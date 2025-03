10 قوالب مجانية لتعقب العادات في جداول بيانات Google Sheets &؛ ClickUp

يعرف معظمنا ما يجب علينا فعله لبناء حياة متوازنة لأنفسنا. وهي تسير على النحو التالي:

ممارسة الرياضة بانتظام. استبدل الوجبات السريعة بوجبات صحية مطبوخة في المنزل. شرب الماء. الحصول على قسط كافٍ من النوم. الحد من وقتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. قضاء المزيد من الوقت مع أحبائنا. استمر في التعلم والنمو. 🌻

ولكن هل نفعل هذه الأشياء دائماً؟

أممم ... ليس كثيرًا. على الرغم من النوايا الحسنة، قد يكون الحفاظ على العادات الجيدة أصعب مما يبدو، وسرعان ما تتسلل العادات السيئة مرة أخرى.

وهنا تأتي فائدة قوالب تعقب العادات. عندما تقوم بتتبع العادات، يصبح من السهل إدارتها. وقبل أن تدرك ذلك، تصبح عاداتك الجديدة - هل يمكننا القول - عادات معتادة، لذا لم يعد عليك التفكير فيها. 🤩

دعونا نلقي نظرة على كيف يمكن أن يساعدك نموذج تعقب العادات على تطوير تلك العادات والحفاظ عليها العادات الصحية . سنقوم بعد ذلك بمشاركة بعض الأفكار الخاصة بتتبع العادات لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك، خطوة بخطوة.

ما هو قالب متتبع العادات؟

يساعدك قالب تعقب العادات على تحديد الأهداف ثم تقسيم هذه الأهداف إلى إجراءات صغيرة يمكنك القيام بها بانتظام لتحقيق التغيير الإيجابي.

تساعدك متتبعات العادات على بناء الزخم من خلال تذكيرك بالإجراءات التي يجب عليك القيام بها كل يوم. تشبه إلى حد ما تطبيقات تتبع الأهداف فهي توفر لك لقطة مرئية لتقدمك، وتتابع أداءك، وتساعدك على إعادة ضبط نفسك بسرعة إذا خرجت عن المسار الصحيح.

إنها تحفزك على الاستمرار حتى تترسخ تلك العادات الجديدة والإيجابية في روتينك اليومي - وهو ما قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً من ال 21 يومًا المقبولة عمومًا .

يمكنك استخدام نموذج تعقب العادات الأسبوعية لتحديد الأهداف لمدة أسبوع، أو نموذج تعقب العادات لمدة 30 يومًا لدعم تحديد الأهداف لمدة شهر كامل، أو نموذج تعقب العادات السنوية لمدة عام كامل - أو ما بعده.

انطلق وطبّق قوالب تعقب العادات على مشاريع الرعاية الذاتية مثل زيادة كمية المياه التي تتناولها أو تناول المكملات الغذائية اليومية أو الاستمتاع بفترات راحة منتظمة خلال يوم عملك. أو استخدمها لمساعدتك في تحديد أولويات عملك أو ادخر لقضاء عطلة الأحلام، أو خصص وقتًا لكتابة هذا الكتاب أخيرًا، بضع صفحات في كل مرة. 📚

بغض النظر عن كيفية تطبيقه، فإن استخدام أداة تعقب العادات لإدارة المهام هو أحد أكثر الأشياء المثمرة التي يمكنك القيام بها .

ما الذي يجعل قالب متتبع العادات جيدًا؟

أفضل تطبيقات تعقب العادات والقوالب لديها بعض الأشياء المشتركة:

أنها بسيطة وسهلة الاستخدام

شكلها مناسب لك - سواء كان جدولاً مصمماً بشكل جيد مع تواريخ، أو متتبع عادات صغير يمكنك الاحتفاظ به في محفظتك أو محفظتك، أو متتبع عادات دفتر اليومية بألوان مختلفة لأهداف مختلفة، أو متتبع عادات دائري يتدفق من يوم إلى آخر

تسمح لك بالتحقق من العناصر أثناء قيامك بها، إما إلكترونيًا أو على مخطط قابل للطباعة، بحيث تحصل على إحساس يومي بالإنجاز ✅

