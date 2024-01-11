ملخص كتاب "العادات الذرية": الوجبات الرئيسية ومراجعتها | انقر فوق

كم مرة أمسكت بكتاب تحفيزي فقط لتفقد حافزك الجديد بمجرد انتهائك من قراءته؟

الحافز هو تلك الدفعة المفاجئة لإحداث تغيير كبير، لكنه يميل إلى التلاشي مع مرور الوقت. ما الذي يأتي بعد ذلك بمجرد أن تحقق ذلك الهدف الكبير الذي كنت تتطلع إليه؟

ومع ذلك، إذا كان لديك نظام مُعد، فستستمر في إحراز التقدم يوميًا. هذه التغييرات الصغيرة تتراكم وتبني زخمًا دائمًا. بدلاً من مجرد السعي لتحقيق هدف ما، ركز على بناء هوية لنفسك ترشدك إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

إذا كنت تكافح باستمرار للشعور بالحافز كل يوم، فقد حان الوقت للتوقف عن ذلك.

العادات تشكل هويتك. سيساعدك ملخص العادات الذرية هذا على الغوص في حيل الإنتاجية التي ستساعدك على تكوين عادات جديدة تُحدث تغييراً دائماً.

ملخص العادات الذرية في لمحة سريعة

"إذا استطعت أن تصبح أفضل بنسبة 1 في المئة كل يوم لمدة عام واحد، فستصبح أفضل بسبعة وثلاثين مرة بحلول الوقت الذي تنتهي فيه. وعلى العكس، إذا ساءت حالتك بنسبة 1 في المئة كل يوم لمدة عام واحد، فسوف تنخفض إلى الصفر تقريبًا."

العادات الذرية لجيمس كلير هو كتاب يتحدث عن قوة العادات الصغيرة في خلق تغييرات دائمة في حياتك . على عكس الكتب التحفيزية العامة والمتكررة، يخبرك هذا الكتاب أن التغيير الحقيقي يأتي من قرارات صغيرة لا حصر لها، وليس فقط من التحفيز.

يتم التركيز بشكل كبير على بناء نظام بدلاً من التركيز على الأهداف.

من خلال سرد القصص الاستثنائي والحكايات الشخصية والأمثلة الواقعية، يأخذك كلير في رحلة لتحسين الذات. كل مفهوم تتعلمه مدعوم بالبحث العلمي، مما يجعل من الواضح أنك ستحقق النتائج.

سواء كانت حلقة العادات أو قاعدة الدقيقتين أو النهج القائم على الهوية أو تكديس العادات أو معظم المفاهيم الأخرى، فجميعها لها سبب لنجاحها.

كما يكسر كلير أيضًا المفاهيم الشائعة المتبعة مثل مطاردة التغييرات الإيجابية الفورية. وبدلاً من ذلك، يشرح كيف تحتاج إلى التحسين بنسبة 1% كل يوم باستمرار. على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية يومًا واحدًا، فلن تبني عضلات بطنك. لكن الذهاب باستمرار إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة أربعة أسابيع سيغير جسمك بشكل إيجابي.

كما أنه يكسر أيضًا أسطورة أن العادة هي نقطة النهاية. ويشرح كيف أن ركوب سيارة أجرة إلى صالة الألعاب الرياضية هو ما يبني العادة وليس نقطة النهاية المتمثلة في الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية. يعطي كلير أمثلة لبعض أعظم الإنجازات في مجالات مختلفة ويربط ببراعة بين النقاط لمساعدتك على فهم كيفية عمل هذه التكتيكات بغض النظر عن المرحلة التي أنت فيها.

لذا، فإن كتاب "العادات الذرية" هو دليلك الذي ستذهب إليه إذا كنت عالقًا في متاهة العادات السيئة أو تجد نفسك تسأل: "لماذا أفعل ذلك بحق السماء؟ سواء كنت تحقق بالفعل وتتوق إلى المزيد، أو كنت تهدف فقط إلى التحسين والنمو، يمكن لهذا الكتاب أن يساعدك.

