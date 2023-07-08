50 عملاً منتجاً تقوم به عندما تشعر بالملل في العمل

حتى في أكثر الأيام ازدحامًا، ستجد نفسك مع بعض الاستراحات الغريبة بين يديك. فسواء كنت في وقت مبكر لحضور اجتماع، أو كنت قد انتهيت للتو من مهمة شاقة، أو كنت تحاول أن تستريح في يومك، فهناك دائمًا ثغرات لمدة دقائق لتحويل الملل إلى لحظات إنتاجية.

إن الأشخاص ذوي الإنتاجية العالية ينجزون الكثير من المهام لأنهم يبذلون جهدًا واعٍ وملتزمًا للقيام بالأشياء الصغيرة كل يوم والتي تؤدي إلى التقدم.

فكر في هذه القائمة كمصدر لإعطائك بعض الأفكار حول كيفية القيام بالمثل! ولكن مع لمسة شخصية خاصة بك. 🤗

يوجد العمل بشكل أساسي عبر الإنترنت لكل من الفرق الشخصية والبعيدة. وعلى الرغم من أنه لا يمكنك الهروب من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات بالكامل، إلا أننا اخترنا هذه الطرق الخمسين المحددة لتحويل الملل إلى إنتاجية لأنها إما تتطلب منك الابتعاد عن شاشتك أو تقليل التوتر والقلق بطريقة ما أو كليهما.

في هذه اللحظة بالذات، قد تكون تقرأ هذا المنشور أثناء تأخرك في العمل - وهو أمر رائع! تابع القراءة لتعرف المزيد من الطرق لتحويل هذه الدقائق الإضافية من يومك إلى شيء تفخر به.

50 شيئًا منتجًا للقيام به عندما تشعر بالملل

تنويه سريع: ما لن تجده في هذه القائمة هو اقتراح لتشغيل Netflix أو Hulu، أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي - فهذه الخيارات لن تفيدك كثيرًا على المدى الطويل. ما نأمل أن تستفيده من هذا المنشور هو فكرة أن الخيارات الصغيرة في يومنا تصنع الفارق!

انتبه إلى الطريقة التي تقضي بها دقائقك الإضافية لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه النمو الفعلي.

وفي ملاحظة أكثر عملية، قمنا بتقسيم كل عنصر إلى فئات لمساعدتك على التنقل بسهولة في هذه القائمة المتوحشة. استمتع!

1. كن منظمًا مع تطبيق إنتاجية مثل ClickUp!

إذا لم تكن تنظم نفسك بالفعل باستخدام منصة على الإنترنت، فقد حان الوقت للبدء. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على إنشاء عادات ستأخذك لأميال في مجالاتك الشخصية والمهنية والالتزام بها.

إذا كنت قد تخلّيت عن المخطط اليومي لتجنب اصطحابه معك إلى المقاهي والمهمات والاجتماعات، ستحب أن تكون هذه المعلومات نفسها متاحة عبر هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. 🙌🏼

مجموعة الأهداف الذكية ، وإنشاء مصفوفات SWOT، وإنشاء قوائم مراجعة، وجدولة أسبوعك، ووضع الاستراتيجيات باستخدام أداة واحدة مصممة للتعامل مع كل ذلك وأكثر من ذلك بكثير، ClickUp!

حافظ على تقويمك ومهامك وتذكيراتك في متناول يدك في جميع الأوقات، وقم بالوصول إليها من أي جهاز باستخدام ClickUp

ClickUp هو تطبيق الكل في واحد إدارة المهام حل يستخدم لمعالجة كل شيء من المشاريع المعقدة إلى المهام البسيطة. سواء كنت مدير مهام، أو طالب يقوم بإنجاز المهام أو أحد الوالدين الذي يكتب قائمة البقالة الخاصة بك، يقدم ClickUp مئات الميزات القابلة للتخصيص لمساعدتك في ترتيب الأمور.

ميزات ##### ClickUp مضمونة لإثارة البهجة

🎨 لوحات بيضاء : املأ الدقائق الإضافية في يومك بلوحة لا نهائية للرسم والكتابة والتعبير عن نفسك! ابدأ باستخدام قالب أو حتى قم بدعوة زملائك للعب مع لعبة كسر الجليد "معركة رسم الحيوانات" لتلطيف أجواء العمل.

✅ قوائم التدقيق المتداخلة: ابقَ على اطلاع على أصغر المهام وتأكد من عدم وجود أي مهام دون أن تنجزها مع قوائم المراجعة المتداخلة التي يمكن تعيينها للآخرين وتنظيمها عن طريق السحب والإفلات البسيط. مُرضٍ للغاية. 😌

🏅 أهداف النقر : ضع أهدافًا شخصية لنفسك أو أهدافًا مهنية للفريق مع ميزة الأهداف المرئية للغاية في ClickUp التي يمكن تحديثها تلقائيًا، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى معرفة مدى قربك من أهدافك.

