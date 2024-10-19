أفضل 10 تطبيقات لتتبع العادات في عام 2025 (الميزات والأسعار)

تذكر في بداية العام عندما طُلب منك في بداية العام:
" ما هو قرارك للعام الجديد ?"
نعم، ذلك السؤال السنوي المخيف الذي يطرحه عادةً أصدقاؤنا المتحمسون.
وبالطبع، قدمنا إجابات حماسية مماثلة، مثل ترك العادات غير الصحية وبناء عادات إيجابية!
ولكننا جميعاً نعرف كيف يسير هذا الأمر:
نلتزم بهذا الروتين اليومي لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، ثم نعود إلى عاداتنا القديمة.
لحسن الحظ، هناك الكثير من تطبيقات تتبع العادات لمساعدتك على البقاء على المسار!
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على ماهية تطبيق تتبع العادات، وسنسلط الضوء على أفضل عشر أدوات يمكنك استخدامها، بالإضافة إلى ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وقيودها وأسعارها وتقييمات العملاء لمساعدتك في العثور على أفضل تطبيق لتتبع العادات!
هيا بنا!
ما هو تطبيق تتبع العادات؟
صُممت تطبيقات تتبع العادات لمساعدتنا في تحديد الأهداف وتتبع التقدم في العادات والتخلص من العادات السلبية.
إليك بعض الميزات الموجودة في تطبيقات تتبع العادات والأهداف:
- ميزات قوائم المراجعة اليومية
- التذكيرات والإشعارات* تتبع التقدم المحرزاختر متى وكيف يتم إعلامك بمهام ومشاريع ClickUp ومتى وكيف يتم إعلامك بها
إيجابيات ClickUp
- إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم متصلة بالإنترنت ووضع عدم الاتصال
- احصل على صورة مرئية لمهامك المجدولة للأيام أو الأسبوع أو حتى الأشهر القادمة باستخدامعرض التقويم
- قم بتلعيب عملية تتبع عادات فريقك باستخدامنقاط مساحة العمل يمكن الحفاظ على هدفك الشخصي خاص عن طريق اختيار من يمكنه الوصول إليه
- احصل على صورة مرئية لمهامك المجدولة للأيام أو الأسبوع أو حتى الأشهر القادمة باستخدامعرض التقويم
- مزامنة مهام ClickUp الخاصة بك مع تقويم Google وتقويم Outlook وتقويم Apple باستخداممزامنة التقويم
- يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثلكاليندلي,إيفرنوت,مساعد جوجلوالمزيد
- إضافةالمهام وإنشاء تذكيرات علىتطبيق Android أو iOS
- يدعم منصات Apple وWindows وLindux
- إضافةالمهام وإنشاء تذكيرات علىتطبيق Android أو iOS
- يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثلكاليندلي,إيفرنوت,مساعد جوجلوالمزيد
قيود ClickUp
- لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الهاتف المحمول... حتى الآن!
ألقِ نظرة على خارطة طريق ClickUp لمعرفة كيف نصلح هذه العيوب البسيطة.
ولا يفوتك كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك تطبيق تعقب العادات المجاني هذا!
أسعار #### ClickUp
عروض ClickUp عديدة التسعير الخطط، بما في ذلك:
- خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)
- خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)
- خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/عضو شهريًا)
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
مكافأة:
/مرجع/ /مدونة؟ p=66685 تطبيقات رائعة //%/href/
للفريق الخاص بك!
2. هابيتيكا
هابيتيكا هو تطبيق لتتبع العادات يعتمد على الألعاب. إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة وسهلة لتكوين بعض العادات الرائعة، فإن تطبيق Habitica هو خيار رائع.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي التطبيقات القائمة على ألعاب الفيديو إلى اللعب فقط دون عمل! 🎮
نحن جادون؛ فبعض اللاعبين يصبحون مهووسين جداً بجانب اللعب لدرجة أنهم ينتهي بهم الأمر باستخدام الغش للفوز.
