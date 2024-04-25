10 نماذج أهداف ذكية لتحديد أهدافك في عام 2025

هل تحتاج إلى دفعة خفيفة للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك وتطلعاتك؟

اتبع هذه الخطوات:

اكتب أهدافك

اتخذ إجراءات حاسمة ومتسقة

تتبع المدى الذي وصلت إليه

لكن البساطة أمر بعيد المنال. قد يبدو الالتزام بأهدافك سهلاً، لكنه بالتأكيد ليس كذلك.

إذا سبق لك أن حددت قرارات السنة الجديدة ونسيتها بعد ثلاثة أسابيع من بداية العام، فأنت تعلم أننا نذكر الحقائق.

ولكن مهلاً، أنت لست وحدك!

بصفتك شخصًا مشغولاً، لا يمكنك الاعتماد ببساطة على القلم والورقة والحافز للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك. أنت بحاجة إلى الانضباط، وتحتاج إلى إنشاء أنظمة.

ما الحل؟ الأهداف الذكية التي تنظم عملية تتبع الأهداف من الرأس إلى أخمص القدمين. يشير اختصار SMART إلى الأهداف التي تكون محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. ولماذا نبدأ من الصفر عندما يكون لديك قوالب تجعل أهدافك تمرين تحديد الأهداف بسرعة؟

ما هي قوالب الأهداف الذكية؟

قالب أهداف SMART هو إطار عمل للمؤسسات والأفراد لوضع أهداف أو أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا أو الأهداف الذكية وتتبع التقدم المحرز، ومراجعتها من وقت لآخر.

يوفر استخدام نموذج أهداف SMART العديد من الفوائد، سواء للأفراد الذين يضعون أهدافًا شخصية أو المهنيين الذين يضعون أهدافًا لعملهم:

وضع توقعات واقعية

البقاء على المسار الصحيح مع الأهداف قصيرة المدى من خلال وضع أهداف يومية, الأهداف الأسبوعية والأهداف الشهرية

حافظ على تركيز الفرق على الرؤية طويلة المدى مع الأهداف السنوية

تحقيق أهداف التواصل من خلال وضع أهداف واضحة وتقديم رؤية واضحة لأعضاء الفريق حول التقدم المحرز

قياس التقدم المحرز من خلال تتبع الأهداف الميزات

مراجعة الأداء وتعديل الأهداف أثناء التنقل

تحسين التعاون من خلال الشفافية التي توفرها أهداف SMART

ما الذي يجعل قالب أهداف SMART جيدة؟

قالب أهداف SMART الجيد هو قالب أهداف SMART سهل الاستخدام وقابل للتكيف وسهل التتبع والتحديث. يجب أن تكون قادرًا على تخصيص القالب ليناسب احتياجاتك الشخصية والمهنية.

كون القالب موجهًا نحو التفاصيل هو علامة أخرى لقالب الأهداف المصمم بشكل جيد. يجب أن يوفر مساحة كافية لتضمين التفاصيل الأساسية المتعلقة بهدفك، مثل الجداول الزمنية، أو أعضاء الفريق الذين يجب التعاون معهم، أو الخطوات التي ينطوي عليها الوصول إلى الهدف.

ستؤدي إضافة سياق موجز لكل هدف إلى خلق الوضوح وتساعدك على تحقيق تلك الأهداف بشكل أسرع.

إن قالب تحديد الأهداف يجب أن يصور لك التقدم بسلاسة لإلهامك للمضي قدمًا. يجب أن يكون له هيكل أنيق للتقييم السريع لما إذا كانت أعمالك تتماشى مع أهدافك ولتحديد مجالات التحسين.

استكشف خيارات القوالب المختلفة لترى أي منها يجعل تتبع الأهداف يبدو أقل روتيناً وأكثر شبهاً بخطوة نحو إحراز تقدم ذي مغزى.

10 قوالب لأهداف SMART Goals لاستخدامها في عام 2024

لقد وجدنا أفضل قوالب أهداف SMART التي يسهل استخدامها، ولا تتطلب خبرة تقنية، وتحافظ على إنتاجيتك.