تساعدك في إدارة الأولويات لذلك أنت تركز دائمًا على ما هو أكثر أهمية

تعمل جنبًا إلى جنب مع أي المخططون الرقميون التي تستخدمها إلى إدارة عبء العمل الخاص بك ## 10 قوالب لتعقب العادات لاستخدامها في عام 2024

بغض النظر عن هدفك، هناك نموذج لتعقب العادات يناسبك. ربما وضعت تحديًا لمدة 30 يومًا للاتصال بعميل جديد محتمل كل يوم لمدة شهر. أو ربما تعمل على تحقيق هدف طويل الأجل مثل الاستعداد لسباق الماراثون. (قد ترغب في استخدام متتبع العادات لمدة 100 يوم من أجل ذلك.) 🏃

العديد من نماذج تعقب العادات أصبحت الآن رقمية. ولكن إذا كنت تفضل العمل بنسخة مطبوعة، فابحث عن أحد قوالب تعقب العادات المجانية القابلة للطباعة المتوفرة على الإنترنت - ولا تتردد في إضافة ملصقات تحفيزية أثناء عملك.

لنلقِ نظرة على بعض أفضل الخيارات المتاحة على الإنترنت اليوم.

1. قالب كليك أب قالب متتبع العادات الشخصية

ضع العادات الصحية الجديدة في مكانها الصحيح خطوة بخطوة مع قالب ClickUp Personal Habit Tracker قالب تعقب العادات الشخصية

ال كليك أب متتبع العادات الشخصية هو قالب مجاني لتعقب العادات يساعدك على إتقان أنشطتك اليومية، ويدعم عاداتك الصحية أثناء عملك على تحقيق أهدافك.

ابدأ باستخدام انقر فوق المستند أو ملاحظات لاصقة على سبورة ClickUp Whiteboard لتحديد أهدافك. ثم قم بالعصف الذهني للعادات التي تحتاج إلى وضعها لتحقيقها. إذا لم تكن متأكدًا من أولوياتك الحقيقية، فإن نموذج تحديد الأولويات قد يساعدك في توضيح ذلك.

قم بإنشاء مهمة لكل عادة تريد تتبعها، والتي يمكن أن تكون أي شيء من "التأمل لمدة 10 دقائق كل يوم" إلى "الدراسة ثلاث مرات في الأسبوع" ضع جدولًا زمنيًا لكل عادة باستخدام المعالم بحيث يكون لديك أهداف مصغرة للعمل على تحقيقها واستخدام الحقول المخصصة للمهام الأصغر والمنتظمة، مثل قراءة 15 صفحة أو المشي 10 آلاف خطوة كل يوم.🚶

استخدم حقلي الحالة المفتوحة والمكتملة وشريط التقدم لمراقبة أدائك في المهام الفردية. ثم حدد الطريقة التي ترغب في تتبع تقدمك الإجمالي - اختر من بين جدول أو عرض قائمة. تحميل هذا القالب

2. قالب ClickUp Work To Do

تعامل مع جميع الالتزامات القادمة بنجاح مع قالب ClickUp Work To Do Doplate

ال قالب ClickUp العمل المطلوب إنجازه يساعدك على إنجاز مهامك بسرعة وكفاءة وبالترتيب الصحيح، مما يخلق عادات جيدة توصلك إلى أهدافك. 🌈

يقسّم قالب المخطط هذا كل مهمة كبيرة إلى مهام فرعية أصغر وأكثر قابلية للإدارة، ولكل منها تاريخ استحقاق. يساعدك على تحديد أولويات مهامك بحيث تعمل دائمًا على المهام الأكثر أهمية أولًا ويتيح لك تنظيمها جميعًا باستخدام نموذج مرن لوحة كانبان . وإذا كان هناك أي شخص آخر معني، يمكنك تعيين المهام للآخرين باستخدام أتمتة ClickUp .

قم بتصنيف مهامك باستخدام حقول مخصصة مثل نوع المهمة وتكرارها وملاحظات مهمة، وتتبع التقدم باستخدام حالات مخصصة مثل "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "مكتمل" أو "ملغى".