الميزات الرئيسية لـ #### Habitica
- عقوبات ومكافآت داخل اللعبة من أجل التحفيز
- تتبع وإدارة عادة، أو هدف يومي، أو قائمة مهام يومية
- قوائم مهام قابلة للتخصيص بالكامل
- في كل مرة تقوم فيها بإنجاز مهمة، تحصل على مستوى أعلى من الصورة الرمزية الخاصة بك
إيجابيات #### Habitica
- متوفر على iOS وAndroid والويب
- يتيح لك التطبيق إمكانية اللعب بتقدمك، مما يجعل عملية بناء العادات عملية ممتعة
- الوصول إلى دردشة جماعية ولوحة مهام جماعية في خطة المجموعة
قيود تطبيق Habitica
- لا توجد خطة مجانية
- بما أن هناك عقوبات في اللعبة، فقد تجعل المستخدمين يخشون الفشل، وقد يعود المستخدمون إلى الغش
- قد يكون الإعداد الأولي صعباً
تسعير #### تسعير هابيتيكا
الاشتراك العام في Habitca هو 5 دولارات شهرياً ويمكن شراؤها في مجموعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهراً. ولكن لديهم أيضًا خطة جماعية (9 دولارات شهريًا و3 دولارات للعضو) مع ميزات مثل قوائم المهام القائمة على الفريق والتحكم في إدارة المجموعة.
تقييمات عملاء Habitica
- متجر التطبيقات : 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- جوجل بلاي 4.2/5 (أكثر من 19,000 تقييم)
3. ستريكس
Streaks هو متتبع عادات بسيط يساعدك على بناء عادات جيدة. يحافظ التطبيق على تحفيزك من خلال تمديد سلسلة عاداتك في كل مرة تكمل فيها مهمة ما.
أحد عيوب تطبيق تتبع العادات هذا هو أنه يحتوي على منحنى تعليمي حاد جداً.
أعتقد أنك ستضطر لقضاء كل وقتك في التعرف على التطبيق بدلاً من التخلص من عاداتك السيئة!
الميزات الرئيسية لتطبيق #### Streaks
- تعيين أيام محددة لكل مهمة
- عرض إحصائيات المهام وتتبع تقدمك كل يوم
- أداة أيقونة التطبيق التي تعرض تقدمك الحالي
- ادمج تطبيق Streaks مع تطبيق iOS Health لإنشاء عادات صحية
إيجابيات تطبيق Streaks
- متوفر لأجهزة iPhone و Apple Watch و iPad و Mac
- الواجهة قابلة للتخصيص بالكامل
- إنشاء مهام سلبية لكسر العادات السيئة
قيود #### قيود الشرائط
- تقتصر على 12 مهمة في اليوم الواحد
- لا يتوفر إصدار أندرويد
- لا توجد حالات مهام مخصصة أو أيقونات مخصصة
تسعير #### Streaks
تبلغ تكلفة تطبيق تعقب العادات هذا 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.
Streaks تقييمات العملاء
- متجر التطبيقات : 4.8/5 (أكثر من 16,000 تقييم)
- جوجل بلاي: غير متاح
4. سترايدز
Strides هو تطبيق مباشر لتتبع العادات يقدم لك أربع طرق مختلفة لتتبع العادات حتى تتمكن من إجراء العادات بالطريقة التي تريدها.
ولكن مع الخطة المجانية التي تقتصر على ثلاث عادات فقط، لسنا متأكدين من حجم الخطوات التي يمكنك القيام بها.
سترايدز الميزات الرئيسية
- أربع طرق عرض لتتبع العادات، بما في ذلك عرض التقويم والمخطط الخطي والمخطط الشريطي والمزيد
- استخدم قالب التتبع لتعيينهدف ذكي
- احصل على رؤى أعمق مع تقارير التقدم
- علامات لمساعدتك في تصنيف عادات متعددة
إيجابيات #### الخطوات
- متوفر لأجهزة iPhone و iPad و Apple Watch
- تذكير يومي وأسبوعي وأسبوعي وأسبوعي قوي
- يمنحك الدافع من خلال تهنئتك عندما تحقق أهدافك
حدود الخطوات
- التطبيق مناسب للأفراد فقط وليس للفرق
- لا يتوفر تطبيق أندرويد
- يقتصر على ميزات تتبع المهام الأساسية
تسعير #### Strides
يحتوي تطبيق تعقب العادات هذا على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.
Strides تقييمات العملاء
- متجر التطبيقات : 4.8/5 (أكثر من 11,000 تقييم)
- جوجل بلاي: غير متاح
5. هابيتيفاي
Habitify هو تطبيق لتتبع العادات اليومية يساعدك على تكوين عادات جيدة تلتزم بها حقًا.
أحد عيوب هذا التطبيق لتعقب العادات عبر الإنترنت هو أن خطته المجانية محدودة للغاية؛ على سبيل المثال، لا تحصل على عادات غير محدودة!