إليك 10 من أفضلها.

1. قالب الأهداف الذكية ClickUp SMART Goals

نظّم أهداف SMART الخاصة بك، وأضف التفاصيل من أجل الوضوح، وتصور كيف أن اتخاذ إجراءات منتظمة يدفعك أنت وفريقك نحو النجاح مع قالب الأهداف الذكية من ClickUp

هل تعرف أهدافك ولكنك غير متأكد من كيفية اتخاذ خطوات لتحقيقها؟ في أغلب الأحيان، كل ما عليك القيام به هو تقسيم أهدافك إلى مهام صغيرة قابلة للتنفيذ . قالب أهداف SMART Goals الخاص ب ClickUp يمكن أن يساعدك على القيام بذلك.

يساعدك هذا القالب الشامل على إضافة التفاصيل الضرورية لأهدافك، مثل ما تريد تحقيقه، ومن الذي يجب أن تشمله في أهدافك، ومقدار الجهد الذي يجب أن تبذله وتاريخ الاستحقاق. مع وجود هذه التفاصيل، يمكنك رسم مسار واضح للوصول إلى هدفك.

قم بتخصيص القالب باستخدام حالات مخصصة مثل "مكتمل" و"متوقف" و"خارج المسار" و"قيد الانتظار" و"على المسار الصحيح" لمراقبة التقدم المحرز في مهامك. استخدم الحقول المخصصة لتضمين تفاصيل إضافية متعلقة بالهدف.

يتيح لك القالب تقسيم أهداف الشركة أو الأهداف الشخصية إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. سيصبح البقاء على المسار الصحيح أسهل بفضل خيارات العرض المخصصة مثل الأهداف الذكية SMART Goals، وجهد الهدف، وورقة عمل الأهداف الذكية SMART Goal Worksheet.

2. قالب أهداف ClickUp الذكية

قم بتقييم ما إذا كانت أهدافك ذكية حقًا باستخدام قالب الأهداف الذكية ClickUp Smart Goals

نموذج قالب الأهداف الذكية ClickUp يكون مفيدًا عندما لا تكون متأكدًا مما إذا كانت أهدافك تتناسب مع إطار عمل SMART.

يساعدك هذا القالب على تقييم ما إذا كانت أهدافك محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً بناءً على مجموعة من المطالبات وقوائم المراجعة. ومن خلال الأمثلة الجيدة والسيئة للأهداف، فإنه يعرض الطريقة الصحيحة لتأطير أهدافك الشخصية أو المهنية لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

هذا القالب مناسب للأشخاص الذين بدأوا للتو رحلة تحديد الأهداف الذكية. يخدم هذا القالب القابل للتخصيص أغراضاً متعددة، بدءاً من مساعدتك في تحديد الأهداف التنظيمية والمهنية الذكية SMART إلى تحديد أهدافك الشخصية.

3. انقر فوق قالب خطة عمل الهدف الذكي SMART Goal Plan

حدد خطة عمل لتحقيق أهدافك الذكية ورصد التقدم المحرز باستخدام قالب خطة عمل الأهداف الذكية من ClickUp SMART Goal Action Plan

القراءة كتب تحديد الأهداف وكتابة أهداف SMART ليست كافية. فأنت بحاجة إلى وضع خطة عمل لمتابعة أهدافك. وهذا أمر قالب خطة عمل أهداف SMART Goal Plan الخاص بـ ClickUp يمكن أن يساعدك في.

صُمم هذا القالب الشامل للمهنيين المشغولين، ويغطي هذا القالب الشامل الخطوات المتعددة التي ينطوي عليها نظام تحديد الأهداف وتتبعها، مما يسهل عليك البقاء منظماً.

فهو يسمح لك بتقسيم الأهداف الكبيرة إلى مراحل أصغر، وتخطيط الإجراءات التي تحتاج إلى اتخاذها، وسرد النتائج، ومراقبة صحة الأهداف، وتعيين جداول زمنية لكل مهمة، والمزيد باستخدام حقول مخصصة.