يمكنك رؤية جميع مهامك في طريقة عرض قائمة المهام. استخدم القالب كمخطط أسبوعي في المخطط الأسبوعي عرض التقويم ، أو استخدمه كقالب تعقب العادات الشهرية في عرض التقويم الشهري. تحميل هذا القالب

3. قالب ClickUp Daily Things To Do To Do

هذا القالب الكلاسيكي ClickUp Daily Things To Do Template يجعل من السهل تتبع المهام وتقدمها

ال قالب ClickUp Daily Things To Do To Do هو متتبع للعادات اليومية - لأن العادات اليومية تساعدك على تحقيق أهدافك على المدى الطويل.

استخدم قوائم المراجعة والحقول المخصصة مثل الفئات وعبء العمل والتقدم للتأكد من عدم تفويت أي شيء كل يوم. قم بفرز عناصر قائمة المهام حسب تاريخ استحقاقها وحدد أولوياتها حتى تعرف ما يجب التركيز عليه أولاً.

يتيح لك قالب تعقب العادات البسيط هذا أيضًا التحقق من العناصر أثناء قيامك بها. ثم يمكنك إخفاؤها - أو تركها مفتوحة ومرئية إذا كنت تفضل ذلك. إن رؤية مهامك المكتملة غالباً ما تمنحك شعوراً بالإنجاز. ✅

تُظهر لك طريقة عرض اللوحة بسرعة ما الذي لا يزال يتعين عليك القيام به وما الذي اكتمل، حتى تعرف دائمًا مكانك في الصورة الأكبر. تنزيل هذا القالب

4. قالب قائمة مهام التقويم ClickUp

اطلع على جميع مهامك لكل يوم في قالب قائمة مهام تقويم ClickUp Calendar To Do List

الـ قالب قائمة مهام التقويم ClickUp يعمل بشكل جيد خاصةً عندما تقوم بمهام متعددة ولست متأكدًا تمامًا من أين تبدأ. يعرض لك قالب تعقب العادات المجاني هذا جميع مهامك بتنسيق جدول زمني بحيث يمكنك بسهولة تصور ما تحتاج إلى القيام به.

بعد ذلك، عندما تكون جاهزًا للبدء، يمكنك البحث في تفاصيل أي مهمة. تُظهر لك السمات المخصصة مثل الفئة والدور والموارد ومستوى الإنتاجية ما تعمل عليه بالضبط وما تحتاج إلى إنجازه.

يمكنك أيضًا تنظيم مهامك حسب بعض هذه السمات، بما في ذلك الفئة والدور، بحيث يمكنك العمل على مهام متشابهة معًا إذا اخترت ذلك. ثم قم ببساطة بتغيير الحالة من مفتوح إلى مكتمل عند الانتهاء.

يمكنك استخدام هذا القالب كمتتبع يومي أو أسبوعي أو شهري للعادات، اعتمادًا على المدة التي تفضل التخطيط لها مسبقًا. 🗓️ تنزيل هذا القالب

5. قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp

استخدم هذا القالب لمساعدتك في سرد وتصور خطة النمو الخاصة بك

يعد التطوير الشخصي المستمر جزءًا مهمًا من النمو كشخص - ومن تنمية حياتك المهنية. حقق إمكاناتك من خلال فهم نقاط قوتك والمجالات التي تحتاج إلى التحسين، ثم خطط للتحرك نحو أفضل نسخة من نفسك.

إن قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp يساعدك على القيام بذلك. إنه متتبع للأهداف الشخصية والمهنية ومخطط للمشروعات يساعدك على تحديد الأهداف وتنظيم مهامك، مع الأخذ في الاعتبار أي عوائق محتملة. ثم يمكنك قياس تقدمك نحو تلك الأهداف.