📄 مستندات ClickUp : إنشاء المستند المثالي, ويكي، أو قاعدة معرفية مع الكثير من خيارات التصميم لجعل كتاباتك بارزة - ثم شارك عملك مع أي شخص عبر عنوان URL.

📝 انقر فوق المفكرة و ملحق كروم : قم بتدوين أفكار سريعة أو أعمالك اليومية على المفكرة الرقمية من ClickUp وقم بتنزيل ملحق كروم من ClickUp للوصول إلى المفكرة وتتبع الوقت وإنشاء مهمة من أي مكان على الويب تقريبًا.

قم بتحميل ملحق ClickUp Chrome الإضافي لمتابعة كل فكرة على المفكرة الخاصة بك من حيث توقفت %im_

ولا يزال هناك الكثير مما يمكن لـ ClickUp أن يقدمه لك، ومجانًا! تعرّف على المزيد حول المنصة، وكيف تتراكم مقارنةً ببدائلها الأخرى، والكثير من الموارد الإضافية المجانية على مدونة ClickUp .

2. ادخل إلى صندوق بريدك الإلكتروني!

من المخيف تقريبًا كم هو مخيف أن تترك صندوق بريدك الإلكتروني يخرج عن السيطرة. ولكن مثل قوة الطبيعة الأم التي لا تهدأ، إذا تُركت الأمور على هواها، يمكن أن ينمو صندوق الوارد الخاص بك بسرعة خارج نطاق سيطرتك إذا لم تهتم به يوميًا.

ببساطة: ابدأ بإزالة الفوضى من صندوق الوارد الخاص بك حيثما استطعت.

قم بأرشفة الرسائل التي تم فتحها ومعالجتها بالفعل، وقم بتأجيل الرسائل التي يمكن أن تنتظر ليوم آخر، وتخلص من كل ما يشغل مساحة في بريدك الوارد.

إذا كنت ترغب حقًا في الدخول في هذا المجال، قم بإنشاء مجلدات لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بناءً على فئة محتواها. ألستَ مستعدًا للتخلي عن قسيمة خصم 25% على البريد الإلكتروني من متجرك المفضل؟ احفظها في ملف. هل أنت متردد في حذف رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بتأكيد حضور مباراة صنز الأسبوع القادم؟ احفظها في ملف أيضاً.

كل رسالة لها مكان، وستشعر بالراحة بمجرد معرفة مكانها.

3. نظف مساحة عملك المادية

الحد من الفوضى المادية له نفس التأثير على صفاء ذهنك.

قم بفرز وتخزين الملاحظات والمستندات المتناثرة على مكتبك، وتخلص من الملاحظات اللاصقة العالقة على شاشتك والتي لم تعد ذات صلة، ثم امسح أسطح مكتبك. اسمح لنفسك بما يلي ابدأ بسجل نظيف حقًا وصولاً إلى شاشاتك ولوحة المفاتيح.

وإذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام حول ما يبدو عليه هذا الأمر على أرض الواقع، فقد طلبنا من فريق ClickUp أن يعرضوا لنا مكاتبهم المرتبة:

عبر خوان كارديناس

عبر نيل أمارال

عبر نيك بوتوك

ليس الأمر أننا مهووسون بالنظافة، نحن فقط مهووسون بالتنظيم. 💜

لهذا السبب لم نستطع اختيار واحدة فقط لمشاركتها!

... بالمناسبة، إذا كنت مثلي وتتناول وجباتك الخفيفة عادةً على مكتبك، فقد ترغب في مسح فأرتك من أجل أن تكون نظيفاً. 👀🖱

4. نظّم حاسوبك وسطح المكتب

إن وجود صورة مخصصة لسطح المكتب يمكن أن يضيف بعض السعادة التي تحتاجها بشدة إلى يومك، ولكن تأكد من أن شاشة سطح المكتب نظيفة من الملفات الشاردة والتنزيلات حتى تتمكن من رؤيتها!

إذا كانت مساحة سطح المكتب لديك أكثر سخونة من سوق الإسكان في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فحاول تنظيم الملفات الفردية في مجلدات ذات صلة حسب الفئة أو القسم، وتخلص من كل ما لا ينتمي إليها ببساطة.

نصيحة احترافية: _تذكر أن تفرغ سلة مهملات حاسوبك أيضًا!

5. تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك

للحفاظ على سير الأمور بسرعة، تحقق من وجود أي تحديثات!

إذا وجدت نفسك بعد 20 دقيقة من التعطل، تحقق من علامة التبويب _حول هذا الماك من القائمة المنسدلة لرمز التفاح في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك. يتم أيضًا تحديث Chrome و Evernote و Grammarly والمكونات الإضافية الأخرى باستمرار للتأكد من أنها تعمل بأعلى كفاءة! هل تأخرت في تحديث التطبيق؟

6. قم بإعداد ملف الحياة

قد لا يبدو هذا الأمر مثيرًا، لكنك ستكون سعيدًا جدًا لأنك فعلت ذلك!