الوجبات الرئيسية من كتاب "العادات الذرية" لجيمس كلير

ركز على إجراء تعديلات صغيرة على سلوكك، حيث أن التغييرات الصغيرة تؤدي إلى تحسينات دائمة استخدم بشكل استراتيجي حلقة العادة - الإشارة، والرغبة، والاستجابة، والمكافأة لبناء عادة جديدة قم بمواءمة عاداتك مع الهوية التي تريد بناءها، ودع عاداتك تعزز الشخص الذي تطمح أن تكونه قم بدمج عادة جديدة في روتينك الحالي، فالإشارات الموجودة والسلوك البشري يسهلان عليك تأسيس عادات جديدة والحفاظ عليها تحلى بالصبر، حيث أن التقدم في تكوين العادات لا يكون مرئيًا على الفور في كثير من الأحيان صمم بيئتك لدعم تكوين العادات الجديدة تقسيم العادات إلى مهام تستغرق دقيقتين يجعلها أكثر قابلية للإدارة تكوين العادات هو عملية مستمرة من التحسين المستمر. لذا، كن على استعداد ل تعديل عاداتك مع تغير الظروف

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تشكيل العادات الجيدة: تفصيل قوانين العادات الذرية الأربعة للعادات الذرية

تنبع قوانين كلير الأربعة لتغيير السلوك البشري من مفهوم حلقة العادات. تتألف هذه الحلقة من أربع مراحل:

الإشارات الرغبة الشديدة الاستجابة المكافأة

المرحلة 1 - الإيحاء: يعمل الإيحاء كمحفز لبدء حلقة العادة الجيدة، ويمكن أن يكون أي شيء بدءًا من وقت محدد إلى حالة عاطفية.

المرحلة 2 - الرغبة الشديدة: بعد الإشارة، هناك رغبة شديدة - وهي قوة تحفيزية تمثل الرغبة في الحصول على المكافأة المرتبطة بالعادة.

المرحلة 3 - الاستجابة: الاستجابة هي السلوك أو الفعل الفعلي الذي يتم القيام به استجابة للإشارة والرغبة، مما يشكل العادة نفسها.

المرحلة 4 - المكافأة: وأخيرًا، المكافأة هي النتيجة الإيجابية أو الرضا الناتج عن إتمام العادة وتعزيز الحلقة وزيادة احتمالية تكرار العادة.

استنادًا إلى هذه الخطوات الأربع، وضع كلير أربعة قوانين تساعدك على بناء حلقة عادة ناجحة. ويعطي في كل قانون ثلاثة إلى أربعة تكتيكات لبناء العادة وتكتيكًا واحدًا لكسرها.

لنرى كيف يمكننا استخدام كلا الجانبين لتعزيز الإنتاجية.

القانون رقم 1: اجعلها واضحة

هل أنت على دراية بالعادات التي يجب أن تبنيها وتكسرها؟ إذا لم تكن كذلك، فلا توجد طريقة لتدريب عقلك على التصرف بطريقة معينة.

كما ترى، يتصرف العقل البشري بناءً على إشارات وعادات سيئة تتكرر. عندما تختبر شيئًا ما بشكل متكرر، يصبح رد فعلك تجاهه طبيعيًا. هناك إشارة تعطي دماغك إشارة للتصرف بطريقة معينة، ويصبح سلوكك أو استجابتك تلقائية.

وكما يذكر كلير: "_من المعروف أن أمناء المتاحف يميزون الفرق بين القطعة الفنية الأصلية والقطعة الفنية المقلدة المنتجة بخبرة رغم أنهم لا يستطيعون إخبارك بدقة التفاصيل التي تنبههم إلى ذلك."

لماذا؟ لأنهم كانوا يميزون مراراً وتكراراً القطع الفنية الأصلية لسنوات.

وتصبح الثغرات الصغيرة وثيقة الصلة بالموضوع لدرجة أن نظرة واحدة تكشفها.