تحافظ حالات المهام المتعددة مثل "خارج المسار الصحيح" و"على المسار الصحيح" و"تحقيق الهدف" على تركيزك وتحفيزك. كما أن السمات المخصصة مثل القدرة على اختيار شريك للمساءلة، وتعيين الحد الأدنى من الأهداف اليومية، والاحتفال بالانتصارات والإنجازات تجعلك تمضي قدمًا. 🏆

يُظهر لك عرض لوحة PD لكل ربع سنة ما يلي خطة التطوير الشخصي لكل ثلاثة أشهر. يمكنك أيضًا قياس مستويات رضاك عن كل مهمة من خلال تحديد عدد من القلوب من أصل خمسة في الحقل المخصص "ما مدى رضاك عن تقدمك؟ تنزيل هذا القالب

6. قالب الجدول الشخصي اليومي للأطفال ClickUp ClickUp

قم بإنشاء روتين وهيكل في وقت مبكر مع قالب الجدول الشخصي اليومي للأطفال من ClickUp

"هل قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة/ترتيب سريرك/إنجاز واجباتك المدرسية؟ يدرك جميع الآباء والأمهات هذه الأنواع من المهام اليومية - ومدى صعوبة حمل الأطفال على القيام بها في بعض الأحيان. قم بتأسيس عادات جيدة في وقت مبكر وسهّل الأمور على نفسك (وعلى أطفالك) باستخدام ClickUp الجدول الشخصي اليومي للأطفال .

تم تصميم نموذج تعقب العادات هذا في الأصل للأطفال الذين يتعلمون من المنزل، ويمكن تكييفه بسهولة لتطوير عادات جيدة للأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة أيضاً. إنها أداة مرئية وملائمة للأطفال توفر لهم هيكلاً وتوضح لهم بالضبط ما يحتاجون إلى القيام به كل يوم ومتى - مما يوفر تذكيرات مفيدة إذا لزم الأمر.

مع وجود مجموعات زمنية للواجبات المنزلية والوقت العائلي والأنشطة الترفيهية التي تخلق توازنًا جيدًا، فإنها تحافظ على إنتاجيتهم وسعادتهم، ويمكنك إضافة أي مهام إضافية يحتاجون إلى القيام بها - مثل تنظيف أسنانهم بالفرشاة أو ترتيب سريرهم. 🛏️

حتى أنه يعمل كمتتبع للحالة المزاجية ويشجع على المزيد من التفاعل الشخصي مع حقول مخصصة مثل "كيف كان يومك؟" و"ما الذي جعلك تبتسم اليوم؟" و"هل هناك أي شيء تريد التحدث عنه بشكل خاص؟ تنزيل هذا القالب

7. قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp

استخدم ClickUp للإنتاجية الشخصية مع هذا القالب

قل وداعًا للإرهاق ونظم حياتك مع قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp .

حدد أهدافك طويلة المدى ثم قم بجدولة المهام الصغيرة لمساعدتك على المضي قدمًا نحو تحقيقها. رتب أولويات يومك من التأمل الصباحي إلى اجتماعاتك وتخطيطك لوجباتك، وفقًا لما هو أكثر أهمية بالنسبة لك، حتى تظل مركزًا ومتحمسًا.

قم بتغيير المهام من المهام التي يجب القيام بها إلى مكتملة أثناء عملك عليها - أو استخدم حالات مخصصة أكثر تحديدًا مثل الوجبات المخطط لها، والشراء من سوق اللحوم، و"تم إنجازها!" لتتبع كل خطوة. استخدم تطبيق تتبع الوقت لمعرفة المدة التي تقضيها بالضبط في مهمة ما و مخطط جانت لمعرفة مدى بعدك عن إكمالها. بعد ذلك يمكنك أن تقرر أين قد تحتاج إلى تعديل خطتك.

يساعدك نموذج تعقب العادات المجاني هذا أيضًا على إعداد مهام متكررة. على سبيل المثال، قم بتعيين مهمة لتذكير نفسك بأخذ فترات راحة منتظمة على مدار اليوم حتى تحافظ على إنتاجيتك. 💪 تنزيل هذا القالب

8. قالب الأهداف الذكية من ClickUp SMART Goals

استخدم قالب الأهداف الذكية من ClickUp لتنظيمها في نظام يمكن التحكم فيه ويدعم نهجك اليومي في تحديد الأهداف وتحقيق الأهداف

أفضل الأهداف هي أهداف SMART - أي أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا.

الأهداف نموذج أهداف ClickUp SMART Goals يساعدك على توضيح جميع عناصر أهدافك مع تقسيمها كلها إلى أجزاء أكثر قابلية للإدارة. ومع وجود أهداف أصغر حجمًا يمكن تحقيقها، يصبح من الأسهل الحفاظ على حماسك وتركيزك.