قم بتجميع مجلد أو مجلد يحتوي على المستندات والأرقام وكلمات المرور وجهات الاتصال المهمة التي يبدو أنك تنساها أو تضعها في غير مكانها دائمًا. احتفظ بكل شيء معًا لتجنب البحث في أدراج مكتبك في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى إعادة إدخال الرقم السري لشبكة الواي فاي الذي قمت بإعداده منذ خمس سنوات.

7. تخلص من الملهيات

أكثر من مجرد مساحة العمل المادية الخاصة بك، كيف يمكنك التخلص من الفوضى في مساحة المعيشة الخاصة بك؟ إذا كنت تعمل من المنزل ، فقد تعمل في نفس المكان الذي تنام فيه وتتناول الغداء وتقرأ وتجهز وجبات الطعام.

يصبح تحسين الأداء الوظيفي العام للمساحة أكثر أهمية كلما قللت من مساحتك المربعة، ولكن التغييرات الصغيرة لتنظيم أو تحسين شعور مناطق المعيشة الرئيسية الخاصة بك يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على شعورك خلال وقتك الشخصي والمهني.

ولا يجب أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً!

ابدأ بالأطباق أو امسح أسطح منزلك بسرعة، ثم يمكنك البدء في التفكير بشكل أكثر دقة في التغييرات الوظيفية الأكبر التي تريد القيام بها. استشر مبادئ فنغ شوي لضمان أن تكون تغييراتك مقصودة ومثبتة لمساعدتك تعزيز إنتاجية العمل عن بُعد .

8. عالج خزانة ملابسك

يحصل هذا الأمر على ذكر خاص به لأنه مهمة ضخمة. بالإضافة إلى التنظيم (حسب اللون أو طول الأكمام أو الموسم أو الثلاثة معاً)، ما الذي يمكنك تقليص حجمه؟

إن توفير مساحة إضافية يمكن أن يذكرك بالملابس التي كنت تحبها ولكنك نسيتها منذ ذلك الحين أو يكشف لك عن العناصر الأساسية التي لا تزال خزانة ملابسك بحاجة إليها.

هذا هو الوقت المناسب أيضًا لاختيار بعض الملابس التي يمكنك اختيارها للتخلص من الإرهاق اليومي في اتخاذ القرارات والتوتر الناتج عن ارتداء الملابس في الصباح - خاصةً عندما تكون متأخرًا في ارتداء الملابس!

ولكن الأهم من ذلك، ضع في اعتبارك التبرع بقطعك غير المرغوب فيها أو أخذها إلى متجر شحنات لإعطائها حياة جديدة!

9. قهر المهام الصغيرة التي كنت تؤجلها لأيام أو أسابيع أو أشهر

نظفي سيارتك، أو حدِّثي سجلك، أو اغسلي فرش المكياج، أو أعيدي تهيئة مكياجك، أو أعيدي تهيئة مكواة الزهر الخاصة بكِ - جميعنا لدينا ذلك "الشيء" الذي نعلم أنه لن يستغرق سوى بضع دقائق، ولكننا لا نستطيع أن نحمل أنفسنا على القيام به.

10. راجع ميزانيتك واستثماراتك ومدخراتك

وإذا لم يكن لديك ميزانية شخصية بالفعل، اصنع واحدة!

حتى لو كانت مجرد قائمة بالمصروفات الشهرية الرئيسية أو الاشتراكات الشهرية، يمكن أن يساعدك ذلك على التخلص من أي عنصر مفاجأة في شؤونك المالية. قد يكون من المخيف أن تفتح تطبيقك المصرفي كل يوم، لكنه سيساعدك على اتخاذ قرارات إنفاق أكثر ذكاءً ويجلب لك راحة البال.

يمكن أيضًا استخدام لحظات الفراغ في يومك من أجل مراجعة الخيارات المالية وإدارتها مثل 401K الخاص بك، أو أي فرص مطابقة تشارك فيها شركتك! القليل يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً. 💜

🛀🏼 أي شيء وكل شيء ✨الرعاية الذاتية✨

العادات الصحية تؤدي إلى نمط حياة أكثر صحة (من الداخل والخارج). ابدأ هنا للحصول على نصائح وحيل لتحسين صحتك العقلية والبدنية خلال الدقائق الإضافية من يومك.

11. اشرب بعض الماء

بجدية، كم شربت من الماء اليوم؟

Nickelodeon عبر GIPHY

12. اعتنِ بنباتاتك

إنه شعور جيد أن تعتني بشيء ما، وإذا لم يكن لديك حيوان أليف، فإن النبات هو نقطة انطلاق قوية.

توقف قليلاً في يومك لتنظيف أوراقها ورشها ووضعها في الشمس لبضع دقائق. بالإضافة إلى ذلك، تنظف النباتات الهواء من خلال عملية التمثيل الضوئي وتحسن مستويات التوتر.

