدار أسابيع أو أشهر.

الميزات الرئيسية لتطبيق #### Productive

تتبع العادات مع خيارات متنوعة لتحديد الأهداف

ميزات تتبع التقدم مثل الرسوم البيانية والتقارير

القدرة على تعيين المهام المتكررة

إيجابيات الإنتاجية

تصميم سهل الاستخدام وبديهي

متوفر على أنظمة تشغيل iOS وAndroid وسطح المكتب

سلبيات الإنتاجية

لا توجد خيارات للنسخ الاحتياطي للتخزين السحابي

ميزات محدودة لتتبع التقدم المحرز

التسعير الإنتاجي

Productive مجاني للاستخدام، مع توفر باقة اختيارية مدفوعة مقابل 6.99 دولار شهرياً لكل مستخدم.

تقييمات العملاء المنتجين

متجر التطبيقات: 4.6/5 (أكثر من 85,000 تقييم)

9. ويكدون

عبر تم الأسبوع Weekdone هو أحد أشهر تطبيقات تتبع العادات والأهداف في العمل. ويكدون Weekdone يحتوي على جلسات فردية ومراجعات أسبوعية لتعزيز معنويات الموظفين.

الميزات الرئيسية لـ Weekdone

ميزات واضحة وشفافة لتحديد الأهداف لتتبع الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى تقارير الحالة الآلية

تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

إيجابيات الأسبوع

ميزات المساءلة المدمجة

يوفر نظرة عامة على الأهداف للبقاء على المسار الصحيح للعادات

عيوب Weekdone

يدعم ما يصل إلى ثلاثة أشخاص فقط في الباقة المجانية

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد

لا توجد تقارير تقدم شهرية (تقارير أسبوعية فقط)

تسعير #### Weekdone

يحتوي هذا التطبيق لتتبع الأهداف على خطة مجانية، وتبدأ خطته المدفوعة من 90 دولارًا ل 4-10 مستخدمين عند إصدار فواتير سنوية.

10. GoalsOnTrack

عبر GoalsOnTrack GoalsOnTrack هو نظام لتتبع العادات و أداة إنتاجية تساعدك على البقاء متحمسًا وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

الميزات الرئيسية #### GoalsOnTrack

لوحة تحكم مرئية للأهداف لعرض جميع أهدافك المستهدفة ومهامك اليومية والعادات التي تريد الحفاظ عليها

ميزة الهدف الذكي لتشكيل أهدافك وتقييمها للتأكد من أنها أهداف ذكية

الأهداف الفرعية والمهام والنتائج

إيجابيات تطبيق GoalsOnTrack

يدعم هياكل الأهداف متعددة المستويات

ميزات متوافقة مع الأجهزة المحمولة

إمكانيات تتبع الوقت

عيوب ميزة GoalsOnTrack

لا توجد خطة مجانية

لا يمكن استخدامه دون اتصال بالإنترنت

ميزات تصور محدودة لتتبع أهدافك

تسعير تطبيق GoalsOnTrack

تبلغ تكلفة أداة تعقب العادات هذه 68 دولاراً سنوياً لكل مستخدم.

لنجعلها عادة! ✔

يعد تطبيق تتبع العادات مفيدًا للغاية لأنه يمنحك تمثيلًا مرئيًا لتقدمك في العمل. وعلاوة على ذلك، تحتوي التطبيقات التي تكوّن العادات على ميزات مثل التذكيرات المدمجة والمهام المتكررة والتقارير المفصلة والمزيد للحفاظ على تركيزك.

لذا، في المرة القادمة التي يسألك فيها صديق متحمس عن قرارك للعام الجديد، ما عليك سوى أن تقول ببساطة أنه الحصول على تطبيق لتتبع العادات!

ومع ذلك، لا يمكن أن يكون قرارك في العام الجديد هو الحصول على أي تطبيق عادات.

أنت بحاجة إلى تطبيق تعقب عادات منتجة، مثل ClickUp، الذي سيساعدك على إنجاز المهمة.

مع ميزات مثل تواريخ البدء , تواريخ الاستحقاق و المهام المتكررة ، يمكن أن يساعدك ClickUp في مراقبة عاداتك ومهامك ومشاريعك بضربة واحدة.

اجعل من عاداتك الاستفادة من ClickUp مجانًا كل يوم!