هابيتيفاي #### الميزات الرئيسية
- توثيق تقدمك مع خاصيةتدوين الملاحظات ميزة
- تذكيرات متعددة لإبقائك على المسار الصحيح
- تقارير أسبوعية وشهرية مفصلة تجعل من هذا التطبيق متتبعًا أسبوعيًا وشهريًا للعادات
- تحديد أهداف زمنية لجميع عاداتك
إيجابيات هابيتيفاي
- يدعم Android و iOS و Apple Watch و Mac
- حافظ على أمان أهدافك المتعلقة ببناء عاداتك مع خاصية التعرف على الوجه وقفل بصمة الإصبع
- اختر بين الوضع الفاتح أو المظلم
قيود Habitify
- يمكن أن يكون التطبيق به أخطاء عند إعداد التذكيرات واستخدام التقويم
- يقتصر على ثلاث عادات في الباقة المجانية
- لا يمكن تحديد تواريخ مخصصة للتقارير المرحلية
تسعير #### Habitify
يحتوي تطبيق تتبع العادات هذا على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولار شهرياً.
Habitify تقييمات العملاء
- التطبيق المتجر: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
- جوجل بلاي: 4.1/5 (أكثر من 1600 تقييم)
6. Coach.me
Coach.me هو تطبيق لتعقب العادات قائم على المجتمع. يمكنك التسجيل للحصول على تدريب شخصي أو أن تصبح مدربًا للحياة بنفسك!
بما أن هذا متتبع الأهداف التطبيق قائم على المجتمع، لا يمكنك إنشاء عاداتك الخاصة. سيكون عليك الانضمام إلى مجتمع يعمل على تحقيق نفس الأهداف التي حددتها لنفسك.
الميزات الرئيسية لـ #### Coach.me
- تتبع التقدم الأسبوعي والشهري
- احصل على المشورة والمساعدة الشخصية من مدربي الحياة المحترفين
- اختر متى وكم مرة في الأسبوع تريد إكمال عادة معينة وكم مرة في الأسبوع
- اختر الحصول على تذكير عبر البريد الإلكتروني أو الجهاز
إيجابيات #### Coach.me
- متاح لأجهزة الآيفون والأندرويد والويب
- قم ببناء وتحسين أعمال التدريب الخاصة بك من خلال الدليل وبرنامج الإحالة
- تخلص من العادات السيئة جنباً إلى جنب مع المجتمع وحافظ على خصوصية أهدافك في بناء عاداتك عندما تريد
قيود موقع #### Coach.me
- يمكن أن يكون تطبيق تتبع العادات هذا مليئاً بالأخطاء، ويتم حذف تسجيلات تسجيل الوصول
- ميزة المدرب الشخصي باهظة الثمن
- يقتصر على عرض واحد فقط (عرض اليوم)
- يجب أن تعتمد على عادات المجموعة ولا يمكنك تحديد عاداتك الخاصة
تسعير #### Coach.me
Coach.me هو تطبيق مجاني، لكنه سيكلفك 25 دولاراً في الأسبوع أو أكثر إذا كنت تريد مدرباً شخصياً.
تقييمات عملاء تطبيق Coach.me
- متجر التطبيقات : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)
- جوجل بلاي: 3.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
7. طريقة الحياة
Way of Life هو تطبيق لتتبع العادات يساعد مستخدميه على بناء نسخة أكثر صحة من أنفسهم.
لنرى ما إذا كان هذا التطبيق سيساعد أنت على بناء عادات صحية:
الميزات الرئيسية لتطبيق "طريقة الحياة
- نظام فريد من نوعه مرمز بالألوان لتتبع عاداتك
- تذكيرات متسقة لمساعدتك على تكوين عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة
- تسجيل أفكارك باستخدام ميزة المذكرات المدمجة
- اختر من بين مجموعة متنوعة من السمات الملونة التي تناسب مزاجك
إيجابيات طريقة الحياة
- متوفر على الآيفون والأندرويد
- مخططات بيانية تعرض اتجاهاتك على مدار أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات
- حافظ على خصوصية عاداتك باستخدام رقم التعريف الشخصي أو معرّف الوجه أو معرّف اللمس
قيود طريقة الحياة
- ميزات محدودة لتتبع التقدم. يمكنك فقط الإجابة بنعم أو لا لتقدمك
- لا يمكنك تتبع عدد غير محدود من العادات أو النسخ الاحتياطي إلى أي مزود تخزين سحابي في الباقة المجانية
- لا يمكن تعيين مهام متكررة
طريقة الحياة التسعير
يحتوي تطبيق تعقب العادات هذا على إصدار مجاني، ويبدأ سعر الإصدار المميز من 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.