قد لا نعتقد أنها حقيقية، لكن الإشارات الخفية تثير عقولهم. لالتقاط هذه الإشارات وأتمتة السلوكيات، عليك أن تصبح أكثر وعياً. إليك بعض الطرق للقيام بذلك:

1. بطاقات تسجيل العادات

تشبه بطاقة تقييم العادات قائمة مرجعية تدون فيها أنشطتك اليومية. ثم تحدد ما إذا كانت كل عادة إيجابية أو سلبية أو محايدة في تأثيرها.

الهدف من بطاقة تقييم عاداتك هو اكتساب الوعي وتحديد الأنماط التي تساهم في التقدم أو تعيقه.

إن إنشائها بسيط، كل ما عليك فعله هو

ضع قائمة بأنشطتك اليومية المعتادة في العمل أو المنزل

تصنيف كل نشاط على أنه إيجابي أو سلبي أو محايد

تقييم كل عادة بناءً على تأثيرها الكلي

افهم كيف تؤثر سلوكياتك الحالية على الإنتاجية

لنضع ذلك موضع التنفيذ.

الوقت النشاط التقييم 9:00 صباحًا مراجعة وتحديد الأولويات اليومية 4 10:00 صباحًا ابدأ العمل على المهام ذات الأولوية العالية 4 12:00 ظهراً استراحة الغداء 5 1:00 مساءً التحقق من التقدم المحرز في المهام، وتعديل الخطة 3 2:00 مساءً حضور اجتماع الفريق 4 3:00 مساءً مواصلة العمل على المهام 5 6:00 مساءً اختتام العمل لهذا اليوم 3 8:00 مساءً إرسال المهام المكتملة بحلول الموعد النهائي 2

انظر إلى أدنى درجة - تقديم المهام المكتملة بحلول الموعد النهائي (2). والآن، لاحظ كيف أن المهام المتعلقة بالتسليمات الخاصة بك لها درجة منخفضة أيضًا.

إذا كنت ترغب في تغيير هذا الأمر وإرسال مهامك في الوقت المحدد، فأنت بحاجة إلى:

العمل أكثر على المهام ذات الأولوية العالية

التحقق من التقدم المحرز وتعديل الخطط

التفكير في اليوم ووضع خطط أفضل للغد

أنهِ المهام التي حددتها لهذا اليوم

إذا لم تفعل ذلك، فستستمر في تفويت المواعيد النهائية، وسيتحول العبء إلى اليوم التالي.

2. نية التنفيذ

تتضمن نية التنفيذ التخطيط لوقت ومكان اتخاذ إجراءات محددة للوصول إلى أهدافك.

أولاً، حدد الفجوة في عاداتك الحالية. على سبيل المثال، في المثال المذكور سابقًا، في المثال السابق، أنت إنهاء المهمة ولكن لا تخصص وقتًا للتفكير في اليوم.

والآن، ضع هدفًا مثل هذا - "سأفكر في يومي وأخطط للغد في الساعة 5 مساءً"

ثانيًا، يمكنك استخدام تكديس العادات، وهي تقنية لإقران عادة جديدة بعادة موجودة بالفعل. على سبيل المثال، "بعد أن أنتهي من العمل على مهامي الحالية، سأفكر في المهام ذات الأولوية التي لم أتمكن من إكمالها."

وأخيرًا، استحث إشارات العادات الأفضل في بيئتك. وكما يقول كلير: "..._التحفيز أمر مبالغ فيه؛ فالبيئة غالبًا ما تكون أكثر أهمية."

إذا كنت ترغب في التفكير في أهدافك بشكل أفضل، فابحث عن تطبيقات تتبع الأهداف التي تساعدك على متابعة تقدمك. يمكنك أيضًا وضع لوحة رؤية تجبرك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

3. كسر عادة سيئة - اجعلها غير مرئية

هل تعلم أن الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من ضبط النفس يميلون إلى قضاء وقت أقل في المواقف المغرية؟

إنهم يقللون من التعرض للمغريات _المسببة للعادات السيئة، وذلك للقضاء عليها.