كما هو الحال في النموذجين الأولين، يمكنك إضافة حالات مثل مكتمل، أو تقييم، أو تنفيذ، أو لم يبدأ، أو تخطيط للحفاظ على تتبع التقدم المحرز في مهامك وإبقاء أصحاب المصلحة الخارجيين على اطلاع دائم.

في حين أن هذا النموذج هو الأنسب لوضع الأهداف التنظيمية، يمكنك تخصيصه ليناسب أهدافك الشخصية والمهنية. ضع خطة عمل سهلة المتابعة، واتبعها باستمرار، وستقترب من تحقيق تطلعاتك قبل أن تدرك ذلك.

4. قالب الهدف اليومي لـ ClickUp

قسّم الأهداف الكبيرة إلى إجراءات يومية وحافظ على إنتاجيتك كل يوم مع قالب الأهداف اليومية ClickUp Daily Goal Template

من أفضل الطرق للبقاء على المسار الصحيح أثناء السعي وراء الأهداف طويلة الأجل هو تقسيم المهام إلى إجراءات يومية محددة. مع قالب الهدف اليومي لـ ClickUp يمكنك وضع أهداف SMART قصيرة المدى التي تقودك في نهاية المطاف إلى أهدافك الكبيرة والجريئة والجريئة (BHAGs).

يساعدك هذا القالب المجاني على التركيز على المهام في كل يوم على حدة. استخدمه لتحديد أهدافك اليومية SMART، وحافظ على تحفيزك، وراقب التقدم المحرز بمرور الوقت لترى إلى أي مدى وصلت.

يمكّنك قالب الأهداف الذكية المجاني هذا من زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد على مدار اليوم، مما يسمح لك بتحديد أهداف قابلة للقياس ومراجعتها يومياً وتعديلها إذا لزم الأمر.

تُبقيك الحالات المخصصة مثل "مكتمل" و"تمت مراجعته" و"ما يجب القيام به" على اطلاع دائم بما أنجزته وما تبقى لك؛ وتتيح لك الحقول المخصصة إضافة سياق أو تفاصيل إضافية إلى قائمة مهامك؛ كما أن طرق العرض المخصصة مثل "الملاحظات اليومية" و"دليل البدء" و"قائمة الملاحظات" تبقي كل المعلومات في متناول يدك.

سواءً كنت طالبًا جامعيًا أو محترفًا أو موظفًا مستقلًا أو صاحب عمل، فإن هذا القالب مفيد لترويض قائمة مهامك التي لا تنتهي أبدًا ومنحك توجيهًا للتعامل مع عبء العمل اليومي.

مكافأة: 10 أهداف SMART لطلاب الكلية (نصائح وأمثلة لتحديد الأهداف)

5. قالب خطة عمل SMART لخطة عمل SMART

ابتكر خطة عمل لفريقك، وحدد الأدوار والمسؤوليات، وقم بإدارة التقدم المحرز دون عناء مع قالب خطة العمل الذكية من ClickUp

في أي دور إداري، يجب عليك مواءمة أهداف فريقك مع أهداف المؤسسة. جرّب قالب خطة العمل الذكية من ClickUp وإنجاز أهداف إدارة المشروع مثل المحترفين. إنه قابل للتخصيص بالكامل، وملائم للمبتدئين، ويجعل عملية التتبع منظمة للغاية.

يوفر القالب خاصية متقدمة برنامج تحديد الأهداف قدرات تساعدك على تحديد كل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بأهدافك. من تحديد الأهداف، وتخطيط المهام والموارد، وتحديد أولويات المهام بناءً على الأهمية إلى تتبع النتائج - ستحصل على نظام كامل لإدارة الأهداف مُعد مسبقاً وجاهز للعمل.

خصص القالب لتعيين الأدوار والمسؤوليات لأعضاء الفريق - أضف حقولاً مخصصة لإدارة المشاريع بالطريقة التي تريدها، وأضف حالات مخصصة للتحقق من التقدم، واستخدم طرق عرض مخصصة مثل القائمة أو جانت أو عبء العمل أو التقويم لتصور سير عملك.