ولكن إذا _كان لديك حيوان أليف، تأكد من أن النبتة إما غير سامة للحيوانات أو بعيدة عن متناولها الصغير. 🐶

13. اغتنم وقت فراغك واجعله "وقتاً خاصاً بي

قد يكون هذا أي شيء يجعلك ببساطة تشعر بالراحة. "وقتك الخاص" ثمين! استخدمه بحكمة. فكر في "العناية بالذات" ولكن دون أي قواعد أو أحكام كبيرة تعيقك.

سواء كنت العمل من المنزل أو في الموقع، هناك قيمة حقيقية في الشعور بالرضا عن نفسك وكيف تترجم هذه المشاعر الإيجابية إلى أخلاقيات العمل.

قومي بطلاء أظافرك، أو افتحي كوباً من المياه الغازية في الفناء، أو ضعي قناعاً مرطباً للوجه، أو -وهو أمر مثير- دعي نفسك تشعرين بالملل للحظة. يمكن أن تتحرك الحياة بسرعة كبيرة، اسمح لنفسك بمساحة للتوقف و لا تفعل شيئًا لأن الملل يولد الإبداع! عد إلى مهامك من هذه الاستراحة وأنت تشعر بالانتعاش والتجدد.

14. قم بتحسين روتينك الصباحي

العادات الصحية تولد نمط حياة صحي - والصحة ثروة! افتخر بتلك الطقوس الصغيرة التي تساعدك على بدء يومك بأفضل طريقة ممكنة، وأعطِ الأولوية لأصغر الأعمال اليومية التي تجعلك في مزاج جيد.

يبدأ اليوم المثمر بنوم ليلة كاملة وكوب كبير من الماء. قبل أن تغادر إلى العمل أو تجلس على مكتبك، هل يمكنك أن تضيف إلى قهوتك الصباحية تمشية خفيفة أو وجبة مغذية لتكمل قهوتك الصباحية؟ نقاط المكافأة إذا استطعت أن تنهي روتينك دون أن تتفقد هاتفك. 🧖🏼‍♀️

15. حرّك جسمك

مارس تمارين التمدد أو اليوغا أو التمارين الرياضية، حتى وأنت على مكتبك!

يوغا الكراسي موجودة بالفعل، لذا فإن عذر الشعور بالضيق في مكتبك لا يُحتسب هنا. هناك الكثير من مدونات اليوتيوب ومدونات اللياقة البدنية التي تقدم موارد مجانية يمكن الوصول إليها ومتابعتها من أي مكان تقريبًا.

إن الجلوس على كرسي المكتب، والمشي بأحذية بكعب عالٍ، والعمل على لوحة المفاتيح لساعات طويلة في كل مرة يمكن أن يؤثر على الوركين والكتفين والرقبة والظهر - لكنك لن تندم أبدًا على الدقائق القليلة التي تقضيها يوميًا في تصحيح هذه العادات. بغض النظر عن مدى صغر أو كبر الحركات التي تشعر بها في الوقت الراهن، فهي ناجحة!

16. التأمل أو الصلاة

التأمل رائع وفوائده لا حصر لها! يمكن أن يساعدك أقل من 10 دقائق من التأمل اليومي على التحكم في التوتر، وزيادة الوعي الذاتي، والتركيز على الحاضر، وتقليل المشاعر السلبية، واكتساب منظور جديد.

ولكن ما _لا يخبرونك به هو أن التأمل هو في الواقع صعب للغاية!

تعد منصات البث بما في ذلك يوتيوب وسبوتيفاي وتطبيقات العافية مثل Headspace أماكن رائعة للبدء إذا كنت جديدًا على التأمل. جرب التأمل الموجه وجرب التأمل الموجه وتسوق من حولك لتجد ما يعجبك! هناك الكثير من أنواع التأمل أيضًا، لذلك هناك بالتأكيد نوع واحد يناسبك.

17. اذهب في نزهة

سيحب كلبك هذا الأمر.

يبدو الأمر سهلاً للغاية، ولكن المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم له الكثير من الفوائد الصحية العقلية والبدنية القوية. فعلى غرار نزهة روبرت فروست الشهيرة في الغابة، يمكن أن يساعدك المشي اليومي على تصفية ذهنك وتحسين مزاجك وتحسين جودة نومك وتقليل التوتر وإفادة نظرتك إلى نفسك بشكل عام. بجدية، ماذا هناك لتخسره؟

يعد المشي أيضًا طريقة رائعة للابتعاد عن فقاعتك اليومية. استكشف منطقة جديدة في منطقتك أو مدينتك، وتحدَّ نفسك إما بترك سماعات AirPods في المنزل أو اختبار بودكاست إنتاجي جديد أو كتاب صوتي

### 🧠 تحقق من نفسك في الحاضر والمستقبل

ابدأ بالسؤال

كيف أشعر؟

كيف أصف نفسي؟

ما هي أهدافي؟

والآن فكر كيف تريد أن تجيب عن هذه الأسئلة في الأسبوع القادم، أو بعد شهر من الآن، أو حتى بعد عدة سنوات.