يشجعك القالب أيضًا على التفكير بعمق أكبر في أهدافك وتحديد أي عوائق محتملة قد تظهر. على سبيل المثال، حقول مخصصة مثل "لماذا أضع هذا الهدف الآن؟" و"هل لديك المهارات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف؟" بالإضافة إلى "مقدار الجهد المطلوب" تجعلك تفكر - وتتأكد من أنك تضع الأهداف الصحيحة في الوقت المناسب. 🚦

تتيح لك الحالات المفيدة مثل "خارج المسار الصحيح" و"على المسار الصحيح" و"سحق" معرفة ما تقوم به وتنبهك إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء تصحيحي للوصول إلى المكان الذي تريده. تنزيل هذا القالب

9. قالب جدول بيانات تعقب العادات في جداول بيانات جوجل شيت من هيلوميتركس

عبر هيلوميتريكس تم تصميم قالب تعقب العادات في جداول بيانات Google Sheets Habit Tracker لمساعدة أصحاب الأعمال أو المدونين على تتبع المهام المتكررة، ولكن يمكن لأي شخص استخدامه لوضع عادات جيدة.

قم بإدارة روتين عملك من خلال إعداد المهام التي يجب القيام بها في أوقات محددة، على سبيل المثال، يوميًا أو مرة أو مرتين في الأسبوع أو مرة في الشهر. يمكنك تخصيص القالب لتلبية احتياجاتك الخاصة.

ثم تحقق من المهام التي تم إنجازها. عندما تقوم بالتحقق منها، تحصل على صورة مرئية لطيفة تمنحك إحساسًا بالإنجاز. وإذا كنت ترغب في رؤية ملخص، تخبرك علامة التبويب "التقدم" بعدد المرات التي أنجزت فيها كل مهمة - مما يجعلك تشعر بالواقعية في حال كنت تتهرب من إنجازها. 👀 تنزيل هذا القالب

10. قالب جدول بيانات تعقب العادات في جداول بيانات جوجل من Template.net

عبر Template.net قالب تعقب العادات في جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل هو مستند بسيط وسهل الاستخدام يتيح لك سرد مهامك - أو العادات التي تريد العمل عليها - مع تاريخ ووقت الاستحقاق. يمكنك تحديد متتبع العادات الأسبوعية أو الشهرية كما لو كانت مهمة متكررة ثم تغيير الحالة من غير مكتملة إلى مكتملة عند الانتهاء منها.

تحتاج إلى الدفع مقابل اشتراك Template.net قبل أن تتمكن من تنزيل قالب متعقب العادات هذا بصيغة جداول بيانات جوجل أو Excel. ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، فإنه قابل للتحرير والطباعة وسيساعدك على البقاء مسؤولاً أمام نفسك. 📝 حمل هذا القالب

حقق أهدافك باستخدام قوالب تعقب العادات التي تناسبك

يحتاج كل شخص إلى شيء يسعى لتحقيقه، سواء كان ذلك النجاح الوظيفي، أو الصحة الجيدة، أو الاستدامة المالية - أو مزيجاً من هذه الأهداف. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأنواع من الأهداف لا يحدث بين عشية وضحاها. إنها نتيجة لعادات جيدة يتم تنفيذها مرارًا وتكرارًا، حتى عندما تعترض الحياة طريقها.

تساعدنا أدوات مثل قوالب تعقب العادات على توضيح ما نحاول تحقيقه وتذكيرنا كل يوم بما نحتاج إلى القيام به لتحقيقه. فهي تحافظ على تركيزنا رغم المشتتات. عندما نتمكن من رؤية تقدمنا بوضوح، فإن ذلك يحفزنا على الاستمرار. 🙌

تعد قوالب ClickUp المجانية لتعقب العادات من أفضل القوالب المتاحة على الإنترنت. مثل جميع قوالب ClickUp، فهي سهلة الاستخدام، وقابلة للتخصيص حسب احتياجاتك، وتساعد على تبسيط سير عملك كما لم يحدث من قبل. اشترك في ClickUp مجانًا واحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعتنا الواسعة من قوالب تعقب العادات وغير ذلك الكثير. لم تكن إدارة أعمالك - وحياتك - أسهل من أي وقت مضى.