على سبيل المثال، تنتظر نهاية اليوم لتخرج لتناول مشروب أو قضاء بعض الوقت مع زوجتك أو القيام بشيء مثمر. ولكن في نهاية اليوم، تجد نفسك تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

في هذا السيناريو، يجب أن تنأى بنفسك عن هذه الإشارات (هاتفك) حتى تقوم بما تنوي القيام به. اتخذ عهداً بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل التخطيط لليوم التالي.

أبقِ هاتفك صامتًا وتخلص من أي مشتتات أخرى في بيئتك كجزء من استراتيجيات إدارة الوقت.

القانون رقم 2: اجعلها جذابة

في القانون الثاني، يذكر كلير في قانونه الثاني أن العادات تعمل على حلقة تغذية مرتدة يحركها الدوبامين. ببساطة، عندما يرتفع الدوبامين، ترتفع الرغبة في اتخاذ إجراء ما. إن توقع المكافآت قوي جدًا لدرجة أنه يدفعك إلى التصرف.

يقترح كلير استخدام تجميع الإغراء لتحقيق ذلك. في هذه التقنية، تقوم بإقران الفعل الذي تريد القيام به مع الفعل الذي تريد القيام به.

استراتيجية بناء الإغراء

لنفترض أنك تهدف إلى تقليل المشتتات والحفاظ على تركيزك أثناء العمل. لكنك تريد أيضًا مشاهدة بودكاست تحبه.

إليك ما يمكنك فعله:

خصص فترات زمنية محددة للعمل المركز (على سبيل المثال، من 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا)

استمع إلى حلقة واحدة من البودكاست الذي تحبه عندما تأخذ استراحة في الساعة 11 صباحًا

على سبيل المثال، التزم بـ 90 دقيقة من العمل المركّز على تقريرك التسويقي. خذ استراحة لمدة 20 دقيقة، يمكنك خلالها مشاهدة البودكاست.

وبهذه الطريقة، تدرب عقلك على العمل باستمرار لمدة 90 دقيقة قبل أن تتمكن من القيام بما تريده

الجمع بين تكديس العادات وتجميع الإغراءات

يقترح كلير أيضًا الجمع بين أسلوبين لتعزيز إنتاجيتك.

إليك المعادلة

بعد (العادة الحالية)، سأقوم بـ (العادة التي أحتاجها)

بعد (العادة التي أحتاجها)، سأفعل (العادة التي أريدها)

يبدو الأمر هكذا

بعد الغداء، سأعمل على تقارير التسويق الخاصة بي لمدة 90 دقيقة

_بعد العمل لمدة 90 دقيقة، سأشاهد حلقة واحدة من البودكاست المفضل لدي

ومن الجوانب المهمة الأخرى التي تساعدك هي أن تحيط نفسك بالقبيلة المناسبة. إذا كنت تتسكع مع أشخاص يكرهون وظائفهم، فستبدأ في كره وظيفتك أيضًا.

ولكن إذا تسكعت مع حشد من الناس الذين يناقشون التقدم والتحفيز والأهداف، فمن المحتمل أن تفكر في عملك وترفع من مستوى عملك.

كسر العادات السيئة - إعادة برمجة عقلك

والآن، دعنا نتحدث عن كسر العادات السيئة التي اكتسبناها على مر السنين.

لنفترض أنك تستيقظ في التاسعة صباحًا كل يوم وعليك الذهاب إلى العمل في الساعة 10\10. كنت تحاول كسر هذه الحلقة وتريد الاستيقاظ مبكراً.

لذلك تستمر في قول لنفسك: "يجب عليّ أن أستيقظ في الخامسة صباحًا، لكنني غير قادر على ذلك"

مع تغيير بسيط في السلوك، يمكنك التخلص من هذه العادة - استبدل يجب أن بـ يجب أن تستيقظ في الخامسة صباحًا

"يجب أن _أستيقظ في الخامسة صباحًا كل صباح وأشعر بالنسيم العليل وأمارس الرياضة وأفكر في أهدافي الشخصية."