18. خطة الوجبات

هل يبدو أنك تنسى دائمًا ذلك الشيء الشيء الوحيد الذي تحتاجه حقًا من المتجر في كل مرة تذهب فيها؟

تخلص من التخمين بشأن ما ستشتريه، وما ستفعله به، والكمية التي ستستهلكها بالفعل في الأسبوع من خلال إعداد قائمة مسبقة! اكتب بعض الوصفات المتوازنة لكل وجبة يومية ووجبة خفيفة من المؤكد أنك ستستمتع بها. ثم أنشئ قائمة البقالة الخاصة بك حول تلك المكونات الرئيسية.

خاصةً إذا كنت ممن يقضون وقتاً طويلاً أثناء استراحة الغداء في التحديق في ثلاجتك، فامنح نفسك في المستقبل دفعة صحية من خلال جعل خياراتك الجاهزة للوجبات هي الخيار الواضح.

19. أعد النظر في قراراتك للعام الجديد

أين أنت من الأهداف طويلة الأجل أو ربع السنوية ?

هذه فرصة رائعة للتفكير وإعطاء نفسك القليل من الثناء على النمو الذي عملت بجد من أجله. وإذا لم تكن قد قطعت شوطاً طويلاً كما كنت تأمل أن تكون، فليس هناك وقت أفضل من الوقت الحاضر لإعادة التقييم و اتخاذ خيارات استراتيجية جديدة .

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/new-years-resolution-templates// قوالب قرارات العام الجديد* %/%href/_

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20. قم بإعداد قائمة مهامك اليومية

اكتب كل ما لديك اليوم وأدرج أكثر من مجرد مهامك المتعلقة بالعمل. هل تحتاج إلى إخراج القمامة؟ غسل الأطباق؟ غسل وجهك؟ قم بتحميلها على قائمة مهامك.

أحياناً يكون أصعب جزء من اليوم هو مجرد البدء، ولكن السماح لنفسك بهذه الإثارة المتمثلة في شطب أصغر الأشياء من قائمتك يمكن أن يعزز إنتاجيتك في جميع الأماكن الصحيحة.

وليس عليك القيام بذلك بمفردك! دع تطبيق قائمة المهام القيام بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك مع مرونة كافية لمواكبة يومك المزدحم. من المهام اليومية إلى قوائم البقالة والتذكيرات البسيطة والمزيد، يمكنك الاعتماد على منصات الإنتاجية مثل ClickUp لكل عنصر في التقويم الخاص بك.

ناهيك عن أنك لن تقلق أبدًا بشأن ترك قائمتك في المنزل! يمكنك الوصول إلى قوائمك من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو علامة تبويب المتصفح.

21. اكتب في دفتر يومياتك

رئيسنا التنفيذي زيب إيفانز يقسم بهذا.

تأمل في يومياتك وآخر إنجازاتك وأفكارك ومشاعرك والأشياء التي تشعر بالامتنان لها. كتابة اليوميات هي أيضًا المكان المثالي للبدء في إظهار ذاتك المستقبلية!

قد تبدو الصفحة الفارغة الجديدة مخيفة، ولكن الخبر السار هو أنه لا توجد طريقة خاطئة لكتابة اليوميات. اكتب الاقتباسات أو المقولات أو المقولات المهمة بالنسبة لك، وصيغ رسالة إلى نفسك، واكتب أهدافك، وابدأ في نحت الشخص الذي تريد أن تصبح عليه.

إليكم بعضًا من الاقتباسات المفضلة عن العمل الجماعي لمساعدتك في الحصول على الإلهام! %

🌱 التنمية الشخصية والمهنية

أشياء صغيرة مثمرة تُحدث فرقاً كبيراً في المنزل وفي العمل وفي علاقاتك.

22. قم بإجراء اختبار الشخصية أو أسلوب التواصل

لن يعلمك هذا الأمر شيئًا جديدًا عن نفسك فحسب، بل سيساعدك أيضًا على فهم زملائك بشكل أفضل. إن معرفة كيف يحب الناس أن يتحدثوا معك وكيف تتعامل معهم سيأخذك بعيدًا في كل جانب من جوانب حياتك. إليك بعضاً منها لتبدأ بها:

بالإضافة إلى أنه مثير للاهتمام! أي النشطاء هناك 🙋🏼‍♀️

23. أخذ زمام المبادرة في العمل

إذا كان لديك النطاق الترددي، فهذا هو الوقت المثالي لتقديم يد العون وتولي مسؤولية إضافية، خاصة إذا كان باقي فريقك غارقًا في العمل. أو إذا كنت مليئًا بالأفكار ولست متأكدًا مما يجب عليك فعله بها، اجمعها معًا في اقتراح أو عرض تقديمي و"أبهر" رئيسك في العمل بمبادرتك وعينك على التفاصيل!