تُعد ورقة عمل الأهداف الذكية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة أو المختلطة متعددة الوظائف. يمكن لمديري المشاريع تنفيذ القالب لتبسيط التعاون وإبقاء فرق المشروع الخاصة بهم مسؤولة.

6. قالب مقاييس إشارات أهداف ClickUp

ضع الأهداف، وحدد الإشارات لإبقائك على الطريق الصحيح، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام قالب مقاييس إشارات الأهداف من ClickUp

عند التعامل مع تدفقات العمل المعقدة ومطاردة أهداف متعددة في مجالات مختلفة من عملك، لن تكفي قوالب تتبع الأهداف البسيطة. ستحتاج إلى إطار عمل شامل مثل قالب مقاييس إشارات الأهداف من ClickUp لتحقيق أهدافك باستمرار.

وهو يتبع إطار عمل الأهداف-إشارات-المقاييس (GSM). باستخدام هذا القالب، يمكنك

تحديد أهداف قابلة للقياس

تحديد أولويات المهام

تحديد الإشارات للتأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح

وضع مقاييس (مؤشرات الأداء الرئيسية أو مؤشرات الأداء الرئيسية) لقياس نجاح أهدافك

تجميع البيانات المتعلقة بالإشارات

تتبع التقدم في الوقت الفعلي من خلال التحديثات الآلية

تساعدك الحالات المخصصة على مراقبة كل هدف وإشارة ومقياس، بينما تمكّنك الحالات المخصصة من تصنيف إشارات الأهداف العالمية وإضافة التفاصيل. تصور سير عملك باستخدام القائمة أو جانت أو عبء العمل أو التقويم أو أي طريقة عرض مخصصة أخرى تختارها.

من إدارة العمليات التجارية الداخلية إلى التعامل مع العلاقات مع العملاء، يمكنك تكييف إطار عمل أهداف SMART هذا لأهداف تجارية متعددة.

7. قالب تحديد الأهداف للأفراد ClickUp

ابقَ مسؤولاً عن أهدافك الشخصية مع قالب تحديد أهداف الأفراد من ClickUp

في بعض الأحيان، تنشغل بأهداف الشركة لدرجة أن الأهداف الشخصية تأخذ مقعدًا خلفيًا. إذا كنت تعاني أنت وفريقك من هذه المشكلة، فاستخدم نموذج ClickUp نموذج تحديد الأهداف الشخصية للأفراد .

يساعدك هذا القالب الجاهز للاستخدام على تحديد أهداف ذات مغزى لحياتك الشخصية، وتقسيمها إلى خطوات صغيرة، وتوثيق التقدم الذي تحرزه.

يمكنك إضافة سياق لأهدافك الذكية الخاصة بك من خلال أكثر من 12 حقلاً مخصصاً، مثل "هل لديك المهارات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف"، أو "لماذا أضع هذا الهدف الآن"، أو "مقدار الجهد المطلوب" تجعل الحالات المخصصة من السهل تتبع أدائك مقابل كل هدف. يوفر القالب أيضاً العديد من طرق العرض المخصصة لتتبع التقدم المرئي.

امنح نفسك التحفيز عندما تحقق إنجازًا بارزًا، واستمد الحافز من الحالات للمضي قدمًا.

8. قالب الأهداف السنوية لـ ClickUp

اتخذ إجراءات متسقة نحو أهدافك طويلة المدى مع قالب الأهداف السنوية من ClickUp

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف - بدء العام بمعنويات عالية ووضع أهداف سنوية سامية، ولكننا جميعًا نفقد الحافز في منتصف الطريق ونتخلى عن الخطط.

قد ينقصنا إطار عمل لتتبع التقدم المحرز والبقاء خاضعين للمساءلة في تلك الأهداف السنوية. قالب الأهداف السنوية لـ ClickUp أداة رائعة إذا كنت تريد الالتزام بأهدافك على مدار العام. فهو يساعدك على كتابة أهداف SMART وتقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها، وتحويلها إلى قائمة مرجعية شهرية.