الفكرة هي ربط العادات الصعبة بالتجارب الإيجابية. كيف سيشعرك بدء يومك بالسرعة المناسبة؟ اجعلها جذابة لدرجة أن جسدك يتوق إلى تلك التجارب.

إن هذا التغيير في المنظور قوي جدًا، وستجده مذكورًا في العديد من كتب عن التركيز .

القانون رقم 3: اجعل الأمر سهلاً

"إن أكثر أشكال التعلم فعالية هو الممارسة وليس التخطيط." _

كلما كررت عادة ما، كلما اعتاد عقلك عليها أكثر. تتغير بنية دماغك وتصبح فعالاً فيها. ثبت علميًا أن تكرار العادة يؤدي إلى تغيرات فيزيائية في الدماغ.

يقول كلير كذلك: "_مقدار الوقت الذي كنت تمارس فيه عادة ما ليس مهمًا بقدر أهمية عدد المرات التي مارستها فيها

قانون أقل جهد

نحن كبشر ننجذب بطبيعتنا نحو الأشياء التي تتطلب أقل جهد.

وهذا هو المكان الذي يساعد فيه التحول البيئي. أنت بحاجة إلى تهيئة بيئة يكون فيها القيام بالأشياء الصعبة سهلاً قدر الإمكان.

لنفترض أنك أدخلت برنامجًا جديدًا لإدارة المشاريع في مؤسستك. النظام القديم، على الرغم من أنه قديم، إلا أنه مألوف ويتطلب الحد الأدنى من الجهد.

في هذا السيناريو، يتجلى قانون أقل جهد ممكن حيث قد يقاوم الموظفون التغيير.

وهنا يمكنك أن تجعل هذا التحول سهلاً من خلال دورات تدريبية وإرشادات سهلة الاستخدام وفريق دعم مخصص لمعالجة المشكلات.

وهنا تجعل البيئة مواتية للتعلم وتقلل إلى أقصى حد من الصعوبة المتصورة في تبني النظام الجديد. تؤدي مثل هذه التغييرات إلى استمرار عادات العمل حيث يرحب الموظفون بالتغيير بأذرع مفتوحة.

قاعدة الدقيقتين

دماغنا مبرمج على تجنب القيام بالأمور الصعبة.

فطوال أيامنا، نتخذ العديد من القرارات. على سبيل المثال، قرار إكمال عملك أو مشاهدة حلقة أخرى من مسلسلاتك المفضلة على نتفليكس.

ينص بوضوح على أن العادات هي أفعال فورية. على سبيل المثال، أنت تستقل سيارة أجرة إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم. فالعادة هي ركوب سيارة الأجرة وليس الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. العادات هي نقطة الدخول وليس نقطة النهاية.

عند بدء عادة جديدة، يقترح كلير أن تتبع قاعدة الدقيقتين. أي شيء جديد تقوم به، يجب ألا يستغرق أكثر من دقيقتين.

الآن، قد تعتقد أن هذا أمر سخيف، ولكن يمكنك تقسيم أي عادة إلى دقيقتين:

إذا كنت تريد بناء عادة القراءة، يمكنك البدء بقراءة صفحة واحدة في اليوم

إذا كنت ترغب في البدء بممارسة اليوغا لمدة 30 دقيقة، يمكنك البدء بإخراج سجادة اليوغا

أو، في مثالنا لإدارة المشاريع، يمكنك وضع برنامج الاختصار على سطح مكتب موظفيك حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول بسرعة

هذا الإصدار الذي يستغرق دقيقتين يجعلك تدرك أن البدء سهل للغاية. وتسلب منك قوة العادات الصعبة. غالبًا ما يتم ذكر هذه التكتيكات وممارستها في بعض أشهر كتب قرصنة النمو .