24. حدّث سيرتك الذاتية أو ملفك الشخصي على موقع LinkedIn

متى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى سيرتك الذاتية؟

من الأسهل تحديث سيرتك الذاتية أو سيرتك الذاتية بينما تكون مسؤوليات عملك حاضرة في ذهنك. كما أنه من الأمور المعززة للغرور أن تفكر في جميع الطرق التي تضيف بها قيمة لفريقك. لا تخف من التباهي بإنجازاتك المهنية لأن ثق بي، فالجميع يفعل ذلك أيضًا. 😎

25. أنشئ مدونة

شارك خبراتك وابدأ مدونة، فليس لديك ما تخسره وكل شيء لتعطيه! في هذه الأيام هناك الكثير من الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة لمساعدتك في التغلب على عائق الكتابة.

مكافأة: اطلع على هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/ai-writing-tools// أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي %/%href/_

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26. تحسين التذكر

قم بتمرين عقلك مع السودوكوس والكلمات المتقاطعة والتوافه وألعاب الذاكرة! إنها مثل ليلة التوافه، فقط بدون أجنحة الجاموس 🙂

27. تابع أخبار صناعتك أو أخبار العالم

يعد البقاء على اطلاع على ما يحدث في العالم أو أحدث الطرق الجديدة التي تبتكرها صناعتك طريقة رائعة لإبقائك على اطلاع على ما يحدث في العالم أو أحدث الطرق الجديدة التي تبتكرها صناعتك طريقة رائعة لإبقائك على اطلاع على ما يحدث في العمل والاستعداد لليوم - كما يمكن أن يساعدك أيضًا في استكمال حديثك في برّاد المياه! والأفضل من ذلك، ليس من الضروري أن يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق في اليوم للاطلاع على آخر المستجدات.

ابحث عن نشرة إخبارية يومية عبر البريد الإلكتروني تستمتع بقراءتها فعلاً مثل Morning Brew أو Axios لتجنب الوقت الذي كنت ستقضيه في تجميع المعلومات بنفسك!

28. تدرب على مهاراتك الحالية

هناك دائمًا مجال لتحسين المهارات التي تمتلكها بالفعل، وتعد الممارسة طريقة رائعة للبقاء على قدرتك الفنية. جرب بعض المسائل أو الاستفسارات التدريبية لتحويل وقت فراغك الإضافي إلى فرصة أخرى للحفاظ على تفوقك.

خاصةً إذا كنت تحمل حالياً الرقم القياسي لأكبر عدد من رميات الكورن هول المتتالية في المكتب، تأكد من أن هذا اللقب لا يزال ملكك.

29. تعلم مهارة جديدة

على نفس المنوال، ما هي المهارات التي كنت ترغب في تعلمها ولكنك لم تتابعها أبداً؟ خذ دورة تدريبية عبر الإنترنت، أو شاهد برنامجًا تعليميًا، أو ابدأ في الحصول على شهادة جديدة - لست مضطرًا للعمل على الحصول على شهادة جديدة لاكتساب أداة قيمة. قد يستغرق تعلم مهارة جديدة أقل من ساعة أو ربما يتطلب الأمر بضع دقائق سريعة في اليوم، لكنك لن تعرف أبداً حتى تبدأ ببساطة!

30. كن متحمسًا

شاهد مقطع فيديو تحفيزي، أو استمع إلى بودكاست عن الإنتاجية، أو اختر كتابًا للتطوير الشخصي لمساعدتك على دفع الأمور إلى أعلى المستويات.

لحسن حظك، لقد أنشأنا قائمة بـ ملفات بودكاست الإنتاجية المفضلة لدينا لمنحك السبق في البحث.

31. اقرأ

قيل إن بدء يومك بـ 15 دقيقة من القراءة يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من التركيز. ابحث عن شيء يثري حياتك! اختر العناوين ذات النصائح الجوهرية التي ستساعدك على المضي قدماً في بعض مجالات حياتك.

ملاحظة: الكتب الصوتية تحتسب. 😉

32. شاهد حديث TED

قد يبدو هذا كطريقة الشخص المسؤول في المماطلة، ولكن محادثات TED هي بالتأكيد أكثر تغذية لعقلك من أي شيء معروض على Netflix الآن، لذلك نحن نعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر. 🚦

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من فيديوهات TED. حقاً، الكثير منها. ابحث عن المحاضرات الصغيرة التي تتحدث عن اهتماماتك أو شغفك أو عملك أو علاقاتك. عندما تبدأ في استثمار الوقت في تحسين أجزاء من نفسك، سيشعر كل من حولك بذلك أيضاً! وهو أمر جميل نوعاً ما. إن اتخاذ تلك الخطوات الأولى تحت إشراف بعض من أفضل المعلمين الذين يقدمهم TED هو مكان لا يحتاج إلى تفكير للبدء.