تقييمات عملاء تطبيق Way of Life
- التطبيق المتجر: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)
- جوجل بلاي: 3.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
8. منتج
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Productive هو تطبيق لتتبع العادات يساعدك على تتبع عاداتك وأنشطتك اليومية. كما يوفر ميزات تتبع التقدم، مثل الرسوم البيانية لمعرفة مدى نجاحك في مهمة معينة على مدار أسابيع أو أشهر.
الميزات الرئيسية لتطبيق #### Productive
- تتبع العادات مع خيارات متنوعة لتحديد الأهداف
- ميزات تتبع التقدم مثل الرسوم البيانية والتقارير
- القدرة على تعيين المهام المتكررة
إيجابيات الإنتاجية
- تصميم سهل الاستخدام وبديهي
- متوفر على أنظمة تشغيل iOS وAndroid وسطح المكتب
سلبيات الإنتاجية
- لا توجد خيارات للنسخ الاحتياطي للتخزين السحابي
- ميزات محدودة لتتبع التقدم المحرز
التسعير الإنتاجي
Productive مجاني للاستخدام، مع توفر باقة اختيارية مدفوعة مقابل 6.99 دولار شهرياً لكل مستخدم.
تقييمات العملاء المنتجين
- متجر التطبيقات: 4.6/5 (أكثر من 85,000 تقييم)
9. ويكدون
عبر تم الأسبوع Weekdone هو أحد أشهر تطبيقات تتبع العادات والأهداف في العمل. ويكدون Weekdone يحتوي على جلسات فردية ومراجعات أسبوعية لتعزيز معنويات الموظفين.
الميزات الرئيسية لـ Weekdone
- ميزات واضحة وشفافة لتحديد الأهداف لتتبعالأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى
- تقارير الحالة الآلية
- تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص
إيجابيات الأسبوع
- ميزات المساءلة المدمجة
- يوفر نظرة عامة على الأهداف للبقاء على المسار الصحيح للعادات
عيوب Weekdone
- يدعم ما يصل إلى ثلاثة أشخاص فقط في الباقة المجانية
- منحنى التعلم للمستخدمين الجدد
- لا توجد تقارير تقدم شهرية (تقارير أسبوعية فقط)
تسعير #### Weekdone
يحتوي هذا التطبيق لتتبع الأهداف على خطة مجانية، وتبدأ خطته المدفوعة من 90 دولارًا ل 4-10 مستخدمين عند إصدار فواتير سنوية.
10. GoalsOnTrack
عبر GoalsOnTrack GoalsOnTrack هو نظام لتتبع العادات و أداة إنتاجية تساعدك على البقاء متحمسًا وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.
الميزات الرئيسية #### GoalsOnTrack
- لوحة تحكم مرئية للأهداف لعرض جميع أهدافك المستهدفة ومهامك اليومية والعادات التي تريد الحفاظ عليها
- ميزة الهدف الذكي لتشكيل أهدافك وتقييمها للتأكد من أنها أهداف ذكية
- الأهداف الفرعية والمهام والنتائج
إيجابيات تطبيق GoalsOnTrack
- يدعم هياكل الأهداف متعددة المستويات
- ميزات متوافقة مع الأجهزة المحمولة
- إمكانيات تتبع الوقت
عيوب ميزة GoalsOnTrack
- لا توجد خطة مجانية
- لا يمكن استخدامه دون اتصال بالإنترنت
- ميزات تصور محدودة لتتبع أهدافك
تسعير تطبيق GoalsOnTrack
تبلغ تكلفة أداة تعقب العادات هذه 68 دولاراً سنوياً لكل مستخدم.
لنجعلها عادة! ✔
يعد تطبيق تتبع العادات مفيدًا للغاية لأنه يمنحك تمثيلًا مرئيًا لتقدمك في العمل. وعلاوة على ذلك، تحتوي التطبيقات التي تكوّن العادات على ميزات مثل التذكيرات المدمجة والمهام المتكررة والتقارير المفصلة والمزيد للحفاظ على تركيزك.
لذا، في المرة القادمة التي يسألك فيها صديق متحمس عن قرارك للعام الجديد، ما عليك سوى أن تقول ببساطة أنه الحصول على تطبيق لتتبع العادات!
ومع ذلك، لا يمكن أن يكون قرارك في العام الجديد هو الحصول على أي تطبيق عادات.
أنت بحاجة إلى تطبيق تعقب عادات منتجة، مثل ClickUp، الذي سيساعدك على إنجاز المهمة.
مع ميزات مثل تواريخ البدء , تواريخ الاستحقاق و المهام المتكررة ، يمكن أن يساعدك ClickUp في مراقبة عاداتك ومهامك ومشاريعك بضربة واحدة.
اجعل من عاداتك الاستفادة من ClickUp مجانًا كل يوم!