الخلاصة؟ ابدأ عادة البوابة التي تأخذك إلى مسار أكثر إنتاجية.

كسر العادات السيئة - اجعلها غير عملية

ينص كلير على أنه لكي تكسر العادات السيئة، عليك أن تجعلها غير عملية.

تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً هنا. لنفترض أنك تقضي وقتاً مفرطاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل. يمكنك تثبيت أداة لحظر التطبيقات التي تقوم بحظر وسائل التواصل الاجتماعي تلقائياً خلال ساعات معينة.

وبما أن هذه الأداة تقيد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تجعل من غير العملي (أو حتى المستحيل!) بالنسبة لك الانخراط في هذه العادة خلال تلك الساعات.

القانون رقم 4: اجعلها مُرضية

من المرجح أن تكرر السلوك عندما تكون التجربة مرضية. يقول كلير أننا كبشر مشروطون بتفضيل المكافآت الفورية على المكافآت المتأخرة.

في حين أن بناء عضلات بطن رائعة في اليوم الأول من ممارسة التمارين الرياضية يبدو مستحيلاً، إلا أن هناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر.

القاعدة الأساسية لتغيير السلوك

"ما تتم مكافأته على الفور يتكرر. وما تتم معاقبته على الفور يتم تجنبه."

لجعل العادات أمرًا حتميًا، يجب أن تشعر بالنجاح الفوري بطريقة ما.

إذا وضعت القوانين المذكورة أعلاه موضع التنفيذ جعل الأمور واضحة وجذابة وبلا جهد فمن المرجح أن تقوم بالسلوك.

ولكن ماذا لو فعلت ذلك مرة واحدة فقط؟

هنا يزيد جعل الأمر مرضيًا من احتمالية القيام به مرة أخرى.

لنفترض أنك حددت هدفًا لممارسة التمارين الرياضية بانتظام. بعد كل تمرين، دلل نفسك بتناول عصير صحي أو وجبة خفيفة مفضلة. من خلال مكافأة نفسك بشيء ممتع بعد ممارسة الرياضة، فإنك تجعل النشاط مرضيًا.

ونتيجة لذلك، تكون أكثر ميلاً لتكرار التمرين الروتيني لأنك تربطه بتجربة إيجابية ومرضية. تكمن الفكرة في ربط المتع الفورية بمواصلة التحرك نحو أهدافك الكبيرة.

متتبع العادات

تخيل أنك مقتنع بأنك تحرز تقدماً، ولكنك فجأة تجد نفسك تشعر بالضياع والارتباك دون أن تدرك كيف حدث ذلك.

A متتبع العادات يمكن أن يكون منقذًا. فهو يساعدك على مراقبة تقدمك في عاداتك الجديدة. من خلال تصور هذه العادات وقياسها، تحصل على دليل قوي على تقدمك. إنه يخلق خطاً مستمراً حيث تواصل العمل على العادات التي تبنيها.

كسر العادات السيئة - احصل على شريك للمساءلة

إن وجود شريك للمساءلة أمر رائع لأنه يقدم الدعم والتشجيع والشعور بالمسؤولية. إن مشاركة الأهداف مع شخص يطمئن على تقدمنا يعزز الحافز ويبقينا ملتزمين بأهدافنا.

إن معرفة أن شخصًا آخر على دراية بأهدافنا ويحملنا المسؤولية يمكن أن يوفر لنا إحساسًا بالحافز الخارجي للبقاء على المسار الصحيح وتجنب التراخي أو العودة إلى العادات القديمة.

اقتباسات العادات الذرية الشائعة

"أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك. بل تنزل إلى مستوى أنظمتك." " _

"كل فعل تقوم به هو تصويت لنوع الشخص الذي ترغب في أن تصبح عليه. لا توجد حالة واحدة ستغير معتقداتك، ولكن كلما تراكمت الأصوات، ازدادت الأدلة على هويتك الجديدة."

"النجاح هو نتاج عادات يومية - وليس تحولات تحدث مرة واحدة في العمر."