على الجانب الآخر من هذه الفكرة، لا يجب أن يكون اختيارك أيضًا بهذا العمق! أرح ذهنك من كل ما يثقل كاهلك بمشاهدة أحد ظهورات نيل ديغراس تايسون العديدة في TED. 🚀

🎶 معززات السيروتونين (المعروفة أيضًا باسم المتعة القديمة الجيدة)

هذا هو القسم المفضل لدي. 💃🏼

33. أنشئ قائمة تشغيل للإنتاجية

هل تشعر بالهدوء التام من قبل؟ 🧐

هناك الكثير من قوائم التشغيل والمحطات والفنانين المثاليين لتعزيز تركيزك. سواء كنت من متابعي لوفي منذ فترة طويلة أو تحب الاستماع إلى موسيقى فيلم هاري بوتر، خذ بضع دقائق مجانية لتجميع موسيقى التركيز المفضلة لديك لتجنب إضاعة الوقت تخطي الأغاني أو تشتيت الانتباه

34. استمتع بأغنيتك المفضلة

أوصي بشدة كل شيء على قائمة التشغيل هذه من دي جي رود وجوي كوكس!

35. دلل نفسك!

للقهوة! للغداء! وجبة خفيفة!

36. خطط لإجازتك التالية، أو إقامتك، أو عطلتك في عطلة نهاية الأسبوع

احصل على تخطيط الإنتاجية يوم! استغل هذه الفرصة لتكون سائحاً في مدينتك! لستَ مضطرًا للإنفاق من مدخراتك من أجل القليل من المرح. قم بالقليل من أحلام اليقظة وامنح نفسك شيئًا مثيرًا تتطلع إليه في نهاية الأسبوع.

37. استكشف موقعًا جديدًا للعمل أو الدراسة

هذه طريقة رائعة لتغيير يومك وتغيير محيطك. يمكن أن تتشابه الأيام بسهولة عندما تتنقل ببساطة من سريرك إلى مكتبك في المنزل والأريكة يومًا بعد يوم، ولكن يمكن أن يساعدك تفقد مكان محلي جديد على منحك نظرة جديدة لمهامك.

وإذا كنت مثلي، فإن ذلك يمنحك أيضاً سبباً لتسريح شعرك. 💇🏼‍♀️

🎨 تواصل مع جانبك الإبداعي

أفكار للتعبير عن نفسك بطرق ربما لم تفكر فيها من قبل.

38. تواصل مع اهتماماتك الفنية

هناك طرق لا حصر لها للإبداع خلال اليوم، ولكن اسمعني في هذا الأمر: ابدأ بالحصول على كتاب تلوين. فقط افعل ذلك.

39. ابدأ في مشروع اصنعه بنفسك

منزلك هو واحتك! حتى إذا كنت مستأجراً، هناك الكثير من المشاريع السريعة والسهلة التي يمكنك القيام بها بنفسك بنفسك والتي يمكن أن تساعدك على تجميل مساحتك بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة.

هذه المشاريع هي أيضًا طريقة رائعة لتعزيز ثقتك بنفسك وتذكيرك بأنك قادر على فعل أي شيء تفكر فيه. اعتد على أن تكون استباقياً وتخلق التغيير الذي تريد أن تراه من حولك بتحويل منزلك إلى منزل أحلامك.

40. ابدأ هواية جديدة

إحدى مقولاتي المفضلة في الوقت الحالي هي "ليس من الضروري أن تكون جيدًا في هواياتك" إن التوقع غير الواقعي بالحاجة إلى أن تكون جيدًا في كل ما تفعله من الممكن أن يعيقك عن الكثير من الأشياء التي قد تحبها بالفعل ولكنك لم تجربها أبدًا.

جرب صنع الكوكتيل الخاص بك لتكمل يوم عملك، أو تعلم الحياكة، أو جرب وصفة جديدة، أو ابدأ العزف على القيثارة. إن القيام بشيء ما لأنه يجعلك سعيدًا هو السبب الوحيد الذي يجعلك تستمر في القيام به.

41. اختر نشاطًا جانبيًا

... ولكن إذا كنت تجيد هواية معينة، فهل يمكنك تحويلها إلى مشروع شغف؟

42. اجمع ذكرياتك المفضلة واحتفظ بها

مشاركة شخصية: لقد تصفحت مؤخرًا لفة الكاميرا الخاصة بي واخترت حوالي 100 صورة من صوري المفضلة لطباعتها دون نية لوضعها في إطار. وتعيش هذه الكومة من الصور مقاس 4×6 الآن على مكتبي، وألتقطها كل يوم تقريبًا.

معظمها لأصدقاء أو أماكن أو حيوانات أليفة أو عائلة أو مجرد ذكريات جميلة تجعلني أبتسم. 🥲

يمكنك أن تأخذ هذا الشعور نفسه وتجعله خاصًا بك من خلال صورة مكتبية واحدة مؤطرة أو حائط صور أو حتى ألبوم كتذكير سهل بالأشياء الصغيرة التي تجعل كل عملك الشاق يستحق العناء!

43. إنشاء لوحة رؤية أو لوحة إلهام

هذه حرفة شائعة في مطلع العام ولكن لم يفت الأوان أبدًا للبدء فيها! خاصة وأن لوحات الرؤية عادةً ما تصور إلهامك لنسختك الحالية من نفسك أو أفكارك للمستقبل القريب.