يمكنك استخدام هذا القالب لوضع أهداف طويلة الأجل لمؤسستك - الأهداف التي تريد تحقيقها بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات. تصور التقدم المحرز من خلال طرق العرض المخصصة وإجراء التعديلات أثناء التنقل حسب الحاجة.

إنه يبقي جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة، مما يؤدي إلى عمل أكثر تركيزًا وإنتاجية أعلى.

9. قالب OKRs وأهداف شركة ClickUp OKRs & قالب الأهداف

ابقَ على اطلاع على أهدافك الفصلية مع قالب OKRs وأهداف الشركة من ClickUp

عندما يكون لشركتك العديد من الأهداف الطموحة، فإنك تحتاج إلى نظام OKR قوي لإدارة أهدافك وتتبعها وتكييفها مع الظروف المتغيرة. وهنا يأتي دور نموذج OKRs وأهداف شركة ClickUp's OKRs والأهداف الخاصة بشركة ClickUp يمكن أن يساعدك.

فهو يوفر لفريقك خارطة طريق مفيدة للعمل على تحقيق أهداف OKRs والبقاء متوافقًا مع رؤية المؤسسة. تسهل قياسات الأداء الموحدة للموظفين على فريقك تحقيق أهدافهم، مما يعزز معنويات الفريق ويخلق بيئة عمل إيجابية.

قم بتعيين أكثر من 30 حالة مخصصة لمهامك، مثل المهام التي يجب القيام بها، أو تحتاج إلى اهتمام، أو في انتظار الموافقة، أو خارج المسار، مما يساعد في تتبع الأهداف بسلاسة. يمكنك أيضًا استخدام حقول مخصصة لإضافة معلومات إضافية حول الأهداف.

يمكنك تصور سير عملك بالطريقة التي تريدها باستخدام لوحة تقديم OKR Submission Board أو جميع عناصر OKR ذات الصلة أو لوحة تقويم OKR أو أي من خيارات العرض المخصصة الثمانية المتاحة.

يمكن للشركات من أي حجم تقوم بتعيين OKRs ربع السنوية استخدام هذا القالب لإبقاء أعضاء الفريق مسؤولين عن أهدافهم ربع السنوية.

10. قالب الأهداف السنوية لـ ClickUp

ركّز على أهدافك على مدار العام واقترب من تحقيقها مع قالب الأهداف السنوية من ClickUp

يتطلب الاستمرار في التركيز على الأهداف السنوية الوضوح والاتساق. يحافظ الوضوح على توافق كل عضو من أعضاء الفريق مع الرؤية الأكبر، بينما يؤدي الاتساق إلى نتائج هائلة من خلال إجراءات صغيرة ومنتظمة. قالب أهداف ClickUp السنوية يمكن أن يساعدك في ذلك.

فهو يسمح لك بتحديد أهداف قابلة للقياس، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، ومراقبة التقدم المحرز، وتحديد الجداول الزمنية، وتقييم الأداء، وتعديل الأهداف حسب الحاجة.

قم بتخصيص القالب باستخدام الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة وتحسين الشفافية بين أعضاء الفريق على جميع المستويات.

سواء كنت ترغب في تحديد أهداف العمل أو الأهداف الشخصية، يمكنك تخصيص القالب ليناسب الاحتياجات المختلفة.

إعادة التفكير في تتبع الأهداف: الطريقة الذكية

تضمن لك عملية تتبع الأهداف الذكية القابلة للقياس ألا تغفل عن الأشياء الأكثر أهمية في حياتك، الشخصية _أو المهنية.

ومع ذلك، فإن تحديد أهداف SMART وتتبعها ورصد التقدم المحرز فيها يتطلب وقتًا وجهدًا.

لهذا السبب تُعد قوالب ClickUp حلاً شائعًا. لا داعي للبدء من الصفر - اعمل على مخطط تفصيلي جاهز للاستخدام، وقم بتكييفه حسب سير عملك، وتابع الإجراءات المنتظمة. أبقِ عينيك على الجائزة ولن يكون هناك ما يوقفك! اشترك في ClickUp وابدأ في استخدام القوالب على الفور.