_"أنت تفعل ذلك لأن هذه هي هويتك، ومن الجيد أن تكون أنت. وكلما أصبحت العادة جزءًا من حياتك، كلما قلت حاجتك إلى التشجيع الخارجي للمتابعة. يمكن للحوافز أن تبدأ عادة ما. الهوية تحافظ على العادة."

"يجب أن تهتم بمسارك الحالي أكثر بكثير من اهتمامك بنتائجك الحالية."

طبّق مبادئ العادات الذرية مع ClickUp

الآن، ربما يكون لديك العديد من الأفكار لتعزيز الإنتاجية باستخدام مبادئ العادات الذرية. ولكن لتطبيق هذه المبادئ باستمرار في مكان عملك، فأنت بحاجة إلى حل شامل مثل ClickUp، فهو يساعدك على قياس التقدم المحرز وأتمتة المهام وزيادة الإنتاجية. مهام ClickUp بتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أكثر قابلية للإدارة لإجراء تحسينات تدريجية كل يوم. يمكنك تعيين تواريخ استحقاق للمهام لتأسيس روتين من الجهد المتسق (1% أفضل كل يوم).

ولضمان إكمال مهامك بشكل أكبر، يتيح لك تصور عملك بطرق متعددة. عندما يكون لديك رؤية واضحة لما يجب القيام به، لا يتم إعاقة تقدمك اليومي أبدًا.

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لكن مجرد تقسيم مهامك لا يكفي.

يتحدث بوضوح عن أهمية تتبع العادات مما يعني أن عليك تحويل هذه المهام إلى أهداف قابلة للتتبع. أهداف ClickUp يساعدك على إدارة جميع أهداف تتبع عاداتك في مكان واحد وقياس النجاح بمرور الوقت. يمكنك بسهولة إنشاء أهداف سريعة وأهداف مبيعات أسبوعية والمزيد.

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ثم يأتي بعد ذلك تذكير النقر فوق تذكير الذي يساعدك في تكديس العادات أو اتباع عادتك الجديدة بعادة موجودة. عندما تكون قد قمت بعمل بطاقة تقييم للعادات، ستعرف العادة الجديدة التي تحتاج إلى تكديسها مع العادة الحالية.

سيقوم تطبيق ClickUp بإسقاط تذكيرات لطيفة لضمان ترسيخ العادة الجديدة بنجاح في جدولك الحالي. وهذا ليس مفيداً لك فقط بل لفريقك أيضاً حيث يمكنك إرسال تذكيرات وتجنب التأخير.

تعيين تذكيرات في ClickUp للبقاء على رأس العادات الإيجابية الجديدة

عندما نركز على الأهداف المهنية، فإننا نميل إلى التغاضي عن أهمية تتبع أهدافنا الشخصية. ولكن من الضروري أن ننمو و تطوير عادات صحية في جميع مجالات حياتك. لذا، إليك قالب تعقب العادات الشخصية لتبدأ به:

ضع العادات الصحية الجديدة في مكانها الصحيح خطوة بخطوة مع قالب تعقب العادات الشخصية ClickUp Personal Habit Tracker

سواء كنت ترغب في بناء روتين للتمارين الرياضية أو عادة القراءة، أو ببساطة شرب المزيد من الماء، فإن هذا القالب سيساعدك!

تحمّل مسؤولية حياتك مع العادات الذرية وClickUp

ستساعدك مبادئ العادات الذرية، عند دمجها مع الأدوات المناسبة، على تعزيز الإنتاجية في مكان العمل.

تذكّر أن بناء العادات يستغرق وقتاً طويلاً، وأن أتمتة مهامك وأهدافك وتذكيراتك تمنحك دفعة إضافية للاستمرار.

من خلال التقدم المطرد، ستتمكن في النهاية من بناء العادات الضرورية مع التخلص من العادات غير الضرورية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كيفية مساعدة ClickUp لك في ذلك, تواصل مع فريقنا اليوم!

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