ألقِ نظرة على Pinterest ومجلاتك المفضلة ومدوناتك المفضلة بحثًا عن الصور والكلمات والنماذج التي تنقل القيم التي تريد أن تضعها في مقدمة تفكيرك بشكل يومي.

وأيضًا، يا له من شيء لطيف لتزيين مساحة عملك به!

☎️Phone صديق (أو زميل أو أحد أفراد العائلة)

بجدية، هل تحدثت مع إنسان آخر اليوم؟ التقط الهاتف أو قم بنزهة عبر مكتبك لإجراء تلك الاتصالات السريعة والمهمة طوال يومك.

44. تواصل مع أحد أفراد العائلة أو صديق قديم

إذا لم تتمكن من الدردشة على الفور، حدد وقتًا آخر للتحدث يناسبكما! قد تكون الجدولة صعبة ولكن هناك دائماً وقت لإعادة التواصل مع شخص تحبه.

45. حدد موعداً لتناول القهوة مع زميل أو صديق

اكسر يومك الأسبوعي واضغط على زر "التحديث" في دماغك بمحادثة لا علاقة لها بمهام عملك. ينطبق هذا أيضًا على زووم! إذا كان فريقك يعمل عن بُعد، ضع 15 دقيقة في تقويم زميلك في العمل كمفاجأة ممتعة. ☕️

46. التواصل عبر الإنترنت

ابحث في بعض المنصات المفضلة لديك عن الندوات القادمة أو اشترك في إحدى فعاليات التواصل لمقابلة أقرانك الآخرين في مجال عملك. هناك أيضًا الكثير من المنتديات والصفحات والمجموعات عبر الإنترنت لمساعدتك على التواصل مع أشخاص جدد في مجتمعك المهني بالطريقة التي تناسبك!

47. اكتب رسالة بريد إلكتروني لزميل في العمل

هل هناك شخص في شركتك معجب به ولكنك لم تقابله من قبل؟ أو ربما شخص ما في الأقسام الأخرى لديه وظيفة ترغب في معرفة المزيد عنها - أرسل له رسالة! لن تعرف أبداً حتى تسأل.

48. تواصل مع العملاء المحتملين

قم بقياس اهتمامهم أو أرسل مقدمة أو اكتب رسائل شكر عبر البريد الإلكتروني للعملاء أو الشركاء المحتملين. ثم قم بإنشاء قوالب من تلك الرسائل الإلكترونية لتوفير المزيد من الوقت في هذا المجال في المستقبل!

🫶🏼 القيام ببعض الأعمال الجيدة

إنه ليس وقتًا سيئًا أبدًا لتقديم يد العون. 💜🦄💜🦄

49. متجر صغير

فكر في كيفية دعم الشركات المحلية. قد تشعر أنه من الأسهل اللجوء إلى أشهر تجار التجزئة بدافع العادة، ولكن هناك بالتأكيد الكثير من الشركات الصغيرة الرائعة الموجودة على مواقع مثل Etsy، أو حتى محلياً في فنائك الخلفي مباشرةً.

فكر في: الهدايا، والمنتجات اليومية، وخيارات الطعام المزروعة محلياً، ومستلزمات التنظيف. هناك دائماً خيارات أكثر من الخيارات الواضحة!

50. أعمال الخير العشوائية أعمال الخير العشوائية هي نوعًا ما أمر مهم بالنسبة لنا. 🎗

هناك الكثير من الأحداث التي تجري في العالم ويبدو أن الأخبار لا تتوقف أبدًا. قد يكون من الصعب أحيانًا أن نستيقظ ونذهب إلى العمل وكأن كل شيء على ما يرام، حتى لو لم نعتقد حقًا أنه كذلك.

إذا وجدت نفسك لديك بعض وقت الفراغ في يوم عملك، فاقضه بحكمة من خلال البحث عن قضايا وأشخاص لمساعدتهم. تبرع لجمعية خيرية أو تطوع بوقتك أو حتى تواصل مع شركتك! العديد من الشركات لديها ميزانيات مخصصة أو عرض مطابقة التبرعات لهذا السيناريو بالذات.

من الجيد دائمًا رد الجميل. 🤝

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خلاصة الأمر: الأمر كله يتعلق بالعيش عن قصد!

كن حاضرًا وهادفًا ومدروسًا في كيفية استخدامك لوقتك - كل الوقت! إن طاقتك وجهدك ثمينان، وبصراحة، الحياة أقصر من أن تضيعها وأنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

اجعل الأشياء التي تفعلها أثناء شعورك بالملل تعكس ما أنت عليه وما تريد أن تكون عليه! قد تجد أن ذلك لا يقلل فقط من مستوى التوتر اليومي ولكنه يساعدك أيضًا على عيش حياة أكثر سعادة وصحة بشكل عام. ومن لا يريد ذلك؟

إذا كنت تشعر بالإرهاق قليلاً من كل الأفكار الموجودة في هذه القائمة، فلا يوجد مكان أفضل من القمة للبدء!

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